düşüncelerinizi ve Fikirlerinizi Düzenlemek için En İyi 10 Beyin Dökümü Uygulaması

Beyninizde aynı anda binlerce sekme açıkmış gibi hissettiğiniz oldu mu? Ben de öyle.
Ve bunu sadece biz söylemiyoruz, bilim de bunu destekliyor: Queen's Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, ortalama bir insanın günde 6.000'den fazla düşünce döngüsü yaşadığını ortaya koydu.
Bu çok fazla zihinsel dağınıklık ve dürüst olalım, bunların en az yarısı takip etmekte zorlandığımız yapılacaklar listeleri, son tarihler ve rastgele notların kaotik bir karışımı.
Diğer profesyoneller gibi, benim beynim de aynı anda hem görev yöneticisi hem de problem çözücü olarak çalışamaz. Bir sisteme ihtiyacı var.
Bu yüzden beyin fırtınası uygulamaları gün boyunca kullandığım araçlardır. Not alma, yapılacaklar listesi oluşturma veya işleri düzenleme gibi işlerde bu araçlar her şeyi kontrol altında tutar ve kendimi bunalmış hissetmemi önler.
Deneyimlerime ve çevrimiçi olarak en popüler araçlardan bazılarını kullandıktan sonra, projeleri daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 beyin fırtınası aracının bir listesini hazırladım.
⏰ 60 Saniyelik Özet
Fikirler ve görevlerle boğuluyorsanız, bu beyin fırtınası uygulamaları düşüncelerinizi zahmetsizce yakalamanıza, düzenlemenize ve yapılandırmanıza yardımcı olabilir:
- ClickUp: AI destekli not alma, özetleme ve işbirliği için en iyisi
- Evernote: Kapsamlı not alma ve düzenleme için en iyisi
- OneNote: Serbest formda not alma ve düzenleme için en iyisi
- Notion: Özelleştirilebilir çalışma alanları ve yapılandırılmış beyin fırtınası için en iyisi
- Obsidian: Bağlantılı düşünceleri birbirine bağlamak ve görselleştirmek için en iyisi
- Google Keep: Hızlı ve minimalist not alma için en iyisi
- Roam Research: Ağ bağlantılı düşünme ve çift yönlü bağlantılar için en iyisi
- Ayı: Minimalist ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen not alma için en iyisi
- Apple Notes: Apple ekosisteminde sorunsuz not alma için en iyisi
- Trello: Görsel görev yönetimi ve proje organizasyonu için en iyisi
Beyin Dökümü Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Beyin dökümü uygulamalarının amacı, zihninizi boşaltıp odaklanabileceğiniz dijital bir düşünce alanı yaratmaktır. Araştırmalar, stresin yaratıcı düşünceden sorumlu beyin ağlarını olumsuz etkilediğini kanıtlamıştır.
Şahsen, bunları iş programıma uygun bilgileri düzenlemek için kullanıyorum, böylece beynim sadece o anda ilgili olanları hatırlamak zorunda kalıyor.
Sizin için en iyi beyin fırtınası uygulaması, iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan, esneklik ve spontan fikirler sunan uygulamadır.
📌 Aramanız gereken özellikler:
- Kullanım kolaylığı: Sesli dikte, kısayollar veya hızlı girdi özelliğini kullanarak düşüncelerinizi kaydedin ve saklanan fikirleri hızla bulun
- Sorunsuz düzenleme: Sınırsız not alın ve hızlı tanımlama için etiketler ve renk kodlarıyla kategorilere ayırın
- Görev yönetimi: Yapılacaklar listeleri oluşturun, hatırlatıcılar ayarlayın ve girdileri son tarihlere bağlayın
- Görselleştirme: Zihin haritalama araçlarını ve yapılandırılmış listeleri kullanarak fikirlerinizi haritalayın
- Ek dosya ve zenginleştirme: Bağlam sağlamak için resimler, eskizler ve markdown dosyaları ekleyin
- Entegrasyon özellikleri: Cihazlar arasında beyin fırtınalarına erişin ve takvimler, yapılacaklar listeleri ve not alma uygulamalarıyla bağlantı kurun
- Dışa aktarma ve paylaşım: Notları PDF, markdown dosyalarına veya metin belgelerine dönüştürün ve kolayca paylaşın
- Güvenlik ve erişilebilirlik: Şifreleme ile hassas bilgileri koruyun ve internet olmadan uygulamayı kullanın
- Etkili işbirliği ve paylaşım: Beyin fırtınası oturumları için takımlarla veya ortak oluşturucularla düşüncelerinizi paylaşın
En İyi Beyin Dökümü Uygulamaları
Düzenli ve üretken kalmanıza yardımcı olacak en iyi beyin fırtınası uygulamalarının seçilmiş bir listesi:
1. ClickUp (AI destekli not alma, özetleme ve işbirliği için en iyisi)
Listemiz ClickUp ile başlıyor. ClickUp'ı yıllardır kullanıyorum ve beyin fırtınası, not alma ve proje yönetimi için ilk tercihimdir.
