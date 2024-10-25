Etkili Değerlendirmeler için SBI Geri Bildirim Modelini Kullanma

Etkili geri bildirimin çalışanların performansını önemli ölçüde artırabileceğini biliyor muydunuz? İyileştirmeleri paylaşmanız veya iş başarılarını kutlamanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, anlamlı ve eyleme geçirilebilir geri bildirim önemlidir. SBI (Durum-Davranış-Etki) geri bildirim modeli, özellikle İK uzmanları veya iş liderleri için iş yerinde son derece yararlı olabilecek bir çerçevedir.

Bu güçlü çerçeve, gerçek bir değişimi tetikleyerek yapıcı geri bildirimleri güvenle ve duygusal zeka ile sunmanızı sağlayacak araçları size sunacaktır.

SBI modelini işinize nasıl uyarlayabileceğinizi ve her seferinde hedefi tam isabet eden geri bildirimler verebileceğinizi adım adım anlatalım. Başlayalım! 🚀

SBI geri bildirim modeli nedir?

SBI geri bildirim modeli, üç anahtar unsura odaklanan yapılandırılmış bir geri bildirim yaklaşımıdır: Durum, Davranış ve Etki. Diğer geri bildirim modelleri arasında, bu yöntem savunmacılığı en aza indiren ve olumlu değişimi teşvik eden, belirgin ve objektif geri bildirimler sunmak için net bir çerçeve sağlar.

Geri bildirim sürecini bu üç net bileşene ayırmak, geri bildirim konuşmasını bazen bozabilecek belirsizliği ve duygusal yükü ortadan kaldırır. Bunun yerine, geri bildirim nesnel gerçeklere dayandırılır ve hem veren hem de alan kişinin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur

Yöneticilerin olumsuz geri bildirimleri övgüyle birleştirmesini öneren Sandviç Yöntemi'nden farklı olarak, SBI yöntemi daha doğrudan, duruma özgü ve eylem odaklıdır.

SBI geri bildirim yönteminin her bir unsurunu inceleyelim:

Durum

"Durum", sahneyi hazırlamakla ilgilidir. Davranışın gerçekleştiği bağlamı tanımlamak önemlidir. Bunu, davranışın ne zaman ve nerede gözlemlendiğine dair ayrıntılarla geri bildirimi çerçevelemek olarak düşünün. Bu, geri bildirimi alan kişinin tahminde bulunma ihtiyacını ortadan kaldırır; sizin bahsettiğiniz senaryoyu hemen gözünde canlandırabilir.

Örnek: "Dünkü proje durum toplantısında şunu fark ettim..."

Geri bildiriminizi belirli bir etkinliğe dayandırmak için durumdan başlayın. Bu yaklaşım, belirsiz genellemelerden kaçınır ve yapıcı geri bildirim konuşmaları için çok önemlidir.

Davranış

"Davranış" bileşeni, çalışanın eylemlerine odaklanır. Gerçeklere bağlı kalmak önemlidir — tam olarak ne söylediler veya ne yaptılar? Bu, geri bildirimin objektif olmasını sağlar ve kişinin niyetleri veya karakteri hakkında varsayımlarda bulunmaktan veya yargılardan kaçınmanızı teşvik eder.

Örnek: "Konuşmacı düşüncesini tamamlayamadan birkaç kez sözünü kestiniz."

Hedef, davranışı herhangi bir duygu veya önyargı eklemeden tanımlamaktır. Davranış hakkında ne kadar açık ve spesifik olursanız, alıcı da ne demek istediğinizi o kadar kolay anlar.

Etki

"Etki", davranışın sonuçlarını açıkladığınız yerdir. Geri bildirim çoğu konuşmada bu noktada yetersiz kalır, ancak SBI geri bildirim modelinin en önemli kısmı budur. Birinin ne yaptığını belirtmek yeterli değildir; bu davranışın diğerlerini, takımı veya projeyi nasıl etkilediğini açıklamak, mesajın yerine ulaşmasını sağlar.

Örnek: "Bu nedenle, güncellemenin tamamını duyamadık ve bu da proje zaman çizelgesinde karışıklığa yol açtı."

Davranışın etkisini açıkça ifade ettiğinizde, alıcının neden değişmesi gerektiğini anlamasına yardımcı olur ve geri bildirimin sadece düzeltme ötesinde bir amacı olduğunu gösterirsiniz.

