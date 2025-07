Obsidian ve Evernote: En iyi not alma uygulaması hangisi?

Bugünkü toplantının anahtar noktalarını görmek ister misiniz? Ürününüzü pazarlamak için yaratıcı bir fikriniz mi var? Ya da sadece ileride başvurmak üzere bilgilendirici bir makaleyi kaydetmek mi istiyorsunuz?

İhtiyacınız olan şey not alma uygulaması! Not alma uygulaması, fikirlerinizi anında yazmanızı, iş arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve işleri hızlı bir şekilde halletmek için onlarla işbirliği yapmanızı kolaylaştırır.

En iyi not alma uygulamasını arıyorsanız, başka yere bakmayın; biz sizin için araştırdık.

Bu alanda lider konumda olan iki uygulamayı, Obsidian ve Evernote'u karşılaştırdık.

Özellikler, fiyatlandırma ve yorumlar açısından nasıl karşılaştırıldıklarını öğrenin. Ayrıca, bugün denemeniz gereken güçlü bir Evernote ve Obsidian alternatifi de bulduk.

Obsidian nedir?

obsidian aracılığıyla

Notlarınızı hatırlamak için ikinci bir beyine ihtiyacınız olduğunu hiç hissettiniz mi?

Obsidian, "ikinci beyniniz" olarak hizmet veren güçlü bir not alma yazılımıdır. Notları birbirine bağlayarak, geri bağlantılar kullanarak ve bunları kalıplara veya konulara göre düzenleyerek not alma verimliliğinizi artırır.

Notlarınızı yazmaya odaklanın, Obsidian notlarınızı düzenleme, organize etme ve birbirine bağlama gibi zor işleri sizin için yapsın.

Obsidian'ın benzersiz bir özelliği, notlarınızı bilgisayarınızda yerel olarak depolamak için markdown biçimini kullanmasıdır. Bu sayede verileriniz ve gizliliği üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Obsidian'ı dijital günlük uygulaması yapan diğer ilginç özellikleri öğrenmek için okumaya devam edin.

Obsidian Canvas

Bağlantı özelliği, farklı notlar arasında bağlantı kurarak düşüncelerinizi daha net bir şekilde anlamanıza yardımcı olur. Fikirleri, kitapları, yerleri ve kişileri birbirine bağlayarak kendi Wikipedia'nızı oluşturmaya benzer.

Bu iç bağlantı notları gezilebilir ve bir bilgi parçasının diğerleriyle nasıl ilişkili olduğunu göstererek daha derin içgörüler oluşturmanıza ve düşüncelerinizi geri izlemenize olanak tanır.

Obsidian Eklentileri

Kullanıcıların daha fazla işlev eklemesine ve Obsidian'da not alma şeklini özelleştirmesine izin vererek not alma deneyiminizi geliştirin.

Belirli bir amaç için oluşturulan notları farklı form ve desenlerde özelleştirin.

Obsidian topluluğu, ideal düşünme alanınızı oluşturmak için 1.500'den fazla eklentiye sahiptir.

Obsidian Fiyatlandırma

Kişisel kullanım: Ücretsiz

Ticari kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları

Eklentiler

Obsidian Senkronizasyon: Kullanıcı başına yıllık 8 dolar

Obsidian Publish: Yıllık site başına 8 dolar

Evernote nedir?

evernote aracılığıyla

Evernote, en eski ve en tanınmış not alma uygulamalarından biridir.

Evernote, işbirliğini destekleme şekliyle bilinir. Notlarınız birden fazla cihazda senkronize edilir, böylece onlara her yerden erişebilirsiniz.

Bu özellik, takımınız yeni bir proje planlaması üzerinde çalışırken büyük bir artıdır. Takım üyeleri, diğer uygulamalarla uyumluluk konusunda endişelenmeden Evernote mobil uygulaması, iOS cihazları ve masaüstü bilgisayarları aracılığıyla fikirlerini paylaşabilir.

Evernote'un düzenleme özellikleriyle tüm notlarınızı tek bir gösterge panelinde izleyin ve not defteri yığınları ve etiketler kullanarak düzenleyin.

