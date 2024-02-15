INFP Ruhunu Keşfetmek: Kendini Keşfetme ve Onaylama için En İyi Kitaplar

Muhtemelen siz (veya sevdiğiniz biri) yakın zamanda Myers-Briggs® Kişilik Testi (MBTI) anketini doldurdunuz, INFP kişilik tipini öğrendiniz ve INFP'ler hakkında yazılmış kitaplar aracılığıyla kendi tipinizi daha iyi anlamak istiyorsunuz.

Myers-Briggs® testi, insanların dünyayı nasıl algıladığını ve kararlarını nasıl verdiğini değerlendiren bir testtir. Bu test, 16 kişilik tipini ortaya çıkarır ve bunlardan en ilgi çekici olanı, belki de INFP'dir. INFP, Introversion (İçe dönüklük), Intuition (Sezgi), Feeling (Duygu) ve Perception (Algılama) kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

INFP kişilik tipi, Arabulucu olarak sınıflandırılır. MBTI'ye göre, Arabulucular, insanlar rahatlamak veya yardım almak için başvurduğu kişilerdir.

Yaratıcı ve idealist olma eğilimindedirler, insan bağlantısına ihtiyaç duyarlar ve başkalarına yardım etmekten büyük tatmin duyarlar. Duyarlı yapıları, bazen duygusal iniş çıkışlar arasında kendilerini yalnız hissetmelerine ve kendilerinden şüphe duymalarına neden olabilir.

Bu blog yazısında, kitapların INFP'lerin hayatında oynadığı rol, bu kişilik tiplerinin okuması gereken en iyi INFP kitapları ve kişisel ve profesyonel hayatlarına uygulayabilecekleri dersleri tartışacağız.

INFP'ler için Kitaplar ve Kendini Keşfetme

INFP kişilik tipine giren kişiler içe dönük olarak kabul edilir. Genellikle kitapları, dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olan güçlü kişisel gelişim araçları olarak görürler. Doğru INFP kitapları, INFP'lerin rehberlik ve bilgelik bulmalarına ve kaotik düşünceleriyle başa çıkmalarına yardımcı olabilir. İşte nasıl:

INFP'lerin canlı bir hayal gücüne sahip oldukları ve geniş bir olasılıklar aralığını, bireyselliği ve alternatif gerçeklikleri keşfeden kitaplara ilgi duydukları düşünülmektedir. Bu kitaplar, yaratıcılıklarını harekete geçirmeye ve kişiliklerinin çeşitli yönlerini keşfetmeye yardımcı olur.

Kitaplar, INFP'lerin değerlerini ve duygularını yansıtan aynalar görevi görür ve bu da onların kendini keşfetme yolculuğuna yardımcı olur. Kitaplar, INFP'lere bir teselli duygusu sunar ve duygularının geçerli olduğunu ve başkaları tarafından da paylaşıldığını onlara gösterir.

INFP'lerin kişisel gelişim ve kendini geliştirme konusunda sürekli çaba gösterdikleri bilinmektedir. Kitaplar, özellikle insan deneyiminin iç işleyişini araştıranlar, INFP'lerin ilginç bir bakış açısı kazanmalarına ve zihinlerinde sık sık kopan fırtınaları yatıştırmalarına yardımcı olur.

INFP kişiliklerinin duygusal düzenlemeyle mücadele edebileceği göz önüne alındığında, zihni boşaltmaya ve daha düzenli bir rutin oluşturmaya odaklanan kitaplar, günlük yaşam tarzlarını ve iş tarzlarını iyileştirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

INFP'ler için Temalar ve Konular

INFP kişilik tipine giriyorsanız ve hangi INFP kitaplarını okumaya başlamanız gerektiğinden emin değilseniz veya bu tür kitapların varlığından bile şüphe duyuyorsanız endişelenmeyin! INFP'lerin genellikle sevdiği çok çeşitli kurgu ve kurgu dışı kitaplar bulunmaktadır.

Açıkça "INFP kitapları" olarak yazılmamış olsalar da, birçok ünlü kurgu eserin INFP'lere güçlü bir şekilde hitap ettiği bilinmektedir. Örneğin, fantastik ve macera türleri bu kişilik tipi arasında en popüler olanlardan bazılarıdır.

Bu tür kitaplarda yer alan sayısız sihirli ülke ve heyecan verici yolculuklar, genellikle yaratıcı INFP ruhlarına hitap eder.

Belki de uygun bir şekilde, ünlü Yüzüklerin Efendisi kitaplarının yazarı JRR Tolkien de bir INFP idi! Bu kişilik tipine sahip kişilerin macera ve arayış, distopya ve ütopya gibi temaları ve yetişkinliğe geçiş öykülerini tercih etmeleri ve bunlarla özdeşleşmeleri şaşırtıcı değildir.

INFP'lerin Okuması Gereken En İyi Kitaplar

Eğer bir INFP iseniz, size kesinlikle hitap edecek en iyi INFP kitaplarından bazıları şunlardır:

1. INFP'ler için Verimlilik: Doğal Ritimlerinizle Nasıl Verimli Olabilirsiniz, Amanda Linehan

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Amanda Linehan

Yayın yılı: 2020

Tahmini okuma süresi: 3,48 saat

Önerilen seviye: Başlangıçtan orta seviyeye kadar

Sayfa sayısı: 174

Puanlar: 4,2/5 (Amazon) 3,77/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Amazon)

3. 77/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Amazon)

3. 77/5 (Goodreads)

Odaklanma konusunda geleneksel kitaplar size ihtiyacınız olan bilgileri vermediyse, bu kitap tam size göre! Yazar Amanda Linehan, yaratıcılığınızı en üst düzeye çıkarmak için doğal ritimlerinizi inceleyen bir verimlilik sistemi oluşturmanıza yardımcı olur.

Hedef belirleme ve karar verme konusunda, internette bulabileceğiniz genel verimlilik ipuçlarından çok daha yararlı ipuçları alacaksınız.

Hayatınızı düzene sokmakta zorlandığınız veya hayalperest olmanıza rağmen istediğiniz kadar yaratıcı olamadığınızı hissettiğiniz olduysa, bu INFP kitabı mutlaka okumalısınız.

Okuyucuların yorumları

INFP'ler için Verimlilik kitabında en çok sevdiğim şey, gerçek INFP kişilik tipleri için gerçekten işe yarayacak gerçek tavsiyeler içermesi.

INFP'ler için Verimlilik kitabında en çok sevdiğim şey, gerçek INFP kişilik tipleri için gerçekten işe yarayacak gerçek tavsiyeler içermesi.

2. INFP Kitabı: Catherine Chea Bryce'ın INFP'lerin Avantajları, Zorlukları ve Kendini Keşfi

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Catherine Chea Bryce

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 3,7 saat

Önerilen seviye: Başlangıçtan orta seviyeye kadar

Sayfa sayısı: 185

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4,01/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 01/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 01/5 (Goodreads)

INFP'ler tarafından INFP'ler için yazılan bu kitapta, yazar Catherine Chea, bu karmaşık kişilik tipine sahip olmanın günlük iniş çıkışlarına dair kişisel görüşlerini paylaşıyor.

INFP'lerin sıklıkla nasıl yanlış anlaşıldığından, bilişsel fonksiyonlarının dünya görüşlerini nasıl şekillendirdiğinden, INFP olmanın günlük zorluklarından ve kendini keşfetmenin daha doyurucu ve dengeli bir hayat sürmelerine nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyor.

Bu kitap, dokunaklı bir kişisel anlatı ve piyasada bulunan INFP kitapları arasında en kolay okunabilir kitaplardan biridir. Sonuç olarak, INFP kitabı size içinizdeki benzersiz gücü kucaklamak ve ortaya çıkarmak için gereken güveni ve iyimserliği verir.

Okuyucuların yorumları

Okumaktan keyif aldım. Kendimi anlaşılmış hissettim. Artık farklı durumlarda kendi davranışlarımın, kusurlarımın, bunları nasıl düzeltebileceğimin vb. daha fazla farkındayım.

Okumaktan keyif aldım. Kendimi anlaşılmış hissettim. Artık farklı durumlarda kendi davranışlarımın, kusurlarımın, bunları nasıl düzeltebileceğimin vb. daha fazla farkındayım.

3. The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself (Bağlanmamış Ruh: Kendinin Ötesine Yolculuk), Michael A Singer

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Michael A Singer

Yayın yılı: 2007

Tahmini okuma süresi: 4 saat

Önerilen seviye: Orta

Sayfa sayısı: 200

Puanlar: 4,7/5 (Amazon) 4,21/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 21/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 21/5 (Goodreads)

Untethered Soul (Bağlanmamış Ruh) kitabında yazar Micheal A. Singer, gerçek "sen"i keşfediyor. Kitap, onu en iyi INFP kitaplarından biri yapan hassasiyet ve zeka ile yazılmıştır.

Kendinizi daha iyi tanımak ve bilincinizi genişletmek için çeşitli manevi uygulamalar ve öz disiplin örnekleri paylaşıyor.

Bu kitap, düşüncelerinizle tanımlanmamayı, korkuyu aşmayı, içinizdeki enerji kaynaklarını nasıl kullanacağınızı ve aydınlanma için mükemmel iç dengeyi nasıl elde edeceğinizi anlamak için mükemmel bir kaynaktır.

Okuyucuların yorumları

Hayatınızı sonsuza kadar (iyi yönde) değiştirecek bir kitap arıyorsanız, bunu deneyin.

Hayatınızı sonsuza kadar (iyi yönde) değiştirecek bir kitap arıyorsanız, bunu deneyin.

4. Heidi Priebe'nin yazdığı Kapsamlı INFP Hayatta Kalma Rehberi

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Heidi Priebe

Yayın yılı: 2016

Tahmini okuma süresi: 3,7 saat

Önerilen seviye: Orta

Sayfa sayısı: 185

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4,23/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 23/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 23/5 (Goodreads)

Karmaşık INFP ruhu için özel olarak yazan yazar Heidi Priebe, bu eşsiz kişilik tipinin çeşitli özelliklerini, tuhaflıklarını, güçlü ve zayıf yanlarını anlatıyor ve diğer INFP kişiliklerinin çeşitli gerçek yaşam senaryolarıyla nasıl başa çıktıklarına dair alıntılar sunuyor.

Kitap, diğer MBTI kişilik tipleriyle iyi geçinmek, INFP'lerin sıklıkla yaşadığı aşırı stresle başa çıkmak, INFP'lerin bilişsel ve duygusal kalıplarını anlamak ve daha fazlası hakkında ipuçlarıyla doludur.

Kitap birçok teknik terim içermesine rağmen, zamanla kendinizi daha iyi anlamanıza ve sevmenize yardımcı olacaktır.

Okuyucuların yorumları

Bu kitabı tüm INFP'lere, INFP'leri sevenlere ve bu tip kişiliği anlamak isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim.

Bu kitabı tüm INFP'lere, INFP'leri sevenlere ve bu tip kişileri anlamak isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim.

5. INFP Yazar Olmaktan Kendimi Alıkoyamıyorum, Arcadia Sayfa

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Arcadia Page

Yayın yılı: 2020

Tahmini okuma süresi: 2 saat

Önerilen seviye: Başlangıçtan orta seviyeye kadar

Sayfa sayısı: 82

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4,42/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 42/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 42/5 (Goodreads)

Yaratıcı yazma yeteneğiniz var ama taslaklarınızı tamamlamakta zorlanıyor musunuz? Yazma projelerinizi bitirmek için motivasyonunuzu korumakta veya sonsuz yeni fikir akışını kontrol altına almakta zorlanan bir INFP iseniz, bu kitap mutlaka okumanız gereken bir kitap!

Düzenli kalmak, dikkat dağınıklığını yenmek, yazmayı tamamlamak için bir yöntem oluşturmak ve size uygun bir yazma rutini oluşturmak için ipuçları alın.

Okuyucuların yorumları

Artık yazma yaklaşımımı ve INFP güçlü yönlerimi nasıl kullanabileceğimi daha iyi anlıyorum.

