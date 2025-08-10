2025'in En İyi 10 Ofis Oda Rezervasyon Yazılımı

Hiç elinizde dizüstü bilgisayarınızla ofiste dolaşıp ücretsiz bir toplantı odası aradığınız oldu mu? Tıpkı sizin gibi çalışanların %40'ının, uygun bir toplantı alanı bulmak için günde 30 dakikaya kadar zaman kaybettiğini biliyor muydunuz?

Bu sadece sinir bozucu değil, aynı zamanda verimliliği de düşürüyor. Önemli bir müşteri toplantısı ya da hızlı bir takım senkronizasyonu olsun, zamanınızı konferans odası savaşlarıyla ve takvim dedektifliği ile harcamak istemezsiniz.

İşte burada oda rezervasyon yazılımı devreye girer. Doğru rezervasyon sistemi, zamanlama çakışmalarını ortadan kaldırır, rezervasyon iptallerini önler ve gerçek zamanlı uygunluk bilgileri ve akıllı hatırlatıcılarla toplantıların sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar.

Alanınızı düzenlemenize, zamandan tasarruf etmenize ve takviminizin kontrolünü geri kazanmanıza yardımcı olacak en iyi oda rezervasyon araçlarını ( ClickUp lider!) bir araya getirdik.

Oda Rezervasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru oda rezervasyon yazılımı, sadece yerinizi ayırtmaktan daha fazlasını yapmalıdır. Önceden düşünmeli, size engel olmamalı ve her toplantının zamanında başlamasını (doğru kişilerin odada olmasıyla) sağlamalıdır.

Verimli toplantılar için bir konferans odası planlama sisteminde aramanız gereken özellikler şunlardır:

Gerçek zamanlı oda durumu: Takımınıza hangi odaların ücretsiz, kullanımda veya zaten rezerve edildiğini anında gösteren araçlar. Artık "burada kimse var mı?" gibi rahatsız edici kesintiler, tahminler ve Takımınıza hangi odaların ücretsiz, kullanımda veya zaten rezerve edildiğini anında gösteren araçlar. Artık "burada kimse var mı?" gibi rahatsız edici kesintiler, tahminler ve toplantı çakışmaları yok

Takvim ve e-posta entegrasyonu: Mevcut iş araçları ve Google Çalışma Alanı, Takvim, Microsoft Outlook ve e-posta hatırlatıcılarıyla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayan yazılım. Takımınız, bir rezervasyonu kaçırmak veya tek bir odayı rezerve etmek için beş uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacak

Etkileşimli kat planları: Etkileşimli oda görüntüleri ve ofis düzeninin görsellerini gösteren özellikler sayesinde, toplantı alanlarına tıklayarak kolayca rezervasyon yapabilirsiniz. Bu tür toplantı odası rezervasyon yazılımları, özellikle büyük ofisleriniz ve karma kurulumlarınız varsa gereklidir

Akıllı rezervasyon kuralları: Maksimum doluluk, rezervasyon süresi sınırları ve belirli takımlar için öncelikli erişim gibi kısıtlamalar belirleyen araçlar. Bu, yoğun saatlerde bile işlerin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve Maksimum doluluk, rezervasyon süresi sınırları ve belirli takımlar için öncelikli erişim gibi kısıtlamalar belirleyen araçlar. Bu, yoğun saatlerde bile işlerin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve iş yerinde planlama sorunlarını önler

Temassız giriş ve çıkış: Alanı kimin kullandığını doğrulamak için QR kodları veya sensörler sunan yazılım, hayalet rezervasyonları azaltır. Bu ayrıca daha iyi planlama için alan kullanımını izlemeye yardımcı olur

Ziyaretçi yönetimi özellikleri: Müşteri veya tedarikçi ziyaretleri için toplantı odaları rezerve etme ve bunları misafir girişleriyle ilişkilendirme özellikleri

Kullanım analizi ve raporları: En çok kullanılan odaları, rezervasyonların ne sıklıkla iptal edildiğini ve alan verimliliğini kaybettiğiniz alanları izleyen yazılım

En İyi Oda Rezervasyon Yazılımlarına Genel Bakış

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en etkileyici oda rezervasyon yazılımları:

