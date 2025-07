2025'in En İyi 10 Windows Ekran Kaydetme Yazılımı

Artık neredeyse her gün ClickUp Clips kullanıyorum. Metinle açıklamaya çalışmaktansa, hızlı bir ekran kaydıyla birine ne demek istediğimi göstermek çok daha kolay. Ayrıca her şeyi metne dönüştürdüğü için, daha sonra klasörleri karıştırmadan ihtiyacım olanı bulabiliyorum. […] Başta ClickUp Brain hakkında kararsızdım, başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. Mükemmel değil, ama işlerim yoğun olduğunda çok yardımcı oluyor. AI not alma özelliği gerçek bir sürprizdi. Eskiden toplantılardan sonra çok fazla eylem öğesi kaybolurdu, ama artık her şeyi yakalıyor ve görevleri otomatik olarak atıyor. Takip süreci gözle görülür şekilde iyileşti…