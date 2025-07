Görsel Planlama için En İyi 10 Yapışkan Not Oluşturucu

Bir kalem veya yapışkan not kağıdı aramadan, bir ilham anını veya önemli bir görevi saniyeler içinde yakalayabilmeyi hiç dilediniz mi?

Yapışkan not oluşturucu araçlarına girin: anahtar kavramları, yaratıcı fikirleri ve günlük görevleri organize, eyleme geçirilebilir yapılacaklar listelerine dönüştürmek için dijital çözüm.

Tek bir tıklama ile projeler planlayabilir, eğlenceli simgeler ekleyebilir ve düşüncelerinizi paylaşmak veya güncellemeler yayınlamak için anında benzersiz bir URL oluşturabilirsiniz. Bu araçlar sadece hatırlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, diğer araçlarla bağlantı kurar, hesabınızla senkronizasyon sağlar ve sizi başarıya hazırlar.

Basit bir yapışkan notun iş akışınızı nasıl dönüştürebileceğini görmek ister misiniz? Özetini hazırladık!

Yapışkan Not Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yapışkan not oluşturucunuz, sizin ve takımınızın düşünme, planlama ve işbirliği yapma şeklini gerçekten desteklemelidir. Doğru yapışkan not oluşturucu, fikirleri hızlı bir şekilde yakalamanıza, düşüncelerinizi görsel olarak düzenlemenize ve beyin fırtınası oturumlarını gerçek sonuçlara dönüştürmenize yardımcı olabilir.

Ancak tüm araçlar aynı değildir; bazıları basit ve anlaşılırken, diğerleri karmaşık iş akışları için gelişmiş özellikler sunar. Seçim yapmadan önce, projeleriniz ve takım dinamikleriniz için en önemli olan şeyin ne olduğunu düşünün.

İşte bir yapışkan not oluşturucuda aramanız gereken anahtar özellikler ve nitelikler:

Kullanım kolaylığı: Yapışkan notları sorunsuz bir şekilde oluşturmanıza, taşımanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir araç arayın. En iyi platformlar, yeni kullanıcılar için bile kullanıma başlamayı kolaylaştırır

Gerçek zamanlı işbirliği: Başkalarıyla birlikte çalışıyorsanız, canlı, çok kullanıcılı işbirliğini destekleyen araçlara öncelik verin. Eşzamanlı düzenleme, canlı imleçler ve anlık güncellemeler gibi özellikler, herkesin nerede olursa olsun bağlantıda kalmasına ve işine odaklanmasına yardımcı olur

Özelleştirme seçenekleri: Yapışkan notlarınızı farklı renkler, yazı tipleri, şekillerle kişiselleştirmenize ve resim veya bağlantı eklemenize olanak tanıyan bir araç seçin. Özelleştirme, fikirleri düzenlemeyi ve Yapışkan notlarınızı farklı renkler, yazı tipleri, şekillerle kişiselleştirmenize ve resim veya bağlantı eklemenize olanak tanıyan bir araç seçin. Özelleştirme, fikirleri düzenlemeyi ve proje önceliklerini vurgulamayı kolaylaştırır

Görevler ve iş akışlarıyla entegrasyon: En etkili yapışkan not oluşturucular, notları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize veya mevcut proje yönetimi araçlarınızla entegre etmenize olanak tanır. Bu, beyin fırtınasından uygulamaya sorunsuz bir şekilde geçmenize yardımcı olur

AI ve otomasyon özellikleri: Beyin fırtınası yapmak, özetlemek, fikirleri gruplamak ve hatta toplantı notlarından yapışkan notlar oluşturmak için AI kullanan platformları değerlendirin. Otomasyon, zaman tasarrufu sağlar ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar

Şablonlar ve pano görünümleri: Beyin fırtınası, zihin haritalama veya geriye dönük değerlendirmeler için önceden oluşturulmuş şablonlar, daha hızlı başlamanıza yardımcı olabilir. Kanban veya zihin haritaları gibi esnek pano görünümleri, notlarınızı iş akışınıza uygun şekilde düzenlemenizi sağlar

Dışa aktarma ve paylaşım özellikleri: Panolarınızı görüntü, PDF veya paylaşılabilir bağlantılar olarak kolayca dışa aktarabileceğinizden emin olun. Bu, fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak veya oturumlarınızın kaydını tutmak için önemlidir