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Sorunsuz oda rezervasyonu ve takım koordinasyonu; Startuplar, KOBİ'ler ve kurumsal şirketler AI destekli takvim, görev yönetimi, toplantı şablonları, Google Takvim, Outlook ve Calendly ile entegrasyonlar, AI Notetaker ve ofis alanı yönetimi şablonları Sonsuza Kadar Ücretsiz, Kurumsal Özelleştirmeler Skedda Belirli toplantı odaları için erişim kontrolünü otomatikleştirin; KOBİ'ler ve kurumsal şirketler Özel rezervasyon kuralları, ziyaretçi check-in bildirimleri, Slack/e-posta hatırlatıcıları, etkileşimli haritalar ve çevrimiçi ödemeler Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla Kadence Hibrit takımlar; Startuplar, KOBİ'ler ve kurumsal şirketler Gerçek zamanlı oda durumu, tahmini zeka, Slack/MS Teams uyarıları, Outlook/Google Takvim entegrasyonu ve canlı oda kullanım analitiği Aktif kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla OfficeRnD Toplantı odalarını özelleştirme; KOBİ'ler ve kurumsal şirketler Tekrarlanan toplantı rezervasyonları, merkezi oda durumları, oda kullanım analizi ve yönetici rezervasyon özellikleri Aylık 99-185 $'dan başlayan fiyatlarla inspace Oda kullanımı ve iş yeri analitiği; KOBİ'ler ve kurumsal şirketler NFC özellikli check-in, etkileşimli haritalar, rezervasyon kuralları, dijital tabela ve eyleme geçirilebilir metrikler Aylık 3,99 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla Roomzilla Tek dokunuşla oda rezervasyonları; KOBİ'ler QR kodlu rezervasyonlar, otomatik iptaller, onay kuralları, etkileşimli haritalar ve gerçek zamanlı güncellemeler Ücretsiz, 12 $/kaynak'tan başlayan fiyatlarla Robin Geniş ofis alanlarına ve uzaktaki takımlara sahip kurumsal şirketler; Enterprise Ortak masa kullanımı, öncelikli rezervasyon, etkileşimli ofis haritaları, yapay zeka destekli check-in ve terk edilmiş toplantı koruması Özel fiyatlandırma Teem by iOFFICE Kamu kurumları; Devlet, kurumsal FedRAMP yetkilendirmesi, etkileşimli ofis haritaları, AI çalışma alanı optimizasyonu ve ziyaretçi yönetimi entegrasyonları Özel fiyatlandırma RoomRaccoon Oteller ve tatil köyleri; KOBİ'ler ve kurumsal müşteriler (konaklama) Otomatik oda müsaitlik güncellemeleri, güvenli faturalandırma, özelleştirilebilir rezervasyon motoru ve gerçek zamanlı raporlama Aylık 236 $'dan başlayan fiyatlarla Envoy Konferans odası kullanımını ve ofis alanı yönetimini optimize edin; KOBİ'ler ve kurumsal şirketler Renk kodlu uygunluk, dijital program görüntüleme, Slack/Teams entegrasyonu ve otomatik toplantı sonu hatırlatıcıları Ücretsiz, konum başına aylık 131 $'dan başlayan fiyatlarla

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

En İyi Oda Rezervasyon Yazılımı

İşte rezervasyon sisteminizi bir üst seviyeye taşıyabilecek en çok kullanılan oda planlama yazılımlarından bazıları.

1. ClickUp (Sorunsuz oda rezervasyonu ve takım koordinasyonu için en iyisi)

ClickUp ile toplantı programlarınızı planlayın ve çift rezervasyonları önleyin

Şunu hayal edin: Önemli bir müşteri görüşmesine beş dakika kaldı, ancak rezervasyon yaptığınızı sandığınız toplantı odası yine dolu. Takvimi kontrol ettiniz, ancak durum net değil. Takımınız farklı araçlar kullanıyor, kimse kimin neyi rezerve ettiğini bilmiyor ve şimdi yedek bir alan bulmak için çabalıyor.

Girin ClickUp , işiniz için her şeyi içeren uygulama. Planlama, işbirliği, takip ve daha fazlasını tek bir çatı altında birleştiren, yapay zeka destekli bir iş merkezi ve akıllı rezervasyon sistemidir.

ClickUp Takvim

ClickUp'ın AI Takvimi, konferans odaları için rezervasyon yapmak için komut merkeziniz görevi görür. Rahatsız edici koridor beklemeleri veya çift rezervasyon dramaları yerine, hangi odaların ne zaman ve ne kadar süreyle müsait olduğuna dair net ve gerçek zamanlı bir görünüm elde edersiniz.

ClickUp Takvim ile konferansları planlayın ve toplantı odalarını kolayca rezerve edin

Beyin fırtınası oturumu veya haftalık genel toplantı için zamanı bloklamak mı istiyorsunuz? İstediğiniz zaman aralığını seçin.

Ancak bu sadece rezervasyonla sınırlı değildir. Bu Takvim yapay zeka ile çalışır. Tüm toplantı akışınızı optimize edebilir. Takvim, uygunluğa göre otomatik olarak planlama yapar ve hatırlatıcılar gönderir, böylece kimse toplantıyı kaçırmaz veya davetsiz olarak toplantıya girmez.

ClickUp Brain

ClickUp'ın yapay zekası görevleri, yaklaşan son tarihleri ve takımınızın uygunluk durumunu inceleyerek mantıklı toplantı saatleri önerir.

ClickUp Brain, odaklanma süresini otomatik olarak bloklar ve çakışmalar ortaya çıktığında yeniden planlama yapar, böylece çakışmaları ve son dakika değişikliklerini önlemenize yardımcı olur.

ClickUp Brain'den düzenli rezervasyon görevlerini sizin için halletmesini isteyin

ClickUp Görevleri

Şimdi, toplantı odası koordinasyonunuzun operasyonel omurgası olan ClickUp Görevleri hakkında konuşalım.

ClickUp Görevleri ile toplantı programlarınızı yapılacaklar listesine dönüştürün

Planlanan her toplantıyı bir göreve dönüştürebilirsiniz. Odayı etiketleyin, takımınıza atayın, süreyi ayarlayın ve işlem tamamdır.

Bu, ortak bir bilgi kaynağı oluşturur; herkes kimin hangi alanı ne kadar süreyle ve neden kullandığını bilir. Artık "Toplantı Odası B"'nin kimin için rezerve edildiğini tahmin etmek zorunda kalmazsınız. Daha da iyisi, alt görevler ve kontrol listeleri ekleyerek toplantılarınızın planlandığı gibi ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Entegrasyonları

ClickUp, Google Takvim, Outlook, Microsoft Teams ve diğer en iyi planlama araçlarıyla kolayca senkronizasyon sağladığından, tüm rezervasyon ekosisteminiz uyumlu kalır.

ClickUp Entegrasyonları ile mevcut planlama araçlarınızı senkronize ederek, rezerve edilen zaman dilimlerini ve toplantı odalarını merkezi bir görünümde görüntüleyin

ClickUp Outlook entegrasyonu ile e-postaları Görevlere dönüştürebilirsiniz . Alternatif olarak, Outlook'tan çıkmadan e-postalarınızdan yeni Görevler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Google Takvim entegrasyonu sayesinde takviminizdeki görevleri güncellemek de çok kolay hale gelir. Google Takviminizde bir etkinliği değiştirmeniz veya eklemeniz gerektiğinde, bu değişiklik otomatik olarak ClickUp'a da yansıtılır.

Benzer şekilde, ClickUp Calendly entegrasyonu, Calendly'de bir toplantı planlamanıza ve bunu ClickUp'ta görüntülemenize olanak tanır.

Yönetme, planlama ve koordinasyonun yanı sıra, ClickUp verimliliği artırma konusunda da öne çıkıyor. Toplantı odası rezervasyonlarının getirdiği kaosu ortadan kaldırmakla kalmaz, toplantıların kendisini de tamamen sorunsuz hale getirir.

ClickUp AI Not Alıcı

ClickUp AI Notetaker, ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz takım üyesidir. Toplantılarınıza katılır, dinler, toplantı tutanaklarından anahtar noktaları yazıya döker ve en önemlisi, arama biter bitmez ClickUp Görevlerine dönüştürülen eylem öğelerini otomatik olarak oluşturur.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı tartışmalarını zahmetsizce kaydedin

Bu, her oda rezervasyonunun belgelenmiş sonuçlar ve takip ile sonuçlanması, sadece belirsiz notlar ve unutulan notlar ile sonuçlanmaması anlamına gelir.

ClickUp Toplantı Rezervasyon Formu Şablonu

Takımınızın oda talebinde bulunması veya toplantı planlaması için kolay bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp Toplantı Rezervasyon Formu Şablonunu deneyin.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Toplantı Rezervasyon Formu Şablonu ile oda rezervasyon taleplerini kolaylaştırın

Takımların toplantı odalarını sorunsuz bir şekilde rezerve etmelerini sağlar ve her toplantı talebinin açık ve tutarlı olmasını sağlayarak toplantı programlarında çakışmaları önler. Ayrıca, tarih, saat, konum, katılımcılar, toplantı gündemi ve gerekli kaynaklar gibi tüm önemli ayrıntıları kaydedebilirsiniz.

Daha büyük alanları (kampüs, ortak çalışma alanı veya kurumsal genel merkez gibi) yönetenler için ClickUp Ofis Alanı Yönetimi Şablonu, işleri bir üst seviyeye taşır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ofis Alanı Yönetimi Şablonu ile konferans alanı yönetimini ve bakımını optimize edin

Masaları ve konferans alanlarını atayabilir, oda kullanımını izleyebilir, bakım taleplerini yönetebilir ve hatta en yüksek verimlilik için düzenleri optimize edebilirsiniz. Alanınızı görselleştirebilir, verimli bir şekilde planlayabilir ve ofisinizi iyi yağlanmış bir makine gibi çalıştırabilirsiniz.

Takvimlerin çakıştığı ve programların yoğun olduğu bir dünyada, ClickUp tam donanımlı toplantı operasyonları yöneticinizdir. Etkili toplantılar düzenlemenize ve her alanı, görevi ve ekip üyesini senkronize halde tutmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Üyelerin ClickUp Formları aracılığıyla oda rezervasyonu yapmasına, birden fazla alanı yönetmesine ve faturalandırmayı veya erişimi kolaylaştırmasına izin verin

50'den fazla tetikleyici ile toplantı odası rezervasyonunu otomatik bir ş Akışı haline getirin

Sınıf ve konferans odası rezervasyonlarını koordine edin, akademik takvimlerle senkronizasyon sağlayın ve personel ve öğrenciler için bildirimleri otomatikleştirin

Oda rezervasyonunu proje yönetimi ile entegre ederek toplantıların, görevlerin ve takiplerin tek bir yerden izlenmesini sağlayın

