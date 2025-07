2025'in En İyi 10 AI Ders Notu Alıcıları

Not almak eskiden çılgınca karalamalar, el krampları ve ara sıra "Bir dakika, ne dediler?" anları anlamına geliyordu. Neyse ki, AI ders notu alıcıları ağır işi yapmak için devreye girdi: her şeyi transkribe ediyor, özetliyor ve düzenliyor, böylece siz öğrenmeye odaklanabilirsiniz.

Bu AI destekli not alma araçları, Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformlarda çalışır ve çevrimiçi derslerinizdeki anahtar anları asla kaçırmamanızı sağlar.

Hızlı revizyon oturumları için gerçek zamanlı transkripsiyon, AI tarafından oluşturulan özetler veya tam, aranabilir transkriptlere ihtiyacınız varsa, bir seçenek var. Öyleyse, süper insan yazma hızına ulaşmadan not alma becerilerinizi geliştirmek için hazırsanız, her dersi takip etmek için en iyi AI araçlarına bir göz atalım.

En İyi AI Ders Notu Alıcılarına Genel Bakış

En iyi AI ders notu alıcılarının anahtar özelliklerine ve yeteneklerine hızlı bir bakış:

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Görev yönetimi ile AI destekli not alma AI Notetaker, bağlantılı Belgeler + Görevler, Beyin özetleri, Beyaz Tahtalar, öğrenci şablonları Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Otter. ai Anlık toplantı transkriptleri ve özetleri Gerçek zamanlı transkripsiyon, AI özetleri, görev önerileri, toplantı entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Notta Çok dilli transkripsiyonlar 58'den fazla dil, AI özetleri, Slack/Salesforce/Notion entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Avoma Satış + müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar CRM senkronizasyonu, 40'tan fazla dil desteği, gerçek zamanlı özetler + işbirliği Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Fireflies Akıllı toplantı içgörüleri Konuşmacı Kimliği, 100'den fazla dil, aranabilir özetler, otomatik görevler Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Knowt Notları çalışma araçlarına dönüştürün Flash kartlar, aralıklı tekrarlar, otomatik olarak oluşturulan testler, cihazlar arasında senkronizasyon Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Notion Kapsamlı bilgi sistemi AI özetleme, şablon desteği, fikir üretme, hepsi bir arada çalışma alanı Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Tactiq Chrome tabanlı gerçek zamanlı toplantı bilgileri Gerçek zamanlı toplantı transkriptleri, Chrome uzantısı, takipler Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Fathom Kolay Zoom entegrasyonu Zoom yerel uygulaması, Ask Fathom AI, klip paylaşımı, anlık özetler Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Rev Yüksek doğruluk, güvenli transkripsiyon AI + insan transkripsiyonu, özel sözlük, HIPAA uyumlu, çoklu dil desteği Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma

Bir AI ders notu alıcıda nelere dikkat etmelisiniz?

AI ders notu alma uygulamalarının kalitesi farklılık gösterir, bu nedenle doğru olanı bulmak önemlidir. Zamanınızı ve hatta paranızı harcamaya değer olağanüstü bir seçeneği neyin oluşturduğunu inceleyelim.

Transkripsiyon doğruluğu: AI, ders notlarınızı anlamsız hale getirmeden farklı aksanları ve teknik jargonu işleyerek konuşmaları gerçek zamanlı olarak yakalamalıdır

Akıllı özetleme: Anahtar noktaları vurgulayarak ve uzun dersleri kolay anlaşılır özetlere sıkıştırarak transkripsiyonun ötesine geçmelidir

Özelleştirme: Herkesin Herkesin kendine özgü not alma yöntemi vardır, bu nedenle araç, biçimlendirmeyi değiştirmenize, içeriği düzenlemenize ve öğrenme stilinize uyarlamanıza olanak sağlamalıdır

İşbirliği: Arkadaşlarınızla birlikte çalışıyorsanız, Arkadaşlarınızla birlikte çalışıyorsanız, notları paylaşmanıza ve birlikte çalışmanıza olanak tanıyan bir araç, herkesin (kelimenin tam anlamıyla) aynı sayfada kalmasını sağlar

Entegrasyonlar: En iyi AI not alma uygulamaları, Google Dokümanlar, takvimler ve görev yöneticileri gibi halihazırda kullandığınız araçlarla senkronizasyon sağlayarak ş akışınızı sorunsuz tutar

Doğru aracı seçin, zamandan tasarruf edin, düzenli kalın ve bir daha hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın!

