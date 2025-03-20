Akıllı geri bildirim toplama için en iyi 11 AI anket oluşturucu

Büyük bir etkinlik düzenliyorsunuz ve herkesin geri bildirimine ihtiyacınız var, ancak anket oluşturmaktan çekiniyorsunuz.
İşte bu noktada AI anket oluşturucular devreye girer. Bu akıllı araçlar, anket oluşturma sürecini basitleştirerek ilgi çekici sorular hazırlamanıza ve yanıtları kolayca analiz etmenize olanak tanır!
Ancak piyasada bu kadar çok AI anket oluşturucu varken, doğru olanı nasıl seçebilirsiniz?
Size yardımcı olmak için, veri toplama işlemini kolaylaştırırken hedef kitlenizin ilgisini canlı tutacak en iyi 11 AI anket aracını bir araya getirdik
👀 Biliyor muydunuz? Pazar araştırma sektörü önemli ölçüde büyümüş ve küresel geliri 84 milyar doları aşarak ilk aşamalarına göre iki katına çıkmıştır.
⏰ 60 saniyelik özet
Kullanıcı dostu arayüzlerden özelleştirilebilir şablonlara kadar, bu AI araçları geri bildirim toplama işleminizi daha akıllı ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır.
- ClickUp : Geri bildirim yönetimi ve işbirliği için en iyisi
- Jotform: Son derece özelleştirilmiş ve karmaşık anketler oluşturmak için en iyisi
- Typeform: Anketlerden potansiyel müşterileri puanlamak için en iyisi
- SurveyMonkey Genius: Tahmine dayalı yapay zeka analizi ve araştırma için en iyisi
- Forms. uygulaması: Küçük işletmeler ve bireysel girişimciler için en iyisi
- Tally: Kısıtlı bütçeye sahip takımlar için en iyisi
- SurveySparrow: Duygu analizi ve duygu tanıma için en iyisi
- QuestionPro: Akademik ve pazar araştırması anketleri için en iyisi
- Formshare: Çok dilli anketler oluşturmak için en iyisi
- Doldurma: API entegrasyonu gerektiren geliştiriciler için en iyisi
- Formstack: HIPAA uyumlu ve sağlık hizmetleri anketleri için en iyisi
Bir AI anket oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru AI anket oluşturucuyu seçmek şans meselesi değildir, ihtiyaçlarınıza uygun aracı bulmakla ilgilidir. Öncelik vermeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:
- Koşullu mantık ve dallanma: Anketlerin önceki yanıtlara göre uyarlanmasını sağlayan bir AI anket oluşturucu seçin, böylece yanıtlayanların ilgisini canlı tutun ve daha zengin veriler toplayın
- Otomatikleştirilmiş veriler ve tahmine dayalı analitik: Anketiniz yayınlanırken kalıpları tespit edebilen, eğilimleri tahmin edebilen ve gerçek zamanlı ayarlamalar önerebilen bir platform arayın
- Duygu analizi ve duygu tanıma: Açık uçlu yanıtların ardındaki duyguları analiz edebilen, olumsuz tepkileri belirleyebilen ve hatta takip soruları için daha iyi kelime seçimleri önerebilen bir araç seçin
- Doğal dil işleme: Anketleriniz bir konuşma gibi hissettirmelidir, bu nedenle konuşulan dili anlayan ve ona uyum sağlayan bir AI anket oluşturucu seçin
- Özelleştirme seçenekleri: AI anket oluşturucunun, markanızın kişiliğine ve hedef kitlenize uyacak şekilde görünümü, tonu ve yapısını değiştirmenize izin verdiğinden emin olun
- Entegrasyonlar: Mevcut iş araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak veri akışını kolaylaştıran bir platform arayın
- Maliyet: Bütçenizi zorlamadan hem uygun fiyatlı hem de sağlam bir yatırım getirisi sunan bir çözüm bulun
Akıllıca seçim yapın ve akıllı bir AI anket oluşturucunun geri bildirimlerinizi nasıl iyileştirebileceğini görün!
En iyi 11 AI anket oluşturucu
İdeal aracınızı bulmanın zamanı geldi! İşte en iyi 11 AI anket oluşturucu:
1. ClickUp (Geri bildirim yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, akıllı, sohbet benzeri anketler oluşturmanıza olanak sağlamakla kalmaz, bunları verimlilik ve işbirliği araçlarınıza da bağlayarak her şeyin tek bir yerde kalmasını sağlar.
