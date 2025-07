Akıllı geri bildirim toplama için en iyi 11 AI anket oluşturucu

Büyük bir etkinlik düzenliyorsunuz ve herkesin geri bildirimine ihtiyacınız var, ancak anket oluşturmaktan çekiniyorsunuz.

İşte bu noktada AI anket oluşturucular devreye girer. Bu akıllı araçlar, anket oluşturma sürecini basitleştirerek ilgi çekici sorular hazırlamanıza ve yanıtları kolayca analiz etmenize olanak tanır!

Ancak piyasada bu kadar çok AI anket oluşturucu varken, doğru olanı nasıl seçebilirsiniz?

Size yardımcı olmak için, veri toplama işlemini kolaylaştırırken hedef kitlenizin ilgisini canlı tutacak en iyi 11 AI anket aracını bir araya getirdik

Doğru AI anket oluşturucuyu seçmek şans meselesi değildir, ihtiyaçlarınıza uygun aracı bulmakla ilgilidir. Öncelik vermeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:

Akıllıca seçim yapın ve akıllı bir AI anket oluşturucunun geri bildirimlerinizi nasıl iyileştirebileceğini görün!

İdeal aracınızı bulmanın zamanı geldi! İşte en iyi 11 AI anket oluşturucu:

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, akıllı, sohbet benzeri anketler oluşturmanıza olanak sağlamakla kalmaz, bunları verimlilik ve işbirliği araçlarınıza da bağlayarak her şeyin tek bir yerde kalmasını sağlar.

Bu süreçteki gerçek güç ikilisi , anket verilerinin toplanmasını görev otomasyonuyla birleştiren ve kullanıcı geri bildirimlerini eyleme dönüştüren ClickUp Form Görünümü ve ClickUp Brain olarak iki özelliktir.

Form Görünümü, çalışanlardan, müşterilerden, potansiyel müşterilerden ve diğer paydaşlardan hızlı bir şekilde geri bildirim toplamanızı sağlar. Katı, herkese uyan anket araçlarının aksine, koşullu yanıtları kullanarak anket sorularını kullanıcı girdilerine göre gerçek zamanlı olarak ayarlar.

Bu, anketlerinizi daha doğal ve ilgi çekici hale getirir; doldurulması gereken bir formdan ziyade bir konuşma gibi hissettirir.

Yanıtlar geldiğinde, Zapier ve Slack gibi uygulamalarla ClickUp'ın 1.000'den fazla otomasyonundan birini kurarak bunları izlenebilir görevlere dönüştürebilir ve doğrudan iş akışınıza ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ın güvenilir AI asistanı ClickUp Brain, istemlerden kişiselleştirilmiş anketler oluşturabilir, yanıtlardan doğrudan görevleri otomatik olarak atayabilir ve toplanan verileri analiz ederek özel raporlar ve grafikler oluşturabilir.

AI asistanı ayrıca anket verilerinin gerçek zamanlı raporlarını sunar ve bu raporları grafikler ve çizelgelerle kolayca görselleştirebilirsiniz. Zamanınız veya enerjiniz kısıtlıysa, ClickUp'ın kullanımı kolay, özelleştirilebilir şablon kütüphanesi size yardımcı olabilir.

Çalışan bağlılığı anketi mi yapmanız gerekiyor? ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi şablonu, Özel Alanlar, Özel Durumlar ve ilgili sorularla hayatınızı kolaylaştırır. Takımınızın memnuniyeti ve bağlılığı hakkında gerçek zamanlı içgörüler toplamak için tasarlanan bu şablon, şeffaf bir işyeri kültürü oluşturmak için değerli veriler sunar.

Daha çok yönlü bir geri bildirim şablonuna ihtiyacınız varsa, ClickUp Geri Bildirim Formu şablonu müşteri, kullanıcı veya iş ortağı girdilerini toplamak için mükemmeldir. Belirli ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş anketler oluşturmanıza olanak tanır. Düzenlenebilir alanlar ve çeşitli soru türleri ile eyleme geçirilebilir geri bildirimleri toplamak çok kolaydır.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır , yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp, görev, proje, müşteri ve takım yönetimimi tek bir araçta bir araya getirmemi sağladı! Otomasyon yetenekleri inanılmaz, form özelliği oyunun kurallarını değiştirdi ve özel alanlarla (isterseniz markanızın renklerine bile uydurabilirsiniz) kullanımını özelleştirme yeteneği, onu bugüne kadar bulduğum en iyi araç haline getiriyor.

Jotform'u iyi bir AI anket aracı yapan şey, anket oluşturma sürecinin tamamında AI'yı kullanma şeklidir.

Konunuza göre alakalı sorular önerir, tasarımı markanıza uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve hatta insanların ilgisini kaybedebileceği noktaları tahmin eder. Bu sayede, teknik beceri gerektirmeden, insanların ilgisini canlı tutan ve yanıt oranlarını artıran özel, ayrıntılı ve görsel olarak çekici anketler oluşturmak kolaylaşır.

AI Form Oluşturucu ve PDF Düzenleyici gibi özellikler, basit metin açıklamalarından anketler oluşturmak ve anket yanıtlarını otomatik olarak profesyonel PDF'lere dönüştürmek için kullanışlıdır.

Jotform fiyatlandırması

Jotform bana ihtiyacım olan tüm fonksiyonları ve daha fazlasını sunuyor, ayrıca elektronik imza imkanı da var. Kullanımı çok kolay ve ihtiyaçlarımı mükemmel bir şekilde karşılıyor, ihtiyacım olan her türlü formu hızlıca oluşturabiliyorum.

Typeform'un AI anketleri, yanıtları analiz ederek ilgilenen potansiyel müşterileri belirler ve bu sayede müşteri adaylarının niteliklerinin değerlendirilmesi ve kullanıcı araştırmaları için idealdir.

Yanıt hızı, yanıt değişiklikleri ve etkileşim gibi metrikleri izler. AI, bu sinyallere dayanarak gerçekten faiz gösteren potansiyel müşterilere daha yüksek potansiyel müşteri puanları atar.

Typeform, soru yollarını kişiselleştirir ve çelişkili bütçe veya zaman çizelgesi yanıtları gibi tutarsızlıkları algılar, daha doğru içgörüler için potansiyel müşteri puanlarını ayarlar.

Temel planlar:

Büyüme planları:

Anketinizin markanız gibi görünmesini istiyorsanız Typeform'u kullanın! Hızlı bir şekilde iç anket gerçekleştirmek istiyorsanız Google Forms'u kullanın.

🧠 İlginç Bilgi: NPS yöntemi, Frederick F. Reichheld'in Harvard Business Review dergisinde yayınlanan The One Number You Need to Grow (Büyümek İçin İhtiyacınız Olan Tek Sayı) başlıklı makalesinde tanıtıldığı 2003 yılından beri kullanılmaktadır.