JIRA'dan Görevleri Dışa Aktarma ve ClickUp'a İçe Aktarma

JIRA'yı ilk gördüğümde çok kafam karıştı ( Sprintly ile aynı).

Nasıl arama yaparsınız?

Sorunları nasıl bağlarsınız?

Sırada yapılacak görevleri nasıl buluyorsunuz?

Şüphesiz, mevcut en popüler proje yönetimi yazılım araçlarından biridir, ancak kesinlikle tek değildir.

40.000'den fazla kuruluşun kullandığı JIRA, geliştiriciler için Microsoft Project gibi bir hale gelmiştir. Hata izleme ve sorunlar için ideal bir çözümdür, ancak daha kapsamlı projeler için kesinlikle yetersiz kalır. Bir şeyleri düzeltmek için iyidir, planlamak için değil. Ortada kalan ve bilet selinden, bu kadar çok biletten nefret eden herkes umutsuzca kaybolur.

Ayrıntılı Jira incelememize göz atın ve Jira'yı proje yönetimi için kullanmayı öğrenin.

Neden JIRA'dan tüm takımınızın kullanabileceği bir proje yönetimi yazılımına geçmelisiniz?

JIRA karmaşıktır ve yalnızca mühendislik takımları tarafından en iyi şekilde kullanılabilir. JIRA ile ilgili en büyük sıkıntılardan biri, teknik bilgiye sahip olmayan takımınızın işi bitirmek için geliştiricileriniz ve ürün sahipleriyle etkileşime girmesi gerektiğidir. Tüm takımınız tarafından kullanıldığında çok hantal hale gelir ve takımınızın geri kalanı başka bir araç bulmak zorunda kalır, bu da daha fazla kopukluğa neden olur. Pahalıdır. Tüm takımları Tüm takımları sisteme dahil etmek her ay binlerce dolara mal olabilir. Ancak fiyat etiketi nedeniyle JIRA'da kalmak zorunda hissedersiniz. Sırf harika hata izleme özellikleri var diye tüm takımınızı karmaşık bir araca taşımak neden istersiniz? Bu mantıklı değil. Daha basit alternatifler vardır. Alışkanlıklarınızı değiştirin ve özellikle mühendislik odaklı olmayanlar için çok daha kolay benimsenebilen ClickUp gibi Alışkanlıklarınızı değiştirin ve özellikle mühendislik odaklı olmayanlar için çok daha kolay benimsenebilen ClickUp gibi kullanımı daha kolay bir JIRA alternatifi bulun.

Anti-JIRA grubu, geliştiriciler ve BT operasyonları için bile bir dalga haline geliyor. Jira'dan ClickUp'a geçmek istiyorsanız, JIRA bilgilerinizi dışa aktararak ClickUp'a içe aktarmanız ve çok daha sorunsuz ve verimli bir platform elde etmeniz gerekir.

JIRA dosyalarınızı ClickUp'a nasıl içe aktarabilirsiniz?

JIRA'nın dışa aktarımlarını nasıl gerçekleştirdiğini kontrol edemeyiz, ancak ClickUp ile bunu olabildiğince kolay hale getirebiliriz.

ClickUp hesabınızda profilinize gidin, ayarlara gidin ve İçe Aktar/Dışa Aktar'ı seçin. Buraya geldiğinizde, dışa aktarmayı başlatmak için büyük JIRA düğmesini seçin.

ClickUp ile XML dosyasına veya Excel dosyasına ihtiyacınız yoktur, tek yapmanız gereken ClickUp API erişimi vermek, gerisini biz hallederiz.

Bir uygulama bağlantısı oluşturmanız, uygulama bağlantısını yapılandırmanız, JIRA uygulama URL'nizi ClickUp ile eşleştirmeniz ve oradan devam etmeniz gerekir. JIRA içe aktarımınızı başarıyla gerçekleştirmek için tam adımları görün.

İşlerinizi JIRA'dan ClickUp'a nasıl içe aktaracağınızı AYRINTILI olarak öğrenin.

Neden JIRA'dan dışa aktarın ve ClickUp'a içe aktarın?

JIRA yerine ClickUp kullanmanın birçok avantajı vardır. ClickUp, JIRA'nın özelliklerinin ve entegrasyonlarının çoğunu sunar ve hatta Sonsuza Kadar Ücretsiz bir plana sahiptir.

JIRA'dan ClickUp'a geçen kullanıcıların çoğu, arayüzün kullanılabilirliğinden hemen etkilenir. JIRA'nın klinik ve sıkıcı arayüzünden ClickUp'ın canlı güzelliğine geçmek büyük bir değişikliktir.

Ancak ClickUp, temiz bir arayüzden çok daha fazlasını sunar. ClickUp, ücretsiz olarak erişebileceğiniz birçok güçlü özelliğe sahiptir. Artık projelerinizin birden fazla görünümünü alabilir, yorumlar atayabilir, çok zengin düzenleme, çoklu görev araç çubuğu, basit ve özel durumlar ve en önemli işlerinizi daha sonra geri dönmek üzere en aza indirgemek için uygulama içi not defteri ve görev tepsisi gibi yenilikçi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Tüm takımlarınız ve departmanlarınız tek bir platformda birlikte çalışabilir.

Genellikle, JIRA'yı yalnızca mühendislik takımları kullanır; bu da pazarlama, kreatif, operasyon ve İK takımlarının başka bir platform kullandığı anlamına gelir. ClickUp'ın güzelliği de burada yatıyor.

ClickUp'taki kuruluşlar, TÜM takımları aynı, son derece sezgisel platformu kullanabildiğinde ve hatta b rüt görünümlerine de sahip olduğunda benzeri görülmemiş bir bağlantı ve verimlilik elde eder.

ClickUp'ta Scrum ve Sprint'leri kullanın

JIRA'nın en büyük satış noktası, çevik ve scrum proje yönetimi sistemidir . İyi haber şu ki, bu işlemi o karmaşık arayüzü kullanmadan doğrudan ClickUp'ta da yapabilirsiniz.

Takımınızın Alanları, Projeleri ve Listelerine uygun bir hiyerarşi kurduktan sonra, ClickUp içinde sprintler oluşturabilir ve projelerinizi baştan sona takip edebilirsiniz. Her bir sprintinizi oluşturmak için ClickUp içindeki listeleri kullanacaksınız.

Her Liste, "Backlog" başlıklı ek bir liste ile ayrı bir sprint'i temsil etmelidir. Bir ürünün yeni özellikleri ve yönleri bu Listeler içinde geliştirilecek ve tamamlandığında arşivlenecektir. Her Liste kendisine uygulanan birçok görevi barındırabildiğinden, Listeler Sprint'ler olarak mükemmel bir şekilde fonksiyon görür. Ayrıca, Listeler başlangıç/son teslim tarihlerine, ayrıntılara, tüm etkinlik konusuna ve çok daha fazlasına sahip olabilir! Hatta sprintlerinizi renk kodlarıyla işaretleyebilir ve etiketlerle hepsini bir arada tutabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, bu yardım belgesi size sprintler için ClickUp'ı nasıl kuracağınızı tam olarak anlatacak ve hemen çevik iş akışınıza başlayabilirsiniz.

Sonuç

JIRA'yı kullananlar dürüstse, yazılımın hantal olduğunu kabul edeceklerdir. Size bunun ne kadar sinir bozucu olduğunu anlatacaklardır. Verimliliği artırmak yerine, kullanıcıların işlerini yapmasını nasıl yavaşlattığını anlatacaklardır. JIRA'yı gerçekten nasıl kullanacağınızı anlamak için önemli miktarda zaman ve çaba gerekir – neden bunu yaşayasınız ki? JIRA görevlerinizi ClickUp'a aktarın!