Bu süreçteki gerçek güç ikilisi , anket verilerinin toplanmasını görev otomasyonuyla birleştiren ve kullanıcı geri bildirimlerini eyleme dönüştüren ClickUp Form Görünümü ve ClickUp Brain olarak iki özelliktir.
Form Görünümü, çalışanlardan, müşterilerden, potansiyel müşterilerden ve diğer paydaşlardan hızlı bir şekilde geri bildirim toplamanızı sağlar. Katı, herkese uyan anket araçlarının aksine, koşullu yanıtları kullanarak anket sorularını kullanıcı girdilerine göre gerçek zamanlı olarak ayarlar.
Bu, anketlerinizi daha doğal ve ilgi çekici hale getirir; doldurulması gereken bir formdan ziyade bir konuşma gibi hissettirir.
Yanıtlar geldiğinde, Zapier ve Slack gibi uygulamalarla ClickUp'ın 1.000'den fazla otomasyonundan birini kurarak bunları izlenebilir görevlere dönüştürebilir ve doğrudan iş akışınıza ekleyebilirsiniz.
ClickUp'ın güvenilir AI asistanı ClickUp Brain, istemlerden kişiselleştirilmiş anketler oluşturabilir, yanıtlardan doğrudan görevleri otomatik olarak atayabilir ve toplanan verileri analiz ederek özel raporlar ve grafikler oluşturabilir.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'den, yaklaşan veya geçmiş projeler, kampanyalar ve etkinliklere dayalı bir anket soruları bankası oluşturmasını saniyeler içinde isteyebilirsiniz!
AI asistanı ayrıca anket verilerinin gerçek zamanlı raporlarını sunar ve bu raporları grafikler ve çizelgelerle kolayca görselleştirebilirsiniz. Zamanınız veya enerjiniz kısıtlıysa, ClickUp'ın kullanımı kolay, özelleştirilebilir şablon kütüphanesi size yardımcı olabilir.
Çalışan bağlılığı anketi mi yapmanız gerekiyor? ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi şablonu, Özel Alanlar, Özel Durumlar ve ilgili sorularla hayatınızı kolaylaştırır. Takımınızın memnuniyeti ve bağlılığı hakkında gerçek zamanlı içgörüler toplamak için tasarlanan bu şablon, şeffaf bir işyeri kültürü oluşturmak için değerli veriler sunar.
Daha çok yönlü bir geri bildirim şablonuna ihtiyacınız varsa, ClickUp Geri Bildirim Formu şablonu müşteri, kullanıcı veya iş ortağı girdilerini toplamak için mükemmeldir. Belirli ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş anketler oluşturmanıza olanak tanır. Düzenlenebilir alanlar ve çeşitli soru türleri ile eyleme geçirilebilir geri bildirimleri toplamak çok kolaydır.
📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Koşullu mantık ile anketleri dinamik hale getirin ve önceki cevaplara göre uyarlayın
- Yanıtlar ve katılımcı bilgileri dahil olmak üzere tüm anket verilerini tek bir yerde saklayın ve düzenleyin
- Daha iyi erişim için hedef kitlenin özelliklerine ve geçmiş etkileşimlerine göre anket dağıtımını otomatikleştirin
- Anketleri katılımcıların tercihlerine veya geri bildirim geçmişine göre kişiselleştirin
- Anket sonuçları, eğilimler ve katılım ve yanıt oranları gibi anahtar metrikler hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Çok fazla özellik yeni kullanıcıları zorlayabilir
- Hafif bir öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4300+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, görev, proje, müşteri ve takım yönetimimi tek bir araçta bir araya getirmemi sağladı! Otomasyon yetenekleri inanılmaz, form özelliği oyunun kurallarını değiştirdi ve özel alanlarla (isterseniz markanızın renklerine bile uydurabilirsiniz) kullanımımı özelleştirme yeteneği, onu bugüne kadar bulduğum en iyi araç haline getiriyor.
ClickUp, görev, proje, müşteri ve takım yönetimimi tek bir araçta bir araya getirmemi sağladı! Otomasyon yetenekleri inanılmaz, form özelliği oyunun kurallarını değiştirdi ve özel alanlarla (isterseniz markanızın renklerine bile uydurabilirsiniz) kullanımını özelleştirme yeteneği, onu bugüne kadar bulduğum en iyi araç haline getiriyor.
2. Jotform (Son derece özelleştirilmiş ve karmaşık anketler oluşturmak için en iyisi)
Jotform'u iyi bir AI anket aracı yapan şey, anket oluşturma sürecinin tamamında AI'yı kullanma şeklidir.
Konunuza göre alakalı sorular önerir, tasarımı markanıza uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve hatta insanların ilgisini kaybedebileceği noktaları tahmin eder. Bu sayede, teknik beceri gerektirmeden, insanların ilgisini canlı tutan ve yanıt oranlarını artıran özel, ayrıntılı ve görsel olarak çekici anketler oluşturmak kolaylaşır.
AI Form Oluşturucu ve PDF Düzenleyici gibi özellikler, basit metin açıklamalarından anketler oluşturmak ve anket yanıtlarını otomatik olarak profesyonel PDF'lere dönüştürmek için kullanışlıdır.
Jotform'un en iyi özellikleri
- Metin istemlerinden özel anketleri (sorular, alanlar ve düzenler ile) otomatik olarak oluşturun
- 100'den fazla tema, CSS stili ve daha fazlasını kullanarak markanıza uyacak şekilde özelleştirin
- 30'dan fazla ağ geçidinden güvenli ödemeleri kabul edin
- Otomatik onay e-postaları ve bildirimler gönderin
- Farklı amaçlar için 10.000'den fazla şablon arasından seçim yapın
- HubSpot ve Zapier gibi 150'den fazla üçüncü taraf araçla entegre edin
Jotform sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde özellikler sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar mobil sürümü daha az sezgisel buluyor
Jotform fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Bronz: 39 $/ay
- Gümüş: 49 $/ay
- Altın: 129 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jotform derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (3.400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.300'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?
Jotform bana ihtiyacım olan tüm fonksiyonları ve daha fazlasını sunuyor, ayrıca elektronik imza imkanı da var. Kullanımı çok kolay ve ihtiyaçlarımı mükemmel bir şekilde karşılıyor, ihtiyacım olan her türlü formu hızlıca oluşturabiliyorum.
Jotform bana ihtiyacım olan tüm fonksiyonları ve daha fazlasını sunuyor, ayrıca elektronik imza imkanı da var. Kullanımı çok kolay ve ihtiyaçlarımı mükemmel bir şekilde karşılıyor, ihtiyacım olan her türlü formu hızlıca oluşturabiliyorum.
Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi Jotform alternatifleri
3. Typeform (Anketlerden potansiyel müşterileri puanlamak için en iyisi)
Typeform'un AI anketleri, yanıtları analiz ederek ilgilenen potansiyel müşterileri belirler ve bu sayede müşteri adaylarının niteliklerinin değerlendirilmesi ve kullanıcı araştırmaları için idealdir.
Yanıt hızı, yanıt değişiklikleri ve etkileşim gibi metrikleri izler. AI, bu sinyallere dayanarak gerçekten faiz gösteren potansiyel müşterilere daha yüksek potansiyel müşteri puanları atar.
Typeform, soru yollarını kişiselleştirir ve çelişkili bütçe veya zaman çizelgesi yanıtları gibi tutarsızlıkları algılar, daha doğru içgörüler için potansiyel müşteri puanlarını ayarlar.
Typeform'un en iyi özellikleri
- Şirketin web sitesini analiz ederek otomatik olarak markalı anketler oluşturun
- Önceki yanıtlara göre atlama ve dallanma mantığını kullanarak soruları kişiselleştirin
- AI'yı kullanarak açık uçlu cevaplardaki duyguları analiz edin ve soru ifadeleri ayarlayın
- Anketleri daha etkileşimli hale getirmek için animasyonlar ve multimedya ekleyin
- Müşteri memnuniyeti (CSAT), müşteri çaba puanı (CES) ve net tavsiye puanı (NPS) gibi 3000'den fazla özelleştirilebilir şablon arasından seçim yapın
- Calendly ve Slack gibi 120'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurun
Typeform sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme
- Küçük işletmeler için pahalı
Typeform fiyatlandırması
Temel planlar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Temel: 29 $/ay
- Artı: Aylık 59 $
- İş: 99 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Büyüme planları:
- Growth Essentials: 199 $/ay
- Growth Pro: 349 $/ay
- Growth Custom: Özel fiyatlandırma
Typeform derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (750+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?
Anketinizin markanız gibi görünmesini istiyorsanız Typeform'u kullanın! Hızlı bir şekilde iç anket yapmak istiyorsanız Google Forms'u kullanın.
Anketinizin markanız gibi görünmesini istiyorsanız Typeform'u kullanın! Hızlı bir şekilde iç anket gerçekleştirmek istiyorsanız Google Forms'u kullanın.
🧠 İlginç Bilgi: NPS yöntemi, Frederick F. Reichheld'in Harvard Business Review dergisinde yayınlanan The One Number You Need to Grow (Büyümek İçin İhtiyacınız Olan Tek Sayı) başlıklı makalesinde tanıtıldığı 2003 yılından beri kullanılmaktadır.
4. SurveyMonkey Genius (Tahmine dayalı yapay zeka analizi ve araştırma için en iyisi)
Birçok pazar araştırmacısı, kapsamlı analitik özellikleri, tahmin eğilimlerini öngörme yeteneği ve olağandışı kalıpları işaretleme özelliği nedeniyle SurveyMonkey Genius'a güveniyor.
Platform, yanıt kalıplarını ve örnek boyutunu analiz ederek, doğru sonuçlar için kaç tane daha yanıt gerektiğini önerir.
SurveyMonkey, gerçek dünyadan ilham alan sorular önerir ve verilerinizdeki gizli bağlantıları ortaya çıkararak, doğru sonuçlar için ince istatistiksel önyargıları tespit eder.
SurveyMonkey Genius'un en iyi özellikleri
- Anketleri özelleştirmek için 25'ten fazla soru türü ve 400'den fazla şablon arasından seçim yapın
- NPS hesaplayıcı ile müşteri memnuniyeti puanlarını izleyin
- Atlama ve dallanma mantığını kullanarak belirli soruları doğru kitleye gösterin
- 70'ten fazla dilde sunulan anketlerle küresel bir kitleye ulaşın
- Microsoft Power BI, Salesforce ve Marketo gibi 200'den fazla araçla entegre edin
SurveyMonkey Genius sınırlamaları
- UI'da gezinmek zor olabilir
- Gelişmiş analitik özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
SurveyMonkey Genius fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premier Yıllık: 1.428 $/yıl
- Yıllık avantaj: 468 $/yıl
- Standart Aylık: 99 $/ay
- Takım Avantajı: Aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)
- Takım Premier: 75 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
SurveyMonkey Genius puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (22.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar SurveyMonkey Genius hakkında ne diyor?
Sorunun ifadesine göre sizin için cevap türünü (radyo düğmesi, onay kutusu, kaydırıcı vb.) seçebilecek kadar akıllı olan bazı AI kullanımlarından çok etkilendim. Genel olarak güçlü bir model, temel unsurları kapsıyor ve birçok yenilik de içeriyor.
Sorunun ifadesine göre sizin için cevap türünü (radyo düğmesi, onay kutusu, kaydırıcı vb.) seçebilecek kadar akıllı olan bazı AI kullanımlarından çok etkilendim. Genel olarak güçlü bir model, temel unsurları kapsıyor ve birçok yenilik de içeriyor.
Ayrıca okuyun: SurveyMonkey Alternatifleri ve Rakipleri
5. Forms. uygulama (Küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler için en iyisi)
Çoğu küçük işletme ve tek başına çalışan girişimciler, her şeyden önce basitliği ve uygun fiyatı tercih eder. Sonuç olarak, zor bir öğrenme süreci gerektirmeyen anketler oluşturmak için forms.app gibi bir araç seçerler.
AI'sı, basit bir sesli komut veya metin istemiyle 30 saniye içinde eksiksiz, özelleştirilmiş bir anket oluşturacak kadar güçlüdür. Ayrıca mevcut içerikten anket soruları da oluşturabilir.
Örneğin, bir müşteri geri bildirim e-postası yüklediğinizde, forms. uygulaması AI'sı önemli konuları belirleyebilir ve bunları ilgili sorulara dönüştürebilir.
Formlar. uygulamasının en iyi özellikleri
- Bir konu girerek anket soruları ve cevap seçeneklerini otomatik olarak oluşturun
- Koşullu mantığı kullanarak önceki yanıtlara göre otomatik olarak takip soruları oluşturun
- Anket yanıtlarını ayrıntılı raporlara dönüştürün ve eğilimleri ve kalıpları tespit edin
- Farklı ihtiyaçlar için 2.000'den fazla forma ve anket şablonuna erişin
- HubSpot, Slack ve Stripe gibi 500'den fazla araçla entegre edin
Formlar. uygulama sınırlamaları
- Teknik sorunlar uygulamanın hatalı çalışmasına neden olabilir
- Sınırlı özelleştirme
- Ücretsiz sürümde gelişmiş özellikler yoktur
Formlar. uygulama fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 5 $
- Pro: 10 $/ay
- Premium: 25 $/ay
Formlar. uygulama derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (470+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (240+ yorum)
💡Profesyonel İpucu: Büyük düğmeler, kısa sorular ve sezgisel bir düzen kullanarak anketlerinizi mobil cihazlar için optimize edin. Anketlerinizi yayınlamadan önce hem masaüstü hem de mobil cihazlarda test edin.
6. Tally (Kısıtlı bütçeye sahip takımlar için en iyisi)
Tally'nin en iyi özelliklerinden biri, en iyi özelliklerini ücretli bir duvarın arkasına gizlememesi ve bu sayede bütçeye önem veren takımlar için vazgeçilmez bir araç olmasıdır.
Koşullu dallanma, cevap aktarma ve alan ön doldurma gibi gelişmiş AI özelliklerini kullanarak sınırsız sayıda etkileşimli ve kişiselleştirilmiş formları ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tally ayrıca anketlerinizde ödeme ve imza toplama, hesaplamaları görüntüleme ve dosya yükleme gibi özellikleri de sunarak etkili bir deneyim sağlar.
En iyi özellikleri karşılaştırın
- Sıfırdan çevrimiçi anketler oluşturun veya kapsamlı şablon kitaplığından önceden hazırlanmış bir anket seçin
- CSS ve gömülü içerik kullanarak formları markanıza uyacak şekilde özelleştirin
- Anketleri 50'den fazla dile çevirerek küresel bir kitleye ulaşın
- Gömme, açılır pencereler, bağlantılar ve özel alan adları kullanarak paylaşın
- Zapier, Make ve Pipedream ile binlerce üçüncü taraf araca bağlanın
Sınırlamaları sayın
- Sınırlı kişiselleştirme
- Özel alan adları ve CSS, ücretli planlarda mevcuttur
Fiyatlandırmayı hesaplayın
- Ücretsiz
- Pro: 29 $/ay
- İş: 89 $/ay
Derecelendirmeleri ve yorumları sayın
- G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
Gerçek kullanıcılar Tally hakkında ne diyor?
Tally'yi seviyorum, form alanları ve form mantığı çok esnek ve bir web sitesine kolayca yerleştirilebiliyor (ancak can sıkıcı TypeScript uyarıları alıyorum...). Sınırsız form ve gönderi de var!
Tally'yi seviyorum, form alanları ve form mantığı çok esnek ve bir web sitesine kolayca yerleştirilebiliyor (ancak can sıkıcı TypeScript uyarıları alıyorum...). Sınırsız form ve gönderi de var!
7. SurveySparrow (Duygu analizi ve duygu tanıma için en iyisi)
İK takımları, AI'sı yanıtların ayrıntılı bir analizini sağladığı için çalışan geri bildirimi ve bağlılık anketleri için genellikle SurveySparrow'u tercih eder.
CogniVue özelliği, video ve ses yanıtlarından yazılı ve transkripsiyonlu metinleri ayırarak gizli duyguları arayabilir. Yanıt verenlerin geri bildirimlerinin genel tonunu ölçer ve bunları olumlu, olumsuz, karışık veya nötr olarak sınıflandırır.
SurveySparrow'un en iyi özellikleri
- Etkileşimli, sohbet benzeri konuşma anketleriyle yanıt verenlerin ilgisini çekin
- Tekrar eden anketleri belirlenen aralıklarla otomatik olarak gönderilmek üzere planlayın
- Tek bir gösterge panelinden birden fazla kanaldaki anketleri yönetin
- NPS, CSAT ve CES anketleriyle müşteri deneyimini ölçerek sadakat, memnuniyet ve çabayı izleyin
- 1.000'den fazla önceden tasarlanmış şablondan seçim yaparak profesyonel anketler oluşturun
SurveySparrow sınırlamaları
- Platform bazen hatalı çalışabilir
- Temel raporlama özellikleri
SurveySparrow fiyatlandırması
- Temel: 39 $/ay (üç aylık faturalandırma)
- Başlangıç: 59 $/ay (üç aylık fatura)
- İş: 149 $/ay (üç aylık fatura)
- Profesyonel: 399 $/ay (üç aylık fatura)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
SurveySparrow puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
8. QuestionPro (Akademik ve pazar araştırması anketleri için en iyisi)
QuestionPro, AI asistanı QxBot ile ayrıntılı pazar araştırma anketleri oluşturur ve regresyon veri analizi gibi gelişmiş istatistiksel testler gerçekleştirir. InsightsHub, kalıpları belirler, alıntılar içeren araştırma raporları oluşturur ve doğru araştırma yöntemlerinin kullanıldığından emin olur.
AI, sorunları işaretler, önyargıları önlemek için kontrol soruları önerir ve güvenilir sonuçlar için gerekli yanıtları hesaplar.
QuestionPro'nun en iyi özellikleri
- Dallanma, gecikmeli mantık ve veri çıkarma dahil 10'dan fazla mantık seçeneği ile anket akışını özelleştirin
- Açık uçlu, çoktan seçmeli, derecelendirme ölçekleri ve matris tabloları gibi 50'den fazla soru türü arasından seçim yapın
- AI kullanarak araştırma konularına dayalı konuşma anketlerini otomatik olarak oluşturun
- Hızlı anket oluşturma için 350'den fazla şablonu keşfedin
- Zapier ve API aracılığıyla üçüncü taraf araçlarla entegre edin
QuestionPro sınırlamaları
- Özelleştirilebilir grafikler ve çizelgeler sınırlıdır
- Kullanıcı arayüzü hatalı ve kullanıcı dostu değil
QuestionPro fiyatlandırması
- Temel özellikler: Ücretsiz
- Gelişmiş: Aylık 99 $/kullanıcı
- Takım Sürümü: Aylık 83 $/kullanıcı
- Araştırma Paketi: Özel fiyatlandırma
QuestionPro puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (450+ yorum)
9. Formshare (Çok dilli anketler oluşturmak için en iyisi)
Formshare, listemizdeki sınırsız sayıda formu ücretsiz olarak oluşturmanıza olanak tanıyan tek araçtır.
Ancak onu farklı kılan, 120'den fazla dilde konuşma anketleri oluşturma özelliğidir. Bu sayede, küresel bir hedef kitleye ulaşabilirsiniz. AI'ya komutlar yazarak bu anketleri oluşturmasını isteyebilir ve bunları bağlantılar aracılığıyla paylaşabilir veya doğrudan web sitenize yerleştirebilirsiniz.
Formshare'in en iyi özellikleri
- Markanıza uygun farklı renk ve stiller kullanarak formları özelleştirin
- Calendly ve Cal.com gibi randevu planlama uygulamalarıyla entegre edin
- Yerleşik şifreleme özellikleriyle güvenli veri toplama süreci sağlayın
Formshare sınırlamaları
- Birkaç gelişmiş özellik halen geliştirme aşamasındadır
Formshare fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Formshare derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
🧠İlginç Bilgi: Araştırmalar, insanların yaklaşık %80'inin müşteri geri bildirimlerini aktif olarak toplayan ve kullanan markaları tercih ettiğini gösteriyor.
10. Fillout (API entegrasyonu gerektiren geliştiriciler için en iyisi)
Birçok geliştirici ve ürün takımı, harici bir araç değil, yazılımlarının doğal bir parçası gibi hissettiren formlar ister. Fillout, bunları oluşturmada mükemmeldir.
Komut istemine dayalı anketleri, REST API uç noktaları, webhook ayarları ve bunları web sitenize veya uygulamanıza sorunsuz bir şekilde entegre etmenize yardımcı olan kod snippet'leri ile birlikte gelir. Platform, Zapier ve Make gibi araçlar aracılığıyla 2.000'den fazla üçüncü taraf uygulama ile entegre olur.
Fillout'un AI'sı, tarafsız sorular oluşturmada ve anketleri markanıza uyacak şekilde otomatik olarak tasarlama konusunda da oldukça başarılıdır.
En iyi özellikleri doldurun
- Basit komutlarla anket soruları ve girişleri otomatik olarak oluşturun
- Onay kutuları, resimler ve sıralamalar dahil 50'den fazla soru türü arasından seçim yapın
- Anket sonuçlarını görsel veriler ve özelleştirilebilir grafikler içeren bir özet sayfasında görünüm
- Tamamlanan gönderiler ve yanıt oranları gibi gerçek zamanlı analizleri izleyin
- Stripe ve Paypal gibi uygulamalarla entegrasyon sağlayarak ödemeleri doğrudan kabul edin
Doldurma sınırlamaları
- Hesaplamalar daha az sezgisel ve yavaştır
- Özellikler çok basit ve güncelleme gerektiriyor
Fillout fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 19 $/ay
- Pro: 49 $/ay
- İş: 89 $/ay
Doldurma puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
11. Formstack (HIPAA uyumlu ve sağlık anketleri için en iyisi)
Formstack ile HIPAA ve SOC2 uyumluluğu en önemli önceliklerimizdir. Platform, hassas sağlık verileri için otomatik olarak şifreleme ekler. Yanıtları gerçek zamanlı olarak tarar, yanlış yerleştirilmiş sağlık bilgilerini algılar ve yöneticileri uyarır.
Bu, sağlık şirketlerinin gizliliği korumasına ve katı gizlilik yasalarını izlemesine yardımcı olurken, güvenli ve kullanıcı dostu formlar sağlar.
Formstack'in en iyi özellikleri
- Hassas sağlık verilerini otomatik olarak algılayan sürükle ve bırak oluşturucu
- SSL şifreleme ve reCAPTCHA ile verileri koruyun ve spam'leri bloklayın
- Sağlık koşullarına veya tedavilere göre akıllı takip soruları oluşturun
- İş akışlarını otomatikleştirin ve özel izinler ayarlayın veya atayın
- Açık API aracılığıyla EHR sistemleri dahil 260'tan fazla araçla bağlantı kurun
Formstack sınırlamaları
- Üst düzey planlarda gelişmiş özellikler mevcuttur
- Zaman zaman hatalar verebilir
Formstack fiyatlandırması
- Formlar: 99 $/ay
- Paket: 299 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Formstack derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4/5 (100'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Formstack hakkında ne diyor?
Formstack, takımımızın verimliliğini artırmada çok önemli bir rol oynadı. Bu aracı çok çeşitli amaçlarla kullanıyoruz, ancak en yararlı olan ikisi veri toplama (bir etkinliğe kaydolma veya faiz formu gönderme) ve etkinlik sonrası anketler (geri bildirim toplama ve müşterileri takip etme).
Formstack, takımımızın verimliliğini artırmada çok önemli bir rol oynadı. Bu aracı çok çeşitli amaçlarla kullanıyoruz, ancak en yararlı olduğu iki alan veri toplama (bir etkinliğe kaydolma veya faiz formu gönderme) ve etkinlik sonrası anketler (geri bildirim toplama ve müşterilerle nasıl iletişime geçileceği).
Anketleri #1 AI Anket Oluşturucu ile Konuşmalara Dönüştürün
Geri bildirim toplamak çok önemlidir, ancak geleneksel anket yöntemleri artık yetersiz kalmaktadır. AI anket oluşturucular, soruları kişiselleştirerek, yanıtları gerçek zamanlı olarak analiz ederek ve takipleri otomatikleştirerek süreci kolaylaştırır. Bu sayede, daha az çabayla daha iyi içgörüler elde eder ve bilinçli kararlar almanızı sağlayan verileri toplarsınız.
İncelediğimiz araçların hiçbiri, ClickUp gibi anketleri proje iş akışlarına entegre etmez.
Platform, geri bildirimleri görevlere dönüştürür, yanıtları düzenler ve müşteri, çalışan ve pazar araştırmaları için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Bu sadece bir anket aracı değil, kapsamlı bir iş ve veri yönetimi çözümüdür.
ClickUp'a bugün kaydolun ve doğru anketlerin hedef kitlenizi daha iyi anlamanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!