Toplantı notlarını 10'dan fazla dile çevirin

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını ve ClickUp Clips ile toplantı kayıtlarını hızlıca referans almak için saklayın, gereksiz toplantıları önleyin

Daha kısa toplantılar için tartışmalarınızı düzenlemek ve yapılandırmak için PowerPoint toplantı gündemi şablonlarına erişin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ilk başta kapsamlı özellikleri biraz karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir ClickUp kullanıcısı şöyle diyor

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saatimizi alan işler artık bir saatten biraz fazla sürüyor. İlgili takımlar artık daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

💡 Profesyonel İpucu: Her toplantıdan sonra takımınızın geri bildirimlerini toplamak için ClickUp Formlarını kullanın. Bu, gereksiz toplantıların sayısını azaltmanıza ve acil konferanslar için toplantı odalarını boş tutmanıza yardımcı olacaktır

2. Skedda (Belirli toplantı odaları için erişim kontrolünü otomatikleştirmek için en iyisi)

skedda aracılığıyla

2023'ten 2024'e kadar, genel ofis doluluk oranı iki katına çıkarak %30'dan %60'a yükseldi. Bu, daha fazla insan, daha fazla toplantı ve evet... daha fazla alan çatışması şansı anlamına geliyor.

Skedda'nın şık ve merkezi platformu, masa atama, toplantı odası planlama ve paylaşılan alan organizasyonu ile bunu yönetmenizi sağlar. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, çevrimiçi ödemeler ve sosyal oturum açma özellikleri, ofis yöneticileri ve ortak çalışma operatörlerinin minimum çabayla rezervasyonları kolayca yönetmesini sağlar.

Ayrıca, belirli odalar için erişim kontrolü oluşturarak, öncelikli toplantılarınız için alanın her zaman müsait olmasını sağlayabilirsiniz.

Skedda'nın en iyi özellikleri

Özel ekipman ve farklı toplantı alanları için rezervasyon koşullarını, özel alanları ve kuralları özelleştirin

Ziyaretçilerin belirlenen bir tabletten check-in yapmalarını ve varışları hakkında anında bildirim almalarını sağlayın

Slack ve e-posta yoluyla check-in hatırlatıcıları gönderin ve hayalet rezervasyonları önlemek için kullanılmayan alanları otomatik olarak serbest bırakın

Uzak takımların ayrıntılı, etkileşimli haritalar ve kat planı görselleriyle ofislerinin çevresini kolayca bulmalarını sağlayın

Skedda sınırlamaları

Bazen randevuları yanlış saat dilimlerinde listeler

Özelleştirme özellikleri yoktur

Skedda fiyatlandırma

Başlangıç: 99 $/ay

Artı: 149 $/ay

Premier: 199 $/ay

Skedda puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 yıldız (240+ yorum)

Capterra: 4,8/5 yıldız (220+ yorum)

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, katılımcıların %12'si toplantıların çok kalabalık olduğunu, %17'si çok uzun sürdüğünü ve %10'u çoğunlukla gereksiz olduğunu düşünüyor. Başka bir ClickUp anketinde, katılımcıların %70'i, mümkünse toplantılara bir vekil veya temsilci göndereceklerini itiraf etti. ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, mükemmel toplantı vekiliniz olabilir! Siz daha yüksek değerli işlere odaklanırken, AI her anahtar noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalasın. ClickUp Brain'in yardımıyla otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma özelliği sayesinde, toplantıya katılamadığınızda bile önemli bilgileri asla kaçırmazsınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

3. Kadence (Hibrit takımlar için en iyisi)

kadence aracılığıyla

çalışanların %64'ü* şirketlerinin şu anda hibrit bir model ile çalıştığını belirtiyor. Eğer siz de onlardan biriyseniz, Kadence sizin için ideal bir toplantı odası planlama yazılımıdır.

Bu toplantı odası rezervasyon sistemi, hibrit takımlar için özel olarak tasarlanmış modern bir oda rezervasyon sistemi sunarak, birden fazla konumdaki kullanılabilir toplantı odalarına gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Odalarınızı konum, kapasite veya olanaklara göre filtreleyebilir ve mobil cihazınızdan veya masaüstü bilgisayarınızdan doğrudan rezervasyon yapabilirsiniz. Sistemin oda görüntüleme ve hızlı rezervasyon fonksiyonları, konferans odası planlamasının şeffaf ve sorunsuz olmasını sağlar.

Kadence'in en iyi özellikleri

İşyerindeki doluluk durumuna ilişkin tahmini bilgilere erişin

Slack ve MS Teams uyarıları ile takımınızın ne zaman ofise geleceğini ve son dakikada iptal ettiklerini takip edin

Gerekli olanaklarla toplantı odanızın kurulumunu özelleştirin

Toplantı odalarını doğrudan Outlook ve Google Takvim'den rezerve edin

Ofis yöneticilerinin check-in hatırlatıcıları, kullanılmayan odaların otomatik olarak serbest bırakılması ve canlı oda kullanım analizi ile rezervasyon çakışmalarını en aza indirmesine yardımcı olun

Kadence sınırlamaları

Oda rezervasyonlarını değiştirmeye çalıştığınızda sık sık sorunlar yaşıyor musunuz?

İçgörüler bölümü çok ayrıntılı değildir

Kadence fiyatlandırması

Standart: Aktif kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kadence puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 yıldız (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 yıldız (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Kadence hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Doğru şekilde kurulursa kullanımı kolay bir sistemdir. Yapmanız gereken tek şey, hangi koltukların veya odaların ücretsiz olduğunu görmek için birkaç düğmeye tıklamak ve onaylamak için tıklamaktır. Her rezervasyon yaptığınızda check-in yapmak zorunda kalmak oldukça zahmetlidir ve bunu zamanında yapmazsanız rezervasyonunuz iptal edilir.

Doğru şekilde kurulursa kullanımı kolay bir sistemdir. Yapmanız gereken tek şey, hangi koltukların veya odaların ücretsiz olduğunu görmek için düğmeye birkaç kez tıklamak ve onaylamak için tıklamaktır. Her rezervasyon yaptığınızda check-in yapmak zorunda kalmak oldukça zahmetlidir ve bunu zamanında yapmazsanız rezervasyonunuz iptal edilir.

📖 Ayrıca okuyun: Otellerin Misafir Deneyimini Yeniden Tanımlamak için Yapay Zeka Alanındaki En İyi Araçlar

4. OfficeRnD (Toplantı odalarını özelleştirmek için en iyisi)

officeRnD aracılığıyla

Her takım, çevrimiçi toplantılar sırasında beyin fırtınası için beyaz tahtalar, müşteri görüşmeleri için video konferans ekipmanları veya karma toplantılar için ekstra sandalyeler gibi farklı olanaklara ihtiyaç duyar.

OfficeRnD ile, toplantı odalarını ek olanaklardan, planlamayı basit ve stressiz hale getiren akıllı rezervasyon kuralları ayarlamaya kadar, takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz. İşler yoğunlaştığında, ofis yöneticileri veya yöneticiler diğerleri adına alan rezervasyonu yapabilir ve herkesin doğru zamanda doğru odayı almasını sağlayabilir.

Platform, esnek ve ölçeklenebilir çözümler gerektiren ortak çalışma alanları ve kurumsal ortamlar için özellikle uygundur.

OfficeRnD'nin en iyi özellikleri

Tekrarlanan toplantılar için kolayca oda rezervasyonu yapın

Önemli toplantı ayrıntılarını ve kaynakları doğrudan her rezervasyona ekleyin

Merkezi oda durumları ile alanların kullanılabilirliğini vurgulayın

Rezervasyonları ve check-in'leri, oda kullanım oranlarını, ortalama rezervasyon süresini ve no-show yüzdesini izleyin

OfficeRnD sınırlamaları

Sınırlı bütçeye sahip yeni kurulan şirketler için oldukça pahalı olabilir

Kullanıcılar, yazılımda gezinmenin oldukça zor olduğunu bildiriyor

OfficeRnD fiyatlandırma

Ortak çalışma ve esnek alanlar için: Başlangıç: Aylık 185 $'dan başlayan fiyatlarla Büyüme: Aylık 289 $'dan başlayan fiyatlarla Ölçeklendirme: Özel fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 185 $'dan başlayan fiyatlarla

Büyüyün: Aylık 289 $'dan başlayan fiyatlarla

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Modern İş Yerleri için: Başlangıç: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla Profesyonel: Aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla Enterprise: Özel fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 185 $'dan başlayan fiyatlarla

Büyüyün: Aylık 289 $'dan başlayan fiyatlarla

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

OfficeRnD puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 yıldız (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 yıldız (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar OfficeRnD hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Platformun sorunsuz çalışmasını beğendim. Kullanıcı dostu ve gezinmesi kolay. Kuruluşumuzun ihtiyaçları ve birisi ofisimizde oda rezervasyonu yaptığında ortaya çıkan gereksinimler için toplantı hizmetleri özelliği çok önemli. Takımımızın çalışanlarımızın ofise gelişine hazırlanabilmesi için bu formu zorunlu hale getirme seçeneği olması faydalı olurdu.

Platformun sorunsuz çalışmasını seviyorum. Kullanıcı dostu ve gezinmesi kolay. Kuruluşumuzun ihtiyaçları ve ofisimizde birisi oda rezervasyonu yaptığında ortaya çıkan gereksinimler için toplantı hizmetleri özelliği çok önemli. Takımımızın çalışanlarımızın ofise gelişine hazırlanabilmesi için bu formu zorunlu hale getirme seçeneği olması faydalı olurdu.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, verimliliği artıran soğuk konferans odalarının gücüne inanıyor ve termostatı 15 °C'de tutuyor. Görünüşe göre o odada ısınan tek şey tartışmalar!