Cihaz ve platform uyumluluğu: Masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda çalışan araçları arayın, böylece nerede olursanız olun fikirlerinizi yakalayabilir ve düzenleyebilirsiniz

Güvenlik ve gizlilik: İş veya hassas projeler için kullanıcı izinleri, güvenli veri depolama ve gizlilik standartlarına uygunluk gibi özellikleri kontrol edin

Fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik: Bütçenizi ve aracın ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyüp büyüyemeyeceğini düşünün. Ücretsiz planlar bireyler veya küçük takımlar için idealdir, ancak daha büyük kuruluşlar ücretli planlarda bulunan gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyabilir

En İyi Yapışkan Not Oluşturucular Bir Bakışta

💟 Biliyor muydunuz? Ünlü Post-it Notu aslında tesadüfen icat edildi! 3M bilim adamı Spencer Silver, 1968 yılında "düşük yapışkanlıkta" yeniden kullanılabilir bir yapışkan madde geliştirdi, ancak bunun için bir kullanım alanı bulamadı. Yıllar sonra, ilahi kitabından düşen yer imlerinden bıkmış olan meslektaşı Art Fry, Silver'ın "hatasının" mükemmel bir çözüm olduğunu fark etti. Bu, ünlü sarı rengi de mevcut hurda kağıtların bir kazası sonucu ortaya çıkan ikonik yeni yapışkan notun doğmasına yol açtı.

En İyi 10 Yapışkan Not Oluşturucu

Bir sonraki beyin fırtınası oturumunuz veya proje planınız için mükemmel aracı bulmaya hazır mısınız?

Görsel planlamayı kolay, yaratıcı ve işbirliğine dayalı hale getiren yapışkan not oluşturucular için en iyi seçimlerimizi burada bulabilirsiniz. Her seçeneği keşfederek iş akışınıza en uygun olanı bulun.

1. ClickUp (Yapışkan notlarla işbirliğine dayalı görev yönetimi için en iyisi)

Hemen deneyin ClickUp Beyaz Tahtalar ile yapışkan notları ve görev özetlerini görselleştirmelerinize bağlayın

ClickUp, yapışkan not oluşturucuların ne olabileceğini yeniden tanımlıyor: yapışkan notların görsel özgürlüğünü AI'nın zekası ve sağlam görev yönetimi yapısı ile birleştiriyor. Beyin fırtınası yapıyor, planlama yapıyor veya atölye çalışmaları yürütüyor olun, ClickUp'ın Beyaz Tahtaları sizin ve takımınızın dijital yapışkan notları gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza, taşımanıza ve birbirine bağlamanıza olanak tanır.

Ancak geleneksel yapışkan not araçlarından farklı olarak, ClickUp daha da ileri gider: her yapışkan not anında tamamen eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürülebilir, atanabilir, izlenebilir ve iş akışınıza entegre edilebilir.

Bir AI not alma uygulaması olan ClickUp, beyin fırtınalarınızı bir üst seviyeye taşır. ClickUp Brain ile, talep üzerine yapışkan not içeriği oluşturabilir, toplantı tartışmalarını özetleyebilir, PDF'leri özetleyebilir, yeni fikirler için beyin fırtınası yapabilir veya sadece bir komutla proje taslakları hazırlayabilirsiniz. AI, ilgili notları gruplandırabilir, anahtar içgörüleri çıkarabilir ve hatta sonraki adımları veya eylem öğelerini önerebilir, böylece fikir duvarını net ve öncelikli bir plana dönüştürebilir.

ClickUp Brain ile uzun belgelerden kolayca yapışkan notlar oluşturun

ClickUp'ın Pano görünümü, dijital yapışkan not panosu görevi de görür ve Kanban, sprint veya editoryal iş akışları için özelleştirilebilir sütunlar arasında kartları, yani ClickUp Görevlerini sürükleyip bırakmanıza olanak tanır.

Her kart renk kodlu, etiketlenebilir ve ek dosyalar, yorumlar ve kontrol listeleri ile zenginleştirilebilir, böylece takımınızın işlerini bir bakışta görselleştirip yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI destekli yapışkan notlar: ClickUp AI'yı kullanarak yapışkan notları anında oluşturun, özetleyin ve gruplandırın veya beyin fırtınası oturumlarından eylem öğelerini çıkarın

Görsel işbirliği için beyaz tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtalar, yapışkan notlar, zihin haritaları ve iş akışı diyagramları için sonsuz bir tuval sunar — fikir üretme ve planlama için mükemmeldir

Notları eylem öğelerine dönüştürün: Herhangi bir yapışkan notu tek bir tıklama ile ClickUp Görevine dönüştürün, atayın, son tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Kanban için Pano Görünümü: Pano görünümü, görevleri yapışkan notlar olarak yönetmenize, sütunlar arasında sürükleyip bırakmanıza ve proje aşamalarını görselleştirmenize olanak tanır

Zengin içerik: Dosya ekleyin, yorum bırakın ve yapışkan notları belgelere, görevlere veya hedeflere bağlayarak projenizin tüm içeriğini bir arada görüntüleyin

Kolay paylaşım: Beyaz Tahtaları dışa aktarın, paylaşın veya gömün, böylece ClickUp dışında da herkes aynı sayfada olsun

ClickUp Sınırlamaları

Yeni kullanıcılar platformda kısa bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans resimler eklemek vb.

2. NoteGPT (AI destekli yapışkan not oluşturma ve içerik özetleme için en iyisi)

via NoteGPT

NoteGPT, metin, PDF, web sitesi veya video gibi herhangi bir içeriği düzenli dijital yapışkan notlara dönüştürmek için tasarlanmış AI destekli bir platformdur. Yapışkan not oluşturucu, anahtar noktaları ve fikirleri otomatik olarak çıkararak beyin fırtınası, fikir üretme ve çalışma oturumları için idealdir.

NoteGPT ile YouTube videolarını, makaleleri ve belgeleri hızlı bir şekilde yapışkan notlara özetleyebilir, ardından bunları gruplandırabilir, etiketleyebilir ve daha sonra kullanmak üzere dışa aktarabilirsiniz. Platform ayrıca zihin haritaları oluşturma ve flash kart oluşturma özellikleri sunarak kullanıcıların bilgileri daha etkili bir şekilde görselleştirmesine ve saklamasına yardımcı olur.

Geleneksel yapışkan not araçlarından farklı olarak, NoteGPT yapay zeka kullanarak not alma ve beyin fırtınasını otomatikleştirir, böylece öğrenciler, profesyoneller ve takımlar için zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır.

NoteGPT'nin en iyi özellikleri

Metin, PDF, web sayfası ve videolardan anında yapışkan notlar oluşturun

Anahtar noktaları hızlı bir şekilde çıkarmak için AI destekli özetleme

Yapışkan notları görselleştirmek ve düzenlemek için zihin haritası oluşturucu

Tarayıcıda yapışkan not oluşturma ve video özetleme için Chrome uzantısı

Yapışkan notları görüntü, PDF veya CSV olarak dışa aktarın

NoteGPT sınırlamaları

Ücretsiz plan, ayda 15 AI eylemi (kota) ile sınırlıdır

Yoğun kullanıcılar için kota sistemi yükseltme gerektirebilir

Harici platformlar ve LMS ile sınırlı entegrasyon

NoteGPT fiyatlandırması

Ücretsiz: 15 kota/ay

Temel: 2,99 $/ay

Pro: 9,99 $/ay

Sınırsız: 29 $/ay

NoteGPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar NoteGPT hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Şahsen, isterseniz o özetin zihin haritasını alabileceğiniz özet özelliğini seviyorum. Üstelik, kendi anlayışınızı notlar formunda ekleyebilir ve indirebilirsiniz. Bazen PDF özeti için ve acelem olduğunda transkripsiyon için kullanıyorum ve işimi görüyor. Ayrıca, bir kez hızlı kütüphane yasal belge özetleyicisini kullandım ve iyiydi, önemli noktaları çıkarabildim.

➡️ Daha fazla bilgi: İçerik Beyin Fırtınası: Fikir Üretme ve Önceliklendirme Teknikleri

3. Appy Pie AI (Şablonlarla hızlı, özelleştirilebilir yapışkan not oluşturma için en iyisi)

via Appy Pie AI

Özel yapışkan notlar oluşturmak söz konusu olduğunda, Appy Pie AI, özellikle tasarım uzmanı değilseniz, oldukça kullanışlı bir seçenektir. Bu, kod gerektirmeyen AI araçlarından oluşan daha büyük bir paketin parçasıdır ve bu görsel hatırlatıcıları oluşturmayı çok kolay hale getirmek için tasarlanmıştır.

Şöyle düşünün: metninizi veya hatta sesli notunuzu ekleyin, Appy Pie'nin AI'sı işe koyulsun. Yapışkan notunuzun güzel görünmesi ve okunması kolay olması için renkleri, yazı tiplerini ve düzenleri otomatik olarak önerir. Tasarım ayarlarıyla uğraşmanıza gerek yok!

Bu araç, tasarım sürecini sorunsuz ve hızlı hale getirmek için tasarlanmıştır. Kendiniz için hızlı bir hatırlatıcı oluşturmak, takımınızla beyin fırtınası yapmak veya proje görevlerinizi düzenlemek için kullanabileceğiniz şablonlar sunar.

Appy Pie AI'nın en iyi özellikleri

Kullanıcı girdilerine göre önerilen renkler, yazı tipleri ve düzenlerle görsel olarak çekici yapışkan notları otomatik olarak oluşturur

Metin veya sesli notları hızlı bir şekilde yapışkan notlara dönüştürün

Kullanıcıların tercihlerine göre kolayca değiştirebilecekleri çeşitli önceden tasarlanmış şablonlar sunar

Tasarım veya kodlama deneyimi olmayan kullanıcılar için tasarlanmış, basit bir arayüze sahiptir

Appy Pie AI sınırlamaları

Bazı tasarım özelleştirme kısıtlamaları benzersizliği sınırlayabilir

Karmaşık tasarımlar performans sorunlarına neden olabilir

Üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Appy Pie AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli planlar: Aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

Appy Pie AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Appy Pie AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Appy Pie hakkında sevmediğim hiçbir şey yok. Platform kullanıcı dostu, verimli ve mükemmel müşteri desteği sunuyor. Herhangi bir küçük sorun, duyarlı ekibi tarafından hızlı bir şekilde çözülüyor ve genel deneyim çok tatmin edici oluyor.

Appy Pie hakkında aslında sevmediğim hiçbir şey yok. Platform kullanıcı dostu, verimli ve mükemmel müşteri desteği sunuyor. Herhangi bir küçük sorun, duyarlı ekibi tarafından hızlı bir şekilde çözülür ve genel deneyim çok tatmin edici olur.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için AI kullanmak istiyor. %15'i ise AI'nın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI şunları yapabilmelidir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeylerini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizde açık yerlere kolayca atanabildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

4. Canva (Görsel açıdan zengin yapışkan not beyin fırtınası ve gelişmiş tasarımlar için en iyisi)

via Canva

Canva, öncelikle bir grafik tasarım platformu olarak bilinse de, özellikle Beyaz Tahta özelliği ile dijital yapışkan notlar oluşturma konusunda şaşırtıcı derecede çok yönlüdür. İçeriği özetleyen bazı özel AI araçları gibi özel bir "yapışkan not oluşturucu" değildir, ancak bunları tasarlamak ve düzenlemek için sağlam yetenekler sunar.

Yapışkan notları manuel olarak ekleyebilirsiniz, platform ayrıca özel metin, el yazısı stilleri ve arka planlarla yapışkan not görüntüleri oluşturmaya yardımcı olan AI araçlarıyla entegre olur ve bunları oldukça gerçekçi gösterir.

Canva'nın Beyaz Tahta özelliği, gerçek zamanlı işbirliği, yapışkan notları renk, ad, konu veya tepkilere göre sıralama ve hatta Magic Write aracını kullanarak seçilen yapışkan notları bir yönetici özeti belgesine dönüştürme gibi işlevler de sunar.

Canva'nın en iyi özellikleri

Sınırsız yapışkan not beyin fırtınası için sonsuz tuval

Özelleştirilebilir yapışkan notlar: renkler, yazı tipleri ve düzenler

Canlı imleçler ve senkronize zamanlayıcılarla gerçek zamanlı işbirliği

Fikirleri özetlemek için AI destekli sıralama ve Magic Write™

Şablonlar, resimler ve öğelerden oluşan devasa kütüphane

Canva sınırlamaları

Bazı şablonların sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

İnternet bağlantısı gerektirir — çevrimdışı erişim yoktur

Canva fiyatlandırması

Canva Ücretsiz: 0

Canva Pro: Aylık 12,99 $/kullanıcı

Canva for Teams: 5 kullanıcıya kadar aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Canva'ya çok az tasarım deneyimiyle geldim ve bunalmış hissetmek yerine anında yaratmaya başladım. Sunulan araç ve uygulamaların çeşitliliği ve bu kadar düşük bir fiyata sunulması akıl almaz. Harika. Ömür boyu kullanıcı olacağım.

Canva'ya çok az tasarım deneyimiyle geldim ve bunalmış hissetmek yerine anında yaratmaya başladım. Sunulan araç ve uygulamaların çeşitliliği ve bu kadar düşük bir fiyata sunulması akıl almaz. Harika. Ömür boyu kullanıcı olacağım.

5. Font Meme (Özel yazı tipleriyle hızlı yapışkan not görüntüleri oluşturmak için en iyisi)

via Font Meme

Font Meme, tipik bir hepsi bir arada not alma uygulaması veya ortak çalışma beyaz tahtası değildir. Yapışkan notların özel görüntülerini oluşturmaya odaklanan ücretsiz bir çevrimiçi Yapışkan Not Oluşturucu olarak kendine bir niş yaratmıştır.

Font Meme'nin yapışkan not aracının özü, görsel çekicilik için özelleştirilebilir olmasıdır. Metninizi yazıp ardından çok çeşitli yazı tipleriyle oynayabilir, boyutlarını ayarlayabilir ve hatta gölgeler veya konturlar gibi harika metin efektleri uygulayabilirsiniz.

Metnin ötesinde, dört farklı yapışkan not stilinden seçim yapabilir ve hem ana hatları hem de dolgu renklerini tamamen özelleştirebilirsiniz.

Font Meme'nin en iyi özellikleri

Metin ve notun kendisi için geniş bir yazı tipi, metin efekti ve renk seçenekleri dizisiyle yapışkan notunuzun görünümünü tasarlayın

Zorunlu kayıt gerektirmez, gizli ücret yoktur ve tüm özellikler anında kullanılabilir

Sunum slaytları veya blog grafikleri için belirli yazı tiplerini, "el yazısı" görünümünü (belirli yazı tipleri aracılığıyla) veya belirli bir renk şemasını kullanın. Font Meme, kullanıma hazır görüntüler sunar

Sadece yapışkan not görüntüsü oluşturmaya odaklanan basit bir arayüz sunar

Font Meme sınırlamaları

Statik görüntüler oluşturur — gerçek zamanlı işbirliği veya etkileşim yoktur

Beyin fırtınası oturumları için manuel düzenleme gerekir

Diğer uygulamalar veya platformlarla entegrasyon yok

Font Meme fiyatlandırması

Ücretsiz: Tüm özellikler ücretsiz olarak kullanılabilir

Font Meme puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Pro İpucu: Kişisel görevlerinizi planlamak için yapışkan notlar mı kullanıyorsunuz? İşte size bir ipucu: Yapışkan notlar kullanmak yerine, görevlerinizi bir yapılacaklar listesi uygulamasıyla düzenlemeyi deneyin. Ayrıca, ş Akışı şablonlarını kullanarak iş akışınızı hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Yardıma mı ihtiyacınız var? İlham almak için günlük kontrol listeleri veya proje izleyiciler gibi yapılacaklar listesi örneklerine göz atın. Bu şekilde, yapışkan notlarınız sizi yolunda tutan bir sistemde eyleme geçirilebilir adımlar haline gelir!

5. Word. Studio (El yazısı stilleriyle gerçekçi yapışkan not görüntüleri için en iyisi)

Kafanızda bir fikir mi var, yoksa dijital notlarınıza biraz canlılık mı katmak istiyorsunuz? İşte Word Studio, çevrimiçi yapışkan not oluşturucusuyla devreye giriyor. Hayatınızı düzenleyen süslü bir not alma uygulaması değil, ancak özel, görsel yapışkan notlar oluşturmak için son derece kullanışlıdır.

Bunu harika kılan, yapışkan notlarınızı tamamen kişiselleştirebilmenizdir. İstediğinizi yazın ve sihir gerçekleşsin: "El yazısı", "El yazısı" veya hatta "Kalın İşaretleyici" gibi farklı el yazısı stilleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu araç, dijital notlarınızı biraz daha kişisel veya dikkat çekici hale getirmek için harika bir yol sunar. Ayrıca, yapışkan notun rengini seçebilir ve düz beyaz, kara tahta veya hatta bilgisayar monitörü gibi farklı arka planlara yerleştirebilirsiniz!

Word. Studio'nun en iyi özellikleri

Notlarınızın tam istediğiniz gibi görünmesi için düzgün el yazısından kalın kalem izlerine kadar birçok el yazısı stilinden seçim yapın

Yapışkan not renginizi seçin ve ahşap, kara tahta veya bilgisayar ekranı gibi farklı arka planlar arasından seçim yapın

Niş fikirleriniz için özel tasarım talimatları ekleyin

Word. Studio sınırlamaları

Tam erişim için Pro Üyelik gerekir

Daha uzun mesajlar görüntülenmesi daha zor olabilir ve yazım hatalarına neden olabilir

Özel tasarım, gelişmiş grafik tasarım araçlarına kıyasla sınırlıdır

Word. Studio fiyatlandırması

Pro Üyelik: Özel fiyatlandırma

Word. Studio puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Miro (Dijital yapışkan not beyin fırtınası ve fikir üretimi için en iyisi)

via Miro

Miro, beyin fırtınası, fikir üretme ve işbirliğine dayalı atölye çalışmaları için dijital yapışkan not oluşturmada mükemmel bir performans sergileyen, önde gelen bir çevrimiçi beyaz tahta yazılımıdır. Sezgisel arayüzü, takımların sonsuz bir tuval üzerine yapışkan notları hızlı bir şekilde eklemesine, renk kodlamasına ve düzenlemesine olanak tanır; bu da uzaktan veya karma beyin fırtınası oturumları, geriye dönük değerlendirmeler ve zihin haritalama için mükemmeldir.

Dijital yapışkan notları kolayca ekleyebilir, renklerini ve boyutlarını değiştirebilir, ardından bunları gruplandırabilir, kümeleyebilir (hatta AI ile otomatik olarak!) ve panodaki diğer diyagramlara, resimlere ve belgelere bağlayabilirsiniz.

Miro, beyin fırtınası oturumları, çevik törenler (retrospektifler gibi) veya tasarım sprintleri gibi işbirliğine dayalı senaryolarda, birden fazla kişinin yapışkan notlar kullanarak aynı anda fikirlerini paylaştığı durumlarda gerçekten parlıyor.

Miro'nun en iyi özellikleri

Sonsuz bir tuval üzerine sınırsız sayıda yapışkan notu anında ekleyin, taşıyın ve renk kodlarıyla ayırın

Kolay düzenleme ve fikir sıralama için yapışkan notları gruplandırın, kümeleyin ve etiketleyin

Takım arkadaşlarınızın yapışkan notlarını yazdıkları anda canlı olarak görün

Yapışkan notları tek bir tıklama ile görevlere, zihin haritalarına veya diyagramlara dönüştürün

Yapışkan not panolarını paylaşım ve dokümantasyon için görüntü, PDF veya CSV olarak dışa aktarın

Miro sınırlamaları

Çok sayıda yapışkan not içeren büyük panolar performansı yavaşlatabilir

Bazı gelişmiş yapışkan not özellikleri (toplu dışa aktarma veya entegrasyonlar gibi) ücretli planlar gerektirir

Çevrimdışı erişim sınırlıdır — gerçek zamanlı işbirliği için internet bağlantısı gerekir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 8 $/kullanıcı/ay

İş: 16 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8000+ yorum)Capterra: 4,7/5 (1500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Miro hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor :

Miro'nun çok sayıda özelliği, birçok türden kullanıcının sorunlarını çözmesine olanak tanır. Birçok dağıtılmış takımla çalışan bir Hizmet Tasarımcısı olarak, Miro, herkesi tek bir çalışma alanına bir araya getirmek için vazgeçilmez bir araçtır. Bu çalışma alanı akıcıdır ve düşünceleri takımların anlayabileceği, işbirliği yapabileceği ve ilgisini sürdürebileceği somut bir şeye dönüştürmeme yardımcı olur.

