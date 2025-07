Slack ve Zoom: Takımınız için En İyi İletişim Aracını Seçmek

Yüksek performanslı bir takım, birinci sınıf takım iletişim uygulamalarına sahip olmalıdır. Ama gerçekçi olalım!

Piyasadaki her uygulama istediğiniz her şeye sahip olmasa da, ihtiyacınız olmayan bir sürü gelişmiş özelliğe sahip olabilirsiniz.

Peki, ne yapmalı? İdeal olarak, kafanızı karıştırmayacak ekstra özellikler olmadan tam olarak istediğinizi yapan uygulamayı bulmalısınız.

Uzaktan çalışma söz konusu olduğunda, Slack ve Zoom bu işi verimli ve keyifli hale getirmede mükemmeldir. Slack, sohbet etmenize ve dosya paylaşmanıza olanak tanır, konuşmaları çeşitli kanallarda düzenli tutar. Zoom uygulaması ise kristal netliğinde video konferanslar sunar. Her iki araç da işbirliğini güçlendirir; kilometrelerce uzakta olsanız bile aynı odadaymış gibi hissetmenizi sağlar.

Her işbirliği platformunun kendine özgü avantajları vardır. Ancak her ikisini de takımınız için satın almak bütçenizi zorlayabilir. Doğru seçim, ayrıntılarda ve anahtar farklılıklarda yatmaktadır. Her birinin en iyi yaptığı şeyi inceleyeceğiz ve takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağız.

Slack nedir?

Slack, işbirliğine dayalı iletişimi yöneten bulut tabanlı bir platformdur. Takımların işbirliği yapması, belge paylaşması ve iş akışlarını verimli bir şekilde organize etmesi için merkezi bir alan sağlar.

Gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı, takım sohbeti ve özelleştirilebilir kanallar gibi özellikleriyle Slack, iletişiminizi tek bir platformda birleştirmeye odaklanır. Önemli güncellemeler veya tartışmalar e-posta yığınları arasında kaybolmaz.

Slack özellikleri

İşte işbirliğine dayalı takımlar için mükemmel olan bazı anahtar özellikleri.

1. Mesajlaşma ve dosya paylaşımı

Slack'te belgeleri kolayca paylaşabilir, projeleri tartışabilir ve anında geri bildirim alabilirsiniz. Takımınızın incelemesi için Slack'e bir sunum yüklediğinizi varsayalım. Hemen herkes sunumu inceleyip geri bildirimde bulunabilir, bu da düzenlemeleri gerçek zamanlı olarak yapmanıza yardımcı olur.

Bu, teklifleri sonlandırmak veya pazarlama stratejilerini geliştirmek gibi önemli proje dönüm noktalarında yararlıdır. Birçok farklı dosya sürümü ve e-posta ile uğraşmaktan kurtarır. Her şey tek bir yerde düzenli ve kolay bulunur.

slack aracılığıyla

2. Sesli ve görüntülü arama

Takımınızın yüz yüze konuşması gerektiği ancak işe gidip gelmenin mümkün olmadığı bir durumla hiç karşılaştınız mı? Slack'in arama özellikleri bu tür durumlar için tasarlanmıştır. Hızlı bir kontrol toplantısı veya tam kapsamlı bir video toplantısı başlatın. Diğer uygulamalarla uğraşmanıza veya uzun e-posta konuları oluşturmanıza gerek yok!

Bu işlevsellik özellikle beyin fırtınası oturumları, ilerleme güncellemeleri veya müşteri sunumları sırasında yararlıdır. Ayrıca, dünyanın dört bir yanına dağılmış, uzaktan çalışan veya farklı yerlerden işbirliği yapan takımlar için de bir kurtarıcıdır. Anında geri bildirim alın veya herhangi bir sorun yaşamadan takım ruhunu güçlendirin.

slack aracılığıyla

3. Slack Connect

Kuruluşunuz dışındaki kişilerle iletişim kurmak mı istiyorsunuz? Slack Connect ile paylaşılan kanallarda dış ortaklar, müşteriler veya satıcılarla konuşabilirsiniz. Dış paydaşları paylaşılan kanallara davet edin ve dağınık e-posta konuları ile farklı platformlar arasında geçiş yapmaya son verin.

Slack Connect, hızlı iletişimin anahtar olduğu proje yönetimi, müşteri hizmetleri veya tedarikçi ilişkileri için özellikle faydalıdır. Herkesin neler olup bittiğini görmesine, takım olarak daha iyi çalışmasına ve farklı kuruluşlardan olsalar bile daha hızlı karar almasına yardımcı olur.

slack aracılığıyla

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Zoom nedir?

Zoom, insanların video toplantıları aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan bir video konferans aracıdır. Sezgisel kullanıcı arayüzü, kullanıcıların iş görüşmeleri için kullanmasına, uzaktan derslere katılmasına veya dağınık çalışan iş arkadaşları ve/veya aile üyeleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurmasına olanak tanır.

Herhangi bir yerden aynı anda 100 kişiyle video grup görüşmelerine katılabilirsiniz. Ekranınızı paylaşın, anında mesaj gönderin ve hatta sanal arka planları değiştirerek görüşmeleri daha ilginç hale getirin.

Zoom özellikleri

Zoom'un bazı anahtar özellikleri şunlardır:

1. Zoom Telefon ve Zoom Takım Sohbeti

zoom aracılığıyla

Bir iş arkadaşınızdan hızlı bir bilgi mi almanız gerekiyor? Zoom Takım Sohbeti'nde bir mesaj gönderin veya Zoom Telefonu'nu kullanın!

Zoom ayrıca, yaklaşan toplantılarda toplantı katılımcılarını yönetmek için bekleme odalarını etkinleştirmenize olanak tanır. Bu özellik, spontane beyin fırtınası oturumları, şüpheleri gidermek veya zamanında geri bildirim almak için özellikle kullanışlıdır.

zoom aracılığıyla

En iyi yanı nedir? Zoom AI Companion ile, istemlerinize göre tercih ettiğiniz üslup ve uzunlukta sohbet yanıtları oluşturabilirsiniz. Sık sorulan sorulara hızlı yanıtlar vermek veya tutarlı iletişim standartlarını korumak için, bu özellik özellikle hızlı yanıt vermeniz ve her yanıtın kişisel hissettirmesini sağlamanız gerektiğinde daha hızlı çalışmanıza ve daha profesyonel görünmenize yardımcı olur.

2. Marketplace

Zoom'un Marketplace'i entegrasyonlar sunar. Calendly üzerinden Zoom toplantıları planlayabilir, Google Drive'daki dosyaları doğrudan Zoom'da paylaşabilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz! Yalnız çalışıyor, küçük bir takımda çalışıyor veya büyük bir şirkette çalışıyor olmanız fark etmez. Entegrasyon için kullanılabilen tüm bu farklı araçlarla, kurulumunuza daha fazla araç eklerken bile favori iş akışlarınızı kullanmaya devam edin.

3. Beyaz Tahta

zoom aracılığıyla

Zoom Beyaz Tahta, fikirlerinizi görsel olarak beyin fırtınası yapmanızı sağlar. Böylece bir proje üzerinde kolayca işbirliği yapabilir ve planlarınızı gerçek zamanlı olarak çizebilirsiniz. Örneğin, takımınızla sanal bir toplantı yönetiyorsanız, gerçek bir toplantı odasında olduğu gibi fikirlerinizi kolayca yazabilir, diyagramlar çizebilir ve proje adımlarını planlayabilirsiniz.

Bu araç, herkesin aktif olarak katılımını sağlayarak fikir üretmeye yardımcı olduğu için beyin fırtınası oturumları, toplantı planlama veya tasarımların gözden geçirilmesi için idealdir. Fikirlerin görsel olarak paylaşılmasının önemli olduğu uzaktan çalışan takımlar, dağıtılmış işbirlikleri ve sanal atölye çalışmaları için mükemmeldir.

Zoom fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Business Plus: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack ve Zoom: Özellik Karşılaştırması

Nerede çalışırsanız çalışın ve takımınız nasıl olursa olsun, Zoom ve Slack sizi bağlantıda ve verimli tutar.

Anahtar farklılıkları anlamak için hızlı bir karşılaştırma tablosu.

Özellik Slack Zoom Sohbet Evet Evet Dosya paylaşımı Evet Evet Sesli ve görüntülü işbirliği Evet Evet Entegrasyon yetenekleri Evet Evet AI fonksiyon Evet Evet Beyaz Tahta Hayır Evet Ş Akışı Oluşturucu Evet Hayır Ekran kaydı Evet Evet Toplantı kişiselleştirme Hayır Evet Not alma Evet Evet Güvenlik özellikleri Evet Evet

Slack, iş arkadaşlarınızla eşzamansız veya gerçek zamanlı olarak sohbet edebileceğiniz ve dosyaları sorunsuz bir şekilde paylaşabileceğiniz sanal ofisiniz gibidir. Zoom, Zoom takım sohbeti ve Zoom Phone gibi kullanışlı özellikleriyle yüz yüze sohbetler ve video toplantılar için vazgeçilmez bir araçtır. Her ikisi de takım çalışmasını ve işbirliğini basitleştirir: Slack özelleştirilebilir kanallarıyla, Zoom ise Beyaz Tahtalarıyla.

Şimdi, Slack ve Zoom'u derinlemesine karşılaştırarak hangisinin sizin için en uygun olduğunu belirleyelim.

1. Sohbet özellikleri

Slack

En iyi çevrimiçi toplantı araçlarından biri olan Slack, satış sunumları, şirket güncellemeleri veya müşteri desteği gibi belirli konularda veya takımlar arasında "kanallar" aracılığıyla grup sohbetlerine olanak tanır

Slack sohbet kanallarında mesajları, araçları ve dosyaları özgürce paylaşın

Kanallar iki türdür: şirket genelinde herkese açık olan genel kanallar ve yalnızca davetle erişilebilen gizli kanallar

Slack Connect aracılığıyla harici ortaklarla da bağlantı kurabilirsiniz. Böylece Çalışma Alanınızdan ajanslara, müşterilere ve satıcılara anında erişebilirsiniz

Avantajları nelerdir? Bilgi silolarını ortadan kaldırır ve herkesin her zaman tüm ilgili bilgilere erişebilmesini sağlar. Takım iletişimi kolaylaşır. Yeni kişiler toplantılara katıldığında, en başından itibaren bilgilendirilirler. Ayrıca, eski sohbetler kaydedildiğinden, geçmiş tartışmaları her zaman inceleyerek içgörüler elde edebilirsiniz.

Zoom

Zoom Takım Sohbeti özelliği, sesli veya görüntülü iletişime ihtiyaç duymadığınızda iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Sanal toplantılar için kullanılan aynı uygulama ile entegre olur

Zoom Takım Sohbeti'ni hem mobil hem de masaüstü cihazlarda bulabilirsiniz

Slack gibi, Zoom Takım Sohbeti de genel veya gizli kanallara izin verir. Ancak üye sayısı 10.000'den fazla olamaz

Video paylaşım özellikleri mi istiyorsunuz? Sorun değil, sadece videolardan daha fazlasını gönderebilirsiniz. Zoom Takım Sohbeti ile sesli mesajlar, hatta GIF'ler veya başka herhangi bir dosya türü gönderin

mesajları "favori" olarak işaretleyin veya sabitleyin, kişisel dosyalarınızı düzenleyin ve hatırlatıcılar ayarlayın

Ayrıca hatırlatıcılar ayarlayabilir, sohbetleri arşivleyebilir ve hatta mesajları gönderdikten sonra düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Zoom Takım Sohbeti

Son karar

Zoom ve Slack'in her ikisi de harika takım sohbet özelliklerine sahiptir. Ancak Slack, Zoom'dan farklı olarak Slack Connect ve kullanıcı sınırı olmaması gibi bazı ekstra avantajlar sunar. 🙌

2. Sesli ve görüntülü işbirliği

Slack

Huddles ve Clips, Slack'in sesli iletişim ve video konferans için tercih edilen araçlarıdır. Huddles'ın yardımcı olduğu noktalar şunlardır:

Huddles, takımınızın sohbet etmesini veya dışarıdaki kişilerle bağlantı kurmasını sağlar. Slack kanalına girin veya doğrudan mesaj göndererek video konferanslarda işbirliği yapın

Kanal veya DM'deki herkes istediği zaman video konferansa katılabilir veya çıkabilir

Ekranınızı paylaşın, üzerine çizimler yapın ve hatta video konferans sırasında canlı altyazılar yayınlayın. Doğaçlama ofis toplantıları, beyin fırtınası oturumları veya sadece takılmak için mükemmeldir

Şimdi Clips'ten bahsedelim. İşte size sunduğu özellikler:

Güncelleme paylaşmanız gerektiğinde hızlı sesli ve görüntülü görüşmeler yapın. Ekranınızı da kaydedebilirsiniz

Acele etmenize veya toplantı planlamanıza gerek yok; size uygun olduğunda kaydedin ve paylaşın. En son projenizi sergilemek, bir demo sunmak veya nasıl yapılır ipuçları vermek

Size en uygun zamanda bu videoları izleyin. Tüm videoların transkriptleri, aradığınızı kolayca bulmanızı sağlar

İşleri hızlandırmak, yavaşlatmak veya sadece altyazıları okumak mı istiyorsunuz? Clips ile zahmetsizce yapın

Zoom

Öte yandan, Zoom toplantılarının sunduğu avantajlar şunlardır:

Birinci sınıf HD ses ve videoyu tabloya getirin

1000 kullanıcıya kadar barındırın, 49'u doğrudan ekranınızda

Yerleşik araçlarla işbirliği yapın. Ekran paylaşımı ve hatta gerçek zamanlı olarak birlikte çizim yapmak bile mümkün

Yaratıcı filtreler, tepki emojileri ve hatta anketler ve el kaldırma gibi etkileşim araçlarını kullanın

Toplantı kayıtları ve aranabilir transkriptlerle geçmiş anları hatırlayın

Outlook, Gmail veya iCalendar bağlantılarıyla doğrudan toplantılar planlayın

Dahası da var! Zoom Beyaz Tahtalar ile Zoom toplantılarınız sırasında gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde beyin fırtınası yapabilirsiniz. Zoom Etkinlikleri, kayıtlardan markalaşmaya kadar her şeyi ayarlamanıza ve biletleri kolayca yönetmenize olanak tanır. Zoom Spaces ile Çalışma Alanınızı özelleştirin ve hatta akıllı kiosklar edinin.

Son karar

Zoom, ciddi ve resmi video görüşmeleri için daha uygundur. Aklınıza gelebilecek her türlü resmi durumu kapsar. Ancak Slack daha rahattır.

Ayrıca, Zoom kullanıcıları Slack kullanıcılarına göre çok daha fazla video seçeneğine sahiptir. 👀

3. Entegrasyonlar

Hem Slack hem de Zoom, çok sayıda entegre uygulama ile iş akışlarınızı basitleştirir.

Slack

Slack, favori araçlarınızla entegre olur, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Cisco Webex ve MS Teams gibi toplantı araçları veya Salesforce, Zoho ve HubSpot gibi CRM araçları gibi en iyi Slack entegrasyonlarından bazılarını edinebilirsiniz. Hatta Zoom ile bile entegre olur!

Zoom

Zoom da geri kalmıyor. Sadece birkaç tıklama ile Zoom'u Google Çalışma Alanı, MS Teams veya Zapier gibi sık kullandığınız uygulamalarla entegre edebilirsiniz.

Son karar

Slack ve Zoom ile favori uygulamalarınızla rahatça çalışabilirsiniz. 🛠️

Reddit'te Slack ve Zoom karşılaştırması

Reddit'i taradık ve insanların Slack ile Zoom hakkında ne düşündüğünü gördük.

Birçok kişi Zoom'un daha gelişmiş özelliklere sahip olduğunu düşünüyor.

İşimi Slack ortamına yeni değiştirdim ve Zoom sohbet konuşmaları için 100 kat daha iyi. En önemli şey Zoom, bir kişi veya grup size mesaj gönderdiğinde, turuncu renkte yanıp söner ve listenizin en üstüne çıkar. Dikkatinizi gerektirir. BU iyi bir tasarım.

İşimi Slack ortamına yeni geçirdim ve Zoom sohbetler için 100 kat daha iyi. En büyük avantajı, bir kişi veya grup size mesaj gönderdiğinde turuncu renkte yanıp sönerek listenin en üstüne çıkması. Dikkatinizi çekiyor. Bu iyi bir tasarım.

Diğer Reddit kullanıcıları, Slack'in bahsetme özelliği ile üstün olduğunu söylüyor:

Slack, sizi veya bir kanaldaki "tüm" mesajları etiketleyen tüm mesajları görebileceğiniz "bahsetmeler" görünümüne sahiptir. Slack'te sizin için önemli ve alakalı olanları kolayca görebilirsiniz. Zoom'da bunu özlüyorum.

Slack, sizi etiketleyen tüm mesajları veya bir kanaldaki "tüm" mesajları görebileceğiniz "bahsetmeler" görünümüne sahiptir. Slack'te sizin için önemli ve alakalı olanları kolayca görebilirsiniz. Zoom'da bunu özlüyorum.

Bir Reddit kullanıcısı, her iki platformun konu özelliklerini özel olarak karşılaştırdı:

Ayrıca, diğer mesajlar gönderildiği için kanal penceresinde yukarı çıkan bir Zoom konusundaki bir konu hakkında konuşmayı deneyin. Bu konuya ulaşmak ve onu açmak için kanalda yukarı kaydırmanız gerekir. Yine Slack, katıldığınız tüm konuları aynı görünümde gösteren "konular" görünümüyle bir avantaja sahiptir, böylece onlara doğrudan yanıt verebilir veya konuyu açabilirsiniz.

Ayrıca, diğer mesajlar gönderildiği için kanal penceresinde yukarı çıkan bir Zoom konusundaki bir konu hakkında konuşmayı deneyin. Bu konuya ulaşmak ve açmak için kanalda yukarı kaydırmanız gerekir. Yine Slack, katıldığınız tüm konuları aynı görünümde gösteren "konular" görünümüyle bir avantaja sahiptir, böylece onlara doğrudan yanıt verebilir veya konuyu açabilirsiniz.

Hiçbir araç nesnel olarak diğerinden daha iyi değildir; hepsi nasıl çalışmak istediğinize bağlıdır.

Slack ve Zoom'a en iyi alternatif olan ClickUp ile tanışın

İşbirliği arıyorsanız, Slack ve Zoom'un en iyi özelliklerini bir araya getiren bir araçla tanışın: ClickUp! Takım sohbetinden yerleşik işbirliği ve ekran kayıt araçlarına kadar, ClickUp takımınızla harika işler başarmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Bir grup projesi üzerinde çalışıyorsunuz, ancak herkes farklı konumlarda. ClickUp'ın Sohbet özelliğini kullanarak ekibinize görev güncellemelerini metin olarak gönderin. ClickUp'ın Beyaz Tahtaları ile aynı odada olmanıza gerek kalmadan, fiziksel bir tahtada olduğu gibi fikirlerinizi birlikte çizebilir veya not alabilirsiniz. 🤩

ClickUp, herkesin düşüncelerini paylaşabileceği sanal bir toplantı odası gibidir. Dolayısıyla, sohbet veya beyin fırtınası için Slack alternatifleri veya Zoom alternatifleri arıyorsanız, ClickUp işleri basit tutar ve takımınızın daha iyi birlikte çalışmasına yardımcı olur.

1. ClickUp Sohbet görünümü

ClickUp Sohbet ile takım iletişiminizi tek bir çatı altında toplayın

ClickUp'ın Sohbet görünümü ile takım mesajlaşması için birçok farklı araç kullanma zahmetinden kurtulun. Şunları yapabilirsiniz:

Takımınızla sohbet edin, güncellemeleri paylaşın ve hatta görevlerin içinde kaynakları bağlayın

@bahsetmeler ile herkesi etiketleyin ve görevlere yorumlar atayın

Web sayfaları, videolar ve ihtiyacınız olan her şeyi doğrudan konuşmaya ekleyin ClickUp'ın filigran içermeyen ücretsiz bir ekran kaydedici olan Clips'i sunduğunu unutmayın

Ve tahmin edin ne oldu? Ayrıntılarla uğraşmanıza gerek yok; her şey kolay erişim için özenle gruplandırıldı

Mesajlarınızı kod blokları, listeler ve afişlerle güçlendirin ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade edin

Biçimlendirme için /Slash Komut kısayollarıyla zaman kazanın

Sohbet görünümünü ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve farklı projeleri veya takımları kolayca takip edin

Kimin neyi görebileceğini kontrol edin ve gizlilik konusunda endişelenmeden Bildirimler ile her şeyden haberdar olun

ClickUp'taki verileriniz, AES-256 veri şifreleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi gelişmiş güvenlik önlemleriyle güvendedir

2. ClickUp'ın canlı işbirliği algılama özelliği

ClickUp'ın işbirliği algılama özelliği, gerçek zamanlı işbirliği sağlar! İş arkadaşınız bir görevi kontrol ediyor veya yorum yazıyorsa hemen haberdar olursunuz. Ayrıca, bir görevin açıklaması üzerinde kim değişiklik yaptığını anında görebilirsiniz.

ClickUp'ın canlı işbirliği algılama özelliği ile birbirinizin işine karışmadan gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın

Artık güncellemeler için beklemek yok; durum değişiklikleri, yeni yorumlar ve görevle ilgili diğer her şey hakkında anında geri bildirim alacaksınız.

3. ClickUp Beyaz Tahtalar

Beyin fırtınası yapmaktan tam teşekküllü iş akışları başlatmaya kadar her şeyde ClickUp Beyaz Tahtaları ile işbirliği yapın

ClickUp'ın Beyaz Tahtaları ile fikirlerinizi ter dökmeden gerçek planlara dönüştürün. Takımınız dağınık olsa bile, senkronizasyonunuz bozulmaz!

Notlar ekleyebilir ve fikirlerinizi tek bir yerde çizebilirsiniz. Ayrıca fikirleri hızlıca görevlere dönüştürebilirsiniz. Görevleri, dosyaları ve belgeleri birbirine bağlayarak bağlantılar kurun ve işinize ciddi bir bağlam kazandırın.

Daha fazla yetenek mi ihtiyacınız var? Yapışkan notlar, resimler veya web bağlantıları ekleyin. En iyi yanı ne mi? İşinizi yapmak için uzman veya sanatçı olmanıza gerek yok; araçlar kullanımı kolaydır. Öğeleri sürükleyip bırakarak fikirlerinizi hayata geçirin!

4. ClickUp Entegrasyonları

ClickUp, 1000'den fazla aracı ücretsiz olarak kullanmanıza olanak tanır! GitHub, GitLab, Google Takvim, Webhooks, HubSpot, Everhour, Harvest, Google Drive, Dropbox, Outlook, MS Teams, Microsoft 365 ve Outlook gibi Microsoft uygulamaları ve düzinelerce üçüncü taraf uygulamayı düşünün.

Ve tahmin edin ne oldu? ClickUp, Slack ve Zoom ile de sorunsuz bir şekilde entegre oluyor!

Daha önce Asana, Trello, Jira veya Basecamp gibi diğer işbirliği araçlarını kullanıyorsanız endişelenmeyin! ClickUp, sorunsuz bir geçiş sağlar; sadece birkaç tıklama ile ayarlarınızı yapabilirsiniz. 🙌

5. ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İletişim Planı Şablonunu kullanarak kuruluşunuzun iç ve dış iletişimini iyileştirin

Herkesin en son bilgileri almak için birbiriyle yarıştığı bir projenin kaosunu hayal edin. ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu bunu ortadan kaldırır. Herkesi aynı sayfada tutmak için merkezi merkezinizdir.

Şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Projenizin amacını, hedef kitlesini ve istenen sonuçları özetleyin. Bu, tüm takım için yol gösterici bir hedef belirler

Görevler ve iletişim kanalları için net sahiplik atayın. Artık kimin neyden sorumlu olduğu konusunda suçlama ve karışıklık yok

Haftalık takım toplantıları, hızlı güncellemeler için Slack kanalları veya belirli bilgi tabanı belgeleri gibi her hedef kitle için en iyi iletişim yöntemini belirleyin

İlerleme izleme ve raporlama ile şeffaflığı koruyun

ClickUp: Slack ve Zoom Tartışmasına Son Veren Çözüm

Slack ve Zoom arasındaki seçim, ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Belge paylaşımı, gerçek zamanlı mesajlaşma ve kanal düzenleme gibi özelliklerle sorunsuz bir takım iletişimi istiyorsanız, Slack sizin için ideal olabilir. Ancak odak noktanız sanal toplantılar, web seminerleri ve video konferanslarsa, Zoom aradığınız çözüm olabilir.

Slack üzerinden işbirliğini mi yoksa Zoom üzerinden sanal toplantıları mı tercih ederseniz edin, ClickUp her ikisinin en iyisini sunarak verimliliği artırmak ve iletişimi en üst düzeyde tutmak için harika özellikler sunar.

Pano'ya atlayın ve ClickUp'a kaydolun, harika işbirliği özelliklerini ücretsiz olarak kullanmaya başlayın! 🤩