5. inspace (Oda kullanımı ve işyeri analizi için en iyisi)

via inspace

Çalışma alanınızı optimize etmek için, toplantı odalarınızın ve masalarınızın nasıl kullanıldığına dair gerçek zamanlı verilere ihtiyacınız vardır. Platformun NFC özellikli check-in sistemi, yalnızca katılımcıların rezervasyonlarının alanı tutmasını sağlar ve kullanılmayan odaları otomatik olarak diğerleri için serbest bırakır.

Oda rezervasyonlarınızı yönetmenin yanı sıra, alanın nasıl kullanıldığını ve takımınızın ihtiyaçlarını karşılamak için neleri değiştirmeniz gerektiğini tam olarak gösterir.

Etkileşimli oda panelleri dahil olmak üzere herhangi bir cihazdan anında mevcut konferans odalarını görüntüleyebilir, programları kontrol edebilir ve alanları rezerve edebilirsiniz. Ayrıca, sorunsuz ve keyifli müşteri ve takım toplantıları için özelleştirilebilir mesajlaşma, gerçek zamanlı güncellemeler ve zahmetsiz koordinasyon sunar.

inspace'in en iyi özellikleri

Rezervasyon kurallarını belirleyin, kullanıcı rollerini yönetin ve yalnızca doğru kişilerin belirli alanları rezerve etmesini sağlayın

Ziyaretçilere toplantı odası rezervasyonu için dijital tabela sunun

Platformun sezgisel arayüzünde kat planınızın etkileşimli haritalarına erişin ve çalışanlarınızın masaları, toplantı odalarını, park alanlarını ve daha fazlasını rezerve etmelerine izin verin

Ayrıntılı erişim kontrolleri ve eyleme geçirilebilir metriklerden yararlanın

inspace sınırlamaları

Kullanıcı deneyimi çok sorunsuz değil

Bazen odaları rezerve etmek için sayfayı birkaç kez yenilemeniz gerekebilir

inspace fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 3,99 $/kullanıcı

Pro: Aylık 7,99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

inspace puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Tüm işyeri alanlarının %49'u son derece az kullanılıyor ve ortalama kullanım süresi günde bir saatten az.

6. Roomzilla (Tek dokunuşla oda rezervasyonu için en iyisi)

roomzilla aracılığıyla

Kimse sadece bir toplantı odası rezervasyonu yapmak için birden fazla onay adımından geçmek istemez. Acil bir konferans olduğunda bu durum daha da sinir bozucu hale gelir.

Roomzilla, sadece bir QR kodunu tarayarak oda rezervasyonu yapmanızı sağlar. Otomatik iptal ve onay kuyruğu özellikleri, rezervasyon iptallerini azaltmaya ve rezervasyon sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Platform, hot-desking, desk hoteling ve geleneksel konferans odası rezervasyonlarını destekleyen yüksek uyarlanabilirliği ile modern ve esnek iş yerleri için çok yönlü bir çözümdür.

Roomzilla'nın en iyi özellikleri

Çalışma alanlarını optimize etmek için dijital check-in ve otomatik iptal işlemlerine erişin

QR kodlarıyla odaları ve ortak çalışma alanlarını hızlıca rezerve edin

Belirli odalar veya kaynaklar için onay kuralları belirleyerek, yalnızca yüksek öncelikli alanların idari incelemeye tabi tutulmasını sağlayın

Etkileşimli haritalar ve gerçek zamanlı rezervasyon güncellemeleriyle verimliliği en üst düzeye çıkarın

Roomzilla sınırlamaları

Raporlama özelliği yeterince ayrıntılı değil

Mobil uygulaması yok

Roomzilla fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 12 $/kaynak

İş: 20 $/oda ve ekipman başına 12 $/masa

Roomzilla puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 yıldız (180+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Robin (Geniş ofis alanlarına ve uzaktan çalışan takımlara sahip kurumsal şirketler için en iyisi)

robin aracılığıyla

Büyük kurumsal şirketler için, geniş ofis alanlarında ve birden fazla konumda konferans odalarını yönetmek, özellikle hibrit bir iş modeline sahipseniz, lojistik bir kabusa dönüşebilir. Robin, bu tür şirketlerin toplantı odası ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir toplantı odası rezervasyon yazılımıdır.

Hot desking, öncelikli rezervasyon ve odaların merkezi bir görünümü ile, uzaktaki ve ofis içindeki takımlarınız için mükemmel alanı hızlıca bulabilir ve zamanlama çakışmalarını çözebilirsiniz. Hatta park yerleri rezervasyonu yapabilir ve AI ile oda görünümünü ve ofis düzenini optimize edebilirsiniz.

