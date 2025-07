2025'in En İyi 11 Otomatik Not Alma Aracı

Notlar düzenli olmanızı sağlar, ancak manuel not alma yavaş ve yorucudur. Çalışanların %52'si kendilerini tükenmiş hissediyor, bu durumda ayrıntıları gözden kaçırmak kaçınılmazdır.

Çözüm nedir? AI destekli not alma araçları.

Sıkıcı işleri onlar halleder, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz. ClickUp gibi araçlar, görev yönetimi ve gerçek zamanlı işbirliğini birleştirerek sorunsuz bir iş akışı için güçlü not alma özellikleri sunar.

Başlamak için en iyi araçlar burada. 🚀

⏰ 60 Saniyelik Özet En iyi otomatik not alma araçlarına hızlıca göz atmak mı istiyorsunuz? İşte burada: ClickUp : AI destekli not alma, özetleme ve işbirliği için en iyisi : AI destekli not alma, özetleme ve işbirliği için en iyisi

Krisp : Toplantılar sırasında gürültü engelleme için en iyisi

Granola : Mac'te bağlam farkında toplantı notları için en iyisi

Fireflies. ai : Transkripsiyon ve AI özetleri ile sesli konuşmalar için en iyisi

Otter. ai : Gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı özetleri için en iyisi

tl;dv : Çok dilli destek ve ayrıntılı toplantı analizi için en iyisi

Notion AI : Birleşik bir çalışma alanında verimlilik ve özetleme için en iyisi

Mem AI : Dinamik bağlantılarla zahmetsiz organizasyon için en iyisi

Evernote : Notların yanı sıra görev yönetimi için en iyisi

Avoma : Satış odaklı toplantı zekası için en iyisi

Reflect: Bağlantılı bir "ikinci beyin" oluşturmak için en iyisi

Otomatik Not Alma Nedir?

Otomatik toplantı notları, AI ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerini kullanarak aramalar veya sanal toplantılar sırasında ayrıntılı ve yapılandırılmış tutanaklar oluşturur.

Her kelimeyi not almaya çalışmak zorunda kalmayacaksınız; bu araçlar işi sizin yerinize yapar ve siz tartışmaya odaklanabilirsiniz. İster takım tartışması ister hızlı bir satış toplantısı olsun, otomatik araçlar her anahtar noktayı doğru bir şekilde yakalar.

Otomatik not almanın avantajları nelerdir?

Hala karar veremediniz mi? Otomatik not alma özelliği şunları sunar:

Toplantıya tamamen odaklanın ve tartışmalara aktif olarak katkıda bulunun

Manuel not almaya ve toplantı sonrası transkripsiyon zahmetine veda edin

Her konuşmanın doğru ve güvenilir kayıtlarının keyfini çıkarın — "Sanırım şöyle dedi" gibi anlar yaşamayın

Takımınızla paylaşmaya hazır, iyi yapılandırılmış, konu tabanlı ana hatlar elde edin

🌟 Eğlenceli Bilgi: Daha geniş bir çalışan grubunun katkılarıyla alınan kararlar genellikle daha kapsamlı ve bilinçli olur. Ayrıca, farklı takımlar kararları uyguladığında %60 daha iyi sonuçlar elde edilir. Otomatik toplantı notları, herkesin not almaya çalışmak yerine tartışmalara aktif olarak katılabilmesi için çok önemlidir.

Doğru AI not alma aracını bulmak, yeni sorunlar yaratmak değil, gerçek sorunları çözmekle ilgilidir. Zaman kazanmalı, iş akışınızı basitleştirmeli ve önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olmalıdır. İşte dikkate almanız gerekenler:

Doğruluk : Araç, teknik terimler ve jargon dahil olmak üzere her kelimeyi güvenilir bir şekilde yakalamalıdır

Özetleme : Anahtar noktaların ve kararların açık ve özlü özetlerini otomatik olarak oluşturun

Gerçek zamanlı transkripsiyon : Hızlı düzenlemeler veya incelemeler için toplantı sırasında notlara anında erişin

Diğer araçlarla entegrasyon : Takviminiz, proje yönetimi uygulamalarınız ve iletişim platformlarınızla sorunsuz senkronizasyon

İşbirliği özellikleri : Takımınızın notları kolayca düzenlemesine, yorumlamasına ve paylaşmasına olanak tanıyın

Veri güvenliği : Birinci sınıf güvenlik önlemleriyle hassas bilgileri koruyun

Eylem öğesi izleme : Eyleme geçirilebilir görevleri vurgulayın, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın

Özelleştirilebilir özellikler : Etiketleme veya vurgulama gibi seçeneklerle aracı ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Ses ve video desteği : Kayıtlardan veya video toplantılardan sorunsuz bir şekilde transkripsiyon yapın

Kullanıcı arayüzü: Yoğun bir günde bile sezgisel ve kullanımı kolay bir araç seçin

Manuel not almaya zaman harcamaktan bıktıysanız, bu AI not özetleyiciler hayatınızı değiştirecek . Gerçek zamanlı transkripsiyondan sorunsuz görev entegrasyonuna kadar, tek bir ayrıntıyı bile kaçırmadan düzenli kalmanıza ve en önemli şeylere odaklanmanıza yardımcı olurlar.

İşte en iyi 10 otomatik not alma aracının özeti:

1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli not alma, özetleme ve işbirliği aracı)

Bu bir sır değil: Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz genellikle dağınık araçlarda bulunur. Ortalama bir çalışan, yılın %9'unu uygulamalar arasında geçiş yapmakla geçirir.

İşlerin neden aksadığını biliyoruz ve ClickUp ile düzeltiyoruz — bu durumda, not alma araçlarını kullanarak.

ClickUp AI Not Alıcı: Her ayrıntıyı zahmetsizce yakalayın

ClickUp AI Note-Taker sanal toplantılarınıza katılır, konuşmaları kaydeder ve otomatik olarak ayrıntılı, yapılandırılmış toplantı notları oluşturur. Anahtar noktaları vurgular, kararları izler ve eylem öğelerini belirler, böylece manuel not almaktan kurtulurken takımınızın uyumunu sağlar.

ClickUp AI Not Alıcı'nın anahtar özellikleri: Otomatik toplantı transkripsiyonu ve özetleri

Gerçek zamanlı eylem öğesi algılama ve izleme

Takip için ClickUp Görevleri ve Belgeler ile sorunsuz entegrasyon

💡 Profesyonel İpucu: AI Not Alıcı, notları ClickUp Belgeleri ve Görevleri ile senkronize eder, böylece toplantı özetlerini anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Brain: Düzenli Çalışma için İkinci Beyniniz

ClickUp Brain , toplantı notlarını, fikirleri ve görevleri anlamlı içgörülere dönüştürmenize yardımcı olan ikinci beyninizdir. Ayrıca, uzun tartışmaları özetlemenize, belgeleri biçimlendirmenize ve takip işlemlerini izlemenize olanak tanır; hem de tek bir parmağınızı bile kıpırdatmadan.

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin! AI toplantı özetleyici

Bu AI asistanı, uzun tartışmaları özetleyerek, belgeleri biçimlendirerek ve takip edilecekler veya eylem öğelerini belirleyerek not almayı basitleştirir.

📌 Örnek: Toplantınızda 200 yorumluk bir konu başlığı oluşursa (hepimizin başına gelmiştir), ClickUp Brain bu gürültüyü özetler

ClickUp Belgeleri ve Not Defteri: kolaylıkla notları düzenleyin ve alın

ClickUp, kullanıcıların ayrıntılı toplantı notları oluşturmasına, fikirlerini beyin fırtınası yapmasına ve madde işaretleri, başlıklar ve multimedya gömüler gibi zengin metin seçenekleriyle belgeleri biçimlendirmesine yardımcı olmak için ClickUp Belgeleri gibi araçlar kullanır.

ClickUp Belgeleri kullanarak takımınızla canlı olarak işbirliği yapın

En iyi yanı ne mi? ClickUp Belgeleri ve ClickUp Görevleri arasında çift yönlü bağlantı. Bu, görevlerinizin ve belgelerinizin maksimum bağlam için birbirine bağlı olduğu anlamına gelir.

Gün boyunca fikirleri, yapılacakları veya hatırlatıcıları kaydetmekte zorlanıyorsanız, ClickUp Not Defteri'ni kullanın.

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda ClickUp Not Defteri'ne erişin ve not almayı verimli hale getirin

İşte sihirli formül: Notlarınızı, son tarihleri ve atanan kişilerle birlikte anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Örneğin, "Alex ile satış teklifi hakkında görüş" notunu aldığınızda, bunu Not Defterinden doğrudan bir göreve dönüştürebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu ile notlarınızı tek bir yerde düzenleyin

Bu şablon, yapılandırılmış notlar oluşturma ve anahtar noktaları izleme konusunda titizseniz de mükemmeldir.

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimizi oluşturmak için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi takip edebiliyorum.

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimizi oluşturmak için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi yönetebiliyorum.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, not almaya kolayca başlamanızı sağlayan çok sayıda hazır şablon sunar. ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu, başlamak istiyorsanız size doğru yönü gösterecektir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje yönetimi için 15'ten fazla özel görünüm: Listeleri, panoları veya takvimleri tercih edin, ClickUp iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir görünümler sunar

Bir dizi iş ve işbirliği aracı: Her şeyi tek bir yerde tutmak için Dijital Beyaz Tahtalar, ClickUp Belgeleri, yerleşik sohbet ve Zihin Haritaları gibi araçlar içerir

ClickUp AI yazma asistanı: İçerik oluşturmayı ve beyin fırtınasını basitleştirmek için size özel ipuçları ve 100'den fazla araç edinin

Not düzenleme ve etiketleme sistemi: Kolay gezinme için iç içe sayfalar ve etiketlerle notlarınızı düzenli tutun

Dokümantasyon ve not alma: Toplantı notlarından bilgi tabanlarına kadar tüm dokümantasyonunuzu tek bir platformda yönetin

Biçimlendirme ve stil seçenekleri: Çeşitli yazı tipi stilleri, vurgular, afişler ve daha fazlasıyla notlarınızı kişiselleştirin

Gömme seçenekleri: Yer imleri, tablolar ve multimedya öğeleri ekleyerek çok yönlü belgeler oluşturun

Notları herkesle güvenli bir şekilde paylaşın: Gizlilik ayarlarını kontrol edin ve belgeleri kamuya açık veya gizli bağlantılar aracılığıyla zahmetsizce paylaşın

Her takım için özel şablon kütüphanesi: Projeleri başlatmak ve tutarlılığı sağlamak için 1.000'den fazla şablona erişin

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin çokluğu, yeni kullanıcıların ustalaşması için zaman alabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler ve özellikler tam olarak erişilebilir değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Kullanıcılar, olağanüstü müşteri desteği ve günlük güvenilirliğin keyfini çıkarırken görevleri yönetmek ve düzenli kalmak için ClickUp'ı kullanmayı seviyor.

Eski görevleri ve notları arayarak, aklımda kalmayan ayrıntıları bulabilmeyi çok seviyorum. Ayrıca, her şeyi tek bir yerde tutabiliyorum, kağıtları her yerde aramak zorunda kalmıyorum ve yazdıklarımı okuyamama endişesi yaşamıyorum.

Eski görevleri ve notları arayarak, aklımda kalmayan ayrıntıları bulabilmeyi çok seviyorum. Ayrıca, her şeyi tek bir yerde tutabiliyorum, kağıtları her yerde aramak zorunda kalmıyorum ve yazdıklarımı okuyamama endişesi yaşamıyorum.

2. Krisp (Gürültü engelleme özelliğine sahip en iyi yapay zeka destekli toplantı asistanı)

via Krisp

Çevrimiçi toplantılar sırasında arka plan gürültüsü ve bilgi yüklemesi sizi ne sıklıkla rahatsız ediyor? Krisp, sanal etkileşimlerinizi sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir asistandır.

Gürültü engelleme, transkripsiyon ve otomatik toplantı notları konusunda mükemmeldir, bu da onu bireyler ve takımlar için değerli bir araç haline getirir.

Ayrıca Krisp, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi çoğu toplantı platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve ek eklentilere gerek kalmadan uyumluluk sağlar.

🧠 Biliyor muydunuz: ABD'de her gün 11 milyondan fazla toplantı, haftada 55 milyona kadar ve yılda 1 milyarı aşan toplantı yapılıyor!

Krisp'in en iyi özellikleri

Daha net toplantılar ve aramalar için arka plan gürültüsünü, sesleri ve yankıları giderir

Daha iyi erişilebilirlik ve dokümantasyon için doğru transkripsiyonlar oluşturur

Tartışmaları eyleme geçirilebilir içgörüler ve anahtar noktalar halinde özetler

Daha iyi transkripsiyon doğruluğu sağlamak için aksanlara göre konuşma tanıma özelliğini ayarlayın

Eklenti gerektirmeden Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformlarla çalışır

Krisp sınırlamaları

Ücretsiz plan, günlük AI özetlerini ve gürültü engelleme süresini kısıtlar

Bazı kullanıcılar, uygulamaya özgü entegrasyonlarda ara sıra sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Krisp fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 8 $/kullanıcı

İş: Aylık 15 $/kullanıcı

Krisp müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (550+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

✨ Kullanıcı Yorumları: Bir G2 kullanıcısı, inceleme ve dağıtım için otomatik olarak doğru transkriptler oluşturarak ayrıntılı toplantı tutanakları oluşturma özelliği nedeniyle Krisp'i beğendi.

Proje yöneticisi olarak, ayrıntılı toplantı tutanakları yazmakla her zaman zorlanırdım... Ancak KRISP her şeyi değiştirdi! (kelimenin tam anlamıyla) Artık projelerimde toplantı tutanakları tutmaya geri döndüm.

Proje yöneticisi olarak, ayrıntılı toplantı tutanakları yazmakla her zaman zorlanırdım... Ancak KRISP her şeyi değiştirdi! (kelimenin tam anlamıyla) Artık projelerimde toplantı tutanakları yazmaya geri döndüm.

3. Granola (Özelleştirilebilir ve bağlam farkında toplantı notları için en iyi AI destekli not defteri)

via Granola

Arka arkaya toplantılara mı katılıyorsunuz ve düzgün, eyleme geçirilebilir toplantı notlarına mı ihtiyacınız var? Granola size yardımcı olabilir.

Not alma sürecini basitleştirmek için tasarlanan Granola, Zoom, Google Meet, Teams ve Slack gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde çalışır ve rahatsız edici botlar olmadan toplantı seslerini doğrudan Mac'inizden yakalar.

💡 Profesyonel İpucu: Granola'nın AI sohbetini kullanarak notlarınızdan "Gelecek çeyreğin öncelikleri hakkında neler konuşuldu?" gibi anahtar noktaları hızlıca çıkarın

Granola'nın en iyi özellikleri

AI ve kullanıcı girdilerini birleştirerek kusursuz ve doğru toplantı özetleri oluşturun

Özelleştirilebilir şablonlar aracılığıyla tekrarlanan toplantılar veya takım iş akışları için özel not biçimleri oluşturun

Gerçek zamanlı transkripsiyon ile botlar olmadan toplantı seslerini doğrudan Mac'inizden yakalayın

Kullanıcıların, özel bir AI Soru-Cevap asistanı aracılığıyla toplantı sonrası notlardan belirli bilgileri almasını sağlar

Notları ve şablonları kuruluşunuz genelinde kolayca paylaşın

Granola sınırlamaları

Platform şu anda yalnızca Mac'te kullanılabildiğinden, Windows kullanıcılarının bekleme listesine katılmaları gerekmektedir

Daha büyük takımlar için maliyetler artabilir

Granola fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireysel : Aylık 18 $/kullanıcı

İş: Aylık 14 $/kullanıcı

4. Fireflies. ai (Transkripsiyon ve AI özetleri ile sesli konuşmalar için en iyisi)

Fireflies. ai, sanal toplantılar sırasında sesli konuşmaları yönetmeyi basitleştiren yapay zeka destekli bir araçtır.

Temel olarak, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlardaki konuşmaları otomatik olarak transkribe eder, özetler ve analiz eder. Konuşma zekası ve Slack, Asana ve Salesforce gibi araçlarla entegrasyonlar gibi özelliklerle Fireflies, not alma ve toplantı sonrası iş akışlarını kolaylaştırır.

Fireflies. ai ayrıca, toplantıların anahtar anlarını kolayca aramayı ve takip notları oluşturmayı sağlayan "AskFred" AI asistanını da sunmaktadır.

💡 Profesyonel İpucu: Fireflies. ai'yi kullanarak toplantı transkriptlerini filtreleyin ve eylem öğelerini veya soruları saniyeler içinde belirleyin. Kayıtların tamamını tekrar izlemeden görevlerinizi takip etmek için mükemmeldir.

Fireflies. ai en iyi özellikler

Konuşmaları yüksek doğrulukla eyleme geçirilebilir özetlere dönüştürür

Takım işbirliğini geliştirmek için konuşmacının konuşma süresini, duygularını ve anahtar konuları izler ve AI destekli içgörüler sunar

Salesforce, Slack ve Zapier gibi araçlarla birlikte çalışarak iş akışlarını kolaylaştırır

AskFred AI asistanı ile toplantı transkriptlerinden hızlı arama ve takip yapın

Zoom, Teams, Google Meet ve daha fazlasında toplantıları destekler

Fireflies. ai sınırlamaları

800 dakikalık depolama ve daha az AI özeti ile sınırlıdır

Ağ bağlantısı zayıf olduğunda performans düşebilir

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Aylık 10 $/kullanıcı

İş: Aylık 19 $/kullanıcı

Fireflies. ai müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (580+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

✨ Kullanıcı Yorumları: Bir yorumcu, Fireflies.ai'nin yöneticilere hassas transkripsiyon doğruluğu, AI destekli özetler ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunan, kullanışlı bir toplantı arkadaşı olduğunu belirtti.

Fireflies. ai, her zaman işlerin üstesinden gelen, süper zeki ve asla yorulmayan bir asistanınız varmış gibi. Toplantı deneyimimi zorunlu bir kötülükten verimlilik kaynağına dönüştürdü.

Fireflies. ai, her zaman işlerin üstesinden gelen, süper zeki ve asla yorulmayan bir asistanınız varmış gibi. Toplantı deneyimimi, zorunlu bir kötülükten verimlilik kaynağına dönüştürdü.

5. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetler için en iyi AI destekli toplantı asistanı)

Otomatik transkripsiyon, eylem öğesi tanımlama ve AI destekli özetler gibi özelliklerle Otter, takımların ve bireylerin belgelere değil tartışmalara odaklanmalarını sağlar.

Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformlarla entegre olabilmesi nedeniyle işletmeler, eğitimciler ve içerik oluşturucular için uygundur.

🍪 Bonus: Otter AI Chat, kullanıcıların takip e-postaları oluşturmasına, anahtar kararları çıkarmasına veya toplantıları saniyeler içinde özetlemesine olanak tanır. Gerçek zamanlı transkripsiyon özelliği, konuşma sırasında hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar ve bağlantılı ses-metin işlevselliği, inceleme ve düzenlemeyi her zamankinden daha kolay hale getirir.

Otter. ai en iyi özellikler

Toplantıları otomatik olarak kaydedin ve önemli noktaların ve eylem öğelerinin özetleriyle toplantıların transkripsiyonunu yapın

Toplantı transkriptlerinden anında yanıtlar, takipler ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunar

Slack, Salesforce ve Google Meet gibi araçlarla birlikte çalışarak verimliliği artırın

Transkripsiyon İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde mevcuttur

Transkriptlerin daha iyi organize edilmesi için konuşmacıları otomatik olarak etiketler

💡 Profesyonel İpucu: Videodan not almaktan bıktınız mı? Profesyoneller gibi nasıl yapılacağını öğrenin.

Otter. ai sınırlamaları

Transkriptler, okunabilirlik için genellikle manuel temizleme gerektirir

Transkripsiyon dakikası ve konuşma süresi sınırı

Otter. ai fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Pro : Aylık 8,33 $/kullanıcı

İş: Aylık 20 $/kullanıcı

Otter. ai müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (85+ yorum)

6. tl;dv (Çok dilli destek sunan verimli AI tabanlı toplantı asistanı)

Hiç bir toplantıdan çıktıktan sonra, tartışılanların yarısını bile hatırlayamadığınız oldu mu? Hepimiz bu durumu yaşamışızdır.

Yoğun çalışan profesyoneller, özellikle satış veya liderlik rollerindekiler için, dağınık toplantı takipleri ve kaybolan bilgiler, kaçırılan fırsatlara ve verimsizliğe yol açabilir.

tl;dv, yapay zeka destekli toplantı asistanı, toplantıları otomatik olarak transkribe eder, kısa özetler oluşturur ve Salesforce, Jira ve Slack gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Özelleştirilebilir şablonlar ve AI destekli içgörüler gibi özelliklerle tl;dv, toplantılarınızda hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Rolünüz ne olursa olsun, farklı kullanım durumlarına göre özelleştirilmiş çeşitli not alma yöntemlerini keşfedin ve verimliliğinizi artırın — popüler not alma yöntemlerine ilişkin eksiksiz kılavuzu buradan inceleyin!

tl;dv en iyi özellikler

Toplantıları otomatik olarak kaydedin ve 30'dan fazla dilde AI tarafından oluşturulan özetlerle yazıya dökün

Çeşitli toplantı türlerine göre önceden oluşturulmuş veya özel şablonlarla not almayı özelleştirin

Takım performansını iyileştirmek için konuşmacı metriklerini, dolgu kelimelerini ve konuşma dinamiklerini izler

6.000'den fazla araçla çalışır ve CRM, proje yönetimi ve işbirliği platformlarında sorunsuz iş akışı otomasyonu sağlar

Kullanıcı dostu bir arayüzle notlarınızı ve toplantı kayıtlarınızı kolay erişim ve geri alma için klasörler halinde düzenleyin

tl;dv sınırlamaları

İş planı, sağlam özelliklerine rağmen benzer araçlara kıyasla pahalı gelebilir

Çoğu özellik için aktif bir internet bağlantısı gerekir

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Aylık 18 $/kullanıcı

İş : Aylık 59 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Notion AI (Yazma ve özetleme için en iyi yapay zeka destekli verimlilik asistanı)

Şunu hayal edin: Toplantı notları, yarı bitmiş taslaklar ve birden fazla platforma dağılmış eylem öğeleriyle boğulmuş durumdasınız. İşte Notion AI, iş akışlarınızı dönüştürmek için devreye giriyor.

Notion çalışma alanınıza doğrudan entegre edilen Notion AI, AI toplantı notlarını özetlemek, içerik oluşturmak ve PDF'leri analiz etmek gibi sıradan görevleri otomatikleştirmek için kişisel asistanınızdır.

Dağınık bilgiler ile eyleme geçirilebilir içgörüler arasındaki boşluğu doldurarak işlerinizi kolayca yönetmenize yardımcı olur.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

AI komutlarına göre blog yazıları, iş tanımları ve e-postalar taslak olarak oluşturun

Tüm sayfaları veya seçilen bölümleri anahtar noktalara veya eylem öğelerine hızla özetleyin

Slack ve Google Drive gibi entegre araçlardan bilgi alır

Küresel takımlar için içeriği birden fazla dile çevirin

Birleşik verimlilik için Notion çalışma alanında yerel olarak çalışır

Notion AI sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, özelliklerini ve entegrasyonlarını öğrenmek için zamana ihtiyaç duyabilir

Ana Notion planına ek olarak ek bir abonelik gerektirir

AI tarafından oluşturulan özetler bazen derinliği veya özgüllüğü eksik olabilir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 8 $/kullanıcı

İş: Aylık 15 $/kullanıcı

Notion AI müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.930+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.430+ yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Bir Notion AI kullanıcısı, aracın yeniden yazmayı basitleştirmesini ve içeriği özetlerken kişisel notlardan güvenilir soru-cevap yanıtları sağlamasını takdir etti.

Makaleleri veya okuduğum herhangi bir materyali kolaylıkla yeniden yazmak ve özetlemek için kullanıyorum. Ayrıca, bir cevap ihtiyacım olduğunda, Notion AI qand A'yı tercih ediyorum çünkü notlarımdan cevaplar veriyor ve ona güvenebiliyorum.

Makaleleri veya okuduğum herhangi bir materyali kolaylıkla yeniden yazmak ve özetlemek için kullanıyorum. Ayrıca, bir cevap ihtiyacım olduğunda, Notion AI qand A'yı tercih ediyorum çünkü notlarımdan cevaplar veriyor ve ona güvenebiliyorum.

8. Mem AI (Zahmetsiz organizasyon için en iyi AI destekli not alma uygulaması)

via Mem AI

Meşgul profesyoneller, öğrenciler ve yaratıcılar için tasarlanan Mem, not alma ve geri getirme işlemlerini sezgisel hale getirmek için yapay zeka kullanır.

Mem, katı klasör yapıları yerine Akıllı Arama ve İlgili Notlar gibi yapay zeka destekli özellikler sunarak, her türlü bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda parmaklarınızın ucunda olmasını sağlar.

Ancak Mem'i farklı kılan, "ikinci beyniniz" olarak işlev görme yeteneğidir. Notları dinamik olarak birbirine bağlayarak, bağlamı dikkate alan öneriler sunarak ve gelişmiş düzenleme araçları sağlayarak Mem, arama için daha az zaman harcayıp yaratıcılığınıza daha fazla zaman ayırmanızı sağlar.

Örneğin, GPT-4 tarafından desteklenen Mem Chat, veritabanınızdan içgörüler elde edebilir, toplantı notlarını özetleyebilir ve hatta içerik taslağı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Mem AI'nın en iyi özellikleri

Doğal dil sorguları ve AI destekli filtreler kullanarak herhangi bir notu hızla bulun

Benzer içeriğe sahip notları otomatik olarak birbirine bağlayarak dinamik bir bilgi tabanı oluşturur

AI destekli "Koleksiyonlar" sayesinde karmaşık klasör yapılarına bağlı kalmadan not düzenlemeyi basitleştirir

Gerçek zamanlı senkronizasyon ile web ve iOS uygulamalarında notlarınızı güncel tutun ve sorunsuz erişim sağlayın

Boyut kısıtlaması olmadan ve 100 GB'a kadar depolama alanıyla sınırsız dosya yükleyin

Mem AI sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin tam olarak öğrenilmesi zaman alabilir

Birçok AI tabanlı işlevsellik, istikrarlı bir internet bağlantısı gerektirir

Mem AI fiyatlandırması

Bireysel : Aylık 14,99 $/kullanıcı

Takımlar: Özel fiyatlandırma

Mem AI müşteri puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Evernote (Görev ve not yönetimi için en iyi yapay zeka destekli araç)

via Evernote

Evernote, kullanıcıların cihazlar arasında not almasına, belgeleri taramasına ve görüntüler veya PDF'ler içinde metin aramasına olanak tanır.

Ancak, AI Search ve AI Edit gibi AI destekli özelliklerle Evernote, basit bir not alma uygulamasından güçlü bir verimlilik asistanına dönüşür.

Evernote'un yeni AI araçları, notları özetleyerek, içeriği düzenleyerek ve yeni fikirler üreterek iş akışlarını basitleştirir.

💡 Profesyonel İpucu: Evernote'un Web Clipper'ını kullanarak makaleleri ve alıntıları doğrudan not defterlerinize kaydedin ve zahmetsiz araştırma ve beyin fırtınası yapın.

Evernote'un en iyi özellikleri

Doğal dil sorguları ve yapay zeka destekli arama özelliği ile gizli bilgileri hızla bulun

Yerleşik tarayıcı ile el yazısı notları, makbuzlar ve daha fazlasını dijitalleştirin

İnternet bağlantınız olmasa bile notlarınız üzerinde çalışmaya devam edin

Notlarınıza doğrudan hatırlatıcılar ekleyin, görevler atayın ve son teslim tarihlerini ayarlayın

Ücretli planlarda sınırsız sayıda cihazdan notlarınıza sorunsuz bir şekilde erişin

Evernote sınırlamaları

Çevrimdışı erişim ve gelişmiş arama gibi anahtar fonksiyonlar, daha üst düzey planlarla sınırlıdır

Premium planlar rakiplere kıyasla daha pahalıdır

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Aylık 14,99 $/kullanıcı

Profesyonel : Aylık 17,99 $/kullanıcı

Takımlar: Aylık 24,99 $/kullanıcı

Evernote müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.010+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.260+ yorum)

✨ Kullanıcı Yorumları: Bir G2 kullanıcısı, ilgili bilgileri almak için not defterleri ve etiketleri kullanması nedeniyle Evernote'u tercih ediyor.

Evernote ile herkesin aynı sayfada kalmasını ve proje, toplantı ve günlük faaliyetlerin yönetimiyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak çok kolay.

Evernote ile herkesin aynı sayfada kalmasını ve proje, toplantı ve günlük faaliyetlerin yönetimiyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak çok kolay.

10. Avoma (Satış odaklı toplantı zekası için en iyisi)

via Avoma

Avoma, takip işlemlerini otomatikleştirme, aramaları puanlama ve anlaşma risklerini analiz etme gibi temel özelliklerin ötesine geçen özellikleriyle satış ve iletişim stratejilerinizi bir adım öteye taşır.

Diğer özellikleri arasında gerçek zamanlı transkripsiyon, AI tarafından oluşturulan notlar ve gelir zekası bulunur. Bu özellikler, satış takımlarının, müşteri ile yüz yüze çalışan profesyonellerin ve yöneticilerin verimliliklerini ve karar alma süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Avoma'nın akıllı planlama araçları, gelişmiş yönlendirme seçenekleriyle toplantı rezervasyonlarını otomatikleştirerek e-posta alışverişini ortadan kaldırır.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülerle otomatik olarak transkribe edin, kaydedin ve özetleyin

Notları, eylem öğelerini ve toplantı özetlerini doğrudan Salesforce, HubSpot ve diğer CRM'lere senkronize edin

Satış takımları için gelir zekası ile anlaşma riski uyarıları, kazanç-kayıp analizi ve tahmin araçları sağlar

Paylaşılan gündem şablonları, işbirliğine dayalı not düzenleme ve işbirliği araçlarıyla gerçek zamanlı konuşmacı bilgileri

Toplantılarda belirli terimleri izleyerek eğilimleri belirleyin ve anahtar kelime izleme yoluyla takip işlemlerini özelleştirin

Avoma sınırlamaları

Geniş dizi özellikleri yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Gelir zekası gibi gelişmiş özellikler pahalı planlar gerektirir

Avoma fiyatlandırması

AI Toplantı Asistanı : Aylık 19 $/kullanıcı

Konuşma Zekası : Aylık 59 $/kullanıcı

Gelir Zekası: Aylık 79 $/kullanıcı

Avoma müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.320+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

✨ Kullanıcı Yorumları: Bir yorumcu, Avoma'nın içgörülü çağrı geri bildirimi ve puan kartı özelliğinin, çağrı kalitesini iyileştirme ve müşterileri memnun etme konusunda dönüştürücü olduğunu ve bu nedenle yararlı bulduğunu belirtti.

Avoma'nın benim için en yararlı yanı, aramalarımdan sonra aldığım geri bildirimler. Örneğin, aramalar sırasında ne kadar konuştuğum ve müşterinin ne kadar konuştuğu gibi. Bazı aramalarda fazla konuşma eğilimim var, bu yüzden geriye dönüp bakabiliyorum ve bunu ne kadar yaptığımı görebiliyorum.

Avoma'nın benim için en yararlı yanı, aramalarımdan sonra aldığım geri bildirimler. Örneğin, aramalar sırasında ne kadar konuştuğum ve müşterinin ne kadar konuştuğu gibi. Bazı aramalarda fazla konuşma eğilimim var, bu yüzden geriye dönüp bakabiliyorum ve bunu ne kadar yaptığımı görebiliyorum.

11. Reflect (Bağlantılı bir "ikinci beyin" oluşturmak için en iyisi)

via Reflect

Reflect, insan beynini gerçek anlamda yansıtıyor.

Not almayı ağ bağlantılı bir sisteme uygulayarak beynin fikirleri ilişkilendirme yeteneğini taklit eder.

İster profesyonel bir proje yöneticisi, ister araştırma yapan bir öğrenci, ister günlük yazmayı seven biri olun, Reflect bilgileri zahmetsizce yakalamanız, bağlamanız ve geri getirmeniz için sezgisel bir platform sunar.

En iyi özellikleri yansıtın

Geri bağlantılar ve etiketler ile dinamik bir "ikinci beyin" gibi fonksiyon gören birbirine bağlı notlar oluşturun

Odaklanmayı ve görev izlemeyi iyileştirmek için düşünceleri ve yapılacaklar listelerini birleştirin

GPT-4 ve Whisper ile yazma becerilerinizi geliştirin, sesleri metne dönüştürün ve içeriği özetleyin

Özel Grafik görünümüyle fikirlerinizin ve notlarınızın nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu görselleştirerek daha derin içgörüler elde edin

Notları tüm cihazlarda gerçek zamanlı olarak güncel ve erişilebilir tutun

Güçlü güvenlik özellikleriyle fikirlerinizi koruyun

Sınırlamaları yansıtın

Yerel Android uygulaması yoktur, iOS kullanıcıları dışında mobil kullanılabilirliği kısıtlar

Geri bağlantılar ve Grafik görünümü, anlaşılması ve tam olarak kullanılması zaman alabilir

Obsidian gibi diğer araçlarda bulunan eklentiler ve gelişmiş kişiselleştirme özellikleri yoktur

Fiyatlandırmayı yansıtın

Tek plan: Aylık 10 ABD doları

Müşteri puanlarını ve yorumlarını yansıtın

G2 : 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp Notları Alır, Siz Öne Çıkın

"O anki düşüncelerinizi yazın. Genellikle en değerli olanlar onlardır." – Francis Bacon

✨ Çeviri: Harika fikirlerin kaçmasına izin vermeyin, hemen kaydedin.

ClickUp, her zaman verimli bir not alma platformuna erişim sağlar.

Sorunsuz işbirliği için ClickUp Belgeleri ve yapay zeka destekli içgörüler için ClickUp Brain gibi özelliklerle bunu istediğiniz zaman, istediğiniz yerde yapabilirsiniz.

Home Care Pulse Gelir Operasyonları Direktörü Tyler Guthrie'nin sözlerine kulak verin: "Belgeler o kadar iyi ki, süreçleri özetlemek veya not almak için bir daha asla Word kullanmak istemiyorum. Not alma becerilerinizi geliştirmeye hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun.