LevelUp 2020: 11 Ders ve İşin Geleceği İçin Sırada Ne Var?

Pssst! LevelUp 2021'i arıyorsanız, buradan kaydolabilirsiniz!

Ve ilk ClickUp konferansımız sona erdi! 🎉

Katılan ve takımımızla etkileşim kuran 12.000'den fazla katılımcıya teşekkür ederiz. Katılımınız, bu etkinliği gerçekten özel kılan şeydi.

Umarız siz de bizim ev sahipliği yaparken aldığımız kadar çok şey kazanmışsınızdır. Bu süreçten çok şey öğrendik ve geri bildirimlerinizi bekliyoruz, böylece bir üst seviyeye çıkabiliriz... LevelUp 2020! 🙌

LevelUp'ı kaçırdıysanız endişelenmeyin.

LevelUp 2020 etkinliğinin önemli anları ve oturumları burada. 👇

Hadi başlayalım!

1. ClickUp'ın Yolculuğu ve 2021 için Planlar

ClickUp CEO'su ve iş vizyoneri Zeb Evans, günün gündemini tanıtarak, topluluğumuza özel teşekkürlerini sunarak ve çılgın (ve verimli) 2020 yılını özetleyerek ve önümüzdeki yılın hedeflerini paylaşarak etkinliğimizi başlattı.

“ClickUp'ta misyonumuz her zaman insanları daha verimli hale getirmek olmuştur. Bunu, siz kullanıcılarımızın görüşlerini dinleyerek birlikte başardık. Geri bildirimleriniz, 2021 yılında da ClickUp'ın yönünü belirlemeye yardımcı olmaya devam edecek. ”

“ClickUp'ta misyonumuz her zaman insanların daha verimli olmasını sağlamak olmuştur. Bunu, siz kullanıcılarımızın görüşlerini dinleyerek birlikte başardık. Geri bildirimleriniz, 2021 yılında da ClickUp'ın yönünü belirlemeye yardımcı olmaya devam edecek. ”

—Zeb Evans, ClickUp CEO'su

Bu yılı şöyle tamamladık: Topluluğumuzu 200.000'den fazla takıma genişlettik, dünyayı daha verimli hale getirmek için Seri A yatırım turunda 35 milyon dolar topladık ve her hafta önemli bir sürüm yayınladık. Toplamda:

310'dan fazla özellik gönderildi

55'ten fazla geliştirilmiş özellik

40'tan fazla entegrasyon

Zeb, ClickUp'ı bir platform olarak geliştirmeye devam etmenin önemine ve ClickUp 2.0 ile kullanıcıların benimsenmesinde nasıl katlanarak büyüme gördüğümüze değindi. Tüm bunlar, kullanıcılarımızdan aldığımız inanılmaz geri bildirimler sayesinde oldu!

Zeb'in sürekli iyileştirme için kullanıcıları dinlemeye verdiği önem, LevelUp'ın genel temalarından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz

Ayrıca, 2021'in ilk çeyreğinde bizi bekleyen heyecan verici haberleri de öğrendik:

ClickUp yerelleştirme 7'den fazla dilde

Mevcut özelliklerin iyileştirilmesi ; Ana Sayfa, Gelen Kutusu ve Hedefler gibi

Yerel uygulamaları göndererek ışık hızında bir mobil deneyim sunun

Tam test kapsamı ile güvenilirlik oluşturma

Daha fazla 24/7 destek ekleniyor; gerçek zamanlı telefon desteği, İngilizce dışındaki dillerde destek ve yeni bir Koçluk Programı 🙌

zeb, "En önemli değerimiz her zaman sektördeki en iyi müşteri hizmeti ve herkesin şimdiye kadar yaşadığı en iyi müşteri deneyimi olmuştur" dedi.

"Bu amaçla, 7/24 gerçek zamanlı müşteri desteğini genişletiyoruz. Ayrıca, dünya çapında destek ekipleri kuruyoruz. Son olarak, her konuda yardım alabilmeniz için ClickUp'ın yeni Koçluk Programı ile telefon ve Zoom desteğini de sunacağız."

