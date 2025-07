Obsidian ve OneNote: Not almak için hangisi daha iyi?

Kısaca özetlemek gerekirse: Obsidian ve Microsoft OneNote, özellikle iş için not alıyorsanız, not almak için oldukça iyidir. Ancak önemli dezavantajları da vardır.

Obsidian, notları birbirine bağlamanıza ve bağlantıları bir grafik olarak görselleştirmenize olanak tanır. Ancak basit biçimlendirme görevleri için çok sayıda sözdizimini hatırlamanız gerekir ve bu da işbirliğini oldukça zorlaştırır.

Microsoft OneNote ile cihazlar arası senkronizasyon çok kolaydır ve size yardımcı olacak gelişmiş Microsoft Copilot'u kullanabilirsiniz. Ancak arayüz biraz hantal olabilir ve notları herkese açık olarak yayınlayamazsınız. Obsidian'ın görselleştirilmiş not bağlantı özelliğini de kullanamazsınız.

Obsidian ve OneNote karşılaştırmasının özeti budur. Ancak, araştırma saatlerinden tasarruf etmeniz için her iki aracı da derinlemesine inceledik (bu yüzden "teşekkür" e-postanıza hediye kartı eklemeyi unutmayın).

Obsidian ve Microsoft OneNote'un genel özellikleri

Microsoft OneNote, biraz hantal bir arayüze sahip olmasına rağmen, notları biçimlendirmek için sözdizimi ve cihazlar arasında notları senkronize etmek için karmaşık iş akışları gerektiren Obsidian'dan daha kolay kullanılıyor.

Ancak, notları düzenlemek Obsidian ile çok daha kolaydır, çünkü Obsidian notları birbirine bağlayabilir ve bu bağlantıları etkileşimli bir bilgi grafiği olarak görselleştirebilirsiniz.

Obsidian OneNote Kullanım kolaylığı Markdown metin biçimlendirme kullanımı karmaşık gelebilir Basit metin tabanlı not alma AI yetenekleri Yerel AI asistanı yok Microsoft Copilot yerleşik Entegrasyonlar Geniş eklenti aralığı Sınırlı entegrasyonlar İşbirliği Notlar çevrimdışı olarak barındırıldığından yerel işbirliği özelliği yoktur Yerel işbirliğini destekleyen bulutta barındırılan notlar Organizasyon Notlar birbirine bağlanabilir ve klasörler ve alt klasörler halinde sıralanabilir Doğrusal not düzenleme sınırlayıcı hissettirebilir Özelleştirme Yüksek düzeyde özelleştirilebilir Sınırlı özelleştirme Yayın Obsidian etki alanında herkese açık görünüm için içerik yayınlamanıza olanak tanır Mevcut değil Fiyatlandırma Kullanımı ücretsizdir, ancak bazı temel özellikler ücretli eklentilerdir Microsoft 365 aboneliğiyle ücretsiz kullanın

Her iki araç da iş akışı otomasyonu veya not arşivleme özelliği sunmamaktadır, bu da kaçırılmış bir fırsattır.

Obsidian nedir?

Obsidian 'ın mobil ve masaüstü uygulamalarında not alma

Obsidian, notları cihazınızda yerel olarak depolayan bir not alma aracıdır, bu da çevrimdışı erişimin kolay olduğu anlamına gelir. Elde edebileceğiniz en iyi "ikinci beyin" uygulamalarından biridir.

Obsidian'ın özellikle dikkat çekici özelliği, notlar arasında bağlantılar oluşturma ve bu bağlantıları grafik olarak görüntüleme yeteneğidir. Notlarınızı bulut sürücüsünde olduğu gibi klasörler ve alt klasörler halinde bile sıralayabilirsiniz.

Notion gibi, Obsidian'ın "Yayınla" özelliği, blogunuzu çalıştırabilmeniz için herkese açık görünüm için notlar eklemenizi sağlar. Araç ayrıca işlevselliği genişletmek için birçok eklenti sunar.

Bonus okuma: Obsidian vs Notion

Obsidian'ın en önemli özellikleri

Obsidian, not almayı daha düzenli ve sezgisel hale getiren birçok kullanışlı özelliğe sahiptir. En öne çıkan özelliği "bilgi grafikleri"dir ve notları bu şekilde görselleştirmenize olanak tanıyan çok fazla araç bilmiyoruz. Biraz sonra bu konuya daha ayrıntılı olarak değineceğiz.

Bu, iki veya daha fazla notu birbirine bağlamanıza olanak tanıyan basit ama etkili bir özelliktir.

Yapmanız gereken tek şey, bağlantı vermek istediğiniz metnin önüne iki köşeli parantez eklemek ve bağlantı vermek istediğiniz notu seçmek. Bu, Evernote gibi bir araçla yapabileceğiniz şeye benzer. Ancak Obsidian, bu açıdan Evernote'tan daha az karmaşıktır.

obsidian aracılığıyla

Notları birbirine bağlamak ve içerik wiki'leri oluşturmak, işinizin bağlamını hızlı bir şekilde izlemek ve korumak için özellikle kullanışlı olabilir. Örneğin, bir sürü dağınık arama notu olan bir satış temsilcisi olduğunuzu varsayalım. Belirli bir potansiyel müşteri ile yapılan tüm önceki aramalar için bir ana not oluşturabilir ve ardından ilgili arama notlarına bağlantılar ekleyerek bunları aynı yerde düzenli bir şekilde tutabilirsiniz.

Grafik görünümü

Birbirine bağladığınız tüm notları hatırlıyor musunuz? Obsidian'da bu notların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu bir grafik olarak görüntüleyebilirsiniz.

obsidian aracılığıyla

Bu grafik görünümü not haritalama yaklaşımının amacı, aldığınız her nota daha fazla bağlam kazandırmaktır. Örneğin, bir üniversite projesi için araştırma yapıyorsanız, araştırma notlarınız arasındaki bağlantıları kolayca kurabilir ve tutarlı bir tez oluşturabilirsiniz.

Canvas

Obsidian'ın "Canvas" özelliği, metin notlarınızın hemen yanına birden çok biçimde içerik eklemenizi sağlar. Notlarınızın yanına PDF'ler, resimler, GIF'ler, videolar ve hatta ses dosyaları ekleyebilir ve notlarınız için daha fazla bağlam elde edebilirsiniz.

obsidian aracılığıyla

Yayınla

Obsidian'ın "Yayınla" özelliği, esasen Obsidian tarafından barındırılan halka açık blogunuzdur. Obsidian aboneliğiniz için ücretli bir eklentidir.

obsidian aracılığıyla

Obsidian Publish, Substack veya GitHub gibi çalışır ve uzun içerikleri özel bir URL altında yayınlayabilirsiniz. Hatta, herkesin erişebileceği birden fazla site kurabilirsiniz.

Obsidian'ın artıları

Temiz arayüz: Obsidian harika bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Ön tanımlı arayüz size karmaşık veya aşırı gelirse, daha temiz ve basit temalar arasından seçim yapabilirsiniz — sorun değil

Mükemmel genişletilebilirlik: Obsidian eklentileri, aracın işlevselliğini büyük ölçüde artırır. Bunlar arasında yer imleri, komut paleti, dosya gezgini, eğik çizgi komutları, sunumlar, şablonlar ve daha fazlası için eklentiler bulunur. Ayrıca Kanban panoları, GPT entegrasyonları vb. gibi araçlar için topluluk eklentileri de elde edersiniz.

Yüksek özelleştirilebilirlik: Obsidian ile arayüz görünümünden CSS snippet'lerine kadar hemen her şeyi özelleştirebilirsiniz. Bu düzeyde özelleştirme, iş notları alma araçlarında tam da ihtiyaç duyulan şeydir

Obsidian'ın dezavantajları

Zor öğrenme eğrisi: Obsidian'ın metin dosyaları Markdown dosyaları olarak biçimlendirilmiştir, bu nedenle not alma işlemi, aslında sadece akşam yemeği için alışveriş listesi hazırlarken yazılım geliştiriyormuşsunuz gibi hissettirir. Metin düzenleyici, tablo düzenleme gibi basit bir işlem için bile sözdizimini hatırlamanızı gerektirir. Elbette, bu benzersiz bir özelliktir, ancak gereksiz yere karmaşık görünüyor

Yerel işbirliği yok: Obsidian notları bulutta depolanmadığından, işbirliği hızla baş ağrısına dönüşür. Uzun vadeli bir çözüm, notlarınızı bulutta barındırılan bir sürücüyle senkronize etmek ve ardından işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşmaktır. Yine, gereksiz yere karmaşık görünüyor. Basit içerik işbirliği için Google Dokümanlar'ı kullanmanız daha iyi olacaktır

Eklenti maliyetleri: Obsidian'da, diğer araçlarda muhtemelen ücretsiz olarak alacağınız özellikler için ekstra ödeme yapmak norm gibi görünüyor. Notları cihazlar arasında senkronize etmek mi istiyorsunuz? Notlarınızı yayınlamanız mı gerekiyor? Her ay ekstra ödeme yapın. İş kullanıcıları için büyük bir sorun değil, ancak kişisel not alma için biraz pahalı görünüyor

Yerel AI asistanı yoktur: Obsidian, AI destekli bir uygulama değildir ve AI özelliklerini yalnızca eklenti ekosistemi aracılığıyla sunar, bu nedenle diğer Obsidian, AI destekli bir uygulama değildir ve AI özelliklerini yalnızca eklenti ekosistemi aracılığıyla sunar, bu nedenle diğer en beğenilen AI not alma uygulamaları ile elde edeceğiniz verimlilik artışını elde edemezsiniz

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel plan: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Ticari plan: Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları

OneNote nedir?

Microsoft OneNote'un mobil ve masaüstü web uygulamalarında not alma

OneNote, Microsoft'un 2003 yılında piyasaya sürdüğü not alma uygulamasıdır. O zamandan beri, hem kişisel hem de iş amaçlı kullanım için en güçlü not alma uygulamalarından biri haline gelmiştir.

OneNote'un öne çıkan özelliklerinden biri, not almayı daha akıllı ve basit hale getiren yerel bir yapay zeka asistanı olan Microsoft Copilot'tur. Ayrıca, Microsoft OneNote'ta kendi el yazınızla düşüncelerinizi karalayabilme özelliğini de çok seveceksiniz!

Microsoft OneNote'ta günlük notları düzenlemek de oldukça basittir; düşünceleriniz dijital not defterlerinde saklanır. Yayınlanmış bir yazar gibi hissetmeyi kim sevmez ki?

OneNote'un en önemli özellikleri

Microsoft OneNote, çok çeşitli not alma ve işbirliği özelliklerine sahiptir, ancak biz her gün kullanacağınız en yararlı özelliklerinden bazılarını seçtik.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot, OneNote uygulamasına entegre bir yapay zeka yardımcısıdır. Erişimi kolaydır (özellikle masaüstündeki klavye kısayolları aracılığıyla) ve genel not alma deneyiminizi önemli ölçüde iyileştirebilir.

microsoft aracılığıyla

MS Copilot ile notlarınız için anında özetler oluşturabilir, net fikir analizleri yapabilir ve Microsoft OneNote'taki seçimlerinizden, sayfalarınızdan ve bölümlerinizden yapılacaklar listeleri oluşturabilirsiniz.

Ayrıca notlarınızla "konuşabilir" ve AI'dan fikirler alabilir, planlar ve sunumlar taslakları oluşturabilir ve metinleri ihtiyaçlarınıza göre yeniden yazabilirsiniz. Bu arada, tüm bunları doğal dil sorguları ile yapabilirsiniz. Bundan daha basit olamaz.

Web kesici

OneNote'un web kırpıcı özelliği, web'de gördüğünüz her şeyi not olarak kaydetmenize olanak tanır.

chrome Web Mağazası aracılığıyla

Ve "her şey" derken, bunu gerçekten kastediyoruz. Örneğin, Microsoft OneNote'ta bir web sayfasının tamamını yakalayabilir ve ardından içeriğini düzenleyip açıklama ekleyebilirsiniz. Bu içerik daha sonra işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşılabilir.

Bu özellik çevrimdışı olarak da çalışır ve bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuzla uyumludur, bu da çok kullanışlıdır.

Dijital not defteri

Microsoft OneNote'taki notlar dijital not defterleri olarak saklanabilir.

Uygulama, OneNote dosyalarını otomatik olarak bölümlere ayırır. Bu bölümleri daha sonra notları bölümler arasında taşıyarak özelleştirebilirsiniz. Hatta sayfalar ve alt sayfalar ekleyerek fikirlerinizi daha ayrıntılı bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Şık bir arama çubuğu ve not etiketleme özelliği ile Microsoft OneNote'ta notlarınızı düzenlemek, aşırı karmaşık olmadan gerçekten kullanışlı hale gelir.

Karalama

Stylus kullanıcıları, Microsoft OneNote'u seveceksiniz!

Uygulama, destekleyen tüm cihazlarda el yazısı notlar almanıza olanak tanır ve gerçek bir kağıda not almak gibi bir his verir.

microsoft aracılığıyla

Ama daha da iyisi var. El yazısı notlarınızı kolayca biçimlendirilebilir metne dönüştürebilirsiniz (doktorların topluca rahat bir nefes aldığını duyabiliyoruz). Bu metni, uygulamanın desteklediği herhangi bir dile çevirebilirsiniz. Bu, çok dilli bir grupla çalışıyorsanız çok kullanışlıdır.

Dikte

OneNote'un konuşmayı metne dönüştürme özelliği, notlarınızı uygulamaya dikte etmenizi sağlar. Bu, düşüncelerinizi kağıda (veya bu durumda yazılıma) aktarmanın muhtemelen en kolay yoludur.

microsoft aracılığıyla

Uygulama, birden çok dilde dikteyi destekler. Ayrıca, ayrıntıları yanlış anlayan sinir bozucu araçlardan biri değildir. Noktalama işaretleri, semboller ve emojiler için belirli komutlar verebilirsiniz.

Ayrıca, uygulamaya not alma sesli komutları verebilme özelliği de çok kullanışlıdır. Belirli kelime ve kelime öbeklerini silmesini, herhangi bir işlemi geri almasını ve tabloları oluşturmasını söyleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, "dikteyi sonlandır" deyin, uygulama dikte ettiğiniz notları otomatik olarak kaydedecektir.

OneNote'un artıları

Yerel AI asistanı: MS Copilot, OneNote'a yerleşik olarak gelir ve not almayı her şeyi manuel olarak yapmaktan çok daha verimli hale getirir. Özetler oluşturmak, notları analiz etmek, içeriği yeniden ifade etmek ve notlarınızla konuşmak — AI asistanı hepsini yapar ve hayatınızı kolaylaştırır

Kolay işbirliği: Microsoft OneNote'ta işbirliği yapmak kolaydır, çünkü tüm notlarınız bulutta depolanır ve cihazlar arasında senkronizasyon sağlanır. Kontrol edilen erişimi işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşabilir, onlar da yorum ekleyip düzenlemeler yapabilir. Notları gizli belgeler olarak paylaşabilir ve başkalarının notları görmesini istemiyorsanız bağlantı erişimini iptal edebilirsiniz. Çok kolay

Aritmetik işlemler: Notlarınızda ve belgelerinizde sık sık matematiksel denklemler kullanıyorsanız, Microsoft OneNote'u seveceksiniz. Uygulama, çok çeşitli matematik karakterlerini çok kolay bir şekilde eklemenizi sağlar. Obsidian gibi benzer uygulamalar aynı şeyi yapmak için eklentilere ihtiyaç duyar

Kullanımı kolay: Microsoft OneNote, basit bir not alma uygulamasıdır ve Obsidian'ın aksine karmaşık sözdizimi yoktur. Düşündüklerinizi yazın ve fikirlerinizi bulutta saklayın

OneNote'un dezavantajları

Sınırlı entegrasyonlar: Obsidian ve benzer uygulamalara kıyasla, Microsoft OneNote yalnızca birkaç entegrasyon sunar. Ayrıca Obsidian'ın aksine, keşfedip deneyebileceğiniz herhangi bir topluluk eklentisi yoktur

Görselleştirilmiş bağlantı yok: Microsoft OneNote, iki veya daha fazla notu birbirine bağlamanıza izin verir, ancak bu işlem pek sezgisel değildir. Daha da önemlisi, birbirine bağladığınız notlar etkileşimli bir grafik görünümünde görselleştirilemez, bu da Obsidian'ı kullandıktan sonra hayal kırıklığı yaratabilir

Premium özellikler için Microsoft 365 gerekir: OneNote'un çoğu özelliği ücretsizdir. Ancak dosyalarınızı Windows'ta yerel olarak depolamak, daha fazla depolama alanına ihtiyaç duymak ve daha fazla özelleştirme seçeneği istiyorsanız, ücretli bir Microsoft 365 planına sahip olmanız gerekir

Hantal kullanıcı arayüzü: Obsidian ile karşılaştırıldığında, Microsoft OneNote'un kullanımı biraz hantal gelebilir. Platformun kullanıcı arayüzü yıllar içinde çok fazla gelişmemiş gibi görünüyor ve bu bazen sinir bozucu olabilir

OneNote fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Bu OneNote şablonlarına göz atın!

Obsidian ve OneNote: Özelliklerin Karşılaştırması

Microsoft OneNote ve Obsidian arasındaki en büyük fark beş noktada özetlenebilir: yerel işbirliği (OneNote daha iyi), özelleştirilebilirlik (Obsidian daha iyi), organizasyon (Obsidian daha iyi), yerel AI özellikleri (OneNote'da var) ve görselleştirilmiş notlar arası bağlantı (OneNote'da yok).

Obsidian OneNote Gerçek zamanlı işbirliği ❌ ✅ Notlar arasında bağlantı kurma ✅ ❌ Bilgi grafikleri ✅ ❌ Cihazlar arası not senkronizasyonu Ücretli eklenti ✅ Çevrimdışı işlevsellik ✅ ✅ Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü ✅ ❌ Uzantı ✅ Sınırlı Yerel AI asistanı ❌ ✅ Halka açık yayınlama ✅ ❌ Yazım denetimi ✅ ✅ Mobil uygulama ✅ ✅ Otomatik kaydetme ✅ ✅ Şablonlar ✅ ✅ Chrome uzantısı ✅ ✅ Konuşmayı metne dönüştürme Eklenti aracılığıyla ✅ Ücretsiz bulut depolama ❌ ✅ Ş Akışı otomasyonu ❌ ❌ Not arşivleme ❌ ❌ Özel odak modu ❌ ❌

Yerel AI asistanı: Microsoft OneNote kazanır

Bazı alternatiflerinden farklı olarak Obsidian, size yerel bir AI asistanı sunmaz. AI'ya en yakın özelliği Gemini veya ChatGPT için eklentileridir. Karşılaştırmak için OneNote, Microsoft Copilot ile birlikte gelir.

Notları düzenleme: Obsidian kazanır

Obsidian, notlarınızı klasörler ve alt klasörler halinde sıralamanıza olanak tanır, bu da not koleksiyonunuzun dağınık hale gelmesini önlemek için harikadır. Daha da önemlisi, notlar arasında geri bağlantılar ekleyebilir ve bu bağlantıları etkileşimli bir grafik olarak görüntüleyebilirsiniz.

Microsoft OneNote, notlarınızı doğrusal ve Obsidian'ın bilgi grafikleri kadar sezgisel olmayan dijital bir not defteri olarak saklamanıza olanak tanır. İki veya daha fazla notu birbirine bağlamak da Obsidian'da çok daha kolaydır.

Araç genişletilebilirliği: Obsidian kazanır

Obsidian kullanıcıları, Microsoft OneNote kullanıcılarına kıyasla çok daha geniş bir eklenti aralığına sahiptir. Bu araç ayrıca, basit not almayı çok daha fazlasına dönüştüren topluluk tarafından oluşturulmuş eklentiler de sunar.

OneNote, Microsoft ürünleri ve Zapier, WordPress ve Gmail gibi birkaç kullanışlı uygulama ile büyük ölçüde senkronizasyon sağlar, ancak bu sınırlayıcı olabilir.

Gerçek zamanlı işbirliği: Microsoft OneNote kazanır

Microsoft OneNote notlarınızı bulutta depolar, bu da işbirliğinin hızlı ve oldukça kolay olduğu anlamına gelir. Obsidian notlarınızı çevrimdışı olarak depolar, bu da gizlilik açısından harikadır, ancak fikirlerinizi bir takım arkadaşınızla veya arkadaşınızla paylaşmak istiyorsanız o kadar da iyi değildir.

Obsidian ile işbirliği yapmak mümkündür, ancak bu karmaşık bir süreçtir ve bir eklenti için (aylık) ödeme yapmanız gerekir. İdeal değildir.

Özelleştirilebilirlik: Obsidian kazanır

Obsidian, not alma deneyiminizin kontrolünü size verir. Aracın görünümünü özelleştirebilir, istediğiniz eklentilerle genişletebilir, HTML değişiklikleri yapabilir ve notlarınızın biçimlendirmesini ayrıntılı olarak ayarlayabilirsiniz.

Microsoft OneNote bu konuda daha sınırlıdır. Uygulamayı yalnızca yüzeysel olarak özelleştirmenize izin verir ve sürükle ve bırak arayüzünün olmaması, Obsidian'dan biraz daha hantal hissettirir.

Depolama: Microsoft OneNote kazanır

Microsoft OneNote ücretsizdir ve yüklenebilecek dosya boyutunda sınırlama yoktur. Obsidian ise bu sınırı 200 MB ile sınırlamıştır.

OneNote ayrıca size 5 GB ücretsiz depolama alanı sunar. Karşılaştırmak için, Obsidian kullanıcıları için ücretsiz depolama alanı yoktur; yalnızca minimum 1 GB ve maksimum 100 GB ücretli depolama alanı alırsınız.

Obsidian ve OneNote: Karar

Her iki araç da birçok benzer özelliğe sahiptir. Ancak, iş için not alma söz konusu olduğunda, Microsoft OneNote Obsidian'a göre açık bir üstünlüğe sahiptir. Kişisel not alma için her iki uygulama da işi iyi yapabilir, ancak Obsidian'ın öğrenme eğrisi daha diktir.

Kişisel kullanım için: Yakın

Microsoft OneNote, kişisel, serbest biçimli not almak için kesinlikle daha kolay kullanılır. 156. Yeni Yıl kararları listenizi oluşturmak için karmaşık sözdizimi gerekmez ve Obsidian'dan çok daha basittir.

Ancak fikirler arasındaki bağlantıları kurmayı seviyorsanız, Obsidian'ı Microsoft OneNote'tan çok daha sezgisel bulacaksınız. Ayrıca kullanımı çok daha keyifli bir uygulamadır. Evet, markdown biçimlendirmesine alışmak biraz zaman alır, ancak bu sizi rahatsız etmekten çok heyecanlandırıyorsa, Obsidian indirmeniz gereken uygulamadır.

İş için: Microsoft OneNote kazanır

Obsidian'da notları düzenlemek daha iyi ve daha sezgiseldir ve uygulama Microsoft OneNote'tan çok daha özelleştirilebilir.

Ancak Obsidian'ın yerel işbirliği ve yapay zeka özelliklerinin olmaması, iş için Microsoft OneNote'u seçmek için muhtemelen yeterli bir nedendir. Ayrıca, şirketiniz zaten Microsoft 365 aboneliğine sahipse ve ekosistemin ürünlerine alışkınsa, OneNote daha doğal bir seçim gibi gelebilir.

Reddit'te Obsidian ve OneNote karşılaştırması

Reddit topluluğu "Obsidian mı Microsoft OneNote mu" tartışmasında hangi tarafta? Anlaşılır bir şekilde, net bir fikir birliği yok.

Bazı Obsidian kullanıcıları, Microsoft OneNote ile basit işleri kolayca halledebilmeyi sevse de, Obsidian'ın notlar arası bağlantı ve bilgi grafiklerini özlüyor.

Reddit kullanıcısı DudeThatsErin şöyle diyor

OneNote'u daha çok seviyorum AMA notları birbirine ve harici uygulamalara bağlayamıyorum. Bu çok kullanışlı bir özellik. iPhone'umdan web üzerinden bile denedim ama notlara bağlantıları kopyalayamıyorum ve [[]] köşeli parantezlerle bağlantı kurmak hiç işe yaramıyor.

Redditor rigma-role gibi diğerleri ise Obsidian ve Microsoft OneNote'u birlikte kullanmanın da bir seçenek olduğunu düşünüyor.

OneNote'un web kesme ve el yazısı özelliklerinin harika olduğunu düşünüyorsanız, bu araç daha çok kaba bir not alma aracı olabilir. Daha sonra bu kaba notları alın ve saklamak istediklerinizi Obsidian'a aktarın ve Obsidian'daki bağlantılı ve daha düzenli notlarınıza ekleyin.

ClickUp ile tanışın — OneNote ve Obsidian'a en iyi alternatif

ClickUp, Microsoft OneNote ve Obsidian'ın yapabildiği her şeyi ve çok daha fazlasını yapabilir. Kullanımı ücretsizdir, bu nedenle ClickUp'ta hemen not almaya başlayabilirsiniz.

Peki, ClickUp'ın avantajları nelerdir?

İlk olarak, notlarınızı otomatik iş akışlarına bağlayabilir ve değerli zaman kazanabilirsiniz. İşbirliği için roket bilimi diplomasına gerek yok, yerleşik AI asistanı iş yükünüzü hafifletebilir.

Ayrıca, arayüzü sizi 2000'lerin başına geri götürmez. Ve oldukça güzel (özelleştirilebilir)!

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Not Defteri

ClickUp Not Defteri ile not alma basit ve sezgiseldir

Not almak kadar iyi ne olabilir? Not almak ve bunları işleri halletmek için kullanmak!

ClickUp Not Defteri, görevlerin düzenlenmesini ve izlenmesini basitleştirir. Düzenleyici ile notlarınızı kolayca görevlere dönüştürebilir ve bunları kontrol listeleri halinde düzenleyebilirsiniz.

Notlarınız mobil uygulama ile Chrome uzantısı arasında otomatik olarak senkronize edilir, böylece fikirlerinizi her yerde not alabilir ve daha sonra erişebilirsiniz. Ayrıca, çevrimdışı da çalışır.

Notlar üzerinde işbirliği yapmak da son derece kolaydır ve notlarınızı kimin göreceğini, düzenleyeceğini ve paylaşacağını kontrol etmenizi sağlar.

💡Pro İpucu: Not Defteri'nde, ClickUp'ın not alma şablonlarını kullanarak her şeyi sıfırdan yapmak zorunda kalmayacak ve çaba harcamayacaksınız.

Toplantılardan anahtar fikirleri hızlıca not almak için ClickUp Toplantı Notları Şablonunu kullanmayı seviyoruz.

Bu Şablonu İndirin Günlük toplantılardan aylık genel toplantılara kadar tüm toplantı tutanaklarını ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile belgelendirin

Şablonda, toplantı kuralları, beklentiler, gündem, duyurular ve proje güncellemeleri dahil olmak üzere her önemli öğe için düzenli bölümler bulunur. Proje güncellemelerini üyeye göre bölebilir ve hatta şablonu, şablon içinde açılır menü başlıkları olarak ilgili toplantı tarihlerini ekleyerek birden fazla toplantıya genişletebilirsiniz.

Ayrıca, eğitimcilerden ClickUp Sınıf Notları Şablonunu ne kadar sevdiklerini duyduk. Eğer öğretmenseniz, sınıf notlarını düzenlemek konusunda endişelenmeyi bırakın ve kullanışlı şablonumuzla hayatınızı kolaylaştırın!

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sınıf Notları Şablonu, ders notları almanıza ve bunları düzenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır

Şablon, farklı konular ve ödevler için özelleştirilebilen yapılandırılmış bir biçim sağlayarak, dağınık klasörler ve kaybolan notlar gibi yaygın sorunları giderir.

Öğrenciler için tüm notları, ödevleri ve yararlı bağlantıları tek bir konumda toplar. Diğer kullanışlı özellikler şunlardır:

Kolay gezinme için önceden oluşturulmuş bir içerik tablosu ve düzenlenebilir ve çoğaltılabilir bir örnek sayfa

Kullanıcıların daha fazla netlik için yorum ve not eklemesine olanak tanır

Hızlı hatırlatıcılar ve proje fikirleri için sabitlenmiş bir not defteri

ClickUp'ın 2. Avantajı: Belgeler

ClickUp Belgeleri, işbirliğini hızlı, kolay ve verimli hale getirir

ClickUp Docs, wiki oluşturmak, yer imleri eklemek, tablolar eklemek ve iş akışı verimliliğini artırmak için ideal bir seçimdir.

Takımınızı gerçek zamanlı işbirliği, etiketleme ve yorumlarla bir araya getirebilirsiniz. Proje durumlarını güncellemek, görevleri atamak ve projeleri yönetmek için düzenleyiciyi kullanarak bileşenler eklemenizi öneririz.

💡Profesyonel İpucu: Not alma şekliniz, kullandığınız yazılım kadar önemlidir. Süreci çok daha sezgisel ve uyarıcı hale getirmek için birçok not alma yöntemi arasından seçim yapabilirsiniz.

Örneğin, takımımızdaki görsel öğrenenler not almak için zihin haritalama yöntemini kullanır. Bu yöntemde, temel bir fikirle başlayan ve daha sonra bağlantılı fikirlere dallanan bir akış şeması oluşturursunuz. Bu yöntem, birçok hareketli parçası olan görevler ve projeler için mükemmeldir.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: AI

ClickUp Brain, akıllı not alma ve özetleme arkadaşınız olur

Uygulamanın yapay zeka asistanı ClickUp Brain, not almayı hızlandırmak ve kolaylaştırmak için tam da ihtiyacınız olan şey.

AI asistanını kullanarak notlar, şablonlar, proje taslakları, raporlar ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Hızlı ve doğrudur, bu yüzden güvenebilirsiniz.

ClickUp Brain ayrıca notlarınızı düzenlemenize, yeniden ifade etmenize ve biçimlendirmenize yardımcı olur, bu da işinizin yarısından fazlasının parmağınızı kıpırdatmadan tamamlandığı anlamına gelir (mecazi olarak konuşursak, yine de biraz yazmanız gerekecek!). Dolayısıyla, belirli bir üslup gerektiren önemli bir e-posta taslağı hazırlıyorsanız, AI asistanı bunu tam olarak istediğiniz şekilde yazabilir.

Not koleksiyonunuz dağınık hale gelmeye başlarsa, AI asistanı notlarınızı düzenlemenize ve daha erişilebilir hale getirmenize (özellikle birbirleriyle bağlantılandırarak) yardımcı olabilir.

ClickUp ile Not Almayı Basitleştirin

ClickUp, şu anda kullanabileceğiniz en iyi AI not alma uygulamalarından biridir. Kolay, hızlı, akıllı ve tüm notlarınız için merkezi bir hub görevi görür. Not almaya değer (kelime oyunu kesinlikle kasıtlıdır).

Ve kullanımı tamamen ücretsizdir! Kaydolun ve hemen başlayın (başlamadan önce sağlam bir not alma stratejisi belirlemeyi unutmayın).