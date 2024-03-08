DevOps Metriklerini Kullanarak Proje Başarısını Ölçme

Yüksek kaliteli yazılımları hızlı bir şekilde teslim etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz.

Peki, DevOps süreçlerinizin etkinliğini ve yazılım geliştirme takımınızın performansını nasıl ölçebilirsiniz? İşte burada DevOps metrikleri devreye girer.

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok DevOps aracı ve Anahtar Performans Göstergesi (KPI) vardır. Ancak bir dizi KPI tek başına yardımcı olmaz. Takımınız ve projeniz için en uygun olanları nasıl seçeceğinizi bilmeniz gerekir.

Bunu yapmak için, kullanmadan önce her bir anahtar DevOps metriklerini anlamanız gerekir. Bu biraz zor olabilir. Ancak endişelenmeyin! Biz size yardımcı olacağız.

Yazılım geliştirmenizi iyileştirmenize ve DevOps süreçlerinizi hızlandırmanıza yardımcı olabilecek tüm DevOps metriklerini özetledik.

DevOps Metrikleri Nedir?

DevOps metrikleri, yazılım geliştirmede yer alan takımların teknik ve süreç performansını izleyen veri odaklı ölçümlerdir. Bu veri noktaları, DevOps uygulamalarınızın performansını, verimliliğini ve etkinliğini ölçer.

DevOps uzmanlarına, takımlarının yazılım teslimat kalitesi ve hızı hakkında içgörüler sağlar. DevOps metriklerini izlemek ve analiz etmek, takımın geliştirme sürecini optimize etmek ve iyileştirmek ve teslimat sorunlarını çözmek için çok önemlidir.

DevOps metrikleri izole veya bağımsız değildir. Bunlar birbiriyle ilişkilidir ve takım kültürü, işbirliği, otomasyon, geri bildirim ve öğrenme gibi çeşitli faktörlerden etkilenir.

DevOps metrikleri de tek tip değildir, çünkü farklı takımlar ve projeler farklı önceliklere ve odak alanlarına sahip olabilir.

Genel olarak, bunlar şu şekilde sınıflandırılabilir:

Dağıtım metrikleri : Yazılım dağıtımlarının hızını, sıklığını ve başarısını ölçer

Değişiklik yönetimi metrikleri : Sisteminizde yapılan değişikliklerin kararlılığını ve etkinliğini izler

İzleme ve operasyonel metrikler: Yazılımınızın ve altyapınızın sağlığını, performansını ve çalışma süresini değerlendirir

DevOps Metriklerinin Önemi

DevOps, yazılım ve BT operasyon takımları arasındaki süreçleri otomatikleştirme ve entegrasyonlarla ilgilidir.

Anahtar kalite parametrelerinden ödün vermeden daha güvenilir sürümler ve dağıtımlar sunabilen yazılım takımları, başarıya ulaşma olasılığı daha yüksektir.

Bunun nedeni, iç ve dış paydaşların müşteri geri bildirimlerine ve özellik taleplerine daha çevik ve duyarlı olmalarıdır.

Ancak, yazılım çevikliğini sağlamak için etkili DevOps metriklerini uygulamak kolay değildir. Takımınız için doğru metrikleri seçmeli, doğru ve zamanında verileri toplamalı ve sonuçları analiz ederek bilinçli kararlar almalısınız.

Veri kalitesini ve tutarlılığını sağlamak her kuruluş için bir zorluktur. Ancak endişelenmeyin; bu engelleri aşmanıza ve DevOps süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları ve püf noktaları var.

Buna geçmeden önce, önce dört temel DevOps metriklerini öğrenelim.

Temel DevOps Metriklerinin Ayrıntılı Analizi

İzleyebileceğiniz birçok performans göstergesi vardır, ancak en önemli DevOps metrikleri dört DORA metriğidir. DORA, DevOps Research and Assessment (DORA) anlamına gelir ve yazılım teslim performansının temel göstergeleri olarak bu dört anahtar metriği yayınlayan uzun soluklu bir araştırma programıdır.

Her birine daha yakından bakalım.

1. Değişiklikler için teslim süresi

Değişiklikler için gereken süre, bir kod değişikliğinin başlatılmasından üretimde başarıyla devreye alınmasına kadar geçen süreyi ölçer. Herhangi bir kod değişikliği talebi, geliştirme, test, kod inceleme, derleme ve devreye alma gibi birçok aşamadan geçer. Üretime devreye alındıktan sonra, bir kod değişikliği, amaçlanan işlevselliğini doğrulamak için doğrulanır.

Başarılı takımlar, teslimat sürelerini günler, haftalar veya aylar olarak hesaplayan nispeten düşük performanslı takımlara kıyasla saatler olarak ölçer. Değişiklikler için teslimat süresi ne kadar kısa olursa, yazılım teslimatı o kadar verimli olur. DevOps uzmanları genellikle teslimat süresini kısaltmak için test otomasyonunu, gövde tabanlı geliştirmeyi ve küçük partiler halinde oluşturmayı savunur.

Değişiklikler için gereken süre, engelleri tespit etmek ve bunları derhal ortadan kaldırmak için harika bir metriktir. Anında düzeltmeye yardımcı olmanın yanı sıra, gereken süreyi optimize etmek, takımların yazılım teslim sürecini iyileştirmek için sürekli olarak çalışmasına da yardımcı olur.

2. Dağıtım sıklığı

Dağıtım sıklığı, kod değişikliklerinin, özellik isteklerinin ve güncellemelerin üretime ne sıklıkla sunulduğunu ölçer. Bir kuruluşun yazılım ve sistemlerine değişiklikler ve yükseltmeler sunma yeteneğinin anahtar performans göstergesidir.

Yüksek dağıtım sıklığı, verimli bir takımın göstergesidir. Otomasyon araçlarını kullanarak tutarlı sürümler sağlamak, etkili sürüm yönetimi gerçekleştirmek, otomatik test uygulamaları uygulamak ve boru hattı verimliliğini sağlamak, yüksek dağıtım sıklığını korumak için kanıtlanmış yöntemlerdir.

Yüksek performanslı takımlar, kod değişikliklerini talep üzerine bir gün içinde dağıtmayı başarır. Ortalama veya düşük performanslı takımlar ise kod değişikliklerini daha uzun haftalık veya aylık periyotlara ayırır.

Tek dikkat edilmesi gereken nokta, dağıtım sıklığını en üst düzeye çıkarmaya çalışırken kalite metriklerini gözden kaçırmamaktır. Başarılı bir dağıtım, hız kadar güvenilirlik de gerektirir.

3. Değişiklik başarısızlık oranı

Değişiklik başarısızlık oranı, üretime geçtikten sonra hemen düzeltilmesi gereken kod değişikliklerinin yüzdesini ölçer. Bunlar genellikle müşteri biletleri formunda ortaya çıkar. Testlerin bir parçası olan düzeltmeler veya revizyonlar, değişiklik başarısızlık oranını hesaplarken hesaba katılmamaktadır.

Yüksek performanslı takımların değişiklik başarısızlık oranı %0 ile %15 arasında değişir. Hataları izlemek için değişiklik başarısızlık oranlarını düzenli olarak raporlamak önemlidir. Trunk tabanlı geliştirme ve küçük partiler halinde oluşturma gibi uygulamalar, değişiklik başarısızlık oranını düzeltmeye yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı izleme ve uyarı sistemleri de değişiklik başarısızlık oranını kontrol etmeye yardımcı olabilir.

4. Ortalama kurtarma süresi

Ortalama kurtarma süresi veya MTTR, bir yazılım geliştirme ekibinin bir sistem arızasından veya olayından kurtulmak için harcadığı ortalama süreyi izlemek için kritik bir metriktir. MTTR'yi en aza indirmek, iyi bir son kullanıcı deneyimi sağlamak için önemlidir. Müşterilerle yapılan birçok hizmet seviyesi anlaşması (SLA) MTTR hedefleri içerir.

Yüksek performanslı mühendislik takımları, olaylardan kurtulmak için bir saatten az zaman harcar. Bu hız, potansiyel riskleri önceden çözme, olay işaretleyicilerini otomatik olarak belirleme ve otomatik alarm sistemleri kurma becerilerinden kaynaklanır.

Çözüm tamamlandığında, etkili yazılım geliştirme takımları benzer olayların gelecekte tekrarlanmasını önlemek için ayrıntılı bir kök neden analizi (RCA) gerçekleştirir. MTTR için izleme ve optimizasyon, DevOps uygulamalarının önemli bir parçasıdır.

Ek DevOps Metrikleri: Başarı için İzleme

Dört temel DORA metriğinin yanı sıra, diğer DevOps metrikleri de yazılım teslim performansınızı izlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olabilir. Bu ek DevOps başarı metriklerinden bazılarını ve bunları nasıl izleyeceğinizi inceleyelim.

1. Döngü süresi

Döngü süresi, geliştirme ekibinin bir öğeyi sevkiyat için kapatması için gereken süreyi ifade eder. Geliştiricilerin bir öğe üzerinde çalışmaya başladıkları andan itibaren ölçülür. Döngü süresi, proje yönetimi ve tahminlerde yardımcı olan anahtar bir metriktir. Daha kısa döngü öğeleri, verimli ve etkili yazılım teslim süreçlerinin bir göstergesidir.

2. Hata kaçış oranı

Hiçbir yazılım dağıtımı hatasız değildir. Ancak, bir DevOps uzmanı olarak, üretim sonrası kusurları en aza indirmeye çalışırsınız. İşte burada "kusur kaçış oranı" devreye girer.

Üretim öncesi aşamada ve üretim aşamasında kusurların ne sıklıkla keşfedildiğini ölçmeye yardımcı olur. Yüzde olarak raporlanır. Bu metrik, yazılım teslimatınızın kalitesini izlemenize yardımcı olur.

3. Uygulama kullanımı ve trafik

Hepimiz yazılımımızın hedef kullanıcı tabanında başarılı olmasını ve yaygın olarak benimsenmesini isteriz. Uygulama kullanımı ve trafik, sistemimize gerçek zamanlı olarak erişen kullanıcı sayısını ölçer.

Ağır kullanıcı yükünün diğer yüzü, sistem arızaları riskidir. DevOps uzmanları, bunu önlemek için uygulama kullanımını ve trafik metriklerini düzenli olarak izler. Belirli bir kullanım eşiğinde bir ihlal tespit ettiklerinde, sorunları gidermek ve sorunlar ortaya çıktığında hızlı bir şekilde yanıt vermek için takımlarını hazırda bekletirler.

Kullanım ve trafikte ani bir düşüş de sorunların işaretidir. Trafiği tercihen gerçek zamanlı olarak izlemek ve takımları bilgilendirmek, sorunları daha hızlı çözmelerine ve kullanıcı memnuniyetsizliğini önlemelerine yardımcı olur.

4. Hata oranları

Hata oranı, belirli bir zaman diliminde bir sistemde meydana gelen hata sayısını ölçer. Bu metrik, kalite testi, dağıtım ve operasyonel aşamalarda çok önemlidir. Yüksek hata oranı, müşteri memnuniyeti düzeylerinizi etkileyebilir.

Hata oranlarını en aza indirmek, kalite kültürünü geliştirmek için anahtardır. Dağıtımdan sonra hatalara dikkat edin. Burada ve orada birkaç hata olması normaldir, ancak olağandışı artışlara dikkat edin ve takımlarınızın yardımıyla gerekli önlemleri hemen alın.

DevOps Metriklerini İzlemede Zorlukların Üstesinden Gelmek

DevOps metriklerini izlemek birçok nedenden dolayı zor olabilir.

Metrikler, onları destekleyen veriler kadar iyidir. DevOps takımları, veri doğruluğunu sağlamak için doğru kaynakları belirledikten ve süreçleri uyguladıktan sonra sorunsuz veri akışını sağlamalıdır. Metriklerin DevOps başarısını ölçmesinin tek yolu budur.

DevOps metriklerini izlemede bir başka zorluk da şeffaf iletişimdir. Bu, teknik bir eksiklikten çok kültürel bir kusurdur. DevOps takımları, sahadaki takımlara anahtar metriklerin değerini iletmenin ve vurgulamanın önemini genellikle göz ardı eder.

Takımlar, her bir metriklerin geliştirme performansını nasıl değerlendirdiği konusunda iyi bilgilendirilmelidir. Ayrıca, değişen KPI'lara göre hızlanma veya ayarlama yapma yetkisine sahip olmalıdırlar.

Bu zorluklar, yazılım tesliminde mükemmelliğe ulaşmayı zorlaştırsa da, aşılması imkansız değildir. Neyse ki, modern DevOps takımları için araçlar formunda yardım mevcuttur.

ClickUp, takımlarınızın kalite standartlarını korurken yazılımları daha güvenilir, verimli ve sık bir şekilde teslim etmesini sağlayan hepsi bir arada bir yazılım platformudur.

ClickUp'ın DevOps uygulamalarınızı nasıl geliştirebileceğini görelim:

1. Zahmetsizce yazılım takımları oluşturun

ClickUp'ın Yazılım Takımı Proje Yönetimi aracıyla, takımınızın yazılım projelerini daha verimli ve etkili bir şekilde planlamasına, oluşturmasına ve teslim etmesine yardımcı olabilirsiniz.

ClickUp'ın Yazılım Takımı Proje Yönetimi aracı ile hepsi bir arada iş merkezi sayesinde DevOps geliştirme sürecini basitleştirin

Bu araç, yazılım takımlarının genellikle kullandığı birden fazla araç ve uygulamanın yerini alan hepsi bir arada bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Özel ihtiyaç ve tercihlerinize göre özelleştirebilir ve diğer platformlarla entegre edebilirsiniz.

Formlarla hataları ve sorunları izlemek ve bunları kolay yönetim ve görünürlük için görevlere dönüştürmek için kullanın. Ayrıca sprint backlog'larınız için çevik iş akışları oluşturmanıza da yardımcı olur. Çok fazla olay ortaya çıktığında, takımınızın kritik sorunları önceliklendirmesine ve hizmeti geri yüklemek için çok daha az zaman harcamasına yardımcı olabilir, böylece herkes ilerleme hakkında bilgilendirilir.

2. İlerlemenizi izleyin

ClickUp ile birden fazla kaynak ve sistemden veri toplamak için zaman ve çaba harcamazsınız. Proje belgelerinizden, görevlerinizden ve raporlarınızdan tüm verileri tek seferde alan özelleştirilmiş ClickUp Gösterge Panelinizi ayarlayabilir ve ardından tüm DevOps metriklerinizi günlük olarak gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Tüm DevOps metriklerinizi izlemek için ClickUp'ı tek bir bilgi kaynağı olarak kullanın

ClickUp, devam eden projenizin durumu için tek doğru kaynak haline geldiğinden, bu, veri kalitesi sorunlarınızı çözer. Aynı özelliği raporlama amacıyla da kullanarak iş paydaşlarınızı kuruluşunuzun performansı hakkında güncel tutabilirsiniz.

3. İşbirliği yapın ve daha hızlı büyüyün

ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleri, proje hedeflerinize ulaşmanıza ve ilerlemenizi takımlarınızla gerçek zamanlı olarak paylaşmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleriyle projelerinizi daha iyi planlayın ve önceliklendirin

DevOps proje yönetimi, yüksek riskli ve karmaşık teslimatları yönetirken çok zorlayıcı olabilir. ClickUp, izleme ve işbirliği stresini ortadan kaldırır, böylece hız ve kalite ile ilgili belirlediğiniz DevOps metriklerine ulaşmaya odaklanabilirsiniz.

ClickUp, oyunun kurallarını değiştiren DevOps uygulamalarını hayata geçirmenize ve takım üyelerinizde sorumluluk bilinci oluşturmanıza yardımcı olacak birçok özellik sunar.

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI'lar ) ve Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR'ler), takım tarafından tamamen benimsenip sahiplenilene kadar sadece sayılardan ibarettir.

4. Mükemmellik kültürünü teşvik edin

ClickUp Hedefleri, belirlediğiniz DevOps metriklerini ve KPI'ları, sahipleri ve zaman çizelgeleriyle birlikte görevlere haritalamanıza yardımcı olur. Bu şekilde, takım işlerinin başarı metriklerini nasıl etkilediğini tam olarak görebilir.

ClickUp Hedefleri ile proje hedeflerinde şeffaflığı ve gerçek zamanlı görünürlüğü artırın

ClickUp ayrıca, takımınızdaki kişileri etiketleyerek müşteri biletlerine, olaylara ve sorunlara otomatik olarak müdahale etmeleri için bildirim göndermenizi sağlar. Bu sayede, takım genelinde DevOps metriklerinin benimsenmesi sorununu çözmenize yardımcı olur ve daha hızlı işbirliği sağlar.

ClickUp'ı kullanarak işleri halletme ve doğru şekilde yapma ruhunu teşvik edebilirsiniz. Takımınız için gelecek çeyrekteki hedeflerinizi belirlemek için ilham arıyorsanız, ClickUp bazı hedef belirleme şablonları da sunmaktadır.

ClickUp ile Yazılım Teslim Performansınızı En Üst Düzeye Çıkarın

Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD), DevOps'un temelini oluşturur. Etkili DevOps metriklerini izlemek, yazılım geliştirme uygulamalarınızı sürekli olarak iyileştirmenize yardımcı olur.

Bu, daha büyük iş hedefleri ve stratejileri için de çok önemlidir. Net KPI'lar ve metrikler, işlevler arası işbirliğini kolaylaştırır ve kalite ve pazar rekabet gücü standartlarını belirler.

DevOps, gelişmiş otomasyon ve içgörülü raporlama ile şekillenen, sürekli gelişen bir alandır.

DevOps veya çevik bir profesyonel olarak, takımlarınızın verimliliğini artırmak için ClickUp gibi sağlam bir yazılım proje yönetimi platformunu kullanabilirsiniz.

Yazılım teslim sürecinde gelişmiş otomasyon ve kapsamlı raporlama, DevOps'un geleceğini şekillendirecektir. ClickUp, bunu benimsemenize yardımcı olmak için burada.

ClickUp'ın KPI'ları atama, izleme ve ölçme yetenekleri sayesinde, operasyon takımlarınız kalite standartlarını korurken yazılımları daha güvenilir, verimli ve sık bir şekilde teslim edebilir.

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Sık sorulan sorular

1. Anahtar DevOps metrikleri nelerdir?

DORA metrikleri olarak da bilinen dört anahtar DevOps metriği, dağıtım sıklığı, değişiklik başarısızlık oranı, değişiklik için gereken süre ve hizmetleri geri yüklemek için gereken ortalama süredir. Bu metrikler, yazılım geliştirme ve BT operasyonlarının verimliliğini ve performansını değerlendirir.

Diğer önemli metrikler arasında hata kaçış oranı, döngü süresi, çalışma süresi, kod değişimi, gecikme maliyeti, olay yanıt süresi vb. bulunur. Metriklerin kesin seçimi, organizasyonel bağlama ve projenin kendisinin birincil hedefine bağlıdır.

2. DevOps'ta 4 ana metrik nedir?

Takımların yazılım projelerinin performansını ölçmek için kullandıkları dört anahtar DevOps metriği şunlardır:

Dağıtım sıklığı: Kod değişikliklerinin üretime sunulma sıklığı

Değişiklikler için teslim süresi: Bir geliştirme görevinin başlatılmasından tamamlanmasına ve üretim ortamına bırakılmasına kadar geçen süre

Değişiklik başarısızlık oranı : Herhangi bir başarısızlığa neden olan, yeniden oluşturma veya düzeltme gerektiren dağıtımların oranı

Ortalama kurtarma süresi (MTTR): Üretim ortamındaki bir olay veya sorundan kurtulmak için gereken ortalama süre

3. DevOps'ta KPI'lar nelerdir?

DevOps'ta Anahtar Performans Göstergeleri veya KPI'lar, kritik yazılım projelerinin durumunu ve ilerlemesini takip etmeye yardımcı olan metrikleri ifade eder. KPI'lar, takımın yazılım teslimatlarında nasıl ilerlediğine dair hızlı bir genel bakış elde etmek ve düzeltici önlemleri derhal almak için harika bir yoldur.

DevOps'un başarısını tanımlamada anahtar unsurlar olan DevOps'taki bazı KPI'lar şunlardır: teslim süresi, döngü süresi, ortalama kurtarma süresi (MTTR), dağıtım sıklığı, değişiklik başarısızlık oranı, çalışma süresi, devam eden işler (WIP), geri bildirim süresi vb.

Doğru KPI setini seçmek, kuruluşların yüksek kaliteli yazılımları hızlı ve verimli bir şekilde sunmasına yardımcı olur.