Ve haklı olarak, çünkü ClickUp, proje ve görev yönetimi, bilgi paylaşımı ve AI destekli otomasyon ile işbirliğini birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama.
ClickUp Docs'u, biçimlendirme veya yapılandırma konusunda endişelenmeden aklıma gelen düşünceleri not almak için kullanıyorum. Belge yönetimi hiyerarşisi sayesinde, daha sonra belirli bilgileri bulmak çok kolay.
ClickUp Belgeleri, ClickUp Görevlerine çift yönlü bağlantıyı da destekler, böylece ilgili görevleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayabilir ve iş akışımın net ve yapılandırılmış bir görünümünü koruyabilirim.
Görsel bir öğrenici olarak, ClickUp Docs'un madde işaretleri, başlıklar, kontrol listeleri, afişler, vurgular ve renk kodları gibi zengin biçimlendirme seçeneklerini özellikle beğeniyorum. Notlarımı hızlıca taramama ve anahtar noktaları anında hatırlamama yardımcı oluyorlar (bunlar özellikle toplantılara hazırlanırken çok yararlı oluyor). 📈
Ayrıca, her şeyi tek bir yerde tutmak için resimler, markdown dosyaları ve ek dosyaları ekleyebilirim.
Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain, notları özetleyebilir, görev listelerini otomatik olarak oluşturabilir ve hatta yeni fikirler için beyin fırtınası yapabilir!
ClickUp Brain'in bana yardımcı olduğu diğer her şey:
- Beyin dökümlerini saniyeler içinde ilgili görevler ve son tarihlerle görevlere dönüştürün. ✅
- Yazarken veya konuşurken, düzenleme veya biçimlendirme yapmam gerekmeden düşüncelerimi serbest biçimli girişlerle yakalar. ✅
- Notlarımı analiz eder ve görev ilişkileri, alt görevler ve proje bağlantıları için bağlamsal öneriler sunar ✅
- Ana hatları oluşturmaya, projeleri yapılandırmaya ve karmaşık fikirleri eyleme geçirilebilir adımlara ayırmaya yardımcı olur. ✅
- Diğer ClickUp özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece tüm işlerimi tek bir çalışma alanına yönlendirebilir, her şeyi düzenli ve erişilebilir tutabilirim. ✅
🗒 ClickUp'ın Not Defteri benim bir başka favorimdir — gün boyunca hızlı not almak için kullandığım yazma defterimdir. Rastgele fikirleri veya iş hatırlatıcılarını kaydetmek için kullanıyorum ve notları anında görevlere dönüştürebiliyorum!
Örneğin, "Müşteriye takip e-postası gönder" notunu aldığımda, bunu saniyeler içinde son teslim tarihi ve atanan kişi bilgilerini içeren bir göreve dönüştürebilirim. ⏱
ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu, toplantı tutanakları yazılımı rolünü üstlenir ve toplantı gündemini, tartışma noktalarını, kararları ve eylem öğelerini tek bir yerde yakalamanıza yardımcı olarak verimliliği artırır ve zaman kazandırır!
Diğer kullanıcılar ClickUp'ın işbirliği araçlarından çok memnun.
ClickUp'ı en son takdir ettiğimiz an, bir ürün lansmanı için içerik planı üzerinde çalışırken oldu. Belgeler aracı, hiyerarşik organizasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz gömme özellikleriyle yapılandırılmış bir içerik deposu oluşturmamızı ve bunu sürdürmemizi sağladı.
ClickUp'ı en son takdir ettiğimiz an, bir ürün lansmanı için içerik planı üzerinde çalışırken oldu. Belgeler aracı, hiyerarşik organizasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz gömme özellikleriyle yapılandırılmış bir içerik deposu oluşturmamızı ve bunu sürdürmemizi sağladı.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Her yerde not alın: Mobil cihazlara, masaüstü bilgisayarlara ve Chrome uzantısı olarak ClickUp'ı indirin, hareket halindeyken notlarınıza erişin
- Anında kırpın ve kaydedin: Chrome uzantısını kullanarak web sitelerini yakalayın, ekran görüntüsü alın ve ilgili bilgileri hızlıca saklayın
- Şablonlarla not almayı geliştirin: Beyin fırtınasını ve not almayı yapılandırılmış ve verimli hale getiren ClickUp şablonlarını deneyin
- Hızlı düşünceler için Not Defteri'ni kullanın: Fikirlerinizi yazın ve uygulamadan çıkmadan bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün
- AI ile iş akışlarını otomatikleştirin: AI destekli görev oluşturma ve otomatik atama ile yapılandırılmamış verileri organize görevlere dönüştürün
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın zengin özelliklere sahip platformu, yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
- ClickUp AI Notetaker: Kullanıcı başına aylık sadece 6 $'dan başlayan ücretli planlara ekleyin
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Trustradius kullanıcısının paylaşımı:
Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri tek bir yerde organize etmek için gereken araçların çoğunu sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerini yapmakla kalmaz, aynı ortamda notlar alıp raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçları ve takvim ve e-postalarla entegrasyonu da tek bir yerde sunar. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.
Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri tek bir yerde düzenlemek için gereken araçların çoğunu sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerini yapmakla kalmaz, aynı ortamda notlar alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçlar ile takvim ve e-postalarla entegrasyon da sunar, hepsi tek bir yerde. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.
🍪 Bonus: Fikirleri yapılandırıyor, projeler planlıyor veya ilgili düşünceleri birbirine bağlıyor olsanız da, ClickUp'ın Zihin Haritalarını kullanarak beyin fırtınalarınızı görsel olarak düzenleyin ve iş akışınız için net, sezgisel bir yol haritası oluşturun.
2. Evernote (Kapsamlı not alma ve düzenleme için en iyisi)
Evernote, fikirleri, notları, web kesitlerini ve hatta PDF'leri tek bir yerde yakalamanızı sağlayan bir beyin fırtınası uygulamasıdır. Not defterleri, etiketler ve güçlü arama özelliği sayesinde, yapı hakkında endişelenmeden düşüncelerimi not alıp daha sonra düzenleyebiliyorum.
En sevdiğim özelliklerden biri, makaleleri, araştırmaları ve web sitelerinden alıntıları doğrudan notlarıma kaydetmek için kullanışlı bir araç olan Evernote'un Web Clipper'ıdır.
Takımım ve ben, projeler için fikir, içgörü ve referans toplarken bu uygulamaya büyük ölçüde güveniyoruz. Cihazlar arası senkronizasyon, notlarımıza her zaman erişebilmemizi sağlarken, not defteri yığınları ilgili projeleri düzenli tutar.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Notları farklı konular ve projeler için özel defterlere kategorilere ayırın
- Metinleri, el yazısı notları, görüntüleri, ses kayıtlarını ve PDF'leri yakalayın ve kaydedin
- Kolay erişim için güçlü bir etiket sistemi ile notları düzenleyin
- Daha iyi organizasyon için not defterleri ve yığınlarla notları yapılandırın
- İleride başvurmak üzere önemli notlara hatırlatıcılar ayarlayın
Evernote sınırlamaları
- Notlar doğrusal olarak düzenlenir, bu da fikirler arasındaki karmaşık ilişkileri görsel olarak haritalandırmayı zorlaştırır
Evernote fiyatlandırması
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17,99
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.200+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?
Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kupürleri, PDF'ler, resimler. Web Clipper ve "Gelen Kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.
Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kupürleri, PDF'ler, resimler. Web Clipper ve "Gelen Kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.
Ayrıca okuyun: Notları Paylaşma
3. OneNote (Ücretsiz formda not alma ve düzenleme için en iyisi)
Biçimlendirme konusunda endişelenmeden fikirlerimi not almak için sınırsız alana ihtiyacım olduğunda, aklıma ilk gelen şey Microsoft OneNote. Bir belge yönetim yazılımı olan OneNote, istediğim yere tıklayıp yazmaya, çizim yapmaya ve hatta ses ve video kaydetmeye başlayabileceğim ücretsiz bir tuval sunuyor.
Her şey defterlerde, bölümlerde ve sayfalarda düzenli bir şekilde saklanır, böylece fikirleri kolayca kategorilere ayırıp daha sonra tekrar gözden geçirebilirsiniz.
Cihazlar arası senkronizasyon sayesinde notlarıma masaüstü, mobil veya web üzerinden istediğim zaman erişebiliyorum. Kişisel favorim olan mürekkep özelliği, gerçek bir defter gibi notları el yazısı ile yazmamı, çizim yapmamı veya notlar eklememi sağlıyor.
OneNote'un en iyi özellikleri
- Sorunsuz erişim için masaüstü, mobil ve web arasında notları senkronize edin
- Hızlı fikirleri yakalayın ve araçlar arasında geçiş yapmadan daha sonra geliştirin
- Daha kolay gezinme için ilgili sayfaları birbirine bağlayın
- Notları verimli bir şekilde kategorize etmek ve aramak için etiketleri kullanın
- Stylus veya dokunmatik ekran kullanarak çizim yapın, eskizler çizin ve notlar alın
OneNote sınırlamaları
- İşbirliği özellikleri diğer beyin fırtınası uygulamalarına kıyasla sınırlıdır
OneNote Fiyatlandırma
- Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $
- Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $
- Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 9,90 $
OneNote puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.800+ yorum)
Gerçek kullanıcılar OneNote hakkında ne diyor?
Bu aracı her gün toplantılar sırasında hızlı notlar almak ve materyalleri yayınlanmadan önce taslak haline getirmek için kullanıyorum. Arama ve dikte gibi ek avantajları olan sanal bir klasör gibi!
Bu aracı her gün toplantılar sırasında hızlı notlar almak ve materyalleri yayınlanmadan önce taslak haline getirmek için kullanıyorum. Arama ve dikte gibi ek avantajları olan sanal bir dosya klasörü gibi!
Ayrıca okuyun: Toplantılar için en iyi 10 AI not alma uygulaması
4. Notion (Özelleştirilebilir çalışma alanları ve yapılandırılmış beyin fırtınası için en iyisi)
Notion, fikirleri yakalayabileceğim, yapılacaklar listeleri oluşturabileceğim ve katı bir yapı olmadan düşüncelerimi düzenleyebileceğim esnek, hepsi bir arada bir çalışma alanıdır. Not uygulaması, görev yöneticisi ve veritabanı olarak işlev görür, bu da onu beyin fırtınası yapmak ve bilgileri düzenlemek için inanılmaz derecede güçlü bir araç haline getirir.
Notion'un blok tabanlı sistemi, her öğeyi taşınabilir hale getirir. Özelleştirilebilir bloklar, beyin fırtınalarını kolayca yapılandırılmış belgelere dönüştürür. Başlıklar, madde işaretleri ve kod blokları gibi zengin biçimlendirme seçenekleri, notların görsel olarak düzenli kalmasına yardımcı olur.
Notion'un veritabanı işlevselliğini özellikle beğeniyorum. Ham fikirleri yapılandırılmış listelere, Kanban panolarına veya tablolara dönüştürmemi sağlayarak projelerin ve eylem öğelerinin izlenmesini kolaylaştırıyor.
Notion'un en iyi özellikleri
- Her metin, resim, video veya bağlantıya, taşınabilir ve yeniden düzenlenebilir bir blok olarak erişin
- Önceden tanımlanmış düzenler olmadan boş bir tuval üzerine düşüncelerinizi özgürce yakalayın
- Başlıklar, kalın, italik, madde işaretleri ve kod blokları dahil olmak üzere zengin metin düzenleme özelliğini kullanın
- Ekstra bağlam için resimleri, videoları ve bağlantıları doğrudan notlara ekleyin
- Beyin dökümlerini veritabanı işlevselliği ile yapılandırılmış listelere, tablolara veya Kanban panolarına dönüştürün
Notion sınırlamaları
- Notion'da özel bir çevrimdışı mod bulunmamaktadır, bu da internet bağlantısı olmadan erişim ihtiyacınız olduğunda sakıncalı olabilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?
Notion, iş ve kişisel görevleri düzenlemek için harika bir araçtır
Notion, iş ve kişisel görevleri düzenlemek için harika bir araçtır
💡 Profesyonel İpucu: Video izlerken anahtar noktaları yakalamakta zorlanıyor musunuz? Bu uzman stratejileriyle videodan not alma sanatında ustalaşın ve bir daha asla önemli bir ayrıntıyı kaçırmayın!
5. Obsidian (Bağlantılı düşünceleri birbirine bağlamak ve görselleştirmek için en iyisi)
Fikir üretme süreçlerimde serbest akışlı beyin fırtınasını tercih ederim, ancak daha sonra yapılandırılmış içeriğe ihtiyaç duyarım. Obsidian bu noktada yardımcı olabilir. Bu uygulama, ham düşünceleri ve fikirleri yapılandırılmamış bir şekilde yakalamanızı sağlarken, güçlü bağlantı sistemi ile ilgili kavramları zahmetsizce birbirine bağlamanıza yardımcı olur.
Obsidian'ın grafik görünümü, kullanıcıları arasında oldukça popülerdir. Bu özellik, farklı notların ve fikirlerin nasıl birbirine bağlı olduğunu görsel olarak gösterir; bu özellik, uygulamayı beyin fırtınası için bir zihin haritası gibi hissettirir.
Obsidian ayrıca Markdown tabanlıdır, yani metinleri dikkatim dağılmadan hızlı bir şekilde biçimlendirebilirim. Kasa sistemi tüm notlarımı düzenli bir şekilde kategorilere ayırır ve günlük not özelliği sayesinde aklımdaki her şeyi not alıp daha sonra düzenleyebilirim.
Obsidian'ın en iyi özellikleri
- Markdown kullanarak notları biçimlendirin, hızlı ve dikkatinizi dağıtmayan not alma imkanı elde edin
- Günlük notları kullanarak geçici düşünceleri, fikirleri ve yansımaları yakalayın
- Fikirler arasındaki ilişkileri görmek için grafik görünümleriyle not bağlantılarını görselleştirin
- Notları kasaya sistemiyle düzenlemeyi, klasörler ve alt klasörler halinde yapılandırmayı öğrenin
- Toplantı notları, projeler ve beyin fırtınası için önceden tasarlanmış şablonlarla notları özelleştirin
- Görev yönetimi, zihin haritalama ve daha fazlası için eklentilerle işlevselliği genişletin
Obsidian sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle Android cihazlarda mobil sürümde sorunlar yaşıyor
Obsidian fiyatlandırması
- Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Yayınla: Kullanıcı başına aylık 10 $
Obsidian puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?
Not almak ve düzenlemek için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.
Not alma ve düzenleme için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.
🧠 Biliyor muydunuz? Not alma şekliniz, bilgileri ne kadar iyi hatırladığınızı ve geri çağırdığınızı etkileyebilir! Zihin haritaları, Cornell not alma yöntemi veya dijital not defteri kullanıyor olun, bu beş etkili not alma yöntemi verimliliğinizi artırabilir ve fikirlerinizi daha etkili bir şekilde yakalamanıza yardımcı olabilir.
📮ClickUp Insight: Zihinsel dağınıklık, yaratıcılığı büyük ölçüde öldüren ve dağınık bilgilerin merkezileştirilmesini gerektiren bir sorundur.
ClickUp'ın araştırmasına göre, bilgi çalışanlarının %92'si sohbetler, e-postalar ve elektronik tablolarda gömülü önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bunları yakalamak ve izlemek için merkezi bir sistem olmadan, değerli iş içgörüleri kolayca gözden kaçabilir. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, her şeyi zahmetsizce düzenli tutabilirsiniz — tek bir tıklama ile sohbetlerden, yorumlardan, belgelerden ve e-postalardan doğrudan görevler oluşturun!
6. Google Keep (Hızlı ve minimalist not alma için en iyisi)
Google Keep, kullanıcıların fikirlerini hızlıca not almalarını, kontrol listeleri oluşturmalarını, hatırlatıcılar ayarlamalarını ve hatta sesli notlar kaydetmelerini sağlayan hafif bir not uygulamasıdır.
Takımım ve ben, notları bir bakışta kolayca düzenlemeyi sağlayan Google Keep'in renk kodlama ve etiketleme sistemini çok seviyoruz.
Önemli notları sabitliyor, eski notları arşivliyor veya görüntülerden metin çıkarıyor olsam da, her şey düzgün bir şekilde yapılandırılmış olarak kalıyor. Ayrıca, Google Keep'in Google Dokümanlar ile entegrasyonu sayesinde, önemli notları anında tam belgelere dönüştürebiliyorum, bu da hızlı fikirleri yapılandırılmış içeriğe dönüştürmek için mükemmel bir özellik.
Google Keep'in en iyi özellikleri
- Optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanarak görüntülerden metin çıkarın
- Google Now ile entegre edilmiş, zamana veya konuma dayalı hatırlatıcılar ayarlayın
- Notları etiketleme, renk kodlama, sabitleme ve arşivleme ile düzenleyin
- Anında erişim için tüm cihazlarda notları senkronize edin
- Notları yapılandırılmış düzenleme için Google Dokümanlar'a dönüştürün
Google Keep sınırlamaları
- Notlar 20.000 karakterle sınırlıdır, bu da yaklaşık 20-30 sayfaya denk gelir ve uzun formda not almak için ideal olmayabilir
- Depolama sınırı diğer Google uygulamalarında da geçerlidir
Google Keep fiyatlandırması
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 22 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- İş Başlangıcı: Aylık 6 $
- İş Standardı: Aylık 12 $
- Business Plus: 18 $/ay
Google Keep puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (210+ yorum)
Google Keep hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Genel olarak, hızlı ve verimli not alma için Google Keep'in kullanım kolaylığını seviyorum. Ses-metin özelliği harika ve kişisel hatırlatıcılar oluşturmayı çok kolaylaştırıyor. Google Keep tüm cihazlarımda çalışıyor ve mükemmel senkronizasyon sağlıyor, bu da düzenli ve verimli kalmak için ideal.
Genel olarak, hızlı ve verimli not alma için Google Keep'in kullanım kolaylığını seviyorum. Ses-metin özelliği harika ve kişisel hatırlatıcılar oluşturmayı çok kolaylaştırıyor. Google Keep tüm cihazlarımda çalışıyor ve mükemmel senkronizasyon sağlıyor, bu da düzenli ve verimli kalmak için ideal.
Ayrıca okuyun: İşbirliğine Dayalı Not Alma Stratejilerini Uygulama
7. Roam Research (Ağ bağlantılı düşünme ve çift yönlü bağlantılar için en iyisi)
Roam Research, ağ bağlantılı düşünce için tasarlanmıştır; fikirleri beynimizin doğal işleyişini taklit eden bir şekilde birbirine bağlar.
Notları katı klasörlerde saklamak yerine, Roam kavramları zahmetsizce birbirine bağlayarak rastgele beyin dökümlerini dinamik bir bilgi ağına dönüştürür.
Özellikle hoşuma giden bir özellik, Roam'un çift yönlü bağlantı özelliği. Bu özellik, haftalar arayla yazılmış farklı düşüncelerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu kolayca görmeyi sağlıyor.
Grafik görünümü, beyin dökümlerim için bir zihin haritası gibi bu bağlantıları görsel olarak haritalayan bir başka öne çıkan özelliktir.
Roam Research'ün en iyi özellikleri
- İki yönlü bağlantı özelliğini kullanarak notları zahmetsizce birbirine bağlayın ve fikir ağınızı oluşturun
- Günlük notları kaydederek spontan düşüncelerinizi beyin fırtınasına çıkarın ve daha sonra tekrar gözden geçirin
- Katı klasörler veya hiyerarşiler olmadan içeriği dinamik olarak düzenleyin
- Güçlü sorgu özellikleriyle notları hızlıca arayın ve geri getirin
- Roam'u Windows, macOS ve Linux'ta kullanın, mobil destek de mevcuttur
Roam Research sınırlamaları
- Özel çevrimdışı modu yoktur, yani tüm fonksiyonları kullanmak için internet bağlantısı gereklidir
Roam Research fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Believer: Kullanıcı başına 5 yıl için 500 $
Roam Research puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Roam Research hakkında ne diyor?
Roam beni ağ bağlantıları ve bu harika not alma yöntemiyle tanıştırdı. Her şey çok net ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma.
Roam, beni ağ bağlantıları ve bu harika not alma yöntemiyle tanıştırdı. Her şey çok net ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma.
Ayrıca okuyun: En iyi 15 AI not alma uygulaması ve aracı
8. Bear (Minimalist ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen not alma için en iyisi)
Eğer benim gibiyseniz ve temiz, zarif bir not alma deneyimini seviyorsanız, Bear, basitlik ve gücü bir arada sunan bir beyin dökümü uygulamasıdır.
En çok takdir ettiğim şey, Bear'ın güzel, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüzü. Bu arayüz, serbest akışlı beyin fırtınaları, yapılandırılmış notlar ve yaratıcı yazılar için mükemmel. Bear ayrıca metin, resim, eskiz ve yapılacaklar listelerini desteklerken, şık ve düzenli bir çalışma alanı sunar.
Bear'ın en iyi özellikleri
- Markdown kullanarak notları zahmetsizce yazın ve biçimlendirin
- Katı klasörler yerine esnek bir etiketleme sistemi ile notları düzenleyin
- ICloud aracılığıyla Mac, iPhone ve iPad arasında senkronizasyon
- Notları PDF, HTML, DOCX ve ePub dahil olmak üzere birçok biçime aktarın
- OCR teknolojisi ile resimlerin ve PDF'lerin içinde arama yapın
Sınırlamaları kabul edin
- Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir, resmi Windows veya web uygulaması yoktur
Bear fiyatlandırması
- Aylık abonelik: Kullanıcı başına aylık 2,99 $
- Yıllık abonelik: Kullanıcı başına yıllık 29,99 $
Bear puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: İş akışınızdan ayrılmadan düşüncelerinizi düzenlemek mi istiyorsunuz? Toplantı notları için AI araçlarını kullanarak herhangi bir ekrandan anında fikirlerinizi yakalayın — ister bir web sitesinde gezinirken, ister bir makale okurken veya belgeleri incelerken, düşüncelerinizi verimli bir şekilde not alın.
9. Apple Notes (Apple ekosisteminde sorunsuz not alma için en iyisi)
Apple kullanıcıları için Apple Notes, ihtiyacınız olduğunda her zaman yanınızda olan ücretsiz bir beyin fırtınası uygulamasıdır. İndirmeye veya kayıt olmaya gerek yoktur, Mac, iPhone ve iPad arasında zahmetsizce senkronizasyon sağlayan hızlı ve sezgisel not alma özelliği sunar.
Ayrıca, notlarımı hashtag'lere ve filtrelere göre otomatik olarak düzenleyen Apple Notes'un akıllı klasör sistemini kullanmaktan da keyif aldım. Ayrıca, hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak için Apple Notes, kilitli notlar için uçtan uca şifreleme özelliğini de etkinleştirdi.
Apple Notlar'ın en iyi özellikleri
- Metin notları, kontrol listeleri, tablolar ve el yazısı eskizler oluşturun
- Görüntüler ve PDF'ler içindeki metinler için yerleşik optik karakter tanıma (OCR) özelliği ile notları arayın
- Gerçek zamanlı paylaşılan notlar ve klasörlerle işbirliği yapın
- Ek gizlilik için uçtan uca şifreleme ile notlarınızı güvence altına alın
- Mac, iPhone, iPad ve iCloud arasında sorunsuz senkronizasyon. com
Apple Notlar sınırlamaları
- Yalnızca Apple ekosisteminde mevcuttur, resmi Windows veya Android desteği yoktur
Apple Notes fiyatlandırması
- Ücretsiz
Apple Notes derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔮 Anahtar Bilgi: Beynimiz, bilgi ve fikirlerle dolu bir beyaz tahta gibidir. Fikirlerinizi yakalamanıza, düzenlemenize ve geliştirmenize yardımcı olacak bu not alma şablonlarıyla beyninizi düzenleyin, böylece kaos yerine zekânıza odaklanabilirsiniz!
10. Trello (Görsel görev yönetimi ve proje organizasyonu için en iyisi)
Trello, fikirleri zahmetsizce yakalayan, kategorize eden ve düzenleyen bir beyin fırtınası uygulamasıdır.
Kanban tarzı panolar, listeler ve kartlarla birlikte gelir ve gereksiz karmaşıklıkla kullanıcıları yormadan görevleri, notları ve fikirleri yapılandırılmış bir şekilde beyin fırtınasına tabi tutmanızı sağlar.
Özellikle Trello'nun görsel iş akışını beğendim. Bu iş akışı sayesinde notları sürükleyip bırakabilir, dinamik yapılacaklar listeleri oluşturabilir ve önemli düşünceleri kaybetmeden son tarihler ve ek dosyalar ekleyebilirim.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Kanban panoları, listeler ve kartlarla notları, görevleri ve fikirleri düzenleyin
- Her yerden kolay erişim için masaüstü, mobil ve web arasında sorunsuz senkronizasyon
- Butler otomasyonunu kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin ve tekrarlayan görevleri kolaylaştırın
- Özel Alanlar, etiketler ve son teslim tarihleri ile verimliliği artırın
- Zihin haritalama, takvim görünümleri ve daha fazlası gibi özellikler için Trello Power-Ups'ı kullanın
Trello sınırlamaları
- Çevrimdışı modu yoktur, yani notlara erişmek için internet bağlantısı gerekir
- Geleneksel not alma uygulamalarına kıyasla uzun form notlar için sınırlı biçimlendirme seçenekleri
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)
Trello derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.400+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?
Çok basit. Yıllar boyunca görevlerimi yönetmek ve notları/anahtar bilgileri takip etmek için birçok araç denedim, ancak her zaman Trello'nun basitliğine geri döndüm.
Çok basit. Yıllar boyunca görevlerimi yönetmek ve notları/anahtar bilgileri takip etmek için birçok araç denedim, ancak her zaman Trello'nun basitliğine geri döndüm.
Notlar için Ek Yararlı Araçlar
İşte, en iyi 10 listemize giremeyen ancak bana oldukça yardımcı olan beyin fırtınası uygulamaları ve araçları için bazı onurlu bahsetmeler:
- Joplin: Bu açık kaynaklı aracın, yerel depolama, Markdown desteği ve OneDrive veya Dropbox üzerinden senkronizasyon ile notlarım üzerinde tam kontrol sağlama özelliğini çok seviyorum. Üstelik herhangi bir abonelik ücreti yok
- UpNote: Bazen, düşüncelerimi not almak için temiz ve güzel bir alan istiyorum ve UpNote, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen kullanıcı arayüzü, özelleştirilebilir temaları ve çevrimdışı erişimiyle bunu sağlıyor
- Milanote: Beyin fırtınası yaparken veya yaratıcı projeleri düzenlerken, Milanote'un sürükle ve bırak arayüzü, görsel panoları ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri dijital çalışma alanımı verimli bir şekilde yönetmeme yardımcı oluyor
Sadece dökmeyin, ClickUp'layın!
Dürüst olacağım, denediğim tüm beyin fırtınası uygulamaları arasında ClickUp benim en favorim. Ve bunun iyi bir nedeni var:
- Temiz ve görsel olarak çekici çalışma alanlarını seviyorum
- Basit ama sezgisel bir arayüzü çok beğendim
- Akıllı çalışmaya inanıyorum ve AI bu konuda büyük bir rol oynuyor
ClickUp Belgeleri ile fikirlerinizi anında not alabilir, düşüncelerinizi zahmetsizce yapılandırabilir ve notları doğrudan görevlere bağlayabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Brain özetleri otomatikleştirir, beyin fırtınalarını düzenler ve dağınık düşünceleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürerek saatlerce sürecek manuel işlerden sizi kurtarır.
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