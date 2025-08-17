2025'te Google Meet için en iyi 10 AI not alma uygulaması

Google Meet görüşmenizin ortasında, "Bir dakika, o eylem öğesi neydi?" Sohbeti hızlıca kaydırmak da yardımcı olmuyor ve kimse düzgün not almamış gibi görünüyor. Şimdi, ilerlemek yerine parçaları bir araya getirmekle uğraşıyorsunuz.

Google Meet için yapay zeka not alma uygulamaları, kaosu ortadan kaldırır ve toplantıların yolunda gitmesini sağlar. Anahtar noktalar, kararlar, eylem öğeleri gibi her şeyi kaydeder, böylece sizin yapmanıza gerek kalmaz.

Toplantılarınızı verimli ve notlarınızı zahmetsiz hale getirmek için en iyilerine göz atalım. 🧑‍💻

Google Meet için yapay zeka not alma uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

İyi bir not alma uygulaması, toplantıları daha verimli hale getirmeli, ekstra iş yaratmamalıdır. Doğru uygulamayı seçmek, toplantıları nasıl yürüttüğünüze ve ne tür notlara ihtiyacınız olduğuna bağlıdır.

Toplantı notları için AI aracında aramanız gereken birkaç anahtar özellik:

Transkripsiyon doğruluğu: Konuşmaları net bir şekilde yakalar ve hataları en aza indirir

Konuşmacı tanımlama: Düzenli notlar için toplantı katılımcılarını birbirinden ayırır

Özetleme özellikleri: Gelecekteki toplantılarda hızlı başvuru için anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgular

Özelleştirme ayarları: Kişiselleştirilmiş biçimlendirme, özetler ve anahtar kelime etiketleme olanağı sağlar

Dışa aktarma ve paylaşım özellikleri: İşbirliğini kolaylaştırmak için notları ve toplantı özetlerini çeşitli biçimlerde kaydeder

Güvenlik ve gizlilik: Şifreleme ve uyumluluk önlemleriyle hassas toplantı verilerini korur

🔍 Biliyor muydunuz? Google Meet eskiden davetle kullanılabilen bir hizmetti. 2017 yılında "Google Hangouts Meet" olarak adlandırılmış ve yalnızca G Suite kullanıcıları tarafından kullanılabiliyordur. Google, bu hizmeti 2020 yılında herkes için ücretsiz hale getirmiştir. Bu, uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla aynı zamana denk gelmiştir.

Bir Bakışta: Google Meet için En İyi 10 AI Not Alma Uygulaması

İş akışınıza en uygun aracın hangisi olduğundan emin değil misiniz? İşte en iyi Google Meet AI not alma uygulamalarının kısa bir özeti, en iyi özellikleri ve kimler için tasarlandıkları:

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp – Görev + belge entegrasyonuna sahip AI Not Alıcı – Eylem öğelerinin çıkarılması – Otomatik toplantıdan eyleme ş Akışları Toplantıdan eyleme tam iş akışlarına ihtiyaç duyan proje takımları Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Gemini – Yerel Google Çalışma Alanı entegrasyonu – Doğrudan Google Dokümanlar senkronizasyonu – Küresel takımlar için çok dilli destek Google Çalışma Alanı'na entegre edilmiş, sorunsuz not alma ve entegrasyon ihtiyacı olan takımlar Google Çalışma Alanı Enterprise'a özel; Özel fiyatlandırma Tactiq – Çoklu platform desteği (Meet, Zoom, Teams) – Gerçek zamanlı transkript etiketleri – Çapraz platform takım desteği Birden fazla video toplantı platformunda tartışmaları izleyen platformlar arası takımlar Ücretsiz; Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $; Takım: Kullanıcı başına aylık 20 tl;dv – Zaman damgalı önemli noktalar – AI destekli takipler – Satış takımları için video önemli noktalar Hızlı video özetleri ve eylem öğesi izleme ihtiyacı olan satış ve müşteri başarı takımları Ücretsiz; Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $; İş: Kullanıcı başına aylık 98 Scribbl – Çalışmaya hazır notlar – Quiz/soru oluşturucu – Eğitim için zaman damgalı transkriptler Çalışma materyallerine dönüştürülebilen toplantı notlarına ihtiyaç duyan eğitimciler ve eğitim takımları Ücretsiz; Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $; Takım: Özel fiyatlandırma (yıllık faturalandırılır) Bluedot – Kod parçacığı çıkarma – Teknik karar etiketleme – Proje yönetimi entegrasyonları Kod ve mimari tartışmalarını izlemesi gereken teknik ve mühendislik takımları Ücretsiz; Temel: Kullanıcı başına aylık 18 $; Pro: Kullanıcı başına aylık 25 AI'yı okuyun – Hızlı toplantı özetleri – Önemli bölümler – Eylem öğeleri kategorizasyonu Hızlı, kolay anlaşılır toplantı özetlerine ve eylem öğelerinin izlenmesine ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz; Pro: 19,75 $/ay kullanıcı başına; Enterprise: 29,75 $/ay kullanıcı başına Otter. ai – Çok dilli transkripsiyon – Gerçek zamanlı işbirliği – Konuşmacı tanımlama Gerçek zamanlı işbirliği ile çok dilli toplantı desteğine ihtiyaç duyan hibrit ve global takımlar Ücretsiz; Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $; İş: Kullanıcı başına aylık 30 MeetGeek – Toplantı etkinliği analizi – Duygu izleme – Rol özel özetler Toplantı kültürünü ve müşteri etkileşim izlemeyi optimize eden veri odaklı takımlar Ücretsiz; Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $; İş: Kullanıcı başına aylık 39 $; Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 59 Fathom – Müşteri ilişkilerinin izlenmesi – Otomatik teslim edilebilir haritalama – Etkileşim geçmişinin izlenmesi Ayrıntılı müşteri etkileşim geçmişine ihtiyaç duyan müşteri odaklı takımlar (danışmanlık firmaları, ajanslar) Ücretsiz; Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $; Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 29 $; Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Google Meet için en iyi 10 AI not alma uygulaması

Google Meet için yapay zeka not alma uygulamaları bolca mevcut, ancak hepsi işini doğru yapmıyor. Bazıları doğrulukta sorun yaşarken, diğerleri notların paylaşımını veya düzenlenmesini gereğinden fazla karmaşık hale getiriyor.

Hepsini tek tek denemekle uğraşmanıza gerek kalmadan, en iyi 10 seçeneği burada bulabilirsiniz. 🙌🏼

1. ClickUp (AI toplantı notları ve ş Akışı yönetimi için en iyisi)

Günümüzün iş dünyası bozuk.

Projeler, bilgiler ve konuşmalar birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve takımların işlerini yavaşlatıyor. ClickUp, proje yönetimi, dokümantasyon ve iletişimi tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama ile bu sorunu çözüyor ve takımların daha hızlı ilerlemesine yardımcı olmak için yapay zeka kullanıyor.

Toplantılar, kaybolan notlar, kaçırılan eylem öğeleri ve sonsuz takip işlemleriyle dolu bir karmaşa olmak zorunda değildir. ClickUp, noktaları birleştirerek ekstra çaba gerektirmeden konuşmaları sonuçlara dönüştürür.

ClickUp AI Notetaker

Siz tartışmaya odaklanırken, ClickUp AI Not Alıcı toplantı notlarını halletsin

ClickUp AI Notetaker, konuşmaları otomatik olarak transkripsiyonlar, yapılandırılmış özetler oluşturur ve eylem öğelerini çıkarırken her şeyi görevlere ve belgelere bağlar.

Google Meet görüşmesinde bir sonraki kampanyasını tartışan bir pazarlama takımı, her bir teslimatı manuel olarak listelemek zorunda kalmaz. AI, reklam öğelerinin son teslim tarihleri, yeni bir slogan fikri ve yeniden gözden geçirilmesi gereken bir rakip stratejisi gibi anahtar noktaları otomatik olarak vurgular ve doğru kişilere takip görevleri atar.

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak ekstra adımlara gerek kalmadan toplantı tartışmalarını görevlere dönüştürün

Ancak ClickUp AI Notetaker, transkripsiyonlarla sınırlı değildir.

Eylem öğeleri ClickUp Görevleri haline gelir, böylece takipler kaybolmaz. Bir sözleşmeyi müzakere eden satış ekibi, ClickUp'ın ödeme koşullarını ayarlamak veya belirli bir madde eklemek gibi anahtar müşteri taleplerini otomatik olarak çıkarmasını ve bunları hukuk ekibine atamasını sağlayabilir. Bu, ayrı bir yapılacaklar listesine ihtiyaç duymadan işlerin düzenli olmasını sağlar.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i Kullanmaya Başlayın ClickUp Brain ile toplantı transkriptlerinden, görevlerden ve notlardan anında yanıtlar alın

ClickUp Brain, bilgi bulmayı kolaylaştırır. Takımlar notları taramak yerine, AI'ya "Müşteri geçen ayki toplantıda ne istedi?" veya "Ürün lansmanıyla ilgili anahtar endişeler nelerdi?" gibi doğrudan sorular sorabilir ve anında yanıt alabilir.

Bir ürün yöneticisi, takip araması için hazırlık yaparken belirli bir özellik talebinin her bahsini anında bulabilir.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazandıracağını düşünürken, %19'u derinlemesine ve odaklanmış işler için 3-5 saat zaman kazandıracağını tahmin ediyor. Küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman tasarrufu, yılda 100 saatten fazla zamana denk gelir. Bu zamanı yaratıcılık, stratejik düşünme veya kişisel gelişime ayırabilirsiniz. 💯ClickUp'ın AI Ajanları ve ClickUp Brain ile iş akışlarını otomatikleştirebilir, proje güncellemelerini oluşturabilir ve toplantı notlarınızı eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürebilirsiniz — hepsi aynı platformda. Ekstra araçlara veya entegrasyonlara gerek yok — ClickUp, iş gününüzü otomatikleştirmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. 💫 Gerçek Sonuçlar: RevPartners, üç aracı ClickUp'ta birleştirerek SaaS maliyetlerini %50 azalttı ve daha fazla özelliğe, daha sıkı işbirliğine ve yönetimi ve ölçeklendirmesi daha kolay tek bir bilgi kaynağına sahip birleşik bir platform elde etti.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak her tartışmayı belgelendirin ve erişilebilir hale getirin

ClickUp Docs, tüm toplantı kayıtlarını tek bir yerde merkezileştirir ve düzenler. Transkriptler ve özetler otomatik olarak kaydedilir, böylece takımlar önemli konuşmaları asla kaybetmez.

Bir sözleşmeyi sonuçlandırmak üzere olan hukuk takımı, geçmiş müzakerelere hızlıca başvurabilir ve belirli bölümleri etiketleyerek zaman içindeki değişiklikleri ve kararları kolayca takip edebilir.

Benzer şekilde, ClickUp Notepad, yapılandırılmış görevlere dönüştürmeden önce hızlı fikirleri not almak için kişisel bir alan sunar. Örneğin, bir web sitesi için iyileştirmeler üzerinde beyin fırtınası yapan bir tasarımcı, bir müşteri görüşmesinden aldığı geri bildirimleri not alabilir ve bu fikirleri daha sonra uygulanabilir bir plana dönüştürebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Google Meet ve Zoom ile sorunsuz senkronizasyon: ClickUp'ta toplantıları kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve ClickUp'ta toplantıları kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve yönetin , platformlar arasında geçiş yapmadan içgörülere erişin

Anahtar ayrıntıları anında bulun: Anahtar kelimelere göre transkriptleri arayın, konuşmacıları filtreleyin ve kayıtları tekrar oynatmadan tartışmaları yeniden inceleyin

Toplantı notlarını zahmetsizce standartlaştırın: Özelleştirilebilir Özelleştirilebilir not alma şablonlarını kullanarak toplantı özetlerini, eylem öğelerini ve anahtar noktaları tutarlı bir şekilde yapılandırın

Anında özetler oluşturun: Uzun toplantıları anahtar noktalara indirgeyin ve takımların hızlıca bilgiye ulaşmasına yardımcı olun

Notları sohbet ile entegre edin: AI tarafından oluşturulan özetleri ve eylem öğelerini doğrudan AI tarafından oluşturulan özetleri ve eylem öğelerini doğrudan ClickUp Sohbet'e göndererek konuşmaları ve takipleri tek bir yerde tutun

Toplantı ve programlarınızı bağlantıda tutun: Toplantı notlarını Toplantı notlarını ClickUp Takvim Görünümü ve ClickUp'ın Google Takvim entegrasyonu ile senkronize ederek tartışmaları son tarihlere ve önceliklere göre düzenleyin

ClickUp sınırlamaları

Not alma uygulaması şu anda İngilizce'yi desteklemektedir ve transkripsiyon ve özetler için sınırlı dil seçenekleri mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.040+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı, ClickUp kullanım deneyimini şöyle paylaştı:

ClickUp, verimliliğimi en az 10 kat artıran inanılmaz derecede çok yönlü bir yazılımdır. Kişisel görev yönetimi ile iş bilgisi yönetimi, hızlı notlar ve AI ClickUP beyni FANTASTİK. İnanılmaz derecede bağlam farkında ve kelimenin tam anlamıyla bir asistan canavarı. İç içe geçmiş belgeler, görev hiyerarşisi, özel alanlar, gelişmiş filtreleme... Bu uygulama her şeye sahiptir ve kullanmaya başlamak çok karmaşık değildir. Ayrıca, standart iş platformlarıyla kullanışlı entegrasyonlara sahiptir, bu da harika bir özelliktir.

ClickUp, verimliliğimi en az 10 kat artıran inanılmaz derecede çok yönlü bir yazılımdır. Kişisel görev yönetimi ile iş bilgisi yönetimi, hızlı notlar ve AI ClickUP beyni FANTASTİK. İnanılmaz derecede bağlam farkında ve kelimenin tam anlamıyla bir asistan canavarı. İç içe geçmiş belgeler, görev hiyerarşisi, özel alanlar, gelişmiş filtreleme... Bu uygulama her şeye sahiptir ve kullanmaya başlamak çok karmaşık değildir. Ayrıca, standart iş platformlarına yararlı entegrasyonları da vardır, bu da harika bir özelliktir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Meet arka planlarında bir zamanlar... dinozorlar mı vardı? Google sanal arka planları ilk kez tanıttığında, ilk seçeneklerden biri, dinozorların rahatça dolaştığı tarih öncesi bir orman sahnesiydi. Ne yazık ki, bu arka planlar uzun süre kalmadı.

2. Gemini (Yerel Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi)

google Çalışma Alanı Güncellemeleri aracılığıyla

Google, Gemini tarafından desteklenen AI not alma uygulamasını doğrudan Meet'e ekledi. Bu yerleşik araç, ekstra uygulama veya uzantıya gerek olmadan konuşmalarınızı kaydeder.

Notlar doğrudan Google Dokümanlar'a kaydedilir; bu, takımınız Google Çalışma Alanı araçlarını günlük olarak kullanıyorsa çok kullanışlıdır.

Meet penceresinden ayrılmadan eylem öğelerini alabilir, toplantı özetlerini görüntüleyebilir ve notlar üzerinde işbirliği yapabilirsiniz. Not alma aracı birden fazla dili de destekler, böylece küresel takımlar tercih ettikleri dilde özetleri alabilir.

Gemini'nin en iyi özellikleri

Toplantı tartışmalarını, Google Görevler ile otomatik olarak senkronize edilen eylem öğelerine dönüştürerek çalışma alanınızda takipleri izlemenize yardımcı olun

Konuşmaların orijinal bağlamını ve nüanslarını koruyarak, birden fazla dilde özelleştirilmiş toplantı özetleri oluşturun

Karmaşık tartışmaları konulara göre düzenli bölümlere ayırın, kolay başvuru ve gezinme için zaman damgalarıyla tamamlayın

Google Dokümanlar aracılığıyla toplantı notları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve takım üyelerinin toplantı sırasında yorum ve öneriler eklemesine olanak tanıyın

Gemini sınırlamaları

Not biçimlendirme ve düzenleme için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yalnızca Google Workspace Enterprise kullanıcıları için kullanılabilir

Gerçek zamanlı işleme için kararlı bir internet bağlantısı gerekir

Gelişmiş analizler veya toplantı bilgileri yok

Gemini fiyatlandırması

Yalnızca Google Çalışma Alanı Enterprise planlarıyla kullanılabilir; özel fiyatlandırma

Gemini puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gemini hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Gemini'de en çok sevdiğim şey, sezgisel arayüzüyle birleştirilmiş kullanım kolaylığı. Karmaşık görevlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlar ve hem yeni başlayanlar hem de uzman kullanıcılar için uygundur. İş akışlarını otomatikleştirmek ve bilgileri düzenlemek için özellikle yararlı buldum. Diğer platformlarla entegrasyon basittir ve müşteri desteği çok duyarlıdır.

Gemini'de en çok sevdiğim şey, sezgisel arayüzüyle birleşen kullanım kolaylığı. Karmaşık görevlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlar ve hem yeni başlayanlar hem de uzman kullanıcılar için uygundur. İş akışlarını otomatikleştirmek ve bilgileri düzenlemek için özellikle yararlı buldum. Diğer platformlarla entegrasyon çok basit ve müşteri desteği çok duyarlı.

⚙️ Bonus: Tartışmaları yapılandırmak, anahtar konuları özetlemek ve toplantıları odaklı ve verimli tutmak için Google Dokümanlar toplantı gündemi şablonlarını deneyin.

3. Tactiq (Birden fazla toplantı platformu kullanan takımlar için en iyisi)

via Tactiq

Tactiq, Google Meet'in ötesine geçer ve Zoom, Microsoft Teams ve diğer video platformlarında çalışır. Araç, tarayıcınızda sessizce bekler ve herhangi bir toplantı başlattığınızda devreye girmeye hazırdır.

Bir düğmeye tıklayarak veya klavye kısayollarını kullanarak aramalar sırasında önemli anları vurgulayabilirsiniz; telaşla yazmaya gerek yok. Takımlar, konu etiketlerini kullanarak geçmiş toplantıları arayabilir ve geçen ayki o konuşmayı daha kolay bulabilir.

Gerçek zamanlı transkript, toplantı penceresinin hemen yanında yer alır, böylece akışı kesintiye uğratmadan söylenenleri tarayabilirsiniz.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Konu etiketlerini kullanarak toplantı transkriptlerini arayın ve konuşmaları duraklatmadan veya kesintiye uğratmadan canlı aramalar sırasında anahtar anları işaretleyin

Toplantı özetlerini doğrudan Jira, Trello ve Asana gibi proje yönetimi araçlarına görevlere dönüştürerek anında harekete geçin

Konu tabanlı arama özelliğini kullanarak farklı video platformlarındaki geçmiş tartışmaları ve kararları hatırlamak için toplantı belleği özelliklerine erişin

Müşteri geri bildirimlerini ve özellik taleplerini ürün ve satış takımları için ayrı bölümlere otomatik olarak ayırın

Tactiq sınırlamaları

Ücretsiz plan, geçmiş transkriptlere erişimi kısıtlar

Ses kalitesi, transkripsiyon doğruluğunu önemli ölçüde etkiler

Bazı entegrasyonlar daha üst düzey planlar gerektirir

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcıların Tactiq hakkında söyledikleri

İşte bir G2 yorumcusunun görüşleri:

Tactiq, toplantılarınızı, aramalarınızı, görüşmelerinizi ve daha fazlasını kaydetmenize ve transkripsiyonunu yapmanıza yardımcı olur. Ben yukarıdakilerin hepsinde kullandım. Müşterileriniz, potansiyel müşterileriniz ve ortaklarınızla yaptığınız aramaları kaydetmek için mükemmeldir. Ayrıca, takip e-postaları ve yapılacaklar listeleri yazmanıza da yardımcı olur. Tactiq'in otomatik önerileriyle daha iyi e-postalar yazmanıza yardımcı olur.

Tactiq, toplantılarınızı, aramalarınızı, görüşmelerinizi ve daha fazlasını kaydetmenize ve transkripsiyonunu yapmanıza yardımcı olur. Ben yukarıdakilerin hepsinde kullandım. Müşterileriniz, potansiyel müşterileriniz ve ortaklarınızla yaptığınız aramaları kaydetmek için mükemmeldir. Ayrıca, takip e-postaları ve yapılacaklar listeleri yazmanıza da yardımcı olur. Tactiq'in otomatik önerileriyle daha iyi e-postalar yazmanıza yardımcı olur.

4. tl;dv (Satış ve müşteri başarı takımları için en iyisi)

tl;dv, müşteri konuşmalarını daha değerli hale getirmeye odaklanır. Bu araç, aramalar sırasında notlar veya tepkiler eklediğinizde önemli anları zaman damgası ile işaretler.

Satış ekipleri, toplantıların anahtar bölümlerini kesip takım arkadaşlarıyla paylaşabilir veya daha sonra tekrar inceleyebilir. Transkript, video görüşmenizin yanında görünür ve konuşmanın farklı bölümlerini işaretlemek için hızlı etiketler ekleyebilirsiniz. Alıntıların paylaşımı saniyeler sürer, bu da toplantıyı kaçıran diğer ekip üyelerini bilgilendirmek gerektiğinde çok yararlıdır.

tl;dv en iyi özellikler

Aramalar sırasında önemli anları işaretleyerek ve bunları doğrudan şirket içi takımlarla veya paydaşlarla paylaşarak anında video özetleri oluşturun

AI destekli konuşma zekası araçlarını kullanarak müşteri duyarlılığını ve anahtar tartışma noktalarını izleyin

Satış eğitimi için konular, hesaplar veya anlaşma aşamalarına göre düzenlenmiş, aranabilir bir toplantı anları kitaplığı oluşturun

Özelleştirilebilir şablonlarla toplantı tartışmalarına ve eylem öğelerine göre otomatik takip e-postaları oluşturun

Rakiplerinizin bahsettiği ve fiyatlandırma tartışmalarını otomatik olarak CRM sisteminize aktarın

tl;dv sınırlamaları

Video işleme, uzun toplantılarda zaman alabilir

Daha düşük seviyeli planlarda toplantı kaydı depolama sınırları vardır

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 98 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (330+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

tl;dv hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir G2 kullanıcısının ifadesiyle:

TLDV, toplantıları yönetme şeklimde büyük bir fark yarattı. Otomatik transkripsiyonlar ve özetler, özellikle belirli noktalara geri dönmem veya notları takımımla paylaşmam gerektiğinde bana çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, anahtar anları etiketleme ve uzun kayıtlar arasında hızlıca gezinme özelliğini de çok seviyorum. Arayüzü temiz ve kullanımı kolay, ayrıca mevcut araçlarımla da iyi entegre oluyor.

TLDV, toplantıları yönetme şeklimde büyük bir fark yarattı. Otomatik transkripsiyonlar ve özetler, özellikle belirli noktalara geri dönmem veya notlarımı takımımla paylaşmam gerektiğinde bana çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, anahtar anları etiketleme ve uzun kayıtlar arasında hızlıca gezinme özelliğini de çok seviyorum. Arayüzü temiz ve kullanımı kolay, ayrıca mevcut araçlarımla da iyi entegre oluyor.

5. Scribbl (Uzaktan eğitim ve öğretim için en iyisi)

via Scribbl

Scribbl, öğrenme ortamlarına odaklanarak toplantı notlarına yeni bir boyut kazandırır. Bu araç, notları otomatik olarak çalışmaya uygun biçimlerde düzenler.

Öğretmenler ve eğitmenler oturumlar sırasında anahtar öğrenme noktalarını işaretleyebilir, öğrenciler ise akışı kesintiye uğratmadan notlar ekleyebilir. Notlar, kayıtlardaki zaman damgalarıyla senkronize edilir, böylece bir şeyin açıklandığı ana tam olarak geri dönebilirsiniz.

Ayrıca, canlı oturumu kaçıranlar, yapılandırılmış notlar ve kayıt kombinasyonunu kullanarak oturumu takip edebilir.

Scribbl'ın en iyi özellikleri

Canlı oturumlar sırasında önemli kavramları ve açıklamaları işaretleyerek toplantı kayıtlarından otomatik olarak çalışma kılavuzları oluşturun

Video zaman damgalarına doğrudan bağlantı sağlayan etkileşimli transkripti kullanarak toplantıların farklı bölümleri arasında geçiş yapın

Öğrencilerin konuları hemen kavraması için tartışılan konulara dayalı hızlı bilgi kontrolü ve quiz soruları oluşturun

Toplantı içeriğini, kurs yapınıza veya eğitim modüllerinize uygun bölümler ve alt bölümler halinde düzenleyin

Farklı öğrenme stilleri için çalışma kartları ve özet sayfaları dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde notları dışa aktarın

Scribbl sınırlamaları

İlk kez kullananlar için bir öğrenme süreci vardır

Kullanıcılar, grup işbirliği özelliklerinin iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor

Chrome uzantısı diğer araçlarla çakışabilir

Scribbl fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Özel fiyatlandırma (yıllık faturalandırılır)

Scribbl puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (320+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcıların Scribbl hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Scribbl tek kelimeyle harika. Eskiden saatlerimi alan görevleri otomatikleştiriyor ve zamanlama ve içerik planlama özellikleri birinci sınıf. Tüm sosyal hesaplarımı bağlamanın ve her şeyi sorunsuz bir şekilde çalıştırmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Gönderilerimi iyileştirmek için yapay zeka önerileri de çok yardımcı oluyor – sanki dijital bir asistanım var gibi. Harika, mükemmel bir uygulama!

Scribbl tek kelimeyle harika. Eskiden saatlerimi alan görevleri otomatikleştiriyor ve zamanlama ve içerik planlama özellikleri birinci sınıf. Tüm sosyal hesaplarımı bağlamanın ve her şeyi sorunsuz bir şekilde çalıştırmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Gönderilerimi iyileştirmek için yapay zeka önerileri de çok yardımcı oluyor – sanki dijital bir asistanım var gibi. Harika, mükemmel bir uygulama!

🔍 Biliyor muydunuz? Dialpad tarafından yapılan bir ankete göre, çoğu insan çalışma haftasının üçte birini toplantılarda geçiriyor. Yaklaşık %46'sı toplantılarda dört saatten az zaman geçirirken, %37'si 4 ila 12 saat arasında zaman geçiriyor. %12'si 12-20 saatlik toplantılara katılırken, %5'i en az 20 saatini toplantılarda geçiriyor. Bu, tartışmalara ayrılan çok fazla zaman demek!

6. Bluedot (Teknik toplantılar ve geliştirici takımları için en iyisi)

bluedot aracılığıyla

Bluedot, teknik tartışmaları farklı bir şekilde ele alarak öne çıkıyor. Bu araç, toplantılarınızdaki kod parçacıklarını, teknik terimleri ve mimari tartışmaları tanır.

Geliştiriciler, odaklarını bozmadan önemli teknik kararları işaretleyebilir. AI, teknik belgeleri doğrudan tartışmalarınızdan düzenlemeye yardımcı olarak, daha sonra yazarken zaman kazanmanızı sağlar.

Toplantı notları, teknik yığın belgelerinize ve proje yönetimi araçlarınıza otomatik olarak bağlanabilir.

Bluedot'un en iyi özellikleri

Toplantılardan kod parçacıklarını ve teknik kararları doğrudan geliştirme belgelerinize aktarın

Mimari kararları etiketleyin ve bunları bilgi tabanınızdaki mevcut teknik belgelere otomatik olarak bağlayın

İlgili bağlamı ekleyerek toplantı tartışmalarından doğrudan Jira biletleri veya GitHub sorunları oluşturun

Birden fazla takım toplantısında teknik borç tartışmalarını ve geliştirme önceliklerini izleyin

Bluedot sınırlamaları

Öncelikle teknik takımlara odaklanmıştır

Google Meet için genel not alma uygulamalarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Özel entegrasyonlar için kurulum süresi gerekir

Bluedot fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 18 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Bluedot puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcıların Bluedot hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Bluedot'un en iyi özelliği, kullanım kolaylığı ve oldukça kullanıcı dostu arayüzüdür. Her yerde kullanılabilmesi, Bluedot'un bir başka sevilen özelliğidir. Sağladığı etkileşim birinci sınıftır.

Bluedot'un en iyi özelliği, kullanım kolaylığı ve oldukça kullanıcı dostu arayüzüdür. Her yerde kullanılabilmesi, Bluedot'un bir başka sevimli özelliğidir. Sağladığı etkileşim birinci sınıftır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Hiç sonsuza kadar süren bir Google Meet bağlantısı aldınız mı? Google Meet bağlantıları teknik olarak son kullanma tarihi yoktur; bazıları yıllardır aktif durumda! Dolayısıyla, rastgele eski bir davetiyeye tıklarsanız, hayalet bir toplantıya katılabilirsiniz.

7. Read AI (Hızlı toplantı özetleri için en iyisi)

via Read AI

Read AI, kısa özetlere odaklanarak toplantı notlarına farklı bir bakış açısı getiriyor. Bu araç, saatlerce süren toplantıları anlamlı ve kolayca taranabilir önemli noktalara ayırır.

Her şeyi uzun transkriptlere aktaran diğer not alma uygulamalarının aksine, Read birkaç dakika içinde anahtar noktaları kavramanıza yardımcı olur. Takımlar, eylem öğelerini ve kararları incelemeye uygun özetler halinde düzgün bir şekilde düzenlemesini çok seviyor.

Asıl önemli olan, normal notlarda genellikle kaybolan önemli yan tartışmaları yakalama yeteneğidir.

AI'nın en iyi özelliklerini okuyun

Uzun toplantıları hızlı ve anlaşılır özetlere bölerek, orijinal tartışmanın önemli bağlamını ve nüanslarını koruyun

Toplantılar sırasında öncelik düzeylerine göre eylem öğelerini işaretleyin ve kategorilere ayırın

İlgili tartışma noktalarına doğrudan atlamanıza yardımcı olan AI tarafından oluşturulan bir taslak kullanarak toplantı kayıtlarında gezinin

Önemli anları seçerek özel toplantı özetleri oluşturun, aramayı kaçıran paydaşlarla güncellemeleri paylaşmak için mükemmeldir

AI sınırlamalarını okuyun

Özetin kalitesi ses netliğine göre değişir

Not düzenleme için sınırlı seçenekler sunar

Kullanıcılar, aracın çok temel entegrasyon özellikleri sunduğunu bildiriyor

Özet biçimleri için minimum özelleştirme

AI fiyatlandırmasını okuyun

Ücretsiz

Pro: 19,75 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: 29,75 $/ay kullanıcı başına

Enterprise+: 39,75 $/ay kullanıcı başına

AI derecelendirmelerini ve yorumlarını okuyun

G2: 3,9/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcıların Read AI hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Read'de en çok sevdiğim şey, Zoom toplantı transkripsiyonlarını otomatikleştirme özelliği. Gerçek zamanlı transkripsiyonlar ve akıllı planlama özellikleri, iletişimi kolaylaştırmak ve toplantıların daha verimli geçmesini sağlamak için paha biçilmez.

Read'de en çok sevdiğim özellik, Zoom toplantı transkripsiyonlarını otomatikleştirme yeteneğidir. Gerçek zamanlı transkripsiyonlar ve akıllı planlama özellikleri, iletişimi kolaylaştırmak ve toplantıların daha verimli olmasını sağlamak için paha biçilmez değerdedir.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi AI iletişim araçları

8. Otter. ai (Çok dilli ve işlevler arası takımlar için en iyisi)

Otter. ai, gerçek zamanlı işbirliği ve dil işleme üzerine odaklanarak toplantı notlarına benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Katılımcıların diller arasında geçiş yaptığı veya anında çeviriye ihtiyaç duyduğu toplantıları yönetmede en iyisidir.

Hibrit takımlar, bu toplantı tutanak yazılımının konuşmacıları ayırt etme ve yan konuşmaları doğru bir şekilde yakalama özelliğinden özellikle yararlanır. Otomatik özet oluşturucu, hızlı standup toplantılardan uzun strateji oturumlarına kadar farklı toplantı türlerine uyum sağlar.

Temel transkripsiyonun ötesinde, Otter. ai takımların toplantılardaki konuşma kalıplarını ve tekrarlanan konuları tespit etmesine yardımcı olarak projelerin zaman içindeki gelişimini izlemeyi kolaylaştırır.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Konuşmacı atamalarını ve her bir tartışma konusunun bağlamını koruyarak, birden fazla dilde eşzamanlı konuşmaları kaydedin

Konuşma süresi dağıtımı, konu sıklığı ve katılım kalıpları dahil olmak üzere ayrıntılı toplantı bilgileri oluşturun

Sektöre özel terminoloji için özel kelime listeleri oluşturun ve tutarlı dokümantasyon için bu terimleri transkriptlerde otomatik olarak işaretleyin

Akıllı taslak oluşturma özelliği ile toplantı tartışmalarını yapılandırılmış belgelere dönüştürün

Birden fazla toplantıdaki ilgili konuşmaları birbirine bağlayarak, takım kararları ve proje gelişimi hakkında kapsamlı bir bilgi tabanı oluşturun

Otter. ai sınırlamaları

Gerçek zamanlı transkripsiyon sırasında işlemciyi yoğun şekilde kullanır

Daha uzun toplantılar için depolama sınırları vardır

Özel kelime eğitimi zaman alır

Otter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Özetleri, düzenlenebilir olmalarını ve ayrıntıların özetine dayalı bir takip e-postası oluşturmak için kenar çubuğunu kullanabilmeyi çok seviyorum. ÇOK ZAMAN KAZANDIRIYOR. Tüm notların web sitesinde aranabilir ve kolayca bulunabilir olmasını seviyorum. Otter'ı hafta başında toplantılarıma eklemek çok kolay. Notları takımımla paylaşmak çok kolay.

Özetleri, düzenlenebilir olmalarını ve kenar çubuğunu kullanarak özetlere dayalı bir takip e-postası başlığı oluşturabilmemi çok seviyorum. ÇOK ZAMAN KAZANDIRIYOR. Tüm notların web sitesinde aranabilir ve kolayca bulunabilir olmasını seviyorum. Otter'ı hafta başında toplantılarıma eklemek çok kolay. Notları takımımla paylaşmak çok kolay.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Orijinal Google Meet logosu bir kameraya benziyordu, ancak insanlar bunu YouTube ile karıştırıyordu! Google, ayrımı daha net hale getirmek için sonunda logoyu şu anda tanıdığımız yeşil ve sarı simgeye dönüştürdü.

9. MeetGeek (Veriye dayalı toplantı analizi için en iyisi)

meetGeek aracılığıyla

MeetGeek, toplantı belgelemeyi veri analizi açısından ele alır. Bu araç, toplantı dinamiklerini, katılımcıların katılımını ve tartışma kalıplarını analiz ederek temel transkripsiyondan daha derinlemesine bir inceleme yapar.

Takımlar, ayrıntılı analizler sayesinde toplantı kültürlerinin nasıl geliştiğini izleyebilir. Platform, farklı toplantı türlerini otomatik olarak kategorize eder ve not alma stilini buna göre uyarlar. MeetGeek ayrıca, verimli tartışmalar ile zaman alıcı konudan sapmaları belirleyerek takımların toplantı programlarını optimize etmelerine yardımcı olur.

MeetGeek'in en iyi özellikleri

Katılımcıların katılımını, tartışma akışını ve karar verme kalıplarını izleyen kapsamlı analizlerle toplantıların etkinliğini izleyin

Farklı takım üyeleri için ilgili bilgileri öne çıkaran, role özel toplantı özetleri oluşturun

Duygu analizi ve konu modelleme kullanarak toplantılardaki müşteri etkileşim eğilimlerini izleyin, ortak sorunları ve özellik taleplerini belirleyin

Tartışma konularına ve bahsedilen projelere göre toplantı bilgilerinin ilgili paydaşlara dağıtımını otomatikleştirin

MeetGeek sınırlamaları

Analitik özellikleri, tutarlı ve uzun süreli kullanım gerektirir

Özel raporlama için karmaşık kurulum

Sınırlı geriye dönük analiz seçenekleri

MeetGeek fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla

MeetGeek puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (430+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

MeetGeek hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Not almak ve mümkün olduğunca fazla bilgiyi kaydetmek için endişelenmeden müşterinin söylediklerini dikkatle dinleyebilmeyi seviyorum, çünkü bunlar benim için zaten yapılıyor. Ayrıca, takip edilecek noktaların kısa bir özetinin olması da çok faydalı oldu, böylece toplantı bittikten sonra geri dönüp gerekli noktaları işaretlediğinizden emin olabilirsiniz.

Not almayı ve mümkün olduğunca fazla bilgiyi kaydetmeyi düşünmeden, müşterinin söylediklerini dikkatle dinlemeye odaklanabilmeyi çok seviyorum, çünkü bunlar benim için zaten yapılıyor. Ayrıca, takip edilecek noktaların kısa bir özetinin olması da çok faydalı oldu, böylece toplantı bittikten sonra geri dönüp gerekli noktaları işaretlediğinizden emin olabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Google Meet'te gizli Paskalya yumurtaları var! Sohbete "/pitchforks" yazın, herkesin ekranı küçük çatal emojileriyle dolacak. (Sahte) öfkenizi ifade etmenin eğlenceli bir yolu.

10. Fathom (Müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar için en iyisi)

fathom aracılığıyla

Fathom, toplantı belgeleri konusunda ilişki odaklı bir yaklaşım benimser. AI toplantı aracı, müşteri etkileşimlerini yakalar ve düzenler, böylece danışmanlık firmaları, ajanslar ve müşteri başarı takımları için değerli hale gelir.

Ayrıntılı etkileşim geçmişlerini saklayarak zaman içinde ilişkilerin gelişimini izlemenize yardımcı olur. Takımlar, sonsuz toplantı kayıtlarını taramadan geçmiş konuşmalara ve kararlara hızlıca erişebilir.

En iyi özellikleri keşfedin

Daha iyi hesap yönetimi için toplantı notlarını, eylem öğelerini ve ilişki dönüm noktalarını birleştiren kapsamlı müşteri etkileşim zaman çizelgeleri oluşturun

Ürün takımları için bağlam ve öncelik düzeylerini korurken, konuşmalardan müşteri gereksinimlerini ve geri bildirimlerini otomatik olarak çıkarın

Toplantı etkileşimlerine dayalı ilişki sağlığı puan kartları oluşturarak takımların ek dikkat gerektiren hesapları belirlemelerine yardımcı olun

Verilen sözleri gerçek teslimatlarla otomatik olarak ilişkilendirerek, birden fazla müşteri toplantısında taahhütlerin yerine getirilmesini izleyin

Sınırlamaları öğrenin

Aracın temel özellikleri öncelikle müşteri etkileşimlerine odaklanmıştır

Sınırlı dahili toplantı özellikleri sunar

Anlamlı ilişki verileri oluşturmak zaman alır

Entegrasyon kurulumu teknik uzmanlık gerektirir

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5/5 (4.508+ yorum)

Capterra: 5/5 (630+ yorum)

Gerçek kullanıcıların Fathom hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Fathom, kullanımı son derece kolay, çok kullanıcı dostu ve çok sezgisel bir platforma sahiptir. İngilizce ve İspanyolca toplantılarda not almak için tercih ettiğimiz araçtır ve notları gözden geçirdikten sonra bile hiçbir hata bulamadık. Yapılacaklar listeleri, düzenli not alma ve çok kolay platform, Fathom ile deneyimimizi çok keyifli hale getirdi. Yararlanabileceğini düşündüğüm herkese tavsiye ediyorum.

Fathom, kullanımı son derece kolay, çok kullanıcı dostu ve çok sezgisel bir platformdur. İngilizce ve İspanyolca toplantılarda not almak için tercih ettiğimiz araçtır ve notları gözden geçirdikten sonra bile hiçbir hata bulamadık. Yapılacaklar listeleri, düzenli not alma ve çok kolay platform, Fathom ile deneyimimizi çok keyifli hale getirdi. Yararlanabileceğini düşündüğüm herkese tavsiye ediyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Leonardo Da Vinci, eskizler, fikirler ve bilimsel gözlemleriyle 7.000 sayfadan fazla defter doldurdu. Notlarını gizli tutmak için aynaya yazarak bile notlar aldı.

📖 Ayrıca okuyun: AI Not Alma için En İyi Fathom AI Alternatifleri

Karalama yapmayı bırakın, ClickUp kullanmaya başlayın

Harika toplantılar, görüşme bittiğinde bitmez. Doğru AI not alma uygulaması her şeyi düzenli tutar, eylem öğelerini izler ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Takip işlemlerini kolaylaştıran net özetler ve aranabilir transkriptler sayesinde dağınık notlar arasında boğulmak artık geçmişte kaldı.

ClickUp bunu bir adım daha ileri götürür. AI destekli toplantı notlarının ötesinde, konuşmaları görevler, belgeler ve takım sohbetleriyle tek bir yerde birbirine bağlar. Her toplantı, takviminizde sadece bir girdi değil, verimli bir sonraki adım haline gelir.

