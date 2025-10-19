2025'te Denemeniz Gereken En İyi Monday.com Pazarlama Planı Şablonları

Pazarlama takımları genellikle kampanyaları planlamak için günlerini harcarlar — strateji arka planda kalırken, kendilerini elektronik tablolara gömerler. Monday.com pazarlama şablonları bunu düzeltmek için var.
Bu arada, gerçek pazarlama işleriniz sizi bekliyor.
Şablonlar bu nedenle vardır ve Monday.com kullanıyorsanız, doğru pazarlama plan şablonu size saatler, hatta günler süren hazırlık zamanından tasarruf ettirebilir.
Bu blog yazısında, kaosu düzenlemenize yardımcı olacak en iyi Monday.com pazarlama planı şablonlarını inceleyeceğiz. Ayrıca, daha işlevsel bir çalışma alanı oluşturmak için birkaç ClickUp şablonunu da inceleyeceğiz. 🎯
İyi bir Monday.com pazarlama planı şablonu nedir?
İyi bir Monday.com pazarlama planı şablonu, dağınık araçları veya dosyaları karıştırmadan pazarlama çabalarınızın tam resmini görmenize yardımcı olur.
Stratejik plan şablonlarında aramanız gerekenler şunlardır:
- Kampanyaları daha küçük, uygulanabilir görevlere bölün, böylece herkes neyin ne zaman yapılması gerektiğini bilir
- Görevleri ve takım sorumluluklarını doğru kişilere atayarak sahiplik ve hesap verebilirliği teşvik edin
- pazarlama hedeflerini ve pazarlama KPI'larını* tanımlayarak takımınıza net hedefler ve ortak bir yön duygusu kazandırın
- Son teslim tarihleri, dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri ayarleyin böylece takımınız işi etkili bir şekilde yürütebilir ve darboğazları önleyebilir
- Hatırlatıcıları, görev devralmalarını ve durum güncellemelerini otomasyon ile otomatikleştirin gidiş gelişleri azaltmak ve zaman kazanmak için
- bütçeleri, gerçek maliyetleri ve kaynak tahsisini izleme* kampanyaların kapsam ve harcama sınırları içinde kalmasını sağlayın
🧠 İlginç Bilgi: 19. yüzyıl Amerikan tüccarı John Wanamaker, genellikle modern pazarlamanın babası olarak kabul edilir. Ünlü sözü şöyledir: "Reklam için harcadığım paranın yarısı boşa gidiyor; sorun şu ki, hangi yarısı olduğunu bilmiyorum. " Bu alıntı, bugün hala pazarlama planlarında yer almaktadır.
Monday.com Pazarlama Planı Şablonlarına Genel Bakış
|Şablon Adı
|Şablonu indirin
|İdeal
|En İyi Özellikler
|Görsel Biçim
|Pazarlama Stratejisi Şablon (Monday.com)
|Bu Şablonu Indir
|Pazarlama yöneticileri, ajans yöneticileri
|Üç aylık döküm, takım atamaları, durum, bütçe, hedef
|Monday.com Pano, Zaman Çizelgesi
|Ajanslar için Müşteri Kampanyaları Şablonu (Monday.com)
|Bu Şablonu Indir
|Ajanslar, kampanya yöneticileri
|Kanal izleme, gösterge paneli, harcama bileşenleri, renk kodlu
|Monday.com Pano, Gösterge Paneli
|Sosyal Medya Planlayıcı Şablon (Monday.com)
|Bu Şablonu Indir
|Sosyal medya takımları, içerik liderleri
|Takvim, gönderi türleri, renk kodlaması, içerik karışımı
|Monday.com Takvim, Pano
|Etkinlik Yönetimi Şablon (Monday.com)
|Bu Şablonu Indir
|Etkinlik pazarlamacıları, ajanslar
|Bütçe izleme, kampanya zaman çizelgesi, yıllık görünüm
|Monday.com Pano, Gösterge Paneli
|Facebook Reklamları Entegrasyon Şablonu (Monday.com)
|Bu Şablonu İndirin
|Ücretli medya takımları, pazarlama liderleri
|Reklam harcamaları, kampanya durumu, özet satır, raporlama
|Monday.com Pano, Tablo
|Etkinlik Sonrası Fırsatlar Şablonu (Monday.com)
|Bu Şablonu İndirin
|Etkinlik pazarlamacıları, müşteri takımları
|Potansiyel müşteri izleme, bilet satışları, katılımcı geri bildirimi
|Monday.com Pano, Tablo
|İçerik Takvimi Şablonu (Monday.com)
|Bu Şablonu İndirin
|İçerik yöneticileri, kampanya liderleri
|Takvim, durum, sahiplik, yayın platformu
|Monday.com Takvim, Pano
|Pazarlama Planlama Şablon (Monday.com)
|Bu Şablonu Indir
|Pazarlama liderleri, ajans yöneticileri
|Takvim, bütçe, kanal tahsisi, talepler
|Monday.com Pano, Gösterge Paneli
|Ürün Pazarlama Lansman Şablonu (Monday.com)
|Bu Şablonu İndirin
|Ürün pazarlamacıları, lansman takımları
|ilerleme, CTR, harcama, zaman çizelgesi, renk kodlu durum
|Monday.com Pano, Zaman Çizelgesi
|İletişim ve Halkla İlişkiler Şablonu (Monday.com)
|Bu Şablonu İndirin
|Halkla ilişkiler takımları, iletişim sorumluları, marka yöneticileri
|Durum, sahip, son tarihler, kanal sütunları
|Monday.com Pano, Tablo
|ClickUp Pazarlama Planı Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|Pazarlama yöneticileri, takım liderleri, ajanslar
|Renk kodlu, öncelikler, hedefler, zaman çizelgeleri, etki kanalları
|ClickUp liste, Pano
|ClickUp Etkinlik Pazarlama Planı Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|Etkinlik pazarlamacıları, marka yöneticileri
|Aşamaya dayalı, sahiplik, görev başına bütçe, çoklu görünüm
|ClickUp liste, Pano, Takvim
|ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|Kampanya yöneticileri, ajanslar
|Aşama gruplandırma, kanal/takım etiketleri, alt görevler
|ClickUp liste, Pano
|ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|Sosyal medya yöneticileri, içerik oluşturucular
|Aylık görünüm, gönderi türleri, temalar, son teslim tarihi, varlıklar
|ClickUp liste, Takvim
|ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|Takım liderleri, proje yöneticileri, danışmanlar
|SMART çerçevesi, hedef odaklı, uygulama netliği
|ClickUp liste, Pano
|ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|Stratejik müşteri adayları, CMO'lar, büyüme takımları
|OKR tabanlı, hedefler, anahtar sonuçlar, ilerleme çubuğu
|ClickUp Liste, Pano
|ClickUp İçerik Pazarlama Planı Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|İçerik yöneticileri, kreatif liderler
|Renk kodlu, içerik türü, platform, aylık görünüm
|ClickUp liste, Takvim
|ClickUp İçerik Planı Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|İçerik stratejistleri, sosyal takımlar
|Takvim blokları, onay durumu, içerik sütunu
|ClickUp liste, Takvim
|ClickUp E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|E-posta pazarlamacıları, içerik takımları
|Alt görevler, kontrol listesi, kampanya ş Akışı
|ClickUp liste, Pano
|ClickUp Reklam Programı Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|Reklam yöneticileri, koordinatörler
|Kanal gruplama, durum, mali çeyrek, hedefler
|ClickUp liste, Pano
|ClickUp Marka Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|Marka yöneticileri, kreatif liderler
|Oryantasyon, brifing, onaylar, renk kodlu
|ClickUp liste, Pano
|ClickUp Satış ve Pazarlama Planı Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|Satış/pazarlama müdürleri, ajans yöneticileri
|Gelir hedefleri, alıcı profilleri, PEST, rekabet analizi
|ClickUp liste, Pano
|ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|Sosyal medya yöneticileri, kreatif takımlar
|Konu/son teslim tarihi, emoji başlıklar, durum göstergeleri
|ClickUp liste, Takvim
|ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu
|Ücretsiz Şablon Alın
|Pazarlama takımları, kampanya yöneticileri
|Takvim, ş akışı otomasyonu, gerçek zamanlı güncellemeler
|ClickUp Takvim, Liste
10 Monday.com Pazarlama Planı Şablonları
Burada, işinizi kolaylaştırmak, takımlarınızın senkronizasyon içinde çalışmasını sağlamak ve kampanyalarınızı gecikmeden başlatmak için en kullanışlı 10 pazarlama plan plan şablonunu bir araya getirdik. 👀
1. Pazarlama Stratejisi Şablonu
via Monday.com
Pazarlama Stratejisi Şablonu, temel pazarlama girişimlerinizin temiz, üç aylık bir dökümüdür. 1. çeyrekten 4. çeyreğe kadar anahtar kampanyaları haritalandırmanıza, takım üyelerini atamanıza, durum güncellemeleriyle ilerlemeyi takip etmenize ve zaman çizelgelerini görselleştirmenize yardımcı olur.
Öncelik, bütçe ve hedefler için yerleşik alanlara sahip bu Monday.com pazarlama planı şablonu, takımınızı en önemli konularda uyumlu hale getirmenizi ve sorunlar büyümeden önce darboğazları tespit etmenizi kolaylaştırır.
📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama müdürleri veya ajans yöneticileri için üç aylık kampanyalar ve pazarlama iletişim stratejisi planlaması.
2. Ajanslar için Müşteri Kampanyaları Şablonu
via Monday.com
Monday.com pazarlama planı şablonu, şirketlerin neyin ne zaman piyasaya sürüleceğini, her kampanyanın nasıl performans gösterdiğini ve hangi kanalların en çok ilgi gördüğünü temiz, renk kodlu bir düzen içinde görselleştirmelerine yardımcı olur.
Ayrıca, kampanya talepleri ve kanal başına harcama için bileşenler de bulacaksınız, böylece performansı ve öncelikleri hızlıca görebilirsiniz. Ve evet, monotonluğu kırmak için eğlenceli bir lama bileşeni de var (biraz eğlence asla zarar vermez).
📌 İdeal kullanım alanı: Birden fazla müşteri kampanyasını yöneten ve gösterge paneli tarzı bir pazarlama yol haritası şablonu isteyen ajans takımları.
🔍 Biliyor muydunuz? 1959 yılında Mattel, The Mickey Mouse Club programına Barbie reklamları ekleyerek, televizyon izleyen çocukları hedefleyen bir pazarlama planı oluşturan ilk oyuncak markalarından biri oldu. Barbie, akıllı bir erken hedef belirleme stratejisiyle küresel bir ikon haline geldi.
3. Sosyal Medya Planlayıcı Şablonu
via Monday.com
Monday.com Sosyal Medya Planlayıcı Şablonu, günler ve yayın türleri arasında sosyal içerikleri planlamak ve kategorize etmek için renk kodlu bir takvim sunar.
Kişisel gönderileri, eğlenceli kampanyaları, etkileşim soruları veya yüksek performanslı favoları düzenleyerek içerik boşluklarını önleyebilir ve düzenli bir yayın ritmi sağlayabilirsiniz. Basit ama etkili.
📌 İdeal kullanım alanı: Bu kampanya yönetim aracında içerik karışımlarına hızlı bir görsel genel bakış isteyen pazarlama takımları veya sosyal medya liderleri.
4. Etkinlik Yönetimi Şablonu
via Monday.com
Monday.com Etkinlik Yönetimi Şablonu, pazarlama takımları ve ajansların etkinlik odaklı kampanyaları net bir şekilde planlamasına, izlemesine ve değerlendirmesine yardımcı olur. Bütçe takibi, gerçek harcamalar ve kampanya zaman çizelgelerini, kolayca incelenebilen ve paylaşım yapılabilen görsel bir gösterge panoda bir araya getirir.
Burada özellikle yararlı olan, planlanan ve tamamlandı kampanyaları ayıran Yıllık kampanyalar görünümüdür. Böylece takvim yılı boyunca ilerlemeyi ve sonuçları izleyebilirsiniz.
📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama liderleri veya ajans profesyonelleri, sezonluk promosyonlar, marka aktivasyonları veya müşteri etkinlikleri düzenleyenler.
5. Facebook Reklamları Entegrasyon Şablonu
via Monday.com
Maliyetlerden gösterimlere, tıklama oranlarından toplam sonuçlara kadar her şey Monday.com'un Facebook Reklam Entegrasyon Şablonu'nda düzgün bir şekilde düzenlenmiştir, böylece kampanya gruplarını bir bakışta karşılaştırabilirsiniz.
Yerleşik durum sütunu, hangi kampanyaların aktif veya duraklatılmış olduğunu izlemeyenize yardımcı olurken, özet satırı toplam reklam harcamalarınızı ve sonuçlarınızı otomatik olarak toplar, bu da raporlama veya bütçeleri anında optimize etmek için harikadır.
📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla Facebook kampanyasını yöneten pazarlama liderleri veya ücretli medya takımları.
💡 Profesyonel İpucu: Şablonu bir kontrol listesi olarak değil, bir hipotez testi olarak değerlendirin. Her kutuyu mekanik olarak doldurmak yerine, her bölümü varsayımlarınızı sorgulamak için kullanın. Kampanya hedefiniz çok güvenli geliyorsa, kendinize şunu sorun: Bu hedefin 10 kat daha fazla sonuç getirebilecek en riskli sürümü nedir?
6. Etkinlik Sonrası Fırsatlar Şablonu
via Monday.com
Monday.com Etkinlik Sonrası Fırsatlar Şablonu, takımların etkinlik takibini odaklanmış, izlenebilir sonraki adımlara dönüştürmelerine yardımcı olur. Etkinlik potansiyel müşterileri, bilet satış performansı, katılımcı geri bildirimleri ve genel memnuniyet hakkında bir özet sunar.
Hangi potansiyel müşterilerin geliştirilmeye değer olduğunu ve etkinliğinizin beklentilere göre nasıl bir performans gösterdiğini görmek için özellikle kullanışlıdır.
📌 İdeal kullanım alanları: Etkinliklerin etkisini değerlendirmek, potansiyel müşterileri takip etmek ve katılımcıların geri bildirimlerini almak isteyen pazarlama yöneticileri veya müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar.
7. İçerik Takvimi Şablonu
via Monday.com
Monday.com İçerik Takvimi Şablonu, kaos yaşamadan içerik planlamak ve yayınlamak isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Durum güncellemeleri, sahiplik ayrıntıları ve yayın platformlarıyla senkronizasyon sağlayan bir takvim görünümü elde edersiniz, böylece neyin, nerede ve kim tarafından yayınlandığını her zaman bilirsiniz.
Ayrıca, Yayınlandı veya Onaylandı gibi durumlara göre içeriğin görünümü alabilir, böylece incelemeleri ve son teslim tarihlerini daha kolay koordine edebilirsiniz.
📌 İdeal kullanım alanı: Çeşitli modern proje yönetimi platformlarında birden fazla içeriği aynı anda yöneten içerik ve kampanya yöneticileri.
8. Pazarlama Planlama Şablonu
via Monday.com
Bu Monday.com pazarlama planı şablonu, üst düzey kampanyaları ve haftalık uygulamaları düzenler. Devam eden promosyonların takvim görünümüyle, kampanyaya özgü harcama ve performans bileşenlerini birleştirir.
Gösterge paneli, bütçe dökümlerini, kanal tahsislerini ve kampanya taleplerini gösterir, böylece saniyeler içinde hem genel hem de ayrıntılı bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca, YouTube, Instagram ve Mailchimp gibi platformlarda planlananları ve bunların performansını da izler.
📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama takım liderleri ve müşteri ile yüz yüze çalışan ajans yöneticileri, promosyon stratejilerini koordine etmek ve yöneticilere veya müşterilere net güncellemeler sunmak isteyenler.
9. Ürün Pazarlama Lansman Şablonu
via Monday.com
Monday.com pazarlama planı şablonu, mesaj geliştirmeden PR duyurularına ve kampanya yürütmeye kadar her şey için görev kontrol merkeziniz gibi çalışır.
Üst kısımda, gösterge paneli hızlı bir durum kontrolü sunar: genel ilerleme, CTR, harcama ve kanal dağıtım (kullanışlı bir pasta grafik ile). Ardından, zaman çizelgesi görünümü, Çalışılıyor, Planlandı veya Başlatıldı gibi durumlara göre renk kodlu kampanya aşamalarına yakınlaştırmanızı sağlar
📌 İdeal kullanım alanları: Ürün pazarlamacıları, lansman yöneticileri ve çapraz fonksiyonlu takımlar.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Subaru, alıcılarının çoğunun köpek sever olduğunu keşfetti. Bu nedenle, tüm kampanyalarında Subaru süren, emniyet kemeri takan ve yol gezilerine çıkan köpeklerin özelliklerini içeren bir kampanya düzenlendi. Bu, satışları ve marka sevgisini artırdı.
10. İletişim ve Halkla İlişkiler şablonu
via Monday.com
Monday.com pazarlama planı şablonu, dağınık belgeleri ve aşırı yüklü gelen kutularını, kimin neyi üstlendiğini, her basın bülteninin veya sunumun ne durumda olduğunu ve ne zaman teslim edilmesi gerektiğini gösteren temiz bir panelle değiştirir.
Ayrıca, durum, sahip, son tarihler ve kanallar gibi anahtar ayrıntılar için sütunlar içerir, böylece influencer kampanyalarından PR kampanyalarına, iç iletişimden yönetici açıklamalarına kadar her şeyi yönetebilirsiniz.
📌 İdeal kullanım alanları: İletişim takımları, PR ajansı profesyonelleri ve marka liderleri.
Monday.com'un Pazarlama Projeleri için Sınırları
Monday.com, başlangıç için pazarlama şablonları sunar, ancak biraz derinlemesine incelediğinizde, gerçek kampanyaların ihtiyaç duyduğu esnekliği veya derinliği tam olarak desteklemediklerini fark edebilirsiniz.
İşte bu sınırlar burada ortaya çıkmaya başlıyor. 👇
- Giriş doğrulamasının olmaması veri girişini zorlaştırır. Belirli alanları zorunlu kılamaz veya değerleri kısıtlayamazsınız (minimum veya maksimum değer ayarı yapmak gibi), bu da genellikle tutarsız veya eksik bilgilere yol açar
- İzin kontrolleri hala çok basit. Belirli kullanıcılardan belirli alanları gizleyemez veya ayrıntılı düzenleme hakları atayamazsınız, bu da erişim, güvenlik ve şeffaflık konusunda zorluklar yaratır
- kullanıcı arayüzü her zaman sezgisel değildir*; platform görsel olarak temiz olsa da, yeni kullanıcılar genellikle bunalmış hissederler ve düzen, takımınızın ş Akışına uyacak şekilde özelleştirilemez
- Kurulum zaman alıcıdır, bu da takımların genellikle beklenenden daha fazla eğitime ihtiyaç duyması ve işe alım sürecinin gecikmesine neden olur
- İşletmeniz büyüdükçe ölçeklendirme zorlaşır, çünkü katı şablonları ve sınırlı esnekliği karmaşık, işlevler arası ş Akışlarını yönetmeyi zorlaştırır
🔍 Biliyor muydunuz? 90'lı yıllarda, Pepsi'nin "Pepsi Puanları" kampanyasında reklamda yedi milyon puan karşılığında bir savaş uçağı gösterildi. Birisi gerçekten puan biriktirip bunu talep etmeye çalıştı, ancak şirket ona vermeyi reddettiği için Pepsi'yi dava etti.
Alternatif Monday.com Pazarlama Planı Şablonları
Takımlar daha fazla esneklik, daha iyi kampanya izleme ve daha sorunsuz bir işbirliği yöntemi aradığında, ClickUp en doğru seçimdir. Yüksek düzeyli pazarlama stratejilerinden günlük içerik görevlerine kadar her şeyi yönetmek için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.
Gerçek pazarlama ş Akışları için tasarlanmış şablonlarla, hiçbir şeyi kaçırmadan plan, uygulama ve uyarlama yapabilirsiniz.
İşte bir kullanıcının yorumları:
ClickUp ile pazarlama girişimlerimizin bölgesel veya kampanya görünümünde neler olduğunu gösterebiliriz. Bu, hangi tür etkinlikleri yürüttüğümüzü ve bunları hangi dönüşüm aşamasına etiketlediğimizi görmeyi içerir. Bu sayede üst yönetim, bir projenin durumunu kolayca takip edebilir.
ClickUp ile pazarlama girişimlerimizin bölgesel veya kampanya görünümü altında nasıl gittiğini görebiliriz. Bu, hangi tür faaliyetleri yürüttüğümüzü ve bunları hangi dönüşüm aşamasına etiketlediğimizi görmeyi de içerir. Böylelikle üst yönetim, bir projenin durumunu kolayca takip edebilir.
Şimdi ClickUp'ın pazarlama plan şablon seçeneklerine daha yakından bakalım!
1. ClickUp Pazarlama Planı Şablonu
ClickUp Pazarlama Planı Şablonu, kampanyalar, hedefler ve zaman çizelgeleri genelinde öncelikleri görselleştirmek için temiz, renk kodlu bir yapı sunar. Bu, web trafiğini artırmak, marka varlığını güçlendirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek gibi anahtar girişimlerin ilerleme izlemeyi kolaylaştırır.
Her görev, son teslim tarihi, çeyrek, durum, çaba seviyesi ve etki kanalları (Sosyal Medya, Web Sitesi veya Mobil gibi) için alanlar içerir ve pazarlama yol haritasınızın kapsamlı bir 360° görünümünü sunar. Çaba ve görev türü için yerleşik etiketler (Anahtar Sonuçlar gibi) sayesinde, takımınızın performansı artıran unsurlara odaklanmasını sağlar.
📌 İdeal kullanım alanları: Tak-çalıştır tipi bir kampanya planlayıcısı isteyen pazarlama yöneticileri, takım liderleri ve ajans profesyonelleri.
2. ClickUp Etkinlik Pazarlama Planı Şablonu
ClickUp Etkinlik Pazarlama Planı Şablonu, ilk e-postadan son gelir raporlarına kadar tüm kampanyanızın uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmış, pratik, aşamalı bir sistemdir. İşinizi üç sezgisel aşamaya ayırır: Planlama, Uygulama ve Değerlendirme.
Bu şablonu özellikle kullanışlı kılan şey, İletişim Uzmanı veya Etkinlik Pazarlama Uzmanı gibi belirli rollere kadar sahipliği net bir şekilde ataması ve bunu görev başına bütçe görünürlüğüyle eşleştirmesi. Kimin neyi ne zaman yaptığını ve ne kadar harcandığını (veya tasarruf edildiğini) bileceksiniz.
📌 İdeal kullanım alanları: Etkinlik pazarlama liderleri, marka yöneticileri ve çok kanallı etkinlik promosyonları planlayan iletişim takımları.
💡 Profesyonel İpucu: Başka hiçbir şeye dokunmadan doğrudan pozisyon bölümüne geçin. Hedef kitlenin kampanya hakkında nasıl hissetmesini istediğinizi belirleyin ve bu tonun planın geri kalanını yönlendirmesine izin verin. Bu, mesajlar, kanallar ve varlıklar arasında daha güçlü bir uyum sağlar.
3. ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu
ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu , kampanyaları her aşamada organize etmek için esnek ve görsel odaklı bir yöntemdir. Görevler aşamaya göre gruplandırıldığından (Planlama, Üretim, Lansman, Değerlendirme, Müşteri Tutma), takımınız ne yapılması gerektiğini, kimin sorumlu olduğunu ve ne zaman yapılması gerektiğini net bir şekilde görebilir.
Her kart, pazarlama kanalları (Sosyal Medya veya Dahili gibi), takımlar (Pazarlama Takımı, Sosyal Medya Takımı) ve teslim edilebilir türler ile düzgün bir şekilde etiketlenmiştir, bu da belirsizliği azaltmaya ve ekip uyumunu artırmaya yardımcı olur. Daha ayrıntılı bir yapı için alt görevler bile ekleyebilirsiniz.
📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama yöneticileri, takım liderleri ve çok aşamalı kampanyaları koordine eden ajanslar.
4. ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu
ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu, ay boyunca ilgi çekici gönderileri planlamak için pratik bir araçtır. Kampanya fikirlerinizi tek bir görünümde düzenleyerek, gönderi türlerini, temaları (Sevgililer Günü ve Siyah Tarih Ayından Super Bowl Cuma'ya kadar), son teslim tarihlerini ve ek dosya varlıkları izlemeyi çok kolaylaştırır.
Bu şablon, özellikle mevsimsel ve kültürel açıdan ilgili kampanyalar için iş yapar. Şablon, gönderi başlıkları ve yayın tarihleri ile önceden yapılandırılmıştır, böylece ekibiniz her hafta sıfırdan başlamak yerine hızlı bir başlangıç yapabilir.
📌 İdeal kullanım alanları: Günlük gönderileri plan, izleme ve düzenlemek için basit, kullanıma hazır bir şablona ihtiyaç duyan sosyal medya yöneticileri, içerik oluşturucular veya pazarlama asistanları.
🧠 Eğlenceli Bilgi: KFC'nin sosyal medya takımı Twitter'da tam olarak 11 kişiyi takip ediyordu (çünkü 11 baharat ve ot, anladınız mı?): beş Spice Girls üyesi ve Herb adında altı erkek. Birisi bu ince espriyi keşfettiğinde, viral oldu ve milyonlarca dolarlık reklam geliri elde edildi.
5. ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonu
ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonu, pazarlama stratejilerinizi hayata geçirmek için yapılandırılmış, hedef odaklı bir yol sunar.
SMART çerçevesine dayanan Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Alakalı ve Zamanında özellikleri ile kampanyalarınızı net bir amaç ve uygulama netliği ile harita etmenize yardımcı olur. Bu şablon, bir kampanyanın ardındaki nedeni nasıl ile bağlantı kurmak isteyen takımlar için mükemmeldir.
📌 İdeal kullanım alanları: Hedef odaklı bir pazarlama plan şablonuna ihtiyaç duyan pazarlama ekibi liderleri, proje yöneticileri veya danışmanlar.
6. ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonu
ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonu, OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) metodolojisi etrafında oluşturulmuştur ve pazarlama çabalarınızı ölçülebilir sonuçlarla uyumlu hale getirmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Şirketin marka yenilemesi gibi önemli hedefleri tanımlamayı ve bunları çeyrek bazında ve ilerleme çubuğu ile takip edilebilir, eyleme geçirilebilir anahtar sonuçlara ayırmayı kolaylaştırır.
Ayrıca, yolda, risk altında veya zaten gerçekleştirilmiş olanları gerçek zamanlı görünürlük ile görebilirsiniz, böylece engelleri hızlı bir şekilde tespit edebilir ve son tarihler gelmeden rotanızı düzeltebilirsiniz.
📌 İdeal kullanım alanları: Stratejik pazarlama liderleri, CMO'lar ve büyüme takımları, kampanyalar, içerik ve dijital kanallar genelinde ölçülebilir sonuçlarla üst düzey hedefleri yönetmek için.
🎥 Kampanyaları doğaçlama yapmayı bırakın, bu kısa video, ölçülebilir hedef belirlemek, kampanya takvimi oluşturmak, ICP'nizi tanımlamak, KPI'ları canlı olarak izleme ve takımınızı uyumlu tutmak için 5 adım + kullanıma hazır bir şablon sunuyor. Playbook'unuzu geleceğe hazır hale getiren basit bir çerçeve olan RACE için video'yu sonuna kadar izleyin.
7. ClickUp İçerik Pazarlama Planı Şablonu
ClickUp İçerik Pazarlama Planı Şablonu, oluşturduğunuz içeriğin türünü, nereye gideceğini ve ne zaman yayınlanacağını harita için akıllı, renk kodlu bir sistem sunar.
Blog yazıları hazırlıyor, posterler tasarlıyor, videolar düzenleme, veya infografikler yayınlıyorsanız, bu şablon tüm bunları içerik türüne, platforma, departmana ve hatta düzen yönüne göre sıralamanıza yardımcı olur.
Her şey aya göre düzenlenmiştir, böylece kampanyaları zamana, kanala (Instagram, Facebook, LinkedIn ve YouTube gibi) ve tanıtım, eğitim veya etkileşim odaklı gibi nesnelere göre hızlı bir şekilde görebilirsiniz.
📌 İdeal kullanım alanları: İçerik yöneticileri, kreatif liderler ve çapraz fonksiyonlu pazarlama takımları.
🔍 Biliyor muydunuz? Güney Kore'de Dunkin', Seul'deki toplu taşıma araçlarına 'Flavor Radio' adlı cihazlar kurdu. Bu cihazlar, radyoda jingle çaldığında donut aroması püskürtüyor. Yaratıcı pazarlama planlarının en iyi örneği.
8. ClickUp İçerik Planı Şablonu
ClickUp İçerik Planı Şablonu, aynı anda birden fazla kampanyayı yöneten içerik pazarlamacıları için güçlü bir görsel planlayıcıdır.
Her takvim bloğu, içerik başlığını, onay durumunu (Onaylandı, Beklemede, İnceleme Gerekiyor gibi), içerik türü (Gönderi, Blog, Kısa Klip, Uzun Video), gerekli varlıklar (İnfografikler, Kısa Klipler vb. ) ve içerik sütunu (ör. Nasıl Yapılır, Kullanıcı İpuçları, Ürün veya Haftalık Temalar) gösterilir.
📌 İdeal kullanım alanları: Haftalık veya aylık teslimatların kuşbakışı görünümü görmek isteyen pazarlama yöneticileri, sosyal medya takımları ve içerik stratejistleri.
9. ClickUp E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu
ClickUp E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu, yüksek dönüşüm oranına sahip e-posta kampanyaları planlamak için stratejik bir çerçevedir. Ş akışınızı, hedefinizi planlamak, ilgi çekici başlıklar yazmak, metni kısa ve öz tutmak ve görseller eklemek gibi kolayca uygulanabilir alt görevlere ayırır.
Pazarlama kampanyası kontrol listesi öğeleri, potansiyel müşterileri, özel müşterileri hedefliyor veya hedef kitlenizle yeniden etkileşim kuruyorsanız, kampanyalar arasında tutarlılık sağlar.
📌 İdeal kullanım alanları: E-posta pazarlamacıları, küçük iş sahipleri ve kampanya oluşturma sürecini kolaylaştırırken etkileşimi ve dönüşümleri artırmayı hedefleyen içerik takımları.
10. ClickUp Reklam Programı Şablonu
ClickUp Reklam Programı Şablonu, çeşitli pazarlama kanallarında reklam çabalarınızı düzenlemek için tasarlanmış, modern bir planlama aracıdır.
Görevler pazarlama türüne göre (Sosyal Medya, Basılı, Araştırma, Yerel) düzgün bir şekilde gruplandırılmıştır ve her girdi, başlangıç ve son teslim tarihi, durum (Açık, Onay, Teslim Edildi, Reddedildi), mali çeyrek ve belirli pazarlama hedefi gibi anahtar kampanya ayrıntılarını gösterir.
📌 İdeal kullanım alanları: Tüm kampanya temas noktalarının merkezi bir görünümünü görmek isteyen pazarlama koordinatörleri, reklam yöneticileri ve çapraz fonksiyonlu takımlar.
💡 Profesyonel İpucu: Yapılmayacakları vurgulayın. Çoğu şablon, nelerin dahil olduğunu sorar, ancak kasıtlı olarak dışarıda bırakılan şeyler için bir satır eklemek (örneğin, "Influencer desteği yok" veya "Erken erişim kampanyası yok") beklentileri uyumlu hale getirmeye ve kapsamın genişlemesini önlemeye yardımcı olur.
11. ClickUp Marka Şablonu
ClickUp Markalaşma Şablonu, planlama sürecini Onboarding ve Briefing gibi net aşamalara ayırır ve her aşama, ekipler arası işbirliğini kolaylaştıran önceden tanımlanmış görevlerle doludur.
Görevlere atanan Proje Yöneticisi ve Finans gibi farklı roller ve renk kodlu onaylar (ör. Dahili Onay ve Müşteri Onayı) ile hem yaratıcı hem de idari iş akışlarını desteklemek için tasarlanmıştır.
📌 İdeal kullanım alanları: Marka kampanyalarını düzenlemek için basitleştirilmiş bir çözüme ihtiyaç duyan pazarlama yöneticileri, takım liderleri ve ajans profesyonelleri.
12. ClickUp Satış ve Pazarlama Planı Şablonu
ClickUp Satış ve Pazarlama Plan Şablonu, gelir hedeflerinizi pazar trendleri ve uygulanabilir görevlerle uyumlu hale getirmenize yardımcı olur. Satış ve pazarlama stratejinizi Gelir Hedefleri, Eylem Öğeleri , Alıcı Profilleri, PEST Analizi ve Rekabet Analizi gibi mantıklı kategoriler halinde düzenler.
Her kartta ilgili tarihler, görseller ve alt görevler bulunur, bu da onu görsel olarak çekici ve işlevler arası plan için pratik hale getirir. Size sadece ne yapılacak değil, aynı zamanda ekonomik trend izleme ve rekabet araştırması gibi unsurlarla iş akışına entegre edilerek neden yaptığınızı görmenize de yardımcı olur.
📌 İdeal kullanım alanları: Veriye dayalı satış ve kampanya stratejileri geliştiren pazarlama yöneticileri, takım liderleri ve ajans profesyonelleri.
📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %55'i, görevleri daha büyük zorluklar veya hedeflerle ilişkilendirerek pazarlama projelerinin arkasındaki "neden"i açıklıyor.
Bu, %45'in amaç yerine süreci ön tanımlı görmesinin, takım üyeleri arasında motivasyon ve azim eksikliğine yol açabileceği anlamına gelir. Yüksek performans gösteren çalışanlar bile, yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu görmek ve yaptıkları işte anlam bulmak isterler.
Aradaki boşluğu doldurmanın zamanı geldi. ClickUp'ta bireysel görevleri genel Hedefler ve Amaçlarla bağlantılandırın. Yerleşik İlişkiler ve bağımlılıklar özelliğini kullanarak her bir çabanın büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu gösterin ve görevleri takımınızda herkes için daha anlamlı hale getirin.
💫 Gerçek Sonuçlar: Cartoon Network, ClickUp'ın sosyal medya yönetimi özelliklerini kullanarak içerik yayınlamayı dört ay erken tamamladı ve aynı takım boyutuyla iki kat daha fazla sosyal kanalı yönetti.
13. ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu
ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu, görevleri, son teslim tarihlerini ve etkinlikleri sezgisel bir takvim biçiminde düzenleyerek pazarlama programınızın kapsamlı ve görsel bir özetini sunar. Ayrıca, iş akışı otomasyonu ve kampanya ilerlemesine ilişkin gerçek zamanlı güncellemelerle verimliliği artırır.
Tasarımı, proaktif planlamayı teşvik ederek pazarlama kampanyasının tüm unsurlarının etkili bir şekilde koordine edilmesini sağlar.
📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama takımları, içerik stratejistleri ve kampanya yöneticileri.
ClickUp ile Başarıyla Pazarlama Kampanyaları Oluşturun
Monday.com'un giderek büyüyen pazarlama şablonları kütüphanesi olsa bile, özellikle daha fazla esneklik, daha derin özelleştirme veya daha akıllı otomasyonlara ihtiyacınız varsa, kendinizi bir çıkmaza girmiş bulabilirsiniz.
ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor.
Kampanya planlaması ve yaratıcı üretimden lansman zaman çizelgeleri ve performans izlemeye kadar her türlü pazarlama ş akışını desteklemek için tasarlanmış, tamamen özelleştirilebilir bir çalışma alanıdır. Kullanıma hazır pazarlama plan şablonları ve kendi süreçlerinizi kendi tarzınızda oluşturma özgürlüğü elde edersiniz.