2. Geliştiricilerimiz ClickUp'ı Kullanarak Nasıl Süper Hızlı Teslimat Yapıyor?

Öncü ürün geliştiricilerinden oluşan takımımız, özellikleri haftalık olarak nasıl yineliyor ve sunuyor?

ClickUp CTO'su Alex Yurkowski, mühendislerden oluşan takımımızın ClickUp'ı kullanarak Agile geliştirme ilkelerini nasıl bir üst seviyeye taşıdığını açıklıyor.

"Haftalık güncellemeleri yayınlamak için ClickUp'ın üç güçlü ve birbiriyle bağlantılı bileşeninden yararlanıyoruz: iş üzerinde kalmak için eyleme geçirilebilir öğeler, gerekli kaynakları ölçmek ve tahsis etmek için Sprint'ler ve geri bildirim döngülerini kısaltmak için iç ve dış iletişim özellikleri."

"Haftalık güncellemeleri yayınlamak için ClickUp'ın üç güçlü ve birbiriyle bağlantılı bileşeninden yararlanıyoruz: iş üzerinde kalmak için eyleme geçirilebilir öğeler, gerekli kaynakları ölçmek ve tahsis etmek için Sprint'ler ve geri bildirim döngülerini kısaltmak için iç ve dış iletişim özellikleri."

—Alex Yurkowski, ClickUp CTO'su

Alex'in takımı her gün kullandığı üç anahtar bileşen şunlardır:

Küçük, eyleme geçirilebilir öğeler , Görevler, Durumlar, Otomasyonlar ve Atanan Yorumlar gibi işlerinizi takip etmek için

Sprintler ClickApp Sprint tahminlerini kullanarak, büyük projeler için Sprint tahminlerini kullanarak, büyük projeler için Sprint puanlarını atanan kişiye göre ayırarak ve Agile yaklaşımıyla Sprint kaynaklarını değiştirerek

İletişim özellikleri, departmanlar arasındaki engelleri ortadan kaldırır ve farklı zaman dilimlerinde çalışan takımlarınızın senkronizasyonunu sağlar

Hızlı hareket eden bir ürün takımının, işlere her açıdan tam uyum ve görünürlük sağlaması gerektiğini öğrendik. Bu nedenle, görev yönetimi, Sprint'ler ve yorumlar, haftalık ürün sürümlerini kullanıcılara sunmak için çok önemlidir.

İletişim silolarını yıkmak anahtar öneme sahiptir, çünkü ürün ekibi yeni özellikler için kısa bir sürede birden fazla ekiple sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilir: test için QA, içerik için pazarlama ve sorun giderme için destek ekipleri.

Alex ayrıca ClickUp Gösterge Panellerinin gücüne ve uzaktan çalışan ekibinin bunları iş yükü kapasitesinden, QA'da takılan güncellemeler ve sorunsuz bir sürüm için daha fazla dikkat gerektiren öğeler gibi darboğazlara kadar her şeyi izlemek için nasıl kullandığına da değindi.

3. Daha Hızlı Başlangıç İçin Yeni Şablon ve Uygulama Merkezleri

Tüm iş akışı şablonlarınızı tek bir yerden oluşturabilir, özelleştirebilir ve önizleyebilseydiniz ne olurdu? Tüm uygulamalarınıza ve entegrasyonlarınıza erişip bunları takıma göre etkinleştirebilseydiniz?

ClickUp'ın yeni Şablon ve Uygulama Merkezleri ile tam olarak bunu yapabileceksiniz!

"Yeni Şablon ve Uygulama Merkezleri, verimliliğinizi bir üst düzeye taşımak için tasarlanmıştır. Şablonları kolaylıkla gezinebilir ve özelleştirebilir, Çalışma Alanınızda uygulamalarınızı ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz."

"Yeni Şablon ve Uygulama Merkezleri, verimliliğinizi bir üst düzeye taşımak için tasarlanmıştır. Şablonları kolaylıkla gezinebilir ve özelleştirebilir, Çalışma Alanınızda uygulamalarınızı ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz."

—Sophia Kaminski, ClickUp Müşteri Başarısı Müdürü

Yeni Şablon Merkezi ile zaman kazanacak, şablonları yeniden kullanabilecek, düzenleyebilecek ve oluşturduklarınızı takımınızdaki herkesle paylaşabileceksiniz.