Artık yazma yaklaşımımı ve INFP güçlü yönlerimi nasıl kullanabileceğimi daha iyi anlıyorum.

6. Frances Hodgson Burnett'in yazdığı "Gizli Bahçe"

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Frances Hodgson Burnett

Yayın yılı: 1911

Tahmini okuma süresi: 5,6 saat

Önerilen seviye: Orta

Sayfa sayısı: 280

Puanlar: 4,4/5 (Amazon) 4,16/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 16/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 16/5 (Goodreads)

Bu sevimli klasik, ebeveynlerinin ölümünden sonra İngiliz kırsalına gönderilen şımarık bir kız çocuğu olan Mary Lennox'un hikâyesini anlatıyor.

Kitap, kuzeninin arazisinde gizli bir bahçe keşfederek sonunda daha nazik ve dışa dönük bir insana dönüşen bir kızın hikâyesini anlatıyor. INFP'ler, karakterlerin yaşadığı mücadeleler ve nihai zaferleriyle kendilerini özdeşleştirebilirler.

Yazar, çiçek açan gizli bahçe ile daha güçlü, daha kendine güvenen insanlara dönüşen ana karakterler arasında güzel bir paralellik kuruyor.

Kişilik tipiniz ne olursa olsun, The Secret Garden kitap koleksiyonunuza değerli bir katkı olacak ve çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan okuyucu için mükemmel bir seçimdir.

Okuyucuların yorumları

Bu kitaptan alabileceğimiz çok şey var. Bizi doğanın büyüsüne inandırıyor ve hayata şükran duymayı öğretiyor. Kişinin hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp pozitifliği hayatına sokması gerekiyor.

Bu kitaptan alabileceğimiz çok şey var. Bizi doğanın büyüsüne inandırıyor ve hayata şükran duymayı öğretiyor. Kişinin hayatında büyük bir fark yaratabilecek olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp pozitifliği hayatına sokması gerekiyor.

7. INFP: Gölgede Bir Çiçek, Sandra Nichols

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Sandra Nichols

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 2 saat

Önerilen seviye: Başlangıçtan orta seviyeye kadar

Sayfa sayısı: 106

Puanlar: 4,4/5 (Amazon) 4,24/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 24/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 24/5 (Goodreads)

Bu, kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olmak için tasarlanmış INFP hakkında yazılmış mükemmel kitaplardan biridir. Yazar, INFP'lerin şifacı ve hakikat arayıcıları olarak potansiyeline inanıyor ve bu rollerdeki potansiyelinizi gerçekleştirmenize yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kitap, INFP kişiliklerinin birçok yönüne ilişkin zengin içgörüler sunarak, unutulmaz katkılar sağlarken dünyayla daha iyi başa çıkmak için kişisel gelişim araçları sağlar.

Okuyucuların yorumları

Bu, INFP'ler ve belki de onlara yakın olanlar için gerçek bir aşk mektubudur.

Bu, INFP'ler ve belki de onlara yakın olanlar için gerçek bir aşk mektubudur.

8. 1984, George Orwell

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: George Orwell

Yayın yılı: 1948

Tahmini okuma süresi: 7 saat

Önerilen seviye: İleri düzey

Sayfa sayısı: 310

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4,19/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 19/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 19/5 (Goodreads)

Yazar George Orwell'in bu kitabı, Big Brother'ın totaliter rejimine karşı mücadele eden Winston Smith'in gözünden özgürlük, bireysellik ve baskıcı sistemlere karşı mücadele temalarını derinlemesine ele alan distopik bir gerçeklik sunuyor.

Bu temalar, idealleriyle çoğu zaman çelişen bir dünyada doğuştan gelen özgünlük arzusu nedeniyle INFP'lerde yankı bulur.

Winston'ın yolculuğunun duygusal derinliği ve gerçek, aşk ve konformizme karşı direnişin keşfi, INFP kişiliklerinin özüne hitap ederek bu kitabı harika bir okuma deneyimi haline getiriyor.

Okuyucuların yorumları

Yazıldığı dönemi göz önüne alındığında, bu kitap, konseptinin kolaylıkla gerçeğe dönüşebileceği anlamında çok aydınlatıcıdır. Daha önce okumadığım bir klasik ve okuduğuma çok memnunum!

Yazıldığı dönemi göz önüne alındığında, bu kitap, konseptinin kolaylıkla gerçeğe dönüşebileceği anlamında çok aydınlatıcıdır. Daha önce okumadığım bir klasik ve okuduğuma çok memnunum!

9. Stardust, Neil Gaiman

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Neil Gaiman

Yayın yılı: 2005

Tahmini okuma süresi: 5,5 saat

Önerilen seviye: Orta ve ileri düzey

Sayfa sayısı: 256

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4,10/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 10/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 10/5 (Goodreads)

Macera, sihir ve kişinin gerçek benliğini arayışını birleştiren büyüleyici bir masal mı arıyorsunuz? Yazar Neil Gaiman'ın Stardust adlı kitabı sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Bu kitap, hayal gücü zengin anlatımı ve zengin karakterleriyle INFP'lerin ilgisini çekmektedir.

Kahramanın sevgilisi için düşen bir yıldızı yakalamak için çıktığı yolculuk, kelimenin tam anlamıyla olay örgüsünün ötesine geçerek, büyüme ve hayatta gerçekten önemli olan şeylerin farkına varma gibi daha derin temaları keşfediyor.

Bu kitaplar, sürekli hayal kuran, kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı anlamaya ve daha derinlemesine anlamaya çalışan INFP'lere hitap etmektedir.

Stardust'un büyülü gerçekçiliği, INFP kişilik tiplerinin hayal gücü zengin yönünü yansıtarak, her şeyin mümkün olduğu bir dünyaya kaçış sağlar.

Okuyucuların yorumları

Çok beğendim. Masal gibi okunuyor. Bataklığa saplanmış yetişkin hayatıma biraz çocukluk duygusu kattı.

Çok beğendim. Masal gibi okunuyor. Bataklığa saplanmış yetişkin hayatıma biraz çocukluk duygusu kattı.

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Leane Silva

Yayın yılı: 2015

Tahmini okuma süresi: 1 saat

Önerilen seviye: Başlangıçtan orta seviyeye kadar

Sayfa sayısı: 38

Puanlar: 3,3/5 (Amazon) N/A (Goodreads)

3. 3/5 (Amazon)

N/A (Goodreads)

3. 3/5 (Amazon)

N/A (Goodreads)

Bu kitap, INFP kişilik tipini paylaşan tarihi şahsiyetlerin hayatlarını ve zihinlerini derinlemesine inceleyerek INFP okuyucularını hedeflemektedir.

INFP'lerin bu kitabı ilgi çekici bulmasının nedeni, benzer özelliklere sahip bireylerin tarih boyunca tutkularını, mücadelelerini ve başarılarını nasıl yönlendirdiklerine dair içgörüler sunmasıdır.

Kitap kısa olmasına rağmen, doğası gereği oldukça içe dönük bir yapıya sahiptir. INFP olmanın özünü somutlaştıran okuyuculara ilham ve dostluk duygusu vererek onları onaylar ve güçlendirir.

Okuyucuların yorumları

INFP'lerin dört ana fonksiyonunun diğer kişilik tipleri tarafından nasıl algılanabileceğini ve INFP'ler tarafından farklı şekillerde ifade edilebildiğini okumak ilginçti.

INFP'lerin dört ana fonksiyonunun diğer kişilik tipleri tarafından nasıl algılanabileceğini ve INFP'ler tarafından farklı şekillerde ifade edilebildiğini okumak ilginçti.

INFP'ler için Okuma Zorlukları

INFP kitaplarını, bu kişilik tipine sahip kişilerin günlük hayatta karşılaştıkları aşağıdaki zorluklardan bahsetmeden tartışamayız:

Kitapları bitirmekte zorluklar

INFP'ler her zaman keşfedilecek yeni şeyler aramaya eğilimlidir. Bu, hayat deneyimlerini zenginleştirebilirken, aynı zamanda yeteneklerini de sınırlayabilir.

Örneğin, seçeneklerin çokluğu veya yeni ve potansiyel olarak daha heyecan verici kitapların cazibesi nedeniyle, bir kitabı bitirip diğerine geçmekte zorluk çekebilirsiniz.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için,

Birden fazla kitap okuyorsanız, her kitaba belirli zamanlar ayırın

Motivasyonunuzu ve sorumluluk bilincinizi korumak için bir okuma grubuna katılın

Nesnel olarak okumada zorluklar

INFP'ler okudukları hikayelere ve karakterlere duygusal olarak derin bir şekilde bağlanırlar. Bu, okumayı yoğun bir duygusal deneyime dönüştürebilir ve özellikle içerik çok ağırsa yorucu veya bunaltıcı olabilir.

Böyle bir durumda,

Okurken sık sık ara verin

Yoğun okumaları dengelemek için hafif veya farklı türlerde kitaplar okuyun

Günlük yazarak okuma ile bağlantılı duyguları işleyin

Odaklanmakta zorluklar

Canlı hayal güçleriyle INFP'ler, okudukları materyallerin tetiklediği düşüncelerinde veya hayallerinde kaybolabilirler. Bu, sık sık dikkatlerinin dağılmasına ve metne odaklanmalarını zorlaştırmasına neden olabilir.

Dikkatinizin dağılmaması için,

Odaklanmayı sürdürmek için belirli okuma hedefleri (örneğin, sayfa veya bölüm sayısı) belirleyin

Düşüncelerinizi not almak ve daha sonra geri dönmek için notlar içeren yer imleri kullanın, böylece okuma akışınız kesintiye uğramaz

Mükemmel kitap seçme zorluğu

INFP'ler, mükemmel okuma deneyimini aradıkları için yeni bir kitaba başlamakta zorlanabilirler. Bu, mevcut çok sayıda seçenek karşısında kendilerini bunalmış hissetmelerine veya "doğru" kitabı seçemeyeceklerinden korkmalarına neden olarak ertelemeye veya kararsızlığa yol açabilir.

Böyle bir durumda,

Her kitabın mükemmel olması gerekmediğini kabul edin. Her okuma deneyimini bir keşif yolculuğu olarak görün

Uzun bir kitaba bağlanmadan çeşitli yazarları ve tarzları deneyimlemek için kısa öyküler veya antolojiler deneyin

INFP kitaplarından öğrenilenlerin uygulamaya aktarılması

Genel olarak okumak ve özellikle INFP kişilik tipleriyle ilgili kitaplar, yaratıcı ve duyarlı INFP'ler için harika bir öğrenme ve iç gözlem kaynağı olabilir.

Ancak INFP'ler genellikle büyük resmi görürler ve küçük ayrıntıları gözden kaçırabilirler. Bu INFP kitaplarını okurken ve keyif alırken, kitaplarda öğrendiklerinizi günlük hayatınıza uygulamakta zorlanabilirsiniz.

INFP kitaplarında paylaşılan bilgileri uygulamaya koymak için bazı ipuçları:

Zamanı ve görevleri yönetin

INFP'ler bazen, özellikle teknik kavramlar hakkında okurken, hayatın yükü altında ezildiklerini hissederler. Basit uygulamalar, zamanınızı ve görevlerinizi ezilmeden yönetmenize yardımcı olabilir.

Örneğin, sık sık ara vererek rahatlamayı öğrenin. Bir şeyi hemen anlamadığınızda, geri adım atarak yeni bilgileri veya karmaşık sorunları düşünün, sonra tekrar dönün. Bilgileri sakin bir şekilde işlemek, olayları daha iyi anlamanıza ve daha yaratıcı çözümler geliştirmenize yardımcı olabilir.

İşbirliği yapın ve öğrenin

Bu INFP kitaplarını birlikte keyifle okuyabileceğiniz bir okuma arkadaşı bulun (ipucu: INFP kişilik tipi olması gerekmez).

Paylaşılan okuma deneyimlerini kullanarak yeni içgörüler edinin ve arkadaşlarınızla daha iyi bağlantı kurun. Ayrıca, başkalarını dinleme ve grup ayarlarında işbirliği yapma alışkanlığını da geliştirebileceksiniz.

Akışa bırakın

Bir INFP olarak, yaratıcılığa daha yatkın olabilirsiniz ve kendinizi sanat, yazma ve diğer yaratıcı faaliyetler yoluyla ifade etmeyi tercih edebilirsiniz. INFP kitapları, bu yaratıcılığınızı geliştirmenize ve kişisel gelişiminiz ve kariyerinizde ilerlemeniz için bir araç olarak kullanmanıza yardımcı olabilir.

Bu nedenle, kitaplardaki karakterlerle "ilişki kurmak" konusunda çok fazla endişelenmek yerine, bilginin akışına kendinizi bırakın. Okumak, her şeyden önce size keyif vermeli. Her kitap, kim olduğunuzu veya iş alışkanlıklarınızı değiştiren büyük bir öğrenme deneyimi olmak zorunda değildir.

İlham alın

INFP'ler genellikle duyguları derinlemesine hissettikleri için kitaplar onlara rahatlık ve teselli sağlayabilir. Kitaplar aidiyet duygusu verebilir ve hatta zorluklarla ve duygusal çalkantılarla başa çıkma stratejileri sunabilir.

Değerleriniz ve faiz alanlarınızla uyumlu, size entelektüel olarak uyarıcı yeni bakış açıları ve bilgiler sunan ve büyüme zihniyetini geliştirmenize yardımcı olacak kitapları seçin.

INFP Kişilik Tipi için ClickUp Kullanarak Ş Akışları Oluşturma

Bir INFP olarak, kişisel ifadeye alan tanıyan, görsel olarak çekici ve sezgisel ortamlarda başarılı olabilirsiniz.

Özel alanlar, otomasyon yetenekleri ve düzen seçenekleriyle donatılmış ClickUp gibi eksiksiz bir özel proje yönetimi platformu, projeleri, son teslim tarihlerini ve takım üyelerini izlemeyi sizin için çocuk oyuncağı haline getirebilir.

Görevleri kolaylaştırarak ve tüm iş türlerini düzenlemek ve izlemek için uyarlanabilir ClickUp Görünümlerini kullanarak verimliliği artırın

ClickUp'ı nasıl kullanabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

ClickUp Görünüm

Görsel ve sezgisel düzenleri mi tercih edersiniz? ClickUp Görünümleri, listelerden zaman çizelgelerine ve Kanban panolarına kadar çeşitli sıralama seçenekleriyle işlerinizi nasıl göreceğinizi düzenlemenize yardımcı olabilir. Proje değişikliklerine ayak uydurmak için zaman çizelgelerini ve öncelikleri ayarlayın.

ClickUp Görünümleri ile proje görünürlüğünü kolaylaştırın

Eğer kendinizi toparlayamazsanız başkalarına yardım edemezsiniz ve ClickUp Görünümleri size takımınız ve organizasyonunuzda olan her şeyin tam bir görünümünü sunar. Sonunda, işinizi değiştirmeye zorlamak yerine çalışma tarzınıza uyum sağlayan bir platform!

Ayrıca, ClickUp Zihin Haritaları ile yaratıcılığınızı serbest bırakarak fikir, proje ve iş akışları üzerinde beyin fırtınası yapabilir ve bunları birbirine bağlayabilirsiniz. Takım üyelerinizle işbirliği yapmak için izlenebilir görevler oluşturun.

Nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Görev listesi şablonlarından herhangi birini seçin ve rolünüze ve sorumluluklarınıza göre tüm görevlerinizi haftalık, iki haftalık veya aylık olarak planlayın ve önceliklendirin.

Özel Alanlar

ClickUp Özel Alanları ile iş alışkanlıklarınızı geliştirin. Yaratıcı fikirleri saklamak için alanlar oluşturun ve görevleri aciliyet veya öneme göre önceliklendirin. INFP'ler belirli fikirlere bağlı kalmakta ve bunları uygulamakta sorun yaşarlar, bu nedenle bu özellik tüm fikirlerinizi düzenli tutmanıza ve yolunda ilerlemenize ve motive olmanıza yardımcı olur.

Takımınızın üzerinde çalıştığı her şeyi izleyebilir ve özel görünüm için görevlere veya kişilere göre sonuçları gruplandırabilirsiniz.

Otomasyon

Belirli tetikleyicilerle basit iş yeri otomasyonu uygulamak, idari iş yükünüzü önemli ölçüde azaltarak yaratıcı çalışmalara daha fazla zaman ayırmanızı sağlar. Bu, özellikle INFP'lerin takdir ettiği bir avantajdır.

ClickUp Otomasyonları ile kendinize ve takımınıza yaklaşan son tarihler veya toplantılar hakkında hatırlatıcılar göndermek için otomasyon ayarlayın. Ayrıca, tetikleyicileri kullanarak tekrarlayan görevler için otomasyonlar ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları kullanarak kendiniz ve takımınız için yaklaşan son tarihler için hatırlatıcılar ayarlayın

Proje ilerlemesi veya takım başarıları hakkında haftalık veya aylık otomatik raporlarla bilgilendirilmeye devam edin. Kurulumu uyarlanabilir tutmayı unutmayın.

Bir INFP olarak, en uygun olanı bulana kadar farklı görünümleri veya yapıları denemekten keyif alabilirsiniz.

Özel 'Sen' ile bağlantı kurun

Bir not eklemek isteriz: İnternette INFP'lerin "yapması gerekenler" hakkında yazılanlara kendinizi sınırlanmış hissetmeyin. Her INFP benzersizdir.

İyi haber şu ki, INFP tipi ile tamamen özdeşleşseniz de özdeşleşmeseniz de, bu INFP kitapları kendi başlarına okumak için harikadır. Bunları okuma listenize eklemeyi ve INFP ruhunuza hitap eden daha fazla kitap keşfetmek için bir başlangıç noktası olarak kullanmayı denemenizi umuyoruz.

INFP olarak iş yönetimi konusunda, doğal yaratıcı eğilimlerinizi pratiklikle dengelemeye yardımcı olacak etkili proje yönetimi şablonlarıyla yapılandırılmış bir çerçeve tasarlamaya odaklanın.

Planlama, hedef belirleme ve organizasyon yoluyla hayal gücünüzü ve empati yeteneğinizi pratik sonuçlara dönüştürün. Proje yönetimi yazılımımız, projelerinizin değerleriniz, fikirleriniz ve vizyonunuzla uyumlu olmasını sağlar.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve tüm çabalarınızda daha etkili katkılar yapmaya hazır olun.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. INFP'leri anlamak zor mu?

INFP'ler duyguları ve değerleriyle uyumludur, ancak dünyaya açılmak ve konuşmak zaman alabilir. Ayrıca, ideal dünyaları ile gerçeklik arasındaki gerilimleri sürekli olarak yönetirler, bu da eylemlerinin başkalarına öngörülemez veya tutarsız görünmesine neden olur.

2. INFP'ler yavaş öğrenenler midir?

Hayır, INFP'ler yavaş öğrenen insanlar değildir. Ancak, yeni bilgileri konuşmadan önce genellikle bunları sindirmek için zaman ayırırlar. Öğrenmeye yaratıcı ve bağımsız bir yaklaşımı tercih ederler ve düşünmeye sevk eden ve hayal gücünü kullanmayı gerektiren faaliyetlerden hoşlanırlar.

3. INFP'ler akademik olarak zeki midir?

INFP'ler genellikle çok duyarlı ve duygusal zekaya sahiptir. Yapacakları her şeyde temel değerlerine ve kişisel motivasyon kaynaklarına bağlı kalmaya kararlıdırlar. Zeka faktöründe INFP'ler, INTP'ler ve INTJ'lerin hemen ardından üçüncü sırada yer alır.

4. INFP kişilik tipleri tarafından yazılmış en iyi INFP kitapları nelerdir?

İşte INFP kişilik tipleri tarafından yazılmış en iyi INFP kitapları: