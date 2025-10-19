2025'te Denemeniz Gereken En İyi Monday.com Pazarlama Planı Şablonları

Pazarlama takımları genellikle kampanyaları planlamak için günlerini harcarlar — strateji arka planda kalırken, kendilerini elektronik tablolara gömerler. Monday.com pazarlama şablonları bunu düzeltmek için var.

Bu arada, gerçek pazarlama işleriniz sizi bekliyor.

Şablonlar bu nedenle vardır ve Monday.com kullanıyorsanız, doğru pazarlama plan şablonu size saatler, hatta günler süren hazırlık zamanından tasarruf ettirebilir.

Bu blog yazısında, kaosu düzenlemenize yardımcı olacak en iyi Monday.com pazarlama planı şablonlarını inceleyeceğiz. Ayrıca, daha işlevsel bir çalışma alanı oluşturmak için birkaç ClickUp şablonunu da inceleyeceğiz. 🎯

İyi bir Monday.com pazarlama planı şablonu nedir?

İyi bir Monday.com pazarlama planı şablonu, dağınık araçları veya dosyaları karıştırmadan pazarlama çabalarınızın tam resmini görmenize yardımcı olur.

Stratejik plan şablonlarında aramanız gerekenler şunlardır:

Kampanyaları daha küçük, uygulanabilir görevlere bölün , böylece herkes neyin ne zaman yapılması gerektiğini bilir

Görevleri ve takım sorumluluklarını doğru kişilere atayarak sahiplik ve hesap verebilirliği teşvik edin

pazarlama KPI'larını* tanımlayarak takımınıza net hedefler ve ortak bir yön duygusu kazandırın pazarlama hedeflerini vepazarlama KPI'larını* tanımlayarak takımınıza net hedefler ve ortak bir yön duygusu kazandırın

Son teslim tarihleri, dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri ayarleyin böylece takımınız işi etkili bir şekilde yürütebilir ve darboğazları önleyebilir

Hatırlatıcıları, görev devralmalarını ve durum güncellemelerini otomasyon ile otomatikleştirin gidiş gelişleri azaltmak ve zaman kazanmak için

bütçeleri, gerçek maliyetleri ve kaynak tahsisini izleme* kampanyaların kapsam ve harcama sınırları içinde kalmasını sağlayın

🧠 İlginç Bilgi: 19. yüzyıl Amerikan tüccarı John Wanamaker, genellikle modern pazarlamanın babası olarak kabul edilir. Ünlü sözü şöyledir: "Reklam için harcadığım paranın yarısı boşa gidiyor; sorun şu ki, hangi yarısı olduğunu bilmiyorum. " Bu alıntı, bugün hala pazarlama planlarında yer almaktadır.

Monday.com Pazarlama Planı Şablonlarına Genel Bakış

10 Monday.com Pazarlama Planı Şablonları

Burada, işinizi kolaylaştırmak, takımlarınızın senkronizasyon içinde çalışmasını sağlamak ve kampanyalarınızı gecikmeden başlatmak için en kullanışlı 10 pazarlama plan plan şablonunu bir araya getirdik. 👀

1. Pazarlama Stratejisi Şablonu

via Monday.com

Pazarlama Stratejisi Şablonu, temel pazarlama girişimlerinizin temiz, üç aylık bir dökümüdür. 1. çeyrekten 4. çeyreğe kadar anahtar kampanyaları haritalandırmanıza, takım üyelerini atamanıza, durum güncellemeleriyle ilerlemeyi takip etmenize ve zaman çizelgelerini görselleştirmenize yardımcı olur.

Öncelik, bütçe ve hedefler için yerleşik alanlara sahip bu Monday.com pazarlama planı şablonu, takımınızı en önemli konularda uyumlu hale getirmenizi ve sorunlar büyümeden önce darboğazları tespit etmenizi kolaylaştırır.

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama müdürleri veya ajans yöneticileri için üç aylık kampanyalar ve pazarlama iletişim stratejisi planlaması.

2. Ajanslar için Müşteri Kampanyaları Şablonu

via Monday.com

Monday.com pazarlama planı şablonu, şirketlerin neyin ne zaman piyasaya sürüleceğini, her kampanyanın nasıl performans gösterdiğini ve hangi kanalların en çok ilgi gördüğünü temiz, renk kodlu bir düzen içinde görselleştirmelerine yardımcı olur.

Ayrıca, kampanya talepleri ve kanal başına harcama için bileşenler de bulacaksınız, böylece performansı ve öncelikleri hızlıca görebilirsiniz. Ve evet, monotonluğu kırmak için eğlenceli bir lama bileşeni de var (biraz eğlence asla zarar vermez).

📌 İdeal kullanım alanı: Birden fazla müşteri kampanyasını yöneten ve gösterge paneli tarzı bir pazarlama yol haritası şablonu isteyen ajans takımları.

🔍 Biliyor muydunuz? 1959 yılında Mattel, The Mickey Mouse Club programına Barbie reklamları ekleyerek, televizyon izleyen çocukları hedefleyen bir pazarlama planı oluşturan ilk oyuncak markalarından biri oldu. Barbie, akıllı bir erken hedef belirleme stratejisiyle küresel bir ikon haline geldi.

3. Sosyal Medya Planlayıcı Şablonu

via Monday.com

Monday.com Sosyal Medya Planlayıcı Şablonu, günler ve yayın türleri arasında sosyal içerikleri planlamak ve kategorize etmek için renk kodlu bir takvim sunar.

Kişisel gönderileri, eğlenceli kampanyaları, etkileşim soruları veya yüksek performanslı favoları düzenleyerek içerik boşluklarını önleyebilir ve düzenli bir yayın ritmi sağlayabilirsiniz. Basit ama etkili.

📌 İdeal kullanım alanı: Bu kampanya yönetim aracında içerik karışımlarına hızlı bir görsel genel bakış isteyen pazarlama takımları veya sosyal medya liderleri.

4. Etkinlik Yönetimi Şablonu

via Monday.com

Monday.com Etkinlik Yönetimi Şablonu, pazarlama takımları ve ajansların etkinlik odaklı kampanyaları net bir şekilde planlamasına, izlemesine ve değerlendirmesine yardımcı olur. Bütçe takibi, gerçek harcamalar ve kampanya zaman çizelgelerini, kolayca incelenebilen ve paylaşım yapılabilen görsel bir gösterge panoda bir araya getirir.

Burada özellikle yararlı olan, planlanan ve tamamlandı kampanyaları ayıran Yıllık kampanyalar görünümüdür. Böylece takvim yılı boyunca ilerlemeyi ve sonuçları izleyebilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama liderleri veya ajans profesyonelleri, sezonluk promosyonlar, marka aktivasyonları veya müşteri etkinlikleri düzenleyenler.

5. Facebook Reklamları Entegrasyon Şablonu

via Monday.com

Maliyetlerden gösterimlere, tıklama oranlarından toplam sonuçlara kadar her şey Monday.com'un Facebook Reklam Entegrasyon Şablonu'nda düzgün bir şekilde düzenlenmiştir, böylece kampanya gruplarını bir bakışta karşılaştırabilirsiniz.

Yerleşik durum sütunu, hangi kampanyaların aktif veya duraklatılmış olduğunu izlemeyenize yardımcı olurken, özet satırı toplam reklam harcamalarınızı ve sonuçlarınızı otomatik olarak toplar, bu da raporlama veya bütçeleri anında optimize etmek için harikadır.

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla Facebook kampanyasını yöneten pazarlama liderleri veya ücretli medya takımları.

💡 Profesyonel İpucu: Şablonu bir kontrol listesi olarak değil, bir hipotez testi olarak değerlendirin. Her kutuyu mekanik olarak doldurmak yerine, her bölümü varsayımlarınızı sorgulamak için kullanın. Kampanya hedefiniz çok güvenli geliyorsa, kendinize şunu sorun: Bu hedefin 10 kat daha fazla sonuç getirebilecek en riskli sürümü nedir?

6. Etkinlik Sonrası Fırsatlar Şablonu

via Monday.com

Monday.com Etkinlik Sonrası Fırsatlar Şablonu, takımların etkinlik takibini odaklanmış, izlenebilir sonraki adımlara dönüştürmelerine yardımcı olur. Etkinlik potansiyel müşterileri, bilet satış performansı, katılımcı geri bildirimleri ve genel memnuniyet hakkında bir özet sunar.

Hangi potansiyel müşterilerin geliştirilmeye değer olduğunu ve etkinliğinizin beklentilere göre nasıl bir performans gösterdiğini görmek için özellikle kullanışlıdır.

📌 İdeal kullanım alanları: Etkinliklerin etkisini değerlendirmek, potansiyel müşterileri takip etmek ve katılımcıların geri bildirimlerini almak isteyen pazarlama yöneticileri veya müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar.

7. İçerik Takvimi Şablonu

via Monday.com

Monday.com İçerik Takvimi Şablonu, kaos yaşamadan içerik planlamak ve yayınlamak isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Durum güncellemeleri, sahiplik ayrıntıları ve yayın platformlarıyla senkronizasyon sağlayan bir takvim görünümü elde edersiniz, böylece neyin, nerede ve kim tarafından yayınlandığını her zaman bilirsiniz.

Ayrıca, Yayınlandı veya Onaylandı gibi durumlara göre içeriğin görünümü alabilir, böylece incelemeleri ve son teslim tarihlerini daha kolay koordine edebilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanı: Çeşitli modern proje yönetimi platformlarında birden fazla içeriği aynı anda yöneten içerik ve kampanya yöneticileri.

8. Pazarlama Planlama Şablonu

via Monday.com

Bu Monday.com pazarlama planı şablonu, üst düzey kampanyaları ve haftalık uygulamaları düzenler. Devam eden promosyonların takvim görünümüyle, kampanyaya özgü harcama ve performans bileşenlerini birleştirir.

Gösterge paneli, bütçe dökümlerini, kanal tahsislerini ve kampanya taleplerini gösterir, böylece saniyeler içinde hem genel hem de ayrıntılı bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca, YouTube, Instagram ve Mailchimp gibi platformlarda planlananları ve bunların performansını da izler.

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama takım liderleri ve müşteri ile yüz yüze çalışan ajans yöneticileri, promosyon stratejilerini koordine etmek ve yöneticilere veya müşterilere net güncellemeler sunmak isteyenler.

9. Ürün Pazarlama Lansman Şablonu

via Monday.com

Monday.com pazarlama planı şablonu, mesaj geliştirmeden PR duyurularına ve kampanya yürütmeye kadar her şey için görev kontrol merkeziniz gibi çalışır.

Üst kısımda, gösterge paneli hızlı bir durum kontrolü sunar: genel ilerleme, CTR, harcama ve kanal dağıtım (kullanışlı bir pasta grafik ile). Ardından, zaman çizelgesi görünümü, Çalışılıyor, Planlandı veya Başlatıldı gibi durumlara göre renk kodlu kampanya aşamalarına yakınlaştırmanızı sağlar

📌 İdeal kullanım alanları: Ürün pazarlamacıları, lansman yöneticileri ve çapraz fonksiyonlu takımlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Subaru, alıcılarının çoğunun köpek sever olduğunu keşfetti. Bu nedenle, tüm kampanyalarında Subaru süren, emniyet kemeri takan ve yol gezilerine çıkan köpeklerin özelliklerini içeren bir kampanya düzenlendi. Bu, satışları ve marka sevgisini artırdı.

10. İletişim ve Halkla İlişkiler şablonu

via Monday.com

Monday.com pazarlama planı şablonu, dağınık belgeleri ve aşırı yüklü gelen kutularını, kimin neyi üstlendiğini, her basın bülteninin veya sunumun ne durumda olduğunu ve ne zaman teslim edilmesi gerektiğini gösteren temiz bir panelle değiştirir.

Ayrıca, durum, sahip, son tarihler ve kanallar gibi anahtar ayrıntılar için sütunlar içerir, böylece influencer kampanyalarından PR kampanyalarına, iç iletişimden yönetici açıklamalarına kadar her şeyi yönetebilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: İletişim takımları, PR ajansı profesyonelleri ve marka liderleri.

Monday.com'un Pazarlama Projeleri için Sınırları

Monday.com, başlangıç için pazarlama şablonları sunar, ancak biraz derinlemesine incelediğinizde, gerçek kampanyaların ihtiyaç duyduğu esnekliği veya derinliği tam olarak desteklemediklerini fark edebilirsiniz.

İşte bu sınırlar burada ortaya çıkmaya başlıyor. 👇

Giriş doğrulamasının olmaması veri girişini zorlaştırır. Belirli alanları zorunlu kılamaz veya değerleri kısıtlayamazsınız (minimum veya maksimum değer ayarı yapmak gibi), bu da genellikle tutarsız veya eksik bilgilere yol açar

İzin kontrolleri hala çok basit. Belirli kullanıcılardan belirli alanları gizleyemez veya ayrıntılı düzenleme hakları atayamazsınız, bu da erişim, güvenlik ve şeffaflık konusunda zorluklar yaratır

kullanıcı arayüzü her zaman sezgisel değildir*; platform görsel olarak temiz olsa da, yeni kullanıcılar genellikle bunalmış hissederler ve düzen, takımınızın ş Akışına uyacak şekilde özelleştirilemez

Kurulum zaman alıcıdır, bu da takımların genellikle beklenenden daha fazla eğitime ihtiyaç duyması ve işe alım sürecinin gecikmesine neden olur

İşletmeniz büyüdükçe ölçeklendirme zorlaşır, çünkü katı şablonları ve sınırlı esnekliği karmaşık, işlevler arası ş Akışlarını yönetmeyi zorlaştırır

🔍 Biliyor muydunuz? 90'lı yıllarda, Pepsi'nin "Pepsi Puanları" kampanyasında reklamda yedi milyon puan karşılığında bir savaş uçağı gösterildi. Birisi gerçekten puan biriktirip bunu talep etmeye çalıştı, ancak şirket ona vermeyi reddettiği için Pepsi'yi dava etti.

Alternatif Monday.com Pazarlama Planı Şablonları

Takımlar daha fazla esneklik, daha iyi kampanya izleme ve daha sorunsuz bir işbirliği yöntemi aradığında, ClickUp en doğru seçimdir. Yüksek düzeyli pazarlama stratejilerinden günlük içerik görevlerine kadar her şeyi yönetmek için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Gerçek pazarlama ş Akışları için tasarlanmış şablonlarla, hiçbir şeyi kaçırmadan plan, uygulama ve uyarlama yapabilirsiniz.

İşte bir kullanıcının yorumları:

ClickUp ile pazarlama girişimlerimizin bölgesel veya kampanya görünümünde neler olduğunu gösterebiliriz. Bu, hangi tür etkinlikleri yürüttüğümüzü ve bunları hangi dönüşüm aşamasına etiketlediğimizi görmeyi içerir. Bu sayede üst yönetim, bir projenin durumunu kolayca takip edebilir.

ClickUp ile pazarlama girişimlerimizin bölgesel veya kampanya görünümü altında nasıl gittiğini görebiliriz. Bu, hangi tür faaliyetleri yürüttüğümüzü ve bunları hangi dönüşüm aşamasına etiketlediğimizi görmeyi de içerir. Böylelikle üst yönetim, bir projenin durumunu kolayca takip edebilir.

Şimdi ClickUp'ın pazarlama plan şablon seçeneklerine daha yakından bakalım!

1. ClickUp Pazarlama Planı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Pazarlama Planı Şablonu ile pazarlama kampanyanızı planlayın, izleme ve optimize edin

ClickUp Pazarlama Planı Şablonu, kampanyalar, hedefler ve zaman çizelgeleri genelinde öncelikleri görselleştirmek için temiz, renk kodlu bir yapı sunar. Bu, web trafiğini artırmak, marka varlığını güçlendirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek gibi anahtar girişimlerin ilerleme izlemeyi kolaylaştırır.

Her görev, son teslim tarihi, çeyrek, durum, çaba seviyesi ve etki kanalları (Sosyal Medya, Web Sitesi veya Mobil gibi) için alanlar içerir ve pazarlama yol haritasınızın kapsamlı bir 360° görünümünü sunar. Çaba ve görev türü için yerleşik etiketler (Anahtar Sonuçlar gibi) sayesinde, takımınızın performansı artıran unsurlara odaklanmasını sağlar.

📌 İdeal kullanım alanları: Tak-çalıştır tipi bir kampanya planlayıcısı isteyen pazarlama yöneticileri, takım liderleri ve ajans profesyonelleri.

2. ClickUp Etkinlik Pazarlama Planı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Etkinlik Pazarlama Planı Şablonu ile etkinlikleri baştan sona izleme

ClickUp Etkinlik Pazarlama Planı Şablonu, ilk e-postadan son gelir raporlarına kadar tüm kampanyanızın uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmış, pratik, aşamalı bir sistemdir. İşinizi üç sezgisel aşamaya ayırır: Planlama, Uygulama ve Değerlendirme.

Bu şablonu özellikle kullanışlı kılan şey, İletişim Uzmanı veya Etkinlik Pazarlama Uzmanı gibi belirli rollere kadar sahipliği net bir şekilde ataması ve bunu görev başına bütçe görünürlüğüyle eşleştirmesi. Kimin neyi ne zaman yaptığını ve ne kadar harcandığını (veya tasarruf edildiğini) bileceksiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Etkinlik pazarlama liderleri, marka yöneticileri ve çok kanallı etkinlik promosyonları planlayan iletişim takımları.

💡 Profesyonel İpucu: Başka hiçbir şeye dokunmadan doğrudan pozisyon bölümüne geçin. Hedef kitlenin kampanya hakkında nasıl hissetmesini istediğinizi belirleyin ve bu tonun planın geri kalanını yönlendirmesine izin verin. Bu, mesajlar, kanallar ve varlıklar arasında daha güçlü bir uyum sağlar.

3. ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile girişimlerinizdeki ilerlemeyi koordine edin ve ölçün

ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu , kampanyaları her aşamada organize etmek için esnek ve görsel odaklı bir yöntemdir. Görevler aşamaya göre gruplandırıldığından (Planlama, Üretim, Lansman, Değerlendirme, Müşteri Tutma), takımınız ne yapılması gerektiğini, kimin sorumlu olduğunu ve ne zaman yapılması gerektiğini net bir şekilde görebilir.

Her kart, pazarlama kanalları (Sosyal Medya veya Dahili gibi), takımlar (Pazarlama Takımı, Sosyal Medya Takımı) ve teslim edilebilir türler ile düzgün bir şekilde etiketlenmiştir, bu da belirsizliği azaltmaya ve ekip uyumunu artırmaya yardımcı olur. Daha ayrıntılı bir yapı için alt görevler bile ekleyebilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama yöneticileri, takım liderleri ve çok aşamalı kampanyaları koordine eden ajanslar.

4. ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu ile sosyal medya içeriğinizi düzenleyin

ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu, ay boyunca ilgi çekici gönderileri planlamak için pratik bir araçtır. Kampanya fikirlerinizi tek bir görünümde düzenleyerek, gönderi türlerini, temaları (Sevgililer Günü ve Siyah Tarih Ayından Super Bowl Cuma'ya kadar), son teslim tarihlerini ve ek dosya varlıkları izlemeyi çok kolaylaştırır.

Bu şablon, özellikle mevsimsel ve kültürel açıdan ilgili kampanyalar için iş yapar. Şablon, gönderi başlıkları ve yayın tarihleri ile önceden yapılandırılmıştır, böylece ekibiniz her hafta sıfırdan başlamak yerine hızlı bir başlangıç yapabilir.

📌 İdeal kullanım alanları: Günlük gönderileri plan, izleme ve düzenlemek için basit, kullanıma hazır bir şablona ihtiyaç duyan sosyal medya yöneticileri, içerik oluşturucular veya pazarlama asistanları.

🧠 Eğlenceli Bilgi: KFC'nin sosyal medya takımı Twitter'da tam olarak 11 kişiyi takip ediyordu (çünkü 11 baharat ve ot, anladınız mı?): beş Spice Girls üyesi ve Herb adında altı erkek. Birisi bu ince espriyi keşfettiğinde, viral oldu ve milyonlarca dolarlık reklam geliri elde edildi.

5. ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonu ile bir ürünü satmak için ihtiyacınız olan her şeyi özetleyin

ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonu, pazarlama stratejilerinizi hayata geçirmek için yapılandırılmış, hedef odaklı bir yol sunar.

SMART çerçevesine dayanan Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Alakalı ve Zamanında özellikleri ile kampanyalarınızı net bir amaç ve uygulama netliği ile harita etmenize yardımcı olur. Bu şablon, bir kampanyanın ardındaki nedeni nasıl ile bağlantı kurmak isteyen takımlar için mükemmeldir.

📌 İdeal kullanım alanları: Hedef odaklı bir pazarlama plan şablonuna ihtiyaç duyan pazarlama ekibi liderleri, proje yöneticileri veya danışmanlar.

6. ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonu ile bir sonraki kampanyanızı oluşturun ve yürütün

ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonu, OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) metodolojisi etrafında oluşturulmuştur ve pazarlama çabalarınızı ölçülebilir sonuçlarla uyumlu hale getirmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Şirketin marka yenilemesi gibi önemli hedefleri tanımlamayı ve bunları çeyrek bazında ve ilerleme çubuğu ile takip edilebilir, eyleme geçirilebilir anahtar sonuçlara ayırmayı kolaylaştırır.

Ayrıca, yolda, risk altında veya zaten gerçekleştirilmiş olanları gerçek zamanlı görünürlük ile görebilirsiniz, böylece engelleri hızlı bir şekilde tespit edebilir ve son tarihler gelmeden rotanızı düzeltebilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Stratejik pazarlama liderleri, CMO'lar ve büyüme takımları, kampanyalar, içerik ve dijital kanallar genelinde ölçülebilir sonuçlarla üst düzey hedefleri yönetmek için.

🎥 Kampanyaları doğaçlama yapmayı bırakın, bu kısa video, ölçülebilir hedef belirlemek, kampanya takvimi oluşturmak, ICP'nizi tanımlamak, KPI'ları canlı olarak izleme ve takımınızı uyumlu tutmak için 5 adım + kullanıma hazır bir şablon sunuyor. Playbook'unuzu geleceğe hazır hale getiren basit bir çerçeve olan RACE için video'yu sonuna kadar izleyin.

7. ClickUp İçerik Pazarlama Planı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp İçerik Pazarlama Planı Şablonu ile en etkili stratejilere öncelik verin

ClickUp İçerik Pazarlama Planı Şablonu, oluşturduğunuz içeriğin türünü, nereye gideceğini ve ne zaman yayınlanacağını harita için akıllı, renk kodlu bir sistem sunar.

Blog yazıları hazırlıyor, posterler tasarlıyor, videolar düzenleme, veya infografikler yayınlıyorsanız, bu şablon tüm bunları içerik türüne, platforma, departmana ve hatta düzen yönüne göre sıralamanıza yardımcı olur.

Her şey aya göre düzenlenmiştir, böylece kampanyaları zamana, kanala (Instagram, Facebook, LinkedIn ve YouTube gibi) ve tanıtım, eğitim veya etkileşim odaklı gibi nesnelere göre hızlı bir şekilde görebilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: İçerik yöneticileri, kreatif liderler ve çapraz fonksiyonlu pazarlama takımları.

🔍 Biliyor muydunuz? Güney Kore'de Dunkin', Seul'deki toplu taşıma araçlarına 'Flavor Radio' adlı cihazlar kurdu. Bu cihazlar, radyoda jingle çaldığında donut aroması püskürtüyor. Yaratıcı pazarlama planlarının en iyi örneği.

8. ClickUp İçerik Planı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp İçerik Planı Şablonu ile içerik hedeflerinizi ve amaçlarınızı haritaleyin

ClickUp İçerik Planı Şablonu, aynı anda birden fazla kampanyayı yöneten içerik pazarlamacıları için güçlü bir görsel planlayıcıdır.

Her takvim bloğu, içerik başlığını, onay durumunu (Onaylandı, Beklemede, İnceleme Gerekiyor gibi), içerik türü (Gönderi, Blog, Kısa Klip, Uzun Video), gerekli varlıklar (İnfografikler, Kısa Klipler vb. ) ve içerik sütunu (ör. Nasıl Yapılır, Kullanıcı İpuçları, Ürün veya Haftalık Temalar) gösterilir.

📌 İdeal kullanım alanları: Haftalık veya aylık teslimatların kuşbakışı görünümü görmek isteyen pazarlama yöneticileri, sosyal medya takımları ve içerik stratejistleri.

9. ClickUp E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu ile konu satırlarını ve mesajları düzenleyin

ClickUp E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu, yüksek dönüşüm oranına sahip e-posta kampanyaları planlamak için stratejik bir çerçevedir. Ş akışınızı, hedefinizi planlamak, ilgi çekici başlıklar yazmak, metni kısa ve öz tutmak ve görseller eklemek gibi kolayca uygulanabilir alt görevlere ayırır.

Pazarlama kampanyası kontrol listesi öğeleri, potansiyel müşterileri, özel müşterileri hedefliyor veya hedef kitlenizle yeniden etkileşim kuruyorsanız, kampanyalar arasında tutarlılık sağlar.

📌 İdeal kullanım alanları: E-posta pazarlamacıları, küçük iş sahipleri ve kampanya oluşturma sürecini kolaylaştırırken etkileşimi ve dönüşümleri artırmayı hedefleyen içerik takımları.

10. ClickUp Reklam Programı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Reklam Programı Şablonu ile tüm pazarlama zaman çizelgesini planlayın ve görselleştirin

ClickUp Reklam Programı Şablonu, çeşitli pazarlama kanallarında reklam çabalarınızı düzenlemek için tasarlanmış, modern bir planlama aracıdır.

Görevler pazarlama türüne göre (Sosyal Medya, Basılı, Araştırma, Yerel) düzgün bir şekilde gruplandırılmıştır ve her girdi, başlangıç ve son teslim tarihi, durum (Açık, Onay, Teslim Edildi, Reddedildi), mali çeyrek ve belirli pazarlama hedefi gibi anahtar kampanya ayrıntılarını gösterir.

📌 İdeal kullanım alanları: Tüm kampanya temas noktalarının merkezi bir görünümünü görmek isteyen pazarlama koordinatörleri, reklam yöneticileri ve çapraz fonksiyonlu takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Yapılmayacakları vurgulayın. Çoğu şablon, nelerin dahil olduğunu sorar, ancak kasıtlı olarak dışarıda bırakılan şeyler için bir satır eklemek (örneğin, "Influencer desteği yok" veya "Erken erişim kampanyası yok") beklentileri uyumlu hale getirmeye ve kapsamın genişlemesini önlemeye yardımcı olur.

11. ClickUp Marka Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Markalama Şablonu ile tutarlı bir markalama sağlayın.

ClickUp Markalaşma Şablonu, planlama sürecini Onboarding ve Briefing gibi net aşamalara ayırır ve her aşama, ekipler arası işbirliğini kolaylaştıran önceden tanımlanmış görevlerle doludur.

Görevlere atanan Proje Yöneticisi ve Finans gibi farklı roller ve renk kodlu onaylar (ör. Dahili Onay ve Müşteri Onayı) ile hem yaratıcı hem de idari iş akışlarını desteklemek için tasarlanmıştır.

📌 İdeal kullanım alanları: Marka kampanyalarını düzenlemek için basitleştirilmiş bir çözüme ihtiyaç duyan pazarlama yöneticileri, takım liderleri ve ajans profesyonelleri.

12. ClickUp Satış ve Pazarlama Planı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Satış ve Pazarlama Planı Şablonu ile stratejinizi daha iyi yönetin.

ClickUp Satış ve Pazarlama Plan Şablonu, gelir hedeflerinizi pazar trendleri ve uygulanabilir görevlerle uyumlu hale getirmenize yardımcı olur. Satış ve pazarlama stratejinizi Gelir Hedefleri, Eylem Öğeleri , Alıcı Profilleri, PEST Analizi ve Rekabet Analizi gibi mantıklı kategoriler halinde düzenler.

Her kartta ilgili tarihler, görseller ve alt görevler bulunur, bu da onu görsel olarak çekici ve işlevler arası plan için pratik hale getirir. Size sadece ne yapılacak değil, aynı zamanda ekonomik trend izleme ve rekabet araştırması gibi unsurlarla iş akışına entegre edilerek neden yaptığınızı görmenize de yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım alanları: Veriye dayalı satış ve kampanya stratejileri geliştiren pazarlama yöneticileri, takım liderleri ve ajans profesyonelleri.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %55'i, görevleri daha büyük zorluklar veya hedeflerle ilişkilendirerek pazarlama projelerinin arkasındaki "neden"i açıklıyor. Bu, %45'in amaç yerine süreci ön tanımlı görmesinin, takım üyeleri arasında motivasyon ve azim eksikliğine yol açabileceği anlamına gelir. Yüksek performans gösteren çalışanlar bile, yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu görmek ve yaptıkları işte anlam bulmak isterler. Aradaki boşluğu doldurmanın zamanı geldi. ClickUp'ta bireysel görevleri genel Hedefler ve Amaçlarla bağlantılandırın. Yerleşik İlişkiler ve bağımlılıklar özelliğini kullanarak her bir çabanın büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu gösterin ve görevleri takımınızda herkes için daha anlamlı hale getirin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Cartoon Network, ClickUp'ın sosyal medya yönetimi özelliklerini kullanarak içerik yayınlamayı dört ay erken tamamladı ve aynı takım boyutuyla iki kat daha fazla sosyal kanalı yönetti.

13. ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu ile görevleri sorunsuz bir şekilde yönetin

ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu, görevleri, son teslim tarihlerini ve etkinlikleri sezgisel bir takvim biçiminde düzenleyerek pazarlama programınızın kapsamlı ve görsel bir özetini sunar. Ayrıca, iş akışı otomasyonu ve kampanya ilerlemesine ilişkin gerçek zamanlı güncellemelerle verimliliği artırır.

Tasarımı, proaktif planlamayı teşvik ederek pazarlama kampanyasının tüm unsurlarının etkili bir şekilde koordine edilmesini sağlar.

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama takımları, içerik stratejistleri ve kampanya yöneticileri.

ClickUp ile Başarıyla Pazarlama Kampanyaları Oluşturun

Monday.com'un giderek büyüyen pazarlama şablonları kütüphanesi olsa bile, özellikle daha fazla esneklik, daha derin özelleştirme veya daha akıllı otomasyonlara ihtiyacınız varsa, kendinizi bir çıkmaza girmiş bulabilirsiniz.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor.

Kampanya planlaması ve yaratıcı üretimden lansman zaman çizelgeleri ve performans izlemeye kadar her türlü pazarlama ş akışını desteklemek için tasarlanmış, tamamen özelleştirilebilir bir çalışma alanıdır. Kullanıma hazır pazarlama plan şablonları ve kendi süreçlerinizi kendi tarzınızda oluşturma özgürlüğü elde edersiniz.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