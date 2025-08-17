dijital Not Alma İçin En İyi 10 Samsung Notes Alternatifi

Samsung Notes, işi tamamlar — ta ki tamamlayamayana kadar. Belki bir toplantı sırasında hızlı bir market listesi veya birkaç karalama ile başladınız. Ancak not alma ihtiyaçlarınız arttıkça — ders notları, proje planları, araştırma özetleri — sınırların yavaş yavaş ortaya çıktığını fark etmiş olabilirsiniz.

Çapraz platform senkronizasyonu zorlaşır. İşbirliği ulaşılmaz gibi görünür. Peki ya notlarınız? Tek bir ekosistemde sıkışıp kalır.

Gerçek basit: Basit listeler veya el yazısı notlar için işe yarayan şeyler, karmaşık dijital metin dosyalarını yönetirken veya cihazlar arasında düzenli kalmaya çalışırken genellikle yetersiz kalır.

Bu nedenle birçok öğrenci, profesyonel ve verimlilik meraklısı daha iyi düzenleme araçları aramaya başlar. Notları yönetmenin yanı sıra işbirliğini, daha zengin biçimlendirmeyi ve her yerden sorunsuz erişimi destekleyen bir not alma uygulaması isterler.

Bu kılavuzda, iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olmak için Samsung Notes'un en iyi 10 alternatifini bir araya getirdik. Spoiler uyarısı: ClickUp birinci sırada!

Samsung Notlar'ın sınırlamaları

Samsung Notlar uygulaması şık ve bazı harika özelliklere sahiptir, ancak dürüst olalım: Samsung kullanıcıları için tasarlanmıştır ve bu da bazı kaçınılmaz sınırlamaları beraberinde getirir:

Sınırlı çapraz platform desteği : Samsung telefonlar ve S Pen için en uygun olan bu uygulama, Windows, iOS ve web tarayıcılarında yetersiz veya hiç destek sunmamaktadır

Temel işbirliği : Yerleşik takım : Yerleşik takım işbirliği araçları veya gerçek zamanlı paylaşım araçları yoktur

Depolama kilidi : Notlar çoğunlukla Samsung Bulut aracılığıyla senkronize edilir, bu da diğer ekosistemlere geçişi zorlaştırabilir

Özellik basitliği : Temel bir : Temel bir not alma aracı olarak harika, ancak bu ücretsiz uygulama görev bağlama, AI özetleri veya veritabanı tarzı düzenleme gibi gelişmiş seçeneklerden yoksundur

El yazısı sınırlamaları: Sağlam olmasına rağmen, el yazısı tanıma özelliği GoodNotes gibi rakipler kadar gelişmiş değildir

💡 Profesyonel İpucu: Ana Hat Not Alma Yöntemi, notlarınızı temiz ve mantıklı bir akış içinde düzenlemek istiyorsanız oyunun kurallarını değiştirir. Notlarınızı başlıklar, alt başlıklar ve madde işaretleri kullanarak hiyerarşik olarak yapılandırarak, anahtar fikirleri ve ayrıntıları daha sonra kolayca tarayabileceğiniz ve inceleyebileceğiniz bir şekilde yakalayabilirsiniz. Bu yöntem, toplantılar, dersler veya bilgilerin hızlı bir şekilde geldiği ve çabuk ayrıştırılması gereken her türlü durum için özellikle kullanışlıdır.

Samsung Notlar Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Samsung Notes alternatiflerinin özeti: kimler için en uygun oldukları, neler sundukları ve tam olarak ne kadara mal olacakları (tüm fiyatlar ABD doları cinsindendir).

Araç Anahtar Özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Notları anında görevlere, ortak belgelere ve Beyaz Tahtalara dönüştürün. AI toplantı özetleri oluşturun ve Bağlı arama ile tüm notlarınızda arama yapın Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler ve kurumsal müşteriler Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Evernote Notları anında görevlere, Ortak Belgelere ve Beyaz Tahtalara, AI toplantı özetlerine ve Evrensel aramaya dönüştürün Bireyler, küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli plan 14,99 $'dan başlar Notion Özelleştirilebilir çalışma alanları ve veritabanları, Bağlı sayfalar ve şablonlar, Gerçek zamanlı işbirliği, Entegrasyonlar Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $'dan başlar Obsidian Markdown desteği, Yerel depolama ve gizlilik, Notları bağlamak için grafik görünüm, Eklenti ekosistemi Bireyler, küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli eklentiler 5 $'dan başlar Microsoft OneNote El yazısı ve çizim, Derin MS Office entegrasyonu, Sesli notlar, Cihazlar arası senkronizasyon Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler ve kurumsal müşteriler Ücretsiz plan mevcuttur; Microsoft 365 ile birlikte gelir Google Keep Hızlı notlar ve kontrol listeleri, Sesli metin, Renk kodları ve etiketler, Konum/zaman hatırlatıcıları Bireyler, küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur Apple Notlar iCloud senkronizasyonu, El yazısı/eskiz, Not kilitleme, Gerçek zamanlı işbirliği Bireyler, küçük işletmeler Ücretsiz (Apple cihazlarla) Joplin Uçtan uca şifreleme, Markdown desteği, Eklenti kitaplığı, Web kesici Bireyler, küçük işletmeler Özel fiyatlandırma GoodNotes El yazısından metne dönüştürme, PDF işaretleme, dijital not defterleri, el yazısı notlarda arama Bireyler, küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 6,99 $'dan başlar Standart Notlar Uçtan uca şifreleme, Markdown ve zengin metin, Çapraz platform senkronizasyonu, Verimlilik uzantıları Bireyler, küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 63 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi Samsung Not Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

Not alma becerilerinizi ciddi bir şekilde geliştirmek istiyorsanız, her uygulamanın gerçekten neler sunduğunu (ve sizi nerede yanıltabileceğini) bilmeniz faydalı olacaktır.

Bazı araçlar lazer odaklı yazma için tasarlanırken, diğerleri esneklikle öne çıkar ve tek bir yerden beyin fırtınası yapmanıza, planlamanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Aşağıda her bir Samsung Notes alternatifini en iyi olduğu yönleri, dikkat etmeniz gerekenler ve gerçek kullanıcıların yorumları ile birlikte inceledik, böylece deneme yanılma yöntemine başvurmadan size en uygun olanı bulabilirsiniz.

1. ClickUp (Görev yönetimi ile hepsi bir arada verimlilik için en iyisi)

ClickUp'ı Ücretsiz Deneyin ClickUp ile tüm takımınızı tek bir sayfada toplayın ve işlerinizi halledin

Samsung Notes hızlı listeler için harikadır, ancak notlarınızda bir şey yapmanız gerekiyorsa ne yaparsınız? İşte burada ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama, oyunun kurallarını değiştirir. Sadece düşüncelerinizi yazmakla kalmaz, bunları görevlere, ortak belgelere ve tam ölçekli projelere dönüştürürsünüz.

Fikir üretirken, toplantı notları alırken veya tüm projeleri yönetirken, ClickUp sekmeler arasında geçiş yapmadan her şeyi yapmanızı sağlar.

Ayrıca, Belgeler ve Not Defteri içindeki ClickUp Brain ile AI tarafından oluşturulan özetler sayesinde notlarınızı saniyeler içinde düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri içinde AI tarafından oluşturulan özetler oluşturun

ClickUp Belgeleri

Notlarınızın dinamik, işbirliğine dayalı belgelere dönüştüğü ClickUp Belgeleri'ne girin. İç içe sayfalar oluşturabilir, zengin metinler ekleyebilir, medya öğeleri gömebilir ve hatta görevleri doğrudan belgenizin içine bağlayabilirsiniz. Artık beyin fırtınalarınız ve uygulamalarınız yan yana.

Notlarınızı sabit tutan Samsung Notes'un aksine, ClickUp notlarınızı eyleme geçirilebilir hale getirir. Dahası, ClickUp Brain ile notlarınızı ve yazdıklarınızı iyileştirmek için ClickUp Belgeleri'ni kullanabilirsiniz!

ClickUp Brain'i kullanarak notlarınızdaki, yorumlarınızdaki, durum değişikliklerindeki, yeni alt görevlerindeki ve önemli proje güncellemelerindeki anahtar güncellemeleri hızla özetleyin

ClickUp Not Defteri

Daha basit bir şeye mi ihtiyacınız var? ClickUp Notepad, fikirlerinizi anında not almak için basit bir araçtır. Hafif, dikkat dağıtıcı unsurlar içermez ve ilham geldiğinde düşüncelerinizi yakalamak için mükemmeldir. Ancak ClickUp'ın gerçekten üstün olduğu nokta, notlarınızla daha fazlasını yapmanızı sağlamasıdır.

