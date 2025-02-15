Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için yapay zeka nasıl kullanılır?

Modern ve yüksek güçlü teknolojiler, tek bir basit nedenden dolayı genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşların erişiminin dışındadır: Pahalıdırlar.

En son teknolojiler, satın alınması pahalı olmasının yanı sıra, kullanıcıların eğitimi, bakımı, yükseltilmesi ve zaman içinde sürdürülmesi de maliyetli olabilir. Bu nedenle, kar amacı gütmeyen kuruluşlar genellikle herkesin aşina olduğu, denenmiş ve test edilmiş basit araçları kullanma eğilimindedir.

Yapay zeka bunu değiştirir!

ChatGPT ve Google Gemini gibi temel AI ürünleri ile ClickUp gibi AI entegre araçlar, kar amacı gütmeyen kuruluşların olağanüstü avantajlar elde etmesini sağlar.

Bu blog yazısı, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için AI'yı nasıl kullanabileceğinize dair bir başlangıç kılavuzudur. Böylece, günümüzün en iyi teknolojilerinden yararlanabilirsiniz.

⏰ 60 Saniyelik Özet Yapay zeka (AI), günümüz iş dünyasında kullanılabilen en güçlü araçlardan biridir. Diğer tüm işler gibi, kar amacı gütmeyen kuruluşlar da yapay zekadan büyük fayda sağlayabilir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, verimliliği artırmak, bağışçıların görüşlerini toplamak, erişimi güçlendirmek ve iletişimi ölçeklendirmek için AI araçlarını kullanabilir. AI araçlarından ve teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanmak için stratejik bir yaklaşıma ve kullanım örneklerine ihtiyaçları vardır. İşte on örnek. Dolandırıcılık tespiti ve kurumsal bütünlüğün korunması Bağışçı analizi, katılım ve bağışçıların elde tutulması Hibe araştırması ve başvurusu Program yönetimi ve etki ölçümü Sosyal medya otomasyonu Kişiselleştirilmiş mesajlar ve kampanyalar oluşturmak için üretken içerik Bağışçılar ve gönüllülerle daha iyi iletişim için sohbet robotları İdari görevleri kolaylaştırma Etkinlik planlama ve yönetimi Gönüllü yönetimi Yukarıdaki görevlerde AI'yı nasıl kullanabileceğiniz ve kuruluşunuzda AI'yı nasıl kullanmamanız gerektiği hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin!

Kâr Amacı Gütmeyen Sektörde Yapay Zekanın Potansiyelini Anlamak

Bilgisayar kullanıyorsanız, işyerinde AI ile karşılaşmış olabilirsiniz. ChatGPT, Google aramasına alternatif olarak büyük popülerlik kazanıyor. Microsoft 365 araç setinde CoPilot bulunuyor. Popüler bir kar amacı gütmeyen tasarım aracı olan Canva, AI'yı platformuna entegre etti.

Makul maliyetlerle sunulan bu güçlü özellikler, aşağıdakiler gibi birçok avantaj sağlar:

Verimlilik artışı: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için AI araçları, takımların daha az çabayla daha fazlasını başarmasına yardımcı olur. Anlık rapor özetleri, iş akışı otomasyonu, tetikleyici tabanlı bildirimler vb. verimliliği ve kurumsal etkinliği önemli ölçüde artırır.

📖 Bonus Okuma: Verimlilik için AI araçlarını kullanma

Daha derin bağışçı içgörüleri: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, gelişmiş analiz araçlarını uygulamak için gerekli teknik altyapıya veya bütçeye sahip değildir. AI, büyük yatırımlar yapmadan verileri işlemeyi, içgörüler elde etmeyi ve kişiye özel raporlar oluşturmayı sağlar.

Etkili erişim: AI, büyük veritabanlarını tarayarak benzer grupları belirlemede son derece güçlü olabilir. Buna dayanarak, daha iyi hedeflenmiş e-postalar, metin mesajları, bildirimler ve daha fazlasını gönderebilirsiniz.

Ölçeklendirme: Akıllı otomasyon sayesinde, kar amacı gütmeyen kuruluşlar kaynak sınırlamaları olmadan çok sayıda görevi yerine getirebilir. Takıma yeni kişiler eklemeden içerik oluşturma, sosyal medya gönderileri, bağışçı raporları vb. işlemleri ölçeklendirebilirsiniz.

Bu ilginizi çektiyse, hemen başlayabileceğiniz on yol burada.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için yapay zekayı kullanmanın 10 yolu

Bir AI aracından en iyi şekilde yararlanmanın anahtarı, onu stratejik ve düşünceli bir şekilde uygulamaktır. Bu nedenle, rastgele çeşitli araçları boyutlarına göre denemek yerine, doğru ürünleri doğru kullanım durumlarına uygulamak daha yararlıdır. İşte ClickUp'ı kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kurmak için kullanabileceğiniz bazı fikirler ve örnekler.

1. Bağışçı analizi: Bağışçıların katılımını ve bağlılığını artırma

Herhangi bir kar amacı gütmeyen kuruluşta bağışçılar en önemli paydaşlardır. Bağışçılar, faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar. Kar amacı gütmeyen kuruluşları vaat ettikleri dönüşümden sorumlu tutarlar. Bağışçıları dahil etmek ve onların desteğini sürdürmek çok önemlidir. AI bu konuda yardımcı olabilir.

Bağışçı profili oluşturma : AI, her bir bağışçıyı kapsamlı bir şekilde araştırmanıza, önceliklerini anlamanıza ve uygun raporlar oluşturmanıza yardımcı olabilir

Bağışçı analizi : AI, takımların geçmiş kayıtlardan bağışçı verilerini analiz ederek kar amacı gütmeyen kuruluşlarla olan ilişkilerini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca bağışçı davranış kalıplarını anlamaya da yardımcı olur

Bağışçı iletişimi : AI ile, her bağışçı ile ilgili belirli tetikleyicilere dayalı olarak hedefli iletişimi otomatikleştirebilirsiniz

Bağışçı raporlama: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için AI araçları, bağışçı verilerine dayalı özel raporlar oluşturmaya yardımcı olur; bu raporlar manuel olarak yapmak imkansızdır

ClickUp Gösterge Panelleri, gerçek zamanlı bağışçı analizi yapmak için harika bir yoldur. Bağışçıların katkıları, her bağışçının yaşam döngüsü, sosyal yardım kampanyalarının etkinliği ve daha fazlası için bileşenler oluşturun. Ayrıca, özelleştirilmiş bağışçı portalları oluşturabilir ve bağışçıları, sponsor oldukları tüm projelerde devam eden işleri görüntülemek için davet edebilirsiniz!

ClickUp'ta gerçek zamanlı raporlama için bağışçı portalları oluşturun

2. Hibe araştırması ve başvurusu

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansman ekipleri, yıl boyunca çeşitli hibeleri izler, değerlendirir ve başvurur. Genellikle bu işlem, tarayıcılardaki e-tablolar veya yer imleri yardımıyla manuel olarak yapılır. AI, bu işlemi daha verimli hale getirebilir.

Hibeleri izleyin: ClickUp ile mevcut tüm hibelerin konsolide bir gösterge paneli oluşturun. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak hepsini listeleyebilirsiniz. Ayrıca, kendi açıklamaları, başvuru son tarihleri, kontrol listesi öğeleri vb. ile birlikte ClickUp Görevleri olarak da ayarlayabilirsiniz.

Önerileri özelleştirin: Genellikle, kar amacı gütmeyen kuruluşlar her hibe başvurusuna eklemek istedikleri tek bir öneri sunar. Bu yöntem verimli olmakla birlikte etkili değildir. AI, her hibe veren kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamak için orijinal önerinize dayalı olarak özelleştirilmiş öneriler oluşturmanıza yardımcı olur.

Başvuru taslağı hazırlama: Kar amacı gütmeyen kuruluşların takımları her seferinde başvuruları yazacak kadar zamanları yoktur. Sonuç olarak, zamanları olan birkaç hibeye ön başvuru yapmak zorunda kalırlar. AI, önceden tanımlanmış parametrelere göre başvuru taslağı hazırlamayı otomatikleştirerek bu durumu değiştirir.

Süreçleri işlevselleştirme: Bu süreçleri oluşturduktan sonra, makine öğrenimi ve AI ile işlevselleştirebilirsiniz. Geçmişteki hibe başvurularına dayanarak, tüm kuruluşunuzun süreçlerini daha verimli hale getirebilmesi için standart işletim prosedürleri (SOP) oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için SOP Şablonu, bu tür operasyonel hale getirme için güçlü bir başlangıç noktasıdır. Tamamen özelleştirilebilir, yeni başlayanlar için kolay kullanımlı bu şablonla, takımlarınızın işlerini daha iyi ve daha hızlı yapabilmesi için iş akışları, süreçler, kontrol listeleri ve görsel yardımcılar oluşturabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Süreçleri operasyonel hale getirmek için ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için SOP şablonu

3. Program yönetimi ve etki ölçümü

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar aynı anda birden fazla proje yürütür ve hepsini yönetmek için kapsamlı bir yönteme ihtiyaç duyar. ClickUp gibi yapay zeka destekli bir araç yardımcı olabilir:

ClickUp Görevleri ile projeler planlayın

ClickUp Takvim Görünümü ile programlar oluşturun

Bağış sürecini haritalandırın

Projeyle ilgili faaliyetler için doğru paydaşları bilgilendirin

Proje metriklerini gerçek zamanlı olarak raporlayın

Çakışan projeleri ve görevleri yönetmek için ClickUp Zaman Çizelgesi görünümünü kullanın

4. Sosyal medya otomasyonu: Erişimi genişletme ve içeriği optimize etme

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sosyal medyada içerik yayınlamak için halihazırda bazı ücretsiz araçlar kullanıyor olsa da, AI size bir adım önde olmanızı sağlayabilir. ClickUp Brain gibi bir araç şunları yapabilir:

Çeşitli platformlar için sosyal medya gönderileri taslağı hazırlayın

Blog veya LinkedIn'de yayınlamak üzere uzun belgelerin özetlerini oluşturun

Bir biçim için oluşturulan içeriği başka bir biçime zahmetsizce yeniden kullanın

Maksimum erişim ve dağıtım için güncellemeleri otomatik olarak planlayın

Etkili sosyal medya planlaması için ClickUp Takvim görünümü

📖 Bonus Okuma: İçerik pazarlamasında AI nasıl kullanılır?

5. Üretken içerik: Kişiselleştirilmiş mesajlar ve kampanyalar oluşturma

AI'yı hiç denemiş olan herkes, büyük olasılıkla içerik oluşturmak için kullanmıştır. "Bu konu hakkında bir blog yazısı yaz" pazarlamacılar ve içerik oluşturucular arasında en popüler AI yazma komutlarından biridir.

Bunu yapabilirsiniz, ancak üretken AI araçlarıyla oluşturabileceğiniz çok sayıda başka içerik de vardır. AI araçlarını içerik boru hattı yönetiminizde nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Kişiselleştirilmiş mesajlar : Bağışçılara veya gönüllülere isimlerini veya projelerini bahseden teşekkür notları oluşturun

Arama motoru optimizasyonu : AI teknolojileri, arzu edilen ilk sayfa sonuçlarını elde etmenizi sağlamak için meta açıklamalar, başlıklar, anahtar kelimeler vb. oluşturabilir

E-posta kampanyaları : AI, proje yönetimi aracınız, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformunuz vb. kaynaklı bilgilere göre e-postaları kişiselleştirebilir.

Proje güncellemeleri: Proje yönetimi aracında yaptığınız güncellemelere göre, ClickUp Brain her bir paydaş için otomatik olarak raporlar oluşturabilir

ClickUp Brain ile otomatik proje güncellemeleri

6. Sohbet robotları: Bağışçılar ve gönüllülerle iletişimi iyileştirme

AI sohbet robotları, yeni stajyerinize biraz benzer. Müşteri hizmetleri masasını izleyebilir, sorulara yanıt bulabilir, basit görevleri yapabilir ve gerekirse üst düzey bir çalışana yönlendirebilirler.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda AI sohbet robotları sayısız şekilde yardımcı olabilir. Doğal dil işleme becerileri, kullanıcıların basit İngilizce girdilerini anlayabilir ve aynı şekilde yanıt verebilir.

Bağışçılara/gönüllülere ilgi gösterin : Potansiyel bağışçılar, gönüllüler, ortaklar vb. gibi dış paydaşlar için ilk temas noktası olun.

Bilgi sağlayın : AI bilgi tabanınıza dayalı olarak, chatbotlar sorguları yanıtlayabilir

Çalışanları destekleyin : Takım üyelerinizin bilgi bulmasına, hızlı hesaplamalar yapmasına, fikir üretmesine vb. yardımcı olun.

Proje yönetimi desteği: İyi entegre edilmiş bir chatbot, bağışçılar/gönüllüler/ortaklardan gelen sorgulara göre görevler oluşturabilir/güncelleyebilir

7. İdari görevleri kolaylaştırma: ClickUp'ın otomasyon özellikleriyle verimliliği artırma

AI daha iyi otomasyon sağlar. ClickUp Otomasyonları gibi bir araçla, tüm iş akışlarınızı kolaylaştırarak çalışanlarınızı etkili bir şekilde destekleyebilirsiniz.

Yazar yazmayı tamamladığında düzenleyiciyi bilgilendirin ✅

Bir şey tamamlandığında e-posta gönderin ✅

Bir görev gecikmişse/acilse liderleri uyarın ✅

Basit bir hata, görev türünün değiştirilmesini gerektiren yeni bir özellik haline gelir ✅

Paydaşların görüşlerine göre öncelikleri ayarlayın ✅

ClickUp Otomasyonları ile paydaşlarınızın değişen taleplerine uyum sağlayın

Evcil hayvan kurtarma alanında faaliyet gösteren bir kar amacı gütmeyen kuruluşsanız, idari görevlerinizi kolaylaştırmak için önceden tasarlanmış bir çerçeve sunuyoruz. Gönüllüleri, bağışları, hayvan alımlarını, veteriner randevularını, evlat edinmeleri, sosyal medya kampanyalarını ve daha fazlasını izlemek için ClickUp'ın Kar Amacı Gütmeyen Evcil Hayvan Kurtarma Şablonunu deneyin.

8. Etkinlik planlama ve yönetimi: ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerini kullanarak lojistik ve iletişimi otomatikleştirin

Gönüllü katılım etkinliği, bağışçı buluşması, bağış toplama çabaları veya sosyal yardım programı... Kar amacı gütmeyen kuruluşlar bir yıl içinde birçok etkinlik düzenler. Bunları yönetmek, etkinlik takımları için büyük bir lojistik yük haline gelebilir. Bir etkinlik yönetim aracının yapay zeka yetenekleri bu yükü hafifletebilir.

ClickUp, özel görev türleri ve durumları ile etkinlikleri proje olarak yönetmenize yardımcı olabilir

ClickUp'ın Takvim görünümü, aynı güne çok fazla etkinlik planlamamanızı sağlar

ClickUp Gantt Grafik görünümü, bağımlılıkları ve çakışmaları net bir şekilde görmenizi sağlar

Özel alanlar, katılımı etkili bir şekilde planlamak için iç ve dış etkinlikleri ayırabilir

Bir sonraki etkinliğiniz için yapmanız gereken her şey sizi bunaltıyor mu? Endişelenmeyin! ClickUp'ın Kar Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonunu kullanarak idari başarıya ulaşın.

Gönüllülerinizin hiçbir fikri olmadığı ve hayal kırıklığına uğradığı bir durumla hiç karşılaştınız mı? Gönüllü yönetiminin anahtar sorunlarından biri, niyet ile iyi iş arasındaki farkın çok büyük olabilmesidir. Gönüllüleriniz faizli ve hevesli olabilir, ancak ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını tam olarak bilmiyorlarsa, katılım başarısız olabilir.

ClickUp'ın iş yükü yönetimi özellikleriyle bunu önleyin. Gönüllüler için kullanıcı profilleri oluşturun.

Onlara görevler atayın, böylece ne yapmaları gerektiğini ve son teslim tarihini bilsinler

Gönüllü gruplarını izleyebilmeleri için yöneticileri "İzleyici" olarak atayın

Belgelerde, beyaz tahtalarda ve yorumlarda kullanıcıları etiketleyin

ClickUp İş Yükü görünümüyle gönüllü görevlerini kontrol ederek herkesin doğru şekilde kullanıldığından emin olun

Optimum iş yükü planlaması için AI'nın yardımını alın

Gönüllülerin ClickUp Brain ile organizasyon bilgilerine erişmesini sağlayın

ClickUp Brain ile gönüllülerinizin parmaklarının ucunda bilgi

Aslında, ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı, kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışanlarını, yüklenicilerini ve gönüllülerini yönetmek için en iyi İK yazılımı olarak da kullanılabilir.

ClickUp'ın Gönüllü Yönetimi Şablonu ile başvuruları yönetebilir, işe alım sürecini izleyebilir, katılım programları başlatabilir, görevler atayabilir, performansı gözden geçirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!

10. Dolandırıcılık tespiti: Kurumsal bütünlüğü koruma

Kullanıcılar, kişisel bilgilerini verirken kar amacı gütmeyen kuruluşlara daha fazla güvenir. Kullanıcıların gizliliğini korumak sizin görevinizdir. Bu tür güvenlik beklentileri, kar amacı gütmeyen kuruluşunuzda oluşturulan özel bilgilere de uygulanır.

AI ile verileri doğru izinlerle güvence altına alabilirsiniz. Kullanıcıların belgeleri uygun şekilde görüntülemelerine, yorum yapmalarına veya düzenlemelerine izin verin. İster bağışçı listeniz ister proje sonuçlarınız olsun, verilerinizi ClickUp'ta koruyun. AI'yı kullanarak yetkisiz veri erişimi gibi olağandışı etkinlikleri tespit edin ve denetim günlüklerinden yararlanarak sorunları giderin.

📖 Bonus Okuma: ClickUp'ı kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kullanma hakkında buradan bilgi edinin.

Yukarıda gördüğünüz gibi, AI birçok yarar sağlayabilir. Ancak, bazı zararları da olabilir. Bunları nasıl önleyebileceğinize kısaca göz atalım.

AI'yı KULLANMAMAK için

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için yapay zekayı kullanmanın en önemli bileşenlerinden biri, onu doğru kullanmaktır. İşte takip edebileceğiniz bazı ipuçları ve en iyi uygulamalar.

AI'ya sorgusuz sualsiz güvenmeyin

AI son derece güçlü ve her geçen gün daha da gelişiyor olsa da, henüz tamamen güvenilir değildir. Üretken AI hala halüsinasyonlara meyillidir. AI araçları hala hatalar yapmaktadır.

Bu nedenle, yapay zekanın tüm çıktıları konusunda sağduyunuzu kullanın. Yapay zeka için kalite kontrol süreçleri oluşturun.

İnsanı ortadan kaldırmayın

Çok sayıda süreçte otomasyon için çeşitli AI araçları bulunmaktadır. Ancak, bu araçların hala sınırları vardır. Örneğin, mevcut bilgi tabanınıza dayalı olarak bir soruyu yanıtlayabilir. Ancak, sahip olmadığı bilgileri açıklayamaz veya daha derinlemesine inceleyemez.

Bu nedenle, her zaman bir insanla birlikte bir eskalasyon seviyesi oluşturun.

Olası önyargıları göz ardı etmeyin

Tüm AI, eğitildiği verilerin kapsamı ölçüsünde önyargılıdır. Apple'ın kredi kartından LinkedIn'e kadar, her AI mekanizması önyargılı olarak başlamıştır. Kuruluşlar, etik nedenlerle algoritmaları düzenli olarak günceller.

Bu nedenle, her zaman var olabilecek önyargıların farkında olun. Çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda yapay zekanın önerilerini ve içgörülerini sorgulayın.

Verileri unutmayın

Altta yatan verileri anlamadan AI'nın içgörülerine ve gösterge panellerine güvenmek büyük bir hatadır. Diyelim ki gösterge paneliniz, gönüllülerinizin görevlere haftada ortalama bir saat harcadığını söylüyor. Buna tamamen güvenmeyin. Verileri daha derinlemesine inceleyerek herkesin zamanını hatasız bir şekilde takip edip etmediğini kontrol edin.

Bu nedenle, karar verirken her zaman veri kaynaklarını derinlemesine inceleyin.

Herkesin AI'yı nasıl kullanacağını bilmesini beklemeyin

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların takımları çeşitlidir. Farklı nesiller, cinsiyetler, dil becerileri ve teknoloji okuryazarlığı düzeylerine sahip her türlü insan kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla etkileşim halindedir. Bunların hepsi AI'yı sezgisel olarak nasıl kullanacağını bilmez.

Bu nedenle, kullanıcılarınızı eğitin. AI kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim programları oluşturun. Onları güncel tutmak için destek oturumları düzenleyin.

Bunu akılda tutarak, karşılaşabileceğiniz zorlukları ve bunları nasıl aşabileceğinizi görelim.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için AI kullanmanın zorlukları

Dürüst olalım. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bir sektör olarak teknolojiyi benimseme konusunda öncü değildir. Bu, süreçlerine teknolojiyi uygularken karşılaştıkları çeşitli zorlukların bir sonucudur. Bunlardan birkaçına bakalım.

Bütçe eksikliği

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar genellikle büyük ölçekli teknoloji dönüşüm girişimleri için gerekli bütçeye sahip değildir. Çeşitli yazılımların ücretsiz sürümleriyle idare etmek veya daha ucuz yazılımlar kullanmak zorunda kalırlar.

Olası çözüm: AI'nın kapsamlı bir sanal çalışma alanına entegre edildiği ClickUp gibi araçları deneyin. Bu, toplu olarak çok daha fazla maliyet gerektiren birden fazla araca sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kaynak eksikliği

Karmaşık uygulama gerektiren herhangi bir yazılım, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için uygun değildir. Bu projeyi yönetmek için BT takımları yoktur.

Olası çözüm: Uygulama maliyetlerini en aza indiren bir SaaS aracı seçin. Örneğin, ClickUp ile e-posta ID'nizi girerek proje yönetimine anında başlayabilirsiniz.

Kontroller oluşturulamaması

Güvenlik, gizlilik, kimlik doğrulama, yetkilendirme vb. için yönetişim ve denetimlerin kurulması karmaşık olabilir. Örneğin, bir bağışçı için bir gösterge paneli kurmak isteyebilirsiniz, ancak altta yatan verileri paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Olası çözüm: Bunu otomatik olarak sağlayan ClickUp Dashboards gibi bir çözümü deneyin. Tek bir düğmeye tıklayarak verilerinizi koruyabilir ve bağışçının ihtiyaç duyduğu bilgileri sunabilirsiniz.

Hareketli trafiği yönetememe

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar çeşitli türde gönüllülere ihtiyaç duyar. Bazıları belirli görevlerde uzun süreli gönüllüler olabilir. Diğerleri ise sadece bir etkinlik veya proje için size katılabilir. Bu akışı yönetmek için, genellikle bağlama göre yararlanabileceğiniz binlerce gönüllüden oluşan bir veritabanına sahip olursunuz.

Proje süresi boyunca erişim izni vermek veya yeni gönüllüleri işe almak gibi bu ilişkileri yönetmek, kısa sürede kafa karışıklığına neden olabilir. AI destekli sağlam bir proje yönetimi aracıyla bunu önleyin.

Olası çözüm: ClickUp'ı kar amacı gütmeyen bir CRM olarak kullanın ve müşteriler yerine gönüllüleri listeleyin. Gerekli tüm bilgileri yakalamak için özel alanlar oluşturun. AI'yı kullanarak proje tabanlı sosyal yardım için doğru grubu belirleyin. Önceden tanımlanmış kurallara göre erişim yönetimini otomatikleştirin.

ClickUp ile kar amacı gütmeyen kuruluşların misyonlarını gerçekleştirin

AI'nın insanlık tarihindeki her şeyden daha fazla dünyayı değiştireceğine inanıyorum. Elektrikten bile daha fazla

AI'nın insanlık tarihindeki her şeyden daha fazla dünyayı değiştireceğine inanıyorum. Elektrikten bile daha fazla

Lee'nin görüşlerine tamamen katılıp katılmamanız fark etmez, AI'nın dönüştürücü bir güç olduğunu kabul edeceksiniz. AI, kuruluşların daha fazla şeyi daha hızlı ve daha iyi yapmasına yardımcı olur. Dünyanın en önemli sorunlarını çözmek için çabalarken zaten kısıtlı bütçe ve kaynaklarla çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşlar için AI, süper bir güçtür.

Güçlü AI özellikleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için şablonlarla entegre edilmiş, proje yönetimi için sağlam bir teknolojik platform, süreçleri kolaylaştırmanıza, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve insanları ve projeleri tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur. ClickUp tam da bu amaçla tasarlanmıştır.

Pahalı ve karmaşık AI araçları sizi korkutmasın. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.