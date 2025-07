2025'te Daha İyi Not Alma için 8 Evernote Entegrasyonu

El ile not almayı unutun. Not alma uygulamaları pazarı son yıllarda patlama yaşadı ve Evernote bu alanda lider konumda. Evernote gibi bir uygulama ile, boş bir belgeye yazmaktan çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Cihazlar arası senkronizasyon, arama fonksiyonu, multimedya desteği ve daha fazlası ile birden fazla notu ve bilgiyi kolayca düzenleyebilirsiniz. Not alma, ama süper güçlerle.

Ancak, bir avantaj daha var: Evernote'u kapsamlı entegrasyon listesine bağlayın ve daha fazla değer elde edin. Favori verimlilik araçlarınızı (ipucu: ClickUp) pazar lideri not alma uygulamasıyla entegre ettiğinizi hayal edin. Evernote veya alternatiflerini değerlendirirken, entegrasyonlar karar verme sürecinizin bir parçası olmalıdır.

İşte yeni yıl için bulabileceğiniz en iyi Evernote entegrasyonları. Proje yönetiminden notlarınıza ekleyebileceğiniz formlar oluşturmaya kadar, bu uygulamalar ve entegrasyonlarla verimliliğinizi nasıl optimize edebileceğinizi öğrenin.

Evernote entegrasyonunda nelere dikkat etmelisiniz?

Elbette, bu kılavuzdaki seçenekler, Everynote'un temel işlevlerini genişletmek için kullanabileceğiniz birçok seçenekten sadece birkaçıdır. Ancak en iyi Evernote entegrasyonları, kendi ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulurken dikkate almaya değer birkaç ortak özelliği paylaşma eğilimindedir:

Kolay kurulum: Entegrasyonun kurulumu basittir, böylece Evernote'ta verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmaya kolayca başlayabilirsiniz

Kullanım kolaylığı: Entegrasyon kurulduktan sonra kullanımı kolay olmalıdır. Öğrenmesi zor araçlardan kaçının

Ek değer: Evernote'un zaten sahip olduğu özellikleri sunan entegrasyonlara kanmayın. Örneğin, Evernote Evernote'un zaten sahip olduğu özellikleri sunan entegrasyonlara kanmayın. Örneğin, Evernote not alma için en iyi AI araçları arasında yer almaktadır, bu nedenle AI not alma özellikleri eklemek için özel olarak tasarlanmış bir entegrasyona muhtemelen ihtiyacınız yoktur

Uygun fiyatlı: Ücretsiz veya düşük fiyatlı olsun, söz konusu entegrasyonun Evernote'un kendisini geçmemesine veya ona yaklaşmamasına dikkat edin. Bunun yerine, ROI'yi en üst düzeye çıkarmak için düşük fiyatlı seçenekleri arayın

Evernote tarafından onaylanmıştır: Zapier veya doğrudan bağlantı yoluyla, yüklediğiniz tüm entegrasyonlar, işlevselliğini artırmak için Evernote tarafından onaylanmış olmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 8 Evernote Entegrasyonu

En iyi ikinci beyin uygulamalarından biri olan Evernote, entegrasyonlar konusunda da pek çok özelliğe sahiptir. Aslında, bu entegrasyonlar, Evernote'u Obsidian gibi alternatiflerden ayıran en önemli özelliklerdir. İhtiyaçlarınıza en uygun entegrasyonları favorilerimizden seçelim.

Gerçek zamanlı işbirliği, entegre iş akışları, organizasyonel verimlilik, gizlilik kontrolleri ve zengin biçimlendirme seçenekleri gibi özelliklere sahip ClickUp Belgeleri'ni keşfedin

Piyasadaki en iyi proje yönetimi araçlarından biri olan ClickUp, not alma konusunda da pek çok şey sunar. Ve burada sadece ClickUp Belgeleri'nden bahsetmiyoruz. ClickUp Proje Notu şablonu gibi öğeleri kullanıyorsanız, ClickUp Belgeleri tek başına Evernote'un yerini alabilir.

Bunun yerine, özellikle ClickUp Evernote entegrasyonundan bahsediyoruz.

İki aracı birbirine bağlayın ve notlarınızı daha sezgisel bir şekilde proje yönetiminize bağlayın. Yeni Evernote notları, ClickUp görevi haline gelir. Rastgele not koleksiyonunuzu, görev sahipleri, son teslim tarihleri ve daha fazlasını içeren tutarlı, eyleme geçirilebilir projelere dönüştürün.

ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği, kullanıcıların bağlı uygulamaları, dosyaları ve daha fazlasını daha hızlı aramasına olanak tanır. Evrensel Arama ile kullanıcılar, Arama Genişletme özelliğini kullanarak favori uygulamalarını bulabilir ve aradıklarını tek tek aramaya son verebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Notlarınızı basitleştirmek ve her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmamak için kapsamlı bir Evernote şablon kitaplığı

ClickUp Evrensel Arama , kullanıcıların bağlı uygulamaları, dosyaları ve daha fazlasını hızlıca aramasına olanak tanır. Bu özelliği kullanarak, ClickUp içinde ve dışında favori uygulamalarınızı, dosyalarınızı ve notlarınızı istediğiniz zaman bulabilir ve her birini tek tek aramak zorunda kalmazsınız

Aldığınız her not için doğal bir sonraki adımları oluşturmanıza ve bu notları tam projelere dönüştürmenize yardımcı olan eksiksiz bir proje yönetimi paketi

Verimlilik proje akışınızı optimize etmek için notlarınız ve görevleriniz için otomatikleştirilmiş iş akışları

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, projelere yeni kartlar ve biletler eklemenin gecikebileceğini bildiriyor

Platform içi arama fonksiyonu her zaman sezgisel değildir ve filtreler hızla karmaşık hale gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Nozbe

Nozbe aracılığıyla

ClickUp gibi, Nozbe de özünde bir görev yönetimi uygulamasıdır. ClickUp'tan farklı olarak, pek çok gelişmiş özellik sunmaz, ancak bu en azından bir dereceye kadar tasarımdan kaynaklanmaktadır.

Nozbe, çok sayıda takım üyesi olan karmaşık projeler için tasarlanmamıştır. Bunun yerine, görevleri oluşturmak ve önceliklendirmek ve daha sonra bunları tek tek veya takım olarak tamamlamak için basit bir organizasyon aracıdır. Evernote entegrasyonu ile bu temel ama güçlü işlevsellik daha da anlamlı hale gelir.

Nozbe'nin en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile Evernote notlarını Nozbe içindeki tek tek görevlere yorum olarak ekleyin

Nozbe görevlerine otomatik olarak dönüşen Evernote hatırlatıcıları oluşturun

Kasıtlı olarak karmaşıklıktan uzak tutulması sayesinde doğal bir kullanım kolaylığı sunar ve kullanıma başlama sürecini kolaylaştırır

Evernote gibi entegrasyonlar, gerektiğinde işlevselliğin kasıtlı ve stratejik bir şekilde genişletilmesini sağlar

Nozbe sınırlamaları

Otomasyon çok az (varsa bile), bu da projeler karmaşıklaştıkça yönetimi zorlaştırıyor

Bazı kullanıcılar, entegrasyonların kurulumu kolay olmasına rağmen, devre dışı bırakılması ve senkronizasyonunun kaldırılmasının nispeten zor olduğunu belirtmiştir

Platformlar arası senkronizasyon her zaman sorunsuz gerçekleşmez ve bazen gecikme yaşayabilirsiniz

Nozbe fiyatlandırması

Ücretsiz: 3 kullanıcıya kadar 0 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Nozbe puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

3. 123FormBuilder

123FormBuilder aracılığıyla

Bu Evernote entegrasyonunun adı, işin özünü anlatıyor. 123FormBuilder, şirket içi paydaşlar, şirket dışı müşteriler ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesten veri toplamak için basit formlar oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, Evernote entegrasyonu ve iş akışı otomasyonu sayesinde veri toplama, kolay ve işbirliğine dayalı bir süreç haline gelir.

123FormBuilder'ın en iyi özellikleri

Form girdilerini doğrudan formlarınızdan Evernote notlarına ve hatırlatıcılara gönderin

sipariş formlarından etkinlik kayıtlarına kadar yeni veri toplama formlarını kolayca oluşturmak için 2.000'den fazla form şablonu

Özelleştirme, oluşturduğunuz tüm formlara kendi şirket logonuzu ve markanızı eklemenizi sağlar

Her tür ve boyuttaki kuruluş için geniş fiyat aralığı

123FormBuilder sınırlamaları

Formları ödeme seçeneklerine bağlamak zor olabilir ve müşteri kitlesinin kullanım alanlarını sınırlayabilir

Form gönderimi ve hata e-postaları bazen spam klasörlerine gidebilir

Bazı durumlarda, formların biçimleri Evernote'a aktarıldığında değişebilir

123FormBuilder fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Gold: Aylık 32 $

Platinum: Aylık 39 $

Diamond: 79 $/ay

Enterprise: Aylık 225 $

123FormBuilder puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (160'dan fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (160+ yorum)

4. Avaza

Avaza aracılığıyla

Bir proje yönetimi aracı olarak başlar, ama bu sadece başlangıç. Avaza, zaman takibi, program yönetimi, takım sohbeti ve faturalandırma gibi gelişmiş özellikler sunar. Hedef, her boyutta ve her sektördeki işletmeler için tam hizmet veren bir verimlilik paketi olmaktır.

Avaza'nın en iyi özellikleri

Evernote ile iki yönlü entegrasyon, kullanıcıların yeni bir not oluşturulduğunda otomatik olarak yeni görevler ve oluşturulan her yeni görev için yeni notlar oluşturmasına olanak tanır

Platform içinde müşteri iletişimini kolaylaştıran gelişmiş çevrimiçi ve yinelenen teklif ve faturalama sistemi

Takım sohbet seçenekleri, büyük takımların bile daha kolay birlikte çalışmasını sağlar

Sunulan özelliklerin karmaşıklığı göz önüne alındığında etkileyici derecede basit kullanıcı arayüzü

Avaza sınırlamaları

Çevrimdışı özellik yok — bu yazılım, internete bağlı kullanıcılar için çevrimiçi olarak çalışır

Artık takımda olmayan işbirlikçileri kaldırmak gereksiz yere zor

Ekli görev güncellendiğinde Evernote entegrasyonu bazen notları güncelleyemeyebilir

Avaza fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 11,95 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 23,95 $

İş: Kullanıcı başına aylık 47,95 $

Avaza puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

5. TaskClone

TaskClone aracılığıyla

TaskClone'da Evernote entegrasyonu yoktur. Bunun yerine, kendisi bir entegrasyondur. Bu araç, not alma uygulamanızdaki eylem öğelerini takip için takviminize veya görev yönetimi uygulamanıza kolayca kopyalamanıza yardımcı olur. Notunuza bir "Tetikleyici" etiketi ekleyin, gerisini uygulama sizin için yapar.

TaskClone'un en iyi özellikleri

Yapılacak öğe oluşturulduğunda durmayan dinamik senkronizasyon, proje yönetim sisteminiz ile Evernote'u zaman içinde uyumlu tutar

Görevlerinizi göndereceğiniz hedefi belirleyerek arka planda yapılacaklar listenizi daha iyi düzenleyin

Çevrimdışı çalışma ve cihaz tekrar çevrimiçi olduğunda senkronizasyon yapma olanağı sunar

OneNote, Google Dokümanlar ve TaskCam ile de çalışır

TaskClone sınırlamaları

Kurulum biraz zaman alır ve her zaman sezgisel değildir

Bu kadar odaklanmış bir işlevselliğe sahip bir uygulama için kullanıcı arayüzü daha basit olabilirdi

ClickUp gibi bu listedeki bazı proje yönetimi araçları, aracı olmadan içeriği otomatik olarak senkronize ettiğinden, fiyatlandırma bir engel olabilir

TaskClone fiyatlandırması

Başlangıç: 1,99 $/ay

Profesyonel: 2,99 $/ay

Exec: 3,99 $/ay

İş: 4,99 $/ay

TaskClone puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (4 yorum)

Capterra: şu ana kadar yorum yok

6. Docebo

Docebo aracılığıyla

Temelde sanal bir öğrenme platformu olan Docebo, "şirketlerin öğrenme deneyimlerinin iş üzerindeki etkisini yaratmak, sunmak ve anlamak için teknolojiden yararlanma şeklini yeniden tasarlamayı" amaçlamaktadır. Diğer bir deyişle, bu araç sadece çalışanları eğitmekle kalmaz, eğitimi izler ve daha geniş trendler, karşılaştırmalar ve kazanılan bilgiler hakkında daha derin içgörüler elde eder.

Docebo'nun en iyi özellikleri

LMS'yi not alma uygulamasının otomatik ş Akışları ile bağlayarak doğrudan bilgi aktarımı sağlayan sezgisel bir Evernote entegrasyonu

Platforma yeni kayıtlar gibi LMS'de gerçekleştirilen eylemlere dayalı olarak Evernote'ta kolayca yeni notlar oluşturun

Kurumsal operasyonlar için tasarlanmış karmaşık bir platform olan Docebo, şaşırtıcı derecede kolay bir şekilde kullanıma alınabilir ve entegre edilebilir

Fiyatlandırma yalnızca özel olarak yapılır, ancak kullanıcılar diğer kurumsal öğrenme sistemlerine kıyasla makul bir fiyat noktası olduğunu bildiriyor

Docebo sınırlamaları

Yönetici seçenekleri sınırlıdır ve büyük ölçüde önceden oluşturulmuş öğrenme modüllerine ve ş Akışlarına dayanır

Beceri haritalama gibi umut vaat eden bazı özellikler, farklı sektörler için özelleştirme seçeneklerinin olmaması nedeniyle sınırlıdır

Docebo fiyatlandırması

Yalnızca özel alıntılar

Docebo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (160+ yorum)

7. Insightly

Insightly aracılığıyla

Insightly, pazarlama otomasyon aracı, CRM, müşteri hizmetleri ve uygulama bağlantısı dahil olmak üzere farklı sistemler sunan eksiksiz bir müşteri yönetimi yazılımıdır. Bu entegrasyon düzeyi, Evernote entegrasyonunun sağlayabileceği daha iyi müşteri çekme ve ilişki kurma yoluyla daha fazla gelir elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Evernote notlarını Insightly görevlerine, müşteri profillerine ve daha fazlasına kolayca kopyalayın

Gelişmiş not alma için yeni fırsatları ve projeleri Evernote görevlerine dinamik olarak bağlayın

Gerekirse Insightly fırsatından veya profilinden bir Evernote notunu kolayca ayırma

Müşteri yolculuğu boyunca entegrasyon, daha tutarlı iletişim ve deneyimler oluşturur

Insightly sınırlamaları

Evernote Entegrasyonu yalnızca Evernote İş müşterileriyle sınırlıdır

Entegre paket, küçük işletmeler için maliyet açısından çok yüksek olabilir

App Connect sayısız entegrasyon vaat ediyor, ancak yeni veya teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için kurulumu zor olabilir

Insightly fiyatlandırması

All-in-One Plus: 349 $/ay

All-in-One Professional: 899 $/ay

All-in-One Enterprise: 2.599 $/ay

Insightly derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (600+ yorum)

8. Readdle Spark

Readdle aracılığıyla

E-postaları daha verimli hale getireceğini vaat eden birçok araç var. Readdle tarafından geliştirilen Spark, verimlilik için özel olarak tasarlanmış bir e-posta aracı olarak başarılı olabilir.

E-postalarınızı kolayca filtreleyin ve düzenleyin, mesajları daha sonra okumak üzere bir kenara ayırın veya tamamlandı olarak işaretleyin. Sonuç olarak, gürültüyü yöneterek gerektiğinde odaklanabilir ve zamanınız olduğunda mesajlarınızı inceleyebilirsiniz.

Readdle Spark'ın en iyi özellikleri

Gelen e-postaları görevlere dönüştürebilen basit Evernote entegrasyonu

Aldığınız her e-posta için Evernote'u daha ayrıntılı bir şekilde kullanarak Spark'ın işlevselliğini artırın

Yapay zeka destekli düzenleyici, saniyeler içinde harika e-postalar oluşturmanıza yardımcı olur

Gatekeeper özelliği, bilinmeyen veya istenmeyen gönderenlerden gelen mesajları otomatik olarak tarar ve bloklar

Readdle Spark sınırlamaları

Daha standart e-posta istemcilerine alışkın çoğu kullanıcı için sezgisel olmayan bir özellik

Evernote entegrasyonu yalnızca iOS ve Mac OS cihazlarda kullanılabilir; Windows veya Android özellikleri yoktur

Bağlı hizmetler cihazlar arasında senkronizasyon yapmaz ve her seferinde manuel olarak eklenmesi gerekir

Readdle Spark fiyatlandırması

Ücretsiz Erişim

Premium Bireysel: 4,99 $/ay

Premium Takımlar: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Readdle Spark puanları ve yorumları

G2: Şu ana kadar yorum yok

Capterra: 5/5 (1 yorum)

ClickUp ile Evernote kullanımınızı geliştirin

Evernote kullanıyorsanız, verimliliğinizi artırmaya zaten karar vermişsiniz demektir. Öyleyse, en iyi Evernote entegrasyonlarından biriyle bu kararınızı bir adım öteye taşıyın

ClickUp ile başlayın. Popüler not alma uygulamasını eksiksiz bir verimlilik paketiyle entegre etmek, çok sayıda toplantı notu şablonundan daha iyi takip ve tüm notlarınızı projelerinize entegre etme gibi birçok avantaj sağlar.

En iyisi de, ClickUp'ı kullanmaya başlamak ücretsiz. Ücretsiz ClickUp hesabınızı bugün oluşturun.