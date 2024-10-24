Tüm duyusal girdilerin %70'inin gözlerimizden geldiğini biliyor muydunuz? Evet, bizler görsel öğrenenler olarak yaratılmışız!

Net bir şekilde görselleştirilmiş bir zaman çizelgesi görünümü olmadan bir proje iş akışını yönettiğinizi hayal edin — kaos, değil mi?

Aslında, çoğu takım, adımlar açıkça belirtilmiş ve organize edilmiş olduğunda, özellikle de bir proje zaman çizelgesi varken, projenin başarısından daha emin hisseder.

Notion, yapılacaklar listeleri oluşturmak için harika bir araçtır. Ancak, proje yöneticileri için proje zaman çizelgelerini görselleştirmek için de kullanabilirsiniz. Proje programınızı tablo, takvim görünümü, zaman çizelgesi görünümü veya basit bir Kanban tarzı pano olarak görüntülemeniz gerekirse, Notion size yardımcı olur.

Bu blogda, Notion hesabınızda baştan sona bir zaman çizelgesi oluşturmayı öğreneceksiniz.

Zaman çizelgelerini düzenleyelim!

Notion'da Zaman Çizelgesi Oluşturma

Notion'da projelerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayan bir zaman çizelgesi oluşturalım.

Adım 1: Boş bir sayfa veya mevcut bir tablo açın

Zaman çizelgesi yolculuğunuza başlamak için Notion çalışma alanınıza gidin.

Alt kısımdaki üç noktalı menüye tıklayarak yeni bir sayfayla başlangıç yapabilir veya slash komutlarında uzmansanız /timeline yazarak doğrudan bir zaman çizelgesi görünümü ekleyebilirsiniz.

Notion, liste, pano, galeri, takvim, zaman çizelgesi ve tablo görünümü dahil olmak üzere birden fazla veritabanı görünümü sunar. Zaten başka bir veritabanı görünümü ayarlamışsanız, görünümü zaman çizelgesine geçirin.

Notion'da zaman çizelgesi görünümünü etkinleştirmek için yeni bir sayfaya /timeline yazın

Adım 2: Zaman çizelgesi görünümünü ekleyin

Giriş yaptıktan sonra, Zaman Çizelgesi seçeneğine tıklayın. Daha gelişmiş özellikler istiyorsanız, Yeni Zaman Çizelgesi seçeneğine tıklayarak yeni bir veritabanı oluşturun veya mevcut bir veritabanına bağlayın.

Mevcut bir veritabanına bağlanmak için yeni bir zaman çizelgesi seçin veya yeni bir tane oluşturun

Görevleri ve proje aşamalarını düzenlemenin ve uygun tarih özelliğini eklemenin büyüsü burada gerçekleşir.

3. Adım: Zaman çizelgesi kartlarınızı özelleştirin

Artık temel bir zaman çizelgeniz var!

Her görev veya etkinlik bir kartla temsil edilir ve işin eğlenceli kısmı da burada başlar: herhangi bir karta tıklayarak görev adları, bitiş tarihleri ve proje ilerlemesi gibi ayrıntıları düzenleyebilirsiniz.

Zaman çizelgenize kartlar ekleyerek projeyle ilgili görevleri ve etkinlikleri birbirine bağlayın

Dönüm noktalarını veya olası darboğazları izlemek mi istiyorsunuz? İlgili bilgileri ekleyin ve tarih özelliklerini ayarlayarak işlerinizi planlandığı gibi ilerletin.

Oyun zamanı! Notion, takvim bölümünde kartları sürükleyerek görevlerin son teslim tarihlerini değiştirmenize olanak tanır.

Kartlarınızı sürükleyerek zaman çizelgenizi özelleştirin

Zaman çizelgesi değişirse, herhangi bir kartın kenarlarını sürükleyerek uzunluğu veya zaman aralığını ayarlayabilirsiniz. Çok kolay.

Adım 5: Yeniden boyutlandırın ve iyileştirin

Bununla yetinmeyin! Zaman çizelgesi görünümünü projenizin iş akışına mükemmel şekilde uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Gantt grafiği düzenleri veya takvim görünümü ile özelleştirmeyi denemek için çalışma alanınızı yeniden boyutlandırın, yeniden düzenleyin ve kullanın.

Notion'da Proje Zaman Çizelgesi Oluşturmanın Sınırlamaları

Eksik özelliklerden bazı kullanılabilirlik sorunlarına kadar, Notion iyi bir proje yönetimi platformu olmasına rağmen bazı tuhaflıkları vardır.

Ş Akışınızı sınırlayabilecek bazı zorlukları tartışalım.

1. Kaynak yönetimi yok — Her şeyi kendiniz yaparsınız

Notion'un Zaman Çizelgesi, takım üyelerine görevler atamanıza olanak sağlarken, ekipman ve malzeme gibi diğer önemli kaynakları tahsis ederken yetersiz kalabilir.

Ne yazık ki, görevleri ve proje ilerlemesini izlemek size kalıyor, ancak kaynak tahsisi için başka bir araca ihtiyacınız olacak.

Dolayısıyla, kaynak kullanımını ve zaman yönetimini izlemek istiyorsanız, bunu Notion çalışma alanınızın dışında yönetmeniz gerekir.

2. Maliyet izleme mi? Bugün değil!

Notion, bir görevin %50'sinin tamamlanıp tamamlanmadığını size söyleyebilir, ancak bu %50'nin size ne kadara mal olduğunu merak ediyorsanız, bol şans!

Aracın maliyet yönetimi özellikleri yoktur, bu da kişi, ekipman veya malzemelerle ilgili giderlerin izlenemediği anlamına gelir.

Projenin ilerlemesini görebilmenize rağmen, projenin bütçenize etkisini tam olarak göremezsiniz.

3. Veritabanı bağımlılığı ikilemi

Notion'da bir zaman çizelgesi oluşturmak için önce veritabanları oluşturmanız gerekir. Bu, tam teşekküllü bir proje yönetimi aracıdan çok bir veri görselleştirme aracı oluşturuyormuşsunuz gibi hissettirebilir.

Elbette, işi halleder, ancak sınırlı işlevselliği, tüm projenizin kapsamını yönetmek için hepsi bir arada bir çözüm gibi daha verimli bir şey istemenize neden olabilir.

4. Kritik yol kayıp (MIA - missing in action)

Kritik yol, gecikmesi durumunda tüm projenin gecikmesine neden olacak görevlerin sırasıdır.

Kritik yol yöntemi (CPM) ile aşina olanlar için Notion'un zaman çizelgeleri biraz basit gelebilir.

CPM analizi olmadan, projeyi yolunda tutmak için hangi görevlerin önceliklendirilmesi gerektiğini belirlemek daha zordur.

Dolayısıyla, büyük resmi görmekten hoşlanan ve proje gecikmelerinden kaçınan biriyseniz, bu anahtar görsel temsil için başka bir yere bakmanız gerekecektir.

5. Veri taşması ve kullanıcı arayüzü karmaşası

Birden fazla özelliği anahtarlamakla uğraşmayı seviyorsanız, dikkatli olun: Notion zaman çizelgeleri, çok fazla özellik içerdiklerinde bazen karmaşık bir kullanıcı arayüzü gibi görünebilir.

Gözler için çok kolay değil, özellikle etkinlikler tek bir güne sıkıştırıldığında (merhaba, küçük noktalar). "Hücreleri sar" seçeneği bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olurdu.

ClickUp ile (Daha İyi) Zaman Çizelgeleri Oluşturun

Notion, not alma ve belge oluşturma için iyidir, ancak proje yönetimi söz konusu olduğunda pek başarılı değildir. Notion'u ClickUp gibi daha sağlam bir platformla karşılaştırdığınızda, bu aracın eksiklikleri daha belirgin hale gelir.

Son teslim tarihlerini, kaynakları veya projelerinizi yönetiyor olun, ClickUp'ın Zaman Çizelgesi görünümü her şeyi çocuk oyuncağına çevirir. İşte size fark yaratacak nedenler.

Hızlı ve kolay

ClickUp'ta bir Zaman Çizelgesi görünümü eklemek için, herhangi bir liste, klasör veya alanda "Yeni Görünüm" düğmesine tıklayın ve açılır menüden "Zaman Çizelgesi"ni seçin.

ClickUp'ın Zaman Çizelgesi'nde görevlerinize ilişkin net bir genel bakış elde edin ve son teslim tarihlerinizi takip edin

Başlangıçtan itibaren özelleştirebilir, gizli görünüm haline getirebilir veya kolay erişim için sabitleyebilirsiniz.

Bu, planınızı yükseltmediğiniz sürece yalnızca birkaç zaman çizelgesiyle sınırlı olduğunuz Notion'dan bir adım önde. ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planında, Zaman Çizelgesi görünümünü 60 kez kullanabilirsiniz ve Sınırsız Plan'da 100 kez kullanabilirsiniz; bu, projelerinizi kısıtlanmadan yolunda tutmak için yeterlidir.

Artık kaynak yönetimi derdi yok

Kaynak tahsisi ihtiyacını tamamen göz ardı eden Notion'dan farklı olarak, ClickUp'ın Zaman Çizelgesi görünümü, görevleri zaman çizelgenize sürükleyip takım üyelerine atayarak eklemenizi sağlar.

Görevleri atanan kişiye, önceliğe veya özel alanlara göre de gruplandırabilirsiniz.

ClickUp'ın Zaman Çizelgesi Görünümü'nde görevleri atanan kişiye göre görüntüleyin

Bu sayede kaynak yönetimi çocuk oyuncağı haline gelir; kimin ne üzerinde çalıştığını her zaman bilirsiniz ve hiçbir görev gözden kaçmaz.

Büyük resmi görün

Notion'da eksik olan en önemli özelliklerden biri Kritik Yol Yöntemidir. Ancak endişelenmeyin, ClickUp'ın Zaman Çizelgesi görünümü, tek tek günleri veya haftaları ya da ayları yakınlaştırmanıza olanak tanır.

Bu sayede, projenizin tüm aşamalarını tek bir yerde görselleştirebilir ve projenin kapsamını en çok etkileyebilecek görevlere öncelik verebilirsiniz.

İstediğiniz gibi özelleştirin

ClickUp'ın sağ kenar çubuğunda, planlanmamış ve gecikmiş görevlerinizi, yeniden planlamaya hazır şekilde düzenlenmiş olarak bulabilirsiniz.

Gecikmiş görevleri kenar çubuğundan ClickUp'taki Zaman Çizelgesi görünümüne sürükleyin

Zaman çizelgesi görünümüne sürükleyip bırakın, işte bu kadar! Kriz önlendi. Artık dağınık kullanıcı arayüzü veya veri taşması sorunları yok, sadece yolunda ilerlemenize yardımcı olacak net ve düzenli bir zaman çizelgesi var.

Daha verimli çalışın

Yeni bir pazarlama kampanyasının proje yöneticisi olduğunuzu hayal edin. İçerik oluşturma, sosyal medya planlaması ve ücretli kampanya lansmanları için son tarihleri izlemeniz gerekiyor.

ClickUp ile tüm bu görevleri Zaman Çizelgesi görünümüne ekleyebilir, farklı takım üyelerine atayabilir ve her şeyi bir bakışta görebilirsiniz.

Çakışan görevler mi var? Sorun değil, yerlerini değiştirin!

ClickUp'ın İş Yükü görünümüyle iş yükünüz hakkında içgörüler edinin, tahmini görev süreleri ile haftalık çalışma saatleriniz arasındaki uyumu görselleştirin

Hiç kimsenin aşırı yüklenmemesini sağlamak için görevleri atanan kişilere göre gruplandırabilirsiniz. İş Yükü Görünümü bu amaç için özel olarak tasarlanmıştır.

Ayrıca, ClickUp'ın Me Mode özelliği ile yalnızca size atanan görevlere odaklanabilirsiniz. Artık tüm projeyle uğraşarak dikkatinizin dağılmasına son.

Kolay kaynak yönetimi için Gantt Grafikleri

Karmaşık bir projeyi yönetiyorsanız ve görevlerin statik görünümünden daha fazlasına ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın Gantt grafiği Notion'da karşılaşabileceğiniz birçok sorunu çözer. İşte nasıl.

Özellik Notion Zaman Çizelgesi ClickUp Gantt Grafiği Kaynak yönetimi Kaynak yönetimi yetenekleri eksik Kaynak tahsisi ve izlemeyi tam olarak destekler Veritabanı bağımlılığı Önce bir veritabanı oluşturmanız gerekir Ekstra kurulum adımları olmadan görevleri otomatik olarak görselleştirin Görev bağımlılığı Görev bağımlılıkları için minimum destek Bağımlılıkları oluşturmak ve yönetmek için kolayca sürükleyip bırakın Kritik yol Kullanılamıyor En uzun görev dizisini vurgulamak için CPM'yi destekler Özelleştirme Sınırlı özelleştirme, statik grafikler Öncelik, atanan kişi vb. seçeneklerle sıralama yapma seçeneği ile son derece özelleştirilebilir. Etkileşim Temel görev düzenleme Görevler, tarihler ve bağımlılıklar için sürükle ve bırak eylemleriyle etkileşimli Zaman çizelgesi görünüm seçenekleri Sabit zaman çizelgesi görüntüleme Günler, haftalar, aylar veya yıllar için yakınlaştırma/uzaklaştırma

ClickUp'ın Basit Gantt Zaman Çizelgesi

Bu Şablonu İndirin Bu şablonla bir projeye kuşbakışı görünüm elde edin, olası engelleri belirleyin ve sorunların önüne geçin

Gantt grafiklerini ilk kez kullanıyorsanız veya projelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yönetmek istiyorsanız, ClickUp'taki Basit Gantt Şablonu hayat kurtarıcınız olacak.

En iyi yanı, tamamen özelleştirilebilir ve kullanıma hazır olmasıdır, böylece projelerinizi saniyeler içinde düzenlemeye başlayabilirsiniz.

Çalışırken otomatik olarak ayarlanan zaman çizelgesi çubuklarıyla görevler oluşturabilir, görevleri farklı projelere düzenleyebilir ve gerektiğinde zaman çizelgelerini kolayca değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, net görseller ve renk kodlu görev durumları ile bu şablon aracılığıyla ilerlemenizi takip edin ve her şeyin ne durumda olduğunu kolayca görün.

ClickUp'ı Notion ile entegre etme

Notion'un esnekliğini seviyor ancak ClickUp'ın gelişmiş proje yönetimi araçlarını mı arzuluyorsunuz?

Evet, hem pastayı hem de onu yiyebilirsiniz. İşte tarifi:

Notion çalışma alanınızın sol tarafında bulunan "Ayarlar ve Üyeler"e tıklayın

Ayarlar'dan "Bağlantılarım"ı seçin

Mevcut entegrasyonları görmek için "Tümünü gör"ü tıklayın

ClickUp seçeneğini bulun ve "Bağlan"ı tıklayın

Bağlanmak için bir Çalışma Alanı seçin ve "Çalışma Alanını Bağla"yı tıklayın

Ve işte bu kadar, Notion'u ClickUp ile entegre ettiniz. Artık görevleri yönetebilir, proje zaman çizelgelerini izleyebilir ve her iki platformda da sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz. 🎉

ClickUp: Mükemmel Proje Yönetiminin Notion'u

Notion ve ClickUp'ı entegre ederek, her iki platformun sunduğu özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Ama dürüst olalım: Platformlar arasında geçiş yapmak her zaman mantıklı değildir.

Notion, günlük not alma, dokümantasyon ve takım işbirliğini yönetmek için bir araç arıyorsanız size yardımcı olabilir.

Peki, verimlilik ve proje yönetimine yönelik bir araca ihtiyacınız varsa ne yapmalısınız? 1000'den fazla şablon, Gantt grafikleri ve AI asistanı gibi sayısız özellik ve sağlam kaynak yönetimi ile önceden yüklenmiş bir araç!

ClickUp'ın sizin için fark yaratabileceği nokta budur. Bizim sözümüze güvenmek zorunda değilsiniz, kendiniz deneyin!

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve sorunsuz iş akışlarını deneyimleyin.