2025'te Becerilerinizi Geliştirecek Proje Yönetimi Konferansları

Proje yöneticileri, belirli hedeflere ulaşmak için görevleri, kaynakları ve zaman çizelgelerini sorunsuz bir şekilde koordine eden rock yıldızlarıdır.

Başarılı proje yürütmenin arkasındaki beyinler ve proje yönetimi konferansları, onların seviyelerini yükseltmek için gittikleri yerlerdir. ⬆️ ?

Bu makale, kaçırmak istemeyeceğiniz 10 etkinliği öne çıkarıyor. 2024'ün en iyi proje yönetimi konferansları hakkında tüm bilgileri edinin.

Proje Yönetimi Konferanslarının Önemi

Rekabette bir adım önde olmak, profesyonel bir hedef olmanın ötesinde, proje yöneticileri için stratejik bir zorunluluktur. Konferanslar, bu dinamik alanın geleceğini şekillendirmek için bilgi, yenilik ve işbirliğinin bir araya geldiği merkezlerdir.

Aşağıda, proje yönetimi konferanslarının 2024'ü şimdiye kadarki en iyi yılınız haline getirmenize yardımcı olabilecek birçok yolun bazılarını vurguladık.

Kazanan bir ağ oluşturun

Konferanslar, ağ oluşturma fırsatları için katalizör görevi görür. Ağ oluşturma oturumları, kahve molalarında yapılan spontane konuşmalar ve sektör liderleriyle tesadüfi karşılaşmalar, kariyerinizi ilerletmek için diğer proje profesyonelleriyle anlamlı bağlantılar kurmanıza yardımcı olur.

Becerilerinizi geliştirin

Proje yönetimi konferansları, farklı bakış açıları, gerçek dünyadaki zorluklar ve uygulamalı atölye çalışmalarına maruz kalma fırsatı sunar. Benzer düşünen sektör profesyonelleriyle tanışın, becerilerinizi geliştirin ve teoriyi, proje yönetimi hedefleri, zaman çizelgeleri ve kaynakları bir profesyonel gibi idare etmenize yardımcı olacak eyleme geçirilebilir uzmanlığa dönüştürün.

Bilgi paylaşın

Deneyimli proje yöneticileri ve düşünce liderlerinin bir araya geldiği bu etkinlikler, tutkulu bir fikir alışverişi ve en iyi uygulamaların paylaşılması için mükemmel bir ortam sunar. Bu sosyal etkinlikleri, ders kitaplarında bulamayacağınız deneyim, vaka çalışmaları ve metodolojilerden oluşan bir hazineye erişmek için kullanın.

Trendlerin bir adım önünde olun

Trendler göz açıp kapayıncaya kadar değişir ve proje yönetimi konferansları, bu değişimlerin bir adım önünde olmanıza (ve orada kalmanıza) yardımcı olabilir. En yeni ücretsiz proje yönetimi yazılımlarından yeni ortaya çıkan metodolojilere kadar, sektörü şekillendiren unsurları yukarıdan aşağıya bir görünümle inceleyin.

2024'ün En İyi Proje Yönetimi Konferansları'nın Kapsamlı Listesi

Aşağıda, yılın takviminizi dolduracak 15 harika konferans için kaçırılmaması gereken yedi etkinlik ve sekiz onur ödülü sahibi etkinliği öne çıkardık. ?✨

1. Proje Yönetimi Sempozyumu

Ne zaman: 18-19 Nisan 2024

Yer: College Park, Maryland, ABD

Ücret: 525 $ (erken kayıt indirimi ile)

Yüz yüze veya sanal: Yüz yüze, sanal ve hibrit katılım seçenekleri mevcuttur

Proje Yönetimi Sempozyumu, 2014 yılından bu yana her yıl sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Pandemi sırasında düzenlenen olağanüstü sanal Proje Yönetimi Sempozyumu 2020 etkinliğinden esinlenerek oluşturulan biçim olan yüz yüze, sanal ve karma katılım seçeneklerinden birini seçin.

Katılımcılar, Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) sertifikalarının yenilenmesi için mesleki gelişim birimleri (PDU) ve aşağıdaki konular hakkında zengin bilgiler edinebilirler:

Risk yönetimi

FinOps

Yalın ve Çevik metodolojiler

Federal program yönetimi

Proje Yönetimi 4. 0

Merakın değeri

Washington DC Metro bölgesini keşfetmek ve profesyonellerle ağ kurmak için daha fazla zaman mı istiyorsunuz?

Aşağıda öne çıkan 12. Yıllık IPMA Araştırma Konferansı ile Proje Yönetimi Sempozyumu'nu birleştirerek arka arkaya düzenlenen zirvelerin tadını çıkarın.

2. 12. IPMA Araştırma Konferansı

Ne zaman: 19-21 Nisan 2024

Yer: College Park, Maryland, ABD

Ücret: 499 $ (erken kayıt indirimi)

Yüz yüze veya sanal: Yüz yüze

12. Yıllık IPMA Araştırma Konferansı, bu yıl Kuzey Amerika'nın en büyük proje yönetimi konferansları arasında yer alıyor. Konferansın teması, Yapay Zeka Çağında Proje Yönetimi. Konferansta, aşağıdakiler de dahil olmak üzere AI-PM kesişim noktasının tüm yönleri ele alınacak:

İşbirliği

Etik çerçeveler

Gelişen proje yetkinlikleri

Öğrenme modelleri

Sürdürülebilirlik

Takımlar

Üç gün süren bu konferans, proje değerini en üst düzeye çıkarma, takım çeşitliliği ve yapay zekanın proje yönetimine etkisi gibi konuları ele alan önde gelen konuşmacıları bir araya getiriyor.

Bu etkinlikten sonra arka arkaya etkinliklere ara vereceğiz, ancak eğlenceye devam etmek istiyorsanız, aşağıda öne çıkan ProjectSummit*BusinessAnalystWorld için Orlando'ya uçun. ✈️?️

3. ProjectSummit*BusinessAnalystWorld

Ne zaman: 22-24 Nisan 2024

Yer: Orlando, Florida, ABD

Maliyet: 2.209 $ (erken kayıt indirimi)

Yüz yüze veya sanal: Yüz yüze

ProjectSummitBusinessAnalystWorld veya PSBAW, 2024 yılında Kuzey Amerika'da proje yöneticileri ve iş analistleri için düzenlenecek en büyük konferanstır.

Bu etkinlik, öğrenilen her saat için sürekli gelişim birimleri (CDU) ve PDU'lar sunuyor; dört gün boyunca katılanlar toplam 26 kredi kazanma fırsatına sahip.

PS*BAW, takım liderleri, proje yöneticileri, proje koordinatörleri, proje direktörleri, stratejik yöneticiler, iş analistleri ve daha fazlası için tasarlanmıştır.

Resmi etkinlik programı bu yazının yazıldığı tarihte henüz belirlenmemiştir, ancak dünyanın her sektöründen uzmanların konuşmalarını dinleyebileceğinizden emin olabilirsiniz.

İş yerinizde hemen uygulayabileceğiniz yeni araçlar, beceriler ve tekniklerle donanmaya hazır olun.

4. Global Scrum Gathering

Ne zaman: 19-22 Mayıs 2024

Yer: New Orleans, Louisiana, ABD

Ücret: 1.400 $ (erken kayıt indirimi)

Yüz yüze veya sanal: Yüz yüze

Global Scrum Gathering 2024 veya GSGNOLA24, Scrum Alliance tarafından New Orleans'ta düzenleniyor ve yılın en eğlenceli etkinliklerinden biri olacağa benziyor.

Katılımcılar, küresel çevik liderlerden öğrenecek, başarılarını kutlayacak ve kariyerlerini hızlandırmak için kaynaklara erişecek.

GSGNOLA24'ün özellikleri:

Kişiselleştirilmiş koçluk oturumları

Kariyer hizmetleri

En yeni çevik metodolojiler hakkında aydınlatıcı konuşmalar

Katılımcıların bağlantı kurmasına ve rahatlamasına yardımcı olacak Monday Mingle partisi

Salı günü, Fransız Mahallesi'ndeki tarihi yerleri keşfetmek için hazine avına çıkın

Bu toplantılar, 2004 yılında scrum topluluğunun ilk işbirliği etkinliği için bir araya gelmesiyle başladı ve her yıl daha da büyüdü. Sektörden bağımsız olarak scrum ve agile ile ilgilenen herkese yöneliktir.

Ayrıca, sonunda parti ve hazine avı olan bir konferansı kaçırmak istemezsiniz. ??

5. Agile2024

Ne zaman: 22-26 Temmuz 2024

Yer: Grapevine, Teksas (Dallas bölgesi), ABD

Maliyet: 1.849 $ (sadece üyelere özel erken kayıt fiyatı)

Yüz yüze veya sanal: Yüz yüze

Agile Alliance'ın yıllık konferansı Agile2024, dünya çapında çevik toplulukların tutkulu üyelerini bir araya getiriyor. Katılımcılar, çevik yazılım geliştirmeyi şekillendiren en son fikirler, uygulamalar ve stratejiler hakkında bilgi edinecek.

Aşağıdakiler dahil olmak üzere Agile ile ilgili her şeyi derinlemesine inceleyin:

Çevik metrikler ve ölçüm

En iyi uygulamalar

Sürekli iyileştirme stratejileri

En son trendler ve teknolojiler

Bu, ağ kurmak ve sektör uzmanlarıyla proje yönetimi hakkında her şeyi konuşmak isteyen agilistler için THE etkinliktir.

6. PMI Global Zirvesi

Ne zaman: 18-21 Eylül 2024

Yer: Los Angeles, Kaliforniya, ABD

Maliyet: Daha sonra açıklanacak (fiyat etiketi genellikle dört hanelidir; PMI üyeleri önemli indirimlerden yararlanır)

Yüz yüze veya sanal: Yüz yüze

PMI Global Summit, 2024'ün en büyük PM zirvelerinden biridir. Proje Yönetimi Enstitüsü tarafından düzenlenen bu etkinlik, en iyi PM uygulamalarına odaklanacak ve PMP standartlarını derinlemesine inceleyecektir.

Bu yazının yazıldığı sırada, konferans için bildiri çağrısı hala açıktır. Henüz kesinleşmiş bir şey yok, ancak AI odaklı oturumlar, öğrenme fırsatları, etkinlikler ve konuşmalar olacağı kesin.

Bu yıl yurt dışına seyahat etmek için bir bahane mi arıyorsunuz? 10-11 Nisan 2024 tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek PMI Global Summit Series Europe veya 18-20 Kasım 2024 tarihlerinde Ruanda'da düzenlenecek PMI Africa Conference'a katılın.

7. FuturePMO

Ne zaman: 3 Ekim 2024

Yer: Londra, İngiltere, Avrupa

Ücret: 464 $ (erken kayıt indirimi)

Yüz yüze veya sanal: Yüz yüze

"PMO'nun Büyülü Dünyası" temasıyla Wellingtone tarafından düzenlenen FuturePMO 2024'ün büyük ilgi göreceği kesin. ?

Londra'da düzenlenen bu bir günlük PMO Konferansı, sektörün önde gelen konuşmacılarını ve profesyonellerini ilgi çekici ve heyecan verici bir etkinlikte bir araya getirmek için tasarlanmıştır.

Bu konferans ilham verici, bilgilendirici, eğlenceli ve (lütfen alkışlar) satış amaçlı olmayan bir etkinlik olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar hiçbir şey satılmadan bir araya gelebilir, öğrenebilir, paylaşımlarda bulunabilir ve gelişebilir.

Sonuçta, katılıyorsanız, bilet ücretini zaten ödemiş olursunuz.

