düşüncelerinizi ve Fikirlerinizi Düzenlemek için En İyi 10 Beyin Dökümü Uygulaması

Beyninizde aynı anda binlerce sekme açıkmış gibi hissettiğiniz oldu mu? Ben de öyle.

Ve bunu sadece biz söylemiyoruz, bilim de bunu destekliyor: Queen's Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, ortalama bir insanın günde 6.000'den fazla düşünce döngüsü yaşadığını ortaya koydu.

Bu çok fazla zihinsel dağınıklık ve dürüst olalım, bunların en az yarısı takip etmekte zorlandığımız yapılacaklar listeleri, son tarihler ve rastgele notların kaotik bir karışımı.

Diğer profesyoneller gibi, benim beynim de aynı anda hem görev yöneticisi hem de problem çözücü olarak çalışamaz. Bir sisteme ihtiyacı var.

Bu yüzden beyin fırtınası uygulamaları gün boyunca kullandığım araçlardır. Not alma, yapılacaklar listesi oluşturma veya işleri düzenleme gibi işlerde bu araçlar her şeyi kontrol altında tutar ve kendimi bunalmış hissetmemi önler.

Deneyimlerime ve çevrimiçi olarak en popüler araçlardan bazılarını kullandıktan sonra, projeleri daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 beyin fırtınası aracının bir listesini hazırladım.

⏰ 60 Saniyelik Özet Fikirler ve görevlerle boğuluyorsanız, bu beyin fırtınası uygulamaları düşüncelerinizi zahmetsizce yakalamanıza, düzenlemenize ve yapılandırmanıza yardımcı olabilir: ClickUp: AI destekli not alma, özetleme ve işbirliği için en iyisi Evernote: Kapsamlı not alma ve düzenleme için en iyisi OneNote: Serbest formda not alma ve düzenleme için en iyisi Notion: Özelleştirilebilir çalışma alanları ve yapılandırılmış beyin fırtınası için en iyisi Obsidian: Bağlantılı düşünceleri birbirine bağlamak ve görselleştirmek için en iyisi Google Keep: Hızlı ve minimalist not alma için en iyisi Roam Research: Ağ bağlantılı düşünme ve çift yönlü bağlantılar için en iyisi Ayı: Minimalist ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen not alma için en iyisi Apple Notes: Apple ekosisteminde sorunsuz not alma için en iyisi Trello: Görsel görev yönetimi ve proje organizasyonu için en iyisi

Beyin Dökümü Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Beyin dökümü uygulamalarının amacı, zihninizi boşaltıp odaklanabileceğiniz dijital bir düşünce alanı yaratmaktır. Araştırmalar, stresin yaratıcı düşünceden sorumlu beyin ağlarını olumsuz etkilediğini kanıtlamıştır.

Şahsen, bunları iş programıma uygun bilgileri düzenlemek için kullanıyorum, böylece beynim sadece o anda ilgili olanları hatırlamak zorunda kalıyor.

Sizin için en iyi beyin fırtınası uygulaması, iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan, esneklik ve spontan fikirler sunan uygulamadır.

📌 Aramanız gereken özellikler: Kullanım kolaylığı: Sesli dikte, kısayollar veya hızlı girdi özelliğini kullanarak düşüncelerinizi kaydedin ve saklanan fikirleri hızla bulun

Sorunsuz düzenleme: Sınırsız not alın ve hızlı tanımlama için etiketler ve renk kodlarıyla kategorilere ayırın

Görev yönetimi: Yapılacaklar listeleri oluşturun, hatırlatıcılar ayarlayın ve girdileri son tarihlere bağlayın

Görselleştirme: Zihin haritalama araçlarını ve yapılandırılmış listeleri kullanarak fikirlerinizi haritalayın

Ek dosya ve zenginleştirme: Bağlam sağlamak için resimler, eskizler ve markdown dosyaları ekleyin

Entegrasyon özellikleri: Cihazlar arasında beyin fırtınalarına erişin ve takvimler, yapılacaklar listeleri ve not alma uygulamalarıyla bağlantı kurun

Dışa aktarma ve paylaşım: Notları PDF, markdown dosyalarına veya metin belgelerine dönüştürün ve kolayca paylaşın

Güvenlik ve erişilebilirlik: Şifreleme ile hassas bilgileri koruyun ve internet olmadan uygulamayı kullanın

Etkili işbirliği ve paylaşım: Beyin fırtınası oturumları için takımlarla veya ortak oluşturucularla düşüncelerinizi paylaşın

En İyi Beyin Dökümü Uygulamaları

Düzenli ve üretken kalmanıza yardımcı olacak en iyi beyin fırtınası uygulamalarının seçilmiş bir listesi:

1. ClickUp (AI destekli not alma, özetleme ve işbirliği için en iyisi)

Listemiz ClickUp ile başlıyor. ClickUp'ı yıllardır kullanıyorum ve beyin fırtınası, not alma ve proje yönetimi için ilk tercihimdir.

Ve haklı olarak, çünkü ClickUp, proje ve görev yönetimi, bilgi paylaşımı ve AI destekli otomasyon ile işbirliğini birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama.

ClickUp Docs'u, biçimlendirme veya yapılandırma konusunda endişelenmeden aklıma gelen düşünceleri not almak için kullanıyorum. Belge yönetimi hiyerarşisi sayesinde, daha sonra belirli bilgileri bulmak çok kolay.

Dağınık bilgileri, fikirleri ve düşünceleri ClickUp Docs ile kullanıma hazır, zengin özelliklere sahip açık bir tuvalde düzenleyin

ClickUp Belgeleri, ClickUp Görevlerine çift yönlü bağlantıyı da destekler, böylece ilgili görevleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayabilir ve iş akışımın net ve yapılandırılmış bir görünümünü koruyabilirim.

Görsel bir öğrenici olarak, ClickUp Docs'un madde işaretleri, başlıklar, kontrol listeleri, afişler, vurgular ve renk kodları gibi zengin biçimlendirme seçeneklerini özellikle beğeniyorum. Notlarımı hızlıca taramama ve anahtar noktaları anında hatırlamama yardımcı oluyorlar (bunlar özellikle toplantılara hazırlanırken çok yararlı oluyor). 📈

Ayrıca, her şeyi tek bir yerde tutmak için resimler, markdown dosyaları ve ek dosyaları ekleyebilirim.

Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain, notları özetleyebilir, görev listelerini otomatik olarak oluşturabilir ve hatta yeni fikirler için beyin fırtınası yapabilir!

ClickUp Brain ile proje taslakları oluşturun, uzun belgeleri özetleyin ve fikirlerinizi verimli bir şekilde üretin

ClickUp Brain'in bana yardımcı olduğu diğer her şey:

Beyin dökümlerini saniyeler içinde ilgili görevler ve son tarihlerle görevlere dönüştürün. ✅

Yazarken veya konuşurken, düzenleme veya biçimlendirme yapmam gerekmeden düşüncelerimi serbest biçimli girişlerle yakalar. ✅

Notlarımı analiz eder ve görev ilişkileri, alt görevler ve proje bağlantıları için bağlamsal öneriler sunar ✅

Ana hatları oluşturmaya, projeleri yapılandırmaya ve karmaşık fikirleri eyleme geçirilebilir adımlara ayırmaya yardımcı olur. ✅

Diğer ClickUp özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece tüm işlerimi tek bir çalışma alanına yönlendirebilir, her şeyi düzenli ve erişilebilir tutabilirim. ✅

🗒 ClickUp'ın Not Defteri benim bir başka favorimdir — gün boyunca hızlı not almak için kullandığım yazma defterimdir. Rastgele fikirleri veya iş hatırlatıcılarını kaydetmek için kullanıyorum ve notları anında görevlere dönüştürebiliyorum!

Dağınık fikirleri ve bilgileri, ClickUp'ın Not Defteri özelliği ile eylem öğelerine ve yürütülmeye hazır görevlere dönüştürün

Örneğin, "Müşteriye takip e-postası gönder" notunu aldığımda, bunu saniyeler içinde son teslim tarihi ve atanan kişi bilgilerini içeren bir göreve dönüştürebilirim. ⏱

ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu, toplantı tutanakları yazılımı rolünü üstlenir ve toplantı gündemini, tartışma noktalarını, kararları ve eylem öğelerini tek bir yerde yakalamanıza yardımcı olarak verimliliği artırır ve zaman kazandırır!

Diğer kullanıcılar ClickUp'ın işbirliği araçlarından çok memnun.

ClickUp'ı en son takdir ettiğimiz an, bir ürün lansmanı için içerik planı üzerinde çalışırken oldu. Belgeler aracı, hiyerarşik organizasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz gömme özellikleriyle yapılandırılmış bir içerik deposu oluşturmamızı ve bunu sürdürmemizi sağladı.

ClickUp'ı en son takdir ettiğimiz an, bir ürün lansmanı için içerik planı üzerinde çalışırken oldu. Belgeler aracı, hiyerarşik organizasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz gömme özellikleriyle yapılandırılmış bir içerik deposu oluşturmamızı ve bunu sürdürmemizi sağladı.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her yerde not alın: Mobil cihazlara, masaüstü bilgisayarlara ve Mobil cihazlara, masaüstü bilgisayarlara ve Chrome uzantısı olarak ClickUp'ı indirin, hareket halindeyken notlarınıza erişin

Anında kırpın ve kaydedin: Chrome uzantısını kullanarak web sitelerini yakalayın, ekran görüntüsü alın ve ilgili bilgileri hızlıca saklayın

Şablonlarla not almayı geliştirin: Beyin fırtınasını ve not almayı yapılandırılmış ve verimli hale getiren ClickUp şablonlarını deneyin

Hızlı düşünceler için Not Defteri'ni kullanın: Fikirlerinizi yazın ve uygulamadan çıkmadan bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

AI ile iş akışlarını otomatikleştirin: AI destekli görev oluşturma ve otomatik atama ile yapılandırılmamış verileri organize görevlere dönüştürün

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın zengin özelliklere sahip platformu, yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Kullanıcı başına aylık sadece 6 $'dan başlayan ücretli planlara ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Trustradius kullanıcısının paylaşımı:

Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri tek bir yerde organize etmek için gereken araçların çoğunu sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerini yapmakla kalmaz, aynı ortamda notlar alıp raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçları ve takvim ve e-postalarla entegrasyonu da tek bir yerde sunar. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.

Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri tek bir yerde düzenlemek için gereken araçların çoğunu sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerini yapmakla kalmaz, aynı ortamda notlar alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçlar ile takvim ve e-postalarla entegrasyon da sunar, hepsi tek bir yerde. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.

🍪 Bonus: Fikirleri yapılandırıyor, projeler planlıyor veya ilgili düşünceleri birbirine bağlıyor olsanız da, ClickUp'ın Zihin Haritalarını kullanarak beyin fırtınalarınızı görsel olarak düzenleyin ve iş akışınız için net, sezgisel bir yol haritası oluşturun.

2. Evernote (Kapsamlı not alma ve düzenleme için en iyisi)

Evernote aracılığıyla

Evernote, fikirleri, notları, web kesitlerini ve hatta PDF'leri tek bir yerde yakalamanızı sağlayan bir beyin fırtınası uygulamasıdır. Not defterleri, etiketler ve güçlü arama özelliği sayesinde, yapı hakkında endişelenmeden düşüncelerimi not alıp daha sonra düzenleyebiliyorum.

En sevdiğim özelliklerden biri, makaleleri, araştırmaları ve web sitelerinden alıntıları doğrudan notlarıma kaydetmek için kullanışlı bir araç olan Evernote'un Web Clipper'ıdır.

Takımım ve ben, projeler için fikir, içgörü ve referans toplarken bu uygulamaya büyük ölçüde güveniyoruz. Cihazlar arası senkronizasyon, notlarımıza her zaman erişebilmemizi sağlarken, not defteri yığınları ilgili projeleri düzenli tutar.

Evernote'un en iyi özellikleri

Notları farklı konular ve projeler için özel defterlere kategorilere ayırın

Metinleri, el yazısı notları, görüntüleri, ses kayıtlarını ve PDF'leri yakalayın ve kaydedin

Kolay erişim için güçlü bir etiket sistemi ile notları düzenleyin

Daha iyi organizasyon için not defterleri ve yığınlarla notları yapılandırın

İleride başvurmak üzere önemli notlara hatırlatıcılar ayarlayın

Evernote sınırlamaları

Notlar doğrusal olarak düzenlenir, bu da fikirler arasındaki karmaşık ilişkileri görsel olarak haritalandırmayı zorlaştırır

Evernote fiyatlandırması

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17,99

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kupürleri, PDF'ler, resimler. Web Clipper ve "Gelen Kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.

Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kupürleri, PDF'ler, resimler. Web Clipper ve "Gelen Kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.

Ayrıca okuyun: Notları Paylaşma

3. OneNote (Ücretsiz formda not alma ve düzenleme için en iyisi)

OneNote* aracılığıyla

Biçimlendirme konusunda endişelenmeden fikirlerimi not almak için sınırsız alana ihtiyacım olduğunda, aklıma ilk gelen şey Microsoft OneNote. Bir belge yönetim yazılımı olan OneNote, istediğim yere tıklayıp yazmaya, çizim yapmaya ve hatta ses ve video kaydetmeye başlayabileceğim ücretsiz bir tuval sunuyor.

Her şey defterlerde, bölümlerde ve sayfalarda düzenli bir şekilde saklanır, böylece fikirleri kolayca kategorilere ayırıp daha sonra tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Cihazlar arası senkronizasyon sayesinde notlarıma masaüstü, mobil veya web üzerinden istediğim zaman erişebiliyorum. Kişisel favorim olan mürekkep özelliği, gerçek bir defter gibi notları el yazısı ile yazmamı, çizim yapmamı veya notlar eklememi sağlıyor.

OneNote'un en iyi özellikleri

Sorunsuz erişim için masaüstü, mobil ve web arasında notları senkronize edin

Hızlı fikirleri yakalayın ve araçlar arasında geçiş yapmadan daha sonra geliştirin

Daha kolay gezinme için ilgili sayfaları birbirine bağlayın

Notları verimli bir şekilde kategorize etmek ve aramak için etiketleri kullanın

Stylus veya dokunmatik ekran kullanarak çizim yapın, eskizler çizin ve notlar alın

OneNote sınırlamaları

İşbirliği özellikleri diğer beyin fırtınası uygulamalarına kıyasla sınırlıdır

OneNote Fiyatlandırma

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 15 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar OneNote hakkında ne diyor?

Bu aracı her gün toplantılar sırasında hızlı notlar almak ve materyalleri yayınlanmadan önce taslak haline getirmek için kullanıyorum. Arama ve dikte gibi ek avantajları olan sanal bir klasör gibi!

Bu aracı her gün toplantılar sırasında hızlı notlar almak ve materyalleri yayınlanmadan önce taslak haline getirmek için kullanıyorum. Arama ve dikte gibi ek avantajları olan sanal bir dosya klasörü gibi!

Ayrıca okuyun: Toplantılar için en iyi 10 AI not alma uygulaması

4. Notion (Özelleştirilebilir çalışma alanları ve yapılandırılmış beyin fırtınası için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, fikirleri yakalayabileceğim, yapılacaklar listeleri oluşturabileceğim ve katı bir yapı olmadan düşüncelerimi düzenleyebileceğim esnek, hepsi bir arada bir çalışma alanıdır. Not uygulaması, görev yöneticisi ve veritabanı olarak işlev görür, bu da onu beyin fırtınası yapmak ve bilgileri düzenlemek için inanılmaz derecede güçlü bir araç haline getirir.

Notion'un blok tabanlı sistemi, her öğeyi taşınabilir hale getirir. Özelleştirilebilir bloklar, beyin fırtınalarını kolayca yapılandırılmış belgelere dönüştürür. Başlıklar, madde işaretleri ve kod blokları gibi zengin biçimlendirme seçenekleri, notların görsel olarak düzenli kalmasına yardımcı olur.

Notion'un veritabanı işlevselliğini özellikle beğeniyorum. Ham fikirleri yapılandırılmış listelere, Kanban panolarına veya tablolara dönüştürmemi sağlayarak projelerin ve eylem öğelerinin izlenmesini kolaylaştırıyor.

Notion'un en iyi özellikleri

Her metin, resim, video veya bağlantıya, taşınabilir ve yeniden düzenlenebilir bir blok olarak erişin

Önceden tanımlanmış düzenler olmadan boş bir tuval üzerine düşüncelerinizi özgürce yakalayın

Başlıklar, kalın, italik, madde işaretleri ve kod blokları dahil olmak üzere zengin metin düzenleme özelliğini kullanın

Ekstra bağlam için resimleri, videoları ve bağlantıları doğrudan notlara ekleyin

Beyin dökümlerini veritabanı işlevselliği ile yapılandırılmış listelere, tablolara veya Kanban panolarına dönüştürün

Notion sınırlamaları

Notion'da özel bir çevrimdışı mod bulunmamaktadır, bu da internet bağlantısı olmadan erişim ihtiyacınız olduğunda sakıncalı olabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Notion, iş ve kişisel görevleri düzenlemek için harika bir araçtır

Notion, iş ve kişisel görevleri düzenlemek için harika bir araçtır

💡 Profesyonel İpucu: Video izlerken anahtar noktaları yakalamakta zorlanıyor musunuz? Bu uzman stratejileriyle videodan not alma sanatında ustalaşın ve bir daha asla önemli bir ayrıntıyı kaçırmayın!

5. Obsidian (Bağlantılı düşünceleri birbirine bağlamak ve görselleştirmek için en iyisi)

Obsidian* aracılığıyla

Fikir üretme süreçlerimde serbest akışlı beyin fırtınasını tercih ederim, ancak daha sonra yapılandırılmış içeriğe ihtiyaç duyarım. Obsidian bu noktada yardımcı olabilir. Bu uygulama, ham düşünceleri ve fikirleri yapılandırılmamış bir şekilde yakalamanızı sağlarken, güçlü bağlantı sistemi ile ilgili kavramları zahmetsizce birbirine bağlamanıza yardımcı olur.

Obsidian'ın grafik görünümü, kullanıcıları arasında oldukça popülerdir. Bu özellik, farklı notların ve fikirlerin nasıl birbirine bağlı olduğunu görsel olarak gösterir; bu özellik, uygulamayı beyin fırtınası için bir zihin haritası gibi hissettirir.

Obsidian ayrıca Markdown tabanlıdır, yani metinleri dikkatim dağılmadan hızlı bir şekilde biçimlendirebilirim. Kasa sistemi tüm notlarımı düzenli bir şekilde kategorilere ayırır ve günlük not özelliği sayesinde aklımdaki her şeyi not alıp daha sonra düzenleyebilirim.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Markdown kullanarak notları biçimlendirin, hızlı ve dikkatinizi dağıtmayan not alma imkanı elde edin

Günlük notları kullanarak geçici düşünceleri, fikirleri ve yansımaları yakalayın

Fikirler arasındaki ilişkileri görmek için grafik görünümleriyle not bağlantılarını görselleştirin

Notları kasaya sistemiyle düzenlemeyi , klasörler ve alt klasörler halinde yapılandırmayı öğrenin

Toplantı notları , projeler ve beyin fırtınası için önceden tasarlanmış şablonlarla notları özelleştirin

Görev yönetimi, zihin haritalama ve daha fazlası için eklentilerle işlevselliği genişletin

Obsidian sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle Android cihazlarda mobil sürümde sorunlar yaşıyor

Obsidian fiyatlandırması

Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $

Yayınla: Kullanıcı başına aylık 10 $

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Not almak ve düzenlemek için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.

Not alma ve düzenleme için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.

🧠 Biliyor muydunuz? Not alma şekliniz, bilgileri ne kadar iyi hatırladığınızı ve geri çağırdığınızı etkileyebilir! Zihin haritaları, Cornell not alma yöntemi veya dijital not defteri kullanıyor olun, bu beş etkili not alma yöntemi verimliliğinizi artırabilir ve fikirlerinizi daha etkili bir şekilde yakalamanıza yardımcı olabilir.

📮ClickUp Insight: Zihinsel dağınıklık, yaratıcılığı büyük ölçüde öldüren ve dağınık bilgilerin merkezileştirilmesini gerektiren bir sorundur. ClickUp'ın araştırmasına göre, bilgi çalışanlarının %92'si sohbetler, e-postalar ve elektronik tablolarda gömülü önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bunları yakalamak ve izlemek için merkezi bir sistem olmadan, değerli iş içgörüleri kolayca gözden kaçabilir. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, her şeyi zahmetsizce düzenli tutabilirsiniz — tek bir tıklama ile sohbetlerden, yorumlardan, belgelerden ve e-postalardan doğrudan görevler oluşturun!

6. Google Keep (Hızlı ve minimalist not alma için en iyisi)

Google Keep aracılığıyla

Google Keep, kullanıcıların fikirlerini hızlıca not almalarını, kontrol listeleri oluşturmalarını, hatırlatıcılar ayarlamalarını ve hatta sesli notlar kaydetmelerini sağlayan hafif bir not uygulamasıdır.

Takımım ve ben, notları bir bakışta kolayca düzenlemeyi sağlayan Google Keep'in renk kodlama ve etiketleme sistemini çok seviyoruz.

Önemli notları sabitliyor, eski notları arşivliyor veya görüntülerden metin çıkarıyor olsam da, her şey düzgün bir şekilde yapılandırılmış olarak kalıyor. Ayrıca, Google Keep'in Google Dokümanlar ile entegrasyonu sayesinde, önemli notları anında tam belgelere dönüştürebiliyorum, bu da hızlı fikirleri yapılandırılmış içeriğe dönüştürmek için mükemmel bir özellik.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanarak görüntülerden metin çıkarın

Google Now ile entegre edilmiş, zamana veya konuma dayalı hatırlatıcılar ayarlayın

Notları etiketleme, renk kodlama, sabitleme ve arşivleme ile düzenleyin

Anında erişim için tüm cihazlarda notları senkronize edin

Notları yapılandırılmış düzenleme için Google Dokümanlar'a dönüştürün

Google Keep sınırlamaları

Notlar 20.000 karakterle sınırlıdır, bu da yaklaşık 20-30 sayfaya denk gelir ve uzun formda not almak için ideal olmayabilir

Depolama sınırı diğer Google uygulamalarında da geçerlidir

Google Keep fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 22 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Başlangıcı : Aylık 6 $

İş Standardı : Aylık 12 $

Business Plus: 18 $/ay

Google Keep puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (210+ yorum)

Google Keep hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Genel olarak, hızlı ve verimli not alma için Google Keep'in kullanım kolaylığını seviyorum. Ses-metin özelliği harika ve kişisel hatırlatıcılar oluşturmayı çok kolaylaştırıyor. Google Keep tüm cihazlarımda çalışıyor ve mükemmel senkronizasyon sağlıyor, bu da düzenli ve verimli kalmak için ideal.

Genel olarak, hızlı ve verimli not alma için Google Keep'in kullanım kolaylığını seviyorum. Ses-metin özelliği harika ve kişisel hatırlatıcılar oluşturmayı çok kolaylaştırıyor. Google Keep tüm cihazlarımda çalışıyor ve mükemmel senkronizasyon sağlıyor, bu da düzenli ve verimli kalmak için ideal.

Ayrıca okuyun: İşbirliğine Dayalı Not Alma Stratejilerini Uygulama

7. Roam Research (Ağ bağlantılı düşünme ve çift yönlü bağlantılar için en iyisi)

via Roam Research

Roam Research, ağ bağlantılı düşünce için tasarlanmıştır; fikirleri beynimizin doğal işleyişini taklit eden bir şekilde birbirine bağlar.

Notları katı klasörlerde saklamak yerine, Roam kavramları zahmetsizce birbirine bağlayarak rastgele beyin dökümlerini dinamik bir bilgi ağına dönüştürür.

Özellikle hoşuma giden bir özellik, Roam'un çift yönlü bağlantı özelliği. Bu özellik, haftalar arayla yazılmış farklı düşüncelerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu kolayca görmeyi sağlıyor.

Grafik görünümü, beyin dökümlerim için bir zihin haritası gibi bu bağlantıları görsel olarak haritalayan bir başka öne çıkan özelliktir.

Roam Research'ün en iyi özellikleri

İki yönlü bağlantı özelliğini kullanarak notları zahmetsizce birbirine bağlayın ve fikir ağınızı oluşturun

Günlük notları kaydederek spontan düşüncelerinizi beyin fırtınasına çıkarın ve daha sonra tekrar gözden geçirin

Katı klasörler veya hiyerarşiler olmadan içeriği dinamik olarak düzenleyin

Güçlü sorgu özellikleriyle notları hızlıca arayın ve geri getirin

Roam'u Windows, macOS ve Linux'ta kullanın, mobil destek de mevcuttur

Roam Research sınırlamaları

Özel çevrimdışı modu yoktur, yani tüm fonksiyonları kullanmak için internet bağlantısı gereklidir

Roam Research fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 15 $

Believer: Kullanıcı başına 5 yıl için 500 $

Roam Research puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Roam Research hakkında ne diyor?

Roam beni ağ bağlantıları ve bu harika not alma yöntemiyle tanıştırdı. Her şey çok net ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma.

Roam, beni ağ bağlantıları ve bu harika not alma yöntemiyle tanıştırdı. Her şey çok net ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma.

Ayrıca okuyun: En iyi 15 AI not alma uygulaması ve aracı

8. Bear (Minimalist ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen not alma için en iyisi)

via Bear

Eğer benim gibiyseniz ve temiz, zarif bir not alma deneyimini seviyorsanız, Bear, basitlik ve gücü bir arada sunan bir beyin dökümü uygulamasıdır.

En çok takdir ettiğim şey, Bear'ın güzel, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüzü. Bu arayüz, serbest akışlı beyin fırtınaları, yapılandırılmış notlar ve yaratıcı yazılar için mükemmel. Bear ayrıca metin, resim, eskiz ve yapılacaklar listelerini desteklerken, şık ve düzenli bir çalışma alanı sunar.

Bear'ın en iyi özellikleri

Markdown kullanarak notları zahmetsizce yazın ve biçimlendirin

Katı klasörler yerine esnek bir etiketleme sistemi ile notları düzenleyin

ICloud aracılığıyla Mac, iPhone ve iPad arasında senkronizasyon

Notları PDF, HTML, DOCX ve ePub dahil olmak üzere birçok biçime aktarın

OCR teknolojisi ile resimlerin ve PDF'lerin içinde arama yapın

Sınırlamaları kabul edin

Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir, resmi Windows veya web uygulaması yoktur

Bear fiyatlandırması

Aylık abonelik: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Yıllık abonelik: Kullanıcı başına yıllık 29,99 $

Bear puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: İş akışınızdan ayrılmadan düşüncelerinizi düzenlemek mi istiyorsunuz? Toplantı notları için AI araçlarını kullanarak herhangi bir ekrandan anında fikirlerinizi yakalayın — ister bir web sitesinde gezinirken, ister bir makale okurken veya belgeleri incelerken, düşüncelerinizi verimli bir şekilde not alın.

9. Apple Notes (Apple ekosisteminde sorunsuz not alma için en iyisi)

via Apple Notes

Apple kullanıcıları için Apple Notes, ihtiyacınız olduğunda her zaman yanınızda olan ücretsiz bir beyin fırtınası uygulamasıdır. İndirmeye veya kayıt olmaya gerek yoktur, Mac, iPhone ve iPad arasında zahmetsizce senkronizasyon sağlayan hızlı ve sezgisel not alma özelliği sunar.

Ayrıca, notlarımı hashtag'lere ve filtrelere göre otomatik olarak düzenleyen Apple Notes'un akıllı klasör sistemini kullanmaktan da keyif aldım. Ayrıca, hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak için Apple Notes, kilitli notlar için uçtan uca şifreleme özelliğini de etkinleştirdi.

Apple Notlar'ın en iyi özellikleri

Metin notları, kontrol listeleri, tablolar ve el yazısı eskizler oluşturun

Görüntüler ve PDF'ler içindeki metinler için yerleşik optik karakter tanıma (OCR) özelliği ile notları arayın

Gerçek zamanlı paylaşılan notlar ve klasörlerle işbirliği yapın

Ek gizlilik için uçtan uca şifreleme ile notlarınızı güvence altına alın

Mac, iPhone, iPad ve iCloud arasında sorunsuz senkronizasyon. com

Apple Notlar sınırlamaları

Yalnızca Apple ekosisteminde mevcuttur, resmi Windows veya Android desteği yoktur

Apple Notes fiyatlandırması

Ücretsiz

Apple Notes derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔮 Anahtar Bilgi: Beynimiz, bilgi ve fikirlerle dolu bir beyaz tahta gibidir. Fikirlerinizi yakalamanıza, düzenlemenize ve geliştirmenize yardımcı olacak bu not alma şablonlarıyla beyninizi düzenleyin, böylece kaos yerine zekânıza odaklanabilirsiniz!

10. Trello (Görsel görev yönetimi ve proje organizasyonu için en iyisi)

via Trello

Trello, fikirleri zahmetsizce yakalayan, kategorize eden ve düzenleyen bir beyin fırtınası uygulamasıdır.

Kanban tarzı panolar, listeler ve kartlarla birlikte gelir ve gereksiz karmaşıklıkla kullanıcıları yormadan görevleri, notları ve fikirleri yapılandırılmış bir şekilde beyin fırtınasına tabi tutmanızı sağlar.

Özellikle Trello'nun görsel iş akışını beğendim. Bu iş akışı sayesinde notları sürükleyip bırakabilir, dinamik yapılacaklar listeleri oluşturabilir ve önemli düşünceleri kaybetmeden son tarihler ve ek dosyalar ekleyebilirim.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kanban panoları, listeler ve kartlarla notları, görevleri ve fikirleri düzenleyin

Her yerden kolay erişim için masaüstü, mobil ve web arasında sorunsuz senkronizasyon

Butler otomasyonunu kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin ve tekrarlayan görevleri kolaylaştırın

Özel Alanlar, etiketler ve son teslim tarihleri ile verimliliği artırın

Zihin haritalama, takvim görünümleri ve daha fazlası gibi özellikler için Trello Power-Ups'ı kullanın

Trello sınırlamaları

Çevrimdışı modu yoktur, yani notlara erişmek için internet bağlantısı gerekir

Geleneksel not alma uygulamalarına kıyasla uzun form notlar için sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Çok basit. Yıllar boyunca görevlerimi yönetmek ve notları/anahtar bilgileri takip etmek için birçok araç denedim, ancak her zaman Trello'nun basitliğine geri döndüm.

Çok basit. Yıllar boyunca görevlerimi yönetmek ve notları/anahtar bilgileri takip etmek için birçok araç denedim, ancak her zaman Trello'nun basitliğine geri döndüm.

İşte, en iyi 10 listemize giremeyen ancak bana oldukça yardımcı olan beyin fırtınası uygulamaları ve araçları için bazı onurlu bahsetmeler:

Joplin: Bu açık kaynaklı aracın, yerel depolama, Markdown desteği ve OneDrive veya Dropbox üzerinden senkronizasyon ile notlarım üzerinde tam kontrol sağlama özelliğini çok seviyorum. Üstelik herhangi bir abonelik ücreti yok

UpNote: Bazen, düşüncelerimi not almak için temiz ve güzel bir alan istiyorum ve UpNote, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen kullanıcı arayüzü, özelleştirilebilir temaları ve çevrimdışı erişimiyle bunu sağlıyor

Milanote: Beyin fırtınası yaparken veya yaratıcı projeleri düzenlerken, Milanote'un sürükle ve bırak arayüzü, görsel panoları ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri dijital çalışma alanımı verimli bir şekilde yönetmeme yardımcı oluyor

Sadece dökmeyin, ClickUp'layın!

Dürüst olacağım, denediğim tüm beyin fırtınası uygulamaları arasında ClickUp benim en favorim. Ve bunun iyi bir nedeni var:

Temiz ve görsel olarak çekici çalışma alanlarını seviyorum

Basit ama sezgisel bir arayüzü çok beğendim

Akıllı çalışmaya inanıyorum ve AI bu konuda büyük bir rol oynuyor

ClickUp Belgeleri ile fikirlerinizi anında not alabilir, düşüncelerinizi zahmetsizce yapılandırabilir ve notları doğrudan görevlere bağlayabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Brain özetleri otomatikleştirir, beyin fırtınalarını düzenler ve dağınık düşünceleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürerek saatlerce sürecek manuel işlerden sizi kurtarır.

Kendiniz deneyin. Bugün ClickUp'a kaydolun.