ClickUp Notepad'deki süper zengin düzenleme özelliğini kullanarak notlarınızı hayata geçirin

Sadece birkaç tıklama ile ClickUp Görevleri'ni kullanarak bir notu son teslim tarihleri, atanan kişiler ve hatırlatıcılar ile birlikte bir göreve dönüştürebilirsiniz. Unutulan fikirler artık geçmişte kaldı.

Notları izlenebilir ClickUp Görevlerine dönüştürerek kararların eyleme dönüşmesini sağlayın

ClickUp Beyaz Tahtalar

Görsel düşünenler için ClickUp, fikirlerinizi beyin fırtınası yapmak, iş akışlarını haritalamak veya proje planlarını çizmek için esnek bir alan olan Beyaz Tahtalar da sunar. Yapışkan notlar ve doğrusal listeler yeterli olmadığında idealdir.

Takımınızla işbirliği yapın veya ClickUp Beyaz Tahta ile tek başınıza çalışın

ClickUp AI Notetaker

Ve yıldız oyuncuyu unutmayalım: ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker ile toplantılar sırasında hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan veya kaybetmediğinizden emin olun

Bu araç, toplantılarınızı otomatik olarak kaydeder, yazıya döker ve özetler; böylece gerçek zamanlı olarak not almaya çalışmak zorunda kalmazsınız. Artık aynı anda konsantrasyonunuzu veya notlarınızı karıştırmanıza gerek yok.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantı tutanaklarını AI ile anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Şablonlar, yer imleri ve zengin medya öğeleriyle belgeleri özelleştirin

Sürükle ve bırak özelliğine sahip Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası oturumlarınızı düzenli tutun

Belgelerde iç içe geçmiş alt sayfalar oluşturarak karmaşık projeleri kolaylıkla yapılandırın

Görev durumlarını ve önceliklerini doğrudan notlarınızın içinden yönetin

Bağlı arama ile görevler, notlar ve belgelerde anında arama yapın

Güncellemeleri gerçek zamanlı olarak senkronize edin, böylece tüm takımınız her yerde aynı bilgilere erişebilir

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne göre daha az düzenleme özelliği sunar

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi şöyle diyor

Görev yönetimi, not alma ve ş Akışı aracı olarak her gün kullanıyorum... Notlarımı tek bir yerde tutabildiğim için daha verimli çalışıyorum.

Görev yönetimi, not alma ve ş Akışı aracı olarak her gün kullanıyorum... Notlarımı tek bir yerde tutabildiğim için daha verimli çalışıyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Cornell Not Alma Yöntemi, yerleşik inceleme özelliği ile notları düzenlemek için mükemmeldir. Sayfayı bölümlere ayırır: ana not alanı, anahtar kelimeler veya sorular için ipucu sütunu ve altta bir özet alanı. Bu düzen, notlarınızla aktif olarak ilgilenmenize yardımcı olur, daha sonra hatırlamanızı ve çalışmanızı kolaylaştırır; toplantılar ve sunumlar için hazırlanan öğrenciler veya profesyoneller için idealdir.

2. Evernote (Web kesme ve çok biçimli not yakalama için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Milyonlarca sekme açtınız ve bunları kaydetmek için yeriniz yok mu? Evernote imdadınıza yetişir. Güçlü Web Clipper özelliği ile tanınan Evernote, makaleleri, PDF'leri, resimleri ve hatta tüm web sayfalarını kolayca yakalayıp daha sonra kullanmak üzere düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar. Araştırmacılar, yazarlar ve her yerden fikir toplamayı seven herkes için mükemmel bir çözümdür.

Samsung Notes temel metin ve çizimlerle sınırlı kalırken, Evernote ciddi bir çok yönlülük sunar. İçeriğinizi not defterlerinde düzenleyebilir, kolay arama için notlara etiket ekleyebilir ve hatta kontrol listeleri, ses ve ek dosyaları tek bir yerde gömebilirsiniz. Çevrimdışı erişim, ister işe gidip gelirken ister uçakta olun, notlarınızın her zaman elinizin altında olduğu anlamına gelir.

Sadece kendi düşüncelerinizi değil, her şeyi kaydetmek için tasarlanmış bir dijital dosya dolabına ihtiyacınız varsa, Evernote hem derinlik hem de esneklik açısından Samsung Notlar'ı kolayca geride bırakır.

Evernote'un en iyi özellikleri

Hızlı erişim için önemli notları herhangi bir not defterinin üst kısmına sabitleyin

Görevlerin son teslim tarihlerini takip etmek için son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayın

Notlarınızın içinde doğrudan PDF'lere açıklama ekleyin

El yazısı notları veya notları tarayın ve aranabilir hale getirin

Tek bir tıklama ile notları veya tüm not defterlerini ekip arkadaşlarınızla paylaşın

Gerçek zamanlı güncellemeler için birden fazla cihazda otomatik senkronizasyon

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz plan, senkronizasyonu iki cihazla sınırlar

İyi bir düzenleme alışkanlığı olmadan dağınıklık hissedebilirsiniz

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kesikleri, PDF dosyaları, resimler. Web Clipper ve "Gelen Kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.

Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kesikleri, PDF dosyaları, resimler. Web Clipper ve "Gelen Kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.

💡 Profesyonel İpucu: Cümle Not Alma Yöntemi, hız ve basitlik üzerine kuruludur. Her yeni bilgiyi ayrı bir cümle olarak not alırsınız, böylece yapıya dikkat etmeden ayrıntıları hızlıca yakalayabilirsiniz. Dersler, beyin fırtınası oturumları veya hızlı toplantılar gibi bilginin hızlı aktığı durumlarda kullanabileceğiniz sağlam bir yöntemdir.

3. Notion (Özelleştirilebilir çalışma alanları ve veritabanları için en iyisi)

notion aracılığıyla

Klasörler ve metinlerle işleri basit tutan Samsung Notes'un aksine, Notion bağlantılı sistemler oluşturmanıza olanak tanır. Notları bağlayabilir, videolar ekleyebilir, dinamik tablolar oluşturabilir ve hatta tam proje gösterge panelleri çalıştırabilirsiniz. Gerçek zamanlı işbirliği ve özelleştirilebilir şablonlar, ister tek başınıza ister bir takımla çalışıyor olun, kurulumunuzu kolayca ölçeklendirmenizi sağlar.

Düz notları bir kenara bırakıp daha büyük şeyler oluşturmaya hazırsanız, Notion size Samsung Notes'un sunamadığı özgürlük ve esnekliği sunar.

Notion'un en iyi özellikleri

Düzenli ve dinamik içerik için bağlantılı veritabanları oluşturun

Görüntüleri sürükleyip bırakın, kod blokları ekleyin ve gömün

Paylaşılan sayfalarda takım üyeleriyle canlı olarak işbirliği yapın

Yinelenen görevler ve hatırlatıcılar ayarlayın

Notion'u Slack, Google Drive ve Trello gibi araçlarla bağlayın

Zaman kazanmak için topluluk tarafından oluşturulan şablonları çoğaltın

Notion sınırlamaları

Çevrimdışı modu bazen işe yarayabilir, bazen yaramayabilir

Büyük kurulumlarda arama yavaşlar

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Kullanımı kolay arayüzü, istediğiniz araçları oluşturma esnekliği, sınırsız veri ve dosya yükleme, Notion grafikleri ve otomasyonları seveceksiniz.

Kullanımı kolay arayüzü, istediğiniz araçları oluşturma esnekliği, sınırsız veri ve dosya yükleme, Notion grafikleri ve otomasyonları seveceksiniz.

📚 Ayrıca Okuyun: İş Yerinde Daha Fazlasını Tamamlamak İçin Yapılacaklar Listesi Örnekleri

4. Obsidian (Markdown severler ve yerel notlar için en iyisi)

obsidian aracılığıyla

Obsidian, notlarınızın statik olmaktan çıkıp hayat bulmaya başladığı yerdir. Yazarlar, araştırmacılar ve büyük düşünürler için tasarlanan bu uygulama, düz metni sizinle birlikte büyüyen, birbiriyle bağlantılı fikirlerden oluşan bir ağa dönüştürür.

Her not yerel bir Markdown dosyası olarak kaydedilir, böylece tam gizlilik ve kontrol elde edersiniz; bulut gerekmez. Grafik görünümü, notlarınız arasındaki ilişkileri görsel bir zihin haritası gibi haritalayan olağanüstü bir özelliktir. Fikirleri anında birbirine bağlayabilir, güçlü eklentilerle kurulumunuzu özelleştirebilir ve çalışma alanınızı tam istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Kişisel bir wiki oluşturuyor, kitap yazıyor veya sadece ikinci bir beyin fikrini seviyor olsanız da, Obsidian, Samsung Notes'un ulaşamayacağı esneklik ve yaratıcı özgürlük sunar.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Topluluk eklentileri ve temalarıyla çalışma alanınızı özelleştirin

Yazarken Markdown biçimlendirmesinin canlı önizlemesini görün

Basit [[ ]] kısayolu ile notlar arasında iç bağlantılar oluşturun

Notları klasörler halinde düzenleyin veya esnek sıralama için etiketler kullanın

Geri bağlantı ve grafik gezinme panelleriyle kolayca gezin

Tüm bilgi tabanınızı taşınabilirlik için düz metin olarak dışa aktarın

Obsidian sınırlamaları

Yerleşik işbirliği özelliği yok

Bazı eklentiler manuel kurulum gerektirir

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel kullanım için ücretsiz

İsteğe bağlı eklentiler: Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $ Yayınlama: Kullanıcı başına aylık 10

Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $

Yayınla: Kullanıcı başına aylık 10 $

Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $

Yayınla: Kullanıcı başına aylık 10 $

Obsidian puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: 4,8/5 (35+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Obsidian, temiz bir markdown not alma uygulamasıdır. OneNote gibi uzun süredir kullanılan not alma uygulamalarına kıyasla tam özellikli olmasa da, Obsidian'ın yetenekleri günlük kullanım için fazlasıyla yeterlidir. Ancak, standart lisanslı sürümde bile senkronizasyonun olmaması, bu uygulamanın geri kalmasına neden olmaktadır.

Obsidian, temiz bir markdown not alma uygulamasıdır. OneNote gibi uzun süredir kullanılan not alma uygulamalarına kıyasla tam özellikli olmasa da, Obsidian'ın yetenekleri günlük kullanım için fazlasıyla yeterlidir. Ancak, standart lisanslı sürümde bile senkronizasyonun olmaması, bu uygulamanın geri kalmasına neden olmaktadır.

💡 Pro İpucu: Zihin Haritalama Yöntemi, fikirler arasındaki bağlantıları bir bakışta görmek isteyen görsel düşünenler için idealdir. Doğrusal notlar yerine, merkezi bir fikirle başlayıp ilgili konulara, alt konulara ve ayrıntılara dalabilirsiniz. Bu not alma yöntemi, projeler planlamak, yaratıcı oturumlar düzenlemek veya fikirler arasındaki ilişkilerin önemli olduğu karmaşık konuları ele almak için faydalıdır.

5. Microsoft OneNote (El yazısı notlar ve MS Office hayranları için en iyisi)

microsoft OneNote aracılığıyla

Microsoft OneNote, gerçek bir not defteri gibi hissettirir, sadece daha akıllıdır. Her şeyi cihazlar arasında düzenli tutarken, el ile not alma, eskiz yapma ve fikirleri kaydetmeyi sevenler için tasarlanmıştır.

Çoğunlukla telefonunuza veya tabletinize bağlı olan Samsung Notlar'ın aksine, OneNote Windows, Mac, iOS ve Android cihazlarla sorunsuz bir şekilde senkronize olur. Defter ve bölüm düzeni sezgiseldir ve el yazısı notlar, yazılmış listeler ve gömülü dosyalar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar.

Bonus: Microsoft 365 paketinin tamamıyla uyumlu çalışır, e-postaları, elektronik tabloları ve toplantı notlarını kolayca aktarmanızı sağlar.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

El yazısı notları ve çizimleri kolaylıkla yakalayın

Tüm önemli cihazlar arasında zahmetsiz senkronizasyon

Not defterleri, bölümler ve sayfa sekmeleriyle düzenleyin

Hızlı başvuru için önemli bilgileri etiketleyin

Outlook, Excel ve Teams ile entegre edin

Sesli notları doğrudan sayfalarınızın içine kaydedin

Microsoft OneNote sınırlamaları

Gelişmiş senkronizasyon ve tam entegrasyon gibi en iyi özellikler Microsoft 365 aboneliğine bağlıdır

Bazı yazarlar ve geliştiriciler tarafından özlenebilecek Markdown'u desteklemez

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft 365 ile birlikte gelir (kullanıcı başına aylık 9,99 $)

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft OneNote hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Günlük devam eden işlerimi ve takiplerimi izlemek için her gün onenote kullanıyorum. Bağlamı vermek için notlara resim ve diyagramlar da ekleyebilmemiz harika. Senkronizasyon seçeneği sayesinde notlarıma herhangi bir cihazdan her yerden erişebiliyorum.

Günlük devam eden işlerimi ve takiplerimi izlemek için her gün onenote kullanıyorum. Bağlamı vermek için notlara resim ve diyagramlar da ekleyebilmemiz harika. Senkronizasyon seçeneği sayesinde notlarıma herhangi bir cihazdan her yerden erişebiliyorum.

6. Google Keep (Hızlı notlar ve kontrol listeleri için en iyisi)

google Keep aracılığıyla

Google Keep hızlı, renkli ve kullanımı kolaydır; her zaman elinizin altında bulunan dijital yapışkan not panonuz olarak düşünün. Market listesi, ani bir fikir veya hareket halindeyken sesli not gibi şeyleri hızlıca not alıp devam etmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Samsung Notes benzer bir hızlı not alma deneyimi sunarken, Google Keep, Google ekosistemine derin entegrasyonuyla öne çıkıyor. Notlarınız, Google hesabınızla oturum açtığınız tüm cihazlarda anında senkronize edilir; sorunsuz, sınırsız.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Saniyeler içinde notlar ve listeler alın

Ellerinizi kullanmadan not almak için ses-metin özelliğini kullanın

Kolay sıralama için notları renk kodlarıyla ve etiketlerle işaretleyin

Konum veya zamana dayalı hatırlatıcılar ayarlayın

Notları arkadaşlarınızla veya ekip arkadaşlarınızla anında paylaşın

Google Drive ile otomatik senkronizasyon

Google Keep sınırlamaları

Zengin metin biçimlendirme özelliği sunmaz; temel notlar ve kontrol listeleriyle sınırlısınız

Klasör yapısı yoktur; renk kodlarına ve etiketlere güvenmeniz gerekir, bu da çok sayıda notla karışıklığa neden olabilir

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Öğrencinin daha iyi hatırlamasını desteklemek için görüntü ve kelimelerin birlikte kullanıldığı Çift Kodlama Teorisi, görsel not almanın çok etkili bir öğrenme stratejisi olduğunu kanıtlamaktadır.

7. Apple Notes (Apple ekosistemi kullanıcıları için en iyisi)

apple Notes aracılığıyla

Apple Notes, her şeyi temiz, basit ve son derece kullanışlı tutar; tam da Apple'dan beklediğiniz gibi. iPhone, iPad veya Mac'iniz varsa, market listelerinden büyük beyin fırtınası oturumlarına kadar her şey için yerleşik yardımcınız.

En iyi yanı ne mi? Sadece işe yarıyor. Notlarınız, iCloud sayesinde tüm Apple cihazlarınızda anında senkronize edilir, böylece hiç düşünmeden her zaman güncel kalırsınız. Kendi ekosistemlerinde sıkışıp kalmış Samsung Notes ve diğer bazı Apple Notes alternatifleriyle karşılaştırıldığında, Apple Notes tüm Apple ürün yelpazesiyle mükemmel bir şekilde çalışır ve bunu yaparken de güzel görünür.

Parmağınızla veya Apple Pencil ile eskiz yapabilir, belgeleri tarayabilir, Face ID ile hassas bilgileri kilitleyebilir ve hatta notları arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Basit ama şaşırtıcı derecede güçlüdür ve Apple kullanıcısıysanız, dürüst olmak gerekirse, onu geçmek zordur.

Apple Notes'un en iyi özellikleri

Tüm Apple cihazlarınızda iCloud aracılığıyla otomatik senkronizasyon

El yazısı, eskizler ve taranmış belgeleri kolaylıkla ekleyin

Gizli notları şifre veya Face ID ile kilitleyin

Klasörler, etiketler ve akıllı arama ile düzenleyin

Paylaşılan notlarda gerçek zamanlı işbirliği yapın

Bas-tamamla işlevselliği ile kontrol listeleri oluşturun

Apple Notlar sınırlamaları

Notların dışa aktarımı sınırlıdır; içeriği paylaşabilir veya kopyalayabilirsiniz, ancak notları başka bir uygulamaya veya platforma taşımak her zaman sorunsuz olmaz

Biçimlendirme seçenekleri, Notion veya ClickUp gibi daha gelişmiş araçlara kıyasla oldukça basittir

Apple Notes fiyatlandırması

Ücretsiz (Apple cihazlarla)

Apple Notes derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Derecelendirme yok

Capterra: Derecelendirme yok

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize katılanların %49'u hala el yazısı notlar alıyor; bu, dijitalin ön planda olduğu bir çağda şaşırtıcı bir eğilim. Kalem ve kağıda bu kadar bağlı olmak kişisel bir tercih olabilir veya dijital not alma araçlarının iş akışlarına tam olarak entegre edilmediğinin bir işareti olabilir. Aynı zamanda, başka bir ClickUp anketi, insanların %35'inin toplantıları özetlemek, eylem öğelerini paylaşmak ve takımları bilgilendirmek için 30 dakika veya daha fazla zaman harcadığını ortaya koydu. 👀 ClickUp AI Notetaker bu idari yükü ortadan kaldırır! AI'nın toplantılarınızı otomatik olarak kaydetmesini, yazıya dökmesini ve özetlemesini sağlarken, eylem öğelerini belirleyip atayın — artık el yazısı notlara veya manuel takiplere gerek yok! ClickUp'ın anlık toplantı özetleri, otomatik görevler ve merkezi iş akışları ile verimliliği %30'a kadar artırın.

8. Joplin (Açık kaynak gizlilik ve şifreleme için en iyisi)

joplin aracılığıyla

Gizlilik söz konusu olduğunda, Joplin işini şansa bırakmaz. Bu açık kaynaklı uygulama, tam kontrol isteyenler için tasarlanmıştır: izleyici yok, veri madenciliği yok, sadece notlarınız, kilitli ve güvenli.

Samsung Notes, işleri basit tutar ancak sizi bulutuna bağlar. Joplin, uçtan uca şifreleme ve notlarınızı yerel olarak saklama veya Dropbox veya OneDrive gibi güvenilir hizmetler aracılığıyla senkronize etme seçeneği ile durumu tersine çevirir.

Markdown hayranları için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olan bu uygulama, temiz yazma, güçlü etiketleme ve işleri istediğiniz gibi ayarlamak için büyüyen bir eklenti kitaplığı sunar. Güvenliğe değer veren ve uğraşmayı seven biriyseniz, Joplin size Samsung Notes'un asla ulaşamayacağı, gizliliği ön planda tutan esnekliği sunar.

Joplin'in en iyi özellikleri

Güçlü uçtan uca şifreleme ile notlarınızı kilitleyin

Tam Markdown desteği ile dikkatiniz dağılmadan yazın

Seçtiğiniz hizmetleri kullanarak cihazlar arasında senkronizasyon gerçekleştirin

Güçlü eklentiler ve temalarla işlevselliği artırın

Tüm web sayfalarını doğrudan notlarınıza ekleyin

Hızlı düzenleme için etiketleyin, sıralayın ve arayın

Joplin sınırlamaları

Arayüzü temiz ancak Notion veya Evernote gibi daha şık uygulamalara kıyasla biraz basit görünüyor

Yerleşik işbirliği özelliği yoktur — tek başına kullanım için harikadır, ancak takımlar için ideal değildir

Joplin fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Joplin puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

9. GoodNotes (El yazısı dijital notlar için en iyisi)

goodNotes aracılığıyla

GoodNotes, kağıda yazma hissini dijital sihirle birleştirir. Öğrenciler, sanatçılar ve el yazısını seven ancak aranabilir karalamalar ve PDF işaretleme gibi dijitalin tüm avantajlarından yararlanmak isteyen herkesin favorisidir.

Samsung Notes temel el yazısı özelliği sunar, ancak GoodNotes hassas araçlar, güzel şablonlar ve ışık hızında el yazısından metne dönüştürme özelliği ile bir üst seviyeye çıkar. Notlarınızı şık dijital defterlerde düzenleyebilir, PDF'lere profesyonelce açıklama ekleyebilir ve hatta el yazısı içeriklerde arama yapabilirsiniz (evet, dağınık karalamalarınızda bile).

Tabletinizin dağınık olmayan, en gelişmiş kağıt defter gibi olmasını istiyorsanız, GoodNotes hem tasarım hem de güç açısından Samsung Notes'tan çok daha önde.

GoodNotes'un en iyi özellikleri

El yazısını en üst düzeyde doğrulukla metne dönüştürün

PDF'leri, slaytları ve belgeleri doğrudan işaretleyin

Dijital not defterleri ve özel kapaklarla düzenleyin

Çok çeşitli kağıt şablonlarına ve çıkartmalara erişin

El yazısı ve yazılmış notlarda arama yapın

Not defterlerini başkalarıyla paylaşarak işbirliği yapın

GoodNotes sınırlamaları

Gerçek zamanlı işbirliği özelliği yoktur — paylaşım yalnızca görüntüleme amaçlıdır

En iyi deneyim iPad'de; Android ve Windows desteği ise hala gelişme aşamasındadır

GoodNotes fiyatlandırması

iOS cihazlar için tek seferlik: 9,99 $

Android cihaz: Aylık 6,99 $

App Store'dan tek seferlik satın alma: 29,99 $

GoodNotes puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

10. Standard Notes (Güvenli, şifreli not alma için en iyisi)

via Standard Notes

Güvenlik sizin için önemliyse, Standard Notes tam size göre. Samsung Notes'tan farklı olarak, her şeyi ön tanımlı olarak şifreler ve verilerinizin uçtan uca korunmasını sağlar. Temiz, minimal ve Markdown ile zengin metinleri destekler.

Çapraz platform senkronizasyonu ve isteğe bağlı verimlilik uzantıları ile Standard Notes, basitlik ve güvenliğe değer veren herkese uygundur. Temel özellikleri kullanıma hazır olsa da, ileri düzey kullanıcılar temalar, ek dosyalar ve yedekleme araçları gibi gelişmiş özellikler için yükseltme yapabilir.

Standard Notes'un en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme

Markdown ve zengin metin desteği

Çapraz platform senkronizasyonu

Verimlilik uzantıları

Standart Notlar sınırlamaları

Çok büyük notlar (1 MB'den fazla), cihazınızdaki şifreleme işlemi nedeniyle performansı olumsuz etkileyebilir

Standart Notlar fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

Verimlilik planı: 63 $/yıl

Profesyonel plan: 84 $/yıl

Standard Notes derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile Not Almalarınızı Not Almaya Değer Hale Getirin

Hızlı fikirlerinizi not alırken veya mevcut notlarınızı içe aktarmak isterken, doğru not alma uygulamasını bulmak büyük bir fark yaratır. Samsung Notes, özellikle Samsung ekosistemine sadık kullanıcılar için sağlam bir başlangıçtır, ancak gerçekçi olalım, bazen daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyarsınız.

Belki de cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyondur. Belki de daha hızlı çalışmanıza yardımcı olan daha derin organizasyon, işbirliği veya akıllı AI araçlarıdır. İşte bu not alma uygulaması alternatiflerinin parladığı nokta budur.

Notlar, görevler, projeler... Her şeyi tek bir güçlü platformda istiyorsanız ClickUp tam size göre. Notion ve Obsidian size tam yaratıcı kontrol sağlarken, GoodNotes ve Apple Notes hassasiyet ve mükemmellik isteyen el yazısı meraklıları için tasarlanmıştır.

Bu not alma uygulamalarının çoğu ücretsiz planlar sunar, böylece deneme yapabilir ve iş akışınıza en uygun olanı bulabilirsiniz.

Not alma becerilerinizi geliştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve not alma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın.