2025'te Bulut Depolama için 10 OneDrive Alternatif Seçeneği

İşbirliği yapmak, önemli dosyaları paylaşmak veya işinizi yedeklemek için güvenli bir bulut depolama alanı mı arıyorsunuz?

Microsoft OneDrive, kolay erişim ve Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyon sunan popüler bir hizmettir.

Ancak OneDrive kullanıcıları genellikle veri koruma endişelerini ve sıfır bilgi şifreleme gibi gelişmiş güvenlik özelliklerinin eksikliğini dile getiriyor. Birçoğu yavaş senkronizasyon hızlarından, sınırlı ücretsiz depolama alanından, üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarından ve hatta karmaşık dosya paylaşım izinlerinden şikayet ediyor.

Bu zorluklarla karşılaştıysanız, en iyi alternatifleri keşfetmenin zamanı geldi.

İyi haber mi? Güvenli depolama, daha hızlı performans ve daha esnek ve kapsamlı güvenlik özellikleri sunan birçok mükemmel seçenek var.

Bu kılavuzda, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 10 OneDrive alternatifini inceleyeceğiz.

⏰ 60 Saniyelik Özet En iyi OneDrive alternatiflerine hızlı bir genel bakış: iCloud Drive: Kişisel dosya depolama ve senkronizasyon için en iyisi

ClickUp: Sorunsuz işbirliği ve merkezi dosya yönetimi için en iyisi Sorunsuz işbirliği ve merkezi dosya yönetimi için en iyisi

Nextcloud: Kendi barındırdığınız gizli bulut depolama için en iyisi

Dropbox: Takım işbirliği ve geri bildirim için en iyisi

Google Drive: Belge depolama, paylaşım ve düzenleme için en iyisi

MEGA: Tam gizlilik ile şifrelenmiş dosyaları paylaşmak için en iyisi

pCloud: Hassas dosyaları depolamak ve paylaşmak için en iyisi

Sync.com: Şifreleme ile verileri güvenli bir şekilde depolamak için en iyisi

Box: Dosya depolama ve iş akışı otomasyonu için en iyisi

ShareFile: Güvenli dosya paylaşımı ve depolama çözümleri için en iyisi

OneDrive alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Piyasada en iyi OneDrive alternatifi ararken, depolama, güvenlik ve işbirliği ihtiyaçlarınızı karşılayan özelliklere odaklanın. Harika bir bulut depolama sağlayıcısı, güvenli dosya ve belge paylaşımı, verimli dosya yönetimi ve kolay cihaz entegrasyonu sağlar.

Öncelik vermeniz gereken bazı temel özellikler şunlardır:

Uçtan uca şifreleme : Verilerinize yalnızca sizin erişebilmenizi sağlayan güçlü şifreleme ile dosyalarınızı koruyan güvenli bir bulut depolama çözümü seçin

Büyük dosyalar için destek : Büyük dosyaları, görüntüleri ve videoları verimli bir şekilde yükleyip paylaşabilen bir : Büyük dosyaları, görüntüleri ve videoları verimli bir şekilde yükleyip paylaşabilen bir dosya paylaşım yazılımı seçin

Güvenli veri merkezleri : Gelişmiş veri koruması için yüksek düzeyde güvenlik standartlarına ve GDPR uyumlu veri merkezlerine sahip hizmetleri seçin

Esnek planlar : Çeşitli depolama ihtiyaçları için bir dizi ücretsiz plan, tek seferlik ödeme seçenekleri veya uygun maliyetli çözümler sunan bulut depolama sağlayıcılarını tercih edin

Çapraz cihaz uyumluluğu : Kesintisiz erişim için Windows, Apple cihazları ve tarayıcılar gibi platformlar arasında sorunsuz entegrasyon arayın

Parola korumalı bağlantılar : Ek kontrol için süre dolan ve parola ile korunan bağlantılarla dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın

Depolama alanı seçenekleri : Geniş ücretsiz bulut depolama alanı ve artan ihtiyaçlara uygun ölçeklenebilir seçenekler sunan sağlayıcıları değerlendirin

İşbirliği araçları: Paylaşılan klasörler, gerçek zamanlı güncellemeler ve kolay dosya paylaşımı gibi özelliklerle ekip çalışmasını geliştiren bir : Paylaşılan klasörler, gerçek zamanlı güncellemeler ve kolay dosya paylaşımı gibi özelliklerle ekip çalışmasını geliştiren bir bulut işbirliği aracı seçin

💡 Bonus İpucu: Görevleri düzenlemek, işbirliğini kolaylaştırmak ve takım verimliliğini artırmak için en iyi araçları mı arıyorsunuz? İş akışlarınızı kolaylıkla iyileştirmek için en iyi 20 görev yönetimi yazılımı aracını keşfedin!

Kontrol etmeniz gereken en iyi 10 OneDrive alternatifi

Güvenilir depolama seçenekleri, son derece hızlı senkronizasyon, rekabetçi fiyatlandırma, kullanıcı dostu arayüz, sorunsuz işbirliği ve güçlü verimlilik özellikleri sunan en iyi 10 OneDrive alternatifini keşfedin:

1. ClickUp (Sorunsuz işbirliği ve merkezi dosya yönetimi için en iyisi)

OneDrive'a alternatif olarak görev yönetimi, belge işbirliği ve bilgi tabanı entegrasyonunu bir arada sunan güçlü bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı keşfetmeye değer.

ClickUp, bulut depolama alanını kullanarak ClickUp dışındaki dosyaları görevlerinize eklemenizi sağlar. OneDrive, Google Drive, Dropbox ve daha fazlası gibi popüler bulut depolama hizmetleriyle entegre edebilirsiniz. Bu, dosyaları doğrudan görevlere, yorumlara ve belgelere eklemenizi sağlayarak sorunsuz bir işbirliği sağlar.

ClickUp Docs ile belge yönetimini basitleştirin

Daha fazla bilgi ClickUp Belgelerinde belge oluşturun, düzenleyin ve ekip arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin

ClickUp Belgeler, çalışma alanınızda belgeler oluşturmanıza, depolamanıza ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır. Wiki'ler oluşturmak, raporlar hazırlamak veya proje güncellemelerini paylaşmak için mükemmeldir. Belgeleri iç içe sayfalarla düzenleyebilir, şablonları kullanarak iş akışlarını standart hale getirebilir ve erişim izinlerini ayarlayarak dosyaları güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Bir proje yol haritasını birlikte oluşturmanız mı gerekiyor? Sorun değil! Gerçek zamanlı düzenleme ile herkes katkıda bulunabilir, ekip arkadaşlarını etiketleyebilir ve hatta belgenizin bazı bölümlerini anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir.

Belge Merkezi özelliği, daha da fazla düzen sağlar. Kaynakları kategorilere ayırarak ve filtreler kullanarak, toplantı notlarından proje yönergelerine kadar her şeyi hızlıca bulabilirsiniz. Bu, ClickUp Belgeleri bilgi tabanlarını yönetmek veya önemli belgeleri depolamak için mükemmel hale getirir.

ClickUp Bağlantılı Arama ile her şeyi saniyeler içinde bulun

Daha fazla bilgi ClickUp Çalışma Alanınızda ve ötesinde belge, klasör, görev, konuşma gibi her şeyi ClickUp Bağlantılı Arama özelliğini kullanarak arayın

Sonsuz klasörler veya uygulamalar arasında arama yaparak zamanınızı boşa harcamayın

ClickUp Connected Search bu sorunu çözer. Google Drive, Gmail, Slack, Dropbox, OneDrive ve daha fazlası gibi 20'den fazla popüler araçla bağlantı kurarak, tek bir aramada tam olarak ihtiyacınız olanı bulmanızı sağlar; uygulama veya site arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Örneğin, Dropbox'ta depolanan bir tasarım dosyasını veya Slack'te bir beyin fırtınası tartışmasını arıyorsanız. Birden fazla uygulamayı açmak yerine, ClickUp'ın arama çubuğuna yazarak ihtiyacınız olan dosyayı, görevi veya e-postayı anında bulun.

Bir adım daha ileri gitmek mi istiyorsunuz? Bilgi tabanınızı ClickUp ile entegre edin. Örneğin, eğitim kılavuzları veya takım süreçleri gibi oryantasyon materyallerini doğrudan ClickUp'taki ilgili görevlere bağlayın.

Bu, zaman tasarrufu sağlar, yeni çalışanların odaklanmasını sağlar, işbirliğini artırır ve sorunsuz iş akışları sağlar.

ClickUp Brain ile iş akışlarınızı yönetme şeklinizi değiştirin

ClickUp Brain, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgi tabanını birbirine bağlayan, yapay zeka destekli nihai sinir ağıdır. Sadece bilgileri depolamakla kalmaz, görevler, projeler veya ekip arkadaşlarınızla ilgili iş sorularınıza anında yanıtlar verir.

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain'i kullanarak belgeleri, notları, raporları ve konuşmaları zahmetsizce özetleyin

Toplantı özetleri oluşturma, e-posta taslakları hazırlama ve proje güncellemeleri oluşturma gibi özelliklere sahip ClickUp Brain, yoğun iş yükünü azaltarak önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

Her şeyi tek bir yerde mi istiyorsunuz? ClickUp Connect Arama özelliği gibi, bu AI asistanı da Google Drive, GitHub ve Salesforce gibi uygulamalarla otomatik olarak entegre olarak iş akışınızı merkezileştirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Connected Search ile Google Drive, Slack ve Dropbox dahil olmak üzere birden fazla araçtaki görevleri, dosyaları ve belgeleri arayın

Favori araçlarınızla entegre ederek ClickUp ile birleşik bir çalışma alanı oluşturun Entegrasyonlar

Belgeleri tek bir yerde depolayın, düzenleyin ve birleştirin, ardından ClickUp Docs'u kullanarak işbirliği içinde düzenleyin

AI yardımıyla yazın, görevleri özetleyin ve otomatikleştirin, toplantı notları oluşturun, fikirler üretin veya ClickUp Brain ile e-postaları zahmetsizce taslak haline getirin

ClickUp Sohbet Görünümü ile takımlarla işbirliği yapın ve görevler ve projeler üzerinde doğrudan iletişim kurun

ClickUp Otomasyonları ile görevleri verimli bir şekilde oluşturun, atayın ve izleyin, projeleri daha küçük adımlara bölün ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp birçok araçla entegre olsa da, bu entegrasyonların kurulumu, özellikle karmaşık kurulumlar veya daha az yaygın araçlar için bazen zaman alıcı olabilir

ClickUp'ın mobil uygulaması, masaüstü sürümünde bulunan tüm özellikleri sunmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Bulut depolama: Sınırsız Plan ve üstü planlarda kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

G2 incelemesi şöyle diyor:

Clickup, bizim için en basit ve kurulumu en kolay proje yönetimi aracı olmuştur. Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri panoya ve göreve işbirliği için davet etmek son derece kolaydır. Birçok uygulama ile üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da mümkündür. Datadog ve Clickup entegrasyonları, ele alınması gereken etkinlikler için Clickup'ta olay görevleri oluşturmada çok yardımcı olur ve takım olaylar üzerinde çalışmaya başlayabilir. Müşteri desteği çok yardımcı oluyor. Projemiz boyunca en çok kullanılan araç oldu.

Clickup, bizim için en basit ve kurulumu en kolay proje yönetimi aracı olmuştur. Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri panoya ve göreve işbirliği için davet etmek son derece kolaydır. Mevcut birçok uygulama ile üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da mümkündür. Datadog ve Clickup entegrasyonları, ele alınması gereken etkinlikler için Clickup'ta olay görevleri oluşturmada çok yardımcı olur ve takım daha sonra olaylar üzerinde çalışmaya başlayabilir. Müşteri desteği çok yardımcı oluyor. Projemiz boyunca en çok kullanılan araç oldu.

💡 Profesyonel İpucu: Bağlantısı kesik araçlar zaman kaybına ve iş akışlarının parçalanmasına neden olur, ancak Bağlantılı AI sistemlerinizi birleştirerek zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır. Bağlantılı AI'nın siloları ortadan kaldırarak gerçek işler için zaman tasarrufu sağlama yöntemi aşağıda açıklanmıştır: 🧠 Verilerinizi merkezileştirin, böylece tüm önemli bilgilere anında erişin 🔍 Connected AI'dan herhangi bir belgeden anında içgörüler veya özetler almasını isteyin 🛠️ Tüm araçları tek bir sorunsuz platforma entegre ederek "anahtar vergisini" ortadan kaldırın 💰 Birden fazla tek fonksiyonlu uygulamayı değiştirerek basitleştirin ve tasarruf edin 🔒 Veri güvenliğinden ödün vermeden gizli veya genel dosyalara güvenle erişin

2. Nextcloud (Kendi barındırdığınız gizli bulut depolama için en iyisi)

nextCloud aracılığıyla

Nextcloud, güvenli bulut depolama ve işbirliği özellikleri arayan kullanıcılar için açık kaynaklı bir çözümdür. Dosya senkronizasyonu, şifreli depolama ve daha fazlası gibi özellikleri sunar ve tümü sunucunuzda barındırılır. Bu, verilerinizi sizin kontrol ettiğiniz anlamına gelir.

Bir raporu paylaşmanız veya bir elektronik tabloda birlikte çalışmanız mı gerekiyor? Nextcloud, paylaşılan çalışma alanları oluşturmayı, cihazlar arasında dosya senkronizasyonunu ve takımınızla belgeleri sorunsuz bir şekilde düzenlemeyi kolaylaştırır.

Nextcloud'un en iyi özellikleri

Güvenli işbirliği için ayrıntılı izinlerle dosyaları zahmetsizce paylaşın

Masaüstü, web veya mobil uygulamaları kullanarak dosyalara istediğiniz zaman erişin

Uçtan uca şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile güvenliği artırın

Nextcloud sınırlamaları

Elasticsearch gibi ek eklentiler olmadan sınırlı arama özellikleri sunar

Kullanıcılar, yüksek trafikli sunucularda yavaş yükleme süreleri ve sık çökmeler bildirdi

Nextcloud fiyatlandırması

Temel : 38,63 $/yıl/kullanıcı

Standart : Kullanıcı başına yıllık 69,95 $

Premium : 103,03 $/kullanıcı/yıl

Ultimate: 200 $. Kullanıcı başına yıllık 93

Nextcloud puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra'nın yorumunda şöyle deniyor:

Telefonunuz önemlidir ve içindeki veriler daha da önemlidir. Bazı ürünler, az miktarda bilgi yükler ancak metin mesajlarını, arayan kayıtlarını ve diğer önemli dosyaları atlar. 8 TB sabit sürücü ile, diğer ticari bulut hizmetlerinden kaynaklanan giderler azalır ve bilgileriniz güvende ve emniyette kalır

Telefonunuz önemlidir ve içindeki veriler daha da önemlidir. Bazı ürünler, az miktarda bilgi yükler ancak metin mesajlarını, arayan kayıtlarını ve diğer önemli dosyaları atlar. 8 TB sabit sürücü ile, diğer ticari bulut hizmetlerinden kaynaklanan masraflar azalır ve bilgileriniz güvende ve emniyette kalır

🔍 Biliyor muydunuz? İnternetin büyükbabası ARPANET, ilk bulut depolama hizmetiydi. 1960'larda ARPANET, Google Drive ve Dropbox gibi günümüzün bulut depolama devlerinin önünü açtı! ☁️

3. Dropbox (Takım işbirliği ve geri bildirim için en iyisi)

dropbox aracılığıyla

Dropbox ile dosyalarınızı sorunsuz bir şekilde yönetebilir, belgeleri ve dosyaları güvenli bir şekilde depolayabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 ile entegre olarak, belge yorumları aracılığıyla sorunsuz düzenleme, paylaşım ve anında geri bildirim sağlar.

Dropbox'ın Geri Al ve dosya sürüm geçmişi özellikleri, önemli dosyaların önceki sürümlerini kurtarmayı veya silinen belgeleri geri yüklemeyi kolaylaştırır. İster takım projelerini ister kişisel dosyalarınızı yönetin, Dropbox her şeyin güvenli ve erişilebilir olmasını sağlar.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

Güvenli işbirliği için ayrıntılı izinlerle dosyaları zahmetsizce paylaşın

Masaüstü, web veya mobil uygulamaları kullanarak dosyalara istediğiniz zaman erişin

Uçtan uca şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile güvenliği artırın

Dropbox sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı sürüm geçmişi işlevselliği vardır

Ücretsiz planı yalnızca 2 GB sunar, bu da yoğun kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

Dropbox fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: 11,99 $/ay

Essentials : 19,99 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (27.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.000'den fazla yorum)

4. Google Drive (Belge depolama, paylaşım ve düzenleme için en iyisi)

google Drive aracılığıyla

Google Drive, bireyler ve takımlar için işbirliğini ve organizasyonu basitleştiren bulut depolama alanı sunan harika bir OneDrive alternatifi. Belgeleri, resimleri veya videoları yönetirken, hiçbir şeyi kaçırmadan tüm cihazlardan dosyalara erişebilir ve bunları paylaşabilirsiniz.

Google Çalışma Alanı ile entegre olan Drive, ofis ekibinizin iş birliğini bir üst düzeye taşır. Dokümanlar'da teklif taslağı hazırlayın, E-Tablolar'da sayıları hesaplayın veya Slaytlar'da sunum oluşturun; tüm bunları ekip arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak iş birliği içinde yapın.

Google Drive'ın en iyi özellikleri

Hareket halindeyken sorunsuz iş akışları için dosyaları cihazlar arasında senkronize edin

Gelişmiş arama ve filtreleri kullanarak dosyaları hızla bulun

Gmail ve Google Meet gibi Google Çalışma Alanı araçlarıyla bağlantı kurarak görevlerinizi kolaylaştırın

Google Drive sınırlamaları

Yükleyebileceğiniz maksimum dosya boyutu 5 TB'dir

Kullanıcılar günde en fazla 750 GB yükleyebilir ve kopyalayabilir

Google Drive fiyatlandırması

İşletmeler için Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

G2 incelemesi

Google Drive, işbirliği için en iyi araçtır ve en güzel yanı, herhangi bir yazılım yüklemeye gerek kalmadan her yerde, her zaman tarayıcıda çalışmasıdır.

Google Drive, işbirliği için en iyi araçtır ve en güzel yanı, herhangi bir yazılım yüklemeye gerek olmadan her yerde, her zaman tarayıcıda çalışmasıdır.

Google Drive derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (27.000'den fazla yorum)

💡Profesyonel İpucu: Google Drive'ınız dağınık mı? Google Drive'ı düzenlemeyi ve depolama alanınızı bu basit adımlarla optimize etmeyi öğrenin: Dosyaları kategorilere ayrılmış klasörlerde düzenleyerek verilerinizi kontrol altında tutun📂

Dosya ve klasörleri daha hızlı bulmak için açık ve tek tip adlar kullanın🏷️

Dosya ve klasörlere yararlı açıklamalar ekleyerek aramayı kolaylaştırın🔍

Anahtar belgeleri yıldızlayarak hızla erişin⭐

Daha iyi kategorizasyon için klasör renkleriyle Drive'ınızı görsel olarak düzenleyin🎨

Eski dosyaları inceleyin ve silerek Drive'ınızı temiz tutun🧹

5. MEGA (Tam gizlilik ile şifrelenmiş dosyaları paylaşmak için en iyisi)

mEGA aracılığıyla

MEGA, güvenliği öncelikli olanlar için güvenlik ve uçtan uca şifreleme sağlayarak verilerinizin gizli kalmasını garanti eder. Dosyaları cihazlar arasında senkronizasyondan parola korumalı bağlantılarla paylaşıma kadar, MEGA her şeyi sizin için halleder.

20 GB'lık cömert ücretsiz depolama alanı (bonuslarla genişletilebilir) ve 16 TB'a kadar çıkan ücretli planları ile MEGA, geniş depolama alanına ihtiyaç duyanlar için mükemmeldir. Sezgisel arayüzü, belgeleri yedeklemek veya medya dosyalarını paylaşmak gibi kişisel ve profesyonel kullanım için kullanıcı dostudur.

MEGA'nın en iyi özellikleri

MEGA masaüstü ve mobil uygulamalarıyla verileri cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize edin

Yanlışlıkla silinen dosyaları Çöp Kutusu özelliğinden kurtarın

Gizlilik için uçtan uca şifreleme ile dosyalarınızı güvenli bir şekilde şifreleyin

MEGA sınırlamaları

Ücretsiz MEGA kullanıcıları günde yaklaşık 5 GB'a kadar veri indirebilir

Kullanıcılar belgeleri doğrudan araçta düzenleyemez ve değişiklik yapmak için dosyaları indirmeleri gerekir

MEGA fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Pro I : 10,42 $/ay

Pro II : 20,85 $/ay

Pro III: 31,28 $/ay

MEGA puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: İşletmeler için en iyi 10 güvenli dosya paylaşım yazılımı

6. pCloud (Hassas dosyaları depolamak ve paylaşmak için en iyisi)

pCloud aracılığıyla

pCloud, dosya ve klasörleri düzenlemenize ve belgeleri cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde depolamanıza, paylaşmanıza ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanıyan başka bir OneDrive alternatifidir. Kullanıcı dostu arayüzü ve çoklu cihaz erişimi, iş projelerinden kişisel fotoğraflara kadar her şeyi yönetmenizi sağlar.

Güvenli müşteri tarafı şifreleme ile pCloud, hassas belgeleri ve dosyaları korur. Dosya sürümleme gibi özellikleri değişiklikleri izlemeye yardımcı olurken, pCloud Drive dosyalara doğrudan buluttan erişerek cihazınızda depolama alanı tasarrufu sağlar.

pCloud'un en iyi özellikleri

Ek ücret ödemeden birden fazla cihazdan dosyalarınıza erişin

Facebook ve Instagram gibi platformlardan fotoğraf ve dosyaları yedekleyin

Daha fazla depolama alanı için pCloud Drive'ı sanal sabit sürücü olarak kullanın

pCloud sınırlamaları

Dosya sürümleme özelliği, ücretsiz kullanıcılar için 15 gün ile sınırlıdır

Yalnızca 10 GB ücretsiz depolama alanı sunar

pCloud fiyatlandırması

İş : 9,99 $/ay

İş Pro: 19,98 $/ay

pCloud puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra'nın yorumunda şöyle deniyor:

Şimdiye kadar pCloud ile en iyi deneyimi yaşadık, çünkü şirket verilerimizi çok verimli bir şekilde yönetiyor ve gizliliğini koruyor. Artıları: Büyük dosyalar da pCloud'a yüklenebilir, ayrıca pCloud'da yerleşik multimedya oynatıcılar olduğu için multimedya dosyalarını pCloud'da açabiliriz.

Şimdiye kadar pCloud ile en iyi deneyimi yaşadık, çünkü şirket verilerimizi çok verimli bir şekilde yönetiyor ve gizliliğini koruyor. Artıları: Büyük dosyalar da pCloud'a yüklenebilir, ayrıca pCloud'da yerleşik multimedya oynatıcılar olduğu için multimedya dosyalarını pCloud'da açabiliriz.

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi 10 dosya düzenleme yazılımı

7. Sync. com (Şifreleme ile verileri güvenli bir şekilde depolamak için en iyisi)

Gizliliği ön planda tutan, OneDrive'a güçlü bir alternatif mi arıyorsunuz? Sync.com mükemmel bir seçimdir. Sıfır bilgi şifreleme, yalnızca dosyalarınıza erişmenizi sağlar, bu da hassas veriler için mükemmeldir. Verilerinizi güvende tutarken, dosyalarınızı cihazlar arasında kolayca depolayın, senkronize edin ve paylaşın.

Dosya sürümleme, gelişmiş paylaşım denetimleri (parola korumalı ve son kullanma tarihli bağlantılar) ve sınırsız dosya boyutları gibi özelliklerle Sync.com görevlerinizi basitleştirir.

Sync.com'un en iyi özellikleri

Parola korumalı bağlantılar oluşturarak ve son kullanma tarihleri ile indirme sınırları ayarlayarak dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın

Dosyalarınızın önceki sürümlerine 365 güne kadar erişin ve geri yükleyin

Yalnızca sizin erişebileceğiniz sıfır bilgi şifreleme ile hassas verileri koruyun

Sync.com sınırlamaları

Doğrudan platform içinde belgeleri düzenlemek için yerleşik özellikler yoktur

Ücretsiz sürüm yalnızca 5 GB depolama alanı sunar ve bu, büyük veriler için yetersiz olabilir

Sync.com fiyatlandırması

Kişisel: Aylık 5 $

Solo Basic : Aylık 8 $

Solo Professional : Aylık 20 $

Teams Standard : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Teams+ Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sync.com derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

8. Box (Dosya depolama ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

box aracılığıyla

Box ile dosyalarınızı çevrimiçi olarak depolayabilir, tüm cihazlardan erişebilir ve paylaşılan klasörler ve bağlantılar aracılığıyla diğer kişilerle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz. Gelişmiş şifreleme ve izin denetimleri gibi sağlam güvenlik özellikleri verilerinizi korur.

Box, bir proje raporunu takımınızla güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve raporu görüntüleyebilecek veya düzenleyebilecek kişileri kontrol etmenize olanak tanır. Ayrıca, Excel gibi Microsoft araçlarıyla entegre ederek sayısız e-posta eki göndermeden elektronik tabloları birlikte düzenleyebilirsiniz.

Box'ın en iyi özellikleri

Masaüstü bilgisayarlarda Box Drive'ı veya Android ve iOS için mobil uygulamayı kullanarak dosyalara her zaman, her yerden erişin

Dosya paylaşımı ve yorumlama özelliklerini kullanarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Cihazlar arasında verileri senkronize ederek güncel erişim sağlayın ve hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlayın

Box sınırlamaları

Ücretsiz planı yalnızca 10 GB sunar ve bu, kişisel kullanım için bile yeterli olmayabilir

Mobil uygulama sık sık çöküyor ve masaüstü sürümü kadar sezgisel ve duyarlı değil

Box fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 7 $

Kişisel Pro : Aylık 14 $

İş: Aylık 20 $

Business Plus: Aylık 33 ABD doları

Enterprise: Aylık 47 $

Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma

Box derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.500'den fazla yorum)

G2 incelemesi şöyle diyor:

Box harika bir platform; bulut depolama için mükemmel, arayüzü kolay anlaşılır, temiz ve ihtiyacım olanları depolamak için tek yapmam gereken oturum açmak. Yedeklemeler için harika, kurulumu ve kullanımı kolay. Şirketimiz büyüdükçe ve daha fazla müşteri, proje ve takım üyesi aldıkça, belge ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Tek tek klasörlerle senkronizasyon özelliği, dosya ve belgeleri depolama, geri alma ve paylaşma sürecini kolaylaştırıyor. İyi hazırlanmış ve profesyonel bir görünüm, her iş için bir kazançtır.

Box harika bir platform; bulut depolama için mükemmel, arayüzü anlaşılması kolay, temiz ve ihtiyacım olanları depolamak için tek yapmam gereken oturum açmak. Yedeklemeler için harika, kurulumu ve kullanımı kolay. Şirketimiz büyüdükçe ve daha fazla müşteri, proje ve takım üyesi kazandıkça, belge ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Tek tek klasörlerle senkronizasyon özelliği, dosya ve belgelerin depolanması, geri alınması ve paylaşımını kolaylaştırıyor. İyi hazırlanmış ve profesyonel bir görünüm, her iş için bir kazançtır.

💡 Bonus İpucu: Güvenilir bir Box alternatifi mi arıyorsunuz? Kurumsal içerik yönetimi için en iyi 10 Box alternatifini keşfedin ve iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun!

9. ShareFile (Güvenli dosya paylaşımı ve depolama çözümleri için en iyisi)

shareFile aracılığıyla

ShareFile ile veri korumaya ve ekip çalışmasına öncelik verin. Sorunsuz işbirliği için mobil erişim ve güçlü güvenlik ile her boyutta dosyayı güvenli bir şekilde yükleyin, depolayın ve paylaşın.

Ayrıca, ShareFile'ın Microsoft Outlook gibi araçlarla entegrasyonu, büyük belgeleri ve dosyaları doğrudan e-posta yoluyla göndermenizi sağlar. Bu, geleneksel e-posta eklerinin sınırlamaları olmadan önemli belgelerin paylaşımına yardımcı olur.

ShareFile'ın en iyi özellikleri

Parola korumalı bağlantılar kullanarak müşterilerinizle veya iş arkadaşlarınızla dosya paylaşın

Onay süreçlerini hızlandırarak sözleşmelerin imzalarını doğrudan platform üzerinden alın

Müşterilerinizin belirli dosyalara kolayca erişebilmesi için markalı portallar oluşturun

ShareFile sınırlamaları

Birçok kullanıcı, müşteri desteğinin yanıtlarında gecikmeler olduğunu ve bunun hayal kırıklığına neden olduğunu bildirmiştir

ShareFile, büyük dosyaların sıkıştırılmasını veya daha küçük parçalara bölünmesini gerektirir

ShareFile fiyatlandırması

Gelişmiş : 17,60 $/ay/3 kullanıcı

Premium : 27,50 $/ay/3 kullanıcı

Sektör Avantajı : 45,83 $/ay/3 kullanıcı

Sanal Veri Odası : 75 $/ay/5 kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ShareFile derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

G2 incelemesi şöyle diyor:

ShareFile'ın bu kadar çok kişi tarafından kullanılmasına bayılıyorum. Diğer gruplar ve kişilerle işbirliği yaparak belge göndermek ve almak çok kolay. Verileri kaydettiğimde ve geri aldığımda, ana ekranlar ve cihaz belleği dolmuyor. Veriler güvenli bir şekilde depolanıyor ve yalnızca yetkilendirdiğim kişiler benimle paylaştığım belgeleri görebiliyor. Tüm verilerimin tek bir yerde olması ve istediğim zaman, istediğim cihazdan görüntüleyebilmem çok hoşuma gidiyor.

ShareFile'ın bu kadar çok kişi tarafından kullanılmasına bayılıyorum. Diğer gruplar ve kişilerle işbirliği yaparak belge gönderip almak çok kolay. Verileri kaydettiğimde ve geri aldığımda ana ekranlar ve cihaz belleği dolmuyor. Veriler güvenli bir şekilde depolanıyor ve yalnızca yetkilendirdiğim kişiler benimle paylaştığım belgeleri görebiliyor. Tüm verilerimin tek bir yerde olması ve istediğim zaman, istediğim cihazdan görüntüleyebilmem çok hoşuma gidiyor.

💡Pro İpucu: Bulut işbirliği, gerçek zamanlı güncellemeler ve sorunsuz iletişim ile takım verimliliğini artırır. Ancak, izinleri yönettiğinizden, aşırı işbirliğinden kaçındığınızdan ve iş akışlarını kolaylaştırmak için güvenliğe öncelik verdiğinizden emin olun. Avantajları ve zorlukları hakkında daha ayrıntılı bilgi için blogumuzu okuyun: Bulut İşbirliği: Avantajlar ve Zorluklar. 🚀

10. iCloud Drive (Kişisel dosya depolama ve senkronizasyon için en iyisi)

iCloud Drive aracılığıyla

Apple cihazları kullanıyorsanız ve dosyalarınızı depolamak, senkronize etmek ve paylaşmak için basit bir yol arıyorsanız, iCloud Drive harika bir seçenektir. Bir bağlantı oluşturarak ve bunu arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla paylaşarak dosyaları kolayca paylaşabilirsiniz.

ICloud Drive ile belgeler, fotoğraflar ve videolar gibi dosyaları kaydedebilir ve iPhone, iPad, Mac ve hatta PC'nizden erişebilirsiniz. Örneğin, Mac'inizde bir Keynote sunumu üzerinde çalışıyorsanız, bu sunumu iPad'inize kolayca aktarabilirsiniz.

iCloud Drive'ın en iyi özellikleri

Daha sorunsuz bir ş Akışı için Fotoğraflar ve Notlar gibi Apple uygulamalarıyla entegre edin

IOS'taki Dosyalar uygulamasından dosyalara erişin, hareket halindeyken rahatlık yaşayın

Ekstra güvenlik için gelişmiş veri korumayı etkinleştirin, hassas bilgileri koruyun

iCloud Drive sınırlamaları

Yeni kullanıcılar yalnızca 5 GB ücretsiz bulut depolama alanı alır ve bu, birden fazla cihazı yedeklemek için yeterli olmayabilir

iCloud Drive, sürüm oluşturma gibi gelişmiş özelliklere sahip değildir, bu da eski veya silinmiş sürümleri kurtarmayı zorlaştırır

iCloud Drive fiyatlandırması

50 GB : 0,99 $/ay

200 GB : 2,99 $/ay

2 TB : 9,99 $/ay

6 TB : 29,99 $/ay

12 TB: 59,99 $/ay

iCloud Drive puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile belge düzenlemeyi merkezileştirin ve işbirliğini artırın!

Kişisel dosyalarınız veya takım projeleriniz için düzenli ve verimli çalışmanın anahtarı doğru bulut depolama çözümüdür. Verimlilik için gerekli olan güvenli depolama, sorunsuz iş akışları ve zahmetsiz paylaşım sağlar.

Bu listedeki OneDrive alternatifleri, güvenli dosya paylaşımı, popüler araçlarla entegrasyon, ortak düzenleme ve gelişmiş arama seçenekleri gibi özellikler sunarak işi basitleştirir ve verimliliği artırır.

Bunlar arasında ClickUp, kapsamlı bir Google Drive alternatifi olarak öne çıkıyor. Belge yönetimi, takım işbirliği ve uygulamalarla sorunsuz entegrasyonu, iş akışlarınıza uyum sağlayan tek bir esnek platformda birleştirir.

İşlerinizi basitleştirmeye ve düzenli kalmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve bir üst düzey verimlilik deneyimi yaşayın!