Ciddi PMO ve PPM içgörülerinin eğlenceli aktivitelerle harmanlandığı içgörüler ve tartışmaların keyfini çıkaracaksınız.

FuturePMO 2024, her Ekim ayında düzenlenen amiral gemisi niteliğindeki yıllık etkinliktir, ancak bu zirveler her ay düzenlenir ve Microsoft tarafından Londra, Manchester ve Dublin'deki ofislerinde gerçekleştirilir. Bu etkinliğe katılamayacaksanız, takvimlerini takip ederek size daha uygun bir etkinlik bulabilirsiniz.

8. Proje yönetimi konferansı onur ödülü

PM becerilerinizi geliştirmek için planınızı detaylandırmak için daha fazla seçeneğe mi ihtiyacınız var? Onur ödülüne layık görülen sekiz proje yönetimi konferansından birine göz atın:

: 7 Mart 2024 | Dublin, İrlanda, Avrupa | 272 $ (erken kayıt indirimi) | yüz yüze katılım Proje Yönetiminde Kadınlar Zirvesi: 7 Mart 2024 | Dublin, İrlanda, Avrupa | 272 $ (erken kayıt indirimi) | yüz yüze katılım : 29-30 Nisan 2024 | Denver, Colorado, ABD | 175 $ (erken kayıt indirimi) | yüz yüze katılım Devopsdays Denver: 29-30 Nisan 2024 | Denver, Colorado, ABD | 175 $ (erken kayıt indirimi) | yüz yüze katılım : 14-15 Mayıs 2024 | Detroit, Michigan, ABD | 399 $ (erken kayıt indirimi | yüz yüze katılım) Agile & Beyond 2024: 14-15 Mayıs 2024 | Detroit, Michigan, ABD | 399 $ (erken kayıt indirimi | yüz yüze katılım) : 2-7 Haziran 2024 | Las Vegas, Nevada, ABD | kayıt fiyatları yakında açıklanacak | yüz yüze katılım Agile + DevOps West 2024: 2-7 Haziran 2024 | Las Vegas, Nevada, ABD | kayıt fiyatları yakında açıklanacak | yüz yüze katılım : 4-5 Temmuz 2024 | Falmouth, İngiltere, Avrupa | 636 $ (erken kayıt indirimi) | yüz yüze katılım Agile on the Beach 2024: 4-5 Temmuz 2024 | Falmouth, İngiltere, Avrupa | 636 $ (erken kayıt indirimi) | yüz yüze katılım : 22-23 Temmuz 2024 | Tokyo, Japonya | 272 $ (erken kayıt indirimi) | yüz yüze ve dijital katılım Proje Yönetiminde Kanban Uluslararası Konferansı: 22-23 Temmuz 2024 | Tokyo, Japonya | 272 $ (erken kayıt indirimi) | yüz yüze ve dijital katılım : 13-15 Ağustos 2024 | Canberra, Avustralya | kayıt fiyatları yakında açıklanacak | yüz yüze ve dijital katılım Proje ve Program Yönetimi Sempozyumu: 13-15 Ağustos 2024 | Canberra, Avustralya | kayıt fiyatları yakında açıklanacak | yüz yüze ve dijital katılım : 13-16 Ekim 2024 | Austin, Teksas, ABD | 250 $ (iade edilebilir dijital depozito — tam fiyatın 799-1.299 $ olması bekleniyor) | yüz yüze katılım 2024 Dijital PM Zirvesi Austin: 13-16 Ekim 2024 | Austin, Teksas, ABD | 250 $ (iade edilebilir dijital depozito — tam fiyatın 799-1.299 $ olması bekleniyor) | yüz yüze katılım

Proje Yönetimi Uzmanları için Konferanslardan Anahtar Noktalar

Proje yönetimi konferansları, bilgilerinizi zenginleştirecek, ağınızı genişletecek ve proje yönetimi trendleri hakkında sizi güncel tutacaktır. Peki, neler öğreneceksiniz?

Bazı konferanslar her yıl belirli bir tema seçer ve programlarını bu tema etrafında düzenler. Diğerleri ise alanla ilgili bilmeniz gereken her şeyi kapsar.

Katılacağınız etkinliğin yapısı ne olursa olsun, aşağıdaki konular hakkında yenilikçi fikirler edineceksiniz:

Etkinlikler arasında ayrıntılar değişiklik gösterse de, en yaygın odak alanlarından bazıları şunlardır.

Örneğin, bir etkinlikte bir konu uzmanı ile toplantı notu şablonlarının nasıl kullanılacağına dair bir atölye çalışması olabilir, bir diğerinde ise gün boyu süren çevik ve scrum derinlemesine inceleme olabilir, bir diğerinde ise bunların ikisi birden (veya hiçbiri) olabilir!

Katılmayı planladığınız etkinliklerin programını kontrol edin ve konferanslarınızı buna göre seçin!

İlk heyecan verici etkinliği beklerken, sektörün durumuna ilişkin bilgilerinizi proje yönetimi podcast'leriyle tazelemenizi öneririz. Sonuçta, isimleri not alıp paylaşmak istiyorsunuz, yetişmeye çalışmak değil.

Proje Yönetimi Konferansından Edindiğiniz Bilgileri Uygulama

Proje yönetimindeki en son trendler hakkında sahip olduğunuz zengin bilgi ve deneyimi gerçek iş ortamlarına uygulamak göz korkutucu olabilir. Ancak böyle olmak zorunda değil!

Bu proje yönetimi konferanslarının değerini en üst düzeye çıkarmak için son bir bileşen daha var: etkinlikler için proje yönetimi yazılımı. ☑️

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

Bir proje yönetimi konferansı öncesinde, sırasında ve sonrasında ClickUp'ı nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğinize bir göz atalım.

Proje yönetimi konferansı öncesinde

Bir konferansa katılmayı planlıyorsanız, bilet satın almanız, uçuş rezervasyonu yapmanız ve otel rezervasyonlarınızı garantilemeniz gerekir. ClickUp'ta kendinize son tarihleri olan görevler oluşturabilirsiniz, böylece unutmazsınız.

Esnek Takvim görünümünde projeleri yönetin, düzenleyin ve görevleri planlayarak takımların senkronizasyonunu sağlayın

Ardından, konferans başlamadan önce ClickUp Takvim görünümünü kullanarak katılmak istediğiniz oturumları, nerede olmanız gerektiğini ve ne zaman orada olmanız gerektiğini belirleyin, böylece konferanstan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Katılacağınız ve yer alacağınız konferans oturumları ve etkinlikler için kendinize bir gündem oluşturun

Takvim görünümünü ClickUp Konferans Gündemi Şablonu ile eşleştirerek tüm ihtiyaçlarınızı karşılayın. Bu şablon konferansları düzenlemek için oluşturulmuş olsa da, katılımcılar için de aynı derecede yararlıdır.

Proje yönetimi konferansı sırasında

Konferans boyunca çok fazla bilgi edineceksiniz. ClickUp Not Defteri'ni kullanarak tartışmalardan, konuşmalardan ve atölye çalışmalarından notlar alın. Daha sonra bu girdileri, siz ve takımınızın her zaman her yerden erişebileceği düzenli belgelere ve takip edilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Notları kolayca alın, zengin biçimlendirme ile düzenleyin ve ClickUp Not Defteri'nde her yerden erişilebilen izlenebilir görevlere dönüştürün

Bir proje yönetimi konferansından sonra

ClickUp Toplantıları ile siz ve takımınız öğrendiklerinizi tartışabilir ve bu bilgileri gerçek dünyadaki projelerinize ve süreçlerinize nasıl uygulayacağınızı beyin fırtınası yapabilirsiniz. Tek tek takım üyelerine yorumlar atayabilir ve hatta gelecek toplantılar için yinelenen görevler oluşturabilirsiniz.

Toplantı programınızı seçip ClickUp'ta takviminizde önizleyerek işlerinizi kolaylaştırmak için Yinelenen Görevler ayarlayın

Ama bununla yetinmenize gerek yok. ClickUp, proje yönetimi için tasarlanmıştır, yani günlük işlerinizi daha organize ve işbirliğine dayalı hale getirmek için kullanabilirsiniz. Bağlantılı iş akışları, paylaşılan ClickUp Belgeleri, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve daha fazlasıyla takımınızı bir araya getirin.

Takımınızın her üyesinin daha hızlı hareket etmesine, daha akıllı çalışmasına ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olacak araçlara sahiptir.

Son derece özelleştirilebilir ClickUp 3. 0 Gösterge Paneli'nde hedefleri, görevleri, çevik puanları ve proje durumlarını ayrıntılı olarak inceleyin

Oh evet, ClickUp'ın ücretsiz olduğunu bahsetmiş miydik? Sonsuza kadar? Evet. Çünkü biz size yardım etmek için buradayız, tersi değil. #humblebrag

Sıkça sorulan sorular

Proje yönetimi konferansları hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

1. Proje yönetimi konferansı nedir?

Proje yönetimi konferansı, sektördeki profesyonelleri, uzmanları ve meraklıları bir araya getirmek için tasarlanmış özel bir etkinliktir. Konferanslarda bir araya gelerek sohbet eder, ağ kurar, içgörüler paylaşır ve proje yönetimindeki en son trendleri keşfedersiniz. Konferanslar genellikle ana konuşmacılar, atölye çalışmaları, panel tartışmaları ve ağ kurma fırsatlarının yanı sıra after party'ler ve hatta hazine avı gibi bonuslar içerir.

2. proje yönetimi konferansına katılmanın avantajları nelerdir?

Bir proje yönetimi konferansına katılmak, alandaki en son trendleri, metodolojileri ve en iyi uygulamaları takip etme fırsatı sunar. Ayrıca, profesyonellerin meslektaşları, sektör liderleri ve potansiyel mentorlarla bağlantı kurmalarına olanak tanıyan büyük ağ oluşturma merkezleridir. Katılımcılar ayrıca, becerilerini geliştirmek ve yaygın proje yönetimi zorluklarına yenilikçi çözümler keşfetmek için atölye çalışmalarına ve oturumlara katılırlar.

Kesinlikle! ClickUp gibi araçlar, proje yönetimi konferansları sırasında çok değerlidir. ClickUp'ın çok yönlü proje yönetimi özellikleri, zamanlama, planlama, not alma ve konferans sonrası takipler için mükemmeldir.

Bir ClickUp görevi içinde, diğer kullanıcılara bile atanabilen yapılacak öğelerden oluşan gruplarla ayrıntılı Kontrol Listeleri kolayca oluşturun ve düzenleyin

Anahtar noktaları özetlemek için görevler oluşturun, yeni stratejileri uygulamak için takvim son tarihleri belirleyin ve takım üyelerine yeni sorumluluklar atayın. Ayrıca, ClickUp'ın entegrasyon özelliklerini kullanarak konferans içgörülerini platformlar arasında sorunsuz bir şekilde paylaşabilir, verimliliği ve işbirliğini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. ??

Ağ oluşturmaya başlayalım

Yılın en iyi proje yönetimi profesyonelleri konferansları listemizi tamamlarken, bu etkinliklere (ve etkinlikler boyunca) yolculuğunuz daha yeni başlıyor.

Takviminizi kontrol edin, biletlerinizi ayırtın, seyahatlerinizi planlayın ve proje yönetimi becerilerinizi geliştirmek için her fırsatı değerlendirin. Önemli olan bilgili, bağlantılı ve ilham dolu olmak.

Edindiğiniz bilgileri eyleme geçirerek başarıya dönüştürmek size kalmış. Konferanslardan edindiğiniz bilgileri gerçek başarıya dönüştürmek için en iyi araç olan ClickUp ile proje yönetimi süreçlerinizi optimize ederek ilk adımı atın.

Proje hedeflerinizi gerçekleştirmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun — ücretsizdir! ??