Robin'in en iyi özellikleri

Microsoft Outlook ve MS Teams üzerinden oda rezervasyonu yapın

Otomatik oda önerilerine ve etkileşimli ofis haritalarına erişin

Otomatik check-in, terk edilmiş toplantı koruması ve akıllı alan önerileri için yapay zeka ile toplantı odalarının optimum kullanımını sağlayın

Çalışanlara ve ziyaretçilere ofis konumlarınızda yol bulmalarına yardımcı olacak haritalı interaktif kiosklar sunun

Robin sınırlamaları

Kat planını düzenlemek biraz karmaşıktır ve genellikle hizmet sağlayıcının desteğine ihtiyaç duyar

Outlook üzerinden rezervasyon sistemi düzgün çalışmıyor

Robin fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Robin puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 yıldız (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 yıldız (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Robin hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Odaların ve her odada bulunanların bilgilerinin yönetilmesinin kolaylığını seviyorum. Uygulamanın kullanıcı deneyimini seviyorum, personelimiz için kullanımı çok kolay

Odaların ve her odada bulunanların bilgilerinin yönetilmesinin kolaylığını seviyorum. Uygulamanın kullanıcı deneyimini seviyorum, personelimiz için kullanımı çok kolay

8. Teem by iOFFICE (Kamu kurumları için en iyisi)

teem by iOFFICE aracılığıyla

Teem by iOffice, FedRAMP onaylı bir toplantı odası rezervasyon sistemidir ve son derece hassas verileri işleyen devlet kurumları ve şirketler için idealdir.

Masa ve oda rezervasyonlarını işyeri analitiği ve yol bulma ile birleştirir. Ayrıca, çalışma alanınızı optimize etmenize ve operasyonel verimliliği artırmanıza yardımcı olan Eptura AI'yı da sunar.

Toplantı odaları rezervasyonu yapmanın yanı sıra, ofis alanı bakımını planlamak, hizmet taleplerinde bulunmak ve toplantı programlarını ve ekipman bütçelerini izlemek için de kullanabilirsiniz.

Bu toplantı odası rezervasyon yazılımı, işyeri rezervasyonlarının ve ziyaretçi akışının tüm yönlerini yönetmek için tek bir platform arayan kurumsal ve eğitim kurumları için yararlıdır.

Teem by iOFFICE'in en iyi özellikleri

Toplantı odalarını rezerve etmek ve konumlarını bulmak için etkileşimli ofis haritalarına erişin

AI'yı kullanarak tercihlerinize göre çalışma alanları rezerve edin ve çalışanların meslektaşlarının yakınındaki masaları seçmelerine izin verin

Analitik gösterge panelinde çalışma alanınızın kullanımı, rezervasyon ve kiralama verilerini görüntüleyin

Konferans odası planlama deneyiminizi geliştirmek için ziyaretçi yönetimi ve dijital tabela çözümleriyle entegre edin

Teem by iOFFICE sınırlamaları

Kullanıcılar müşteri hizmetlerinin yetersiz olduğunu bildiriyor

Bu araç, öğrenmesi biraz zaman alabilir

Teem by iOFFICE fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Teem by iOFFICE puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 4,4/5 yıldız (40+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Amazon'un ünlü "iki pizza kuralı"na göre, hiçbir toplantı iki pizza ile tüm grubu doyurmayacak kadar büyük olmamalıdır. Aşırı uzayan ve sinir bozucu toplantıları önlemek için oldukça akıllıca bir fikir, değil mi?

9. RoomRaccoon (Oteller ve tatil köyleri için en iyisi)

roomRaccoon aracılığıyla

Çakışan rezervasyonlar, manuel güncellemeler ve sürekli rezervasyon talepleri, en organize otel personelini bile zorlayabilir. RoomRaccoon, konaklama sektöründeki ön büro yönetimi ve arka ofis işlemlerini otomasyon konusunda üstün bir performans sergileyen hepsi bir arada otel yönetim yazılımıdır.

Tesis yönetim sistemi (PMS), güçlü bir rezervasyon motoru, kanal yöneticisi ve gerçek zamanlı raporlama özelliği ile otellerin ve konukevlerinin oda rezervasyonlarını kolaylaştırarak gelirlerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlar.

Otel işletmecilerinin zamandan tasarruf etmesine, hataları azaltmasına ve check-in'den check-out'a kadar sorunsuz bir deneyim sunmasına yardımcı olan akıllı bir çözümdür.

RoomRaccoon'un en iyi özellikleri

Tüm rezervasyon platformlarında oda müsaitliğini otomatik olarak güncelleyin

Güvenli, otomatik faturalandırma ile platform üzerinden doğrudan ödeme kabul edin

Onaylar, hatırlatıcılar ve ek satışlar için otomatik e-postalar ve mesajlar gönderin

Özelleştirilebilir rezervasyon motoru ve 300'den fazla entegrasyon ile misafir odalarını, toplantı odalarını ve etkinlik alanlarını yönetin

Veriye dayalı alan yönetimi için yerleşik analitiklerle doluluk oranlarını, gelirleri ve rezervasyon eğilimlerini izleyin

RoomRaccoon sınırlamaları

Alternatiflerine göre daha pahalıdır

Üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon eksikliği

RoomRaccoon fiyatlandırması

Girdi: 236 $/ay

Başlangıç: 300 $/ay

Premium: 441 $/ay

Enterprise: 620 $/ay

RoomRaccoon puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 yıldız (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar RoomRaccoon hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sistem kullanımı kolay ve butik otelimiz için mükemmel işliyor. Karmaşık hale gelebilecek OTA için tüm haritalama ve fiyatlandırma ayarlarını yapmak zorunda olmamak büyük bir avantaj. Yardımcı makaleler ve müşteri hizmetleri olması da çok iyi.

Sistem kullanımı kolay ve butik otelimiz için mükemmel işliyor. Karmaşık olabilen OTA için tüm haritalama ve fiyatlandırma ayarlarını yapmak zorunda olmamak büyük bir avantaj. Yardımcı makaleler ve müşteri hizmetleri olması da çok iyi.

10. Envoy (Konferans odası kullanımını ve ofis alanı yönetimini optimize etmek için en iyisi)

via Envoy

Envoy, sezgisel, verimli oda rezervasyonu ve alan yönetimi için bir konferans odası planlama yazılımıdır. Her toplantı odasının dışında renk kodlu uygunluk göstergeleri ve dijital program ekranları sayesinde, ihtiyaçlarınıza uygun alanı kolayca bulabilir ve rezerve edebilirsiniz.

Toplantı odası rezervasyon sistemi, daha küçük alanları rezerve etmek ve odaları serbest bırakmak için Slack üzerinden gerçek zamanlı uyarılar bile gönderir.

Gizlilik kontrolleri ve otomatik toplantı sonu hatırlatıcıları, bu toplantı odası rezervasyon sistemini, alan israfını en aza indirmeye odaklanan kuruluşlar için güçlü bir seçim haline getirir.

Envoy'un en iyi özellikleri

Odaya giriş yapın veya doğrudan Slack veya Teams'te odaya giriş yaparak oda rezervasyonunu onaylayın

En popüler odalarınızı ve olanaklarınızı belirleyerek ofis alanınızı optimize edin

Acil toplantılar için alan açmak üzere odaları otomatik olarak serbest bırakın

Konum tabanlı işlevselliğe sahip Envoy mobil uygulamasından en yakın müsait odayı bulun ve rezervasyon yapın

Envoy sınırlamaları

Kullanıcılar, aracın yükleme hızında sorunlar olduğunu bildiriyor

Büyük bir takımınız varsa fiyatlar yükselebilir

Envoy fiyatlandırması

Ziyaretçiler: Temel: Sonsuza kadar ücretsiz Standart: Konum başına aylık 131 $ Premium: Konum başına aylık 395 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Konum başına aylık 131 $

Premium: Konum başına aylık 395 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sanal Ön Büro: Konum başına aylık 199 $

İş yeri: Standart: Aktif kullanıcı başına aylık 3 $ Premium: Aktif kullanıcı başına aylık 5 $ Premium Plus: Aktif kullanıcı başına aylık 7 $

Standart: Aktif kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Premium: Aktif kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium Plus: Aktif kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Bağlan: Özel fiyatlandırma

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Konum başına aylık 131 $

Premium: Konum başına aylık 395 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Standart: Aktif kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Premium: Aktif kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium Plus: Aktif kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Envoy puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 yıldız (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 yıldız (420+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Envoy hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kullanım kolaylığı ve esneklik. Kaydetmemiz gereken yeni veri alanlarını eklemek çok kolay ve eğitim materyalleri çok iyi hazırlanmış. Yazılım kendi başına sezgisel, ancak materyaller kolay anlaşılır.

Kullanım kolaylığı ve esneklik. Kaydetmemiz gereken yeni veri alanlarını eklemek çok kolay ve eğitim materyalleri çok iyi hazırlanmış. Yazılım kendi başına sezgisel, ancak materyaller de kolay anlaşılır.

ClickUp ile Her Toplantıyı Sorunsuz ve Stresiz Bir Deneyime Dönüştürün

Güvenilir bir toplantı odası rezervasyon yazılımı, takımınızın koordinasyona daha az zaman harcayıp işbirliğine daha fazla zaman ayırmasına yardımcı olduğu için çok önemlidir.

Yukarıda bahsedilen araçlar güçlü planlama özellikleri sunarken, en iyi oda planlama platformları sadece rezervasyonun ötesine geçer. Alan kullanımını optimize etmenize, herkesin senkronizasyonunu sağlamanıza ve AI destekli çözümlerle toplantıları kolaylaştırmanıza yardımcı olurlar.

Toplantı odalarını, ortak çalışma masalarını veya işbirliği alanlarını yönetiyor olun, ClickUp tüm ihtiyaçlarınıza uygun bir çözümdür. Toplantıları akıllı, entegre ve sonuç odaklı hale getiren AI destekli Takvim'den, planlama araçlarıyla kolay entegrasyonlara kadar, takımlarınızın zamanında ve etkili toplantılar yapması için ihtiyacınız olan her şeyi elde edersiniz.

İster günlük kaosu durdurmaya çalışan bir ofis yöneticisi, ister derslikleri koordine eden bir üniversite yöneticisi, ister toplantıları gerçekten verimli bir şekilde yürütmeye çalışan bir şirket takımı olun, ClickUp oda rezervasyon sürecinizin toplantı kadar sorunsuz geçmesini sağlar.

ClickUp'a bugün kaydolun ve kendiniz görün!