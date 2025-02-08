Daha Akıllı Planlama için Slack'i Google Takvim'e Bağlama

Çoğumuz Slack'i yapabileceği tüm harika şeyler için seviyoruz.

Ancak, yerleşik takvim özellikleri yoktur.

Takım güncellemelerinin programınızla sorunsuz bir şekilde senkronize olmasını istiyorsanız, Google Takvim'i Slack'e entegre etmeniz gerekir.

Nasıl mı? Adım adım inceleyelim.

Slack'i Google Takvim'e nasıl bağlayabilirim?

Adım 1: Çalışma alanınız için Google Takvim uygulamasını yükleyin

Slack çalışma alanınıza Google Takvim uygulamasını eklemeniz gerekir. Çok kolay, şu talimatları izleyin.

Tarayıcıdan:

Slack Uygulama Dizini'ne gidin ve "Google Takvim"i arayın

Çalışma alanınızı seçin ve "Slack'e Ekle"yi tıklayın

Google Takvim'e erişim izni vermek için İzin ver'i tıklayın ve kullanmak istediğiniz Google hesabını seçin

Başarılı bir kurulumun ardından Slack masaüstü uygulamasına yönlendirileceksiniz

💡 Profesyonel İpucu: Kullanabileceğiniz daha harika Slack entegrasyonları mı arıyorsunuz? İşte 17 En İyi Slack Uygulama Entegrasyonu rehberimiz

Slack masaüstü müşterisinden:

Sol kenar çubuğundaki Uygulamalar sekmesinin altındaki "+" (Uygulama ekle) simgesine tıklayın. Uygulamalar sekmesini göremiyor musunuz? Diğer'e tıklayın, ardından Otomasyonlar > Uygulamalar'ı seçin

Arama çubuğuna "Google Takvim" yazın, uygulamayı bulun ve Ekle'yi tıklayın

Tarayıcınıza yönlendirileceksiniz ve Slack'e Ekle'yi tıklamanız istenecektir

İzin ver'i tıklayıp Google hesabınızı seçerek erişim izni verin

Uygulama yüklendi ve kullanıma hazır

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların alınmaması ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

2. Adım: Google Takvim hesabınızı Slack'e bağlayın

Uygulama yüklendiğine göre, şimdi Google Takvim hesabınızı bağlamanın zamanı geldi. İşte nasıl yapacağınız:

Masaüstü müşterisinden:

Uygulamalar > Google Takvim > Ana Sayfa'ya gidin ve Hesap bağla'yı tıklayın Tarayıcınıza yönlendirileceksiniz. İzin ver'i tıklayın ve Google hesabınızla oturum açın Bağlandıktan sonra Slack'e yönlendirileceksiniz

🧠 Biliyor muydunuz: Slack, kelime anlamıyla "Tüm İletişim ve Bilgilerin Aranabilir Kaydı"nın kısaltmasıdır. Arama fonksiyonu, tam olarak ihtiyacınız olanı bulmanıza veya herhangi bir konuda hızlıca bilgi edinmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Slack mobil uygulamasından:

Slack'te Ana Sayfa sekmesini açın Google Takvim'i şu şekilde bulabilirsiniz: Ana Sayfa sekmesinin altında tıklayarak veya üstteki "Şuraya git..." arama çubuğunu kullanarak Ana sekmesinin altında üzerine tıklayarak veya Üstteki "Şuraya atla..." arama çubuğunu kullanarak Google Takvim'i seçin, ardından Hesap bağla'yı tıklayın Uygulama içi tarayıcıda Google hesabınıza giriş yapın ve İzin Ver'e tıklayın

Ana sekmesinin altında üzerine tıklayarak veya

Üstteki "Şuraya atla..." arama çubuğunu kullanarak

➡️Ayrıca okuyun: Bilmeniz Gereken Çığır Açan Google Takvim Püf Noktaları

3. adım: Takvimlerinizi senkronize etmeye başlayın

Hesabınız bağlandıktan sonra, Google Takvim etkinlikleriniz otomatik olarak Slack'te görünür. Etkinlik bildirimleri, hatırlatıcılar ve güncellemeler parmaklarınızın ucunda olur, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan günlük programınızı takip edebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Entegrasyonu kullanarak Slack durumunuzu Google Takvim etkinliklerinize göre otomatik olarak güncelleyin, çünkü "toplantıdayım" mesajı "Neden mesajlarımı görmüyorsun?" mesajından daha iyidir

Slack'i Google Takvim'e bağlamanın sınırlamaları

Google Takvim entegrasyonları Slack'te daha sorunsuz iş akışları ve daha iyi takım koordinasyonu vaat etse de, bazı özellikler beklediğiniz kadar gelişmiş değildir.

Slack'i Google Takvim ile birlikte kullanmanın bazı avantajları ve dezavantajları şunlardır:

⚠️ Sorun: Entegrasyon, yalnızca kullanıcının kabul ettiği veya meşgul olarak işaretlediği etkinliklerin Slack durumlarını günceller. Çakışan etkinlikler veya geçici olarak işaretlenen etkinliklerin durumları güncellenmez, bu da ekip arkadaşlarının kullanılabilirlik durumunu tahmin etmesine neden olur.

👎 Etki: Bu, özellikle gerçek zamanlı işbirliği için durum senkronizasyonuna güvenen takımlarda iletişim sorunlarına yol açabilir.

2. Paylaşılan takım takvimlerini tam olarak senkronize edememe

⚠️ Sorun: Entegrasyon öncelikle kişisel takvimler için tasarlanmıştır ve paylaşılan takım takvimlerini doğrudan Slack içinde görüntüleme ve yönetme özelliğini sınırlar.

👎 Etki: Kullanıcılar, takımın programlarını kontrol etmek için Slack ve Google Takvim arasında geçiş yapmak zorunda kalabilir, bu da iş akışlarına engel olur ve entegrasyonun amacını bozar.

➡️ Ayrıca okuyun: İki veya daha fazla Google Takvimi birleştirme

3. Temel etkinlik yönetimi özellikleri

⚠️ Sorun: Kullanıcılar etkinlik bildirimlerini alabilir ve yeni etkinlikler oluşturabilir, ancak Slack, yinelenen etkinlikleri yönetme veya karmaşık hatırlatıcılar ayarlama gibi gelişmiş takvim işlevlerini tam olarak desteklemez.

👎 Etki: Bu, kullanıcıların Google Takvim'e dönmeden kapsamlı takvim yönetimi yapmasını kısıtlayarak kullanışlılığı azaltır.

4. Geciken veya tutarsız bildirimler

⚠️ Sorun: Senkronizasyon sorunları veya ağ bağımlılıkları nedeniyle kullanıcılar etkinlik hatırlatıcılarını veya bildirimlerini almada gecikmeler veya tutarsızlıklar yaşayabilir.

👎 Etki: Zamanında uyarıların alınmaması, toplantıların kaçırılmasına veya zaman yönetiminin kötü olmasına neden olabilir ve hızlı bildirimlere büyük ölçüde güvenen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.

➡️ Ayrıca okuyun: İş yerinde Slack kanallarını düzenleme

5. Bildirim tercihlerinin sınırlı özelleştirilmesi

⚠️ Sorun: Slack'teki takvim etkinlikleri için bildirim ayarları, Google Takvim'in yerel seçeneklerine kıyasla sınırlı esneklik sunar. Kullanıcılar, bildirimleri özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmekte zorluk yaşayabilir.

👎 Etki: Aşırı bildirim dikkatin dağılmasına neden olabilirken, yetersiz bildirim kullanıcıların önemli etkinlikleri kaçırmasına ve verimlilikte düşüşe neden olabilir.

Slack ve Google Takvim entegrasyonuna güvenmenin sorunu, sürekli gidip gelme zorunluluğudur. Takvim son toplantınızı senkronize etti mi? Slack, takımınıza müsait olmadığınızı bildirdi mi? Bu, dijital bir "köstebek avı" oyunu oynamak gibidir.

ClickUp ile Sorunsuz Planlama İş Akışları Oluşturun

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, takım iletişimi ve bilgilerimiz birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda, bu da bizi yavaşlatıyor ve verimliliğimizi düşürüyor.

Entegrasyonun amacı, Slack ve Google Takvim arasında gidip gelmeyi önlemektir. Hala bunu yapıyorsanız, ClickUp sizin için bir güvenlik ağıdır.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi ve birleşik sohbeti tek bir platformda birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama olarak bu sorunu çözer. Tüm bunlar, daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

✨ Şunu hayal edin: Pazartesi gününüz, toplantı bildirimleri, görev hatırlatıcıları ve üç randevunuz olmasına rağmen "Müsait" olarak kalmış bir Slack durumuyla başlar. Her şeyi anlamaya çalışırken uygulamalar arasında koşturursunuz. Sinir bozucu, değil mi? İşte bu noktada ClickUp Takvim devreye girer ve "Rahat olun, ben hallederim" der

ClickUp'ta takviminiz sadece senkronize edilmez, canlıdır.

ClickUp Takvim'i kullanarak zaman ve toplantıları planlayın

Toplantıları sürükleyip bırakın, son tarihleri ayarlayın ve görevlerinizin gerçek zamanlı olarak yeniden düzenlenmesini izleyin. Toplantılarınızı etkili bir şekilde yürütmek için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde, böylece araçları yönetmek için daha az zaman harcayıp işlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Slack ve ClickUp'ı entegre ederek her iki dünyanın en iyisini elde edebilirsiniz. ClickUp'ta, Slack'teki konuşmaları eyleme geçirilebilir, izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. İşte bunu nasıl ayarlayacağınız.

➡️ Ayrıca okuyun: En iyi Google Takvim uzantıları ve eklentileri

Görevler yapılandırılır

Takımınız büyük bir müşteri sunumu üzerinde çalışıyorsa, görevler havada uçuşur, öncelikler değişir ve herkesin gelen kutusu karışır. Slack'te, parçalı konulardaki güncellemeleri izlemeye çalışırsınız.

ClickUp ile görevleriniz önceliklere ve zaman çizelgelerine göre düzenlenir ve güncellenir. AI destekli planlama özellikleri, görev yönetimindeki tahminleri ortadan kaldırır. Görevlerinizi analiz edebilir ve önceliklendirme için akıllı öneriler sunarak en etkili öğelere odaklanmanızı sağlar.

Ayrıca, AI, görevler için zaman tahminlerini dikkate alarak planlamaya yardımcı olabilir, takviminizde zamanı verimli bir şekilde bloklayabilir ve aşırı rezervasyonları önleyebilir. Bu akıllı planlama özelliği, her görev için yeterli zamanı ayırmanızı ve maksimum verimlilik için planınızı optimize etmenizi sağlar.

ClickUp'ın hepsi bir arada Takvim özelliği ile görevleri düzenleyin ve önceliklerine göre etiketleyerek son teslim tarihlerinizi takip edin

İşbirliği artık çok kolay

Takımınızın son beyin fırtınası oturumunu düşünün. Konuşmanın yarısı Slack'te, diğer yarısı e-postalarda gerçekleşti ve notlar birleştirildiğinde, birisi yanlış fikri çoktan uygulamaya koymuştu.

ClickUp ile işbirliği bağlam içinde gerçekleşir. Başlangıç olarak, görevler, beyaz tahtalar, belgeler ve daha fazlası arasında tek bir tıklama ile herhangi bir yorumu göreve dönüştürebilirsiniz.

Platformun yerleşik mesajlaşma platformu olan ClickUp Chat, tartışmaları genişletirken bunları konuştuğunuz görevlere/projelere bağlamanıza olanak tanır.

ClickUp Sohbet'in öne çıkan özellikleri:

Tüm iletişimi tek bir yerde tutarak dikkat dağınıklığını azaltın ve zaman kazanın

Anında başvuru ve takip eylemleri için sohbetleri görevlere bağlayın

Konuşmaları düzenli tutmak için konu başlıklı konuşmaları kullanın

ClickUp Sohbet konuşmalarını hiçbir şeyi kaçırmadan görevlere dönüştürün

ClickUp Assign Comments, belirli kişilere eyleme geçirilebilir yorumlar atamanızı sağlar, böylece "Harika fikir!" yerine "O fikir neydi?" sorusu sorulmaz. Proje ortasında değişiklik mi yapmanız gerekiyor? Görev görünümünden ayrılmadan tartışın, güncelleyin ve yeniden düzenleyin.

ClickUp'ı kullanarak takım üyelerini etiketleyerek geri bildirim sürecini kısaltın Yorumları atayın

Daha iyi Google Takvim entegrasyonu

Google Takvim'i iş akışınıza entegre etmeniz gerekiyorsa, bunu ClickUp ile yapın ve senkronizasyonunuzun kusursuz olduğunu bilerek geceleri nihayet huzur içinde uyuyabilirsiniz.

Google Takvim'de yapılan tüm güncellemeler otomatik olarak ClickUp'a yansıtılır ve tersi de geçerlidir. Artık manuel güncellemeler, kaçırılan son tarihler veya sonsuz uygulama geçişleri yok.

Bu sorunsuz iki yönlü senkronizasyon şunları sağlar:

Manuel güncelleme yok : Zamandan tasarruf edin ve insan hatalarını ortadan kaldırın

Gerçek zamanlı doğruluk : Görevler ve etkinlikler her zaman güncel olduğundan karışıklık azalır

Verimli ş akışları: Araçlar arasında geçiş yapmak yerine işlerinize odaklanın

Ayarları şu şekilde yapabilirsiniz:

Kullanıcıların hayatlarını doğrudan etkilemeyen hiçbir ClickUp özelliği yoktur. Florida Üniversitesi'nde Araştırma Doçenti olan Gustavo Seabra'ya sorabilirsiniz.

"Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri organize etmek için gereken araçların çoğunu tek bir yerde sunar. Yönetme ve atama işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanır ve aynı ortamda notlar alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz belgeler, takvimler ve e-postalarla entegrasyon gibi diğer araçları da sunar. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur. "

Ve kesinlikle haklı. ClickUp her şeyi tek bir yerde sunarken neden birden fazla araç arasında geçiş yapasınız ki?

ClickUp ile Slacking'i bırakın

Çoğumuz, herhangi bir anda beş farklı araçta takım arkadaşlarımızla etiket oyunu oynuyoruz: e-posta, sohbet, PM aracı, veri aracı vb.

Ancak, tek bir araçla tüm bunları yapabilecekken neden bu kedi-fare oyunuyla uğraşasınız ki?

Proje yönetiminden takvim senkronizasyonuna, ortak belgeler oluşturmaktan iş akışlarını otomasyona kadar, ClickUp verimliliğinizi kendi sorumluluğu olarak üstlenir.

Slack, Google Takvim ve diğer birçok uygulama arasında geçiş yapmaktan bıktınız mı? Bugün ClickUp'a kaydolun ve daha akıllı bir iş yapma deneyimi yaşayın!