Daha İyi Karar Verme için En İyi Önceliklendirme Çerçeveleri

Başarılı insanlar ile gerçekten başarılı insanlar arasındaki fark, gerçekten başarılı insanların neredeyse her şeye hayır demesidir.

Başarılı insanlar ile gerçekten başarılı insanlar arasındaki fark, gerçekten başarılı insanların neredeyse her şeye hayır demesidir.

Neredeyse her şeye hayır diyorsanız da, demiyorsanız da, sizi başarılı kılacak tek bir şey var: Yapılacakları bilinçli olarak seçmek.

Diğer bir deyişle, yapılacak işlere öncelik vermek başarının temelidir.

Bu kural, ürün geliştirmede özellikle geçerlidir. Bu blog yazısında, başarılı yazılım ürünleri oluştururken önceliklendirme çerçevesini neden, ne zaman ve nasıl kullanmanız gerektiğini tartışıyoruz.

Ürün Önceliklendirme Çerçevelerini Anlama

Ürün önceliklendirme, mühendislik takımlarının hangi özelliklerin ne zaman ve neden geliştirileceğine ilişkin kararlar almak için kullandıkları yapılandırılmış bir yaklaşımdır.

Tipik bir ürün geliştirme senaryosunda, takımın dikkatini gerektiren düzinelerce hata, iyileştirme ve özellik vardır. Ürün önceliklendirme, takımların dikkatlerini önemli işlere odaklamasına yardımcı olur.

Örnek: Kullanıcıların Solitaire kart oyunu oynaması için bir mobil uygulama geliştiriyorsunuz. Kullanıcılar geri alma düğmesi isteyebilir. Reklamverenler oyunlar arasına video ekleme yöntemi isteyebilir. Uygulama performansınız, bazı özellikleri daha küçük birimlere ayırmanızı gerektirebilir. Ürün takımı kendi yeni oyun özelliklerine sahip olabilir. İlk olarak ne yapacaksınız? Önceliklerinizi nasıl belirleyeceksiniz?

İyi geliştirme takımları, karar vermek için zaman içinde kendini kanıtlamış bir dizi çevik önceliklendirme tekniği kullanır. Bu çerçeveler şunları oluşturur:

İşbirliği : Çerçeve, herkese karar verme konusunda ortak bir zemin sağlar ve gereksiz anlaşmazlıkları önler

Tutarlılık : Her sprintte : Her sprintte özellik önceliklendirme için aynı yaklaşım kullanıldığında, takımlar uzun vadede tutarlılık ve öngörülebilirlik kazanır

Netlik : Tüm takım bir kararın neden alındığını bildiğinde, ürün yol haritasına stratejik uyum sağlanır

Hız : Çerçeveler sayesinde kararlar daha hızlı alınabilir, toplantılar ve diğer yazışmalar en aza indirilir

İzlenebilirlik: Çerçeveler, geçmiş kararların kaydı olarak da işlev görür ve yeni takım üyelerinin hızlı bir şekilde işe alışmasına yardımcı olur

Hepsi harika, ama bu çerçeveler tam olarak nedir? 🤔

Hadi öğrenelim.

Popüler Ürün Önceliklendirme Çerçeveleri

Herkes için en iyi ürün önceliklendirme çerçevesi diye bir şey yoktur. Aslında, duruma, kaynaklara ve alınacak kararlara bağlı olarak, ürün geliştirme takımlarının kullandığı birkaç çerçeve vardır. İşte yolculuğunuzda size yardımcı olabilecek birkaç anahtar ürün yönetimi önceliklendirme çerçevesi.

1. MoSCoW Yöntemi

MoSCoW (must-have, should-have, could-have ve won't-have kelimelerinin kısaltması), basit ve kullanımı kolay bir önceliklendirme çerçevesidir. Adından da anlaşılacağı gibi, takımların özellikleri şu şekilde kategorize etmesine yardımcı olur:

Zorunlu : Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için vazgeçilmez ve kritik öneme sahip özellikler

Olması gereken : Gerekli ancak zaman açısından zorunlu olmayan özellikler

Olabilir : Kullanıcının olmasa da yaşayabileceği, olması iyi olan özellikler

Olmayacaklar: Takımın radarında yer alacak kadar önemli olmayanlar

Bu, kullanıcının ihtiyaçları net ve karar verme için birincil öncelik ise izlenmesi gereken harika bir yöntemdir. Dinamik sistem geliştirme yöntemi (DSDM) çevik proje teslim çerçevesi, önceliklendirme çerçevesi olarak MoSCoW'u tercih eder.

Avantajlar Kısıtlamalar Basit ve kullanımı kolay Kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin veriler olmadan kararlar keyfi olabilir Net ve müşteri odaklı Olmazsa olmaz özelliklerin sayısını kolayca fazla tahmin etme Teknik olmayan takımlar için de uygundur Her kategori içinde daha fazla önceliklendirme yapmak mümkün değildir

2. RICE puanlama modeli

RICE, erişim, etki, güven ve çaba anlamına gelir. RICE önceliklendirme modeli, bu parametrelerin her birine değerler atar ve hangi özelliklerin önceliklendirileceğine göre birleşik bir puan hesaplar.

Erişim , özelliğin etkileyeceği kişi/kullanıcı sayısını (belirli bir zaman diliminde) ifade eder

Etki , kullanıcıların etkileneceği derecesini ifade eder ve genellikle 0,25 ile 3 arasında bir ölçekte puanlanır (3, büyük etkiyi temsil eder)

Güven , erişim ve etki tahminlerinin kesinliği düzeyini ifade eder ve genellikle yüzde olarak ifade edilir

Çaba, özelliğin gerektirdiği iş miktarıdır ve genellikle kişi-ay olarak tahmin edilir

Bu sayıları elde ettikten sonra, aşağıdaki formülü kullanarak RICE puanını hesaplayabilirsiniz.

RICE puanı = (Erişim × Etki × Güven) / Çaba

RICE puanı, geliştirme çabası/kaynaklarına göre özelliğin potansiyel iş değerini temsil eder. RICE puanı yüksek özellikler önceliklendirilir.

Avantajlar Kısıtlamalar Karar verirken birden fazla faktörü göz önünde bulundurun Özellikle çok sayıda özellik varsa hesaplanması karmaşık olabilir Güven değeri, tahminlerdeki belirsizliği telafi eder Erişim, etki, çaba vb. tahmin etmek zor olabilir ve keyfi puanlar ortaya çıkabilir Değeri çabanın bir fonksiyonu olarak temsil eder (yatırımın geri dönüşünü ölçmeye de yardımcı olur) Önceliklere etki edebilecek bağımlılıkları içermez

3. Kano modeli

MoSCoW'un kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alması gibi, Kano modeli de müşteri memnuniyetine göre özellikleri önceliklendirir. Kalite yönetimi uzmanı Noriaki Kano tarafından oluşturulan bu model, özellikleri şu şekilde kategorize eder:

Temel : Bu özellikler olmadan müşteri memnuniyetsiz olacaktır

İhtiyaçlar : Bu özellikler müşteri memnuniyetini artırır

Müşteri memnuniyeti: Müşteri memnuniyetini artırmak için ekstra çaba gerektiren unsurlar

Bazen, ürün operasyon takımları iki kategori daha kullanabilir, örneğin "kayıtsız kalite", yani müşterileri ne memnun eden ne de memnun etmeyen özellikler ve "ters kalite", yani uygulandığında memnuniyetsizliğe yol açabilecek özellikler.

Avantajlar Kısıtlamalar Müşteri memnuniyetine odaklı, kullanıcı merkezli ve net bir vizyon Önceliklendirme süreci ve CSAT verilerinin toplanması zaman alıcı olabilir Müşteri geri bildirimleri, gerçek kullanıcılardan Kano anketi kullanılarak toplanır Ankete katılan müşteriler, gelecekte geliştirilecek özellikleri anlamayabilir/hayal edemeyebilir Kullanıcı deneyimini (UX) ürün kalitesiyle birleştirin Çaba veya kaynakları dikkate almadan yalnızca müşteri memnuniyetine odaklanır

4. Değer ve çaba dörtgeni

Değer ve çaba dörtgeni, RICE puanlama modelinin daha basit bir sürümüdür. Gelir, kâr, müşteri kazanımı, maliyet tasarrufu vb. gibi bir özellikten elde edilen değeri, söz konusu özelliğin geliştirilmesinde ortaya çıkan çaba, riskler, bağımlılıklar ve karmaşıklık dahil olmak üzere karşılaştırır.

Değer ve çaba puanlarına göre özellikler, Eisenhower matrisinde olduğu gibi dört kadrana yerleştirilir. En yüksek değer ve çaba puanını alan özellikler, geliştirme için önceliklendirilir.

Avantajlar Kısıtlamalar Odak noktasını iş değerine getirerek ürün ve mühendislik takımlarını birbirine bağlar Değer ve çaba geniş bir şekilde tanımlanabilir ve bu da keyfi tahminlere sonuçlanabilir Sınırlı kaynakları ve çabaları en değerli yönlere ayırmanıza yardımcı olur "İş değeri" genellikle müşteri deneyiminden dikkati uzaklaştırabilir İş ve teknik takımlar için kullanımı kolay Yüksek ve düşük çaba veya değer öznel olduğundan, anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir ve kararlar gecikebilir Teknoloji borcu ve performans özellikleri, değerinin tahmin edilememesi nedeniyle öncelik sıralamasında geriye alınabilir

Bu Şablonu İndirin ClickUp Öncelik Matris Şablonu

Bu modelin daha basit bir sürümünü görmek için ClickUp Öncelik Matrisi Şablonunu deneyin. Bu yöntemde, özellikleri iki boyuta göre kategorize edersiniz: öncelik ve önem. Bunları görsel olarak 2×2 matris üzerinde düzenler ve ardından tek tek üzerinde çalışırsınız.

5. ICE Puanlama

ICE, tahmin edebileceğiniz gibi, RICE puanlama modeline benzer, ancak küçük farklılıklar vardır. ICE, etki, güven ve kolaylık anlamına gelir.

Etki : Özelliğin potansiyel etkisi veya iş değeri

Güven : Tahmini etki ve kolaylık konusunda kesinlik

Kolaylık: Riskler, kaynaklar ve karmaşıklık göz önüne alındığında, bu özelliğin geliştirilme kolaylığı

ICE puanı = etki x güven x kolaylık

ICE puanı yüksek özellikler, sayıları düşük olanlara göre önceliklidir.

Avantajlar Kısıtlamalar RICE'tan daha basit hesaplama ve kullanım Etki ve kolaylık özneldir ve sonuçta keyfi puanlar ortaya çıkar Güven puanı, tahminlerdeki yanlışlıkları telafi etmeye yardımcı olur Müşteri ihtiyaçlarına doğrudan odaklanmaz İş değerini geliştirme çabası/kolaylığı ile ilişkilendirir Etki olarak tanımladığınız şey, önceliklendirme kararlarını orantısız bir şekilde etkileyebilir

6. Fırsat Puanlama

Anthony Ulwick'in çığır açan kitabı "Sonuç Odaklı İnovasyon"dan alınan fırsat puanlama modeli, özellikleri memnuniyet ve önem ölçeğinde sıralar. Gerçek sıralama müşteriler tarafından yapılır. Bu nedenle, takımlar müşterilere iki soru sorar:

Bir özellik veya sağladığı işlevsellik ne kadar önemlidir?

Müşteri, aynı sonucu elde etmek için mevcut çözümlerden ne kadar memnun?

Bu, en önemli ancak memnuniyet düzeyi en düşük olan özellikleri belirlemenize yardımcı olur. Önceliklerinizi bu özelliklere göre belirleyeceksiniz.

Avantajlar Kısıtlamalar Müşteri odaklılık, iş değeri yaratma şansını artırır İsteğe bağlı özellikler hakkında görüşleri olan veya olmayan müşterinin girdisine bağlıdır Basit ve kullanımı kolay Ürün yol haritasındaki her özellik için anketler, geliştirme takımı ve müşteri için sıkıcı olabilir Görsel analiz için basit bir 2×2 grafiğe haritalanmıştır

7. Hikaye haritalama

Hikaye haritalama, kullanıcının ürünle olan yolculuğu etrafında oluşturulmuş bir önceliklendirme çerçevesidir.

Basitçe ifade etmek gerekirse, ürün yönetimi takımları, kullanıcı yolculuğundaki her önemli dönüm noktası için sütunlar oluşturur.

Örneğin, Solitaire oyunu geliştiriyorsanız sütunlarınızda oturum açma, kart tasarımı, ayarlar, kart istifleme, oyun tamamlama animasyonları vb. yer alabilir.

Takımlar, bu sütunların her birinin altında özellikleri listeler ve genel kullanıcı deneyimindeki önemlerine göre önceliklendirir.

Hikaye haritalamanın en büyük kullanımı, minimum uygulanabilir üründe (MVP) özellikleri belirlemektir. Ancak, ürün yeterince basitse, bu çerçeve MVP aşamasının ötesinde de kullanılabilir.

Avantajlar Kısıtlamalar Kullanıcı yolculuğuna odaklanarak maksimum kapsama sağlar Kullanıcı yolculuğu çok yönlü ve karmaşık hale geldiğinde, bu yöntem basitliğini kaybedebilir Kullanımı basit ve görsel — yapılacak ve yapılmayacak işlerin sınırlarını (kelimenin tam anlamıyla) kolayca çizebilirsiniz Tamamen iç odaklıdır, iş değeri veya kaynakları dikkate almaz Takımların faaliyetlere, görevlere ve alt görevlere göre öncelik belirlemesine olanak tanır

8. Gecikme maliyeti

Yukarıdaki tüm çerçeveler, iş değeri veya müşteri memnuniyeti puanındaki artış gibi özelliğin getirilerine odaklanır. Gecikme önceliklendirmesinin maliyeti ise bunu tersine çevirir.

Gecikme maliyeti modelini kullandığınızda, özellikleri, oluşturulmamalarının sonuçlarına göre önceliklendirirsiniz, yani müşteri bugün bu özelliğe sahip olmazsa ne olur? Ya da bazı temel özellikler olmazsa kaç yeni kullanıcı kaybederiz?

İşin yapılmamasının finansal ve fırsat maliyetini göz önünde bulundurmak, takımları en önemli işleri önce yapmaya motive eder.

Avantajlar Kısıtlamalar Bir şeyi yapmamanın maliyeti, takımları kaçırdıkları fırsatlar konusunda tetikte tutar Özelliklere atanan parasal değerler keyfi olabilir ve tüm süreci verimsiz hale getirebilir Gecikmenin maliyetine odaklanmak, takımın ürünü neden geliştirdiği konusunda olumsuz duygulara yol açabilir Gecikmenin maliyetine odaklanmak, takımın ürünü neden geliştirdiğine dair olumsuz duygulara yol açabilir Takımın odak noktasını süreç verimliliği, hız ve değere getirin

Yukarıdaki liste, mühendislik takımlarının kullanabileceği en popüler önceliklendirme araçlarından sadece birkaçıdır. Ürününüz, müşterileriniz ve ihtiyaçlarınıza göre size en uygun çerçeveyi seçebilirsiniz.

Örneğin, takımlar birbiriyle çakışan öncelikler olduğunda 100 dolarlık test veya bir özellik satın alma modelini kullanır. Her iki durumda da takımlar, bütçelerini (100 dolar) neye harcayacaklarına göre öncelik kararları alır.

Ürün önceliklendirme konusunda yeniyseniz, basit bir Eisenhower matris ile başlayabilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz düzinelerce önceliklendirme şablonu bulunmaktadır.

Kullandığınız çerçeve ne olursa olsun, dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler vardır. Şimdi bunları inceleyelim.

Doğru Önceliklendirme Çerçevesini Seçmek

Tek ve evrensel olarak mükemmel bir önceliklendirme çerçevesi yoktur. Basitlik istediğinizde, MoSCoW modeli en iyi sonucu verir. Kaynaklarınız sınırlı olduğunda, değer ve çaba modeli daha uygundur. Ürün kalitesi öncelikli olduğunda ise Kano modeli yardımcı olur.

Dolayısıyla, doğru önceliklendirme çerçevesini seçmek aşağıdakiler gibi bir dizi faktöre bağlıdır.

Hedefler

İş hedefleriniz nelerdir? Ürün hedefleriniz nelerdir? Çok erken bir aşamadaysanız, birincil hedefiniz belirli bir süre içinde bir MVP'yi piyasaya sürmek olabilir.

Bunun için kullanıcı hikayesi haritalama çerçevesi en uygun seçim olabilir.

Kaynaklar

Geliştirme kaynakları sınırlı olan küçük bir kuruluşsanız, hedefiniz minimum kaynakla maksimum etki yaratacak özellikler geliştirmek olabilir. Önceliklendirme çerçeveniz bunu karşılamalıdır.

Bu gibi durumlarda, RICE modeli veya değer ve çaba matrisi en uygun yöntemdir.

Takım olgunluğu

Önceliklendirmenin en iyi yolu işbirliği içinde çalışmaktır. Ancak, her zaman anahtar kararları verebilecek olgunluğa sahip takımlara sahip değiliz.

Örneğin, genç geliştiricilerden oluşan bir takım, çabadan iş değerine giden yolu göremeyebilir.

Bu gibi durumlarda, ürün yöneticileri genellikle takım adına kararlar alır. Ardından, RICE veya değer ve çaba gibi önceliklendirme çerçeveleri, takıma kararların gerekçelerini sunmada yardımcı olur.

Mevcut veriler

RICE veya ICE gibi nicel çerçevelerin çoğu, verilerin gücüne dayanır.

Örneğin, belirli bir özelliğin erişiminin veya etkisinin ne olabileceğini makul bir kesinlikle hesaplayabilmeniz gerekir.

Bu tür veriler mevcut olmadığında, kararlar keyfi hale gelebilir ve tartışmalar kızışabilir.

Verileriniz yoksa, MoSCoW veya hikaye haritalama gibi işbirliğine dayalı yöntemler daha iyi bir seçim olacaktır.

Ürün stratejisi

Her kuruluşun bir ürün yönetimi stratejisi vardır. Bir ürün, birkaç özelliği hoş bir şekilde sunmak isteyebilir. Bir diğeri, her şeyi içeren bir uygulama olmak isteyebilir ve birçok özellik ile donatılabilir. Bir diğeri ise müşterilerin beklentilerine göre hareket edebilir. İyi bir önceliklendirme, ürün stratejisi ile uyumlu olmalıdır.

Önceliklendirme stratejisini seçtikten sonra, onu etkili bir şekilde uygulama zamanı gelir.

Gerçek Dünya Senaryolarında Ürün Önceliklendirme Uygulaması

Önceliklendirme çerçevesi, karar vermenize yardımcı olan bir araçtır. Başarınız, bu aracı ne kadar tutarlı ve etkili kullandığınıza bağlıdır. Bunun için, Ürün Takımları için ClickUp gibi bir proje yönetimi aracıyla bunu kuruluşunuzda kapsamlı bir şekilde uygulamanız gerekir. İşte nasıl yapacağınız.

Görevleri belirleme ve sınıflandırma

İyi bir önceliklendirme, iyi bir birikim gerektirir. Herhangi bir şey yapmadan önce, takımınız tarafından geliştirilecek özelliklerin güçlü bir birikimine sahip olduğunuzdan emin olun.

Backlog oluşturun

Her bir birikmiş iş öğesine farklı bir ad verin ve açık bir açıklama ekleyin. Bu görev yönetimi şablonları iyi bir başlangıç noktası sunar.

Bunu yapmanın en iyi yolu, ClickUp gibi bir görev yönetimi aracı kullanmaktır. Her bir birikmiş iş öğesi için bir görev oluşturun, açıklama ekleyin, özel alanlar oluşturun ve tüm fikirlerin net bir kaydını tutun.

ClickUp Görevleri ile dinamik bir iş listesi

Görevleri görün

Artık tüm görevlerinizi tek bir yerden görüntüleyerek her biri için karar vermeyi basitleştirebilirsiniz. ClickUp'ın liste, takvim ve pano görünümleri bunun için mükemmeldir. Görevlerinizi görselleştirmenize yardımcı olarak özellikleri öncelik kutularınıza sürükleyip bırakmanızı sağlar.

Görevleri kategorilere ayırın

Şimdi, önceliklendirme çerçeveniz gerektiriyorsa görevleri kategorilere ayırın.

Örneğin, hikaye haritalama modelini seçerseniz, görevlerinizi kullanıcı yolculuğundaki her dönüm noktası altında kategorilere ayırmanız gerekir.

ClickUp'ın Eylem Öncelik Matrisi Şablonu, görevleri çaba ve etkiye göre kategorize etmenin basit bir yolunu sunar. Bu şablon, önceliklendirme kararlarını basitleştirir ve sonraki adımlar konusunda netlik sağlar.

Öncelikler ve sorumlular atayın

Temel ayarları yaptıktan sonra, görevleri seçtiğiniz kategorilere göre önceliklendirme zamanı gelir.

Önceliklendirme

Bir takım olarak bir araya gelin, elinizdeki tüm görevleri görün ve bunları doğru öncelik kutusuna taşıyın. ClickUp Görev Öncelikleri'ni kullanarak öncelik düzeylerini hemen ayarlayın.

ClickUp'ta kullanıma hazır önceliklendirme

Ayrıca, kişiselleştirilmiş öncelik düzeyleri için Özel Alanlar da oluşturabilirsiniz.

Örneğin, MoSCoW önceliklendirme için bir Özel Alan oluşturabilir ve "olmazsa olmaz", "olması gereken", "olabilir" ve "olmasa da olur" seçeneklerine sahip olabilirsiniz.

Bu sürece görsel bir yaklaşım için ClickUp'ın Önceliklendirme Matrisi Şablonunu deneyin. Bu yeni başlayanlar için uygun, özelleştirilebilir şablon, önceliklendirme için 2×2 matris üzerinde özellikleri sürükleyip bırakmanıza olanak tanır. Dahası, aynı beyaz tahtada fikir havuzunuzu da tutabilirsiniz.

Sahiplik atayın

Tartışmalarınıza dayanarak, görevlerin sorumluluğunu takım üyelerine atayın.

Öncelikleri gözden geçirme ve ayarlama

Her sprint bir öncelik belirleme egzersizidir. Önceki sprintte çok önemli olmayan bir şey, kısa sürede önemli hale gelebilir. Bu nedenle, ürün sahipleri öncelikleri zaman zaman gözden geçirip ayarlamak için uyum sağlayabilmelidir.

ClickUp bunu kolaylaştırır. ClickUp Gösterge Panelleri, her görevin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak gösterir, böylece öncelikleri gerektiği gibi gözden geçirebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, bir özelliğin tahmin edilenden daha fazla zaman aldığını görürseniz, RICE puanını hızlı bir şekilde yeniden hesaplayabilir ve öncelikleri yeniden belirleyebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerinde sprint raporlaması

ClickUp Otomasyonları ile, daha iyi önceliklendirme ve teslimatı desteklemek için süreçleri de kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin, bir özellik çok uzun sürüyorsa, yeniden önceliklendirilmesi için ürün sahibine bildirilebilir. Bir şey eksik bir göreve bağlıysa, geliştiriciler ayarlamalar için bilgilendirilebilir. Veya belirli bir özelliğin müşteri memnuniyeti puanı düşüyorsa, otomatik olarak öncelik listesinin üstüne alınabilir.

Tüm çerçeveler, araçlar ve en iyi uygulamalarla işlerinizi önceliklendirmeyi öğrendiniz. Peki, bunun etkili olup olmadığını nasıl anlarsınız? İşte bazı fikirler.

Ürün Önceliklendirmenin Başarısını Ölçme

Çoğu takım için proje önceliklendirme öznel bir işlemdir. Bir sonraki adımda ne yapılacağına dair cevap genellikle en iyi tahminle verilir. Denenmiş ve test edilmiş çerçeveler olsa bile, karar verme sürecinde bir miktar keyfilik vardır.

Bunu önlemenin tek yolu, önceliklendirme çalışmasının başarısını gözden geçirmektir. İşte nasıl yapacağınız.

Hedeflerle karşılaştırın

Ürün özelliklerine öncelik verirken dikkate alınması gereken anahtar faktörlerden biri iş hedefidir. Söz konusu hedeflere ulaşıp ulaşmadığınızı sorarak önceliklendirme çerçevenizin başarısını ölçün.

Örneğin, iş hedefiniz müşteri memnuniyetini artırmak ve Kano modelini kullandıysanız, özelliği dağıttıktan sonra CSAT puanlarındaki artışı ölçün.

Değeri ölçün

RICE, ICE, değer ve çaba gibi birçok önceliklendirme modeli, özelliğin iş üzerindeki etkisine dayanır. Bu nedenle, önceliklendirmenin etkinliğini ölçmenin en iyi yolu, değerin gerçekten gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini izlemektir.

Örneğin, performans iyileştirmeleri içeren en son sürümün ardından yeni kullanıcı kayıtlarının artmasını bekliyorsanız, ClickUp Gösterge Paneli'ndeki bir bileşeni kullanarak bu durumu özelliğin yayınlandığı tarihten itibaren izleyebilirsiniz.

Veri doğruluğunu izleyin

Önceliklendirme kararlarına çabaları da dahil eden bir model kullanıyorsanız, verimliliği izleme de işinize yarayabilir.

Örneğin, önceliklendirme için kullandığınız verilerin mümkün olduğunca doğru olduğundan emin olmak için tahmini zaman ile gerçekte geçen zamanı karşılaştırın.

Takım performansı

Sıklıkla ölçülmeyen şeylerden biri takım performansı ve memnuniyetidir. Takım önceliklendirme çerçevesinden dolayı aşırı yük altında hissediyor mu? Çok fazla zaman alıyor mu? Önceliklendirme çerçevesi mevcut kaynaklar için uygun mu?

Önceliklendirmenizin etkinliğini ölçmek için takımınızı da göz önünde bulundurmanız yararlı olacaktır. Önceliklendirmenin iş yükü yönetimini nasıl etkilediğini anlamak için kısa anketler yapın. Buna göre uyum sağlayın.

ClickUp ile Başarıya Öncelik Verin

Mükemmel bir yazılım geliştirmek, müşteri odaklılık, teknik mükemmellik, kaynak kullanılabilirliği, iyi tanımlanmış strateji, pazar ve daha birçok faktöre bağlıdır. Bu değişken unsurları dengelemek ve en büyük etkiye sahip özellikleri geliştirmek için iki şeye ihtiyacınız vardır: Doğru önceliklendirme çerçevesi ve bunu uygulamak için güçlü bir araç.

Bu blog yazısında, yüksek performanslı takımlar tarafından kullanılan en popüler önceliklendirme çerçevelerinden bazılarını öğrendiniz. Etkili öncelik yönetimi için, ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi platformuyla çerçevenizi proje planlamanıza entegre edin.

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