Miro'nun çok sayıda özelliği, birçok türden kullanıcının sorunlarını çözmesine olanak tanır. Birçok dağıtılmış takımla çalışan bir Hizmet Tasarımcısı olarak, Miro, herkesi tek bir çalışma alanına bir araya getirmek için vazgeçilmez bir araçtır. Bu çalışma alanı akıcıdır ve düşüncelerimi takımların anlayabileceği, işbirliği yapabileceği ve ilgisini sürdürebileceği somut bir şeye dönüştürmeme yardımcı olur.

7. Mural (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve görsel fikir organizasyonu için en iyisi)

via Mural

Mural'da yapışkan notlar çok yönlüdür: kolayca ekleyebilir, renklerini, şekillerini ve boyutlarını değiştirebilir, ardından gruplandırabilir, taşıyabilir ve görüntüler, belgeler ve çerçeveler gibi diğer öğelere bağlayabilirsiniz.

Kolaylaştırma araçlarına ve geniş şablon kitaplığına odaklanması sayesinde, yapılandırılmış atölye çalışmaları ve tasarım sprintlerini kolaylaştırmada özellikle güçlüdür. Mural ayrıca, yapışkan notları özetlemeye, kategorilere ayırmaya veya fikir üretmeye yardımcı olan ve genel işbirliği sürecini geliştiren AI yeteneklerini de içerir.

Mural'ın en iyi özellikleri

Takımların yapışkan notları ve diğer görsel öğeleri sürükleyip bırakabileceği, kullanımı kolay sonsuz bir tuval sunar

Zamanlayıcılar, gizli mod, oylama, katılımcıları çağırma ve lazer işaretçileri gibi özel "Kolaylaştırma Süper Güçleri" içerir

Yüzlerce önceden oluşturulmuş şablon sunar ve bunların tümü yapışkan notlardan yoğun olarak yararlanır

AI'yı kullanarak anahtar noktaları özetleyin, yapışkan not metinlerini duygusal bağlamlarına göre kategorize edin veya yeni fikirler önerin

Mural sınırlamaları

Ücretsiz plan 3 duvar resmi ile sınırlıdır

Çok büyük panolarda performans düşebilir

Bazı kullanıcılar premium özelliklerin maliyetini yüksek buluyor

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz

Team+: 12 $/kullanıcı/ay

İş: 17,99 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mural puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Mural hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Çevrimiçi web seminerleri düzenlemek için en iyi seçim. Dünyanın her yerinden katılımcılar web seminerine kolayca bağlanabilir. Web seminerleri sırasında, beyaz tahta aracıyla konuları daha iyi açıklayabildim. Misafirlerden gelen sorgular kolayca iletilebilir. Toplantı katılımcıları ve organizatörler, sohbet özelliğini kullanarak iletişim halinde kalabilir.

Çevrimiçi web seminerleri düzenlemek için en iyi seçim. Dünyanın her yerinden katılımcılar web seminerine kolayca bağlanabilir. Web seminerleri sırasında, beyaz tahta aracıyla konuları daha iyi açıklayabildim. Misafirlerin sorguları kolayca iletilebilir. Toplantı katılımcıları ve organizatörler, sohbet özelliğini kullanarak iletişim halinde kalabilir.

8. StickyNotes. pk (Ücretsiz, basit dijital yapışkan not oluşturma ve paylaşım için en iyisi)

StickyNotes. pk, çeşitli içerik biçimlerini düzenli, görsel notlara dönüştürme sürecini basitleştiren bir çevrimiçi yapışkan not oluşturucu olarak işlev görür. Metin, PDF, belge, web sitesi, YouTube videoları veya diğer video biçimlerinden zahmetsizce yapışkan notlar oluşturmanıza olanak tanır.

StickyNotes. pk ayrıca çok dilli destek sunarak, kullanıcıların farklı bölgelerde daha kolay işbirliği için birden çok dilde notlar oluşturmasına olanak tanır. Esnek paylaşım ve yeniden kullanım için PNG, JPG, PDF, SVG, XML ve WebP dahil olmak üzere çeşitli dışa aktarma biçimleri sağlar. Platform, oturum açma gerektirmeyen ve tamamen ücretsiz bir hizmet ile kullanım kolaylığını vurgular.

StickyNotes. pk en iyi özellikler

Anında not oluşturma için Misafir Modu (giriş gerekmez)

Kayıtlı kullanıcılar için sınırsız pano ve not

Kolay düzenleme için sürükle ve bırak arayüzü

İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve paylaşım için Genel Panolar

StickyNotes. pk sınırlamaları

Misafir notları tarayıcı çerezlerinde saklanır ve çerezler silinirse kaybolabilir

Entegrasyonlar veya zengin biçimlendirme gibi gelişmiş özellikler yoktur

StickyNotes. pk fiyatlandırma

Ücretsiz: Tüm kullanıcılar için sınırsız pano ve not

StickyNotes. pk puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Ideaflip (Takım beyin fırtınası ve dinamik atölye çalışmaları için en iyisi)

via Ideaflip

Hiç bir takım görüşmesinden fırtına gibi esen fikirleri yakalamaya çalıştınız mı veya herkesin aynı anda katkıda bulunduğu bir atölye çalışmasını kolaylaştırmaya çalıştınız mı? İşte Ideaflip burada parlıyor. Onu farklı kılan, fiziksel yapışkan not deneyimini ne kadar kolay bir şekilde taklit etmenizi sağlamasıdır.

Dijital notlar alabilir, fikirlerinizi karalayabilir (veya yazabilirsiniz!), renklerini değiştirebilir, gruplandırabilir ve hatta oylayabilirsiniz. Akışı sürdürdüğü için özellikle atölye çalışmaları için çok güçlüdür — misafirleri hızlı bir şekilde davet edebilir, odaklanmış tartışmalar için daha küçük küçük gruplara ayırabilir ve paylaşım için herkesi tekrar bir araya getirebilirsiniz.

Ideaflip'in en iyi özellikleri

Fiziksel yapışkan notları kullanmanın dokunsal deneyimini taklit eder

Daha büyük grupları kolayca daha küçük, odaklanmış sanal alanlara bölebilirsiniz

Hızlı beyin fırtınasına uygun, akıcı ve doğrusal olmayan bir şekilde fikirleri yakalayın, taşıyın, gruplandırın ve oylayın

Kullanım kolaylığına odaklanır, öğrenmesi zor değildir

Ideaflip sınırlamaları

Akıllı telefonlarda deneyimi daha az rafine hale getirebilecek özel bir uygulaması yoktur

Kullanmak için çevrimiçi olmanız gerekir

Derin görev izleme veya bağımlılık haritalama gibi özelliklere sahip tam kapsamlı bir proje yönetimi paketi olarak tasarlanmamıştır

Ideaflip fiyatlandırması

Kişisel: 0 $

Temel: 6 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ideaflip puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: Daha Hızlı Çalışmak ve İşleri Tamamlamak İçin 10 İpucu

ClickUp ile Fikirlerinize Sadık Kalın

Dijital yapışkan notlar söz konusu olduğunda, her ihtiyaca uygun seçenekleriniz var!

Sadece bir sunum veya sosyal medya için havalı görünümlü bir yapışkan not görüntüsü oluşturmak istiyorsanız, Font Meme ve Word Studio gibi araçlar en iyi seçenektir. Bu araçlar ücretsizdir ve tasarıma odaklanmıştır.

Uzun içerikleri özetlemeniz veya AI ile hızlıca notlar oluşturmanız mı gerekiyor? StickyNotes.pk ve Appy Pie AI gibi araçlar bu verimlilik için tasarlanmıştır.

Ancak fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilecek hepsi bir arada bir araç istiyorsanız, ClickUp tam size göre!

Sonuçta, doğru olanı seçmek, yapışkan notunuzun yapmasını istediğiniz şeye bağlıdır: güzel bir resim olması, bilgileri hızlı bir şekilde özetlemesi, işbirliğine dayalı bir oturumu desteklemesi ve üzerinde EYLEMDE bulunması.

Ücretsiz ClickUp hesabına bugün kaydolun ve kullanmaya başlayın!