INFP Ruhunu Keşfetmek: Kendini Keşfetme ve Onaylama için En İyi Kitaplar

Muhtemelen siz (veya sevdiğiniz biri) yakın zamanda Myers-Briggs® Kişilik Testi (MBTI) anketini doldurdunuz, INFP kişilik tipini öğrendiniz ve INFP'ler hakkında yazılmış kitaplar aracılığıyla kendi tipinizi daha iyi anlamak istiyorsunuz.

Myers-Briggs® testi, insanların dünyayı nasıl algıladığını ve kararlarını nasıl verdiğini değerlendiren bir testtir. Bu test, 16 kişilik tipini ortaya çıkarır ve bunlardan en ilgi çekici olanı, belki de INFP'dir. INFP, Introversion (İçe dönüklük), Intuition (Sezgi), Feeling (Duygu) ve Perception (Algılama) kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

INFP kişilik tipi, Arabulucu olarak sınıflandırılır. MBTI'ye göre, Arabulucular, insanlar rahatlamak veya yardım almak için başvurduğu kişilerdir.

Yaratıcı ve idealist olma eğilimindedirler, insan bağlantısına ihtiyaç duyarlar ve başkalarına yardım etmekten büyük tatmin duyarlar. Duyarlı yapıları, bazen duygusal iniş çıkışlar arasında kendilerini yalnız hissetmelerine ve kendilerinden şüphe duymalarına neden olabilir.

Bu blog yazısında, kitapların INFP'lerin hayatında oynadığı rol, bu kişilik tiplerinin okuması gereken en iyi INFP kitapları ve kişisel ve profesyonel hayatlarına uygulayabilecekleri dersleri tartışacağız.

INFP kişilik tipine giren kişiler içe dönük olarak kabul edilir. Genellikle kitapları, dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olan güçlü kişisel gelişim araçları olarak görürler. Doğru INFP kitapları, INFP'lerin rehberlik ve bilgelik bulmalarına ve kaotik düşünceleriyle başa çıkmalarına yardımcı olabilir. İşte nasıl:

INFP kişilik tipine giriyorsanız ve hangi INFP kitaplarını okumaya başlamanız gerektiğinden emin değilseniz veya bu tür kitapların varlığından bile şüphe duyuyorsanız endişelenmeyin! INFP'lerin genellikle sevdiği çok çeşitli kurgu ve kurgu dışı kitaplar bulunmaktadır.

Açıkça "INFP kitapları" olarak yazılmamış olsalar da, birçok ünlü kurgu eserin INFP'lere güçlü bir şekilde hitap ettiği bilinmektedir. Örneğin, fantastik ve macera türleri bu kişilik tipi arasında en popüler olanlardan bazılarıdır.

Bu tür kitaplarda yer alan sayısız sihirli ülke ve heyecan verici yolculuklar, genellikle yaratıcı INFP ruhlarına hitap eder.

Belki de uygun bir şekilde, ünlü Yüzüklerin Efendisi kitaplarının yazarı JRR Tolkien de bir INFP idi! Bu kişilik tipine sahip kişilerin macera ve arayış, distopya ve ütopya gibi temaları ve yetişkinliğe geçiş öykülerini tercih etmeleri ve bunlarla özdeşleşmeleri şaşırtıcı değildir.

Eğer bir INFP iseniz, size kesinlikle hitap edecek en iyi INFP kitaplarından bazıları şunlardır:

Odaklanma konusunda geleneksel kitaplar size ihtiyacınız olan bilgileri vermediyse, bu kitap tam size göre! Yazar Amanda Linehan, yaratıcılığınızı en üst düzeye çıkarmak için doğal ritimlerinizi inceleyen bir verimlilik sistemi oluşturmanıza yardımcı olur.

Hedef belirleme ve karar verme konusunda, internette bulabileceğiniz genel verimlilik ipuçlarından çok daha yararlı ipuçları alacaksınız.

Hayatınızı düzene sokmakta zorlandığınız veya hayalperest olmanıza rağmen istediğiniz kadar yaratıcı olamadığınızı hissettiğiniz olduysa, bu INFP kitabı mutlaka okumalısınız.

Okuyucuların yorumları

INFP'ler için Verimlilik kitabında en çok sevdiğim şey, gerçek INFP kişilik tipleri için gerçekten işe yarayacak gerçek tavsiyeler içermesi.

INFP'ler tarafından INFP'ler için yazılan bu kitapta, yazar Catherine Chea, bu karmaşık kişilik tipine sahip olmanın günlük iniş çıkışlarına dair kişisel görüşlerini paylaşıyor.

INFP'lerin sıklıkla nasıl yanlış anlaşıldığından, bilişsel fonksiyonlarının dünya görüşlerini nasıl şekillendirdiğinden, INFP olmanın günlük zorluklarından ve kendini keşfetmenin daha doyurucu ve dengeli bir hayat sürmelerine nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyor.

Bu kitap, dokunaklı bir kişisel anlatı ve piyasada bulunan INFP kitapları arasında en kolay okunabilir kitaplardan biridir. Sonuç olarak, INFP kitabı size içinizdeki benzersiz gücü kucaklamak ve ortaya çıkarmak için gereken güveni ve iyimserliği verir.

Okuyucuların yorumları

Okumaktan keyif aldım. Kendimi anlaşılmış hissettim. Artık farklı durumlarda kendi davranışlarımın, kusurlarımın, bunları nasıl düzeltebileceğimin vb. daha fazla farkındayım.

3. The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself (Bağlanmamış Ruh: Kendinin Ötesine Yolculuk), Michael A Singer