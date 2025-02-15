2025'in En İyi 11 Otomatik Not Alma Aracı

Notlar düzenli olmanızı sağlar, ancak manuel not alma yavaş ve yorucudur. Çalışanların %52'si kendilerini tükenmiş hissediyor, bu durumda ayrıntıları gözden kaçırmak kaçınılmazdır.
Çözüm nedir? AI destekli not alma araçları.
Sıkıcı işleri onlar halleder, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz. ClickUp gibi araçlar, görev yönetimi ve gerçek zamanlı işbirliğini birleştirerek sorunsuz bir iş akışı için güçlü not alma özellikleri sunar.
Başlamak için en iyi araçlar burada. 🚀
⏰ 60 Saniyelik Özet
En iyi otomatik not alma araçlarına hızlıca göz atmak mı istiyorsunuz? İşte burada:
- ClickUp : AI destekli not alma, özetleme ve işbirliği için en iyisi
- Krisp: Toplantılar sırasında gürültü engelleme için en iyisi
- Granola: Mac'te bağlam farkında toplantı notları için en iyisi
- Fireflies. ai: Transkripsiyon ve AI özetleri ile sesli konuşmalar için en iyisi
- Otter. ai: Gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı özetleri için en iyisi
- tl;dv: Çok dilli destek ve ayrıntılı toplantı analizi için en iyisi
- Notion AI: Birleşik bir çalışma alanında verimlilik ve özetleme için en iyisi
- Mem AI: Dinamik bağlantılarla zahmetsiz organizasyon için en iyisi
- Evernote: Notların yanı sıra görev yönetimi için en iyisi
- Avoma: Satış odaklı toplantı zekası için en iyisi
- Reflect: Bağlantılı bir "ikinci beyin" oluşturmak için en iyisi
Otomatik Not Alma Nedir?
Otomatik toplantı notları, AI ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerini kullanarak aramalar veya sanal toplantılar sırasında ayrıntılı ve yapılandırılmış tutanaklar oluşturur.
Her kelimeyi not almaya çalışmak zorunda kalmayacaksınız; bu araçlar işi sizin yerinize yapar ve siz tartışmaya odaklanabilirsiniz. İster takım tartışması ister hızlı bir satış toplantısı olsun, otomatik araçlar her anahtar noktayı doğru bir şekilde yakalar.
Otomatik not almanın avantajları nelerdir?
Hala karar veremediniz mi? Otomatik not alma özelliği şunları sunar:
- Toplantıya tamamen odaklanın ve tartışmalara aktif olarak katkıda bulunun
- Manuel not almaya ve toplantı sonrası transkripsiyon zahmetine veda edin
- Her konuşmanın doğru ve güvenilir kayıtlarının keyfini çıkarın — "Sanırım şöyle dedi" gibi anlar yaşamayın
- Takımınızla paylaşmaya hazır, iyi yapılandırılmış, konu tabanlı ana hatlar elde edin
🌟 Eğlenceli Bilgi: Daha geniş bir çalışan grubunun katkılarıyla alınan kararlar genellikle daha kapsamlı ve bilinçli olur. Ayrıca, farklı takımlar kararları uyguladığında %60 daha iyi sonuçlar elde edilir. Otomatik toplantı notları, herkesin not almaya çalışmak yerine tartışmalara aktif olarak katılabilmesi için çok önemlidir.
Otomatik Not Alma Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru AI not alma aracını bulmak, yeni sorunlar yaratmak değil, gerçek sorunları çözmekle ilgilidir. Zaman kazanmalı, iş akışınızı basitleştirmeli ve önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olmalıdır. İşte dikkate almanız gerekenler:
- Doğruluk: Araç, teknik terimler ve jargon dahil olmak üzere her kelimeyi güvenilir bir şekilde yakalamalıdır
- Özetleme: Anahtar noktaların ve kararların açık ve özlü özetlerini otomatik olarak oluşturun
- Gerçek zamanlı transkripsiyon: Hızlı düzenlemeler veya incelemeler için toplantı sırasında notlara anında erişin
- Diğer araçlarla entegrasyon: Takviminiz, proje yönetimi uygulamalarınız ve iletişim platformlarınızla sorunsuz senkronizasyon
- İşbirliği özellikleri: Takımınızın notları kolayca düzenlemesine, yorumlamasına ve paylaşmasına olanak tanıyın
- Veri güvenliği: Birinci sınıf güvenlik önlemleriyle hassas bilgileri koruyun
- Eylem öğesi izleme: Eyleme geçirilebilir görevleri vurgulayın, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın
- Özelleştirilebilir özellikler: Etiketleme veya vurgulama gibi seçeneklerle aracı ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın
- Ses ve video desteği: Kayıtlardan veya video toplantılardan sorunsuz bir şekilde transkripsiyon yapın
- Kullanıcı arayüzü: Yoğun bir günde bile sezgisel ve kullanımı kolay bir araç seçin
En İyi 10 Otomatik Not Alma Aracı
Manuel not almaya zaman harcamaktan bıktıysanız, bu AI not özetleyiciler hayatınızı değiştirecek . Gerçek zamanlı transkripsiyondan sorunsuz görev entegrasyonuna kadar, tek bir ayrıntıyı bile kaçırmadan düzenli kalmanıza ve en önemli şeylere odaklanmanıza yardımcı olurlar.
İşte en iyi 10 otomatik not alma aracının özeti:
1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli not alma, özetleme ve işbirliği aracı)
Bu bir sır değil: Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz genellikle dağınık araçlarda bulunur. Ortalama bir çalışan, yılın %9'unu uygulamalar arasında geçiş yapmakla geçirir.
İşlerin neden aksadığını biliyoruz ve ClickUp ile düzeltiyoruz — bu durumda, not alma araçlarını kullanarak.
ClickUp AI Not Alıcı: Her ayrıntıyı zahmetsizce yakalayın
ClickUp AI Note-Taker sanal toplantılarınıza katılır, konuşmaları kaydeder ve otomatik olarak ayrıntılı, yapılandırılmış toplantı notları oluşturur. Anahtar noktaları vurgular, kararları izler ve eylem öğelerini belirler, böylece manuel not almaktan kurtulurken takımınızın uyumunu sağlar.
ClickUp AI Not Alıcı'nın anahtar özellikleri:
- Otomatik toplantı transkripsiyonu ve özetleri
- Gerçek zamanlı eylem öğesi algılama ve izleme
- Takip için ClickUp Görevleri ve Belgeler ile sorunsuz entegrasyon
💡 Profesyonel İpucu: AI Not Alıcı, notları ClickUp Belgeleri ve Görevleri ile senkronize eder, böylece toplantı özetlerini anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.
ClickUp Brain: Düzenli Çalışma için İkinci Beyniniz
ClickUp Brain , toplantı notlarını, fikirleri ve görevleri anlamlı içgörülere dönüştürmenize yardımcı olan ikinci beyninizdir. Ayrıca, uzun tartışmaları özetlemenize, belgeleri biçimlendirmenize ve takip işlemlerini izlemenize olanak tanır; hem de tek bir parmağınızı bile kıpırdatmadan.
Bu AI asistanı, uzun tartışmaları özetleyerek, belgeleri biçimlendirerek ve takip edilecekler veya eylem öğelerini belirleyerek not almayı basitleştirir.
📌 Örnek: Toplantınızda 200 yorumluk bir konu başlığı oluşursa (hepimizin başına gelmiştir), ClickUp Brain bu gürültüyü özetler
ClickUp Belgeleri ve Not Defteri: kolaylıkla notları düzenleyin ve alın
ClickUp, kullanıcıların ayrıntılı toplantı notları oluşturmasına, fikirlerini beyin fırtınası yapmasına ve madde işaretleri, başlıklar ve multimedya gömüler gibi zengin metin seçenekleriyle belgeleri biçimlendirmesine yardımcı olmak için ClickUp Belgeleri gibi araçlar kullanır.
En iyi yanı ne mi? ClickUp Belgeleri ve ClickUp Görevleri arasında çift yönlü bağlantı. Bu, görevlerinizin ve belgelerinizin maksimum bağlam için birbirine bağlı olduğu anlamına gelir.
Gün boyunca fikirleri, yapılacakları veya hatırlatıcıları kaydetmekte zorlanıyorsanız, ClickUp Not Defteri'ni kullanın.
İşte sihirli formül: Notlarınızı, son tarihleri ve atanan kişilerle birlikte anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Örneğin, "Alex ile satış teklifi hakkında görüş" notunu aldığınızda, bunu Not Defterinden doğrudan bir göreve dönüştürebilirsiniz.
Bu şablon, yapılandırılmış notlar oluşturma ve anahtar noktaları izleme konusunda titizseniz de mükemmeldir.
Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimizi oluşturmak için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi takip edebiliyorum.
Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimizi oluşturmak için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi yönetebiliyorum.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, not almaya kolayca başlamanızı sağlayan çok sayıda hazır şablon sunar. ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu, başlamak istiyorsanız size doğru yönü gösterecektir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Proje yönetimi için 15'ten fazla özel görünüm: Listeleri, panoları veya takvimleri tercih edin, ClickUp iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir görünümler sunar
- Bir dizi iş ve işbirliği aracı: Her şeyi tek bir yerde tutmak için Dijital Beyaz Tahtalar, ClickUp Belgeleri, yerleşik sohbet ve Zihin Haritaları gibi araçlar içerir
- ClickUp AI yazma asistanı: İçerik oluşturmayı ve beyin fırtınasını basitleştirmek için size özel ipuçları ve 100'den fazla araç edinin
- Not düzenleme ve etiketleme sistemi: Kolay gezinme için iç içe sayfalar ve etiketlerle notlarınızı düzenli tutun
- Dokümantasyon ve not alma: Toplantı notlarından bilgi tabanlarına kadar tüm dokümantasyonunuzu tek bir platformda yönetin
- Biçimlendirme ve stil seçenekleri: Çeşitli yazı tipi stilleri, vurgular, afişler ve daha fazlasıyla notlarınızı kişiselleştirin
- Gömme seçenekleri: Yer imleri, tablolar ve multimedya öğeleri ekleyerek çok yönlü belgeler oluşturun
- Notları herkesle güvenli bir şekilde paylaşın: Gizlilik ayarlarını kontrol edin ve belgeleri kamuya açık veya gizli bağlantılar aracılığıyla zahmetsizce paylaşın
- Her takım için özel şablon kütüphanesi: Projeleri başlatmak ve tutarlılığı sağlamak için 1.000'den fazla şablona erişin
ClickUp sınırlamaları
- Özelliklerin çokluğu, yeni kullanıcıların ustalaşması için zaman alabilir
- Mobil uygulamada henüz tüm görünümler ve özellikler tam olarak erişilebilir değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7 üzerinden 5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
✨ Kullanıcı Yorumları: Kullanıcılar, olağanüstü müşteri desteği ve günlük güvenilirliğin keyfini çıkarırken görevleri yönetmek ve düzenli kalmak için ClickUp'ı kullanmayı seviyor.
Eski görevleri ve notları arayarak, aklımda kalmayan ayrıntıları bulabilmeyi çok seviyorum. Ayrıca, her şeyi tek bir yerde tutabiliyorum, kağıtları her yerde aramak zorunda kalmıyorum ve yazdıklarımı okuyamama endişesi yaşamıyorum.
Eski görevleri ve notları arayarak, aklımda kalmayan ayrıntıları bulabilmeyi çok seviyorum. Ayrıca, her şeyi tek bir yerde tutabiliyorum, kağıtları her yerde aramak zorunda kalmıyorum ve yazdıklarımı okuyamama endişesi yaşamıyorum.
Ayrıca okuyun: Toplantılar için en iyi AI not alma uygulamaları
2. Krisp (Gürültü engelleme özelliğine sahip en iyi yapay zeka destekli toplantı asistanı)
Çevrimiçi toplantılar sırasında arka plan gürültüsü ve bilgi yüklemesi sizi ne sıklıkla rahatsız ediyor? Krisp, sanal etkileşimlerinizi sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir asistandır.
Gürültü engelleme, transkripsiyon ve otomatik toplantı notları konusunda mükemmeldir, bu da onu bireyler ve takımlar için değerli bir araç haline getirir.
Ayrıca Krisp, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi çoğu toplantı platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve ek eklentilere gerek kalmadan uyumluluk sağlar.
🧠 Biliyor muydunuz: ABD'de her gün 11 milyondan fazla toplantı, haftada 55 milyona kadar ve yılda 1 milyarı aşan toplantı yapılıyor!
Krisp'in en iyi özellikleri
- Daha net toplantılar ve aramalar için arka plan gürültüsünü, sesleri ve yankıları giderir
- Daha iyi erişilebilirlik ve dokümantasyon için doğru transkripsiyonlar oluşturur
- Tartışmaları eyleme geçirilebilir içgörüler ve anahtar noktalar halinde özetler
- Daha iyi transkripsiyon doğruluğu sağlamak için aksanlara göre konuşma tanıma özelliğini ayarlayın
- Eklenti gerektirmeden Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformlarla çalışır
Krisp sınırlamaları
- Ücretsiz plan, günlük AI özetlerini ve gürültü engelleme süresini kısıtlar
- Bazı kullanıcılar, uygulamaya özgü entegrasyonlarda ara sıra sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir
Krisp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 8 $/kullanıcı
- İş: Aylık 15 $/kullanıcı
Krisp müşteri puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (550+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
✨ Kullanıcı Yorumları: Bir G2 kullanıcısı, inceleme ve dağıtım için otomatik olarak doğru transkriptler oluşturarak ayrıntılı toplantı tutanakları oluşturma özelliği nedeniyle Krisp'i beğendi.
Proje yöneticisi olarak, ayrıntılı toplantı tutanakları yazmakla her zaman zorlanırdım... Ancak KRISP her şeyi değiştirdi! (kelimenin tam anlamıyla) Artık projelerimde toplantı tutanakları tutmaya geri döndüm.
Proje yöneticisi olarak, ayrıntılı toplantı tutanakları yazmakla her zaman zorlanırdım... Ancak KRISP her şeyi değiştirdi! (kelimenin tam anlamıyla) Artık projelerimde toplantı tutanakları yazmaya geri döndüm.
Ayrıca okuyun: Düzenli Olmak İçin En İyi Belge Yönetimi Yazılımları
3. Granola (Özelleştirilebilir ve bağlam farkında toplantı notları için en iyi AI destekli not defteri)
Arka arkaya toplantılara mı katılıyorsunuz ve düzgün, eyleme geçirilebilir toplantı notlarına mı ihtiyacınız var? Granola size yardımcı olabilir.
Not alma sürecini basitleştirmek için tasarlanan Granola, Zoom, Google Meet, Teams ve Slack gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde çalışır ve rahatsız edici botlar olmadan toplantı seslerini doğrudan Mac'inizden yakalar.
💡 Profesyonel İpucu: Granola'nın AI sohbetini kullanarak notlarınızdan "Gelecek çeyreğin öncelikleri hakkında neler konuşuldu?" gibi anahtar noktaları hızlıca çıkarın
Granola'nın en iyi özellikleri
- AI ve kullanıcı girdilerini birleştirerek kusursuz ve doğru toplantı özetleri oluşturun
- Özelleştirilebilir şablonlar aracılığıyla tekrarlanan toplantılar veya takım iş akışları için özel not biçimleri oluşturun
- Gerçek zamanlı transkripsiyon ile botlar olmadan toplantı seslerini doğrudan Mac'inizden yakalayın
- Kullanıcıların, özel bir AI Soru-Cevap asistanı aracılığıyla toplantı sonrası notlardan belirli bilgileri almasını sağlar
- Notları ve şablonları kuruluşunuz genelinde kolayca paylaşın
Granola sınırlamaları
- Platform şu anda yalnızca Mac'te kullanılabildiğinden, Windows kullanıcılarının bekleme listesine katılmaları gerekmektedir
- Daha büyük takımlar için maliyetler artabilir
Granola fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Bireysel: Aylık 18 $/kullanıcı
- İş: Aylık 14 $/kullanıcı
4. Fireflies. ai (Transkripsiyon ve AI özetleri ile sesli konuşmalar için en iyisi)
Fireflies. ai, sanal toplantılar sırasında sesli konuşmaları yönetmeyi basitleştiren yapay zeka destekli bir araçtır.
Temel olarak, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlardaki konuşmaları otomatik olarak transkribe eder, özetler ve analiz eder. Konuşma zekası ve Slack, Asana ve Salesforce gibi araçlarla entegrasyonlar gibi özelliklerle Fireflies, not alma ve toplantı sonrası iş akışlarını kolaylaştırır.
Fireflies. ai ayrıca, toplantıların anahtar anlarını kolayca aramayı ve takip notları oluşturmayı sağlayan "AskFred" AI asistanını da sunmaktadır.
💡 Profesyonel İpucu: Fireflies. ai'yi kullanarak toplantı transkriptlerini filtreleyin ve eylem öğelerini veya soruları saniyeler içinde belirleyin. Kayıtların tamamını tekrar izlemeden görevlerinizi takip etmek için mükemmeldir.
Fireflies. ai en iyi özellikler
- Konuşmaları yüksek doğrulukla eyleme geçirilebilir özetlere dönüştürür
- Takım işbirliğini geliştirmek için konuşmacının konuşma süresini, duygularını ve anahtar konuları izler ve AI destekli içgörüler sunar
- Salesforce, Slack ve Zapier gibi araçlarla birlikte çalışarak iş akışlarını kolaylaştırır
- AskFred AI asistanı ile toplantı transkriptlerinden hızlı arama ve takip yapın
- Zoom, Teams, Google Meet ve daha fazlasında toplantıları destekler
Fireflies. ai sınırlamaları
- 800 dakikalık depolama ve daha az AI özeti ile sınırlıdır
- Ağ bağlantısı zayıf olduğunda performans düşebilir
Fireflies. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 10 $/kullanıcı
- İş: Aylık 19 $/kullanıcı
Fireflies. ai müşteri puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (580+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
✨ Kullanıcı Yorumları: Bir yorumcu, Fireflies.ai'nin yöneticilere hassas transkripsiyon doğruluğu, AI destekli özetler ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunan, kullanışlı bir toplantı arkadaşı olduğunu belirtti.
Fireflies. ai, her zaman işlerin üstesinden gelen, süper zeki ve asla yorulmayan bir asistanınız varmış gibi. Toplantı deneyimimi zorunlu bir kötülükten verimlilik kaynağına dönüştürdü.
Fireflies. ai, her zaman işlerin üstesinden gelen, süper zeki ve asla yorulmayan bir asistanınız varmış gibi. Toplantı deneyimimi, zorunlu bir kötülükten verimlilik kaynağına dönüştürdü.
5. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetler için en iyi AI destekli toplantı asistanı)
Otomatik transkripsiyon, eylem öğesi tanımlama ve AI destekli özetler gibi özelliklerle Otter, takımların ve bireylerin belgelere değil tartışmalara odaklanmalarını sağlar.
Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformlarla entegre olabilmesi nedeniyle işletmeler, eğitimciler ve içerik oluşturucular için uygundur.
🍪 Bonus: Otter AI Chat, kullanıcıların takip e-postaları oluşturmasına, anahtar kararları çıkarmasına veya toplantıları saniyeler içinde özetlemesine olanak tanır. Gerçek zamanlı transkripsiyon özelliği, konuşma sırasında hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar ve bağlantılı ses-metin işlevselliği, inceleme ve düzenlemeyi her zamankinden daha kolay hale getirir.
Otter. ai en iyi özellikler
- Toplantıları otomatik olarak kaydedin ve önemli noktaların ve eylem öğelerinin özetleriyle toplantıların transkripsiyonunu yapın
- Toplantı transkriptlerinden anında yanıtlar, takipler ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunar
- Slack, Salesforce ve Google Meet gibi araçlarla birlikte çalışarak verimliliği artırın
- Transkripsiyon İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde mevcuttur
- Transkriptlerin daha iyi organize edilmesi için konuşmacıları otomatik olarak etiketler
💡 Profesyonel İpucu: Videodan not almaktan bıktınız mı? Profesyoneller gibi nasıl yapılacağını öğrenin.
Otter. ai sınırlamaları
- Transkriptler, okunabilirlik için genellikle manuel temizleme gerektirir
- Transkripsiyon dakikası ve konuşma süresi sınırı
Otter. ai fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 8,33 $/kullanıcı
- İş: Aylık 20 $/kullanıcı
Otter. ai müşteri puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (85+ yorum)
Ayrıca okuyun: Toplantı Notları Nasıl Alınır: Tam Kılavuz
6. tl;dv (Çok dilli destek sunan verimli AI tabanlı toplantı asistanı)
Hiç bir toplantıdan çıktıktan sonra, tartışılanların yarısını bile hatırlayamadığınız oldu mu? Hepimiz bu durumu yaşamışızdır.
Yoğun çalışan profesyoneller, özellikle satış veya liderlik rollerindekiler için, dağınık toplantı takipleri ve kaybolan bilgiler, kaçırılan fırsatlara ve verimsizliğe yol açabilir.
tl;dv, yapay zeka destekli toplantı asistanı, toplantıları otomatik olarak transkribe eder, kısa özetler oluşturur ve Salesforce, Jira ve Slack gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Özelleştirilebilir şablonlar ve AI destekli içgörüler gibi özelliklerle tl;dv, toplantılarınızda hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlar.
💡 Profesyonel İpucu: Rolünüz ne olursa olsun, farklı kullanım durumlarına göre özelleştirilmiş çeşitli not alma yöntemlerini keşfedin ve verimliliğinizi artırın — popüler not alma yöntemlerine ilişkin eksiksiz kılavuzu buradan inceleyin!
tl;dv en iyi özellikler
- Toplantıları otomatik olarak kaydedin ve 30'dan fazla dilde AI tarafından oluşturulan özetlerle yazıya dökün
- Çeşitli toplantı türlerine göre önceden oluşturulmuş veya özel şablonlarla not almayı özelleştirin
- Takım performansını iyileştirmek için konuşmacı metriklerini, dolgu kelimelerini ve konuşma dinamiklerini izler
- 6.000'den fazla araçla çalışır ve CRM, proje yönetimi ve işbirliği platformlarında sorunsuz iş akışı otomasyonu sağlar
- Kullanıcı dostu bir arayüzle notlarınızı ve toplantı kayıtlarınızı kolay erişim ve geri alma için klasörler halinde düzenleyin
tl;dv sınırlamaları
- İş planı, sağlam özelliklerine rağmen benzer araçlara kıyasla pahalı gelebilir
- Çoğu özellik için aktif bir internet bağlantısı gerekir
tl;dv fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 18 $/kullanıcı
- İş: Aylık 59 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
tl;dv müşteri puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ayrıca okuyun: En İyi AI Not Alma Uygulamaları ve Araçları
7. Notion AI (Yazma ve özetleme için en iyi yapay zeka destekli verimlilik asistanı)
Şunu hayal edin: Toplantı notları, yarı bitmiş taslaklar ve birden fazla platforma dağılmış eylem öğeleriyle boğulmuş durumdasınız. İşte Notion AI, iş akışlarınızı dönüştürmek için devreye giriyor.
Notion çalışma alanınıza doğrudan entegre edilen Notion AI, AI toplantı notlarını özetlemek, içerik oluşturmak ve PDF'leri analiz etmek gibi sıradan görevleri otomatikleştirmek için kişisel asistanınızdır.
Dağınık bilgiler ile eyleme geçirilebilir içgörüler arasındaki boşluğu doldurarak işlerinizi kolayca yönetmenize yardımcı olur.
Notion AI'nın en iyi özellikleri
- AI komutlarına göre blog yazıları, iş tanımları ve e-postalar taslak olarak oluşturun
- Tüm sayfaları veya seçilen bölümleri anahtar noktalara veya eylem öğelerine hızla özetleyin
- Slack ve Google Drive gibi entegre araçlardan bilgi alır
- Küresel takımlar için içeriği birden fazla dile çevirin
- Birleşik verimlilik için Notion çalışma alanında yerel olarak çalışır
Notion AI sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, özelliklerini ve entegrasyonlarını öğrenmek için zamana ihtiyaç duyabilir
- Ana Notion planına ek olarak ek bir abonelik gerektirir
- AI tarafından oluşturulan özetler bazen derinliği veya özgüllüğü eksik olabilir
Notion AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Aylık 8 $/kullanıcı
- İş: Aylık 15 $/kullanıcı
Notion AI müşteri puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.930+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.430+ yorum)
✨ Kullanıcı Yorumları: Bir Notion AI kullanıcısı, aracın yeniden yazmayı basitleştirmesini ve içeriği özetlerken kişisel notlardan güvenilir soru-cevap yanıtları sağlamasını takdir etti.
Makaleleri veya okuduğum herhangi bir materyali kolaylıkla yeniden yazmak ve özetlemek için kullanıyorum. Ayrıca, bir cevap ihtiyacım olduğunda, Notion AI qand A'yı tercih ediyorum çünkü notlarımdan cevaplar veriyor ve ona güvenebiliyorum.
Makaleleri veya okuduğum herhangi bir materyali kolaylıkla yeniden yazmak ve özetlemek için kullanıyorum. Ayrıca, bir cevap ihtiyacım olduğunda, Notion AI qand A'yı tercih ediyorum çünkü notlarımdan cevaplar veriyor ve ona güvenebiliyorum.
8. Mem AI (Zahmetsiz organizasyon için en iyi AI destekli not alma uygulaması)
Meşgul profesyoneller, öğrenciler ve yaratıcılar için tasarlanan Mem, not alma ve geri getirme işlemlerini sezgisel hale getirmek için yapay zeka kullanır.
Mem, katı klasör yapıları yerine Akıllı Arama ve İlgili Notlar gibi yapay zeka destekli özellikler sunarak, her türlü bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda parmaklarınızın ucunda olmasını sağlar.
Ancak Mem'i farklı kılan, "ikinci beyniniz" olarak işlev görme yeteneğidir. Notları dinamik olarak birbirine bağlayarak, bağlamı dikkate alan öneriler sunarak ve gelişmiş düzenleme araçları sağlayarak Mem, arama için daha az zaman harcayıp yaratıcılığınıza daha fazla zaman ayırmanızı sağlar.
Örneğin, GPT-4 tarafından desteklenen Mem Chat, veritabanınızdan içgörüler elde edebilir, toplantı notlarını özetleyebilir ve hatta içerik taslağı oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Mem AI'nın en iyi özellikleri
- Doğal dil sorguları ve AI destekli filtreler kullanarak herhangi bir notu hızla bulun
- Benzer içeriğe sahip notları otomatik olarak birbirine bağlayarak dinamik bir bilgi tabanı oluşturur
- AI destekli "Koleksiyonlar" sayesinde karmaşık klasör yapılarına bağlı kalmadan not düzenlemeyi basitleştirir
- Gerçek zamanlı senkronizasyon ile web ve iOS uygulamalarında notlarınızı güncel tutun ve sorunsuz erişim sağlayın
- Boyut kısıtlaması olmadan ve 100 GB'a kadar depolama alanıyla sınırsız dosya yükleyin
Mem AI sınırlamaları
- Gelişmiş özelliklerin tam olarak öğrenilmesi zaman alabilir
- Birçok AI tabanlı işlevsellik, istikrarlı bir internet bağlantısı gerektirir
Mem AI fiyatlandırması
- Bireysel: Aylık 14,99 $/kullanıcı
- Takımlar: Özel fiyatlandırma
Mem AI müşteri puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Evernote (Görev ve not yönetimi için en iyi yapay zeka destekli araç)
Evernote, kullanıcıların cihazlar arasında not almasına, belgeleri taramasına ve görüntüler veya PDF'ler içinde metin aramasına olanak tanır.
Ancak, AI Search ve AI Edit gibi AI destekli özelliklerle Evernote, basit bir not alma uygulamasından güçlü bir verimlilik asistanına dönüşür.
Evernote'un yeni AI araçları, notları özetleyerek, içeriği düzenleyerek ve yeni fikirler üreterek iş akışlarını basitleştirir.
💡 Profesyonel İpucu: Evernote'un Web Clipper'ını kullanarak makaleleri ve alıntıları doğrudan not defterlerinize kaydedin ve zahmetsiz araştırma ve beyin fırtınası yapın.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Doğal dil sorguları ve yapay zeka destekli arama özelliği ile gizli bilgileri hızla bulun
- Yerleşik tarayıcı ile el yazısı notları, makbuzlar ve daha fazlasını dijitalleştirin
- İnternet bağlantınız olmasa bile notlarınız üzerinde çalışmaya devam edin
- Notlarınıza doğrudan hatırlatıcılar ekleyin, görevler atayın ve son teslim tarihlerini ayarlayın
- Ücretli planlarda sınırsız sayıda cihazdan notlarınıza sorunsuz bir şekilde erişin
Evernote sınırlamaları
- Çevrimdışı erişim ve gelişmiş arama gibi anahtar fonksiyonlar, daha üst düzey planlarla sınırlıdır
- Premium planlar rakiplere kıyasla daha pahalıdır
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Aylık 14,99 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 17,99 $/kullanıcı
- Takımlar: Aylık 24,99 $/kullanıcı
Evernote müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.010+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.260+ yorum)
✨ Kullanıcı Yorumları: Bir G2 kullanıcısı, ilgili bilgileri almak için not defterleri ve etiketleri kullanması nedeniyle Evernote'u tercih ediyor.
Evernote ile herkesin aynı sayfada kalmasını ve proje, toplantı ve günlük faaliyetlerin yönetimiyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak çok kolay.
Evernote ile herkesin aynı sayfada kalmasını ve proje, toplantı ve günlük faaliyetlerin yönetimiyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak çok kolay.
10. Avoma (Satış odaklı toplantı zekası için en iyisi)
Avoma, takip işlemlerini otomatikleştirme, aramaları puanlama ve anlaşma risklerini analiz etme gibi temel özelliklerin ötesine geçen özellikleriyle satış ve iletişim stratejilerinizi bir adım öteye taşır.
Diğer özellikleri arasında gerçek zamanlı transkripsiyon, AI tarafından oluşturulan notlar ve gelir zekası bulunur. Bu özellikler, satış takımlarının, müşteri ile yüz yüze çalışan profesyonellerin ve yöneticilerin verimliliklerini ve karar alma süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur.
💡 Profesyonel İpucu: Avoma'nın akıllı planlama araçları, gelişmiş yönlendirme seçenekleriyle toplantı rezervasyonlarını otomatikleştirerek e-posta alışverişini ortadan kaldırır.
Avoma'nın en iyi özellikleri
- Toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülerle otomatik olarak transkribe edin, kaydedin ve özetleyin
- Notları, eylem öğelerini ve toplantı özetlerini doğrudan Salesforce, HubSpot ve diğer CRM'lere senkronize edin
- Satış takımları için gelir zekası ile anlaşma riski uyarıları, kazanç-kayıp analizi ve tahmin araçları sağlar
- Paylaşılan gündem şablonları, işbirliğine dayalı not düzenleme ve işbirliği araçlarıyla gerçek zamanlı konuşmacı bilgileri
- Toplantılarda belirli terimleri izleyerek eğilimleri belirleyin ve anahtar kelime izleme yoluyla takip işlemlerini özelleştirin
Avoma sınırlamaları
- Geniş dizi özellikleri yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir
- Gelir zekası gibi gelişmiş özellikler pahalı planlar gerektirir
Avoma fiyatlandırması
- AI Toplantı Asistanı: Aylık 19 $/kullanıcı
- Konuşma Zekası: Aylık 59 $/kullanıcı
- Gelir Zekası: Aylık 79 $/kullanıcı
Avoma müşteri puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.320+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
✨ Kullanıcı Yorumları: Bir yorumcu, Avoma'nın içgörülü çağrı geri bildirimi ve puan kartı özelliğinin, çağrı kalitesini iyileştirme ve müşterileri memnun etme konusunda dönüştürücü olduğunu ve bu nedenle yararlı bulduğunu belirtti.
Avoma'nın benim için en yararlı yanı, aramalarımdan sonra aldığım geri bildirimler. Örneğin, aramalar sırasında ne kadar konuştuğum ve müşterinin ne kadar konuştuğu gibi. Bazı aramalarda fazla konuşma eğilimim var, bu yüzden geriye dönüp bakabiliyorum ve bunu ne kadar yaptığımı görebiliyorum.
Avoma'nın benim için en yararlı yanı, aramalarımdan sonra aldığım geri bildirimler. Örneğin, aramalar sırasında ne kadar konuştuğum ve müşterinin ne kadar konuştuğu gibi. Bazı aramalarda fazla konuşma eğilimim var, bu yüzden geriye dönüp bakabiliyorum ve bunu ne kadar yaptığımı görebiliyorum.
Ayrıca okuyun: Notlarda Paylaşım ve İşbirliği
11. Reflect (Bağlantılı bir "ikinci beyin" oluşturmak için en iyisi)
Reflect, insan beynini gerçek anlamda yansıtıyor.
Not almayı ağ bağlantılı bir sisteme uygulayarak beynin fikirleri ilişkilendirme yeteneğini taklit eder.
İster profesyonel bir proje yöneticisi, ister araştırma yapan bir öğrenci, ister günlük yazmayı seven biri olun, Reflect bilgileri zahmetsizce yakalamanız, bağlamanız ve geri getirmeniz için sezgisel bir platform sunar.
En iyi özellikleri yansıtın
- Geri bağlantılar ve etiketler ile dinamik bir "ikinci beyin" gibi fonksiyon gören birbirine bağlı notlar oluşturun
- Odaklanmayı ve görev izlemeyi iyileştirmek için düşünceleri ve yapılacaklar listelerini birleştirin
- GPT-4 ve Whisper ile yazma becerilerinizi geliştirin, sesleri metne dönüştürün ve içeriği özetleyin
- Özel Grafik görünümüyle fikirlerinizin ve notlarınızın nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu görselleştirerek daha derin içgörüler elde edin
- Notları tüm cihazlarda gerçek zamanlı olarak güncel ve erişilebilir tutun
- Güçlü güvenlik özellikleriyle fikirlerinizi koruyun
Sınırlamaları yansıtın
- Yerel Android uygulaması yoktur, iOS kullanıcıları dışında mobil kullanılabilirliği kısıtlar
- Geri bağlantılar ve Grafik görünümü, anlaşılması ve tam olarak kullanılması zaman alabilir
- Obsidian gibi diğer araçlarda bulunan eklentiler ve gelişmiş kişiselleştirme özellikleri yoktur
Fiyatlandırmayı yansıtın
- Tek plan: Aylık 10 ABD doları
Müşteri puanlarını ve yorumlarını yansıtın
- G2: 4,7/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ayrıca okuyun: İşbirliğine Dayalı Not Alma Stratejilerini Uygulama
ClickUp Notları Alır, Siz Öne Çıkın
"O anki düşüncelerinizi yazın. Genellikle en değerli olanlar onlardır." – Francis Bacon
✨ Çeviri: Harika fikirlerin kaçmasına izin vermeyin, hemen kaydedin.
ClickUp, her zaman verimli bir not alma platformuna erişim sağlar.
Sorunsuz işbirliği için ClickUp Belgeleri ve yapay zeka destekli içgörüler için ClickUp Brain gibi özelliklerle bunu istediğiniz zaman, istediğiniz yerde yapabilirsiniz.
Home Care Pulse Gelir Operasyonları Direktörü Tyler Guthrie'nin sözlerine kulak verin: "Belgeler o kadar iyi ki, süreçleri özetlemek veya not almak için bir daha asla Word kullanmak istemiyorum. Not alma becerilerinizi geliştirmeye hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun.