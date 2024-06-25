i̇şinizi Büyütmek için Startuplar için 10 OKR

Her startup bir fikirle başlar: girişimcinin dünyayı değiştirmekle ilgili bir hayali. Ancak hayaller karmaşık, zorlu ve hatta belirsiz olabilir.

Başarılı bir startup'ı diğerlerinden ayıran tek şey, iyi tanımlanmış hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için bir plandır. Bu blog yazısında, hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR) çerçevesinden hedef belirlemeyi inceliyoruz.

Ayrıca, girişimcilik yolculuğunuzun hangi aşamasında olursanız olun, ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz on örnek de ekledik!

Startup'lar için OKR'lerin temelleri

1970'lerde Intel'den Andrew Grove, hedefler ve anahtar sonuçlar kavramını popüler hale getirdiği bilinmektedir. O zamanlar buna Intel Management By Objectives (iMBO) adı veriliyordu. O zamandan beri, bu çerçeve küçük işletmeler ve kurumsal şirketler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

OKR nedir?

OKR, kuruluşların hedefleri ve ölçülebilir anahtar sonuçları tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olan popüler bir hedef belirleme stratejisidir.

Nesne, açıkça tanımlanmış bir hedeftir

Anahtar sonuçlar, hedefin başarısını ölçmek için kullanılan 3-5 başarı kriteridir

Startup'ların büyüme ve başarıya giden yolculuklarını kolaylaştırmak ve organize etmek için en iyi araçlardan biridir.

OKR'ler KPI'lardan nasıl farklıdır?

İşletmeler genellikle OKR'ler ile KPI'lar arasında farkı bilmezler. Bunlar iki farklı kavramdır: İlki sürece odaklanırken, ikincisi (anahtar performans göstergeleri) sonuçlara odaklanır.

İşletmeler OKR'leri nasıl ayarlar?

OKR çerçevesini kullanmanın en iyi uygulaması, organizasyonel hedefler oluşturmak, bu hedeflerden takım hedeflerini ve ardından bireysel hedefleri türetmektir.

Örneğin, organizasyonun hedefi işi büyütmekse, satış takımının hedefi gelirleri artırmak, her bir satış elemanının hedefi ise daha fazla arama yapmak veya daha iyi dönüşüm sağlamak olacaktır.

İşletmeler OKR'leri nasıl izler?

Her işletme, her bir hedefi ve ilgili anahtar sonuçları izleyen bir iş gösterge paneli oluşturur. Bu, CRM'deki satış gösterge paneli veya elektronik tablolardaki finansal gösterge paneli olabilir.

Temel olarak, iyi bir gösterge paneli, merkezi, gerçek zamanlı görsel temsil ve hedeflere doğru ilerleme sağlar.

Artık temel bilgileri öğrendiğinize göre, girişimlerin kullanabileceği en popüler ve etkili 10 OKR'yi inceleyelim.

Startup'lar için 10 OKR örneği

İyi OKR'ler üst yönetim tarafından yönlendirilmelidir. Bu nedenle, bir kuruluş olarak liderleri bir araya getirin ve iş için vizyonu belirleyin. Bu vizyon büyüme, ölçek veya istikrar olabilir. Kuruluşun izlediği yola bağlı olarak, her takım için çevik OKR'ler tanımlayabilirsiniz. Birkaç örneğe bakalım.

1. Ürün kalitesini artırın

Bir ürün startup'ıysanız, bu belirleyebileceğiniz en temel hedeftir. Benimseme, bağlılık, itibar ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur. Yüksek kaliteli ürünler, müşteri şikayetlerinin ve iadelerin azalmasına, maliyetlerin düşmesine ve gelirlerin artmasına yol açar.

Ürün kalitesini artırmak hedefinizse, anahtar sonuçlarınız şunlar olabilir:

Birim test kapsamını %80'e çıkarın

Müşteriler tarafından bildirilen hataları %70 oranında azaltın

Yeni özellik sürümünde %90 olumlu geri bildirim alın

2. Veri güvenliğini artırın

Her müşteri, satın almayı düşündüğü girişimlerden veri güvenliği ölçütleri hakkında bilgi isteyecektir. Bu, özellikle ürününüze hassas bilgiler girecekleri durumlarda geçerlidir.

Dolayısıyla, veri güvenliği anahtar bir ürün metriğidir. Anahtar sonuçları aşağıdaki şekillerde ölçebilirsiniz:

2025'ten önce ISO 27001 sertifikasını alın

Güvenlik olaylarını %50 oranında azaltın

Yılda iki kez güvenlik denetimleri gerçekleştirin

%100 yasal uyumluluk elde edin

3. Müşteri deneyimini geliştirin

Ürün kalitesinin diğer ucunda ise müşteri deneyimi (CX) yer alır. Bu, iyi bir ürünün yanı sıra satış, pazarlama ve müşteri başarısı ile etkileşim standardının bir fonksiyonudur.

Bir startup olarak CX, sizi rakiplerinizden ayıran anahtar faktör olabilir. Örneğin, müşteriler self servis ile benzer bir ürün yerine anında destek alabilecekleri bir ürünü tercih edebilirler.

Müşteri deneyimini geliştirmek için anahtar sonuçlarınız şunlar olabilir:

75 Net Promoter Score (NPS) elde edin ve koruyun

Ortalama müşteri desteği yanıt süresini 3 saatin altına indirin

Müşteri tutma oranını %20 artırın

4. Gelirinizi artırın

Eliyahu M. Goldratt'ın dediği gibi, her işin birincil hedefi para kazanmaktır. Gelir, finansal sağlığınızı ve büyümeye yeniden yatırım yapma yeteneğinizi doğrudan etkiler.

Dolayısıyla, satış OKR'leri her startup'ın hedeflerinin önemli bir parçasıdır. Satışları/gelirleri artırma hedefi belirlenir. Aşağıdakiler gibi anahtar sonuçları ölçersiniz:

Aylık tekrarlayan gelirinizi %40 artırın

Bu çeyreğin sonuna kadar 10 yeni kurumsal müşteri ile anlaşma yapın

Mevcut müşterilerinizden elde ettiğiniz değeri %20 artırın

Aylık gelir artışını %3 oranında hızlandırın

5. Pazar payınızı artırın

Tanımı gereği, bir startup'ın pazar payı yoktur. Öte yandan, birçok startup'ın pazarın var olmadığı alanlarda çalıştığı da bir gerçektir. iPhone, akıllı telefon pazarını yarattı. Salesforce, SaaS pazarını yarattı.

Bir startup olarak, kendi pazarınızı yaratmanız ve kendiniz genişletmeniz gerekebilir. Bu, hedef kitlenizi genişletmeniz, müşteri tabanınızı büyütmeniz, yeni coğrafyalara açılmanız vb. anlamına gelir.

Bunu yapmak için, ölçebileceğiniz anahtar sonuçlar şunlar olabilir:

Aylık aktif kullanıcı sayısını %25 artırın

Bu yıl sonuna kadar üç yeni coğrafi pazara girin

Organik aramalardan gelen web sitesi trafiğinde %30 artış sağlayın

6. Operasyonel verimliliği optimize edin

Herhangi bir startup'ın yolculuğunun başında, muhtemelen çok çalışacak, fazla mesai yapacak ve ne pahasına olursa olsun işleri halletmeye çalışacaksınız. Ancak, büyüdükçe bu davranış tükenmişlik, kızgınlık ve genel verimlilik düşüşüne yol açabilir.

Dolayısıyla, her startup'ın odaklanması gereken önemli bir OKR, operasyonel verimliliktir. Verimliliği artırmak için daha fazla kişi işe alabilir, ClickUp gibi proje yönetimi araçları satın alabilir veya belirli süreçleri otomatikleştirebilirsiniz.

Bu tür girişimlerin etkisini ölçmek için aşağıdaki gibi anahtar sonuçları kullanın:

Çeviklik hızınızı %15 artırın

Operasyonel maliyetleri %10 azaltın

Otomasyon ile test süreçlerinde %50 verimlilik kazanın

7. Stratejik ortaklıkları genişletin

Startup'lar bir adada yaşamazlar. Çok sayıda satıcı, ortak ve işbirlikçiyle yakın bir şekilde çalışırlar. Örneğin, bir zaman takibi aracı geliştiriyorsanız, entegrasyonlar veya ürün paketleri için proje yönetimi yazılımı startup'larıyla stratejik ortaklıklar kurmak isteyebilirsiniz.

İyi ortaklıklar, büyümeyi hızlandırma, yeni pazarlara erişim sağlama, maliyetleri azaltma, marka güvenilirliğini artırma ve geleceği güçlendirme potansiyeline sahiptir. Bunu stratejik bir kaldıraç olarak kullanmak için anahtar sonuçlarınızın şunlar olması gerekir:

Her ay yeni bir stratejik ortaklık kurun

Ortaklıklerden elde ettiğiniz geliri %30 artırın

Pazarlama ortaklıkları sayesinde müşteri edinme maliyetlerini %15 azaltın

8. Marka varlığını güçlendirin

Bir startup olarak, herkesin varlığınızı bilmesini, yani marka varlığınızı güçlendirmeyi istersiniz. Bunu yapmak için, arama, sosyal medya, basın, sahadaki etkinlikler vb. dahil olmak üzere her kanalı kapsayan etkili pazarlama OKR'lerine ihtiyacınız vardır.

Daha iyi marka varlığı, faiz ve farkındalık yaratır, bu da web sitesi trafiğini, dönüşümleri ve nihayetinde gelirinizi artırır.

Markanızın varlığının anahtar sonuç alanları şunlar olabilir:

Sosyal medya takipçi sayınızı %30 artırın

Sektörün önde gelen yayınlarında 20 kez medyada bahsedilme garantisi

Markayla ilgili arama hacminde %35 artış sağlayın

Her yıl 4 yeni başarı hikayesi yayınlayın

9. Çalışan bağlılığını artırın

Mutlu çalışanlar, mutlu müşteriler demektir. Bağlı ve ilham dolu bir iş gücü, daha iyi ürünler geliştirmeye, iş arkadaşları için olumlu bir ortam yaratmaya ve yenilikçiliği teşvik etmeye yardımcı olur.

Özellikle bir startup için, çalışan bağlılığı, farklı bir ürün ile aynı ürünün daha fazlası arasındaki farkı oluşturabilir. Çalışan bağlılığı hedeflerini aşağıdaki gibi anahtar sonuçlarla izleyin:

Çalışan memnuniyeti puanınızı %75'e çıkarın

Çalışan devir oranını %15'in altına düşürün

%100 katılımla üç ayda bir takım oluşturma etkinlikleri düzenleyin

10. İnovasyonu teşvik edin

Bir startup, birisinin yenilikçi bir fikri olmasıyla ortaya çıkar. Benzersiz ve talep gören bir konumda kalmak için, startup'ların sürekli yenilik yapması gerekir. Bu, bir süreci yapmanın yeni bir yolu kadar basit veya kritik bir fonksiyonun otomasyonu kadar köklü bir dönüşüm olabilir.

Her iki durumda da, inovasyon kritik bir başlangıç hedefidir. Aşağıdakiler gibi anahtar sonuçlarla kuruluşunuzun inovasyon yeteneklerini izleyin:

Ar-Ge bütçesinin %25'ini deneysel projelere ayırın

Başvurulan patent sayısını %30 artırın

Startup'lar genellikle iddialı hedefler belirler ve ilerlemeyi ölçmek için anahtar sonuç alanları bile belirler. Ancak yıl içinde ivme kaybederler ve hedeflerinden saparlar. Bunu önlemek ve yolunuzdan sapmamak için OKR'lerinizi etkili bir şekilde uygulamanız gerekir. İşte nasıl yapacağınız.

Startup'larda OKR'lerin uygulanması

OKR'leri girişiminizde etkili bir şekilde uygulamak için, bunları açıkça belgelendirmeli, kolay erişilebilir ve otomatik olarak ölçülebilir hale getirmelisiniz. En iyi OKR yazılımlarından bazıları bu konuda yardımcı olabilir. ClickUp gibi sağlam bir proje yönetimi aracı da yardımcı olabilir. İşte nasıl.

1. Takımlarınıza hedefleri açıklayın

Hedeflerinizi ve anahtar sonuçlarınızı belirledikten sonra, bunları organizasyondaki herkesin görebileceği bir yere koyun. Amaç ve gerekçeleri de dahil olmak üzere şirket hedeflerini, girişimler için bir OKR yazılımındaki bir belgeye yazın. Takımlarınızın ihtiyaç duyduğunda bu belgeye başvurabileceğinden emin olun.

ClickUp Belgeleri bunu yapmak için harika bir yerdir. Daha fazla bağlam için hedef belirleme tartışmalarından notlar ve alıntılar da ekleyebilirsiniz.

Organizasyonel hedefleri paylaşmak için ClickUp Belgeleri

2. Anahtar sonuçları izlenebilir bir formda ayarlayın

Her hedef için, hedefe ulaşmak için kriter görevi görecek 3-5 adet spesifik, ölçülebilir ve zaman sınırlı anahtar sonuç tanımlamış olacaksınız. Herkesin ilerlemeyi ölçebilmesi için bunları izleme aracınıza ayarlayın.

ClickUp Hedefleri, hedefleri sayısal, parasal, doğru/yanlış veya görev hedefleri olarak belirlemenizi sağlar. Örneğin, anahtar sonucunuz "üç yeni ortaklık kurmak" ise, bunları üç görev olarak ayarlayabilirsiniz. Bunları tamamladığınızda, görevleriniz ilerlemenize göre otomatik olarak güncellenir.

ClickUp ile ilerleme izleme Hedefler

OKR'leri yeni kullanmaya başladıysanız veya startup'ınız için yeni ayarlamalar yapıyorsanız, ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonunu deneyin. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Takımınızın ana hedefiyle uyumlu, belirli SMART hedefleri oluşturun

Bu hedeflere göre ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

Kritik sorunlara dönüşmeden engelleri kolayca belirleyin

3. Takım üyelerine sorumluluk atayın

Takım üyelerinizi, şirketin genel hedeflerini destekleyen OKR'ler oluşturmaya teşvik edin. Bunlar daha sonra, doğalarına göre hedefler, kontrol listeleri veya görevler olarak ayarlanabilir.

Proje yöneticilerinin takım üyeleriyle bir araya gelerek hedefleri gözden geçirmeleri ve herkesin aynı doğrultuda hareket etmesini sağlamaları da faydalı olacaktır.

4. Gösterge panelleri oluşturun

Bir startup şirketinde proje yöneticisi olarak, ilerlemeyi düzenli olarak görmek yararlıdır. Örneğin, hedefiniz projeleri zamanında teslim etmek veya kaynakları %100 kullanmaksa, durumu her gün görmek isteyebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri tüm bu raporlamaları otomatik olarak sağlar. Proje yönetimi gösterge paneli ile iş yükü durumunu, tamamlanan görevleri, verimlilik ve etkinlik ölçümlerini ve daha fazlasını izleyebilirsiniz.

ClickUp'ta proje yönetimi gösterge paneli

Pazarlama gösterge paneli ile gösterimleri, beğenileri, yayınlanan içeriği, sorguları, dönüşümleri ve daha fazlasını izleyebilirsiniz.

ClickUp'ta pazarlama gösterge paneli

5. Düzenli olarak kontrol edin, gözden geçirin ve ayarlamalar yapın

OKR'lerdeki ilerlemeyi gözden geçirmek için haftalık veya iki haftada bir toplantılar planlayın. Bu toplantılar, başarıları tartışmak, zorlukları ele almak ve varsa değişiklik yapma ihtiyacını belirlemek için bir fırsat sağlar. Bundan sonra

Performans ve geri bildirimlere göre anahtar sonuçları ayarlayın

Öğrendiklerinize göre bir sonraki OKR döngüsü için yeni hedefler belirleyin

Bireysel hedefleri şirketin vizyonuyla yeniden uyumlu hale getirin

Başarıları kutlayın ve başarısızlıkları analiz ederek neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını anlayın. Bu sürekli öğrenme yaklaşımı, gelecekteki OKR planlamasını ve uygulamasını iyileştirmeye yardımcı olur.

ClickUp ile Startup OKR'lerinizi Belirleyin ve Başarın

Bir startup'ın fikirden halka arz aşamasına kadar olan yolculuğu, uygulama becerisine bağlıdır. Etkili bir uygulama için hedefler, kontrol noktaları, görünürlük ve esnekliğe ihtiyacınız vardır.

ClickUp, yeni başlayanlar için tam da bunu sunuyor. Proje yönetimi yazılımı ile OKR'lerinizi tek bir yerden ayarlayabilir, paylaşabilir, izleyebilir ve gerçekleştirebilirsiniz. ClickUp'ta bulunan çeşitli OKR şablonları da rehberlik ederek başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ı kullanarak startup'ınızın yolculuğunu kolaylaştırın. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!