Diğer önemli noktalar arasında şunlar yer almaktadır:

ClickUp ve takımınız tarafından oluşturulan şablon kütüphanesine göz atın

Şablon açıklamaları ekle

Başvurmadan önce şablonları önizleyin

Sophia tarafından tanıtılan ikinci özellik, yeni Uygulama Merkezi.

ClickUp Uygulama Merkezi ile artık tüm uygulamalarınızı ve entegrasyonlarınızı tek bir yerde bulabilirsiniz!

Bu sayede takımlar, takımları için en uygun eklentileri kolayca tarayabilir, seçebilir ve hepsini tek seferde uygulayabilir.

Sophia ayrıca, takımların Çalışma Alanında farklı takım ihtiyaçlarına göre uygulamalarını oluşturabilecekleri ve yapılandırabilecekleri ek işlevler hakkında da ipucu verdi. Örneğin, Dropbox ve Google Drive gibi entegrasyonlarla bulut paylaşımı için ayrıntılı izinler ayarlayabileceksiniz.

4. ClickUp, Organik Pazarlamayı Nasıl Kullanarak Aylık 12 Milyon Doların Üzerinde Ücretsiz Tıklama Elde Ediyor?

Dünyanın en rekabetçi yazılım sektöründe pazarlamanızı nasıl başlatabilirsiniz?

Bu soruyu sadece Pazarlama Direktörümüz Aaron Cort cevaplayabilir.

"Milyonlarca destekçiyi nasıl kazanır ve aylık olarak milyonlarca ücretsiz tıklama elde edersiniz? Bu, yolculuklarında onlara rehberlik etmek için ürün, kullanıcılarınız ve stratejik içerik tarafından yönlendirilen organik bir yaklaşım gerektirir."

"Aylık olarak milyonlarca destekçiyi nasıl kazanır ve milyonlarca ücretsiz tıklama elde edersiniz? Bu, ürününüz, kullanıcılarınız ve onların yolculuklarında onlara rehberlik edecek stratejik içeriklerin öncülüğünde organik bir yaklaşım gerektirir."

—Aaron Cort, ClickUp Pazarlama Direktörü

Aaron, ClickUp'ın bugün yükselişini sürdüren içerik ve ürün odaklı büyüme yoluyla sıfırdan organik olarak büyümesine yardımcı olan anahtar stratejileri paylaştı.

Bu üç stratejik temel unsur şunlardır:

Ürün odaklı büyüme: kullanıcı deneyimini yönlendirmek için ürünü ön planda tutmak

Kullanıcı odaklı büyüme: savunucular kazanmak için topluluğunuzu dinleyin ve onlarla etkileşim kurun

İçerik odaklı büyüme: SEO ve yüksek kaliteli içerikle görünürlüğünüzü artırın

Bu üç temel unsur pratikte nasıl görünüyor? Aaron, ClickUp'ın organik büyümesini destekleyen bazı stratejileri paylaştı:

Haftalık yayınlar rakiplerin yetişemeyeceği bir hızda

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan ile sektörde lider

7/24 müşteri desteği

E-posta, sosyal medya ve mesaj panoları aracılığıyla alınan kullanıcı geri bildirimleri ve topluluk katılımı

Kullanıcı odaklı içeriklerle SEO'da hakimiyet kurun

Aaron ayrıca ClickUp'ın gizli sırrına da değindi: aciliyet ve müşteri memnuniyeti gibi temel değerlerimiz ve bunların pazarlamamıza nasıl güç kattığı.

…ve sonra sürpriz! Herkes Melissa ile tanıştı!

5. Marka ve Kullanıcı Odaklı İçeriği Bir Üst Düzeye Taşıma

Yeni Kreatif Direktörümüz Melissa Rosenthal, ClickUp'ın içeriğini yeni zirvelere taşıyacak bazı büyük gelişmeleri sahnede tanıttı!

"ClickUp'ın, ister bireysel kullanıcı, ister küçük işletme veya kurumsal takım olun, gününüz boyunca size yardımcı olan, hayal kırıklıklarınızı anlayan ve size geri veren bir arkadaş gibi hissetmenizi istiyoruz."

"ClickUp'ın, ister bireysel kullanıcı, ister küçük işletme veya kurumsal takım olun, gün boyunca size yardımcı olan, hayal kırıklıklarınızı anlayan ve size geri veren bir arkadaş gibi hissetmenizi istiyoruz."

—Melissa Rosenthal, ClickUp Kreatif Direktörü

Evet, doğru duydunuz, insanların her gün kullandıkları araçlardan daha fazla yararlanmalarına yardımcı olmak için heyecan verici yeni içerik biçimleri geliştiriyoruz.

Melissa, bu yeni içerik biçimlerinden birkaçını şöyle tanıttı:

Orijinal Podcast'ler

Yeni Eğitim İçeriği

ClickUp Hikayeleri

Bunlar şimdilik çoğunlukla tanıtım niteliğinde olsa da, Melissa, kullanıcıların ilk olarak ClickUp Stories'i deneyimleyebileceğini söyledi. ClickUp Stories, insanların ClickUp'ı kullanarak hayatlarından nasıl daha fazla keyif aldıklarına odaklanan yeni bir dizi.

Bunlar, verimlilik ve proje yönetiminin gücünü kullanarak günlük zorlukları nasıl aştıklarını gösteren kullanıcıların yer aldığı kısa videolar olacaktır!

Paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz mi var?

Harika! Sizin görüşlerinizi duymak istiyoruz (ve belki sizi yıldız yapabiliriz), bu yüzden lütfen buradaki formumuzu doldurun!

6. Girişimciler ClickUp'ı Kullanarak Evden Çalışma İş Hedeflerini Nasıl Aşıyor?

Bir sonraki panel, biçim açısından büyük bir değişiklikti... ÜÇ farklı ClickUp danışmanı ve girişimcisinden, WFH iş süreçlerini bir üst seviyeye taşımak için kullandıkları bazı püf noktaları ve ipuçları hakkında bilgi aldık.

Courtney, Yvonne ve Luci

ClickUp'ın deneyimli kullanıcılarından öğrendiklerimizin bazı önemli noktaları şunlardır:

Gösterge panelleri ve hedefler, ilerlemeyi ölçmek ve yolunda ilerlemek için favori özelliklerdir

ClickUp'ın esnek iş akışları, işiniz için tam fonksiyonlu bir CRM oluşturmak için mükemmeldir

ClickUp'ta neredeyse her şeyi şablon haline getirebilirsiniz, bu nedenle Yinelenen veya benzer projeler için Özel Durum, Görev ve Özel Alan şablonlarınızı kaydedin

Otomasyonlar, tekrarlayan idari işlerde zaman kazanmanın harika bir yoludur

Zihin Haritaları, beyin fırtınalarınızı görselleştirmenize ve önemli iş fikirlerini (ve görevleri) birbirine bağlamanıza yardımcı olabilir

…ve çok daha fazlası!

Bu tür pratik ipuçlarını değerli buluyorsanız, web sitelerini ziyaret etmenizi ve YouTube'da takip etmenizi şiddetle tavsiye ederiz!

7. Neil Patel ve Dan Fleyshman ile Pazarlama Hileleri

Misafir konuşmacılar, dijital pazarlama ve markalaşma alanında ünlü olan iki büyük isimle devam etti: Neil Patel ve Dan Fleyshman.

Dan, Neil'e içerik imparatorluğunu nasıl kurduğunu, 2021'deki SEO stratejisini, sosyal medya ve YouTube içeriği için en iyi uygulamaları, ücretli reklamcılığı ve daha fazlasını sordu.

"2021 ve sonrasında SEO'nuzu iyi bir şekilde geliştirmek istiyorsanız, odaklanmanız gereken birkaç şey var: kaliteli geri bağlantılar ve sayfa deneyimi. Kaliteli deneyimler oluşturmak ve kaliteli web sitelerinden bağlantılar almak istersiniz."

"2021 ve sonrasında SEO'nuzu iyi bir şekilde geliştirmek istiyorsanız, odaklanmanız gereken birkaç şey var: kaliteli geri bağlantılar ve sayfa deneyimi. Kaliteli deneyimler oluşturmak ve kaliteli web sitelerinden bağlantılar almak istersiniz."

—Neil Patel, Pazarlama Uzmanı ve En Çok Satan Yazar

Neil, dijital planlarını genişletmek isteyen tüm iş sahipleri için aşağıdakiler dahil olmak üzere bazı önemli bilgiler paylaştı:

Hedef kitlenizin bulunduğu yerlerde, özellikle LinkedIn, TikTok ve YouTube'da içerik oluşturmanın önemi

İçerik fikirlerinizi sosyal medyadan YouTube'a taşıyın

Telefonunuzla video çekmekten çekinmeyin (izleyiciler özgünlüğü sever)

Web siteniz, markanızı oluşturmak ve potansiyel müşteriler kazanmak için anahtar rol oynar

LinkedIn ve Instagram gibi sosyal kanallar, yeni iş fırsatlarına yol açan konuşmaları teşvik etmek için anahtar rol oynamaktadır

Katılımı artırmak için yorumların gücünü ihmal etmeyin

Sesli arama daha da önem kazanacak

Özel snippet'ler için içeriğinizi optimize etme

…ve çok daha fazlası! Aşağıda röportajın tamamını izleyebilirsiniz.

8. Özel Verimlilik Uygulamaları Nasıl Oluşturulur?

Kodlama bilmeden ClickUp'ta özel verimlilik uygulamaları oluşturabilir misiniz?

ClickUp Kurumsal Hesap Yöneticisi Vincent Khadige, cevanın kesin bir EVET olduğunu kanıtlıyor.

"Eğer benim gibiyseniz, tek bir satır kod yazmadan işiniz için mükemmel süreçler kurmak istersiniz. İyi haber şu ki, ClickUp ile neredeyse her ihtiyacı karşılayan, inanılmaz derecede güçlü verimlilik uygulamaları oluşturabilirsiniz, kod yazmaya gerek yok. "

"Eğer benim gibiyseniz, tek bir satır kod yazmadan işiniz için mükemmel süreçler oluşturmak istersiniz. İyi haber şu ki, ClickUp ile neredeyse her ihtiyacı karşılayan, inanılmaz derecede güçlü verimlilik uygulamaları oluşturabilirsiniz, kod yazmanıza gerek yok. "

—Vincent Khadige, ClickUp Kurumsal Ürün Müdürü

Vincent'ın sunumu, ClickUp'ın Hiyerarşi özelliği ile iş yapınızı kişiselleştirmenin temellerinden, farklı kullanım durumları için görevleri öğelere özelleştirmeye ve hata izlemeden gelire kadar her şeyi ölçmek için son derece görsel gösterge panelleri oluşturmaya kadar her şeyi kapsıyor!

Yapılacaklar konusunda öğrendiklerimizden bazıları:

İş dağılımından kapasite tahsisine kadar hemen hemen her takımın ihtiyacını karşılayan Şelale iş akışları oluşturun

Görevleri görev yönetiminin ötesine geçen öğelere dönüştürün

Slack benzeri sohbet kanalları oluşturun

Hiyerarşi, iç içe alt görevler ve daha fazlasını birden çok Liste 'ye uyarlama

Özel Alanlar, E-posta, Formlar ve Otomasyonlarla kolay, ölçeklenebilir bir CRM sistemi oluşturun

ClickUp'ın son derece özelleştirilebilir yapısı, neredeyse tüm özellikleri dönüştürerek teknoloji yığınınızı değiştirebilmenizi ve tüm işlerinizi tek bir yere taşıyabilmenizi sağlar — tek sınır, hayal gücünüzdür.

Dahası, Vincent yakında gelecek olan daha fazla özelliği de bize önceden gösterdi:

İç içe alt görevler

Görev ve Belge İlişkileri

ClickUp'ta e-posta

Basit Düzen

Daha fazla bilgi için oturumun tamamını izleyin!

9. Verimlilik Sektörünün Zorluklarını Nasıl Çözüyoruz?

Bir sektörü yeniden tanımlamak söz konusu olduğunda, David Sacks bu konuda uzmandır.

PayPal'ın eski COO'su ve şu anda ClickUp yatırımcısı/danışmanı, Zeb ve ClickUp Satış Müdürü Tommy Wang ile bir yuvarlak masa toplantısında verimlilik ve işbirliği alanındaki zorluklar ve yönelimler hakkında konuştu.

David'in bu kategorinin geleceği olarak gördüğü şeyi öğrendik: Microsoft Office'in on yıllardır süren ayrıştırma sürecinin ardından, güçlü verimlilik araçlarının yeniden bir araya getirilmesi.

“Zeb'in ClickUp'ı kapsamlı bir ürün olarak görmesi, takımın hızlı gelişimi ve insanların platformu kullanmaktan duyduğu memnuniyet, bu şirketin sektörün kurallarını yeniden yazdığının göstergesidir. ”

“Zeb'in ClickUp'ı kapsamlı bir ürün olarak görmesi, takımın hızlı gelişimi ve insanların platformu kullanmaktan duyduğu memnuniyet, bu şirketin sektörünü yeniden tanımladığının göstergesidir. ”

—David Sacks, Teknoloji Girişimcisi ve Yatırımcı

David ayrıca, tüm işleri tek bir yerde toplayarak takımları güçlendiren, önde gelen bir platform olarak ClickUp için vizyonunu açıkladı.

Tommy ayrıca Zeb'e ClickUp'ın sektörün zorluklarına nasıl yanıt verdiğine dair sorular sordu:

İnsanların zaman kazanması ve verimliliğin artırılması için araçları nasıl birleştirebiliriz?

Kendi görüşünü ortaya koyan yazılımlar ve insanların işlerini nasıl yapmaları gerektiğini söyleyen değil, işlerini tamamlayan araçlar isteme nedenleri

Tüketici talebini karşılayan bir araç oluşturmak için hızlı geliştirme ve tutkunun anahtar rolünün nedenleri

…ve çok daha fazlası!

Aşağıda oturumun tamamını izleyebilirsiniz.

10. ClickUp Ürün Vizyonu 2021

Günün oturumlarını tamamlayan, kullanıcıların önümüzdeki yıl neler bekleyebileceğine dair merakla beklenen ön izlemeydi.

Bu oturumda Zeb, ClickUp'ın uzun vadeli vizyonunun yanı sıra 2021'in ilk çeyreği için kısa vadeli planını da açıkladı.

"Bugünkü misyonumuz, üç yıl önce başladığımızda olduğu gibi, tüm işlerinizi ve araçlarınızı tek bir yerde bir araya getirmektir."

—Zeb Evans, ClickUp CEO'su

“Mottomuz her zaman tek bir uygulama ile hepsinin yerini almak olmuştur. Ve bugün bu hedefe her zamankinden daha yakınız. Ancak kod gerektirmeyen verimlilik araçlarımızın mükemmel hale gelmesi için hala önümüzde uzun bir yol var. ”

Zeb, açılış konuşmasında ClickUp'ın ürün odaklı yaklaşımını daha ayrıntılı olarak anlattı ve gelecekte bizi nelerin beklediğine dair ek bilgiler verdi:

Mevcut özelliklerin iyileştirilmesi (Hedefler, Ana Sayfa, Gelen Kutusu ve daha fazlası)

Tüm uygulamalarda platform hızı ve performansı

Güvenilirlik tam kanıtlı otomatik testler ve ölçeklenebilir altyapı ile

Baş Ürün Müdürü Brian Shen sahneye çıkarak bize gelecek özellikleri tanıttı!

"Hız ve güvenilirlik her zaman ana odak noktamız olmaya devam edecek olsa da, sizlerin talepleri doğrultusunda oyunun kurallarını değiştirecek özellikler de geliştiriyoruz: daha fazla düzenleme seçeneği ve e-posta gibi iletişim araçlarını ClickUp'a entegre etme imkanı. "

—Brian Shen, ClickUp Baş Ürün Müdürü

Vincent'ın görevleri çok amaçlı öğelere dönüştürme konusundaki önceki sunumunu genişleten Brian, görevlerin kişilerden şirketlere ve anlaşmalara kadar her şeyi nasıl temsil edebileceğini gösterdi.

Yakında, çok yakında kullanıma sunulacak birkaç yeni özellik sayesinde, bu ayrıntılı özelleştirmeleri daha da ileriye taşıyabileceksiniz:

Görev ve Belge İlişkileri

İç içe alt görevler

ClickUp'ta e-posta

Google Takvim ve Outlook ile 2 yönlü senkronizasyon

…ve daha fazlası 2021'in ilk çeyreğinde geliyor (İç içe klasörler, öğe türleri, Hedefler V2 bunlardan bazıları)

Brian ayrıca her yeni özelliğin potansiyel kullanım örneklerini (ve kullanıcı arayüzünü) kısaca tanıttı. Tüm bunları uygulamada görmek için oturumun tamamını izlemenizi öneririz!

11. Gürültüyle Kapanış: Yeni Mobil Uygulamalar

Son olarak, ClickUp Ürün Müdürü Nick Krekow tarafından kapanışta çok özel bir duyuru yapıldı.

"Sizi dinledik ve tamamen yeni, yerel mobil uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturmaya karar verdik. Artık ClickUp'ı Android ve iOS'ta hız, güvenilirlik ve güzel, kullanımı kolay bir mobil kullanıcı arayüzü ile kullanabileceksiniz."

"Sizi dinledik ve tamamen yeni, yerel mobil uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturmaya karar verdik. Artık ClickUp'ı Android ve iOS'ta hız, güvenilirlik ve güzel, kullanımı kolay bir mobil kullanıcı arayüzü ile kullanabileceksiniz."

—Nick Krekow, ClickUp Ürün Müdürü

Nick ve ürün ekibi, Flutter adlı yeni bir kullanıcı arayüzü çerçevesi kullanarak ClickUp mobil deneyimini tamamen yeniden tasarlamak için arka planda yoğun bir şekilde çalıştı.

Flutter, ürün takımımızın şunları yapmasını sağladı:

Mobil cihazlara öncelik veren kullanıcı arayüzü ile tamamen yerel bir ClickUp deneyimi oluşturun

Mobil geliştirme süresini hızlandırın

Android ve iOS'ta tutarlı bir ClickUp deneyimi yaratın

Peki, bu yeni uygulamalar gerçekten ne kadar hızlı olacak? Nick, Flutter'daki iyileştirmelerle ortalama başlatma süresinin on saniyeden sadece bir saniyeye düştüğünü açıkladı.

Daha da iyisi, Nick bize yeni ClickUp mobil kullanıcı arayüzünün nasıl göründüğüne de kısa bir bakış sundu:

Bu mobil özellikler sadece başlangıç. Nick, yakında mobil cihazlar için tamamen optimize edilecek daha fazla web özelliğinden de bahsetti. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

Gelen kutusu

Not defteri

Gösterge panelleri

Zaman Takibi

En iyi kısmı ne mi? Yeni mobil uygulamalar önümüzdeki hafta uygulama mağazalarında!

Hepsi Özetle

LevelUp'a katılan herkesin, verimliliği artırmak için uygulanabilir stratejiler, heyecan verici yeni özellikler veya sadece ürünümüz ve vizyonumuz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek gibi farklı amaçlarla katılmış olsa da, herkesin bir şeyler kazandığını söyleyebiliriz.

En önemlisi, Zeb ve takımının platformu iyileştirmek ve dünyayı daha verimli bir yer haline getirmek için her gün topluluğun sesine kulak vermeye devam ettiğini öğrendik.

"LevelUp'a katılan herkese içtenlikle teşekkür ederiz. Katılım, en büyük beklentilerimizi bile aştı ve sizlerle bir araya gelme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Bu yolculukta bizimle birlikte olan herkese içtenlikle teşekkür ederiz. Gelecek yıl bu etkinlikte sizleri şahsen görmeyi umuyoruz!"

"LevelUp'a katılan herkese içtenlikle teşekkür ederiz. Katılım, en büyük beklentilerimizi bile aştı ve sizlerle bir araya gelme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Bu yolculukta bizimle birlikte olan herkese içtenlikle teşekkür ederiz. Gelecek yıl bu etkinlikte sizleri şahsen görmeyi umuyoruz!"

—Zeb Evans, ClickUp CEO'su

Her hafta sunulacak bu yeni özellikleri ve daha fazlasını kaçırmayın. Gelecek yıl LevelUp'ta görüşmek dileğiyle!