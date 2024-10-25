Joplin vs. Obsidian: 2025'te En İyi Not Alma Uygulaması Hangisi?

Bazıları not almayı bir sanat olarak görür ve biz de onlara katılıyoruz. Herkesin kendine özgü bir not alma stili vardır. Bazıları daha görsel öğeleri kullanmayı tercih ederken, diğerleri düzgün yapılandırılmış paragraflar ve madde işaretleri içeren daha geleneksel bir yaklaşımı tercih edebilir.

Her iki durumda da, etkili ve etkileyici notlar oluşturmak için yaratıcılık ve eleştirel düşünme gerekir.

Düzenli olarak not alan biriyseniz (profesyonel veya kişisel), basit ama fonksiyonel bir not alma aracı arıyor olabilirsiniz.

Ancak, mevcut düzinelerce not alma aracını denemek için çok meşgulseniz, biz size yardımcı olacağız!

Bu blogda, iki popüler not alma aracı olan Joplin ve Obsidian'ı karşılaştırdık ve her birinin kullanıcı ihtiyaçlarınıza nasıl uyabileceğini inceledik.

Bonus olarak, Joplin ve Obsidian'a daha eğlenceli ve etkileşimli bir alternatif öneriyoruz.

Joplin nedir?

Joplin, masaüstü ve mobil cihazlarda çalışan açık kaynaklı bir not alma ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır.

joplin aracılığıyla

Joplin'deki notlar, "not defterleri" olarak düzenlenir ve istediğiniz kişiyle paylaşılabilir. Uygulamaya, Joplin'in bulut hizmetlerine bağlayarak bilgisayarınızdan, telefonunuzdan veya tabletinizden erişebilirsiniz.

Proje yönetimi takımları genellikle Joplin'i araştırmaları için özel not defterleri oluşturmak ve çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri tek bir konumda birleştirmek için kullanır.

Joplin özellikleri

Joplin, görevlerinizi ve notlarınızı güvenli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak çeşitli özellikler sunar.

Özellik #1: Multimedya notlar

Joplin'in Markdown düzenleyicisiyle kapsamlı notlar oluşturun ve kaydedin. Başlıklar ve madde işaretleri gibi biçimlendirme seçeneklerini kullanarak bilgileri biçimlendirin, böylece okunması kolay hale gelir. Notlarınızı olabildiğince bağlamsal hale getirmek için resim, video dosyası, PDF ve bağlantılar da yükleyebilirsiniz.

joplin aracılığıyla

Not alma yöntemin ne olursa olsun, Joplin ile yeni notları defterler halinde düzenleyebilir ve bahsedilen projelerin konularına göre etiketleyebilirsiniz.

Defterler, ilgili konular ve görevler yapılandırılmış bir şekilde birbirine bağlanacaksa alt defterler halinde düzenlenebilir.

Özellik #2: Joplin Bulut

Joplin Cloud notlarınızı tüm cihazlarınız arasında senkronize eder, böylece bunları takım arkadaşlarınız ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kullanıcılar, değişiklikleri erişimi olanların görebileceği şekilde işbirliği yapabilir, bilgileri değiştirebilir veya ekleyebilir. Notlarınızı internette herkese açık olarak yayınlayabilir ve bağlantıyı herkesle paylaşarak bilgilerin kamuya açık paylaşımını kolaylaştırabilirsiniz.

Özellik #3: Yapılacaklar listesi yönetimi

Joplin, yapılacaklar listelerini kontrol listesi olarak not alabileceğiniz bir görev yönetimi aracı olarak da hizmet verir. Kullanıcıların hatırlatıcılar ayarlamasına ve son tarihleri yaklaşan görevler hakkında bildirimler almasına olanak tanır.

Özellik #4: AI özellikleri

Notlardan içgörüler üreten, notlara açıklama ekleyen, metinleri düzenleyen ve bilgi yönetimine yardımcı olan eklenti AI asistanı Jarvis'i kullanabilirsiniz.

joplin aracılığıyla

Joplin fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : 2,99 € (~3,2 $)/ay

Pro: 5,99 € (~6,5 $)/ay

Takımlar: 7,99 € (~8,6 $)/ay

Obsidian nedir?

Obsidian, Markdown dosyalarında çalışan bir not alma ve bilgi yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar notları arasındaki bağlantıları görselleştirebilir, takımlarla işbirliği yaparak fikirlerini paylaşabilir ve ortak dosyalar üzerinde çalışabilir.

joplin aracılığıyla

Platform, işinize ve not yönetimi stilinize uyarlanabilen çeşitli eklentilere sahiptir. Uygulamanın görünümünü ve hissini markanızın benzersiz temalarına uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Obsidian özellikleri

Obsidian'ın popüler bilgi yönetimi ve not alma özelliklerinden bazıları şunlardır.

Özellik #1: Not Düzenleyici

Obsidian, notlar oluşturmak ve düşünceleri ve fikirleri yakalamak için çok yönlü bir Markdown düzenleyiciye sahiptir. Başlıklar, madde işaretleri ve multimedya, monotonluğu ortadan kaldırır ve notları görselleştirmeye yardımcı olur.

Notlar Markdown dosyaları ve alt klasörler halinde düzenlenebilir, böylece bilgileri hızlı bir şekilde yönetmek ve belirli ayrıntıları bulmak için hiyerarşik bir yapı oluşturulabilir. Bağlamsallaştırma ve bilgi keşfini iyileştirmek için bağlantıları kullanarak notlarınızı ve fikirlerinizi birbirine bağlayın.

Obsidian Graphs, notlar arasındaki ilişkileri görselleştirmenize ve daha önce düşünmediğiniz fikirler arasındaki bağlantıları bulmanıza olanak tanır. Bu araç ayrıca düz metin dosyalarıyla da çalışmanıza olanak tanır.

Özellik #2: Obsidian Senkronizasyonu

Obsidian, notları birden fazla cihaz ve işletim sistemi arasında senkronize ederek, notların gerçek zamanlı olarak güncellenmesini ve ihtiyaç duyduğunuzda erişilebilir olmasını sağlar.

joplin aracılığıyla

Obsidian Sync, yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları geri alabilir ve veri bütünlüğünden ödün vermeden önemli bilgileri geri yükleyebilir.

Obsidian Publish özelliği, notlarınızı, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi çevrimiçi olarak herkese açık olarak paylaşmanızı sağlar.

Özellik #3: Yapılacaklar listeleri

Obsidian'da yapılacaklar listeleri oluşturmak için üç eklenti yüklemeniz gerekir: Şablonlar, Veri Görünümleri ve Günlük Notlar.

Şablonlar, Obsidian arayüzünün düzenini özelleştirmenize ve standart bir yapılacaklar listesi biçimi oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, yapılacaklar listenizi farklı görev kategorilerini belirtmek için bölümlere ayırabilirsiniz.

Veri görünümü belirli görevler için bir indeks veya tablo oluşturmanıza olanak tanır. Belirli bir günde yapılması gereken görevleri listeleyebilir, yaklaşan doğum günleri için bir liste oluşturabilir ve haftalık hedeflerin ilerlemesini izlemek için bir tablo oluşturabilirsiniz.

Günlük Notlar eklentisi, belirli bir günün faaliyetlerini günlüğe kaydedebileceğiniz veya günlüğünü tutabileceğiniz tarihli bir sayfa gibidir.

💡Profesyonel İpucu: Önceden tasarlanmış not alma şablonlarının yardımıyla notlarınızı sistematik ve tutarlı bir şekilde kategorilere ayırın, böylece önemli bilgileri kaydetmeyi asla unutmazsınız.

Özellik #4: AI yetenekleri

joplin aracılığıyla

Sohbet modu, Obsidian içinde bulunan bir AI not alma uygulamasıdır ve benzer anahtar kelimeler içermese bile birbiriyle ilişkili notları otomatik olarak tanımlamanıza yardımcı olur.

Diyelim ki belirli bir konu hakkında yazıyorsunuz ve geçmişte aynı notları veya benzer fikirleri yazdığınızı hatırlıyorsunuz. Ancak tam anahtar kelimeleri hatırlamıyorsunuz. Akıllı Bağlantılar, yazdıklarınızla bağlantılı olarak daha önce eklenen bilgileri ortaya çıkararak bu sorunu çözer.

Açık kaynaklı bir LLM arayüzü olan Copilot for Obsidian ile ChatGPT'yi araç içinde bir sohbet penceresine getirerek notları özetleyebilir, sorular sorabilir, bilgileri basitleştirebilir ve bunları konulara yeniden yazabilirsiniz.

Obsidian fiyatlandırması:

Sonsuza kadar ücretsiz

Ticari: Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları

Joplin ve Obsidian: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Joplin hem de Obsidian not alma ve bilgi paylaşımı özellikleri sunar. Ancak tek bir araç seçmeniz gerekirse, hangisini seçerdiniz?

Sorunuzu yanıtlamak için Obsidian ve Joplin'i özelliklerine göre karşılaştırdık ve her bir alanda açık bir kazanan belirledik.

Ancak buna geçmeden önce, şimdiye kadar ele aldığımız konuları kısaca özetleyelim.

Joplin en çok şunlarla tanınır:

Not alma : Düşünceleri ve fikirleri kaydetmek için önceden oluşturulmuş stil ve biçimlendirme seçeneklerine sahip bir markdown düzenleyici

Joplin Bulut : Takımların notlarını buluta senkronize etmelerini sağlar, böylece kolayca erişilebilir olurlar

Yapılacaklar listeleri: Görevlerin kontrol listesi formunda düzenlenebileceği basit bir düzen

Obsidian en çok şunlarla tanınır:

Not düzenleyici : Notlar oluşturmak, multimedya dosyalarını yüklemek ve bilgileri kaydetmek için bağlantılar eklemek için esnek bir düzenleyici

Obsidian Senkronizasyon : Notların birden fazla cihaz ve işletim sistemi arasında senkronize edilmesini sağlar

Yapılacaklar yönetimi: Kapsamlı yapılacaklar listeleri oluşturmak için kullanılabilen üç eklenti seti

Özelliklerin daha ayrıntılı bir görünümü için:

Özellik #1: Bilgi yönetimi

Joplin'in not alma arayüzü kullanımı kolaydır. Joplin WYSIWYG (Ne Görürsen Onu Alırsın) düzenleyici, ayrı bir önizleme gerekmeden yazarken metni biçimlendirmenizi sağlar.

Obsidian şık ve minimalist bir arayüz sunar, ancak Markdown sözdizimine alışmanız gerekir. Platformda ayrıca, tüm notlarınızı birbirine bağlayarak fikirlerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görsel olarak gösteren bir Grafik özelliği de vardır.

Kazanan 🏆 Obsidian , bilgileri birbiriyle bağlantılandırarak ve görselleştirerek düzenlemek isteyen geliştiriciler için doğru seçimdir

Joplin sadece basit not alma ihtiyacınız varsa daha iyi bir seçimdir

Özellik #2: Bulut hizmetleri

Joplin, OneDrive, Dropbox veya Joplin Bulut gibi depolama hizmetleri arasında notları senkronize etmenize ve dışa aktarmanıza olanak tanır ve güvenlik için uçtan uca şifreleme sağlar.

Obsidian kendi bulutuna sahip değildir, ancak Obsidian Sync, notları senkronize etmek için harici bulut depolama hizmetleriyle çalışır ve hatta ayrıntılı senkronizasyon günlükleriyle dosya kurtarmaya da olanak tanır.

Kazanan 🏆 Obsidian ile dosyalarınızın ve notlarınızın gizliliğini kontrol edebilirsiniz

Ancak, basit bir bulut depolama arıyorsanız, Joplin ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilir

Özellik #3: Görev yönetimi

Joplin, kullanıcıların görevleri kontrol listesi olarak ekleyebilecekleri temel bir yapılacaklar listesi özelliği sunar. Joplin'de Yapılacaklar düzenini seçebilir, görevleri istediğiniz sırayla ekleyebilir ve tamamladıkça işaretleyebilirsiniz. Joplin, not alma iş akışında basitliği sevenler için bir nimettir.

Obsidian'da görev yönetimi birkaç ekstra adım gerektirir. Yerleşik bir yapılacaklar listesi özelliği yoktur, ancak platformun eklenti ekosisteminden eklentiler yükleyerek görevlerinizi yönetebilirsiniz.

Kazanan 🏆 Bazı kullanıcılar, basitliği ve yerleşik yapılacaklar listesi işlevselliği nedeniyle görev yönetimi için Joplin 'i tercih edebilir.

Ancak, özelleştirme ve esneklik sunan bir yapılacaklar listesi istiyorsanız Obsidian daha iyi bir seçim olacaktır.

Özellik #4: Akıllı AI

Joplin'in AI eklenti aracı Jarvis, metin oluşturmaya yardımcı olur, notlarınızdaki anahtar noktaları vurgular ve tüm kaydedilmiş notlarınızda hızlı anahtar kelime aramaları gerçekleştirir.

Obsidian'da yerleşik bir yapay zeka yoktur, ancak topluluk eklenti ekosistemi oldukça popülerdir. Copilot ve Smart Connections gibi eklentilerle, ilgili bilgileri birbirine bağlayarak, verileri senkronize ederek ve hatta ChatGPT'yi doğrudan notlarınıza getirerek not alma iş akışınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Kazanan 🏆 Her iki araç da AI eklentileri sunar, ancak şu anda yerleşik AI yeteneklerine sahip değildir.

Reddit'te Joplin ve Obsidian karşılaştırması

Bir Reddit kullanıcısı, Joplin'in kullanımı basit olduğunu ancak onu çok yönlü bir not alma uygulaması yapan birkaç önemli fonksiyonun eksik olduğunu belirtiyor. Kullanıcı, Obsidian'ın daha modern olduğunu ve bu nedenle daha popüler olduğunu düşünüyor.

Kullanıcı profilinize bağlıdır, Joplin veya Evernote gibi klasik bir stile sahiptir, kullanımı basittir ancak bazı seçenekler eksiktir. (Ancak en azından Joplin, Evernote'un kritik kusurlarına sahip değildir) Obsidian farklı bir not alma kategorisinde yer alır, daha moderndir, ancak Logseq, Workflowy, Notion, Anytipe veya Capacities kadar modern değildir. Obsidian, klasik ve modern arasında bir yerde, bu yüzden bu kadar popüler. Ben Logseq ve Emacs'ı tercih ediyorum (kişisel hayat – profesyonel hayat).

Kullanıcı profilinize bağlıdır, Joplin veya Evernote gibi klasik bir stile sahiptir, kullanımı basittir ancak bazı seçenekler eksiktir. (Ancak en azından Joplin, Evernote'un kritik kusurlarına sahip değildir) Obsidian farklı bir not alma kategorisinde yer alır, daha moderndir, ancak Logseq, Workflowy, Notion, Anytipe veya Capacities kadar modern değildir. Obsidian, klasik ve modern arasında bir yerde, bu yüzden bu kadar popüler. Ben Logseq ve Emacs'ı tercih ediyorum (kişisel hayat – profesyonel hayat).

Başka bir Redditor, Obsidian'ın özellikle eklenti kitaplığıyla daha iyi olduğunu kabul ediyor. Ancak kullanıcı, yükleme süresinin Joplin'e kıyasla daha iyi olabileceğini belirtiyor.

Obsidian'ın temel sürümü yeterince iyi, ancak eklentilerle birlikte harika oluyor. Yükleme biraz daha hızlı olabilirdi, ancak geçiş yaptığım için pişman değilim. Joplin'de telefonumda neredeyse anında açılıyordu. Obsidian'ın yüklenmesi yaklaşık 3 saniye sürüyor. (3 saniye yine de kabul edilebilir.)

Obsidian'ın temel sürümü yeterince iyi, ancak eklentilerle birlikte harika oluyor. Yükleme biraz daha hızlı olabilirdi, ancak geçiş yaptığımdan pişman değilim. Joplin'de telefonumda neredeyse anında açılıyordu. Obsidian'ın açılması 3 saniye sürüyor. (3 saniye yine de kabul edilebilir.)

Reddit'teki konuşmalardan, Obsidian ile Joplin'i karşılaştırdığınızda, çoğu kullanıcı için Obsidian'ın daha iyi bir seçim olacağı açıktır.

💡Profesyonel İpucu: Seçtiğiniz not alma uygulamasının sezgisel olduğundan, bilgileri düzenlemek için klasörler ve etiketler içerdiğinden ve cihazlar arasında erişilebilir olduğundan emin olun.

ClickUp ile tanışın: Joplin ve Obsidian'a en iyi alternatif

Sonuç olarak, hem Joplin hem de Obsidian basit not alma ve kişisel bilgi yönetimi için iyi araçlardır. Eklenti ekosistemleri, işlevselliklerini kesinlikle artırmaktadır, ancak bununla birlikte ek maliyetlerin de ortaya çıkabileceği yadsınamaz.

Dikkate alınabilecek daha iyi bir araç, hepsi bir arada verimlilik platformu olan ClickUp olabilir. Özellikleri temel not alma işlevlerinin ötesine geçer ve verimli görev yönetimi, kapsamlı bilgi yönetimi ve yerleşik AI yetenekleri gibi işlevler içerir.

ClickUp ile başlayın ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik platformuyla notlarınızı bir üst seviyeye taşıyın

İş akışlarını kolaylaştıran daha kapsamlı bir çözümdür ve verimliliği artırmak için Joplin ve Obsidian'ın en iyi alternatiflerinden biridir.

Not alma ve görev yönetimi için ClickUp'ı nasıl kullanabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: Kapsamlı dokümantasyon

ClickUp Docs ile ayrıntılı notlar alın ve şirket wiki'leri ve bilgi tabanları oluşturun. Kullanımı son derece basittir ve yerleşik stil seçenekleri ve şablonları ile mükemmel biçimlendirilmiş belgeler oluşturmanıza olanak tanır

Görüntüleri ve videoları yükleyin, bağlantıları gömün ve tabloları kullanarak bilgileri en mantıklı ve bağlam içinde sunun.

ClickUp Docs ile iyi yapılandırılmış belgeler oluşturun

Bir takımla mı çalışıyorsunuz? Sorun değil. Takım üyelerini belgeler üzerinde işbirliği yapmaya ve geri bildirim paylaşmaya davet edin. Yorumları ve @bahsetmeleri kullanarak kişileri etiketleyin ve onlara eylem öğeleri atayın.

💡Profesyonel İpucu: Farklı konulardan oluşan bir veritabanı oluşturmak için birden fazla belge oluşturun ve bunları Belgeler Merkezi'nde düzenleyin, böylece takımlarınız gerekli bilgileri arayabilir ve filtreleyebilir.

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Örneğin, ClickUp Toplantı Notu Şablonu, önemli bir toplantıdan anahtar noktalar, eylem öğeleri ve diğer notları belgelemek için mükemmel bir yoldur.

Bu şablon, toplantıya katılmayanlar da dahil olmak üzere herkesin toplantı notlarına erişmesini sağlar.

Bu Şablonu İndirin Önemli toplantılardan notları ve eylem öğelerini kaydetmek için ClickUp Toplantı Notu Şablonunu kullanın

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Geçmiş toplantılardan toplanan tüm notları inceleyin

Tüm toplantı bilgilerini tutarlı bir şekilde aynı biçimde toplayın ve saklayın

Toplantı sırasında tartışılan farklı eylem öğelerinin ilerlemesini izleyin

Toplantı sonrası notları gözden geçirmek ve düzenlemek için yinelenen görevler için hatırlatıcılar ayarlayın

Katılımcılara görevler atayın, böylece toplantılar sırasında hazırlıklı olsunlar

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #2: Görev yönetimi

ClickUp Görevleri ile herhangi bir projedeki eylem öğeleriyle harekete geçin. Karmaşık etkinlikleri birden çok küçük göreve bölün ve bunları son teslim tarihleri ve özel durumlarla uygun takım üyelerine atayın.

Gerçekten de, son teslim tarihlerini izlemek ve her görevin nasıl ilerlediğini takip etmek için verimli bir yol!

ClickUp Görevleri'ni kullanarak takım üyelerine eylem öğeleri oluşturun ve atayın

Daha fazla bağlam eklemek için görev türlerini kullanın, öncelik düzeyleri ayarlayın ve kişi bilgileri, bütçeler ve kategori etiketleri gibi belirli bilgileri yakalamak için özel alanlar ekleyin.

💡Pro İpucu: ClickUp Görevleri, takım toplantılarını yönetmenize yardımcı olacak birçok özelliğe sahiptir: Toplantı eylem öğelerini takım üyelerine delege etmek için yorumlar atayın

Neler olup bittiğini düzenlemek ve takip etmek için etiketler ekleyin

Yapılacakları takip etmek için Kontrol Listelerini kullanın

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olma Nedeni #3: Yapılacaklar listesi yönetimi

ClickUp Görev Kontrol Listeleri ile karmaşık görevleri daha küçük eylem öğelerine ayıran basit yapılacaklar listeleri oluşturun.

Her eylem öğesinin yanındaki onay kutuları, yapılacaklar listenizdeki her görevi tamamladıkça size bir başarı hissi verir.

ClickUp Görev Kontrol Listeleri'ni kullanarak önemli projeler için yapılacaklar listesi oluşturun

İki veya daha fazla alt görev gerektiren karmaşık görevler için iç içe kontrol listeleri oluşturun. Takım üyelerine tamamlamaları gereken görevleri atayarak kontrol listesinde işbirliği yapmaya davet edin.

Sıfırdan bir yapılacaklar listesi oluşturmak istemiyorsanız, görevlerinize hızlı bir şekilde başlayabilmeniz için yeniden kullanılabilir Kontrol Listesi Şablonları edinin.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olma Nedeni #4: AI destekli not alma ve bilgi yönetimi

Takımınızdaki herkesin kişisel bir asistana ihtiyacı vardır.

ClickUp Brain, herkes için çeşitli işleri yapan, yapay zeka destekli bir hepsi bir arada asistan.

📌 Bilgi yöneticiniz olarak: İşinizle ilgili sorularınızı yanıtlar. Brain'e bilmek istediğinizi sormanız yeterlidir, o da çalışma alanınızdaki tüm belgeleri ve notları tarayarak size en alakalı yanıtları verir

📌 Yazarınız olarak: Toplantı notlarını özetler ve size en eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Bu araç, içerik oluşturmayı otomatikleştirmeye de yardımcı olabilir (e-posta taslakları, ilerleme raporları ve önceden doldurulmuş şablonlar) ve böylece net ve özlü bir iletişim sağlar

📌 Proje yöneticiniz olarak: Durum güncellemeleri, alt görev planlama ve veri alanlarında değişkenleri otomatik doldurma gibi görevleri otomatikleştirir

ClickUp Brain ile toplantı notlarını özetleyin

Toplantı tutanakları için en iyi komutlar: Paydaşlarla kolayca paylaşılabilen, anahtar noktalar ve eylem öğeleri konusunda netlik ve uyum sağlayan, profesyonel ve özenli bir toplantı tutanak belgesi oluşturun: [Toplantı ayrıntılarını ekleyin]

Mevcut toplantıda tartışılan konular ve çözülmemiş sorunlara göre bir sonraki toplantı için yapılandırılmış bir gündem oluşturun: [Toplantı ayrıntılarını ekleyin]

ClickUp Fiyatlandırma:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp ile Not Alma İşlemini Bir Adım Öteye Taşıyın

Joplin ve Obsidian gibi araçlar, günlük not almak için basit ve minimalist bir arayüz sunar. Her iki uygulama da, daha iyi bir bağlam için notları ve klasörleri hiyerarşik olarak düzenlemenizi sağlayan bir dosya sistemine sahiptir. Ancak, bu uygulamaların yerleşik işlevleri çoğunlukla burada sona erer.

ClickUp ise proje yönetimi ve not alma özelliklerini bir araya getiren daha kapsamlı bir çözüm sunar.

ClickUp Docs, not aldıktan sonra belge yönetimine yardımcı olur. ClickUp Tasks, gündemleri eylem öğelerine dönüştürmenize ve ilerlemelerini izlemenize olanak tanır.

Son olarak, ClickUp Brain toplantıları özetlemek, proje taslakları oluşturmak, bunları eyleme geçirilebilir ipuçlarına dönüştürmek ve ilerleme raporları yazmak gibi gereksiz görevleri otomatikleştirir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve verimli not alma yolculuğunuza başlayın.