Bu durumla ilgili tüm geri bildirimler şöyle olabilir:

"Dünkü proje durum toplantısında, konuşmacının düşüncelerini bitirmeden birkaç kez sözünü kestiğinizi fark ettim. Bu nedenle, güncellemenin tamamını duyamadık ve proje zaman çizelgesiyle ilgili karışıklık yaşandı. "

SBI'nın ne anlama geldiğini anladığınıza göre, şimdi bunun liderlere neden fayda sağladığını inceleyelim.

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SBI neden etkilidir?

SBI geri bildirim modelinin güzelliği, sadeliğinde ve gerçeklere odaklanmasında yatmaktadır. Bu model, çeşitli nedenlerle oldukça etkilidir:

Nesnellik : Model, belirli durumlara ve gözlemlenebilir davranışlara odaklanarak öznel yorumları ve önyargıları azaltır. Geri bildirim yalnızca gerçeklere odaklandığında, alıcı tarafından kabul edilmesi ve eyleme geçirilmesi daha kolay olur

Netlik : Yapılandırılmış yaklaşım, geri bildirimin net, öz ve anlaşılır olmasını sağlar. Genellemelerden kaçınarak ve gözlemlenebilir davranışlara doğrudan değinerek belirsizliği azaltırsınız. Bu, geri bildirimi alan çalışanın neyin değişmesi gerektiğini net bir şekilde anlayabilmesi sayesinde daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar

Savunmacılığın azalması : Kişisel yargılardan ziyade gözlemlenebilir gerçeklere odaklanmak, geri bildirim için daha açık ve alıcı bir atmosfer yaratmaya yardımcı olur. Geri bildirimle sıklıkla bağlantılı olan duygusal yükü ortadan kaldırarak, savunmacı tepkileri tetikleyici unsurları azaltır. SBI, geri bildirimin bir saldırı gibi algılanmasını önleyerek, netliğe dayalı işbirliğine yönelik bir konuşma ortamı yaratır

Açık Diyalog ve Eyleme Geçirilebilirlik: SBI, belirli bir durumu ve etkisini tanımlamaya odaklandığı için dürüst ve açık konuşmaların önünü açar. Model, geri bildirim veren ve alan kişilerin tek taraflı eleştiri yerine diyalog kurmasını teşvik eder

Model, davranışların etkisini vurgulayarak doğal bir şekilde iyileştirme ve değişim hakkında tartışmalara yol açar. Peki, SBI modelini günlük iş akışınıza nasıl uygulayabilirsiniz?

SBI Modelini Kullanarak Geri Bildirim Sağlamak için Adım Adım Kılavuz

SBI geri bildirim modelinin yapı taşlarını anladığınıza göre, geri bildirim oturumlarınızda bu modeli etkili bir şekilde kullanmak için adım adım kılavuzu inceleyelim.

Ayrıca, ClickUp gibi hepsi bir arada proje yönetimi aracının yapıcı geri bildirimleri kolayca belgelendirmenize, paylaşmanıza ve almanıza nasıl yardımcı olabileceğini göreceğiz.

Akkadian Labs'ın teknik yazarı Martha Kumi'nin notlarında belirttiği gibi

Tüm takımlar uzaktan çalıştığı için bilgi paylaşımı ve işbirliği artık çok kolay. Proje güncellemelerini paylaşmak ve takım üyelerine geri bildirim vermek çok kolay. Takımlar arasında görevleri ve projeleri takip edebiliyor ve gerçek zamanlı güncellemeler verebiliyoruz.

Tüm takımlar uzaktan çalıştığı için bilgi paylaşımı ve işbirliği artık çok kolay. Proje güncellemelerini paylaşmak ve takım üyelerine geri bildirim vermek çok kolay. Takımlar arasında görevleri ve projeleri takip edebiliyor ve gerçek zamanlı güncellemeler verebiliyoruz.

Gerçek zamanlı işbirliği sağlamak, ClickUp gibi araçları geri bildirim sürecinde bu kadar değerli kılan şeydir.

SBI geri bildirim modelini ClickUp'ın özellikleriyle entegre ederek, yöneticiler ve takım üyeleri, eyleme geçirilebilir iyileştirmelere sorunsuz bir şekilde dönüşen yapılandırılmış, verimli geri bildirim konuşmaları yapabilirler.

Bunun pratikte nasıl işlediğine bir göz atalım:

Adım 1: Geri bildiriminizi hazırlayın

Geri bildirim oturumuna başlamadan önce, düşüncelerinizi düzenlemek ve ilgili bilgileri toplamak için biraz zaman ayırın. Bu hazırlık, daha odaklı ve etkili geri bildirimler vermenize yardımcı olacaktır.

ClickUp Belgeleri'nde kapsamlı bir toplantı gündemi oluşturun. Bu, iyileştirme planlarını tartışırken veya ileride başvurmak üzere konuşmayı belgelendirirken yardımcı olabilir.

Adım 2: Konuşmayı başlatın

Geri bildirim alacak kişiye ulaşın. Konuşmak için uygun bir zaman olup olmadığını sorun. Değilse, uygun bir zaman belirleyin.

Dikkatin dağılmasını en aza indirmek ve gizliliği sağlamak için yüz yüze geri bildirim için gizli bir konum seçin. Uzaktan konuşmalar için, yüz yüze bir deneyim için video konferans entegrasyonunu kullanabilirsiniz.

Adım 3: Durumu açıklayın

Davranışın meydana geldiği belirli durumu veya bağlamı net bir şekilde tanımlayarak başlayın. Zaman, yer ve koşullar hakkında mümkün olduğunca kesin olun.

Belirli etkinliklere veya toplantılara bağlı kalmayı unutmayın; "Bunu hep yapıyorsun." gibi genel ifadelerden kaçının

Uzaktan çalışan takım üyeleriyle uğraşıyorsanız, ClickUp Chat gibi sohbet özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Takım üyeleriyle hızlı ve doğrudan bağlantı kurmanın yanı sıra anında iletişim ve gizlilik sağlayan bir yöntemdir.

ClickUp Sohbet ile iletişimi ve iş yönetimini birleştirin

Adım 4: Davranışı tanımlayın

Ardından, gözlemlenen davranışa odaklanın. Olgusal kalın ve kişisel yorumlardan veya niyetleri hakkında varsayımlarda bulunmaktan kaçının. Ele alınması gereken belirli eylemleri, kelimeleri veya davranış kalıplarını not etmek yararlı olabilir.

Belirli, gözlemlenebilir bir davranışı tanımlarken, objektif olmak ve somut örnekler vermek çok önemlidir. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleri, belgelenmiş çok sayıda belirli davranış ve eylem sunarak bu konuda yardımcı olur.

Örnek: "Görev durumunu zamanında güncellemedin, bu da takımın proje ilerlemesi hakkında belirsizliğe ve gereksiz kontroller yapmasına neden oldu."

ClickUp'ın Görev Yönetimi sistemi, işle ilgili davranışların ayrıntılı bir kaydını sağlar.

ClickUp Görevleri ile her takım üyesinden beklenen sonuçlar konusunda netlik sağlayın

Geri bildirim oturumlarınızda bunu nasıl kullanabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Görev Geçmişi: Kişiye atanan veya kişi tarafından tamamlanan görevlerin geçmişini inceleyin. Bu, iş kalıpları, zamanında teslim ve çıktı kalitesi hakkında somut örnekler sunar

Yorumlar ve Güncellemeler: Görev yorumları genellikle, bir kişinin ilerlemeyi nasıl bildirdiği veya zorluklarla nasıl başa çıktığı gibi gerçek zamanlı davranışları yakalar

Zaman Takibi: ClickUp'ın zaman takibi özelliği, iş alışkanlıkları ve verimlilik hakkında içgörüler sağlayarak tartışmak için somut veriler sunar

Alt görevler ve kontrol listeleri: Bunlar, ayrıntılara gösterilen özen, titizlik veya bir süreçteki adımları gözden kaçırma eğilimlerini gösterebilir

Adım 5: Etkisini açıklayın

Bu adım çok önemlidir.

Kişinin davranışının takıma, projeye veya hatta kişinin kendisine nasıl etkilediğini açıklayın. Olumlu ya da olumsuz, geri bildirimin gerçekten eyleme geçirilebilir olmasını sağlayan şey etkisidir. Örnek: "Sonuç olarak, proje güncellemesinin son tarihini kaçırdık ve bu durum müşterinin kafasını karıştırdı."

Etkisini açıklayarak, sadece sonuçları göstermekle kalmaz, aynı zamanda çalışana davranışları üzerinde düşünme fırsatı da verirsiniz.

ClickUp'ın Görev Yönetimi özelliğini kullanarak etkiyi nasıl açıklayabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

İş Yükü Görünümü : Bir kişinin davranışının takım dengesi ve genel verimlilik üzerindeki etkisini göstermek için kullanın.

Gantt Grafikleri : Belirli eylemlerin proje zaman çizelgelerine veya bağımlılıklara nasıl etki ettiğini gösterin.

Gösterge panelleri : Özel gösterge panellerini kullanarak, söz konusu davranıştan etkilenen anahtar performans göstergelerini (KPI) sergileyin.

Hedefler: ClickUp'ın Hedefler özelliği, davranışları takım veya şirket hedeflerindeki ilerleme (veya ilerleme eksikliği) ile doğrudan ilişkilendirmenizi sağlar.

Adım 6: Geri bildirimi belgelendirin

Geri bildirim verdikten sonra, özellikle takım ayarlarında, bunun bir kaydını tutmak önemlidir. ClickUp Formları, yanıtları anında yakalamanıza ve bunları izlenebilir görevlere dönüştürmenize yardımcı olabilir.

ClickUp Form yanıtlarını iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilen görevlere dönüştürün

Geri bildirim formunuzu gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Daha da iyisi, geri bildirim toplamak için ClickUp'ın kullanıma hazır form şablonlarından yararlanabilirsiniz.

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, geri bildirimleri açık ve düzenli bir şekilde yapılandırmak için gerekli bir araçtır. İster büyük bir takımı yönetiyor ister bire bir değerlendirmeler yapıyor olun, bu şablon geri bildirimleri etkili bir şekilde almak için basitleştirilmiş bir biçim sunar.

Bu Şablonu İndirin Takımınız için tüm geri bildirimleri kaydetmek ve izlemek için ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonunu deneyin

İşte bazı anahtar avantajları:

Yapılandırılmış geri bildirim için SBI geri bildirim modeliyle (Durum, Davranış, Etki) uyumludur

Geri bildirimi eyleme geçirilebilir ve takip edilmesi kolay hale getirerek net iyileştirme veya takdir sağlar

Performans değerlendirmeleri , gerçek zamanlı geri bildirim veya müşteri gözlemleri için çok yönlü

İş akışlarıyla entegre olarak geri bildirim belgeleme ve izleme olanağı sağlar

Eylem öğelerinin takibini kolaylaştırarak sürekli ilerleme sağlar

Adım 7: Diyaloğu Teşvik Edin

SBI geri bildirim modelini kullanarak geri bildiriminizi sunduktan sonra, açık bir diyalog kurmak çok önemlidir. Alıcının yanıt vermesine, soru sormasına veya açıklama istemesine izin verin.

Yapılandırılmış ve net geri bildirim sağlamak için ClickUp yorumları ve bahsetmeler gibi işbirliği özelliklerini kullanın

Geri bildirim belgelendikten sonra, takım üyeleri ClickUp'ın yorumlar ve @bahsetmeler gibi işbirliği özelliklerini kullanarak bunu açık bir şekilde tartışabilir. Bu, konuşmanın devam etmesini sağlar ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

Adım 8: Takip için plan yapın

Geri bildirim tek seferlik bir etkinlik değildir. Davranışta bir değişiklik olup olmadığını veya herhangi bir desteğe ihtiyaç olup olmadığını kontrol etmek için takip etmek önemlidir.

ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu , sürekli iletişimi kurmak ve geri bildirim sonrası ilerlemeyi izlemek için harika bir yoldur. Bu, herkesin sorumlu olmasını sağlar ve geri bildirimin somut iyileştirmelere yol açmasını garanti eder.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonunu kullanarak geri bildirimlerinizle ilgili yapılandırılmış takip planları yapın

ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonunun bazı avantajlarına göz atın:

Daha iyi uyum için açık ve yapılandırılmış takım iletişimi sağlar

Belirlenmiş hedefler ve anahtar mesajlarla iç iletişime stratejik bir yaklaşım sağlar

Departmanlar arasında tutarlı ve verimli geri bildirim sağlar

İletişim hedeflerini takım iş akışlarına entegre eder

Yeni süreçler, proje incelemeleri ve departmanlar arası işbirliği için geri bildirimleri düzenler

Zamanında ve eyleme geçirilebilir geri bildirim için zaman çizelgeleri ve dönüm noktaları içeren resmi eylem planları oluşturun

Geri bildirim vermek için en iyi uygulamalar

SBI geri bildirim modelini kullanarak geri bildirim verirken, geri bildirimin etkili ve iyi karşılanmasını sağlamak için akılda tutulması gereken bazı anahtar en iyi uygulamalar vardır.

✅ Zamanında davranın

Geri bildirim vermek için çok uzun süre beklemeyin. Davranış ortaya çıktıktan sonra ne kadar çabuk ele alırsanız, geri bildirim o kadar alakalı ve etkili olur.

✅ Kişinin davranışına odaklanın, kişiye değil

Suçlamak veya geri bildirimi kişiselleştirmek kolaydır, ancak SBI geri bildirim modeli, davranışlara odaklanmanızı teşvik eder. Bu, duyguları kontrol altında tutmaya ve savunmacı tavırlardan kaçınmaya yardımcı olur.

✅ Olumlu bir üslup kullanın

Yapıcı eleştirilerde bile, olumlu ve destekleyici bir üslup kullanın. Hedef, çalışanın gelişmesine yardımcı olmak, saldırıya uğradığını hissetmesini sağlamak değildir.

✅ İki yönlü konuşmayı teşvik edin

Bir ankete göre, çalışanların %41'i kendilerini dinlenilmediğini hissettiklerinde işlerinden ayrılma eğiliminde.

Geri bildirim, monolog değil diyalog olmalıdır. Çalışanları kendi bakış açılarını paylaşmaya, soru sormaya ve tartışmaya katkıda bulunmaya teşvik edin.

Farklı senaryolarda SBI geri bildirim örnekleri

SBI geri bildirim modelinin gerçek hayattaki durumlarda nasıl işlediğine bir göz atalım:

Örnek 1: Bire bir toplantılar

💡 Durum: "Geçen hafta bire bir görüşmemizde..."➡️ Davranış: "15 dakika geç geldin ve güncellemeleri hazırlamamıştın."🎯 Etki: "Bu, ilerlemelerini tartışmak için ayırdığımız süreyi kısalttı ve bazı anahtar sorunları tartışamadık."

Örnek 2: Takım projeleri

💡Durum: "Son proje incelememiz sırasında..."➡️ Davranış: "Bir sonraki adımları netleştirmeye yardımcı olan ayrıntılı geri bildirim sağladınız."🎯 Etki: "Bu, süreci gerçekten kolaylaştırdı ve takım güvenle ilerleyebildi."

Örnek 3: Performans değerlendirmeleri

💡 Durum: "Geçen hafta yapılan yıllık performans değerlendirmenizde..."➡️ Davranış: "Düşünceli bir öz değerlendirme yaptınız ve iyileştirme için gerçekçi hedefler belirlediniz. "🎯 Etki: "Bu proaktif yaklaşım, büyümeniz için net bir eylem planı geliştirmemizi sağladı ve kariyerinizde bir sonraki seviyeye ulaşmanıza yardımcı olacağına eminim. "

Örnek 4: Müşteri sunumları

💡 Durum: "Geçen Salı günkü müşteri sunumunda..."➡️ Davranış: "Müşterinin tam olarak anlamadığı çok fazla teknik terim kullandınız. "🎯 Etki: "Sonuç olarak, müşteriler kafası karışmış göründü ve toplantıdan sonra bazı noktaları açıklığa kavuşturmak için fazladan zaman harcamak zorunda kaldık. "

Örnek 5: Departmanlar arası işbirliği

💡 Durum: "Son departmanlar arası toplantıda..."➡️ Davranış: "Diğer departman başkanları konuşurken sürekli sözlerini kestiniz." 🎯 Etki: "Bu, toplantının akışını bozdu ve takımın verimli bir şekilde karar almasını zorlaştırdı."

Bu geri bildirim örneklerini uygulayarak ve yukarıdaki adımları izleyerek, performansınızı artıracak ve takımınız içinde iletişimi ve güveni güçlendirecek içgörüler paylaşabilirsiniz.

ClickUp gibi araçlarla, geri bildirimi iş akışınıza entegre etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

ClickUp'ı Kullanarak Geri Bildirim Mekanizmanızı İyileştirin

Geri bildirim sanatında ustalaşmak, herhangi bir İK uzmanı, yönetici veya takım liderinin geliştirebileceği en değerli becerilerden biridir. SBI geri bildirim modeli, performansı iyileştiren ve takım dinamiklerini güçlendiren net ve eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlamak için basit ve etkili bir yol sunar.

Belirli durumlara ve davranışlara ve bunların etkilerine odaklanmak, kuruluşunuzda açık iletişimi ve sürekli iyileştirmeyi teşvik edebilir. Ama neden burada durasınız? SBI geri bildirim modelini ClickUp ile birleştirerek geri bildirim sürecinizi iyi düzeyden olağanüstü düzeye taşıyabilirsiniz.

İşbirliğine dayalı sohbet, yorumlar, bahsetmeler ve özelleştirilebilir şablonlar gibi özelliklerle ClickUp, geri bildirimleri kolaylaştırmanıza, ilerlemeyi izlemenize ve şeffaflık ve büyüme kültürü oluşturmanıza olanak tanır.

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