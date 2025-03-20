Akıllı geri bildirim toplama için en iyi 11 AI anket oluşturucu

Büyük bir etkinlik düzenliyorsunuz ve herkesin geri bildirimine ihtiyacınız var, ancak anket oluşturmaktan çekiniyorsunuz.

İşte bu noktada AI anket oluşturucular devreye girer. Bu akıllı araçlar, anket oluşturma sürecini basitleştirerek ilgi çekici sorular hazırlamanıza ve yanıtları kolayca analiz etmenize olanak tanır!

Ancak piyasada bu kadar çok AI anket oluşturucu varken, doğru olanı nasıl seçebilirsiniz?

Size yardımcı olmak için, veri toplama işlemini kolaylaştırırken hedef kitlenizin ilgisini canlı tutacak en iyi 11 AI anket aracını bir araya getirdik

👀 Biliyor muydunuz? Pazar araştırma sektörü önemli ölçüde büyümüş ve küresel geliri 84 milyar doları aşarak ilk aşamalarına göre iki katına çıkmıştır.

⏰ 60 saniyelik özet Kullanıcı dostu arayüzlerden özelleştirilebilir şablonlara kadar, bu AI araçları geri bildirim toplama işleminizi daha akıllı ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. : Geri bildirim yönetimi ve işbirliği için en iyisi ClickUp: Geri bildirim yönetimi ve işbirliği için en iyisi Jotform: Son derece özelleştirilmiş ve karmaşık anketler oluşturmak için en iyisi Typeform: Anketlerden potansiyel müşterileri puanlamak için en iyisi SurveyMonkey Genius: Tahmine dayalı yapay zeka analizi ve araştırma için en iyisi Forms. uygulaması: Küçük işletmeler ve bireysel girişimciler için en iyisi Tally: Kısıtlı bütçeye sahip takımlar için en iyisi SurveySparrow: Duygu analizi ve duygu tanıma için en iyisi QuestionPro: Akademik ve pazar araştırması anketleri için en iyisi Formshare: Çok dilli anketler oluşturmak için en iyisi Doldurma: API entegrasyonu gerektiren geliştiriciler için en iyisi Formstack: HIPAA uyumlu ve sağlık hizmetleri anketleri için en iyisi

Bir AI anket oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru AI anket oluşturucuyu seçmek şans meselesi değildir, ihtiyaçlarınıza uygun aracı bulmakla ilgilidir. Öncelik vermeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:

ve dallanma: Anketlerin önceki yanıtlara göre uyarlanmasını sağlayan bir AI anket oluşturucu seçin, böylece yanıtlayanların ilgisini canlı tutun ve daha zengin veriler toplayın Koşullu mantıkve dallanma: Anketlerin önceki yanıtlara göre uyarlanmasını sağlayan bir AI anket oluşturucu seçin, böylece yanıtlayanların ilgisini canlı tutun ve daha zengin veriler toplayın

Otomatikleştirilmiş veriler ve tahmine dayalı analitik : Anketiniz yayınlanırken kalıpları tespit edebilen, eğilimleri tahmin edebilen ve gerçek zamanlı ayarlamalar önerebilen bir platform arayın

Duygu analizi ve duygu tanıma : Açık uçlu yanıtların ardındaki duyguları analiz edebilen, olumsuz tepkileri belirleyebilen ve hatta takip soruları için daha iyi kelime seçimleri önerebilen bir araç seçin

Doğal dil işleme : Anketleriniz bir konuşma gibi hissettirmelidir, bu nedenle konuşulan dili anlayan ve ona uyum sağlayan bir AI anket oluşturucu seçin

Özelleştirme seçenekleri : AI anket oluşturucunun, markanızın kişiliğine ve hedef kitlenize uyacak şekilde görünümü, tonu ve yapısını değiştirmenize izin verdiğinden emin olun

Entegrasyonlar : Mevcut iş araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak veri akışını kolaylaştıran bir platform arayın

Maliyet: Bütçenizi zorlamadan hem uygun fiyatlı hem de sağlam bir yatırım getirisi sunan bir çözüm bulun

Akıllıca seçim yapın ve akıllı bir AI anket oluşturucunun geri bildirimlerinizi nasıl iyileştirebileceğini görün!

