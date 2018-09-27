clickUp ile Toplantı Planlamanın 12 İpucu

Proje yönetimi yazılımını gündem oluşturmak için kullanmak zor gelebilir, ama biz size yardımcı olacağız! İlk başta gereksiz görünebilir, ama alternatifi nedir? Planlarınızı kalem kağıtla mı yazacaksınız? Artık 1990'da değiliz!

Birçok üst düzey takımın toplantıları ve gündemleri için ClickUp'a yönelmesinin bir nedeni var. ClickUp, en basit programlardan takım toplantıları için gelişmiş seyahat planlarına kadar her konuda yardımcı olacak çok çeşitli özelliklere sahiptir. Hadi başlayalım!

toplantı Planlamak için En İyi 12 ClickUp Özelliği

ClickUp'ı kullanarak bir toplantı planlamak veya o toplantı için bir gündem oluşturmak için en iyi özellikler şunlardır:

Her şeyin ilk adımı bir plan yapmaktır, ya da en azından öyle olmalıdır. Çoğumuz, gereksiz ve büyük bir süreç gibi göründüğü için plan yapmaktan çekiniriz, ancak ClickUp ile bunu basitleştiriyoruz! Not defteri, aklınıza gelen düşünceleri hızlıca not almanızı sağlar. İşinizin ClickUp takımındasınız ve iş arkadaşlarınızın akşam yemeği planlarınızı görmesini istemiyorsanız ne yaparsınız? Not defterinin harika yanı, tamamen gizli olmasıdır. Ayrıca, Chrome uzantısı olarak ekleyebilir ve web'de gezinirken istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ana ClickUp hesabınıza bağlanır! Burası, gündeminizi oluşturmaya başlamak için harika bir yerdir ve aklınıza gelen düşünceleri yazmanıza olanak tanır.

Tüm liste veya bir görevin son teslim tarihini ayarlayabilirsiniz. Toplantı başlamadan önce yapılması gereken belirli görevleriniz varsa, bu özellik gereklidir. Son teslim tarihlerini kullanarak sorumlulukları belirleyin ve herkesin yapılacak işler konusunda aynı sayfada olduğundan emin olun! Bir fikir, toplantı gündeminizi görev açıklamasına eklemektir, aşağıya bakın!

Toplantınızın ne zaman olacağını belirledikten ve birkaç temel fikir oluşturduktan sonra, bir gündem hazırlayıp takımınızdan görüşlerini almanın zamanı gelir. ClickUp'ta gündemi görev açıklamasına ekliyoruz ve zengin metin düzenleme özelliği ile istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Ardından, katılımcılar yorumlar aracılığıyla fikirlerini girebilir ve gündeme ekleyebilir.

Herkes fikirlerini ekledikten sonra, yorumları kullanarak atanan yorumlarla her kişi için eylem öğeleri veya görevler oluşturabilirsiniz. Bu özelliklerin geri kalanı, hesap verebilirliği sağlamak ve toplantı için gerekli her şeyin zamanında yapılmasını sağlamak için harikadır!

Diyelim ki internette geziniyorsunuz ve görüntülediğiniz bir web sitesinden bir görev oluşturmanız gerektiğini fark ettiniz, böylece yaklaşan toplantınızda bu konuyu ele alabilirsiniz... ClickUp bunun için bir çözümü var! Chrome uzantımız, görüntülediğiniz web sitesinden hızlı bir şekilde görev oluşturmanıza olanak tanır. Hatta, toplantı listenize kolayca görev ekleyebilmeniz için ön tanımlı bir Liste bile ayarlayabilirsiniz.

Yepyeni görev şablonlarımız, tekrar tekrar kullandığınız görevleri kolayca kaydetmenizi sağlar. Bu, toplantılar için mükemmeldir. ClickUp'ta, her toplantıya haftalık standup'ımızı gözden geçirerek başlıyoruz, bu nedenle görev şablonları her seferinde aynı genel süreci takip etmemizi sağlamak için mükemmeldir. Bu, vardiyada veya yönetimde kim olursa olsun tutarlılığı da sağlar. Bir sonraki toplantınızı planlarken bu güçlü özelliği mutlaka kullanın.

Hemen hemen her ofiste, belirli bir programa göre yapılması gereken görevler vardır. Yinelenen görevler bu amaç için mükemmeldir ve aynı görevlerin belirlenen bir programa göre yapılmasını veya kapatıldıktan sonra yeniden açılmasını sağlamanın harika bir yoludur. Yinelenen görevlerimiz son derece sağlamdır ve sınırsız sayıda kombinasyona izin verir. Bu özellik, ClickUp'ı rakiplerinden gerçekten ayıran ve her hafta yapacağınız görevleri kolayca planlamanıza olanak tanıyan bir özelliktir.

Çoğumuzun, toplantı bitene veya gündem hazırlanana kadar yapamayacağımız görevler vardır... İşte burada bağımlılıklar devreye girer! Bağımlılıklar, diğer görevleri bekleyen veya bloke eden görevler oluşturmanıza olanak tanır, böylece ne zaman başlayacağınız konusunda karışıklık olmaz.

Etiketler, farklı Listelerde olsalar bile toplantınızla ilgili tüm görevleri takip etmenin mükemmel bir yoludur. Tüm standup görevlerinizi "standup" ile kolayca etiketleyebilir ve filtreleyerek listeler arasında erişebilirsiniz.

Son teslim tarihleri ile birlikte tüm görevlerinizi takviminizde kolayca görebilirsiniz. Ek olarak, Google Takvim ile iki yönlü senkronizasyon özelliği sayesinde, ClickUp görevlerinizi Google Takvim'de, ister çevrimiçi ister mobil uygulamada olsun, görebilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza göre görevler içinde veya not defterinde kontrol listeleri kullanabilirsiniz. ClickUp'ta genellikle, takım için toplantıyı tek bir kişi yönetiyorsa, bu kişi not defterinde bir kontrol listesi kullanır, çünkü bu, verimli toplantı notları almak için kolay bir yoldur. Kontrol listeleri "akıllı"dır, bu nedenle iki görev birbiriyle ilişkiliyse bunları fiziksel olarak işaretleyebilir ve iç içe yerleştirebilirsiniz.

Toplantı işbirliğine dayalıysa, her bir iş arkadaşınızın kontrol listesi öğelerini işaretleyebilmesi için görev içinde bir kontrol listesi kullanmak genellikle iyi bir fikirdir.

Takımınız iletişim kurmak ve gereksiz e-postaları ortadan kaldırmak için Slack kullanıyor mu? Ya da belki uzaktaki takımınız birden fazla zaman diliminde bağlantılı ve Slack notlar ve ilerlemelerle güncelleme yapmak için hayati bir araç mı? O zaman ClickUp burada da size yardımcı olabilir. Slack konuşmalarında harika bir fikir veya görev ortaya çıkarsa, o Slack mesajını otomatik olarak bir görev veya yoruma dönüştürebilirsiniz. Slack'in ClickUp ile nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sonuç

Liste uzuyor, bunun bir nedeni var! Gündem oluşturmaya ve toplantı planlamaya yönelik birçok özelliğimiz var. Tüm özellikler son derece özelleştirilebilir, bu nedenle ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, biz size yardımcı olacağız!