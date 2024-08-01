Gmail'de otomatik yönlendirmeyi nasıl ayarlayabilirim?

Aynı anda birden fazla e-posta hesabını yönetiyor ve bazen önemli e-postaları kaçırıyor musunuz?

Sürekli sekme arasında geçiş yapmak ve e-posta bildirimlerini zamanında almamak gerçekten zor bir durumdur.

Tüm önemli e-postalarınızı tek bir gelen kutusunda yönetip aşırı yükü azaltabilseniz harika olmaz mı? Tüm e-postalarınızı tek bir yerde toplamak için mükemmel bir yöntem olan otomatik Gmail yönlendirmeyi etkinleştirin.

Gmail iletme, gelen e-postaları tek bir Gmail adresinden başka bir adrese otomatik olarak gönderir. Gelen kutunuzu aktif olarak yönetmediğinizde bile sorunsuz çalışmasını sağlar.

Gmail'de otomatik yönlendirmeyi nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin!

E-postaları Otomatik Olarak Yönlendirmenin Avantajları

⭐ Öne çıkan şablon E-postalar içinde boğuluyor musunuz? Düzenli kalmak ve zaman kazanmak için ücretsiz ClickUp E-posta Pazarlama Şablonunu deneyin. Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın E-posta Pazarlama Şablonu, e-posta kampanyalarınızı yönetirken düzenli kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

E-posta iletme, gelen mesajları e-posta sunucularını kullanarak yeniden yönlendirir. Bu özelliği ayarlarken, orijinal e-posta adresini ve hedef e-posta adresini belirtirsiniz. E-posta sunucusu, kaynak e-postadan gelen mesajları alır ve bunları hedef adrese iletir.

Bu işlem, farklı hesaplardan gelen tüm e-postaları tek bir Gmail adresine anında almanızı sağlar. Otomatik iletmenin bazı önemli avantajları şunlardır:

1. Kolaylık ve daha iyi düzen

Hepimiz düzenli bir gelen kutusu isteriz, ancak çok az kişi "Gelen Kutusu Sıfır" stratejisini etkili bir şekilde uygulayabilir. Gelen kutusu sıfır, okunmamış e-postaların toplam sayısı sıfıra düşene kadar e-postaları arşivleyerek, silerek, yanıtlayarak, görevleri yaparak veya devrederek e-postalarınızı düzenlemek anlamına gelir. Bunu birden fazla gelen kutusu için yapmayı düşünün.

Otomatik e-posta yönlendirme, tüm önemli e-postaları birincil gelen kutunuza yönlendirme zahmetinden sizi kurtarır. Filtreler ve etiketler kullanarak e-postaları sıralamanıza yardımcı olarak gelen kutusunu kolayca yönetmenizi sağlar.

2. E-posta filtreleme

Gmail'de otomatik yönlendirme filtresi ayarlamak, verimsiz, spam veya zararlı e-postaları filtreleyerek bunları önemsiz klasörüne göndererek e-posta yönetimini kolaylaştırır. Bu, gelen kutunuzu temiz tutarak öncelikli mesajlara odaklanmanızı kolaylaştırır.

3. Önemli bilgilere hızlı erişim

E-posta yönlendirme, birden fazla hesaptaki e-postalara tek bir gelen kutusundan kolayca erişmenize yardımcı olur. Farklı bir e-posta hesabı olan bir cihaz kullanıyor olsanız bile, herhangi bir konuyu veya e-posta ek dosyasını kolayca kontrol edebilirsiniz.

Gmail'de e-postaları otomatik olarak nasıl iletebilirim?

Gmail'de otomatik iletmeyi ayarlamak için adım adım kılavuz:

1. Adım: Gmail'de oturum açın

Tarayıcıda Gmail'i açın ve mesajları iletmek istediğiniz hesaba giriş yapın.

Adım 2: Ayarları açın

Sağ üst köşedeki Ayarlar (dişli simgesi) öğesini tıklayın ve Tüm ayarları gör seçeneğini seçin.

Yönlendirme ve POP/IMAP'ye gidin.

3. adım: Yönlendirme adresi ekleyin

"Yönlendirme" bölümünde, Yönlendirme adresi ekle seçeneğini tıklayın.

Mesajları iletmek istediğiniz alıcı adresini girin, ardından İleri, Devam ve Tamam'ı tıklayın.

4. Adım: Yönlendirme adresini doğrulayın

Belirtilen yönlendirme adresine bir doğrulama kodu içeren bir doğrulama bağlantısı alacaksınız. Doğrulama bağlantısını tıklayın.

5. Adım: Yönlendirme ve POP/IMAP sekmesine erişin

Ayarlar sayfasına dönün ve tarayıcınızı yenileyin. Yönlendirme ve POP/IMAP sekmesine geri dönün.

6. Adım: Yönlendirme seçeneklerini ayarlayın

Yönlendirme bölümünde, Gelen postaların bir kopyasını şuraya yönlendir seçeneğini seçin.

7. Adım: Gmail kopyası için bir eylem seçin

E-postalarınızın Gmail kopyasına ne olacağını seçin. Gelen kutunuzdaki orijinal mesajı dört şekilde yönetebilirsiniz.

Kopyasını gelen kutusunda sakla: E-postaların bir kopyası orijinal Gmail hesabına gelir

Kopyamı okundu olarak işaretle: Gmail hesabınızda yeni bir mesaj olarak görünmez

Kopyamı arşivle: Bu, e-postayı ana gelen kutusundan taşır

Gmail kopyasını sil: Hiç saklamak istemiyorsanız

8. adım: Değişiklikleri kaydedin

Gmail'de otomatik yönlendirme ayarlarını uygulamak için Değişiklikleri Kaydet seçeneğini tıklayın.

Belirli Gmail mesajlarını nasıl filtreleyebilir ve iletebilirsiniz?

Tüm e-postalarınızı başka bir hesaba ilettiniz ve şimdi mesajlar arasında boğuluyor musunuz? Filtreler imdadınıza yetişiyor! Yalnızca belirli türdeki e-postaları iletmek istiyorsanız filtre uygulayabilirsiniz. Yapılacaklar:

Adım 1: Gmail'i açın

Tarayıcıdan Gmail hesabınıza erişin.

2. adım: Arama seçeneklerine erişin

Sayfanın en üstüne gidin ve Posta ara alanında Arama seçeneklerini göster düğmesini tıklayın.

3. Adım: Filtre kriterlerini belirtin

Filtre kriterlerinizi belirleyin. Gönderen, anahtar kelimeler veya konularla filtreleme yapın, Gmail filtreleri hepsini sıralayabilir. Yapılandırdıktan sonra Filtre oluştur'u tıklayın.

4. Adım: Yönlendirme adresini ayarlayın

Sonraki sayfada, İlet kutusunu işaretleyin ve belirli mesajları iletmek istediğiniz e-posta grubunu veya adresini seçin.

5. Adım: Filtre oluşturun

Filtre oluştur'u tıklayın, işte bu kadar! Size özel e-posta yönlendirme kurulumu hazır.

Otomatik iletmeyi nasıl kapatabilirim?

Gmail'de otomatik yönlendirme, ş Akışınızı kolaylaştırabilir, ancak bunu ne zaman kapatmanız gerekeceğini asla bilemezsiniz. Belki artık başka bir hesaba gönderilen e-postalara ihtiyacınız yoktur veya güvenliği artırmak istiyorsunuzdur.

Nedeniniz ne olursa olsun, Gmail'de otomatik iletmeyi kapatmak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

1. Adım: Gmail'de oturum açın

İletileri iletmeyi durdurmak istediğiniz Gmail hesabını açın.

Adım 2: Ayarları açın

Sağ üstteki Ayarlar'ı tıklayın ve Tüm ayarları gör'ü seçin.

3. adım: Yönlendirme ayarlarına gidin

Ayarlar sayfasında Yönlendirme ve POP/IMAP sekmesini seçin.

4. Adım: Yönlendirmeyi kapatın

Yönlendirmeyi devre dışı bırakın "Yönlendirme" bölümünden.

5. Adım: Değişiklikleri kaydedin

Gmail'de otomatik iletmeyi kapatmak için Değişiklikleri Kaydet'e dokunun.

Gmail'de yönlendirme bildirimlerini nasıl yönetebilirim?

E-posta yönlendirmeyi ayarladıktan sonra gelen kutunuzda bir yönlendirme bildirimi görmeniz tamamen normaldir; bu sadece bir hatırlatıcıdır. Ancak, bu bildirimi gördünüz ve yönlendirme ayarlamadıysanız, bir sorun olabilir. Hemen yapmanız gerekenler şunlardır:

Hesabınızı güvenli hale getirin: Gmail hesabınıza yetkisiz erişimi engellemek için şifrenizi değiştirin

Yönlendirmeyi kapatma: Yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için yukarıdaki adımları izleyin

Bu önlemler hesabınızı koruyacak ve e-postalarınızın yetkisiz olarak iletilmesini önleyecektir.

Harika! Artık herhangi bir e-posta mesajını iletebilir ve Gmail gelen kutunuzu sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz.

E-posta yönlendirmenin kullanım örnekleri

E-posta iletme sadece kolaylık sağlamakla kalmaz, e-postalarınızı yönetme şeklinizi de değiştirir. E-posta akışınızı optimize etmenize ve verimliliği artırmanıza nasıl yardımcı olduğunu öğrenin:

1. Etkili e-posta pazarlaması

Takımınız kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları göndermek için birden fazla e-posta kullanıyorsa, otomatik yönlendirme tüm kampanyaları merkezi bir yerden izlemenize ve takip etmenize yardımcı olabilir. Böylece sorgulara anında yanıt verebilir ve müşteri taleplerini kolayca yönetebilirsiniz.

Kampanya yönetimini kolaylaştırmak için ClickUp E-posta Pazarlama Şablonunu deneyin. E-postalarınızı zahmetsizce planlamanıza, zamanlamanıza ve izlemenize yardımcı olur. Ayrıca kullanıcı davranışlarına göre e-posta erişimini otomatikleştirebilir ve doğru zamanda hedefli mesajlar gönderebilirsiniz.

Özel durumlar gibi özellikleri kullanarak kampanyaların ilerlemesini izleyin ve özel alanları kullanarak önemli ayrıntıları kolay erişim ve düzenleme için yönetin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın E-posta Pazarlama Şablonu ile kampanyalar planlayın ve müşterilere hedefli e-postalar gönderin

2. CRM ve satış yazılımlarıyla entegrasyon

E-posta iletme, takımların etkili işbirliği için paylaşılan gelen kutuları oluşturmasına yardımcı olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri ve satış yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.

Yönlendirme kuralları ayarlayarak, önemli müşteri e-postalarının otomatik olarak CRM veya satış yazılımınıza gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu, potansiyel müşterileri daha verimli bir şekilde yönetmenize, müşteri konuşmalarını takip etmenize ve satış süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Otomatik yönlendirme, gelen e-postaları anında uygun kişiye veya sisteme yönlendirir. Bu, daha hızlı yanıt süreleri, daha iyi potansiyel müşteri dönüşüm oranları ve genel olarak satış verimliliğinde artış anlamına gelir.

3. Pazarlama yazılımı ve otomasyon ile entegrasyon

Pazarlama ile ilgili e-postaları doğru takımlara ileterek pazarlama çabalarınızı geliştirebilirsiniz. Kampanyaları yönetmek ve pazarlama metriklerini izlemek daha kolay hale gelir.

ClickUp, e-postalarınızı otomatik olarak iletmenize ve iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza nasıl yardımcı olabilir?

Gmail'de otomatik yönlendirme, işyerlerindeki tüm e-postaları izlemenize yardımcı olur, ancak yine de konuları filtrelemeniz ve sıralamanız gerekir. Bazı e-postalar karıştırılma nedeniyle kaybolabilir ve önemli tartışmaları kaçırabilirsiniz.

E-posta yükünü azaltmak ve verimliliği artırmak için en iyi Google Workspace alternatiflerinden biri olan ClickUp'ı deneyin. ClickUp, hedefler belirlemenize, görevler atamanıza, ilerlemeyi izlemenize ve fikir üretmenize yardımcı olan bir verimlilik, işbirliği ve proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp E-posta Proje Yönetimi Çözümü, e-postalarınızı doğrudan ClickUp içinde yönetmenize yardımcı olur. E-postaları alabilir, yanıtlar gönderebilir, e-postaları görevlere ekleyebilir ve e-postaları görevlere bağlayabilirsiniz.

ClickUp E-posta Proje Yönetimi Çözümü ile tüm e-postalarınızı tek bir yerden yönetin

Kolayca görevler oluşturun

En iyi yanı, e-postalar aracılığıyla görevler oluşturabilir ve atayabilir, takımınızı otomatik olarak bilgilendirebilirsiniz. ClickUp Gmail Entegrasyonunu kullanarak yıldızlı e-postaları ClickUp'ta görevler olarak ekleyin.

Görev oluşturmak için e-postayı kullanmak için ClickUp'ta herhangi bir göreve gidin:

Üç nokta simgesini tıklayın

E-postayı göreve gönder seçeneğini seçin

Bağlantı adresini kopyalayın ve Gmail'de bir yönlendirme adresi olarak ayarlayın (yukarıdaki 3. adımda gösterildiği gibi)

ClickUp Gmail Entegrasyonu ile e-posta yoluyla görevler oluşturun ve yönetin

E-postalar aracılığıyla görevlerle ilgili mesajlara kolayca yorum ekleyin ve yanıtlayın, tüm iletişiminizi ve ek dosyalarınızı tek bir yerde tutun. ClickUp'ta e-postayı kullanarak bildirimlere doğrudan e-postanızdan yanıt vererek odaklanın ve dikkatinizin dağılmasını en aza indirin.

Bildirimleri ayarlayın ve e-postalara ek dosya ekleyin

E-postaları görevlere ekleyerek tüm konuşmaları ClickUp çalışma alanınıza taşıyın. Ayrıca, başlangıç ve son teslim tarihlerini doğrudan gelen kutunuzdan ayarlayarak görevleri planlayabilir ve böylece hiçbir son teslim tarihini kaçırmayabilirsiniz.

E-posta otomasyonu

ClickUp Şablonu ile E-posta Otomasyonu ile e-postaları otomatikleştirerek sorunsuz bir iş akışı yönetimi sağlayın.

Tüm otomasyon sürecini görselleştirmenize, e-posta görevlerini düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olarak her şeyin yolunda gitmesini sağlar ve e-postaları en uygun zamanlarda otomatik olarak tetikleyerek manuel çabalarınızı azaltır. Ayrıca, "e-posta konu satırları" ve "alıcılar" gibi özel alanlar ayarlayarak e-posta kampanyalarını izleyebilirsiniz

Bu Şablonu İndirin ClickUp Şablonu ile E-posta Otomasyonu ile sorunsuz bir e-posta otomasyon süreci için ayrıntılı bir kontrol listesi edinin

Şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Otomasyonu ayarlama: E-posta hesabınızı bağlayın, tetikleyiciler oluşturun ve göndermek istediğiniz e-postaları haritalayın

E-postalar oluşturun: Her mesajı kişiselleştirin ve ilgili içerik ve görseller ekleyin

E-postaları planlayın: Takvim görünümünü kullanarak e-postalarınızın ne zaman gönderileceğini planlayın

İzleme ve ayarlama: Açılma oranları, tıklama oranları ve abonelik iptalleri gibi metriklere bakarak e-posta kampanyalarının performansını izleyin

Otomatik e-posta yönlendirme için dikkate alınması gerekenler ve en iyi uygulamalar

Gmail'de otomatik yönlendirmeyi ayarlarken, e- posta yönlendirmeyi profesyonelce kullanabilmek için doğru e-posta yönetimi stratejilerini kullanmak önemlidir:

1. Gizlilik ve veri güvenliği önlemleri

E-posta iletme çok kullanışlıdır. Ama tahmin edin ne oldu? Hackerlar için daha da kullanışlıdır. Mesajları ilettiğinizde, hassas bilgilerinizi yetkisiz kullanıcılara ifşa edebilirsiniz.

Siber saldırganlar e-posta hesabınıza erişim sağlarsa, iletme ayarlarını değiştirerek bu e-postaları kendilerine gönderebilir ve potansiyel veri ihlallerine yol açabilir. Bu nedenle, mesajları iletmek istiyorsanız dikkatli olun ve e-posta hesabınızın güvenliğini sağlayın.

Neyse ki, aşağıdaki adımları izleyerek güvenliğinizi sağlayabilirsiniz:

Düzenli denetimler ve taramalar: Yetkisiz veya şüpheli yapılandırmaları tespit etmek ve düzeltmek için otomatik yönlendirme kurallarını düzenli olarak kontrol edin. Olağandışı yönlendirme hedefleri veya büyük ölçekli yönlendirme etkinlikleri gibi güvenlik risklerini tespit etmek için araçlar kullanın

Proaktif algılama: Olağansız otomatik yönlendirme davranışlarını hızlıca belirlemek ve ele almak için gerçek zamanlı izlemeyi ayarlayın. Güvenlik takımlarının potansiyel tehditlere anında müdahale edebilmesi için uyarılar oluşturun

Hassas bilgileri şifreleyin: Hassas bilgiler için şifreleme uygulayın. Bu, potansiyel bir tehdit aktörünün bir mesajın şifresini çözmeden önce gizli bir sertifika ve şifreleme anahtarı edinmesini gerektirir ve ek bir güvenlik katmanı sağlar

E-posta iletmeyi devre dışı bırakma: Otomatik iletmeye artık ihtiyacınız yoksa, bu özelliği devre dışı bırakın

2. Otomatik olarak iletilen e-postaları izleyin ve yönetin

Otomatik e-posta yönlendirmeyi ayarladıktan sonra, önemli mesajları kaçırmamak için süreci doğru şekilde izlemek ve yönetmek çok önemlidir. Otomatik olarak yönlendirilen e-postaları izleme ve yönetme işlemlerinin ayrıntıları aşağıda verilmiştir:

E-posta yönlendirme kurallarının kapsamlı testi :

Gmail'de otomatik iletmeyi ilk kez ayarladığınızda ve ayarları her değiştirdiğinizde, her şeyi iyice test edin. Gmail şablonlarını kullanarak farklı hesaplardan test e-postaları gönderin ve bunların istenen adreslere ulaştığını doğrulayın

Birincil e-posta hesabınızı aktif olarak yönetin. Ana gelen kutunuzu ihmal etmeyin, aksi takdirde iletme işlemi kesintiye uğrarsa mesajlarınızı kaçırabilirsiniz

Birincil hesabınızı düzenli olarak kontrol edin ve yedekleme olarak bildirimler ayarlayın

Yönlendirmede yinelenen e-postaları işleme

E-postaları metin yerine ek dosya olarak göndermek için yönlendirme ayarınızı yapın. Bu, e-posta içeriğinin yeni bir mesaj gövdesinde yinelenmesini önler

Yönlendirilen e-postaların bir kopyasını orijinal gelen kutusunda tutma seçeneğini kapatın. Bu, her e-postanın iki kopyasını almanızı engeller

Aynı adrese e-posta gönderen birden fazla yönlendirme kuralı olmadığından emin olun. Yinelenenleri önlemek için gereksiz kuralları silin

Aynı e-postalar bazen spam olarak işaretlenebileceğinden, alıcılardan spam klasörlerini kontrol etmelerini isteyin

Aşağıdaki adımları izleyerek gelen kutunuzu düzenli tutabilir ve her e-postanın yalnızca bir kopyasını alabilirsiniz.

3. İnternet İleti Erişim Protokolü ve Posta Ofisi Protokolünü anlayın

IMAP (Internet Message Access Protocol) ve POP (Post Office Protocol), sunucudan e-postaları almak için tasarlanmış e-posta protokolleridir.

E-postalar iki parçalı bir sistemdir: e-posta istemcisi (bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda bulunan bir uygulama) ve e-posta sunucusu. Bu iki parçanın düzgün bir şekilde senkronizasyonunu sağlamak için aynı dili veya protokolü kullanmaları gerekir.

İşte burada POP ve IMAP devreye girer. Bunlar, e-posta müşterileri ve sunucularının birbirini anlamasını sağlayan yaygın standartlardır.

IMAP ve POP, e-postalara nasıl erişileceğini ve depolanacağını belirleyerek otomatik e-posta yönlendirmede önemli bir rol oynar:

İnternet Mesaj Erişim Protokolü

IMAP, e-postaları sunucuda sakladığı için birden fazla cihazdan e-postalarınıza erişmenizi sağlar. Otomatik e-posta yönlendirmeyi ayarlarken IMAP, yönlendirilen mesajların tüm cihazlarınızda tutarlı olmasını sağlayarak, nerede olursanız olun gelen kutunuzu kolayca yönetmenizi sağlar.

Posta Ofisi Protokolü

POP, e-postaları cihazınıza indirir ve genellikle daha sonra sunucudan siler. Otomatik iletme ile POP kullanıyorsanız, e-postaları yalnızca bunu ayarladığınız cihazda iletmiş olabilirsiniz. Bu, diğer cihazlardan erişimi sınırlayabilir.

IMAP ve POP'un nasıl çalıştığını anlayarak, size en uygun otomatik e-posta yönlendirmeyi ayarlayabilirsiniz. Bu, e-postaların tüm cihazlarınızda tutarlı ve rahat bir şekilde yönetilmesini sağlar.

ClickUp ile E-postalar Aracılığıyla Görev Oluşturmayı Otomatikleştirin

İşte bu kadar! Artık Gmail'de e-postaları hem manuel hem de otomatik olarak nasıl ileteceğinizi biliyorsunuz. Bu, her mesajı tek tek kopyalayıp yapıştırmak veya iletmek gibi sıkıcı görevler olmadan gelen kutunuzu yönetmek için çığır açan bir özelliktir.

Daha iyi proje yönetimi için ClickUp'ı Gmail ile entegre edin. Eylem öğelerini yıldızlayarak, ClickUp'ta otomatik olarak yeni görevler oluşturabilir ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz.

Otomatik e-posta yönlendirmeyi ayarlamak ve iş akışınızı kolaylaştırmak için ClickUp'a kaydolun!