En iyi 11 AI anket oluşturucu

İdeal aracınızı bulmanın zamanı geldi! İşte en iyi 11 AI anket oluşturucu:

1. ClickUp (Geri bildirim yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak ilgi çekici anketler oluşturarak müşterilerinizden, müşterilerinizden ve çalışanlarınızdan geri bildirim toplayın

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, akıllı, sohbet benzeri anketler oluşturmanıza olanak sağlamakla kalmaz, bunları verimlilik ve işbirliği araçlarınıza da bağlayarak her şeyin tek bir yerde kalmasını sağlar.

Bu süreçteki gerçek güç ikilisi , anket verilerinin toplanmasını görev otomasyonuyla birleştiren ve kullanıcı geri bildirimlerini eyleme dönüştüren ClickUp Form Görünümü ve ClickUp Brain olarak iki özelliktir.

ClickUp Otomasyonları ile yanıtları toplamaktan görevleri atamaya kadar tüm anket sürecini otomatikleştirerek zaman kazanın

Form Görünümü, çalışanlardan, müşterilerden, potansiyel müşterilerden ve diğer paydaşlardan hızlı bir şekilde geri bildirim toplamanızı sağlar. Katı, herkese uyan anket araçlarının aksine, koşullu yanıtları kullanarak anket sorularını kullanıcı girdilerine göre gerçek zamanlı olarak ayarlar.

Bu, anketlerinizi daha doğal ve ilgi çekici hale getirir; doldurulması gereken bir formdan ziyade bir konuşma gibi hissettirir.

Yanıtlar geldiğinde, Zapier ve Slack gibi uygulamalarla ClickUp'ın 1.000'den fazla otomasyonundan birini kurarak bunları izlenebilir görevlere dönüştürebilir ve doğrudan iş akışınıza ekleyebilirsiniz.

ClickUp Brain'den saniyeler içinde hazır anket taslakları ve şablonlar oluşturmasını isteyin

ClickUp'ın güvenilir AI asistanı ClickUp Brain, istemlerden kişiselleştirilmiş anketler oluşturabilir, yanıtlardan doğrudan görevleri otomatik olarak atayabilir ve toplanan verileri analiz ederek özel raporlar ve grafikler oluşturabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak farklı anket türleri için soru bankaları oluşturun ve bunları ihtiyacınız olan bilgileri elde etmek için özelleştirin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'den, yaklaşan veya geçmiş projeler, kampanyalar ve etkinliklere dayalı bir anket soruları bankası oluşturmasını saniyeler içinde isteyebilirsiniz!

AI asistanı ayrıca anket verilerinin gerçek zamanlı raporlarını sunar ve bu raporları grafikler ve çizelgelerle kolayca görselleştirebilirsiniz. Zamanınız veya enerjiniz kısıtlıysa, ClickUp'ın kullanımı kolay, özelleştirilebilir şablon kütüphanesi size yardımcı olabilir.

Çalışan bağlılığı anketi mi yapmanız gerekiyor? ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi şablonu, Özel Alanlar, Özel Durumlar ve ilgili sorularla hayatınızı kolaylaştırır. Takımınızın memnuniyeti ve bağlılığı hakkında gerçek zamanlı içgörüler toplamak için tasarlanan bu şablon, şeffaf bir işyeri kültürü oluşturmak için değerli veriler sunar.

Daha çok yönlü bir geri bildirim şablonuna ihtiyacınız varsa, ClickUp Geri Bildirim Formu şablonu müşteri, kullanıcı veya iş ortağı girdilerini toplamak için mükemmeldir. Belirli ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş anketler oluşturmanıza olanak tanır. Düzenlenebilir alanlar ve çeşitli soru türleri ile eyleme geçirilebilir geri bildirimleri toplamak çok kolaydır.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Koşullu mantık ile anketleri dinamik hale getirin ve önceki cevaplara göre uyarlayın

Yanıtlar ve katılımcı bilgileri dahil olmak üzere tüm anket verilerini tek bir yerde saklayın ve düzenleyin

Daha iyi erişim için hedef kitlenin özelliklerine ve geçmiş etkileşimlerine göre anket dağıtımını otomatikleştirin

Anketleri katılımcıların tercihlerine veya geri bildirim geçmişine göre kişiselleştirin

Anket sonuçları, eğilimler ve katılım ve yanıt oranları gibi anahtar metrikler hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Çok fazla özellik yeni kullanıcıları zorlayabilir

Hafif bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, görev, proje, müşteri ve takım yönetimimi tek bir araçta bir araya getirmemi sağladı! Otomasyon yetenekleri inanılmaz, form özelliği oyunun kurallarını değiştirdi ve özel alanlarla (isterseniz markanızın renklerine bile uydurabilirsiniz) kullanımımı özelleştirme yeteneği, onu bugüne kadar bulduğum en iyi araç haline getiriyor.

ClickUp, görev, proje, müşteri ve takım yönetimimi tek bir araçta bir araya getirmemi sağladı! Otomasyon yetenekleri inanılmaz, form özelliği oyunun kurallarını değiştirdi ve özel alanlarla (isterseniz markanızın renklerine bile uydurabilirsiniz) kullanımını özelleştirme yeteneği, onu bugüne kadar bulduğum en iyi araç haline getiriyor.

2. Jotform (Son derece özelleştirilmiş ve karmaşık anketler oluşturmak için en iyisi)

jotform aracılığıyla

Jotform'u iyi bir AI anket aracı yapan şey, anket oluşturma sürecinin tamamında AI'yı kullanma şeklidir.

Konunuza göre alakalı sorular önerir, tasarımı markanıza uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve hatta insanların ilgisini kaybedebileceği noktaları tahmin eder. Bu sayede, teknik beceri gerektirmeden, insanların ilgisini canlı tutan ve yanıt oranlarını artıran özel, ayrıntılı ve görsel olarak çekici anketler oluşturmak kolaylaşır.

AI Form Oluşturucu ve PDF Düzenleyici gibi özellikler, basit metin açıklamalarından anketler oluşturmak ve anket yanıtlarını otomatik olarak profesyonel PDF'lere dönüştürmek için kullanışlıdır.

Jotform'un en iyi özellikleri

Metin istemlerinden özel anketleri (sorular, alanlar ve düzenler ile) otomatik olarak oluşturun

100'den fazla tema, CSS stili ve daha fazlasını kullanarak markanıza uyacak şekilde özelleştirin

30'dan fazla ağ geçidinden güvenli ödemeleri kabul edin

Otomatik onay e-postaları ve bildirimler gönderin

Farklı amaçlar için 10.000'den fazla şablon arasından seçim yapın

HubSpot ve Zapier gibi 150'den fazla üçüncü taraf araçla entegre edin

Jotform sınırlamaları

Ücretsiz sürümde özellikler sınırlıdır

Bazı kullanıcılar mobil sürümü daha az sezgisel buluyor

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Altın: 129 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?

Jotform bana ihtiyacım olan tüm fonksiyonları ve daha fazlasını sunuyor, ayrıca elektronik imza imkanı da var. Kullanımı çok kolay ve ihtiyaçlarımı mükemmel bir şekilde karşılıyor, ihtiyacım olan her türlü formu hızlıca oluşturabiliyorum.

Jotform bana ihtiyacım olan tüm fonksiyonları ve daha fazlasını sunuyor, ayrıca elektronik imza imkanı da var. Kullanımı çok kolay ve ihtiyaçlarımı mükemmel bir şekilde karşılıyor, ihtiyacım olan her türlü formu hızlıca oluşturabiliyorum.

Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi Jotform alternatifleri

3. Typeform (Anketlerden potansiyel müşterileri puanlamak için en iyisi)

typeform aracılığıyla

Typeform'un AI anketleri, yanıtları analiz ederek ilgilenen potansiyel müşterileri belirler ve bu sayede müşteri adaylarının niteliklerinin değerlendirilmesi ve kullanıcı araştırmaları için idealdir.

Yanıt hızı, yanıt değişiklikleri ve etkileşim gibi metrikleri izler. AI, bu sinyallere dayanarak gerçekten faiz gösteren potansiyel müşterilere daha yüksek potansiyel müşteri puanları atar.

Typeform, soru yollarını kişiselleştirir ve çelişkili bütçe veya zaman çizelgesi yanıtları gibi tutarsızlıkları algılar, daha doğru içgörüler için potansiyel müşteri puanlarını ayarlar.

Typeform'un en iyi özellikleri

Şirketin web sitesini analiz ederek otomatik olarak markalı anketler oluşturun

Önceki yanıtlara göre atlama ve dallanma mantığını kullanarak soruları kişiselleştirin

AI'yı kullanarak açık uçlu cevaplardaki duyguları analiz edin ve soru ifadeleri ayarlayın

Anketleri daha etkileşimli hale getirmek için animasyonlar ve multimedya ekleyin

Müşteri memnuniyeti (CSAT), müşteri çaba puanı (CES) ve net tavsiye puanı (NPS) gibi 3000'den fazla özelleştirilebilir şablon arasından seçim yapın

Calendly ve Slack gibi 120'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurun

Typeform sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme

Küçük işletmeler için pahalı

Typeform fiyatlandırması

Temel planlar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Artı: Aylık 59 $

İş: 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Büyüme planları:

Growth Essentials: 199 $/ay

Growth Pro: 349 $/ay

Growth Custom: Özel fiyatlandırma

Typeform derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

Anketinizin markanız gibi görünmesini istiyorsanız Typeform'u kullanın! Hızlı bir şekilde iç anket yapmak istiyorsanız Google Forms'u kullanın.

Anketinizin markanız gibi görünmesini istiyorsanız Typeform'u kullanın! Hızlı bir şekilde iç anket gerçekleştirmek istiyorsanız Google Forms'u kullanın.

🧠 İlginç Bilgi: NPS yöntemi, Frederick F. Reichheld'in Harvard Business Review dergisinde yayınlanan The One Number You Need to Grow (Büyümek İçin İhtiyacınız Olan Tek Sayı) başlıklı makalesinde tanıtıldığı 2003 yılından beri kullanılmaktadır.

4. SurveyMonkey Genius (Tahmine dayalı yapay zeka analizi ve araştırma için en iyisi)

surveyMonkey Genius aracılığıyla

Birçok pazar araştırmacısı, kapsamlı analitik özellikleri, tahmin eğilimlerini öngörme yeteneği ve olağandışı kalıpları işaretleme özelliği nedeniyle SurveyMonkey Genius'a güveniyor.

Platform, yanıt kalıplarını ve örnek boyutunu analiz ederek, doğru sonuçlar için kaç tane daha yanıt gerektiğini önerir.

SurveyMonkey, gerçek dünyadan ilham alan sorular önerir ve verilerinizdeki gizli bağlantıları ortaya çıkararak, doğru sonuçlar için ince istatistiksel önyargıları tespit eder.

SurveyMonkey Genius'un en iyi özellikleri

Anketleri özelleştirmek için 25'ten fazla soru türü ve 400'den fazla şablon arasından seçim yapın

NPS hesaplayıcı ile müşteri memnuniyeti puanlarını izleyin

Atlama ve dallanma mantığını kullanarak belirli soruları doğru kitleye gösterin

70'ten fazla dilde sunulan anketlerle küresel bir kitleye ulaşın

Microsoft Power BI, Salesforce ve Marketo gibi 200'den fazla araçla entegre edin

SurveyMonkey Genius sınırlamaları

UI'da gezinmek zor olabilir

Gelişmiş analitik özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

SurveyMonkey Genius fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premier Yıllık: 1.428 $/yıl

Yıllık avantaj: 468 $/yıl

Standart Aylık: 99 $/ay

Takım Avantajı: Aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım Premier: 75 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SurveyMonkey Genius puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (22.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SurveyMonkey Genius hakkında ne diyor?

Sorunun ifadesine göre sizin için cevap türünü (radyo düğmesi, onay kutusu, kaydırıcı vb.) seçebilecek kadar akıllı olan bazı AI kullanımlarından çok etkilendim. Genel olarak güçlü bir model, temel unsurları kapsıyor ve birçok yenilik de içeriyor.

Sorunun ifadesine göre sizin için cevap türünü (radyo düğmesi, onay kutusu, kaydırıcı vb.) seçebilecek kadar akıllı olan bazı AI kullanımlarından çok etkilendim. Genel olarak güçlü bir model, temel unsurları kapsıyor ve birçok yenilik de içeriyor.

Ayrıca okuyun: SurveyMonkey Alternatifleri ve Rakipleri

5. Forms. uygulama (Küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler için en iyisi)

Çoğu küçük işletme ve tek başına çalışan girişimciler, her şeyden önce basitliği ve uygun fiyatı tercih eder. Sonuç olarak, zor bir öğrenme süreci gerektirmeyen anketler oluşturmak için forms.app gibi bir araç seçerler.

AI'sı, basit bir sesli komut veya metin istemiyle 30 saniye içinde eksiksiz, özelleştirilmiş bir anket oluşturacak kadar güçlüdür. Ayrıca mevcut içerikten anket soruları da oluşturabilir.

Örneğin, bir müşteri geri bildirim e-postası yüklediğinizde, forms. uygulaması AI'sı önemli konuları belirleyebilir ve bunları ilgili sorulara dönüştürebilir.

Formlar. uygulamasının en iyi özellikleri

Bir konu girerek anket soruları ve cevap seçeneklerini otomatik olarak oluşturun

Koşullu mantığı kullanarak önceki yanıtlara göre otomatik olarak takip soruları oluşturun

Anket yanıtlarını ayrıntılı raporlara dönüştürün ve eğilimleri ve kalıpları tespit edin

Farklı ihtiyaçlar için 2.000'den fazla forma ve anket şablonuna erişin

HubSpot, Slack ve Stripe gibi 500'den fazla araçla entegre edin

Formlar. uygulama sınırlamaları

Teknik sorunlar uygulamanın hatalı çalışmasına neden olabilir

Sınırlı özelleştirme

Ücretsiz sürümde gelişmiş özellikler yoktur

Formlar. uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 5 $

Pro: 10 $/ay

Premium: 25 $/ay

Formlar. uygulama derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (470+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (240+ yorum)

💡Profesyonel İpucu: Büyük düğmeler, kısa sorular ve sezgisel bir düzen kullanarak anketlerinizi mobil cihazlar için optimize edin. Anketlerinizi yayınlamadan önce hem masaüstü hem de mobil cihazlarda test edin.

6. Tally (Kısıtlı bütçeye sahip takımlar için en iyisi)

tally aracılığıyla

Tally'nin en iyi özelliklerinden biri, en iyi özelliklerini ücretli bir duvarın arkasına gizlememesi ve bu sayede bütçeye önem veren takımlar için vazgeçilmez bir araç olmasıdır.

Koşullu dallanma, cevap aktarma ve alan ön doldurma gibi gelişmiş AI özelliklerini kullanarak sınırsız sayıda etkileşimli ve kişiselleştirilmiş formları ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tally ayrıca anketlerinizde ödeme ve imza toplama, hesaplamaları görüntüleme ve dosya yükleme gibi özellikleri de sunarak etkili bir deneyim sağlar.

En iyi özellikleri karşılaştırın

Sıfırdan çevrimiçi anketler oluşturun veya kapsamlı şablon kitaplığından önceden hazırlanmış bir anket seçin

CSS ve gömülü içerik kullanarak formları markanıza uyacak şekilde özelleştirin

Anketleri 50'den fazla dile çevirerek küresel bir kitleye ulaşın

Gömme, açılır pencereler, bağlantılar ve özel alan adları kullanarak paylaşın

Zapier, Make ve Pipedream ile binlerce üçüncü taraf araca bağlanın

Sınırlamaları sayın

Sınırlı kişiselleştirme

Özel alan adları ve CSS, ücretli planlarda mevcuttur

Fiyatlandırmayı hesaplayın

Ücretsiz

Pro: 29 $/ay

İş: 89 $/ay

Derecelendirmeleri ve yorumları sayın

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

Gerçek kullanıcılar Tally hakkında ne diyor?

Tally'yi seviyorum, form alanları ve form mantığı çok esnek ve bir web sitesine kolayca yerleştirilebiliyor (ancak can sıkıcı TypeScript uyarıları alıyorum...). Sınırsız form ve gönderi de var!

Tally'yi seviyorum, form alanları ve form mantığı çok esnek ve bir web sitesine kolayca yerleştirilebiliyor (ancak can sıkıcı TypeScript uyarıları alıyorum...). Sınırsız form ve gönderi de var!

7. SurveySparrow (Duygu analizi ve duygu tanıma için en iyisi)

surveySparrow aracılığıyla

İK takımları, AI'sı yanıtların ayrıntılı bir analizini sağladığı için çalışan geri bildirimi ve bağlılık anketleri için genellikle SurveySparrow'u tercih eder.

CogniVue özelliği, video ve ses yanıtlarından yazılı ve transkripsiyonlu metinleri ayırarak gizli duyguları arayabilir. Yanıt verenlerin geri bildirimlerinin genel tonunu ölçer ve bunları olumlu, olumsuz, karışık veya nötr olarak sınıflandırır.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Etkileşimli, sohbet benzeri konuşma anketleriyle yanıt verenlerin ilgisini çekin

Tekrar eden anketleri belirlenen aralıklarla otomatik olarak gönderilmek üzere planlayın

Tek bir gösterge panelinden birden fazla kanaldaki anketleri yönetin

NPS, CSAT ve CES anketleriyle müşteri deneyimini ölçerek sadakat, memnuniyet ve çabayı izleyin

1.000'den fazla önceden tasarlanmış şablondan seçim yaparak profesyonel anketler oluşturun

SurveySparrow sınırlamaları

Platform bazen hatalı çalışabilir

Temel raporlama özellikleri

SurveySparrow fiyatlandırması

Temel: 39 $/ay (üç aylık faturalandırma)

Başlangıç: 59 $/ay (üç aylık fatura)

İş: 149 $/ay (üç aylık fatura)

Profesyonel: 399 $/ay (üç aylık fatura)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SurveySparrow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

8. QuestionPro (Akademik ve pazar araştırması anketleri için en iyisi)

questionPro aracılığıyla

QuestionPro, AI asistanı QxBot ile ayrıntılı pazar araştırma anketleri oluşturur ve regresyon veri analizi gibi gelişmiş istatistiksel testler gerçekleştirir. InsightsHub, kalıpları belirler, alıntılar içeren araştırma raporları oluşturur ve doğru araştırma yöntemlerinin kullanıldığından emin olur.

AI, sorunları işaretler, önyargıları önlemek için kontrol soruları önerir ve güvenilir sonuçlar için gerekli yanıtları hesaplar.

QuestionPro'nun en iyi özellikleri

Dallanma, gecikmeli mantık ve veri çıkarma dahil 10'dan fazla mantık seçeneği ile anket akışını özelleştirin

Açık uçlu, çoktan seçmeli, derecelendirme ölçekleri ve matris tabloları gibi 50'den fazla soru türü arasından seçim yapın

AI kullanarak araştırma konularına dayalı konuşma anketlerini otomatik olarak oluşturun

Hızlı anket oluşturma için 350'den fazla şablonu keşfedin

Zapier ve API aracılığıyla üçüncü taraf araçlarla entegre edin

QuestionPro sınırlamaları

Özelleştirilebilir grafikler ve çizelgeler sınırlıdır

Kullanıcı arayüzü hatalı ve kullanıcı dostu değil

QuestionPro fiyatlandırması

Temel özellikler: Ücretsiz

Gelişmiş: Aylık 99 $/kullanıcı

Takım Sürümü: Aylık 83 $/kullanıcı

Araştırma Paketi: Özel fiyatlandırma

QuestionPro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (450+ yorum)

9. Formshare (Çok dilli anketler oluşturmak için en iyisi)

formshare aracılığıyla

Formshare, listemizdeki sınırsız sayıda formu ücretsiz olarak oluşturmanıza olanak tanıyan tek araçtır.

Ancak onu farklı kılan, 120'den fazla dilde konuşma anketleri oluşturma özelliğidir. Bu sayede, küresel bir hedef kitleye ulaşabilirsiniz. AI'ya komutlar yazarak bu anketleri oluşturmasını isteyebilir ve bunları bağlantılar aracılığıyla paylaşabilir veya doğrudan web sitenize yerleştirebilirsiniz.

Formshare'in en iyi özellikleri

Markanıza uygun farklı renk ve stiller kullanarak formları özelleştirin

Calendly ve Cal.com gibi randevu planlama uygulamalarıyla entegre edin

Yerleşik şifreleme özellikleriyle güvenli veri toplama süreci sağlayın

Formshare sınırlamaları

Birkaç gelişmiş özellik halen geliştirme aşamasındadır

Formshare fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Formshare derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

🧠İlginç Bilgi: Araştırmalar, insanların yaklaşık %80'inin müşteri geri bildirimlerini aktif olarak toplayan ve kullanan markaları tercih ettiğini gösteriyor.

10. Fillout (API entegrasyonu gerektiren geliştiriciler için en iyisi)

fillout aracılığıyla

Birçok geliştirici ve ürün takımı, harici bir araç değil, yazılımlarının doğal bir parçası gibi hissettiren formlar ister. Fillout, bunları oluşturmada mükemmeldir.

Komut istemine dayalı anketleri, REST API uç noktaları, webhook ayarları ve bunları web sitenize veya uygulamanıza sorunsuz bir şekilde entegre etmenize yardımcı olan kod snippet'leri ile birlikte gelir. Platform, Zapier ve Make gibi araçlar aracılığıyla 2.000'den fazla üçüncü taraf uygulama ile entegre olur.

Fillout'un AI'sı, tarafsız sorular oluşturmada ve anketleri markanıza uyacak şekilde otomatik olarak tasarlama konusunda da oldukça başarılıdır.

En iyi özellikleri doldurun

Basit komutlarla anket soruları ve girişleri otomatik olarak oluşturun

Onay kutuları, resimler ve sıralamalar dahil 50'den fazla soru türü arasından seçim yapın

Anket sonuçlarını görsel veriler ve özelleştirilebilir grafikler içeren bir özet sayfasında görünüm

Tamamlanan gönderiler ve yanıt oranları gibi gerçek zamanlı analizleri izleyin

Stripe ve Paypal gibi uygulamalarla entegrasyon sağlayarak ödemeleri doğrudan kabul edin

Doldurma sınırlamaları

Hesaplamalar daha az sezgisel ve yavaştır

Özellikler çok basit ve güncelleme gerektiriyor

Fillout fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 19 $/ay

Pro: 49 $/ay

İş: 89 $/ay

Doldurma puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Formstack (HIPAA uyumlu ve sağlık anketleri için en iyisi)

formstack aracılığıyla

Formstack ile HIPAA ve SOC2 uyumluluğu en önemli önceliklerimizdir. Platform, hassas sağlık verileri için otomatik olarak şifreleme ekler. Yanıtları gerçek zamanlı olarak tarar, yanlış yerleştirilmiş sağlık bilgilerini algılar ve yöneticileri uyarır.

Bu, sağlık şirketlerinin gizliliği korumasına ve katı gizlilik yasalarını izlemesine yardımcı olurken, güvenli ve kullanıcı dostu formlar sağlar.

Formstack'in en iyi özellikleri

Hassas sağlık verilerini otomatik olarak algılayan sürükle ve bırak oluşturucu

SSL şifreleme ve reCAPTCHA ile verileri koruyun ve spam'leri bloklayın

Sağlık koşullarına veya tedavilere göre akıllı takip soruları oluşturun

İş akışlarını otomatikleştirin ve özel izinler ayarlayın veya atayın

Açık API aracılığıyla EHR sistemleri dahil 260'tan fazla araçla bağlantı kurun

Formstack sınırlamaları

Üst düzey planlarda gelişmiş özellikler mevcuttur

Zaman zaman hatalar verebilir

Formstack fiyatlandırması

Formlar: 99 $/ay

Paket: 299 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Formstack derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Formstack hakkında ne diyor?

Formstack, takımımızın verimliliğini artırmada çok önemli bir rol oynadı. Bu aracı çok çeşitli amaçlarla kullanıyoruz, ancak en yararlı olan ikisi veri toplama (bir etkinliğe kaydolma veya faiz formu gönderme) ve etkinlik sonrası anketler (geri bildirim toplama ve müşterileri takip etme).

Formstack, takımımızın verimliliğini artırmada çok önemli bir rol oynadı. Bu aracı çok çeşitli amaçlarla kullanıyoruz, ancak en yararlı olduğu iki alan veri toplama (bir etkinliğe kaydolma veya faiz formu gönderme) ve etkinlik sonrası anketler (geri bildirim toplama ve müşterilerle nasıl iletişime geçileceği).

Anketleri #1 AI Anket Oluşturucu ile Konuşmalara Dönüştürün

Geri bildirim toplamak çok önemlidir, ancak geleneksel anket yöntemleri artık yetersiz kalmaktadır. AI anket oluşturucular, soruları kişiselleştirerek, yanıtları gerçek zamanlı olarak analiz ederek ve takipleri otomatikleştirerek süreci kolaylaştırır. Bu sayede, daha az çabayla daha iyi içgörüler elde eder ve bilinçli kararlar almanızı sağlayan verileri toplarsınız.

İncelediğimiz araçların hiçbiri, ClickUp gibi anketleri proje iş akışlarına entegre etmez.

Platform, geri bildirimleri görevlere dönüştürür, yanıtları düzenler ve müşteri, çalışan ve pazar araştırmaları için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Bu sadece bir anket aracı değil, kapsamlı bir iş ve veri yönetimi çözümüdür.

ClickUp'a bugün kaydolun ve doğru anketlerin hedef kitlenizi daha iyi anlamanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!