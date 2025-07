Hafızayı Geliştirmek İçin Parçalama Yöntemini Kullanma

Bazı insanların market listesinden karmaşık teorilere kadar her şeyi zahmetsizce hatırlayabildiğini hiç merak ettiniz mi?

Hepsinin kıskanılacak bir ezber yeteneği olduğu pek olası değildir; belki de iş başında parçalama yöntemi vardır.

Bilişsel psikolojiye dayanan bu teknik, beynimizin bilgileri daha etkili bir şekilde işlemesi ve saklamasına yardımcı olur. Bir sunum hazırlıyor veya günlük yapılacaklar listesini takip etmeye çalışıyor olsanız da, parçalama yöntemini ustalaşmak bilişsel yükü azaltacak, öğrenme verimliliğini artıracak ve daha hızlı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Parçalama yöntemi hakkında daha fazla bilgi edelim.

Parçalama yöntemi nedir?

Parçalama yöntemi, büyük bilgi parçalarını küçük parçalara ayırmayı içeren bir ezberleme tekniğidir. Bu parçaları benzerliklere, kişisel çağrışımlara veya görsel ipuçlarına göre oluşturabilirsiniz.

Çalışma belleğimiz veya kısa süreli belleğimiz, bir seferde yaklaşık dört bilgi parçasını işleyebilir. Beyin yeni bir girdi aldığında, bunu iki şekilde işleyebilir. Birincisi, yeni veriler için alan açmak amacıyla mevcut verilerin üzerine yazmaktır. İkinci seçenek ise, anlamlı parçaları kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmaktır.

Bir bilgiyi hatırlamak istediğinizde, onu uzun süreli hafızaya aktarmak istersiniz. Parçalama yöntemi bu konuda size yardımcı olabilir.

Bu yöntem, her gün büyük miktarda bilgiyi öğrenmek ve ezberlemek zorunda olan öğrenciler için çok işe yarar. Yetişkinlerin ezberleme ihtiyacı daha azdır, ancak yine de hepimizin ezbere bilmemiz gereken birkaç anahtar bilgi vardır: önemli telefon numaraları, kart numaraları, insanların yüzleri ve isimleri, hayati iş süreçleri ve şifreler, bunlardan sadece birkaçını bahsetmek gerekirse.

Öğrenci değilseniz, ezberleme becerilerinizi sınamak için bir sınava girmeniz gerekmeyebilir. Ancak iyi bir hafızaya sahip olmak, hem kişisel hem de profesyonel hayatınızı biraz daha kolaylaştırır.

Parçalama Yönteminin Tarihçesi

Bilişsel psikolog George A. Miller, 1956 yılında yayınlanan " Sihirli Sayı Yedi, Artı veya Eksi İki: Bilgi İşleme Kapasitemizin Bazı Sınırları " adlı makalesinde parçalama kavramını ortaya attı.

Miller, insan beyninin çalışma belleğinde aynı anda yalnızca sınırlı sayıda öğeyi (yaklaşık 7 ± 2 öğe) tutabileceğini öne sürmüştür. Ancak, tek tek öğeleri daha büyük, anlamlı birimler veya "parçalar" halinde gruplandırarak, insanlar daha karmaşık bilgileri daha etkili bir şekilde hatırlayabilir ve işleyebilir.

Miller'ın araştırması, özellikle bireylerin bilgileri zihinsel olarak nasıl düzenlediklerini ve işlediklerini anlamada, bilişsel psikolojinin ilerlemesine zemin hazırladı.

Neal F. Johnson, "Hatırlama Sürecinde Parçalama ve Düzenlemenin Rolü" (1970) adlı makalesinde benzer bir şeyi tekrarlamıştır. Hafızanın düzenlenmesinde yer alan dört anahtar kavramdan bahsetmiştir: parça, hafıza kodu, kod çözme ve yeniden kodlama.

Parçalar, genellikle belirli kalıplar halinde ortaya çıkan, bir araya getirilmiş davranış dizileridir. Aynı bellek kodunda depolanan bilgi kümeleri olabilirler. Yeniden kodlama, bir parçanın kodunu öğrenmeyi içerir ve kod çözme, kodu kullanılabilir bilgiye çevirir.

Öğelerin nasıl düzenlendiği, bunların ilişkilerini etkiler. Aynı parçadaki öğeler arasında güçlü ilişkiler varken, farklı parçalardaki öğeler arasında daha zayıf veya hiç aktarılabilir ilişki yoktur.

Günümüzde parçalama yöntemi, eğitim sistemlerimizde ve günlük problem çözme süreçlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Şimdi, bu yaklaşımı kullanarak hatırlama gücünüzle herkesi şaşırtmanın yollarını keşfedelim.

Parçalama Yöntemini Kullanma

Parçalama yöntemini günlük hayatınızda nasıl uygulayabileceğinizi anlayalım:

Önemli bilgilere öncelik verin

İnsan beyni her gün binlerce kişinin bilgisini işler. Ancak bunların hepsi uzun süreli hafızamızda kalmayı hak eden değerli bilgiler değildir. Bu nedenle, ilk adım, saklamak istediğiniz anahtar bilgileri belirlemektir.

Önem, etki, zaman çizelgeleri veya sizin durumunuza uygun diğer kriterlere göre bilgileri önceliklendirmek için bir öncelik matrisini kullanabilirsiniz.

Ters piramit tekniği de yararlıdır. Kağıda ters bir piramit çizin ve yatay çizgilerle bölümlere ayırın. Şimdi, bilgileri önem sırasına göre doldurmaya başlayın.

Örneğin, bir iş konferansında siber güvenliğin önemi hakkında bir konuşma yapmanız gerektiğini varsayalım. Ters piramidi şu şekilde bölebilirsiniz:

Temel bilgiler (piramidin tepesi): İletmek istediğiniz ana mesaj: siber güvenlik işler için neden gereklidir, tehdit türleri ve güvenlik ihlallerini önleme yolları

Ek bilgiler (piramidin ortası): Günlük hayatımızda siber akıllı olmak için ipuçları

Destekleyici bilgiler (piramidin tabanı): Bu bölüm, argümanlarınızı desteklemek için kullandığınız tüm verileri ve istatistikleri içerir

Temel ve ek bilgiler, konuşma sırasında hatırlamanız gereken bilgilerdir. Destekleyici bilgiler için PowerPoint sunumu yeterli olacaktır.

İlişkiler/bağlantılar belirleyin

Şeyler arasındaki bağlantıları veya benzerlikleri bulmaya çalışın ve bu benzerliklere göre bilgileri gruplandırın. Bilginin kapsamı, kaç gruba ihtiyacınız olacağını belirleyecektir.

Örneğin, küçük bir şirketin stratejisini yönetiyorsanız, birçok değişken unsuru göz önünde bulundurmanız gerekir. Anahtar kelime araştırması, konu kümeleri oluşturma, sayfa içi ve sayfa dışı SEO, haber bülteni başlatma, düzenli olarak çevrimiçi paylaşım ve etkileşim, blog yazma, KPI izleme ve daha fazlası... Anladınız siz. Bu görevler arasındaki bağlantıları belirleyin ve bunları geniş kategorilere ayırın: SEO (anahtar kelime araştırması, konu kümeleri oluşturma, sayfa içi ve sayfa dışı SEO), içerik oluşturma (blog gönderileri ve sosyal medya içeriği oluşturma) vb. Her hafta bir günü bir gruba strateji geliştirmek için ayırabilirsiniz. Görevleri bir araya getirmek, odaklanmanıza ve düzenli olmanıza yardımcı olur ve sonuçlar daha etkili olur.

Ayrıca, eski bilgileri yenileriyle birleştirerek daha iyi hatırlayabilirsiniz. Diyelim ki, diğer konumlardaki takım üyelerinizle yılda iki kez toplantı yapıyorsunuz. İlişkilendirmeleri kullanarak onların nereli olduklarını hızlıca hatırlayabilirsiniz.

Tim'in Michigan'dan olduğunu hatırlamakta zorlanıyorsanız, Michigan ile ilgili önceden var olan anılarınızı Tim ile ilişkilendirebilirsiniz. Belki anne babanızla oraya seyahat ettiniz? Anahtar bilgileri hatırlamak ve konuşmaları sorunsuz bir şekilde yürütmek için zihinsel bir bağlantı oluşturun.

Diğer ezberleme tekniklerinden yardım alın

"My Very Excellent Mom Just Served Us Noodles" (Benim harika annem bize makarna yaptı) — güneş sistemindeki gezegenlerin isimlerini ezberlemek için okulda öğrendiğiniz bu popüler ezberleme tekniğini hatırlıyor musunuz? Ya da gökkuşağının yedi rengini hatırlamak için kullanılan "VIBGYOR" kısaltmasını?

Bu ezberleme teknikleri, adımlar arasında bağlantı veya benzerlik bulamadığınızda çok kullanışlıdır.

Etkili e-postalar yazmayı öğreniyorsunuz diyelim. Hatırlanması gereken çok fazla ipucu var, bu yüzden bunları CLEAR olarak kısaltabilirsiniz. C (Kısa): E-postaları kısa ve öz tutun L (Mantıksal): Baştan sona mantıklı bir akış sağlayın E (İlgi çekici): Okuyucunun ilgisini çekecek şekilde yazın A (Eyleme Geçirilebilir): E-postanızda CTA'lar veya sonraki adımlar bulunduğundan emin olun R (Saygılı): Saygılı bir üslup kullanın ve kışkırtıcı ifadelerden kaçının

Ş Akışınızdaki farklı süreçler için benzer kısaltmalar veya ezberleme teknikleri oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, karmaşık adımları hatırlamak çocuk oyuncağı gibi olacak!

Zihin haritaları kullanın

Büyük bir metin blokunu hatırlamak zor olabilir, ancak görsel bir temsil oluşturursanız, bilgileri daha uzun süre aklınızda tutabilirsiniz.

İşletme yönetimi konusunda yeni olduğunuzu ve bir iş planının farklı bölümlerini hatırlamaya çalıştığınızı varsayalım. İlk olarak, ana kavramı birkaç parçaya/bölüme ve alt bölüme ayırın. Ardından, kavramı görselleştirmek için aşağıdaki gibi bir zihin haritası oluşturun:

clickUp aracılığıyla

Temel bilgileri öğrendikten sonra, zihin haritasına daha fazla dal (ana konu/kavram) veya çubuk (alt konu) ekleyebilir ve diğer önemli ayrıntıları dahil edebilirsiniz.

En popüler not alma yöntemlerinden biri olan bu yöntem, yeni bir şey öğrenirken veya fikir üretirken harikalar yaratır.

Pratik yapın, pratik yapın, pratik yapın!

Ne kadar çok pratik yaparsanız, o kadar çok ilişki kurma, benzerlikleri belirleme ve parçalama yönteminin nasıl işlediğini anlama konusunda ustalaşırsınız. Günlük pratiklerle, karmaşık bilgileri çalışma belleğinden uzun süreli belleğe taşıyabilir ve alfabeyi ezberlediğiniz kadar doğal bir şekilde hatırlayabilirsiniz.

Önerilen Okuma: The Time Chunking Method (Zaman Parçalama Yöntemi), Damon Zahariades

Miller'ın parçalama yöntemi, bilgileri nasıl işlediğimize ve geri çağırdığımıza odaklanır. Verimlilik yazarı ve girişimci Damon Zahariades, parçalama fikrini ödünç alarak, The Time Chunking Method: A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017) adlı kitabında zaman yönetimi alanına uygular.

amazon aracılığıyla

Her zaman zamanla yarışıyormuş gibi hissediyorsanız, bu kitap sizin için harika bir kaynak. İşte, daha verimli olmanıza ve zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olacak kitaptan bazı anahtar noktalar:

Zaman Parçalama Yöntemini keşfetmeden önce, yazar hedeflerinizi netleştirmenizi önerir. Hedefleriniz net olduğunda, programınızı etkili bir şekilde düzenleyebilir ve belirli görevler için zaman parçaları ayırabilirsiniz

çerçevesini kullanmanızı önerir. Atmanız gereken adımları not alın ve bu hedeflere ulaşmak için bir yol haritası oluşturun Hedeflerinizi tanımlamak için SMART hedef önerir. Atmanız gereken adımları not alın ve bu hedeflere ulaşmak için bir yol haritası oluşturun

Hedeflerinizi belirledikten sonra, bunları görevlere ayırın — hedefinize ulaşmak için gerekli olan görevlere. Bu görevler, zaman dilimlerinizde öncelikli olmalıdır. Zaman açısından hassas olan veya genel başarınız üzerinde önemli etkisi olan görevlere öncelik verin

Tüm görevler aynı öneme sahip değildir. En önemli görevleri önce ele alarak, hedeflerinize hızla ulaşabilirsiniz

Her görev için özel zaman blokları planlayarak zaman parçalarınızı oluşturun (Pomodoro tekniğine benzer). Her parçanın süresini görevin önemi ve karmaşıklığına göre ayarlayın.

Programınıza molalar ekleyin. Her saatte 10-15 dakika kadar düzenli molalar vermek, verimliliği artırabilir, tükenmişliği önleyebilir ve gün boyunca zihninizi zinde ve odaklanmış tutabilir

Bu uygulanabilir stratejileri uygulayın ve zamanınızı kontrol altına alın!

Parçalama Yönteminin Popüler Kullanımı

Kişisel yapılacaklar listelerinden profesyonel sorumluluklara kadar, bilgileri parçalara ayırmak odaklanmanıza, bilgileri hızlı bir şekilde hatırlamanıza ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

Birçok hafıza tekniği, parçalama ilkelerine dayanır. Loci yöntemi (hafıza sarayı) gibi teknikler, bilgileri tanıdık konumlara yerleştirmeyi ve temelde ilişkili fikirlerden oluşan parçalar oluşturmayı içerir.

Repliklerini ezberleyen aktörler benzer bir yaklaşım kullanarak sahneleri veya diyalogları gruplandırabilir.

Sporcular rutinlerini veya oyun planlarını daha küçük, daha yönetilebilir adımlara bölebilirler. Bir beyzbol oyuncusu, atıcının atış hareketini, atış türlerini ve vuruşunu ayrı aşamalar olarak görselleştirebilir.

Konuşmacılar genellikle konuşmalarını anahtar noktalara ve destekleyici argümanlara ayırırlar. Bu, konuşmacıların uzun bir metni kelimesi kelimesine ezberlemeden her bir parçayı etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanır.

Bunu doğrudan "parçalama" olarak adlandırmasalar da, birçok başarılı insanın bilgileri etkili bir şekilde düzenlemek ve saklamak için benzer stratejiler kullandığına emin olabilirsiniz.

İşte siz de parçalama sürecini gerçek hayattaki senaryolarda nasıl uygulayabilirsiniz:

Sayıları hatırlama: Uzun sayı dizilerini hatırlamak yerine, bunları üç veya dörtlü gruplara ayırın. Örneğin, π (pi) sayısını 3. 141 / 592 / 653 / 589 olarak hatırlayabilirsiniz. Bu yöntem telefon numaraları, banka hesap numaraları, kredi kartı numaraları ve sayısal şifreler için işe yarar

Listeleri ezberlemek : Elma, çilek, çikolata, kaju fıstığı, domates, fasulye, brokoli, yumurta ve tavuk almak için market alışverişine çıktığınızı varsayalım. Bu uzun listeyi meyveler (elma, çilek), sebzeler (domates, fasulye, brokoli), atıştırmalıklar (çikolata, kaju fıstığı) ve proteinler (yumurta ve tavuk) olarak sınıflandırın

Toplantı gündemlerini hatırlama: Toplantı sırasında her şeyi bir kerede tartışmak takımınızı bunaltabilir ve önemli noktalardan bahsetmeyi unutabilirsiniz. Bunu önlemek için, toplantı gündeminizi baştan itibaren düzenli tutmak için bölümlere veya parçalara ayırın. Örneğin, üç aylık bir değerlendirme toplantısıysa, toplantıyı açılış konuşmaları, proje güncellemeleri, finansal raporlar ve gelecek planları olarak bölün

Parçalama yöntemini, insanları yüzlerinden veya isimlerinden tanıma, doğum günlerini hatırlama, kitap/film referanslarını hatırlama ve liste uzayıp gider!

Hazır, başla, parçala! ClickUp ile öğrenme rutininize parçalama yöntemini uygulamak için ipuçları

ClickUp gibi kapsamlı bir araca sahip olduğunuzda, parçalama yöntemini uygulamak çok daha kolay hale gelir. ClickUp'ı bir proje yönetimi aracı olarak düşünebilirsiniz, ancak bu araç, becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler ve profesyoneller için de bir öğrenme yardımı olarak aynı derecede işe yarar.

Öğrenme deneyiminizi zenginleştirmek ve hafızanızı geliştirmek için parçalama yöntemini nasıl uygulayabileceğinizi keşfedelim:

1. Bir kavramı daha küçük parçalara bölün

Öğrenmek istediğiniz herhangi bir kavramı veya konuyu alın ve küçük, yönetilebilir parçalara ayırın. Bu adım, konunun farklı yönlerini tek tek anlamanıza yardımcı olur, düzenli olmanızı sağlar ve kendinizi bunalmış hissetmeden ayrıntılara dalmanıza olanak tanır.

ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi'ni kullanarak öğrenme rutininize bir yapı ekleyin. Bu, daha geniş bir konuyu birkaç bölüme, alt bölüme ve daha fazlasına ayırmanıza yardımcı olur.

Bu özelliği nasıl kullanabileceğinizi keşfedelim:

ClickUp'ta öğrenmek istediğiniz konuya özel bir Çalışma Alanı oluşturun

Çalışma Alanını birden fazla Alana bölün

Alanları listelere ayırın (tek tek görevler ve alt görevler içeren)

Benzer görevleri/listeleri klasörler halinde gruplandırın

ClickUp Hiyerarşi ile işlerinizi/derslerinizi düzenli bir yapıya kavuşturun

Diyelim ki konu dijital pazarlama. Dijital pazarlama için bir Çalışma Alanı oluşturun ve bunu SEO, İçerik Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama, Ortaklık Pazarlama ve Dijital Halkla İlişkiler gibi alanlara bölün. Şimdi, SEO'ya odaklanmak istiyorsanız, bu Alanı Sayfa Dışı SEO ve Sayfa İçi SEO gibi Listelere bölebilirsiniz. Sayfa Dışı SEO Listesi, Link Oluşturma, Yerel SEO, Sosyal Medya Optimizasyonu ve İtibar Yönetimi olarak daha da ayrılabilir. Sosyal Medya Optimizasyonu ve İtibar Yönetimi bazı benzerlikler taşır, bu nedenle bunları bir Klasörde gruplandırarak tutarlılığı koruyabilir ve öğrenmeyi geliştirebilirsiniz.

Çalışma materyallerinizi her bir ClickUp Görevine ekleyin, böylece doğru bilgileri doğru zamanda hızlıca bulabilirsiniz.

2. En önemli olanı belirleyin

Aynı anda yapabileceğiniz şeyler sınırlıdır. Hangi konuları/görevleri önce ele almanız gerektiğini anlamak ve öncelikler arasında çatışma yaşamamak için bunları öncelik sırasına göre düzenlemelisiniz.

Bu adım için ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, görevlerinizi dört öncelik türüne ayırmanıza olanak tanır: Acil, Yüksek, Normal ve Düşük. Böylece, hangilerinin acil olarak ilgilenilmesi gerektiğini ve hangilerini sonraya bırakabileceğinizi hızlıca belirleyebilirsiniz. Bu kategorizasyon, parçalama yönteminde fikirleri daha küçük birimlere ayırmaya benzer.

ClickUp'ın Görev Öncelikleri ile önemli olanları takip edin

ClickUp'taki ilişkiler, ilgili görevleri, fikirleri ve kavramları birbirine bağlamanıza olanak tanır. Örneğin, bir konuyu bitirmek başka bir konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı oluyorsa, bunları birbirine bağlayabilirsiniz.

ClickUp'ta benzer görevleri birbirine bağlayarak ilişkilendirmeyi ve daha hızlı hatırlamayı kolaylaştırın

Gruplama konusunda bir adım daha ileri gitmek ister misiniz? Gruplama menüsünü seçin ve görevlerinizi nasıl düzenlemek istediğinize karar verin. Liste, Pano, Zaman Çizelgesi, Tablo ve İş Yükü Görünümünde bulunan bu özellik, görevleri Öncelik, Durum, Son Teslim Tarihi ve daha fazlasına göre gruplamanızı sağlar. Böylece, tüm önceliklerinizi tek seferde görüntülemek isterseniz, ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz!

Görevlerinizi Öncelik, Durum veya Son Teslim Tarihi'ne göre gruplandırın

3. Zihin Haritaları ile noktaları birleştirin

Ezberleme söz konusu olduğunda, görseller kelimelerden daha etkilidir. Bir konuyu parçalara ayırırken, bazı görsel öğeler eklemek bilgileri daha hızlı kavramanıza ve daha iyi hatırlamanıza yardımcı olur.

İşte burada ClickUp Zihin Haritaları devreye girer. Anlaşılması kolay bir diyagram yardımıyla görevlerinizi, konularınızı ve fikirlerinizi görselleştirmenizi sağlar. Bu özellik ile şunları yapabilirsiniz:

Öğeleri ekleyin, düzenleyin veya silin ve tamamen özelleştirilebilir bir zihin haritası oluşturun

Sorunsuz bir organizasyon için Listeler ve Görevler ile uyumlu renkler kullanın

Boş Modda ücretsiz formda Zihin Haritaları oluşturun ve öğrenme sürecine yaratıcı bir dokunuş ekleyin

ClickUp Zihin Haritaları ile bilgileri görsel olarak düzenleyin

Profesyonel ipucu: Yoğun bir beyin fırtınası oturumunun ardından zihin haritanız çok dağınık görünüyorsa, yapısını temizlemek için Yeniden Düzenle seçeneğini kullanın. Bu özellik, başlangıçta belirlediğiniz orijinal hiyerarşiyi ve öncelikleri korumak için öğeleri otomatik olarak yeniden düzenler.

ClickUp'taki Yeniden Düzenle özelliği ile orijinal Zihin Haritası yapısını geri yükleyin

Ayrıca okuyun: Haritalama Not Alma Yöntemini Kullanma

4. Anahtar noktaları not alın

Parçalama yöntemini, akademik dersler veya şirket toplantıları gibi not alma stratejilerinize de uygulayabilirsiniz. Parçalama, notları anahtar kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri vurgulayacak şekilde düzenlemenize ve yapılandırmanıza yardımcı olur.

Öğrenebileceğiniz çok fazla kaynak varken zamanınız çok azsa, akıllı çalışmalısınız. Sayfalarca metni gözden geçirmek yerine, ClickUp Brain'i kullanarak materyallerinizden önemli bilgileri çıkarın.

Bir AI yardımcı pilotu olarak ClickUp Brain, programınızdaki gereksiz işleri ortadan kaldırır. İşte nasıl:

ClickUp Görevleri ve ClickUp Belgelerinden notları özetleyin

Görsel-işitsel öğrenme materyalleri için ses ve video transkripsiyonları alın

Yazılı işlerinizi saniyeler içinde bağlamına göre düzenleyin ve yazım denetimi yapın

Metinleri yerel dilinize çevirin (Brain şu anda Fransızca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Almanca ve İtalyanca dillerini desteklemektedir)

Bu yapay zeka aracıyla, hiçbir şeyi gözden kaçırmayacağınızı ve tüm önemli bilgilerin parmaklarınızın ucunda olacağını garanti edebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak notları anında düzenleyin, iyileştirin, yazım denetimi yapın ve özetleyin

Güçlü Bir Hafızaya Ulaşmak İçin Parçalama Yöntemi

Eğitimden işyerine ve ötesine, parçalama yöntemi bilgilerin işlenmesini, saklanmasını ve geri çağrılmasını kolaylaştırmıştır. Konu ne kadar karmaşık olursa olsun, parçalama yöntemi uzun süreli hafızanızda ona güvenli bir yer yaratır ve ihtiyacınız olduğunda anında geri çağırabilirsiniz.

Bu yöntem, "hafıza" kelimesinin insan beyninden çok telefonun depolama alanını hatırlattığı bir dünyada gerçek bir hazinedir. Beyninizi aktif tutar, bilişsel yeteneklerinizi geliştirir ve sizi daha akıllı bir sürümünüz haline getirir.

ClickUp ile parçalama yöntemini deneyin — öğrenme şeklinizi daha iyi yönde değiştirebilir!

ClickUp'a bugün kaydolun!