Çevik İK Stratejisini Uygulama

Her yerde dijital dönüşümün yaşandığı bir dönemde bile, İK nadiren öncü rol üstlenir. Sonuç olarak, işler hızla ilerlerken İK departmanları genellikle yavaş kaldığını hisseder.

En iyi uygulamaları, ünlü İK kitaplarındaki stratejileri denediniz ve İK yazılımları uyguladınız. Bunların hiçbiri istediğiniz sonuçları vermediyse, çevik İK çözüm olabilir.

Bu blog yazısında, çevik İK'nın ne olduğunu ve daha iyi performans için kuruluşunuzda nasıl uygulayabileceğinizi inceliyoruz.

Çevik İK nedir?

Agile HR, çevik yazılım geliştirme metodolojilerinden esinlenerek insan kaynakları fonksiyonlarına yeni bir yaklaşımdır. Modern iş yönetimine uyum sağlamak için daha uyarlanabilir, işbirliğine dayalı ve yinelemeli bir İK uygulaması oluşturmak üzere çevik/Scrum çerçevelerini içerir.

Çevik İK takımları şunlara odaklanır:

Ayrıntılı yapı : Büyük projeleri daha küçük, yönetilebilir görevlere bölerek, sprint olarak bilinen kısa döngüler halinde yürütme

Müşteri odaklılık : İşe alım yönetiminin (iç müşteri) ve adayın ihtiyaçlarına odaklanma

Geri bildirim döngüleri : Tüm paydaşlardan aktif olarak geri bildirim toplayın ve içgörülere dayalı olarak ortaya çıkan taleplere uyum sağlayın

İşbirliği: İş, finans, İK ve diğer takımlar arasında işlevler arası işbirliğine öncelik verin

Bu, her zaman yaptığınız bir şey gibi görünüyorsa, çevik ve geleneksel İK arasındaki ince farkları size gösterelim.

Çevik ve geleneksel İK arasındaki fark nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, geleneksel İK, şelale geliştirme yöntemine benzerken, çevik İK ise, adından da anlaşılacağı gibi, çeviktir. Bu terimlere aşina değilseniz, Çevik ve şelale yöntemlerini kısaca özetleyelim.

Şimdi, çevik ve geleneksel İK'nın farklarını görelim.

Çevik İK Geleneksel İK Hedef Çeviklik ve inovasyonu artırma Uyum, iş gücü performansı ve risklerin en aza indirilmesi Yapı Esnek ve uyarlanabilir Katı ve hiyerarşik İşbirliği Çapraz fonksiyonlu işbirliği ve yetkilendirme Departman siloları ile önceden tanımlanmış organizasyonel yapılar Karar verme Merkezi olmayan karar alma süreci Merkezi karar alma Süreç Yinelemeli ve aşamalı Sıralı ve doğrusal Odak Müşteri odaklı, hem iç hem de dış paydaşlara değer sunmaya odaklanın İdari görevlere ve uyumluluğa odaklanan, iç operasyonlar merkezli Uyarlanabilirlik Geri bildirim toplama ve stratejileri buna göre ayarlama becerisi yüksek Dış ortamdaki değişikliklere ve pazar taleplerine yanıt verme konusunda zorluk çeken

Çevik İK'nın Avantajları ve Zorlukları

Agile HR, işe alım uzmanları, adaylar, yöneticiler, departman liderleri ve üst düzey yöneticilerin insan yönetimine yaklaşımını dönüştürür. İnsan kaynakları planlamasını ve uygulamalarını modernleştirir. Bunun önemli ve güçlü faydaları vardır.

Çalışan bağlılığı: Çalışanları karar alma süreçlerine dahil ederek, geri bildirimleri teşvik ederek ve Agile öğrenme fırsatları sunarak, bu yöntem çalışanlar arasında sahiplik ve aidiyet duygusu yaratır.

İşe alım performansı: Agile HR, işe alım yöneticileriyle yakın işbirliği içinde çalışarak varsayımları ve hataları en aza indirir. Kolektif bilgiyi genişleterek işe alım sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirir.

İş tatmini: Çevik bir yaklaşım, işlevler arası takımların çeşitli roller üstlenmelerine ve anlamlı projelere katkıda bulunmalarına olanak tanır. Bu, çalışanların rollerinde durgunluk veya sıkıntı hissetmelerini ortadan kaldırarak, çok ihtiyaç duyulan canlılığı sürekli olarak sağlar.

Çalışan bağlılığı: Kişiselleştirme, sürekli iyileştirme, 360 derece geri bildirim, işlevler arası işbirliği gibi Agile İK uygulamaları çalışan bağlılığını artırabilir.

Çevik İK Takımlarının Karşılaştığı Zorluklar

Avantajları çok olsa da, çevik İK'nın uygulanması zorluklardan yoksun değildir. İnsan kaynakları takımlarının karşılaştığı en yaygın zorluklardan bazıları şunlardır.

Kültürel değişim: Agile'ı benimsemek, kültür, zihniyet ve günlük davranışlarda bir değişikliktir. Kuruluş genelinde bu değişime karşı dirençlerin aşılması gerekir.

Kaynak tahsisi: Agile İK girişimleri zaman, bütçe ve yetenekli personel gerektirir. Kuruluşlar, özellikle sınırlı kapasiteyle çalışıyorsa veya birbiriyle rekabet eden öncelikler varsa, bu kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmekte zorluklarla karşılaşabilir.

Mevcut sistemlerle entegrasyon: Eski sistemler, çevik İK'nın gerektirdiği çevikliği ve esnekliği desteklemeyebilir, bu da verimsizliklere ve darboğazlara yol açabilir. Kuruluşlar, eski sistemleri güncellemek veya değiştirmek ve çevik İK uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon sağlamak için yatırım yapmalıdır.

Bu zorlukları proaktif olarak ele alarak ve çevik İK'nın avantajlarından yararlanarak, kuruluşlar İK KPI'larını gerçekleştiren ve kuruluşun başarısını artıran daha çevik, duyarlı ve insan odaklı bir fonksiyon oluşturabilirler.

ClickUp Gösterge Panelleri ile tüm KPI'larınızı izleyin

Agile'ın İK'daki Rolü

Çevik İK, basit bir araç veya süreç değişikliği değildir. İK takımlarının düşünme, konuşma ve hareket etme biçimini temelinden değiştiren bir yaklaşımdır. Çevik değerlerin İK fonksiyonuna nasıl uyarlanabileceğini aşağıda bulabilirsiniz.

İşe alım için Agile İK

Uzun iş ilanları ve mülakat süreçlerinin olduğu günler geride kaldı. Agile HR, en yetenekli çalışanları hızlı bir şekilde çekmeye odaklanır. Bu, aşağıdakiler gibi agile taktikler içerebilir:

Geniş kapsamlı iş ilanları yerine hedefli erişim için sosyal medyayı kullanma

Konuşmaları kolaylaştırmak için çift programlama gibi çift görüşme yöntemini kullanın

Başvuruları kabul etme, görüşme planlama, e-posta güncellemeleri gönderme vb. süreçleri ilgili araçlarla otomasyon

Çalışan bağlılığı için Agile İK

Çevik İK modeli, çevik araçlar ve süreçler kullanarak çalışanların sahiplik ve bağlılık kültürünü teşvik eder.

Müşterinin ihtiyaçlarına yakın olmak için tüm çalışanlarla ilgili faaliyetlere ilişkin geri bildirim döngüleri

Fikir ve içgörülerin paylaşılması için açık iletişim kanalları oluşturun

Dijital ve açık işbirliği

Performans değerlendirmesi için Agile HR

Yıllık değerlendirmelere veda edin! Çevik İK yaklaşımı, hedef belirleme, düzenli kontroller ve değerlendirmeden çok gelişim odaklı konuşmalara odaklanarak sürekli performans yönetimini vurgular. Bu yaklaşım, yetenek yönetimini bir uygulama olarak temelden dönüştürür.

Çevik takımlar, yıllık yerine aylık ve üç aylık değerlendirmeler yapar. Yıllık hedefleri her hafta/ay için daha küçük parçalara ayırırlar. 360 derece geri bildirime öncelik verirler.

Çalışan bağlılığı için Agile İK

Agile HR, öğrenme ve gelişim kültürünü teşvik eder. Çalışanların rollerinde büyümelerini sağlar ve kariyer gelişimi için yenilikçi fırsatlar sunar.

Bu strateji, çalışanların mevcut işlerinden doğrudan görünmese bile, kuruluş içindeki fırsatları belirlemelerine ve bu fırsatları takip etmelerine olanak tanır.

Başlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? Bu ücretsiz İK şablonlarından herhangi birini kullanın.

ClickUp'ın İK SOP Şablonu, İK süreçlerini ve prosedürlerini oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Çevik İK Metodolojileri

Artık, geri bildirim odaklılık, aşamalı teslimat ve rekabet yerine işbirliği gibi çevikliğin bazı ilkeleri, geleneksel İK uygulamalarına kolayca uygulanabilir.

Ancak, çevik İK'nın bundan biraz daha fazlasını yapması gerekir. Parça parça uygulamaların ötesine geçerek bütüncül bir yaklaşımı benimsemesi gerekir. Yaygın olarak izlenen modellerden bazıları şunlardır:

1. Scrum

Scrum yazılım geliştirme, büyük projeleri iki haftalık kısa sprintlere ayıran, zaman kutusuna dayalı bir çerçevedir. Yeni bir oryantasyon programı geliştirmek veya performans değerlendirme sürecini yenilemek gibi projeleri yöneten bir İK uzmanıysanız, Scrum benimseyebileceğiniz harika bir yapıdır.

Scrum yöntemiyle İK projelerini başarıyla uygulamak için:

Sprintlerle düşünün: İşi 1-2 haftalık sprintlerde tamamlanabilecek küçük, yönetilebilir parçalara bölün.

Birikim listesi oluşturun: İş takımlarından gelen talepleri kabul edin ve bunları açıkça önceliklendirilmiş bir birikim listesinde düzenleyin.

Önceliklendirin: Her sprintte tamamlanması gereken görevleri önceliklendirmek için kullanıcı hikayelerine benzer bir süreç kullanın.

Standup ve retrospektif toplantılar düzenleyin: Günlük standup toplantıları düzenleyerek günün planlarını tartışın ve engelleri ortadan kaldırın. Sprint retrospektiflerinde başarıları ve başarısızlıkları tartışın.

İlerlemeyi ölçün: Alt görevleri görevlere ve projelere dönüştürerek ilerlemeyi etkili bir şekilde izleyin.

2. Kanban

Kanban, iş akışını yönetmek için görsel bir pano kullanır. Görevler, farklı aşamalar arasında hareket eden kartlarla temsil edilir (ör. yapılacak, ilerleme kaydedildi, tamamlandı). İK takımları, her rol için işe alım süreci gibi kendileri için en uygun amaçlara göre Kanban panolarını ayarlayabilir.

Kanban'dan en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdakileri göz önünde bulundurun.

Süreç haritalama : Her süreci Kanban panosunda ödenebilecek aşamalara bölün

Parametreleri belirleyin : Atanan kişi, son tarih, kabul kriterleri vb. gibi her görev için ihtiyacınız olan şeylerin bir listesini yapın.

Akış halinde iş: Takımları, görevleri bir aşamadan diğerine akan bir akış olarak düşünmeleri için eğitin

Agile proje yönetimi için kendi Kanban panonuzu oluşturmak üzere ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonunu kullanın.

3. DevOps

DevOps yazılım geliştirme, takımların yetkilendirilmesi, otomasyon ve sürekli iyileştirme üzerine kuruludur. Bu ilkeler DevOps'a şu şekilde uygulanabilir:

Teknolojiyi benimsemek ve çalışanların İK kaynaklarına (ör. sosyal haklar kaydı, politika belgeleri) erişebilmeleri için self servis portallar oluşturmak

Gider talepleri, izin onayları vb. gibi rutin görevleri otomatikleştirin.

İşgücünün bütünsel bir görünümü için bordro veya performans yönetimi gibi diğer sistemlerle entegrasyon

Performans, geri bildirim, gözlemler ve ortaya çıkan beklentilere dayalı olarak sürekli iyileştirme

Bonus: DevOps ve Agile hakkında temel bilgiler

4. Asgari uygulanabilir ürün

Yazılımda bu, erken geri bildirim almak ve hızlı bir şekilde yineleme yapmak için bir ürün veya hizmetin basitleştirilmiş bir sürümünü oluşturmak anlamına gelir. Çevik İK takımları için, özellikle değişim yönetimi programlarında son derece yararlı olabilir.

Yeni bir ücretlendirme yapısı düşünüyorsanız, bunu tüm organizasyona uygulamadan önce daha küçük ölçekte (örneğin, yeni bir departman veya takımda) deneme amaçlı uygulayabilirsiniz.

Bu, gerçek dünya kullanıcı deneyimine dayalı hızlı ayarlamalar yapılmasına olanak tanır ve çalışanların ilgisini çekmeyebilecek çevik İK yönetimine kaynak israfını önler.

Hangi çevik İK modelini seçerseniz seçin, bir uygulama planına ihtiyacınız olacaktır. Şanslısınız!

Takımınızda Agile İK'yı Uygulama

İnsan kaynakları takımınızı çevik bir güç merkezine dönüştürmeye hazır mısınız? Başlamak ve süreci kolaylaştırmak için adım adım kılavuzumuzu inceleyin.

1. Değerlendirin ve uyum sağlayın

Verileri toplayın: Takımınızın mevcut durumunu ve gelecekte ulaşmak istediğiniz durumu anlamakla başlayın. Anketler, odak grupları veya bire bir konuşmalar yapın. Güçlü ve zayıf yönleri ile iyileştirme fırsatlarını belirlemek için Agile dokümantasyonu oluşturun.

Hedeflerinizi belirleyin: İK hedeflerini genel iş hedefleriyle uyumlu hale getirin. İyileştirmek istediğiniz anahtar İK metrikleri nelerdir? SMART hedefleri çerçevesini kullanarak bu hedeflere ulaşma şansınızı artırın.

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp'ın Çevik Takım Yol Haritası Şablonu, daha geniş organizasyonel bağlam içinde yerinizi görselleştirmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Agile takım yol haritası şablonu

2. Çevik İK takımınızı oluşturun

Takımı oluşturun: Agile İK girişimlerinizi yönetecek İK takım üyelerini seçerken beceri, deneyim ve değişimi benimseme istekliliğini göz önünde bulundurun. Agile'a aşina olan ve yöntemlerini onaylayan kişiler en iyi seçim olabilir.

Onların yolundan çekilin: Agile, ancak yetkilendirme üzerine kurulduğunda işe yarar. Agile takımlarınızın kendi kendini yönetmesini sağlayın ve kendi aralarında karar almalarını teşvik edin.

3. Çevik uygulamaları benimseyin

Çerçevenizi seçin: İK süreçlerinize en uygun çevik metodolojiyi (Scrum, Kanban vb.) seçin.

Uygulamalarınızı özetleyin: Agile İK'yı nasıl uygulayacağınızı, hangi araçları kullanacağınızı ve hangi süreçleri izleyeceğinizi tasarlayın

ClickUp'ın İK El Kitabı Şablonu ile şirketin temel organizasyonel değerlerini tanımlayın ve iletin

Çevik uygulamaları görünür ve erişilebilir hale getirerek takımınızın bunları coşkuyla benimsemesini sağlayın. ClickUp İK El Kitabı Şablonunu kullanarak çevik İK ile ilgili her şey için başvurabileceğiniz bir kılavuz oluşturun.

Adım 4: Uygulayın ve tekrarlayın

İletişim kurun: Agile İK takım üyelerine iş yapış şeklinizdeki değişiklikleri bildirin. Hem felsefeyi hem de eylem öğelerini tartışın. Onları aktif olarak fikirlerini belirtmeye ve tartışmaya teşvik edin.

İşleri sprintlere bölün: Büyük projeleri net hedefler, son tarihler ve kabul kriterleri ile yönetilebilir parçalara bölün.

Şeffaf olun: ClickUp'ın Kanban panoları gibi görsel araçlarla bilgileri erişilebilir ve kolay anlaşılır hale getirin. Böylece herkes ilerleyen işleri her zaman net bir şekilde görebilir.

Geri bildirim toplayın ve uyum sağlayın: Resmi ve gayri resmi yollarla geri bildirim toplayın. Resmi olarak, performansı ölçmek için anketler veya görüşmeler yapın.

Gayri resmi olarak, insanların değişime nasıl tepki verdiklerini gözlemleyin. Neyi sevdiklerini ve neyi sevmediklerini belirleyin. Agile İK zihniyetini anlamaya çalışın. Geri bildirimlere göre agile İK'nın benimsenmesini yavaşlatın veya hızlandırın.

ClickUp ile Agile İK Uygulamanızı Başlatın

Çevik İK yönetimi bir yolculuktur, varış noktası değildir. Başlangıçta bir yazılım geliştirme paradigması olan çeviklik ilkeleri, günümüzde çok çeşitli fonksiyonlarda yaygın olarak uygulanmaktadır ve İK de yavaş yavaş bu ilkeleri benimsemektedir.

Bu organizasyonel değişimi çevik İK'ya doğru yönlendirmek için keskin araçlardan oluşan bir zırha ihtiyacınız var. ClickUp tam da bunun için tasarlanmıştır.

Sağlam proje yönetimi, özelleştirilebilirlik, işbirliği ve daha fazlasını sunan ClickUp, Agile dönüşüm yolculuğunuzda mükemmel bir ortaktır. ClickUp'ın yüksek performanslı, Agile bir İK takımı oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün!

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.