💡Pro İpucu: Bir AI not alma uygulamasına karar vermeden önce, önceki bir ders veya toplantıdan kısa bir ses dosyası yükleyerek test edebilirsiniz. Doğruluğunu ve özetleme yeteneklerini ilk elden kontrol edin. Bu 'deneme sürüşü', mevcut AI algoritmalarının özel ihtiyaçlarınıza ve öğrenme tarzınıza uygun olduğundan emin olmanızı sağlar.

En İyi AI Ders Notu Alıcılar

Artık mükemmel not alıcıda nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, bazı ideal seçenekleri ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. ClickUp (Görev yönetimi ile AI destekli not alma için en iyisi)

ClickUp AI Notetaker'ı deneyin ClickUp AI Notetaker ile ders notlarınızı daha akıllı hale getirin, zahmetsizce düzenleyin ve içgörülerinizi eyleme dönüştürün

Merkezi akademik çalışma alanınız olarak da işlev gören bir AI ders notu alma uygulamasına ihtiyacınız varsa, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp tam size göre.

ClickUp, temelinde bir proje yönetimi aracı olabilir, ancak görevleri yönetmenin ötesine geçer. Konuşmalarınızı ve bilgilerinizi birbirine bağlar ve yerleşik AI yetenekleriyle bunları geliştirir.

ClickUp AI Notetaker'ı tartışmalarınıza davet ederek çevrimiçi dersleriniz için not almayı otomatikleştirin. Toplantı notlarınızı transkripsiyon, düzenleme ve özetleme konusunda mükemmeldir ve bunları ClickUp'taki görevlere ve belgelere bağlayarak önemli bilgileri asla kaybetmemenizi sağlar.

Microsoft Teams, Zoom Meetings ve Google Meet ile entegre olur. Platformlar arasında derslerinizi ses kaydı ve transkripsiyonunu yapın, anahtar noktalar ve eylem öğelerini içeren kapsamlı notları doğrudan gelen kutunuza alın, manuel iş yükünden kurtulun.

Tüm bunları, kolay arama ve daha fazla biçimlendirme için derslere özel bir ClickUp Belgesinde derler. Bir ClickUp Belgesini diğerine bağlayarak ilgili ders notlarını birbirine bağlayabilirsiniz.

Notları ve transkriptleri saklayın ve ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Proje takım üyelerinizi veya arkadaşlarınızı notlar üzerinde işbirliği yapmaya davet etmek mi istiyorsunuz? İzin ve sürüm geçmişi ile güvenli bir şekilde yapın, böylece notlarınızdaki tüm değişiklikler izlenir ve kontrol sizde kalır. Not almayı kolaylaştırmak ve okunabilirliği artırmak için biçimlendirmeyi standartlaştırmak için ClickUp'ta yerleşik toplantı notu şablonlarını da kullanmayı düşünün.

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Çevrimiçi bir dersi kaydetmeden önce, fakülte ve kurumunuzdan bunu yapmak için açık izin aldığınızdan emin olun. Kimse gizliliğinin ihlal edilmesini istemez, bu nedenle onların görüşlerine saygı göstermek nezakettir (ve zorunludur).

ClickUp ayrıca, toplantı notlarınızdan ve belgelerinizden doğrudan ClickUp Görevleri oluşturmanıza olanak tanır, böylece eylem öğelerini ve takipleri yönetmek için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez. Ayrıca, mevcut görev listesi şablonlarınızı kullanarak atanan görevlerinizi tek bir yerde tutabilir ve zaman takibinden tasarruf edebilirsiniz!

ClickUp Görevleri ile notlarınızı akıllı, takip edilebilir eylemlere dönüştürün

Ve hepsi bu kadar değil. ClickUp'ta not almanın en iyi yanı, doğal dil işleme özelliğine sahip yapay zeka destekli bir asistan olan ClickUp Brain'den yararlanmaktır. Neden mi?

Çünkü ClickUp Brain, notlarınızı anında özetleyebilir, eylem öğelerini vurgulayabilir ve hatta tüm metni okumadan tartışılan konularla ilgili soruları yanıtlayabilir! Hatta bağımsız bilgi bankasından ek bağlam ve cevaplar da getirebilir (halüsinasyonları ortadan kaldırmak için bunları doğrulamanız gerekir!).

ClickUp Brain ile ders notlarınızdan önemli bilgileri anında özetleyin, düzenleyin ve geri getirin

ClickUp'ın yapay zeka destekli Bağlantılı Arama özelliği, zorlu bir dönemin sonunda sonsuz bağlantıları araştırmanıza gerek kalmadan, anahtar kelimeleri kullanarak doğru çalışma oturumu (ve sınav!) için doğru transkripti hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.

Daha geleneksel bir şey mi arıyorsunuz, örneğin kullanışlı bir not alma uygulaması? ClickUp Notepad, iş akışınızı kesintiye uğratmadan dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde veya akıllı telefonunuzda hızlı notlar almanızı sağlar. Fikirleriniz kaybolmadan önce yakalamak için mükemmeldir.

ClickUp Notepad ile iş akışınızdan ayrılmadan fikirlerinizi, yapılacaklarınızı ve hatırlatıcılarınızı anında not alın

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takım verimliliğini sessizce azaltır. Araştırmalarımız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Aynı şey, dersler, ödevler, grup projeleri ve birden fazla öğrenme aracı arasında koşturan öğrenciler için de geçerlidir. Her geçiş, odaklanmayı bozar, bilgileri hatırlamayı, düzenli kalmayı ve işleri gerçekten halletmeyi zorlaştırır. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belge, beyaz tahta ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

Not alma gereksinimleriniz için özelleştirilebilir bir çözüm istiyorsanız, derslerinizi düzenli tutmanıza ve derslerinizi takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış ClickUp Üniversite Öğrencileri için Ders Notları Şablonu'na merhaba deyin.

Ücretsiz şablon alın Üniversite Öğrencileri için ClickUp Ders Notları şablonuyla birden fazla dersin notlarını işbirliği içinde düzenleyerek derslerinizi yönetin

Bu şablon, akademik hayatın yoğun baskısıyla başa çıkmanıza nasıl yardımcı olur?

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak notlarınızı her ders için ayrı klasörlerde düzenleyin veya ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak notlarınızı görselleştirin, bağlantılar ve zihin haritaları oluşturun ve notlarınızı daha kolay gözden geçirin

AI destekli ClickUp Takvim'i kullanarak not alma zamanını planlayın ve ilerlemeyi takip edin

Notları düzenli olarak gözden geçirmek için hatırlatıcılar ayarlayın, böylece bilgilerin kalıcılığını ve anlaşılmasını kolaylaştırın

Notlarınızı ve fikirlerinizi doğrudan ClickUp içinde paylaşarak sınıf arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Not alırken biraz daha düzen mi istiyorsunuz? ClickUp Cornell Not Şablonu, notlarınızı kolay bölümler halinde (ipuçları, notlar ve özetler) ayırır, böylece sadece not almakla kalmaz, aynı zamanda notlarınızı gerçekten anlar ve hatırlarsınız.

Artık sınavdan önceki gece anahtar noktaları bulmak için dağınık belgeleri kaydırmanıza gerek yok!

🧠 Eğlenceli Bilgi: Walter Pauk, Cornell not alma yöntemini 1950'lerde geliştirdi. Aktif öğrenme ve hatırlamayı güçlendirmek için tasarlanan bu yöntem, modern AI not alma uygulamalarını kullanırken bile son derece etkili olabilir.

Sonuç olarak, ClickUp for Students, odaklanmanıza ve verimliliğinize yardımcı olan tek bir platformdan notlarınızı oluşturmak, düzenlemek ve paylaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI Notetaker ile toplantıları transkripsiyonlayın, özetler oluşturun ve notlarınızdan eylem öğeleri oluşturun

Notları ve görevleri birbirine bağlayın ve ihtiyacınız olduğunda gerekli bilgilere kolayca başvurun

ClickUp Brain ile notlarınızdan ve akademik çalışma alanınızdan bağlamsal cevaplar alın

ClickUp'ta Belgeler ve şablonlarla paylaşılabilir bir not deposu oluşturun

Görsel not alma ve gerçek zamanlı işbirliği için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

Bazı özellikler ücretli plana sınırlıdır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

İşlevselliği, metrikleri ve özelleştirilebilirliği Notion ile Atlassian'ın Confluence & Jira'sı arasında bir karışım gibi... Bir öğrenci ve meraklı biri olarak, derslerimi ve projelerimi verimli ve uyumlu bir şekilde takip edebiliyorum.

İşlevselliği, metrikleri ve özelleştirilebilirliği Notion ile Atlassian'ın Confluence & Jira'sı arasında bir karışım gibi... Bir öğrenci ve meraklı biri olarak, derslerimi ve projelerimi verimli ve uyumlu bir şekilde takip edebiliyorum.

2. Otter (Anlık toplantı transkripsiyonları ve özetleri için en iyisi)

otter aracılığıyla

Notlarınızın eksiksiz olduğundan emin olmakla meşgul olduğunuz için derslerdeki anahtar tartışma öğelerini kaçırdığınızı hissettiğiniz oldu mu? Otter.ai, yapay zeka destekli toplantı asistanınız olarak bu durumu değiştirir.

Gerçek zamanlı transkripsiyon ile not almayı basitleştirir, böylece her ayrıntı sizin için yakalanır. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile kolay ve hızlı bir şekilde entegre olur. Not almayı dert etmek yerine tartışmalara odaklanmanızı sağlayan bir AI transkripsiyon aracı arıyorsanız, Otter.ai'yi denemeye değer.

Otter'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı transkripsiyon ile kalemi elinize almadan anında toplantı notları alın

Uzun kayıtları dinlemek zorunda kalmayın ve AI'nın hazırladığı özlü özetleri alın

Toplantı tartışmalarına göre görevleri otomatik olarak atayın

Otter sınırlamaları

Öncelikle İngilizce tartışmalar için işler

Karmaşık veya net olmayan seslerde transkripsiyonun doğruluğu azalabilir

Otter fiyatlandırması

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 16,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (90+ yorum)

3. Notta (Çok dilli transkripsiyonlar için en iyisi)

notta aracılığıyla

Otter'ı zaten kullanıyorsanız ve bir alternatif arıyorsanız, işte size bir seçenek: Notta.

Otter'dan farklı olarak Notta, 58 dilde gerçek zamanlı transkripsiyonu destekleyerek not almayı kolaylaştırır. Akıllı bir toplantı asistanına veya AI not özetleyicisine ihtiyacınız varsa, konuşmaları yapılandırılmış, aranabilir notlara dönüştüren Notta ideal seçimdir.

AI destekli özetler, anahtar kelime vurguları ve sorunsuz ses-metin dönüştürme özelliği ile, tam transkriptleri taramadan derslerinizden önemli ayrıntıları hızlıca bulabilirsiniz.

Notta'nın en iyi özellikleri

Canlı toplantı ve derslerden anında, aranabilir notlar alın

Anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgulayan, AI destekli tek tıklamayla özetler oluşturun

Slack, Salesforce ve Notion gibi araçlarla entegre ederek toplantı bilgilerini platformlar arasında paylaşın

Notta sınırlamaları

Ücretsiz plan, dosya başına yalnızca üç dakikalık transkripsiyon yapar

Çevrimdışı not almayı desteklemez

Notta fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Bir kullanıcı için aylık 12,49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Harika transkripsiyonlar, doğru AI özetleri ve metni dinlemek, düzeltmeler yapmak ve yorumlar eklemek için kullanıcı dostu araçlar.

Harika transkripsiyonlar, doğru AI özetleri ve metni dinlemek, düzeltmeler yapmak ve yorumlar eklemek için kullanıcı dostu araçlar.

👀 Biliyor muydunuz? Not alma ile not ortalaması (GPA) arasında bir korelasyon var mı? Daha iyi not alan öğrencilerin not ortalamaları daha yüksek!

4. Avoma (Satış ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Bu uygulama, öğrencilerden çok satış profesyonelleri için tasarlanmıştır, ancak öğrenciler de, özellikle serbest meslek sahibiyseniz, kullanabilir. Müşterilerinizle yaptığınız konuşmaları takip etmekte zorlanıyorsanız, Avoma tam size göre bir not alma uygulamasıdır.

Aracın gerçek zamanlı transkripsiyon, AI tarafından oluşturulan notlar ve CRM entegrasyonları, satışlarınızda zirvede kalmanızı sağlar. İster toplantı notlarını yönetiyor ister daha iyi kararlar almak için içgörülere ihtiyaç duyuyor olun, Avoma iş akışınızı düzenli tutar.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Teknik terim tanıma özelliği ile 40'tan fazla dilde gerçek zamanlı transkripsiyona erişin

Yapılandırılmış AI özetleri, eylem öğeleri ve anahtar kararlar alın

Doğru belgeleme için notları takımınızla birlikte düzenleyin

Salesforce ve HubSpot gibi CRM entegrasyonlarıyla toplantı verilerini senkronize edin

Avoma sınırlamaları

Kullanıcılar gerçek zamanlı transkripsiyonda bazı gecikmeler yaşayabilir

Notlar, tutarlı olması için transkripsiyonun ardından kapsamlı manuel düzenleme gerektirebilir

Avoma fiyatlandırması

AI Toplantı Asistanı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Konuşma Zekası: Kullanıcı başına aylık 69 $

Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 99 $

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Fireflies (Akıllı toplantı içgörüleri için en iyisi)

fireflies aracılığıyla

Sık sık toplantı kayıtlarını veya notları tarayarak anahtar detayları aradığınızda, Fireflies hayatınızı kolaylaştırır. AI destekli not alma uygulaması, toplantıları aranabilir, anlamlı ve eyleme geçirilebilir hale getirir.

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve Webex'teki konuşmaları transkribe eder, özetler ve analiz eder. %95 transkripsiyon doğruluğu ve 100'den fazla dil desteği ile dersleri doğru bir şekilde kaydetmek için en iyi seçimdir.

Fireflies'ın en iyi özellikleri

Konuşmacı tanıma ve otomatik dil algılama özelliklerini kullanarak not alma becerilerinizi geliştirin

Anında ayrıntılı toplantı özetleri, eylem öğeleri ve özelleştirilmiş notlar oluşturun

AI destekli arama ile ders notlarınızda herhangi bir anahtar kelime, tema veya konuyu bulun

Yorumlar ekleyin, ses klipleri oluşturun ve derslerden önemli anları paylaşarak bağlamı zenginleştirin ve düzeltmeleri basitleştirin

Fireflies sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, öğrenme eğrisi gerektirebilir

Bazı gelişmiş özellikler ücretli abonelik gerektirir

Fireflies fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

TrustRadius'un bir yorumu şöyle diyor:

Bu, dünyanın her yerindeki öğrenciler, şirketler ve satış temsilcileri için harika bir araçtır. Çağrıların ve ses dosyalarının ayrıntılarını öğrenmenin en kolay ve en hızlı yoludur.

Bu, dünyanın her yerindeki öğrenciler, şirketler ve satış temsilcileri için harika bir araçtır. Çağrıların ve ses dosyalarının ayrıntılarını öğrenmenin en kolay ve en hızlı yoludur.

knowt aracılığıyla

"Daha çok çalışmak değil, daha akıllı çalışmak" Knowt'un hayata geçirdiği felsefedir. Sadece bilgiyi yakalayan geleneksel AI araçlarının aksine, Knowt ders slaytlarınızı kendi hızınızda öğrenmenize yardımcı olan çalışma materyallerine dönüştürür.

Bu AI destekli araç, öğretim yöntemlerini denemenize ve aralıklı tekrarlar, otomatik alıştırma testleri ve cihazlar arasında zahmetsiz senkronizasyon ile bilgileri daha etkili bir şekilde saklamanıza yardımcı olur.

Knowt'un en iyi özellikleri

Notları, videoları ve PDF'leri saniyeler içinde flash kartlara dönüştürün

Özel bilgi eksikliklerinizi hedefleyen alıştırma testleri ve kısa sınavlar oluşturun

Gelişmiş aralıklı tekrar algoritmaları kullanarak materyalleri gözden geçirirken optimizasyon sağlayın

Çalışma materyallerini cihazlar arasında senkronize edin ve kaldığınız yerden devam edin

Sınırlamaları bilin

Canlı dersler için gerçek zamanlı transkripsiyon yok

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Knowt fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Ultra: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Knowt puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

👀 Biliyor muydunuz? Dersler dakikada 120-180 kelime hızında ilerler, ancak öğrenciler dakikada sadece yaklaşık 33 kelime yazabilir veya dakikada 22 kelime el yazısı ile yazabilir. Bu nedenle otomatik not alma çok daha verimlidir!

7. Notion (Kapsamlı bir bilgi sistemi oluşturmak için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion AI, Notion çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir asistan gibidir. ClickUp Brain kadar bağlam farkında olmayabilir, ancak uzun belgeleri özetlemenize, fikirler üretmenize ve akışınızı bozmadan yazınızı temizlemenize yardımcı olur.

Bir dersten anahtar noktaları çıkarırken, yeni içerik taslağı hazırlarken veya düşüncelerinizi düzenlerken, Notion AI sizin için zor işleri halleder. Bilgi yüklemesine veda edin ve Notion AI'nın dağınık notlarınızı net ve yapılandırılmış içgörülere dönüştürmesine izin verin.

Notion'un en iyi özellikleri

AI ile toplantı notlarından anahtar noktaları hızla çıkarın

Metin taslakları oluşturun, fikirlerinizi beyin fırtınası yapın ve yazınızı istediğiniz zaman düzeltin

İş akışlarını iyileştirmek için özelleştirilebilir not alma şablonlarına erişin

Notion sınırlamaları

Anlık not almak için canlı toplantı transkripsiyonu yok

Notion fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.040+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Notion'un başarılı olduğunu düşündüğüm alanlar notlar, bilgileri düzenleme ve genel ş Akışı'nda yardımcı olma.

Notion'un başarılı olduğunu düşündüğüm alanlar notlar, bilgileri düzenleme ve genel ş Akışı'nda yardımcı olma.

8. Tactiq (Chrome uzantısı aracılığıyla gerçek zamanlı toplantı bilgileri için en iyisi)

tactiq aracılığıyla

Diğer ders notu araçlarının aksine, Tactiq işinizin yapıldığı yerde çalışır. Toplantılar için Google Meet, Zoom veya Microsoft Teams kullanıyorsanız, Tactiq'in Chrome uzantısı, ayrı indirme veya kurulum gerektirmeden not almayı daha kolay hale getirir.

Tactiq, konuşmaları gerçek zamanlı olarak transkribe eder, anahtar noktaları vurgular ve eylem öğeleri oluşturur — hepsi tarayıcınızda.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Toplantı notlarını 60'tan fazla dilde gerçek zamanlı olarak transkribe edin

Toplantı notlarından otomatik olarak takip notları oluşturarak zaman kazanın

E-posta taslakları gibi sık tekrarlanan görevleri otomatikleştirin

Tactiq sınırlamaları

Ücretsiz plan, ayda 10 toplantı ve 5 AI kredisi ile sınırlıdır

Tüm aksanlarda aynı derecede etkili olmayabilir

Tactiq fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Fathom (Zoom entegrasyonu için en iyisi)

fathom aracılığıyla

Zoom uygulama Marketplace kullanıcısıysanız, bu uygulama sizin için kolay bir seçimdir!

Fathom, aramalarınızı anında aranabilir transkriptlere dönüştürür, önemli anları vurgular ve saniyeler içinde eyleme geçirilebilir özetler sunar. Ayrıca, "Ask Fathom" ile kayıtlarınızla etkileşim kurabilir, takip e-postaları oluşturabilir ve belirli soruların yanıtlarını alabilirsiniz, hepsi gelişmiş AI ile.

En iyi özellikleri keşfedin

Dersleri doğru bir şekilde transkripsiyonlayın ve konuşmacıları tanımlayın

Toplantı bittikten sonra 30 saniye içinde anında ve özlü özetler alın

Belirli toplantı kliplerini anında paylaşın

Sınırları aşın

Son dakika toplantı bağlantısı değişiklikleri durumunda otomatik kayıt çalışmayabilir

Fathom fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2: 5/5 (4.600+ yorum)

Capterra: 5/5 (650+ yorum)

10. Rev (Kurumsal kullanım için yüksek doğruluklu, güvenli transkripsiyonlar için en iyisi)

rev aracılığıyla

Transkriptlerinizin kesinlikle kusursuz olması mı gerekiyor? Rev, yapay zeka ve insan hassasiyetinin ikili gücüyle devreye girer. Hukuk, araştırma veya doğruluğun çok önemli olduğu tüm alanlar için mükemmel olan Rev, her seferinde en yüksek kalitede transkriptler almanızı sağlar.

İster video derslerden notlar alıyor ister toplantı ve röportajları yazıya döküyor olun, Rev çok dilli destek, özel kelime dağarcığı seçenekleri ve AI destekli özetler sunarak anahtar bilgileri hızlıca çıkarmanıza yardımcı olur.

En iyi özellikler

Toplantıları %95'e varan AI doğruluğuyla transkribe edin

38 dilde AI destekli altyazılar ve 17'den fazla dilde insan tarafından çevrilmiş altyazılar oluşturun

Transkripsiyon için özel bir sözlük ekleyerek doğruluğu artırın

Hassas veriler için HIPAA ve SOC 2 Tip II güvenlik ile güvenliği sağlayın

Sınırlamaları kaldırın

Arka plan gürültüsünün yüksek olduğu ses kayıtları için insan tarafından transkripsiyon gerekebilir

Kararsız internet bağlantısı canlı altyazıları kesintiye uğratabilir

Rev fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 34,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile her şey not olarak daha iyi

Dijital notlar mı, kağıt notlar mı tartışması bitmek bilmiyor, ancak AI not alma araçları bu seçimi kolaylaştırıyor.

AI sıkıcı not alma işini üstlendiği için, artık dağınık, düzensiz defterleri karıştırarak o ders özetini bulmak veya final sınavlarından hemen önce aceleyle yazılmış notları okumaya çalışmak zorunda kalmayacaksınız.

Ayrıca, ClickUp gibi bir AI ders notu alıcı kullanarak, notlarınızı düzenli ve aranabilir tutmakla kalmaz, aynı zamanda bunları görevlerinize bağlayabilir ve sınıf arkadaşlarınızla birlikte üzerinde çalışabilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

El ile not almanın dağınıklığını ve zaman kaybını ortadan kaldırın ve daha akıllı, otomatik not alma özelliğine geçin. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun.