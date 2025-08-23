2025'te Daha Akıllı Görev Yönetimi için En İyi 10

Yapılacak liste dijital toz toplarken takviminiz dolup taşıyor mu? Kaçırılan son tarihler, gözden kaçan görevler ve hepsini aynı anda halletmenin yarattığı kaos gerçek. Peki, zamanınızı daha akıllı bir şekilde yönetmenin bir yolu olsaydı?

AI planlama asistanlarını keşfedin. Trevor AI gibi araçlar, blok zamanınızı, gecikmiş görevleri yeniden planlamanıza ve hatta planınızın gerisinde kalmamanız için kişiselleştirilmiş öneriler sağlayıcısı olmanıza yardımcı olabilir.

Ancak, daha fazla desteğe, daha kolay veri işleme veya esnek fiyatlandırmaya ihtiyacınız varsa, keşfedebileceğiniz daha akıllı alternatifler de mevcuttur.

Bu liste de, kontrolü yeniden ele geçirmek ve yapılacak listenizi tamamlamak için mükemmel kişisel görev yöneticisini bulmanıza yardımcı olacak en iyi 10 zaman yönetimi AI aracını bir araya getirdik! ⏰

Trevor AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Trevor AI, görevleri takvime sürükleyerek temel AI planlama özelliği sunarken, kullanıcılar genellikle daha gelişmiş özellikler arar. Alternatif kendi kendine planlama araçlarını değerlendirirken, etkili AI destekli görev ve zaman yönetimi için şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

*mevcut araçlarla entegrasyonlar: Tüm takvim uygulamalarınız ve görev yönetimi uygulamalarınızla entegre olabilen AI planlama uygulamaları bulun

gelişmiş görev izleme: *Temel planlama ve görev plan süreçlerinin ötesinde araçlar seçin (ör. sınırsız planlama tercihleri)

*kullanıcı dostu arayüz: Daha esnek bir ortamda iş için araçların kullanım kolaylığını test edin

özel hatırlatıcılar: *Toplantı çakışmalarını önlemek ve randevuları yönetmek için özel hatırlatıcıları kullanın

🎥 Takviminiz dağınıksa, en akıllı AI aracı bile yardımcı olamaz. Bu 5 dakikalık video, günlerinizi düzenli ve stressiz geçirmek için otomatik planlamadan daha akıllı hatırlatıcılara kadar sekiz pratik Takvim ipucu paylaşımı içeriyor.

👀 Biliyor muydunuz? Sadece %18'lik bir kesim uygun bir zaman yönetimi sistemine sahipken, %25'lik bir kesim görevleri yönetmek için "en önemli görünen" işlerle uğraşıyor.

En İyi Trevor AI Alternatiflerine Genel Bakış

Görevlerinizi yönetmek ve takviminizi optimize etmek için size en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olmak amacıyla, en iyi 10 AI destekli planlama ve zaman yönetimi aracının anahtar özelliklerini, en iyi kullanım örneklerini ve fiyatlarını içeren kısa bir genel bakış sunuyoruz.

Araç *anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp aI destekli görev yönetimi – Özel görünümler – Görev otomasyonu – Takvim entegrasyonları – Performans bilgileri AI planlama dahil olmak üzere proje ve görev yönetimi için kapsamlı bir platforma ihtiyaç duyan takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur Reclaim. ai – Takvim optimizasyonu – Akıllı toplantı planlama – Google Takvim entegrasyonlar – Görev otomatik ayarlamaları Otomasyonlu planlama ayarlamaları ve toplantı koordinasyonuna ihtiyaç duyan Google Takvim kullanıcıları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Başlangıç: 10 $/ay/koltuk; İş: 15 $/ay/koltuk Hareket aI destekli görev planlama – Kanban/proje yönetimi – Çoklu takvim destek – Özel çalışma alanları Tek bir platformda hem görev planlaması hem de proje yönetimi ihtiyaç duyan proje yöneticileri ve takımlar Pro AI: Kullanıcı başına aylık 49 $; İş AI: Kullanıcı başına aylık 69 $ SkedPal – Akıllı zaman bloklama – Uyarlanabilir planlama – Görev önceliklendirme özelliği – Görev önceliklendirme Uyarlanabilir planlama ve akıllı takvim özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar Kullanıcı başına aylık 14,95 $'dan başlayan fiyatlarla Amie minimalist arayüz – NLP görev girdi – Pomodoro zamanlayıcı – E-postadan göreve dönüştürme Estetik ve minimalist bir görev yönetimi aracı arayan kullanıcılar Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $; İş: Kullanıcı başına aylık 50 $ BeforeSunset AI günlük görev planlama – Ruh hali izleme – Verimlilik analizi – AI görev önerileri AI desteği ile günlük plan yardımına ve verimlilik izlemesine ihtiyaç duyan kullanıcılar Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $; Takım Pro: Üye başına aylık 20 $ Timely – Otomatik olarak oluşturulan zaman çizelgeleri – Kapasite plan – Bellek izleyici – Kaynak tahsisi Otomatik zaman çizelgesi oluşturma ve kaynak yönetimine ihtiyaç duyan serbest çalışanlar veya iş Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 11 $; Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $; Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 28 $ Arcush – Görsel zaman çizelgesi arayüzü – Görev önceliklendirme – Gelen Kutusu Sıfır özellik – Görev renk kodlaması görevleri yönetmek ve işlere öncelik vermek için basit, görsel bir araca ihtiyaç duyan iPhone kullanıcıları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Pro: Kullanıcı başına aylık 1,99 $ *genel Görev google Takvim entegrasyonu – Görev sürükle ve bırak – Odak modu – GitHub entegrasyonu Basit görev izleme ve temel entegrasyonlara ihtiyaç duyan Google Takvim kullanıcıları Ücretsiz Planimo – Kişiselleştirilmiş zaman bilgileri – Görev ayrıştırma – Görevleri otomatik olarak dağıtma – Rutin odaklı plan verimlilik için kişisel rutin yönetimi ve görev ayrıştırmaya ihtiyaç duyan iPhone kullanıcıları İlk 3 ay: 9,99 $; Sonra: Bir hesap için aylık 9,99 $; Altı hesaba kadar aylık 15,99 $

En İyi 10 Trevor AI Alternatifi

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

İşiniz bir kurbağa yemekse, bunu sabahın ilk iş olarak yapacağınız yapılacak en iyisidir. Ve işiniz iki kurbağa yemekse, en büyüğünü önce yemeniz en iyisidir.

Mark Twain'in sözü, görevlere öncelik verme konusunda harika bir ders: en önemlisinden başlayın.

Profesyoneller gibi önceliklerinizi belirlemenize yardımcı olacak 10 AI destekli planlama aracını keşfedin.

1. ClickUp (Kapsamlı görev yönetimi ve AI destekli planlama için en iyisi)

ClickUp Takvim'i ücretsiz deneyin! Daha akıllı AI destekli takvimler, işin geleceğidir

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, görev izleme, proje yönetimi, bilgi paylaşımı ve AI destekli sohbeti tek bir yerde birleştirir

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %64'ü zaman zaman veya sık sık planlanan çalışma saatleri dışında iş yapıyor ve %24'ü çoğu gün fazla mesai yapıyor! Bu esneklik değil, bitmeyen iş yüküdür. 😵‍💫 ClickUp Görevi, büyük hedefleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmenize yardımcı olur, böylece ne yapmanız gerektiğini her zaman bilir ve bunalmadan çalışabilirsiniz. ClickUp'ın AI'sına alt görev oluşturmasını, kontrol listeleri eklemesini ve bağımlılıkları haritalamasını isteyin, böylece düzenli ve kontrol sahibi olun. Bu arada, ClickUp otomasyonları güncellemeleri, atamaları ve hatırlatıcıları yöneterek rutin işleri kolaylaştırır, böylece yoğun işlere daha az zaman harcayıp önemli işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 🚀💫 Gerçek Sonuçlar: Pigment, ClickUp ile takım iletişiminin verimliliğini %20 artırdı ve takımlar arasında daha iyi bağlantı ve uyum sağladı.

🧠 ClickUp Brain ile ş akışlarını kolaylaştırın

ClickUp Belge içinde ClickUp Brain'i kullanarak süreç belgeleri oluşturmanın avantajlarından yararlanın

ClickUp Brain, çalışma alanınızın AI arama ve içerik motorudur. ClickUp'ta istediğiniz bilgiyi anında bulun, özetler oluşturun, içerik taslakları hazırlayın ve sorularınızı sorarak yanıt alın.

Hızlı otomasyon için ş akışlarını basit bir dille açıklayın

Çalışma Alanınızdan sorular sorun ve anında yanıt alın

AI komutlarıyla özetler, taslaklar ve güncellemeler oluşturun

Toplantıları transkripsiyonlayın ve eylem öğelerini otomatik olarak çıkarın

ClickUp AI Agents (Ellerinizi kullanmadan otomasyon ve ş Akışı yürütme için en iyisi)

AI ajanları: Sorun çözme

ClickUp AI Agents, rutin işlerinizi otomatikleştiren proaktif dijital asistanlardır. Sadece öneride bulunmakla kalmaz, sizin için görevleri, planlamaları ve ş akışlarını yöneterek harekete geçerler. Yukarıdaki görsel, ClickUp AI Agents'ın günlük destek konuları otomatik, self servis yardım masalarına dönüştürerek yaygın İK/BT sorunlarını daha hızlı çözdüğünü ve ekibinizin daha değerli işlere odaklanmasını sağladığını göstermektedir.

Tekrarlayan görevleri ve güncellemeleri otomasyonla gerçekleştirin

İşleri proaktif olarak planlayın ve yeniden planlayın

Çalışma alanınızı izleyin ve eylemleri otomatik olarak gerçekleştirin

İhtiyacınızı açıklayarak kod yazmadan otomasyonlar ayarlayın

aI Alanları'nı kullanarak gerçek zamanlı görev bilgilerine erişin*

AI Alanlarını kullanarak görev ayrıntılarını otomatik olarak özetleyin, ilerleme güncellemelerini oluşturun, içeriği çevirin veya doğrudan görev görünümünüzden eyleme geçirilebilir sonraki adımlar oluşturun. Müşteri güncellemelerini taslak haline getirirken, açıklamaları yeniden yazarken veya anahtar noktaları bir bakışta özetlerken, ş Akışınıza göre özel AI Alanları bile oluşturabilirsiniz.

Görevleriniz için AI özetleri oluşturun

🧠 ClickUp Brain Max ile toplantı: Yapay zeka planlama gücünüz ClickUp Brain Max, temel AI'nın ötesine geçer — konuşma-metin özelliğini kullanarak sesinizi anında görevlere dönüştürün, akıllı planlama önerileri alın ve rutin planlamayı otomasyonla gerçekleştirin. Toplantıları, son teslim tarihlerini ve öncelikleri tek bir yerden, ellerinizi kullanmadan yönetmenize yardımcı olur.

⚙️ ClickUp otomasyonları ile yoğun işleri otomatikleştirin

ClickUp otomasyonları, rutin işleri kolaylaştırarak gerçekten önemli olan işlere odaklanmanızı sağlar. 100'den fazla hazır otomasyon şablonu ve AI destekli Otomasyon Oluşturucu ile tetikleyicileri ve eylemleri saniyeler içinde ayarlayabilirsiniz. Görevleri atayın, durumları güncelleyin, bildirimler gönderin ve görevleri aşamalar arasında otomatik olarak taşıyın.

Hatta basit İngilizce ile otomasyon oluşturabilirsiniz, ClickUp sizin için bunu gerçekleştirir. Tekrarlayan görev devrelerini yönetiyor veya paydaşları bilgilendiriyor olsanız da, otomasyon manuel adımları ortadan kaldırmaya ve hataların önlenmesine yardımcı olur.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp AI, ClickUp Sohbet'teki konuşmaları doğrudan görevlere bağlamanıza olanak tanır, böylece toplantıyı kaçırsanız bile her eylemin tam bağlamını görebilirsiniz.

📅 ClickUp Takvim: Tamamen bağlantılı programınız

ClickUp Takvim'i kullanarak doğrudan ClickUp içinden toplantılar planlayın ve katılın

ClickUp Calendar, görevlerinizi, toplantılarınızı ve takım önceliklerinizi tek bir yerde bir araya getirir.

Araçlar arasında geçiş yapmadan tüm haftanızı planlayabilir, son teslim tarihlerini izleme ve işlerinizi gerçek zamanlı olarak yönetebilirsiniz.

Yapabilecekleriniz:

Görevleri günler arasında sürükleyerek başlangıç tarihi ve son teslim tarihlerini anında güncelleyin

Google, Outlook ve Apple Takvim ile senkronizasyon yaparak tam görünürlük elde edin İş tarzınıza göre günlük, haftalık, aylık veya gündem görünümleri arasında geçiş yapın

Görev tahminlerinizden ve uygunluk durumunuzdan AI tarafından önerilen zaman aralıklarına göre zamanı bloklayın

Takım takvimlerinde boşlukları, çakışmaları ve darboğazları tek bakışta tespit edin

Takvimden doğrudan görevleri oluşturun, düzenleme yapın veya yeniden planlayın — ekstra adımlara gerek yok

🧠 ClickUp İpucu: AI'yı kullanarak, özellikle takviminiz zaten dolu olduğunda, derinlemesine iş veya işbirliği için en uygun zamanı bulun.

Plan ve önceliklendirmeden uygulamaya kadar her şey, akışınızı kesintiye uğratmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Outlook, Apple ve Google Takvim verilerinizi ClickUp Takvim ile entegre ederek tüm görevleri tek bir yerde tutun. Tüm haftanızı planlayın ve son teslim tarihlerini kaçırmaktan korkmayın!

✅ ClickUp görevlerini kullanarak ş akışınızı planlayın, önceliklendirin ve düzenleyin

Tüm görevlerinizi ve durumunuzu tek bir görünümde görüntüleyin

ClickUp görevi, basit görevlerden karmaşık, çok aşamalı projelere kadar her şeyi yönetmek için güçlü bir çerçeve sunar. Esnek görünümler ve güçlü özelleştirme seçenekleriyle, kişisel verimlilikten takım düzeyinde yürütmeye kadar her şeyi destekler.

Yapabilecekleriniz:

Gerçek ş akışınızı yansıtmak için özelleştirilebilir durumlar kullanın (sadece "yapılacak" ve "tamamlandı" değil)

Beş öncelik seviyesi belirleyin ve görünürlük için renk kodlarıyla işaretleyin

Karmaşık işleri parçalara ayırmak için kontrol listeleri, alt görevler ve bağımlılıklar oluşturun

Bütçeleri, bağlantıları, zaman tahminlerini veya atanan sahipleri izlemek için Özel Alanlar ekleyin

Box Görünüm veya İş Yükü Görünüm aracılığıyla zaman ve kaynak tahsisini izleyin

Belge, Beyaz Tahta ve Şablon ile hepsini bir araya getirin

ClickUp, planlama ve görev izlemesinin ötesine geçer. Yerleşik Belgeler, Beyaz Tahtalar ve kullanıma hazır şablonlarla şunları yapabilirsiniz:

Notları ve fikirleri doğrudan ClickUp Belge'de yakalayın

Yapışkan notlar, çizimler ve gerçek zamanlı işbirliği ile ClickUp Beyaz Tahtası'nı kullanarak görsel beyin fırtınası yapın

ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile ş Akışınızı hızlandırın

Ücretsiz şablon alın Net ve görsel görev görünürlüğü için ClickUp Görevi Yönetimi Şablonunu kullanın

Görsel, tak ve çalıştır bir sistem mi istiyorsunuz? ClickUp Görev Yönetimi Şablonu , iş akışlarını hızlı bir şekilde ayar için mükemmeldir. Görevleri üç kategoriye ayırır (Fikirler, Eylem Öğeleri ve Bekleyenler) ve Liste, Pano, Takvim ve Box görünümlerini kullanarak sürükle ve bırak kolaylığıyla yönetmenizi sağlar.

İster tek başına planlama yapın ister uzaktan bir takım yönetin, ClickUp beyninizin çalışma şekline uygun bir ş Akışı oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain'de otomasyon yapmak istediğiniz görevleri tanımlayın ve AI Builder'ın gerekli tetikleyici ve eylemlerle ş Akışını ayarlamasını sağlayın

ClickUp AI'nın otomasyon önerilerine göre görev planlaması için en uygun zaman aralıklarını seçin

ClickUp içinde görev ilişkileri ve bağımlılıklar oluşturarak görevlerin birbirini nasıl etkilediğine dair içgörüler edinin

ClickUp Brain ile görevlere özel özetler oluşturarak darboğazları vurgulayın ve uygulanabilir adımları ayrıntılı olarak belirtin

Toplantı sonrası konuşmaları transkripsiyonlayın, önemli bilgileri belirleyin ve bunları görevlere dönüştürün

ClickUp sınırları

Özellikler, özellikle ClickUp'ın hepsi bir arada çalışma alanını ilk kez kullanan kullanıcılar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

Daha büyük veri kümeleri, özellikle karmaşık veya yoğun iş yükü olan çalışma alanlarında ara sıra yavaşlamalara neden olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Tacoma Community College'da Mesleki Gelişim Koordinatörü olan Heath Hayden şöyle diyor

Takvim fonksiyonunu kullanarak önemli bir etkinliğin programını ve planını göstererek takımımla işbirliği yapabildim. Liderlik ekibinin ihtiyaçlarına göre takvimde etkinlikleri sürükleyip bırakabildik. Ekip üyeleri arasında kullanımı inanılmaz derecede kolay.

2. Reclaim. ai (Takvim optimizasyonu ve planlama ayarlamaları için en iyisi)

İş ve kişisel görevlerinizi yönetirken alışkanlıklarınızı da gözeten bir çevrimiçi takvim hayal edin! Reclaim.ai, akıllı planlama asistanını kullanarak Google Takvim'inizdeki görevleriniz, alışkanlıklarınız ve toplantılarınız için en uygun zamanı bulur.

Bu araç, beklenmedik değişikliklere karşı esnekliği korurken tüm etkinliklerinizi yönetir. Akıllı Toplantılar özelliği, katılımcıların programları arasında en uygun toplantı zamanlarını bulur ve bunları zaman dilimlerine ve uygunluk durumlarına göre ayarlar.

Reclaim. ai'nin en iyi özellikleri

Takviminizi otomatik olarak ayarlayarak aşırı rezervasyon olasılığını azaltın

Tek bir toplantı bağlantısına 3 farklı süre ekleyin ve katılımcıların toplantının ne kadar sürmesini istediklerini kendilerinin belirlemesine izin verin

İdeal günler ve zaman aralıkları gibi esnek ayarlarla alışkanlıklarınızı planlayın

Reclaim. ai sınırları

Seçici proje ve görev yönetimi görevlerini yönetir

Yalnızca Google Takvim ile iş yapar (Outlook entegrasyonları şu anda bekleme listesindedir)

Toplantı planlama bağlantıları aracılığıyla ödeme tahsilatı desteklenmez

Reclaim. ai fiyatlandırması

Lite: Sonsuza Kadar Ücretsiz

başlangıç: *Koltuk başına aylık 10 $

i̇ş: *Aylık 15 $/koltuk

Reclaim. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Reclaim.ai hakkında ne diyor?

A G2 incelemesi şöyle diyor:

Asana ile entegrasyon özelliklerini çok seviyorum. E-posta veya Slack'ten görevler oluştururken, Reclaim.ai'de zamanlamayı planlayabiliyorum.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Planlama için En İyi Reclaim AI Alternatifleri

3. Motion (Görev planlama ve proje yönetimi için en iyisi)

motion aracılığıyla

Motion, proje yönetimi özelliklerini bir AI planlama motoruyla birleştirir. Son teslim tarihlerini ve kapasitenizi göz önünde bulundurarak günlerinizi görevleriniz, toplantılarınız ve kişisel etkinlikleriniz etrafında planlayın.

Ayrıca Siri'den hareket halindeyken Motion takviminize bir görev eklemesini isteyebilirsiniz. Daha büyük resme bakma zamanı geldiğinde ise Motion, birden fazla çalışma alanı, özel durum ve şablon desteği sunarak planlamanızın ve proje kurulumunuzun senkronizasyonunu sağlar.

Motion'ın en iyi özellikleri

Kanban görünümüyle projelerinizi baştan sona görselleştirin

Görevlerinizi farklı parçalara ayırarak esnek ve kesin son tarihler belirleyin

ICloud, Outlook ve Google Takvim ile bağlantı kurun

Rezervasyon özelliğini kullanarak toplantılar planlayın ve misafirleri etkinliğe davet edin

Hareket sınırları

Takvim görünümü tek başına görevleri düzenlemek için sınırlı gelebilir

Görevlerinizi şirket içi takım dışında paylaşım yapamazsınız

Bazı kullanıcılar beklenmedik öncelik değişiklikleri bildirmektedir

Hareket bazlı fiyatlandırma

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

AI Workplace: Yıllık 29 $

AI Employee Light: 148 $/ay

AI Employee Standard: 446 $/ay

AI Employee Plus: 894 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

gerçek kullanıcıların Motion hakkında söyledikleri*:

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem veya boş zamanım olması durumunda, yapmam gereken proje/görevlerle alana dolduruyor. Ekibinize uygulamak ve herkesin takvimlerini bağlantı kurmak nispeten kolaydır. Bunu günlük olarak kullanıyoruz ve hatta destek ekibiyle iletişime geçerek ekip planından bireysel plana geçişle ilgili bir sorunu çözdüler, herhangi bir sorun veya sıkıntı yaşamadık. Tavsiye ederim.

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem veya boş zamanım olması durumunda, yapmam gereken proje/görevlerle alana dolduruyor. Ekibinize uygulamak ve herkesin takvimlerini bağlamak nispeten kolaydır. Bunu günlük olarak kullanıyoruz ve hatta destek ekibiyle iletişime geçerek ekip planından bireysel plana geçişle ilgili bir sorunu çözdük, hiçbir sorun veya sıkıntı yaşamadık. Tavsiye ederim.

💡 Profesyonel İpucu: Motion'da görev önceliğiniz değişirse, görevleri takvimde manuel olarak sürükleyip bırakmayın, çünkü bu işlem görevleri kilitler. Bunun yerine, görevlere tıklayıp özelliklerini değiştirerek önceliklerini manuel olarak değiştirin.

4. SkedPal (Uyarlanabilir görev planlama ve akıllı takvim özelliği için en iyisi)

skedPal aracılığıyla

Sonsuz notlarınızı net ve öz görev listelerine dönüştüren akıllı bir takvim uygulamasını mı arıyorsunuz? Skedpal, görevlerinizi, önceliklerinizi ve commitlerinizi dikkate alan Akıllı Zaman Bloke Etme özelliği ile birkaç haftalık programınızı optimize eder. Yüksek uyarlanabilirlik isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Triage özelliğini kullanarak öncelikleri ayarlayabilir, son tarihleri belirleyebilir ve tahmini süreleri atayabilirsiniz. Görev yönetimi aracı daha sonra takvimde gerçekçi son tarihler planlar.

SkedPal'ın en iyi özellikleri

Görevlerinizi pano görünümünde görüntüleyin ve sürükle ve bırak özelliğini kullanarak görevleri taşıyın

Büyük görevleri yönetilebilir alt görevlere ayırmak için sonsuz iç içe geçmiş liste oluşturun

Görev notlarınıza resim, simge veya dosya (100 MB'den az) ekleyerek daha kapsamlı hale getirin

SkedPal sınırları

Görev ş Akışlarını özel yapmak için zaman ayırın

Görevleri tek bir listeye sıralamak için manuel çaba gerektirir

Yineleyen görevlerin kurulumunu sezgisel hale getirme

Karmaşık algoritmalar ve ayarlarla zorlu bir öğrenme süreci yaratmak

SkedPal fiyatlandırması

temel: *14,95 $/ay kullanıcı başına

Pro: Kullanıcı başına aylık 21,95 $

SkedPal puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (170+ yorum)

SkedPal hakkında gerçek kullanıcıların yorumları:

Reddit incelemesine göre,

Vay canına, SkedPal önerisi için teşekkür ederim. Motion, Reclaim, Asana ve diğer bazı araçları denedim, ancak SkedPal beni tamamen ikna eden ilk araç oldu. Öğrenme eğrisi çok dik, ancak sonuçlar da çok tatmin edici. Bu, kesinlikle ileri düzey kullanıcılar için bir araç!

Vay canına, SkedPal önerisi için teşekkür ederim. Motion, Reclaim, Asana ve diğer bazı araçları denedim, ancak SkedPal beni tamamen ikna eden ilk araç oldu. Öğrenme eğrisi çok dik, ancak sonuçlar da çok tatmin edici. Bu, kesinlikle ileri düzey kullanıcılar için bir araç!

🧠 İlginç Bilgi: Ortalama bir çalışan, 8 saatlik iş gününün 4 saat 12 dakikasını aktif olarak çalışarak geçirir. Çalışanların %39'u zaman öldürmek için ekstra tuvalet molaları verirken, %47'si ve %45'i internette gezinir ve sosyal medyayı kontrol eder.

5. Amie (Estetik görevler ve takvim yönetimi için en iyisi)

via Amie

Amie, görevlerinizi, takvimlerinizi ve e-postalarınızı (salt okunur) minimalist bir görünümde birleştiren bir arayüz sunar. Yapılacak işlerinizi ' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '*'

AI Sohbet nispeten yeni bir özelliktir. Niyetlerinizi daha iyi anlamak için geliştirilmiş bir NLP sistemidir.

Örnek, Amie'nin AI Sohbet'ine "Pazar günü ayakkabı rafı yap" yazarsanız, takviminiz bu görevinin tamamlanmasının saatler alacağını bilerek otomatik olarak birkaç saati blok eder.

Amie'nin en iyi özellikleri

Menü çubuğundan Pomodoro zamanlayıcılarını başlatın ve süre dolduğunda sesli bildirim alın

E-postalarınızı farklı görevlere veya yapılacak işlere dönüştürün

Müsait zaman dilimlerinize paylaşılabilir bir bağlantı oluşturun

Amie sınırları

Takım yönetimi araçları ve yerleşik not alma özelliklerinin eksikliği

Haftanın Cumartesi günü başlamasına izin vermeyerek takvim özelini kısıtlayın

Kullanıcıların uygulama içinden e-postalara yanıt vermesini engelleyin

Amie fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

İş: Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Amie puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

gerçek kullanıcıların Amie hakkında söyledikleri*

İşte bir kullanıcının Reddit'te yazdığı yorum:

Aime'yi gerçekten çok beğeniyorum. Çok güzel ve ihtiyaçlarımı karşılıyor. Notion, takvim ve yapılacak. iOS'taki etkileşimli arayüzü de çok yenilikçi, ancak Android sürümü olmaması ve mobil tarayıcılara uyarlanmış bir web sayfası olmaması gerçekten çok üzücü. Giriş için sadece bilgisayar modunu kullanabilirsiniz, bu da Android kullanıcılarını tamamen dışlamakla eşdeğer.

Aime'yi gerçekten çok beğeniyorum. Çok güzel ve ihtiyaçlarımı karşılıyor. Notion, takvim ve yapılacak. iOS'taki etkileşimli arayüzü de çok yenilikçi, ancak Android sürümü olmaması ve mobil tarayıcılara uyarlanmış bir web sayfası olmaması gerçekten çok üzücü. Giriş için sadece bilgisayar modunu kullanabilirsiniz, bu da Android kullanıcılarını tamamen dışlamakla eşdeğer.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Geceleri 7,5 ila 8 saat uyumak, verimliliğinizi 20 kat artırabilir.

6. BeforeSunset AI (Günlük plan ve zaman takibi için en iyisi)

via BeforeSunset AI

Bir arkadaşınıza ne kadar işiniz olduğunu anlatmak yerine, BeforeSunset AI'ya yazın. Aşağıdaki birkaç görevle ilgili her şeyi bu araca aktarın ve AI asistanının bilgileri analiz etmesini, bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmesini ve tamamlanması için en uygun zaman aralıklarını önermesini izleyin. Bu, günlük plan asistanınızdır.

Haftalık planı nasıl oluşturacağınızı öğrenmeden önce, araç bilgileri bölerek sizin için plan ayarı yapacaktır.

Zaman takibi ve verimlilik analizinin yanı sıra benzersiz bir şekilde ruh hali izleme de içerir. Örneğin, günün tamamlanmamış görevlerini otomatik olarak yarının planına aktardıktan sonra "harika hissediyorum" ifadesini güncelleyebilirsiniz.

BeforeSunset AI'nın en iyi özellikleri

İş yaparken dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmak için zamanlayıcıyı ayarlayın veya Odak Modu 'nu kullanın

Mola başlat seçeneği ile sağlıklı molalar planlayın

Önemli yapılacaklarınızı Yer imi özelliğini kullanarak kaydedin

İşlerinizi tamamlamak için planlanan süre ile gerçek süre arasındaki farkı analiz ederek verimliliğinizi inceleyin

BeforeSunset AI sınırları

Kullanıcıların aracı anlamasına yardımcı olacak yerleşik bir öğretici yok

Odak Modunda sınırlı özel seçenekleri

Öncelikle günlük plan için tasarlanmıştır, uzun vadeli proje planlaması için değildir

BeforeSunset AI fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

Takım Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

BeforeSunset AI puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

BeforeSunset AI hakkında gerçek kullanıcıların yorumları:

A G2 incelemesi şöyle diyor:

Konseptin sadeliğini beğendim. Fazla özelliklerle yüklü değil, amaca yönelik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için kendi yolunuzu bulabileceğiniz kadar esnek.

Konseptin sadeliğini beğendim. Fazla özelliklerle yüklü değil, amaca yönelik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için kendi yolunuzu bulabileceğiniz kadar esnek.

7. Timely (Otomatik zaman çizelgeleri oluşturmak için en iyisi)

via Timely

Bir sonraki seyahatinizi finanse etmek için birkaç ekstra proje almak istiyorsunuz, ancak ücretsiz bir slot bulamıyorsunuz? Timely'yi kullanın! Kapasite Planlama özelliği, bir sonraki işsiz saatinizi net bir görünümle projeler ve görevler arasında kaynak dağılımını anlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olur.

Memory Tracker , gün boyunca üzerinde çalıştığınız işleri hatırlar ve görevleri zaman çizelgenize sürükleyip bırakmanızı kolaylaştırır. Doğru verilerle saatlerinizi faturalandırmaya başlayın!

Timely'nin en iyi özellikleri

Aracı takvimleriniz, proje yönetimi araçlarınız ve e-postalarınızla entegre ederek verilerin senkronizasyonunu sağlayın ve eksiksiz zaman çizelgeleri oluşturun

Netlik sağlamak için not bırakarak zaman çizelgesi girdilerini düzenleyin veya silin

Her görev blok için özel renkler seçin

Zaman sınırları

Değişiklikleri kaydederken küçük sorunlarla karşılaşabilirsiniz

Gelecekteki görevleri mevcut haftaya taşımak için sürükle ve bırak seçeneği yoktur

Planlamada farklı saat dilimleri hesaba katılmaz

Zamanında fiyatlandırma

Oluşturma: Kullanıcı başına aylık 26 $

Elevate: Kullanıcı başına aylık 37 $

Innovate: Kullanıcı başına aylık 43 $

Zamanında yapılan değerlendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Timely hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre,

Timely, manuel olarak giriş yaparken kaçıracağım faturalandırılabilir zamanı geri kazanmama yardımcı oldu. Ayrıca, günler sonra ne olduğunu anlamaya çalışmak yerine, zamanımı hızlı ve günlük olarak kaydetmemi sağladı. Zapier aracılığıyla entegrasyonlar yaparak zamanı faturalama sistemimize ekledim, böylece her şey sorunsuz bir şekilde ilerliyor.

8. Arcush (Yapılacak listeyi otomatik olarak düzenlemek için en iyisi)

arcush aracılığıyla

Arcus h, gününüzü basitleştirmek için tasarlanmış, yalnızca iOS için geliştirilmiş bir günlük plan uygulamasına sahiptir. Uygulama, temiz ve görsel bir zaman çizelgesi arayüzü özelliğine sahiptir, bu da görevleri düzenlemenize ve aşırı yük olmadan odaklanmanızı sağlamaya yardımcı olur.

Öne çıkan özelliği olan gelen kutusu sıfır, planlanmamış görevleri otomatik olarak görünümden kaldırır, böylece sadece şu anda önemli olanları görürsünüz. Ayrıca, odaklanarak iş için belirli zaman aralıkları ayırabilir ve renk kodlarıyla programınızı görsel olarak kişiselleştirebilirsiniz.

Arcush'un en iyi özellikleri

Görevlerinizi yapılandırmak için farklı renk kodları uygulayın

Farklı sıklıkta yineleyen görevler oluşturun

Planlama tarzınıza uyacak şekilde zaman çizelgesi görünümünü saat, gün veya hafta bazında ayarlayın

Arcush sınırları

Yalnızca iOS 16 veya sonraki sürümleri çalıştıran iPhone'larda kullanılabilir

Takvim etkinlik oluşturma oluşturma desteğini sağlamaz

Alt görevler ve arama fonksiyonu gibi anahtar özellikler eksik

Arcush fiyatlandırması

*sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro Aylık: 3,99 $/ay

Pro Yıllık: 9,99 $/yıl

Pro Ömür Boyu: 29,99 $ tek seferlik

Arcush puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

gerçek kullanıcıların Arcush hakkında söyledikleri*

Henüz G2 incelemeleri bulunmamakla birlikte, Apple Store'da bir inceleme bulunmaktadır:

Gizlilik ihlali olmayan tüm zaman yönetimi uygulamalarını denedim ve Arcush, hepsinden en iyi arayüze sahip olanıydı. Örneğin, zaman bloklarının başlangıç saatini ve süresini girmek, bulduğum en verimli yöntemdi. Görünümü güzel ve fiyatı da makul. İyi iş yapmaya devam edin!

Gizlilik ihlali olmayan tüm zaman blok uygulamalarını denedim ve Arcush bunların arasında en iyi arayüze sahip olanıydı. Örneğin, zaman bloklarının başlangıç saatini ve süresini girmek en verimli yöntemdi. Görünümü güzel ve fiyatı da makul. İyi iş yapmaya devam edin!

9. Genel Görev (Google Takvim kullanıcıları için en iyisi)

genel Görevler aracılığıyla

Son teslim tarihlerini ve öncelikleri kolayca yöneten basit ve ücretsiz bir görev yöneticisi mi arıyorsunuz? General Task'ı kullanın. Zaman kaybetmemek ve farklı takvim etkinliklerinizle ilgili tüm bilgileri izlemek için Odak Modu gibi özelliklere erişin.

Ayrıca, Hızlı Komut aracını kullanarak arayüzde daha kısa sürede gezinebilirsiniz. Yeterli pratikle, talimatlara ihtiyaç duymadan arayüzü kullanmayı öğreneceksiniz.

Genel görevlerin en iyi özellikleri

GitHub ile senkronizasyon yaparak PR'lerinizi izlemeyi sürdürün

Slack'ten doğrudan görevler oluşturun

Planlama ve zaman bloklama için görevleri takviminize sürükleyip bırakın

Genel görev sınırları

Apple veya Outlook Takvim ile entegrasyonlar bulunmamaktadır

Alt görevler, Yineleyen görevler ve etiketler gibi önemli özellikler eksik

Genel Görev fiyatlandırması

Ücretsiz

Genel Görev değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

genel Görev hakkında gerçek kullanıcıların yorumları*

Product Hunt'ın General Görev hakkında yazdığı yorumlar şöyle:

Bu uygulamanın sadece bir hafta kadar kullandım, ama kullandığım süre boyunca harikaydı. Kullanmayı bırakmamın tek nedeni, takımımın Linear'ı kullanmayı bırakıp entegrasyonu olmayan Asana'ya geçmesiydi.

Bu uygulamanın sadece bir hafta kadar kullandım, ama kullandığım süre boyunca harikaydı. Kullanmayı bırakmamın tek nedeni, takımımın Linear'ı kullanmayı bırakıp entegrasyonu olmayan Asana'ya geçmesiydi.

10. Planimo (iPhone kullanıcıları için en iyisi)

planimo aracılığıyla

Planimo, kişisel rutinlerini profesyonel planlamayla birleştirmek isteyen iPhone kullanıcıları için idealdir. Bu araç, hedeflerinizi, tercihlerinizi ve günlük rutininizi tanımlayarak size özel bir plan oluşturmanıza olanak tanır.

Otomatik görev ayrıştırma özelliği, tanımladığınız zaman bloklarına göre yönetilebilir adımlar oluşturur, böylece günün her anında ne yapılacak olduğunu tam olarak bilirsiniz.

Planimo'nun en iyi özellikleri

Büyük dönüm noktalarını 45 dakikalık adımlara bölün

Sınırsız çalışma alanı oluşturun ve görevleri her birine otomatik olarak dağıtın

Zaman yönetiminiz hakkında kişiselleştirilmiş bilgiler edinin ve verimliliğinizi artırın

Planimo sınırları

Yalnızca iOS cihazlarda kullanılabilir

Temel proje yönetimi özellikleri eksik

Ücretsiz sürüm, kullanıcı deneyimini bozabilecek reklamlar içerir

Yalnızca kişisel kullanım içindir (takım özellikleri yoktur)

Planimo fiyatlandırması

Premium (1 hesap): 9,99 $/ay Tanıtım: İlk 3 ay 9,99 $, ardından 9,99 $/ay

Premium (en fazla 6 hesap): 15,99 $/ay Tanıtım: İlk 3 ay 15,99 $, ardından 15,99 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Planimo puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Proje yöneticilerinin %20'si haftalık raporlar, ilerleme güncellemeleri, PowerPoint sunumları veya özel kayıtlar gibi "dokümantasyon" işlerinden kurtulmak istiyor.

ClickUp'ı kullanarak görevlerinizi ve projelerinizi planlayın

Etkili görev yönetimi, sadece yapılacakları liste etmekten ibaret değildir; akıllıca öncelik belirlemek, gerçekçi planlar yapmak ve planlar değiştiğinde esnek bir şekilde uyum sağlamakla ilgilidir.

Bu, bir AI planlama asistanının vaadidir. Bir iş akışı yönetmek için üç ayrı AI aracı kullanmak, netlikten çok kaos yaratabilir. Bunun yerine, ClickUp, birden fazla takvim hesabını tek bir alanda birleştirerek ve görev ve proje yönetimi gereksinimlerini karşılamak için AI yetenekleri sunarak planlama sürecinizi basitleştirebilir.

İster takım planına ister kişisel bir planlama aracına ihtiyacınız olsun, ClickUp sizin çözümünüz olabilir!

clickUp'a ücretsiz kaydolun ve bugün deneyin.