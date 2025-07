Varlık İlişki Diyagramı Nasıl Oluşturulur (+ Örnekler)

Ekoloji ve çevre biliminin ilk yasası şudur: Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Bu, birçok yönden iş sistemleri için de geçerlidir.

İnsanlar takım üyeleri, yöneticiler, destek personeli vb. olarak birbirleriyle bağlantılıdır. Her takım üyesinin adı, e-postası, sosyal güvenlik numarası, ücret paketi vb. verileri profiline bağlıdır. Modern yazılımlarda mikro hizmetler birbirine bağlıdır.

Bu bağlantıları etkili bir şekilde yönetmek için görsel ve kapsamlı bir modelleme, yani varlık ilişki diyagramı adı verilen bir çerçeve gerekir.

Bu blog yazısında, ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve varlık ilişki diyagramlarını günlük işlerinizde nasıl kullanabileceğinizi göreceğiz.

Varlık İlişki Diyagramı nedir?

Varlık ilişki diyagramı (ERD), belirli bir bilgi alanı içindeki birbiriyle ilişkili öğelerin görsel bir temsilidir. 1970'lerde bilgisayar bilimcisi ve Carnegie-Mellon profesörü Peter Chen tarafından tasarlanan varlık ilişki modeli, çeşitli varlıkların birbiriyle bağlantılılığını temsil etmek için bir dizi sembol kullanır.

Tipik bir ERD iki şeyden oluşur:

Varlıklar : Kutularla temsil edilen kişiler, nesneler, kavramlar, konumlar veya varlıklar

İlişkiler: Varlıklar arasındaki bağlantılar, çizgilerle gösterilir

Varlık ilişki diyagramının basit bir örneği (Kaynak: Peter Chen )

Teorik olarak, varlık ilişki diyagramını her şeyi görselleştirmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir ERD olarak bir organizasyon hiyerarşisi oluşturabilirsiniz. Ancak, pratikte, aşağıdaki bileşenlerin kritik olduğu yazılımda ilişkisel veritabanları tasarlamada en yaygın olarak kullanılır.

ER Diyagramlarının Bileşenleri

Tipik bir ER diyagramı sadece iki bileşene sahiptir, yani varlıklar ve ilişkiler. Ancak bunların doğası değişebilir ve daha fazla bileşen oluşturabilir. Hepsine bir göz atalım.

Çeşitli bileşenlere sahip bir varlık ilişki diyagramı örneği (Kaynak: Wikimedia Commons )

Varlıklar

Varlıklar, kişi, nesne, etkinlik, konum vb. gibi tanımlanabilir öğelerdir. Bağımsız olarak var olurlar, benzersiz bir tanımlayıcıya sahiptirler ve depolanan bilgiler kendileriyle ilgilidir. Genellikle dikdörtgenler olarak temsil edilirler.

Örneğin, bir e-ticaret web sitesi oluşturuyorsanız, her ürün, müşteri veya sipariş bir varlıktır.

Varlık türleri: Varlıklar, ürünler, müşteriler veya satıcılar gibi türlere ayrılır. Bu türlerin her birinin altında birden fazla varlık bulunur.

Varlık kategorileri: Her varlık türünde kategoriler olabilir. Elektronik, evcil hayvan maması, kırtasiye vb. ürünler, ürünler altındaki kategorilerdir.

Güçlü ve zayıf varlıklar: Güçlü varlıklar, kendileri hakkında yeterli bilgiye sahip bağımsız varlıklardır. Zayıf varlıklar, başka bir varlığın sonucu olarak ortaya çıkan varlıklardır. E-ticaret örneğinde, bir sipariş güçlü bir varlık olacaktır. Ancak, bu siparişe uygulanan indirim zayıf bir varlık olacaktır.

İlişkisel varlıklar: İlişkisel varlık, kendi verilerine sahip iki varlık arasındaki bağlantıdır.

Örneğin, alışveriş sepeti, alışveriş ve ödeme arasında ilişkili bir varlık olabilir.

Özellikler

Özellikler, bir varlıkla ilgili veri noktaları veya özelliklerdir ve oval veya daire şeklinde gösterilir. Özellikler basit, bileşik, türetilmiş veya çok değerli olabilir.

Basit öznitelikler : Daha fazla parçaya ayrılamayan tekil basit bilgiler. Örneğin: Sipariş tarihi

Bileşik öznitelikler : Tutarlı veriler oluşturmak için bir araya getirilen özniteliklerin toplamı. Örneğin, adresin kapı numarası, sokak adı, şehir ve posta kodundan oluşan toplamı

Türev öznitelikler : Mevcut bilgiler veya diğer özniteliklere göre hesaplanır. Örneğin, Sepet değeri

Çok değerli öznitelikler: Varlık başına birden fazla değer. Örneğin: Birden fazla teslimat adresi

Bu özniteliklerin her birinin, bunları tanımlayan birincil ve yabancı anahtarları da vardır. Sipariş numarası, ürün ID'si, müşteri cep telefonu numarası vb. anahtarlar olabilir.

İlişkiler

İlişkiler, diyagramdaki varlıklar arasındaki bağlantılardır. Bunlar, genellikle eşkenar dörtgen içinde, birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını gösterir. Başlıca üç tür ilişki vardır.

Bire bir: Bir varlıktaki kayıtlar ile başka bir varlıktaki kayıtlar arasındaki doğrudan ilişki. Örneğin, ürün ID'si karşılık gelen fiyatla bağlantılıdır.

Birden çok: Bir varlıktaki bir kayıt ile başka bir varlıktaki birden çok kayıt arasındaki ilişkiler. Örneğin, bir ürünün birden çok boyut varyantı olabilir.

Çoktan çok: İki varlıktaki birden çok kayıt arasındaki ilişkiler. Örneğin, birden çok ürüne uygulanabilir kademeli nakliye maliyetleri.

İhtiyacınız olan ERD modelinin türüne bağlı olarak, kullandığınız bileşenler değişebilir. İşte nasıl.

ERD modellerinin türleri

Varlık ilişki diyagramının türü, görselleştirdiği ayrıntı veya soyutlama düzeyine bağlıdır. Genellikle, bu üç kategoriye ayrılır.

Kavramsal veri modeli

Kavramsal veri modeli, minimum ayrıntı içeren en üst düzeydir. Kuruluş genelindeki ana veri varlıklarına başvurur. Takımlar, şirketin veri mimarisini tanımlamak, model entegrasyonunu desteklemek ve daha küçük mantıksal modellerin temelini oluşturmak için kavramsal veri modellerini kullanır.

Mantıksal veri modeli

Mantıksal veri modeli, kavramsal modelden daha fazla ayrıntı içerir ve operasyonel ve işlem varlıklarını da kapsar. Kuruluş içindeki küçük ölçekli veri projelerini tasarlamak için kullanılır.

Fiziksel veri modelleri

Fiziksel veri modeli, veritabanı yapısının planıdır. Öznitelikler, birincil anahtarlar, yabancı anahtarlar, kardinalite vb. gibi ayrıntılı bilgileri içerir. Bunlar, iş analistleri tarafından geliştirilen mantıksal veya kavramsal modellerden türetilir.

Modelin türü ne olursa olsun, tüm ERD'ler dikdörtgenler, ovaller, eşkenar dörtgenler (elmas şekilleri) ve çizgiler kullanır; notasyonlar kullandığınız stile göre değişebilir. Bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

ER Diyagramı Notasyonları

Chen'in uzun zaman önce yaptığı öneriden bu yana, birçok Notion ortaya çıktı ve gelişti. İşte bunlardan yaygın olarak kullanılan birkaç tanesi.

Chen notasyon stili

Peter Chen tarafından önerilen orijinal stil, hala yaygın olarak kullanılan bir çerçeve olarak geçerliliğini korumaktadır. Bu gösterimde aşağıdaki şekiller kullanılır.

Dikdörtgen : Varlık

Çift çizgi kenarlı dikdörtgen : Zayıf varlık

İçinde eşkenar dörtgen bulunan dikdörtgen : İlişkisel varlık

Oval : Öznitelik

Çift çizgili oval : Çok değerli öznitelik

Noktalı çizgi ile çevrili oval : Türetilmiş öznitelik

Eşkenar dörtgen : İlişki

Çift çizgi kenarlı eşkenar dörtgen : Zayıf ilişki

Düz çizgi : Zorunlu ilişki

Noktalı çizgi : İsteğe bağlı ilişki

Karakterler 1, N, M: Bire bir, bire çok ve çoktan çok ilişkileri

Chen'in notasyonuna benzer şekilde, karga ayağı stili varlıkları ve ilişkileri kutular ve çizgilerle temsil eder. İlişkinin kardinalitesi için çizgilerin sonuna farklı şekiller ekleyerek farklılık gösterir.

Karga ayağı notasyonu örneği (Kaynak: Wikimedia Commons )

Kullanılan şekiller halka (sıfır anlamında), çizgi (bir) ve karga ayağı (çok) şeklindedir. Kullanıcılar bu şekilleri birleştirerek ilişkinin kardinalitesini ifade eder.

Örneğin, iki tire en az bir, en fazla bir anlamına gelir. Tire ve kaz ayağı en az bir, en fazla sonsuz anlamına gelir.

Bachman notasyonu

Yaygın olarak kullanılan bir veri yapısı diyagramı olan Bachman stili, ilişkileri (özniteliklerin koleksiyonu) dikdörtgenlerle, bağlantıları ise çizgilerle temsil eder. Her çizginin ucunda, bire bir ilişkiyi gösteren bir ok veya bire çok ilişkiyi gösteren iki ok bulunur.

Bachman notasyonu (Kaynak: Wikipedia Commons )

IDEF1X notasyonu

Bilgi modelleme için entegrasyon tanımı (IDEF1X), bağımsız varlıklar için dikdörtgenler ve bağımlı varlıklar için yuvarlatılmış dikdörtgenler kullanır. Etki alanları oval şekillerle ayarlanır.

İlişkiler çizgilerle temsil edilir; ancak, bir dairenin ve harflerin bulunduğu çizginin sonu kardinaliteyi gösterir.

IDEF1X notasyonunda ilişki kardinalitesi sözdizimi (Kaynak: Wikimedia Commons )

Barker stili

Barker'ın stili, oluşturucusu Oracle'a katıldığında popüler hale gelen ve CASE modelleme araçlarına entegre edilen kaz ayağı modelinin bir uyarlamasıdır. Bu gösterim, aşağıdaki sembolleri kullanır:

Düz çizgi : Zorunlu ilişki (bire bir)

Noktalı çizgi : İsteğe bağlı ilişki

Crow's feet: Bir-çok, çok-bir veya çok-çok ilişkiler

Bunları akılda tutarak, birkaç örneğe bakalım.

ER Diyagramı Örnekleri

Varlık ilişki diyagramı, bir evliliğin görsel temsili kadar basit veya bir kurumsal veri mimarisi kadar karmaşık olabilir. Daha iyi bir fikir edinmek için çeşitli diyagram örneklerine göz atın.

1. Akış grafiği

Akış grafiği, varlık ilişki diyagramının en basit formudur. Mantıksal bir karar verme akışını görselleştirmek için çeşitli öğeleri (varlıkları) birbirine bağlar. Aşağıdaki diyagram, bir organizmanın ototrof mu yoksa heterotrof mu olduğuna karar vermek için bir dizi soru sorar.

Bu bir ototrof, heterotrof veya bir alt tür mü? (Kaynak: Wikimedia Commons )

2. Süreç haritası

Süreç haritası, herhangi bir süreçteki yolculuğu, etkinlikleri ve dönüm noktalarını görsel olarak temsil eder. Her adımda kimin ne yapması gerektiğini haritalar. Aşağıdaki ş Akışı diyagramı örneği, İngilizce Wikipedia için yazma sürecini göstermektedir.

Makale oluşturma ş akışı (Kaynak: Wikimedia Commons )

Bonus: Daha fazla bağlam diyagramı şablonu

Bonus: Daha fazla bağlam diyagramı şablonu

3. Veri akış diyagramı

Veri akış diyagramı, herhangi bir süreç veya sistemdeki bilginin hareketini gösterir. Veri ve mühendislik takımlarının, verilerin çeşitli varlıklar arasında nasıl paylaşıldığını görmelerine yardımcı olur, böylece varsa boşlukları tespit edebilirler.

ClickUp'ın Veri Akış Şeması Şablonu

ClickUp'ın Veri Akış Şeması Şablonu ile bu basit ama güçlü görseli çoğaltın. Bu ClickUp Beyaz Tahta şablonunu kullanarak veri kaynaklarını ve hedeflerini belirtin, varlıkları izleyin ve hataları/sorunları giderin.

Bonus: Daha fazla veri akış şablonu

4. UML sınıf diyagramı

Birleşik Modelleme Dili sınıf diyagramı, nesne yönelimli sistemlerdeki sınıfların yapısını ve ilişkilerini görsel olarak temsil eder. Tipik olarak şunları içerir:

Sınıflar : Bir nesne için bir şablon veya çerçeve

Özellikler : Nesnelerin özellikleri

İşlemler/yöntemler : Sınıflar tarafından sağlanan hizmetler

İlişkiler: İlişkilendirme, miras, bağımlılık vb. gibi bağlantılar.

Sınıf diyagramı örneği (Kaynak: Visual Paradigm )

Amaca yönelik tasarlanmış UML diyagram yazılımları mevcuttur. Ancak, bu görselleri hızlı ve kolay bir şekilde çizmek için bazı UML diyagram şablonlarını deneyin. Özellikle, ClickUp'ın Sınıf Diyagramı Şablonu, sınıfları mantıksal gruplar halinde düzenlemenize, ilişkileri haritalamanıza ve bunların doğruluğunu ve etkinliğini işbirliği içinde geliştirmenize olanak tanır.

Dahası var! Daha sonra kolay erişim için ClickUp Görevlerinize bağlayabilirsiniz.

5. Ağ diyagramı

Ağ diyagramı, modemler, yönlendiriciler, güvenlik duvarı, bulut depolama vb. gibi bilgisayar ve telekomünikasyon ekipmanlarının ERD'sidir. Aşağıdaki diyagram, bir VSAT bağlantısı aracılığıyla yukarı akışa bağlı bir kablosuz ağ örgüsünü göstermektedir.

Kablosuz ağ diyagramı (Kaynak: Wikimedia Commons )

ClickUp'ın Proje Ağı Şeması Şablonu ile kendi haritanızı oluşturun. Bu şablon, ağ şemasında bilgisayarlar, yazıcılar, telefonlar, güvenlik duvarı, yönlendiriciler ve diğer varlıklar için temel şekillerle önceden yüklenmiş olarak gelir. Bu öğeleri sürükleyip bırakarak ve hareket ettirerek ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

6. Veritabanı dosyası referansı

Veritabanı dosyası referansı ERD, sistemdeki dosyalarla ilgilenen veritabanı şemasının bir kısmının basit bir görsel haritasıdır. Aşağıdaki örnek, bunun WordPress'te nasıl işlediğini göstermektedir.

Dosya referansı ERD (Kaynak: Wikimedia Commons )

Bazı örnekleri gördükten sonra, şimdi kendi diyagramınızı çizme zamanı. Nasıl yapılacağını görelim.

ER Diyagramı Nasıl Oluşturulur?

ER diyagramı için ihtiyacınız olan tek şey kalem ve kağıt veya beyaz tahta ve kalemdir. Ancak, daha gelişmiş araçlar varlık ilişki diyagramlarını daha kolay ve hızlı çizmenizi sağlayabilir. Öyleyse, oradan başlayın.

Kullanabileceğiniz çok sayıda ERD aracı vardır, örneğin:

Verimlilik araçları: Şekiller çizmek ve metin eklemek için basit bir yol arıyorsanız, elektronik tablolar, sunum yazılımları ve belgeler idealdir. Kolayca paylaşılabilir ve erişilebilirler. Ancak, özellikleri ve esneklikleri sınırlıdır.

Tasarım araçları: Photoshop, Figma veya Canva son derece esnektir ve tasarımınız üzerinde neredeyse sınırsız kontrol sağlar. Öte yandan, tasarımcı olmayan takımlar için kullanımı zor olabilir.

Diyagram oluşturma araçları: Draw. io, Microsoft Visio veya Lucidchart, ERD'leri çizmek için mükemmeldir. Çeşitli şekilleri, notasyonları vb. destekleyen özelliklerle donatılmıştır. Ancak, silo halinde bulunabilirler ve projelere ve görevlere bağlanamayabilirler.

Özelleştirilebilir beyaz tahtalar: ClickUp gibi beyaz tahtalar içeren kapsamlı proje yönetimi araçları, diyagramları işbirliği içinde çizmenizi ve bunları günlük işlerinize zahmetsizce bağlamanızı sağlar.

ClickUp'ı kullanarak ERD'lerinizi çizip kullanabilirsiniz.

2. Öğeleri bir araya getirin

Aracınızı seçtikten sonra, ERD'nizde yer alan tüm öğeleri bir araya getirin. Bu aşamada, ERD'nizin amacını da tanımlayın. Diyagramı neden ve kim için oluşturduğunuzu özetleyin.

Ardından, varlıklar ve bunların öznitelikleri için şekiller çizin. Bunları çizgiler ve diğer göstergeler kullanarak birbirine bağlayın. ClickUp Beyaz Tahtalarında şekiller ekleyebilir, yapışkan notlar ekleyebilir, resimler ekleyebilir ve metin yazabilirsiniz! Tüm bunlar yetmezse, beyaz tahtanıza özel şekilleri elle çizerek de ekleyebilirsiniz.

İşbirliğine dayalı ERD tasarımı için ClickUp Beyaz Tahtalar

3. Şablon kullanın

Tüm öğeleri tek tek eklemek sıkıcı geliyorsa endişelenmeyin. ClickUp'ın sunduğu birçok ücretsiz, özelleştirilebilir ERD şablonundan birini seçin.

İlişkisel veritabanınızı oluşturmak için bir yapı oluşturmak üzere ClickUp'ın Varlık İlişki Şablonunu deneyin. Basit sürükle, bırak ve düzenle işlemleriyle karmaşık veri yapılarını kod kullanmadan görselleştirin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Varlık İlişki Şablonu

Şekilleri, bağlayıcıları, yazı tiplerini, renkleri ve bu ERD'yi kendinize göre özelleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi özelleştirin. Geri bildirim ve yorumlar için anahtar paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın. Varlık ilişkileriniz geliştikçe güncelleyin.

4. Tüm ilgili verileri entegre edin

Diyagramı hazırladıktan sonra, tüm ilgili verileri diyagrama entegre ettiğinizden emin olun. Örneğin, ClickUp Belgeleri veya bir Excel veritabanında varlıklar hakkında belgeleriniz varsa, bunları bağlayın. ERD belirli görevlerle ilgiliyse, bunları da bağlayın.

Ayrıca, sohbetleri beyaz tahtanıza entegre ederek eşzamansız konuşmalar ve bağlamsal işbirliği yapabilirsiniz.

Harika bir ERD oluşturduktan sonra, onu kullanma zamanı gelir. Başlayalım mı?

ER Diyagramlarının Kullanımları ve Uygulamaları

Peter Chen'in önerdiği gibi, ER diyagramı ile herhangi bir ilişkiyi haritalayabilirsiniz, hatta ev içi ilişkileri bile. Ancak, varlık ilişki diyagramının en yaygın uygulamalarından bazıları yazılım mühendisliğindedir.

Veritabanı tasarımı

Yazılım takımları için ERD'ler, iş mantığını görselleştiren ilişkisel veritabanlarını modellemek için kullanılan önemli veritabanı tasarım araçlarıdır. Veritabanının bütünsel bir görünümünü oluşturmak için tüm varlıkları ve ilişkileri eklerler.

Süreç tasarımı

Birçok organizasyonel iş akışı, temel çerçeve olarak ERD'leri kullanır. İş veya teknolojik süreçteki her adımı haritalandırmaya yardımcı olur, bağımlılıkları, bağlantıları, sınırları ve yolları işaretler.

Kalite kontrol

Varlık ilişki diyagramları, tüm manzarayı net ve kapsamlı bir görünüm sunarak sorun gidermeyi hızlandırır. Hataları kök nedenlerine kadar izlemeyi kolaylaştırır.

Dokümantasyon

ERD'ler ayrıca sistem tasarımını arşivlemenin bir yoludur. Büyük miktarda bilginin depolanabileceği, referanslanabileceği, kullanılabileceği ve güncellenebileceği görsel, erişilebilir ve uyarlanabilir bir formdur.

Birçok avantajı olmasına rağmen, ERD'ler her ihtiyaca uygun değildir.

ER Diyagramlarının Sınırları ve Zorlukları

Varlık ilişki diyagramları, dar bir amaç için tasarlanmış özel görseller. Bu, bunların de sınırları olduğu anlamına gelir.

İlişkisel verilerle sınırlıdır: ER diyagramının amacı ilişkileri göstermek olduğundan, veriler ilişkisel bir yapıya sahip olmadığında bu diyagramlar işe yaramaz.

Yapılandırılmış verilerle sınırlıdır: İlişkisel veritabanları için uygun olan ER diyagramı, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış verilere uygulanamaz.

Karmaşık semboller: Crow's feet, Bachman ve IDEF1X arasında çeşitli biçimlendirme biçimleri vardır ve herkes aynı stili kullanmazsa kafa karışıklığına neden olabilir.

Eksik kardinaliteler: Çizgiler, tümünün bire bir ilişki olduğu izlenimini verebilir, ancak bu nadiren görülür.

Doğru kullanıldığında, bu zorluklar kolayca aşılabilir.

ER Diyagramı Oluşturma için İpuçları ve Kaynaklar

Son olarak, ERD'lerinizi oluştururken ve kullanırken yararlanabileceğiniz bazı en iyi uygulamaları paylaşmak istiyoruz.

Önce seviyenizi seçin

Diyagramınızı çizmeden önce, kavramsal, mantıksal veya fiziksel düzeyde olmasını istediğinize karar verin. Bu, bilgilerin ayrıntı düzeyine ilişkin kararlar verirken çok fazla sorun yaşamamanızı sağlayacaktır.

Adlandırma kuralını izleyin

Varlıkların ve özniteliklerin adlarının tutarlı olduğundan emin olun. Örneğin, müşteri, satıcı, lojistik ortağı ve teslimatçı gibi tüm adları tekil olarak kullanın. Her tekrarlama için aynı yazımı kullanın.

Biraz renk katın

Renk kodlamasından çekinmeyin. Okumayı kolaylaştırmak için kullanılmayan tabloları kırmızıya, türetilmiş öznitelikleri mor renge çevirebilirsiniz.

Not ekleyin

Her şeyi diyagramda belirtmenize gerek yoktur. Açıklamalar için ClickUp Belgeleri'ni kullanın ve notlarınızı yazın. Bu belgeyi diyagramınıza bağlayın, böylece herkes kolayca erişebilir. Aslında, notlarınızı içeren bir belge oluşturmak, karışıklığı önlemek için harika bir yol olabilir.

Sürüm kontrolünü ayarlayın

ERD'nizi güncel tutmak iyi olmakla birlikte, eski sürümlerin de elinizin altında bulunduğundan emin olmanız gerekir. Sürüm kontrolünü açın veya önceki sürümlerin kopyalarını saklayın.

