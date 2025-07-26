hayatınızı Düzenlemek için En İyi 10 Notion Second Brain Şablonu

Beyninizde aynı anda düzinelerce sekme açılmış gibi hissettiğiniz oldu mu hiç? Fikirler, görevler, hatırlatıcılar, hedefler... Bu zihinsel karmaşa sizi yıpratabilir, odaklanmanızı, yaratıcılığınızı ve hatta rahatlamanızı zorlaştırabilir.

Araştırmalar, çalışanların her gün ortalama 1,8 saat, haftada ise 9,3 saatini bilgi arama ve toplama ile geçirdiğini gösteriyor. Bu nedenle birçok kişi, ikinci beyin olarak da bilinen kişisel bilgi yönetim sistemi kavramına yöneliyor .

Bu güvenilir sistem, kafanızın dışında yaşar ve önemli olan her şeyi yakalamak, düzenlemek ve geri getirmek için tasarlanmıştır. Ve bir tane oluşturmak söz konusu olduğunda, Notion vazgeçilmez bir seçenek haline gelmiştir. Esnek yapısı, temiz tasarımı ve özelleştirme seçenekleri, hayatınıza göre uyarlanmış bir kişisel bilgi sistemi oluşturmak için idealdir.

Bu kılavuzda, en iyi 10 Notion Second Brain şablonunu özenle seçtik. Ancak Notion harika bir başlangıç noktası olsa da, son söz değildir. Daha da ileriye gidebilecek bir araç ( ClickUp ) keşfetmek için bizimle kalın.

İyi bir Notion Second Brain şablonu nedir?

İkinci bir beyin oluşturmak için iyi bir Notion şablonunu oluşturan özellikler şunlardır:

Net bilgi mimarisi: Net ve sezgisel bir yapıya sahip, sağlam bir ikinci beyin şablonu seçin. Düşüncelerinizi, notlarınızı, görevlerinizi ve kaynaklarınızı kolayca kaydetmeli ve daha da kolay bir şekilde geri getirebilmelisiniz

Sorunsuz yakalama sistemi: İş akışınızı kesintiye uğratmadan bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde yakalamanızı sağlayan bir ikinci beyin Notion şablonu seçin. İyi şablonlar, daha sonra sıralayabileceğiniz birleşik bir gelen kutusu veya hızlı yakalama alanı içerir

Bağlantılı ve bağlamsal organizasyon: Notion'un ilişki ve rollup özelliklerini etkili bir şekilde kullanan en iyi Notion second brain şablonlarını keşfedin. Notlar projelere, görevler hedeflere bağlanır ve her şey birbirine bağlıdır, böylece beyniniz önemli şeylere Notion'un ilişki ve rollup özelliklerini etkili bir şekilde kullanan en iyi Notion second brain şablonlarını keşfedin. Notlar projelere, görevler hedeflere bağlanır ve her şey birbirine bağlıdır, böylece beyniniz önemli şeylere kolayca odaklanabilir

Esnek ve tutarlı tasarım: İş akışınıza göre kolayca özelleştirebileceğiniz ve sisteminiz büyüdükçe her şeyi düzenli tutacak kadar tutarlı bir Notion Second Brain şablonu seçin

Görev ve proje entegrasyonu: Görevleri, projeleri ve notları ayrı varlıklar olarak ele almayan bir Notion şablonu arayın. Bunun yerine, bunları birbirine bağlayarak üst düzey Görevleri, projeleri ve notları ayrı varlıklar olarak ele almayan bir Notion şablonu arayın. Bunun yerine, bunları birbirine bağlayarak üst düzey proje yönetimi sağlarlar

🔎 Biliyor muydunuz? İkinci beyin metodolojisi yaratıcılığı artırır! Bilgileri ikinci bir beyin sistemine aktararak zihinsel alanınızı boşaltırsınız, böylece yaratıcılığınızı artırır ve karmaşık problem çözme becerilerinizi geliştirirsiniz.

10 Notion Second Brain Şablonu

En iyi 10 ikinci beyin Notion şablonuna bir göz atalım:

1. Thomas Frank tarafından hazırlanan Ultimate Brain Şablonu

notion aracılığıyla

Birden fazla uygulamada görevleri, notları ve projeleri yönetmek çok zor olabilir. Notion için Ultimate Brain Şablonu, hayatınızı düzenlemek için hepsi bir arada bir gösterge paneli sistemi sunar. Verimlilik uzmanı Thomas Frank tarafından geliştirilen bu şablon, görev yönetimi, not alma, proje yönetimi ve hedef izleme özelliklerini çalışma alanına entegre eder.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Günlük planlama için My Day gösterge panelini kullanın

Bilgileri düzenli bir şekilde saklamak için PARA (Projeler, Alanlar, Kaynaklar ve Arşivler) yöntemini uygulayın

Arşiv özelliğini kullanarak alakasız görevleri ve notları otomatik olarak kaldırın ve çalışma alanınızı düzenli tutun

Fikirlerinizi hızlı bir şekilde yakalayın, gününüzü etkili bir şekilde planlayın ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Günlük faaliyetlerini ve projelerini yönetmek için bir araç arayan bireyler.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, işiyle ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı, bu konuda önemli bir fark yaratabilir. ClickUp Brain'e girin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamana denk geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

2. Second Brain by Rosidssoy

notion aracılığıyla

Rosidssoy'un Second Brain Şablonu, dünyanızı yönetilebilir bölümlere ayırmak için yapılandırılmış bir Notion çalışma alanı sunar. Tiago Forte'nin PARA yöntemine dayanan bu şablonu diğerlerinden ayıran özelliği, hızlı yakalama ve geri alma için optimize edilmiş hafif tasarımıdır. Bu da onu, dikkatinin dağılmadan ikinci bir beyin isteyen kullanıcılar için mükemmel hale getirir.

Ödevlerle uğraşan bir öğrenci veya projeleri yöneten bir profesyonel olun, bu şablon benzersiz iş akışınıza uyum sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Kaynakları projelere ve notlara bağlayarak daha fazla bağlam sağlayın

Takvim Görünümü ile günlük ve haftalık programınızı kontrol edin

Gelen kutusunu kullanarak kaynaklarınızı, görevlerinizi, projelerinizi ve notlarınızı görüntüleyin

Alışkanlık izleme, hedef belirleme ve hatta finansal izleme için araçları entegre eder.

🔑 İdeal kullanıcılar: Kişisel ve profesyonel yaşamlarını etkili bir şekilde yönetmek isteyen profesyoneller.

➡️ Daha fazla bilgi: Not almak için en iyi Second Brain uygulamaları ve yazılımları

3. Second Brain (PARA Dashboard) by Organized Dashboard

notion aracılığıyla

Organized Dashboard tarafından sunulan Second Brain (PARA Dashboard), dijital organizasyonu kolaylaştırmak için PARA yöntemi (projeler, alanlar, kaynaklar ve arşivler) etrafında oluşturulmuş güçlü bir Notion şablonudur.

Bu şablonlar, beyninizin bilgileri doğal olarak düzenleme şeklini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır; bağlam, eyleme geçirilebilirlik ve erişilebilirliğe öncelik verir.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Önemli bilgileri kolay erişimle düzenleyin ve saklayın

Sezgisel bir takvimle haftalık veya aylık programınızı planlayın

Finans ve kişisel gelişim gibi özel bölümleri kullanın ve ayrı bölümlerde çalışın

🔑 İdeal kullanım: Görevlerini ve notlarını tek bir alanda saklamak isteyen öğrenciler ve profesyoneller.

4. Notion'dan Supreme Second Brain

notion aracılığıyla

Efficiora'nın Supreme Second Brain Şablonu, dağınık düşüncelerden yüksek öncelikli hedeflere kadar her şey için bir yuva sağlayan kişisel verimlilik kurulumu. Bu şablonu öne çıkaran, yüksek performanslı bireyler ve oluşturucular için özel olarak tasarlanmış PARA yönteminin derinlemesine özelleştirilmesidir.

Standart gösterge panellerinden farklı olarak, hedef izleme, alışkanlık sistemleri ve bilgi yönetimini tek bir uyumlu ve yüksek netlikte çalışma alanına birleştirir. Düşünceli bir tasarıma ve gerçek zamanlı saat bileşeni gibi özelliklere sahiptir.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Görevlerinizi ve öğelerinizi İncelenecek, İncelendi, Taslak, Son ve Favoriler olarak kategorilere ayırın

Kendinizi bunalmış hissetmeden kişisel ve profesyonel gelişiminizi izleyin

Temiz ve kullanımı kolay tasarımla görsel dağınıklığı ve zihinsel yorgunluğu azaltın

Önemli bölümlere hızlı erişim için bir gösterge paneli sunarak, günlük görevlerden uzun vadeli projelere kadar her şeyin sadece bir tık uzağınızda olmasını sağlar

🔑 İdeal kullanım alanları: İşlerini yönetmek için sezgisel bir Notion merkezi arayan oluşturucular, profesyoneller ve öğrenciler.

🎥 ClickUp'ı Bilgi Yönetimi sisteminiz olarak nasıl kullanabileceğinizi izleyin:

5. Easlo tarafından sunulan Second Brain

notion aracılığıyla

Easlo'nun Second Brain Şablonu, Projeler, Görevler, Notlar, Referanslar, Alanlar, Hedefler, Anahtar Sonuçlar, Konular ve Önemli Noktalar için özel olarak tasarlanmış veritabanlarına sahip temiz, hepsi bir arada bir Notion çalışma alanı sunarak PARA çerçevesini tam bir bilgi yönetimi paketine dönüştürür.

Şablon, kullanıma hazır alışkanlık izleme, okuma listesi, alıntı yakalama, haftalık incelemeler ve ömür boyu güncellemeler ile Easlo'nun Circle topluluğuna erişim içeren rehberli bir başlangıç kılavuzu içerir.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Yapılandırılmış bir alanda kişisel hedeflerinizi belirleyin ve gözden geçirin

Kolayca başvurabilmek için alıntıları, fikirleri ve kaynakları kaydedin

Dünya standartlarında eğitimlere ve özel destek topluluğuna erişim elde edin

Projelerinizle birlikte gelişen yararlı kılavuzlar ve güncellemeler içerir

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla projeyi yönetmek için kullanıma hazır, düzenli bir sistem arayan takımlar ve bireyler.

6. Second Brain 1. 0 by OlsNotion

notion aracılığıyla

OlsNotion tarafından hazırlanan Second Brain 1. 0 Şablonu, görevlerinizi, hedeflerinizi, alışkanlıklarınızı, notlarınızı ve kaynaklarınızı bir araya getirir, böylece bilgi aramakla zaman kaybetmezsiniz. Daha basit PARA sistemlerinden farklı olarak, gelişmiş bir kitap takip sistemi ve yapılandırılmış görev yönetimi sunar, bu da onu hevesli okuyucular ve yapılandırılmış düşünürler için ideal hale getirir.

Bu şablon, yansıma ve ilerleme izlemeyi teşvik eden bir günlük bölümü de içerir, böylece iyi alışkanlıklar edinmek ve motivasyonunuzu korumak kolaylaşır.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Günlük bir günlük tutarak düşüncelerinizi yansıtın ve hedeflerinize odaklanın

Önemli notları ve kaynakları tek bir yerde düzenli bir şekilde saklayın

Alışkanlıkları, kitapları ve hedefleri takip edin ve ilerlemenizi görselleştirin

🔑 İdeal kullanım: Alışkanlık izleme ve hedef yönetimini tek bir alanda birleştirmek isteyenler.

🧠 İlginç Bilgi: Bilgi yönetimi yazılımı pazarının 2024'ten 2029'a kadar 28,32 milyar ABD doları büyüyeceği ve tahmin döneminde %14,3'lük bir YBBO ile hızlanacağı tahmin edilmektedir!

7. Minimal Second Brain by Notion Avenue

notion aracılığıyla

Dijital hayatınızı basit ve odaklanmış tutmak istiyorsanız, Notion Avenue'nin Minimal Second Brain Şablonu iyi bir seçimdir. Yerleşik GTD tarzı iş akışları (Plan, Süreç, Bağlantı ve Özet), haftalık/aylık incelemeler ve alışkanlık izleyici ile öne çıkar.

Ayrıca, yalnızca ilgili öğeleri gösteren akıllı etiketleme sistemleri ve otomatik filtrelenmiş görünümler de içerir, böylece çalışma alanınız odaklanmış ve bağlam bilincinde kalır.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Kontrol listesi görünümünde günlük görevlerinize erişin

Günlük işleriniz için ihtiyacınız olan kaynakları bağlayın ve saklayın

Net bir düzen ile çalışma alanınızda zahmetsizce gezinin

🔑 İdeal kullanıcılar: Notion'daki ikinci beyinleri de dahil olmak üzere hayatlarının her alanında minimalizmi tercih eden kişiler.

💡 Bonus: Eğer şunları yapmak istiyorsanız: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve tüm bağlı uygulamalarınızda + web'de anında arama yapın

Talk to Text'i kullanarak işlerinizi sesle sorabilir, dikte edebilir ve komut verebilirsiniz — ellerinizi kullanmadan, her yerde

ChatGPT, Claude ve Perplexity gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını, tek bir LLM'den bağımsız, kurumsal kullanıma hazır çözümle değiştirin ClickUp Brain MAX 'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulaması. Bu, koleksiyonunuza ekleyeceğiniz başka bir AI aracı değildir. Bu, hepsinin yerini alan ilk bağlamsal AI uygulamasıdır.

8. Second Brain by Pathpages

notion aracılığıyla

Pathpages tarafından sunulan Second Brain Şablonu, PARA sistemi ve GTD metodolojileri temel alınarak geliştirilmiştir. Eski bir UX tasarımcısı tarafından tasarlanan bu şablon, proje zaman çizelgeleri, görevler için takvim görünümleri (Bugün/Yakında/Gecikmiş) ve hedef izleme gibi özelliklerle görsel netlik ve kullanılabilirliği ön planda tutar.

Önceden doldurulmuş örnekler ve ayrıntılı video talimatları ile tüm kullanıcılar için sorunsuz bir kurulum ve sezgisel gezinme sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

P. A. R. A. yöntemini kullanarak bilgilerinizi kategorilere ayırın

İlerlemeyi izleyin, son tarihleri ayarlayın ve görevleri sorunsuz bir şekilde atayın

GTD ilkelerini uygulayarak ş Akışınızı önceliklendirin ve düzenleyin

🔑 İdeal kullanım: Karmaşık projeleri yönetmek için kanıtlanmış verimlilik yöntemlerine dayalı bir sistem isteyen kullanıcılar.

9. Modern Byte tarafından sunulan Second Brain

notion aracılığıyla

Modern Byte'ın Second Brain Şablonu, iç içe görev listeleri, alıntılar ve önemli noktalar için özel bir bölüm ve Alanlar, Projeler ve Kaynakları birbirine bağlayan özelleştirilebilir bir gösterge paneli gibi özelliklere sahiptir.

Derinlik ve basitlik isteyen kullanıcılar için tasarlanan bu şablonlar, veri yakalamayı sezgisel bir düzenle dengeleyerek dijital beyninizi düzenli ve işlevsel tutar.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

İlgili notları ve görevleri birbirine bağlayarak bağlantılı bilgi yönetimi oluşturun

İvmeyi korumak için öncelikleri düzenli olarak gözden geçirin

Projelerinizi öncelik, durum, zaman çizelgesi ve son tarihlere göre görüntüleyin

Notlar ve görevler arasında etiketleme ve bağlantı kurmayı destekleyerek bağlantıları görmenize ve ikinci beyninizi dinamik tutmanıza yardımcı olur

🔑 İdeal kullanım alanları: Aynı anda birden fazla şey üzerinde çalışan öğrenciler ve takımlar.

📚 Ayrıca okuyun: Beyin Boşaltma Yöntemiyle Kaygıyı Yönetme

10. Lester Yim tarafından hazırlanan ADHD için Second Brain

notion aracılığıyla

Lester Yim tarafından tasarlanan ADHD için İkinci Beyin Şablonu, ADHD'li bireyler için özenle hazırlanmış, projelerini yönetmek için esnek ve eksiksiz bir sistem sunar. Kanban panoları, günlükler ve hızlı notlar için bir not defteri ile temiz bir arayüz sağlar. Düzenli güncellemeler, sistemin nörodivergent kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmesini sağlar.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Özel bir not defteri ile görevleri ve yeni fikirleri anında yakalayın

Netlik için görsel Kanban panolarını kullanarak projeleri düzenleyin

Önemli olmayan öğeleri ve görevleri arşivleyerek alanınızı düzenli tutun

🔑 İdeal kullanım: Günlük görevleri ve uzun vadeli projeleri yönetmek için özelleştirilebilir ve sezgisel bir sistem arayan DEHB'li bireyler.

Notion Sınırlamaları

Notion, ikinci beyin aracı olarak çeşitli güçlü yönlere sahip olmakla birlikte, verimliliği engelleyen bazı sınırlamaları da vardır:

Yüksek ölçekte yavaş performans: Notion, ikinci beyniniz büyüdükçe belirgin şekilde yavaşlar. Kullanıcılar, sayfalar arasında geçiş yaparken veya yüzlerce veya binlerce girdi içeren veritabanlarını yüklerken sık sık gecikme yaşadıklarını bildiriyor

Sınırlı görev yönetimi yetenekleri: Notion, zaman takibi ve Gantt grafikleri gibi temel proje yönetimi özelliklerinden yoksundur. Çözümler mevcut olsa da, manuel kurulum veya üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar gerektirir

Mobil kullanıcı deneyimi, yoğun kullanım için yetersiz: Mobil uygulama, hızlı düzenlemeler veya görevleri kontrol etmek için işlevsel olsa da, yoğun kullanım için ideal değildir. Mobil cihazlarda yeni şablonlar oluşturmak, veritabanlarını düzenlemek veya karmaşık sistemlerde gezinmek hala zahmetlidir

Uçtan uca şifreleme yok: Notion, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi önemli özellikleri sunmaz. Güvenlik özellikleri ücretli sürümde daha iyi olsa da, ücretsiz sürümde hala uygun güvenlik önlemleri eksiktir

Proje Yönetimi ve Kişisel Kullanım için 10 Alternatif Notion Second Brain Şablonu

Daha güçlü ve daha iyi bir Notion alternatifi arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın!

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, gelişmiş özellikler ve ikinci beyin şablonları ile ikinci beyninizin sizinle birlikte büyümesini ve uyum sağlamasını sağlar.

En iyi şablona bir göz atalım:

1. ClickUp Bilgi Bankası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile temel bilgilerin merkezi bir deposu oluşturun

Dahili bilgileri merkezileştirmek, takımların her gün saatlerce süren çılgın aramalardan kurtulmasını sağlayabilir. ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, takımların dahili SSS'leri, ürün belgelerini ve SOP'leri yapılandırmasına yardımcı olur. Ayrıca makaleleri aranabilir, düzenlenebilir ve izinle kontrol edilen bir biçimde saklar.

Sürekli güncellemeleri desteklemek için tasarlanan bu şablon, geleneksel Notion Second Brain kurulumlarının yerini operasyonel ölçeklenebilirlik ile alır. En iyi yanı nedir? Bu bilgi tabanı demo şablonu örnek içeriklerle önceden doldurulmuş olarak gelir, böylece sıfırdan başlamak zorunda kalmazsınız.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Anahtar bilgileri yapılandırılmış bölümler ve kategoriler halinde düzenleyin

Sütunlar, alt sayfalar ve zengin metinlerle özelleştirin ve genişletin

Takım üyelerinin içerik eklemesine ve güncellemesine izin vererek işbirliğini kolaylaştırın

Dijital ürünleri belgelendirin, işe alım sürecini kolaylaştırın veya şirket genelinde bilgi referansı olarak hizmet verin

🔑 İdeal kullanım alanları: Şirket bilgileri ve kaynakları için merkezi, kolay gezilebilir bir depo oluşturmak isteyen takımlar.

➡️ Daha fazla bilgi: Word ve ClickUp'ta Ücretsiz Bilgi Bankası Şablonları

2. ClickUp İnovasyon Fikir Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İnovasyon Fikir Yönetimi Şablonu ile yenilikçi fikirleri yakalayın ve yönetin

Büyük fikirler ancak uygulandığında değer kazanır ve ClickUp İnovasyon Fikir Yönetimi Şablonu bunu gerçekleştirmenize yardımcı olur. İç önerilerden yatırımcı sunumlarına kadar her şeyi kaydetmek için geliştirilen bu şablon, yenilikçi fikirleri toplamak, değerlendirmek ve uygulamak için net bir süreç sağlar.

Özel bir topluluğun takım üyeleri, kayıt olma sayfası biçiminde fikirlerini gönderebilir. Bu fikirler daha sonra filtrelenir ve ana görev veritabanında izlenir. Her fikir, etki, çaba ve sonraki adımlar için bağlantılı alanlar içerir.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Yerleşik formlar, renkli afişler ve Durum Panoları ve Zaman Çizelgeleri gibi etkileşimli görünümler sunar

Araştırmacıları atayın, ilerlemeyi izleyin ve hatta etki düzeylerini renk kodlarıyla işaretleyin, böylece takip etmeye değer olanları anında görebilirsiniz

Paylaşılan formu kullanarak yeni fikirler toplayın ve zaman açısından önemli fırsatlara öncelik verin

Durum panoları ve zaman çizelgeleri ile ilerlemeyi görsel olarak ve gerçek zamanlı olarak takip edin

Gerçek Maliyet, Araştırmacı ve Fikir Türü gibi Özel Alanlarla fikirlerinizi daha iyi yönetin

🔑 İdeal kullanım alanları: Yenilikçi fikirleri yönetmek ve uygulamak için organize ve esnek bir sistem arayan öğrenciler ve takımlar.

🎥 İzleyin

3. ClickUp Balon Harita Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kabarcık Harita Şablonu ile fikirlerinizi görselleştirin

ClickUp Kabarcık Harita Şablonu, düşüncelerinizi düzenlemek için görsel bir yaklaşım sunar. Merkezi konseptinizi ortasına yerleştirip ilgili fikirleri dallara ayırarak, büyük resmi ve karmaşık ayrıntıları aynı anda görebilirsiniz.

Bir proje planlıyor, haftalık inceleme stratejisi belirliyor veya karmaşık bilgileri anlamaya çalışıyor olsanız da, şablon noktalar arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Her balon bir göreve veya nota karşılık gelir ve bunlar kategorilere ayrılabilir.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Baloncukları tam teşekküllü ClickUp Görevlerine veya ClickUp Belgelerine dönüştürün

Canlı olarak işbirliği yapın ve kimlerin ne katkıda bulunduğunu izleyin

Kavramlar arasındaki ilişkileri kolayca belirleyin

Anahtar noktalara öncelik vermek için baloncukları özelleştirin ve renk kodlarıyla işaretleyin

🔑 İdeal kullanıcılar: Fikirlerini etkili bir şekilde düzenlemek ve görselleştirmek isteyenler.

📣 Müşteri görüşü: TravelLocal Ürün Müdürü Thomas Clifford, ClickUp kullanımı hakkında şunları söyledi: Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış grafikleri, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürün içinde sunabilmek harika. Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış şemaları, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürün içinde sunabilmek harika.

4. ClickUp Takım Wiki Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takım Wiki Şablonu ile kolayca erişilebilir bir takım wiki oluşturun

ClickUp'ın Takım Wiki Şablonu, tüm takımınızın güvenebileceği bir iç wiki oluşturması için temiz ve merkezi bir alan sağlar. Süreçleri, işe alım adımlarını, araç kılavuzlarını veya takımınızın sık sık başvurması gereken diğer bilgileri belgelemek için mükemmeldir.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Konu, sahiplik ve güncelleme tarihine göre filtrelenmiş görünümleri erişin

Her fonksiyon veya takım için bölümlere ayrılmış dokümantasyon içeren wiki'ler oluşturun

Takım rollerine göre görünürlük ve düzenleme erişimi sağlayarak, satır içi yorumlar ve düzenlemelerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Yeni dosyalara geçmeden tek bir kaynaktan bilgi alın

İç içe sayfalar, canlı düzenleme, zengin biçimlendirme ve hatta sayfa paylaşımı - hepsi bu wiki şablonu ile çalışma alanınızda

Görevlere bağlantı verin, katkıda bulunacakları atayın ve araçlar arasında geçiş yapmadan her şeyi sürüm kontrolü altında tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Dahili bilgileri düzenlemek için güçlü bir wiki'ye ihtiyaç duyan takımlar.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Wiki Şablonları: Sorunsuz Veri Yönetimi için Kısayolunuz

5. ClickUp Master Wiki Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Master Wiki Şablonunu kullanarak referanslar ve bağlantılar içeren bir ana wiki oluşturun

ClickUp Master Wiki Şablonu, şık ve iyi organize edilmiş bir wiki kurma sürecini kolaylaştırır. Geleneksel intranetleri veya Notion tarzı wiki belgelerini, görev veritabanınıza doğrudan bağlanan yapılandırılmış bir biçimle değiştirir.

Şablon, takımınızın şirket politikalarından proje kılavuzlarına kadar her şeyi kolayca gezilebilen bir yapı içinde kaydetmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tamamen özelleştirilebilir olup, iş akışınıza ve markanıza uygun durumlar, etiketler veya Özel Alanlar eklemenize olanak tanır. İçeriği kolayca ekleyip güncelleyerek, takımınız büyüdükçe ve değiştikçe wiki'nizin güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Tutarlılık ve kolay gezinme için standartlaştırılmış biçimlendirme ile hukuk, İK, pazarlama ve teknoloji içeriklerini tek bir yerde saklayın

Takımınızın bilgilerini düzenli ve erişimi kolay, gezinmesi kolay bir bilgi tabanında saklayın

Wiki'nin farklı bölümlerini oluşturmak için takım üyelerini atayın ve bunları düzenli olarak güncelleyin

Şablonu şirketinizin markasına ve vizyonuna uyacak şekilde özelleştirin

Filtrelenmiş görünümler izin tabanlı erişimi destekler ve ömür boyu güncellemeler, yeni politikalar ortaya çıktıkça güncel kalmanıza yardımcı olur

🔑 İdeal kullanım alanları: Merkezi, organize ve kolay erişilebilir bir bilgi deposu oluşturmak isteyen takımlar.

💡 Profesyonel ipucu: Akıllı etiketleme, AI yazar, ilişki haritalama ve AI destekli arama gibi güçlü özelliklerle notları, görevleri ve belgeleri zahmetsizce birbirine bağlayarak Second Brain'inizi geliştirmek için ClickUp Brain'i kullanın! Notları, görevleri ve belgeleri ClickUp Brain ile birbirine bağlayarak ikinci beyninizi geliştirin

6. ClickUp Günlük Notlar Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Notlar Şablonu ile düşüncelerinizi ve fikirlerinizi kaydedin

Bazı fikirler en garip anlarda ortaya çıkar ve ClickUp'ın Günlük Notlar Şablonu, bunları asla kaybetmemenizi sağlar. Hızlı erişim kurulumu ve temiz düzeni ile düşüncelerinizi, yapılacaklarınızı ve geçici fikirlerinizi anında yakalamanıza yardımcı olur.

Form görünümü adeta sihirli! Telefonunuza, tarayıcınıza veya gelen kutunuza kaydedin, böylece bir şeyi not almak için her zaman bir dokunuş uzağınızda olun. Gönder düğmesine bastığınızda, notunuz tür ve zaman damgasına göre gruplandırılmış düzenli bir listeye aktarılır.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Profesyonel ilerlemenizin kişisel arşivini oluşturun

Tüm notlarınızı kolay sıralama için türüne göre gruplandırın

Her nota bağlam, yorum ve ek dosya ekleyin

Günlük Notlar, Başlangıç Kılavuzu ve Not Listesi dahil olmak üzere birden fazla görünümde açın

🔑 İdeal kullanım: Zihinsel olarak düzenli ve verimli bir şekilde çalışmak için net bir alana ihtiyaç duyan herkes.

7. ClickUp Takım Belgeleri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takım Belgeleri Şablonunu kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın ve ilgili bir wiki geliştirin

Dijital ürünler oluşturmak genellikle takım içinde sık sık işbirliği ve dokümantasyon gerektirir. ClickUp Takım Belgeleri Şablonu, takımınızın bilgilerini merkezileştirmek için mükemmel, özelleştirilebilir bir alandır.

Toplantı notlarından proje yönergelerine kadar her şeyin bir yeri vardır, bu da işbirliğini sorunsuz hale getirir ve bilgiye erişimi kolaylaştırır. Farklı kişilerin gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapmasına, yorum eklemesine ve doğrudan belge içinde takip görevleri atamasına olanak tanır.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Süreçler, toplantı notları ve standup'lar için iç içe sayfalar oluşturun

Görevleri ve gerçek zamanlı güncellemeleri belge bölümlerine yerleştirin

Organizasyon şemaları oluşturun, yararlı kaynaklara bağlantılar ekleyin ve referans için ek dosya ekleyin

Düzenli içeriklerle bilgi aramaya harcadığınız zamanı azaltın

Belgeler etiketlenir, filtrelenir ve merkezi bir görev veritabanında saklanır ve ömür boyu erişim sayesinde ek ücret ödenmez

🔑 İdeal kullanım alanları: Dokümantasyon sürecini kolaylaştırmak ve bilgi paylaşım kültürünü teşvik etmek isteyen takımlar.

8. ClickUp Şirket Wiki Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Şirket Wiki Şablonu'nu kullanarak yeni çalışanları şirket değerleri ve süreçleri hakkında bilgilendirin

ClickUp Şirket Wiki Şablonu, tüm önemli bilgileri depolamak için merkezi bir hub sağlar. Bu, takım üyelerinin sonsuz belgeleri taramak zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları bilgileri kolayca bulmalarını sağlar.

Bunu ödeme bilgilerini, uyumluluk belgelerini ve takım standartlarını saklamak için kullanın. Eski intranetlerden bıkan takımlar için güvenilir bir ana merkez. Ayrıca, sezgisel yapısı yeni çalışanların hızlı bir şekilde işlere alışmasını sağlarken, uzun süredir çalışanlar önemli materyallere kolayca erişebilir.

🌟 Neden beğeneceksiniz:

Özel güncelleme bölümleriyle takım üyelerini bilgilendirin

Çalışan el kitapları ve haber bültenleri gibi düzenli kaynaklarla işe alım sürecini kolaylaştırın

Açıkça tanımlanmış misyon ve değerler aracılığıyla uyumu teşvik edin

Sayfaları departmana, kullanım durumuna veya güncelleme sıklığına göre bölün

🔑 İdeal kullanım alanları: Şeffaflığı artırmak ve merkezi bir wiki oluşturmak isteyen kuruluşlar.

9. ClickUp For Dummies Kitap Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp For Dummies Kitap Şablonu ile tutarlı ve iyi yapılandırılmış bir kitap yazın

Bir kullanım kılavuzu veya eğitim kılavuzu hazırlıyor olsanız da, ClickUp For Dummies Kitap Şablonu size kullanıcı dostu, bilgiye dayalı bir yapı sunar. Popüler "For Dummies" kitap serisinden esinlenerek, yoğun bilgileri basitleştirir ve düşüncelerinizi düzenlemenize, bölümleri planlamanıza ve kitap boyunca tutarlılığı korumanıza yardımcı olur.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Demo video bağlantıları, şablonlar, terimler sözlüğü, eğitim videoları ve görsel örnekler ekleyin.

İlk Taslak, İlerleme, Son Taslak ve Gözden Geçiren gibi Özel Alanlar ile kitabınızın ilerlemesini görselleştirin

Kitabınızın bölümler arasında düzenli ve tutarlı olmasını sağlayın

Karmaşık konuları netleştirmek için simgeler, etiketler ve açıklama notları kullanın

Özelleştirilebilir durumlar ve alanlar ile beyin fırtınasından son düzenlemelere kadar ilerlemenizi izleyebilirsiniz

🔑 İdeal kullanıcılar: Kapsamlı, iyi yapılandırılmış kılavuzlar oluşturmak isteyen herkes.

10. ClickUp Pazarlama Takımı Operasyonları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Pazarlama Takımı Operasyonları Şablonu ile başarılı pazarlama kampanyaları yürütün

ClickUp Pazarlama Takımı Operasyonları Şablonu, kampanya özetlerini, strateji belgelerini ve proje izlemeyi birleştirir. Ayrı kayıt formları, demo videoları veya Google E-Tablolar kullanmak yerine, bu hepsi bir arada şablon, takım operasyonları için birleşik bir ana sayfa oluşturur.

Roller, sorumluluklar ve zaman çizelgeleri için net bir yapı sağlar. Ayrıca, entegre iletişim ve dokümantasyon araçları sayesinde, takımınız koordinasyona daha az, yaratıcılığa daha fazla odaklanabilir.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Gerçek zamanlı ilerleme izleme ile hedefleri belirleyin ve düzenleyin

Pazarlama Wiki, Organizasyon Şeması, Toplantı Tutanakları ve Takım Belgeleri dahil olmak üzere 6 farklı görünümde açın

Editörlük programlarını planlayın ve üç aylık performans hedeflerini izleyin

Tamamlandı, Planlandı, İnceleniyor ve İlerleme Kaydedildi gibi özel durumlara sahip görevler oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Koordinasyonu artırmak, verimliliği iyileştirmek ve işbirliğine dayalı bir ortam oluşturmak isteyen pazarlama takımları.

📚 Ayrıca okuyun: Maksimum Verimlilik için Hedefleri Nasıl Düzenleyebilirsiniz?

ClickUp ile İkinci Beyninizi Oluşturun

Notion Second Brain şablonları, hayatınızı düzenlemek için harika bir başlangıç noktasıdır. Esnek ve minimal olan bu şablonlar, bilgi, görev ve fikirleri yönetmek için bir yapı oluşturmanıza yardımcı olur.

Ancak ihtiyaçlarınız arttıkça, sisteminizin karmaşıklığı da artar.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Güçlü şablonları, yerleşik otomasyonu, işbirliğine yönelik belgeleri ve dinamik görünümleriyle ClickUp, ikinci beyninizi gerçekten merkezileştirmek için daha ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve hepsi bir arada bir çözüm sunar.

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