Notlarınızı düzenli tutun ve gerektiğinde tüm veritabanında arama yaparak zaman kaybetmeden hızlıca bulun.

Evernote'un en iyi özelliklerine ve fiyatlarına bir göz atalım.

Şablonlar

Evernote'ta toplantı notları şablonu

İhtiyaçlarınıza uygun, kuruluma hazır Evernote şablonlarıyla zaman ve çaba tasarrufu sağlayın.

Günlük programınızı kaydetmek için notunuza günlük günlüğü şablonunu ekleyin veya proje dönüm noktalarını izlemek için proje yönetimi şablonunu ekleyin.

İhtiyaçlarınıza göre 50'den fazla önceden biçimlendirilmiş şablonu kullanın ve yeniden kullanın.

Örneğin, "Şükran Günlüğü" şablonunda sabah günlüğünüzü, hayat derslerinizi ve minnettar olduğunuz kişileri yazabileceğiniz önceden doldurulmuş tablolar bulunur. Şablonu seçin ve tasarım konusunda endişelenmeden yazmaya başlayın.

Sesli Notlar

Yazmak size göre değilse, Evernote uygulaması sesli notlar almanıza olanak tanır. Yeni bir not açın ve kayıt düğmesine dokunarak sesinizi kaydetmeye başlayın.

Bu, bir tartışmanın ortasında acil bir not almak istediğinizde veya zihniniz düşüncelerinizi yazmak için çok meşgul olduğunda hayat kurtarıcıdır.

En iyi yanı ne mi?

Evernote masaüstü sürümünde ve iOS ve Android uygulamalarında kullanın.

Not Hatırlatıcı

Notlarınıza hatırlatıcılar ekleyerek görevlerinizi takip edin.

Zaman açısından hassas görevleriniz için e-posta uyarıları almak üzere bir tarih ve saat belirleyin. Görevleri tamamladığınızda hatırlatıcıya dokunarak bunları tamamlandı olarak işaretleyin. Bu, orijinal notu silmez.

Evernote ayrıca not listesinin en üstüne sabitlenen notların hatırlatıcılarını da görüntüler.

Yukarıda bahsedilen özelliklerin yanı sıra, Evernote Web Clipper ve Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi de burada bahsetmeye değer.

Web Clipper Google Chrome uzantısı, web'den makaleleri, ekran görüntülerini ve PDF'leri kaydeder. OCR teknolojisi, el yazısı notlarınızı tarar ve bunları Evernote notları olarak ekler.

Evernote Fiyatlandırma

Ücretsiz sürüm

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Obsidian ve Evernote Arasındaki Farklar Nelerdir?

Not almak için Obsidian veya Evernote'u tercih ederseniz yanlış seçim yapmış olmazsınız. Birkaç anahtar fark, tercihinizi bir tarafa ya da diğerine yönlendirebilir.

Obsidian ve Evernote arasında doğru kararı vermenize yardımcı olmak için, aralarındaki anahtar farkları ele alıyoruz.

Depolama

Bir uygulamanın notlarınızı nasıl sakladığını bilmek, not alma uygulamasını daha sık kullanma konusunda size güven verir.

Obsidian ve Evernote'un depolama özelliklerine hızlıca göz atın.

Obsidian

Obsidian ile dosyalar yerel olarak depolanır; notlarınıza istediğiniz zaman cihazınızdan erişebilirsiniz. Bu, güvenlik açısından mükemmel bir haberdir, çünkü dosyalarınızı bulutta kaydetmek kişisel bilgilerinizi bilgisayar korsanlarının tehditlerine karşı savunmasız hale getirir.

Dahası, notlara erişmek için Obsidian uygulamasına güvenmek zorunda değilsiniz. Dosyalarınızı sabit sürücüye kaydettiğiniz için basit bir arama işlemi yeterli olacaktır.

Bu depolama işleminin tek dezavantajı, Obsidian'daki notlarınızı farklı cihazlarda senkronize etmek için 8 dolarlık ek bir ücret ödemeniz gerekmesidir.

Evernote

Evernote, notlarınızı bulutta kaydeder ve interneti kullanarak her yerden erişebilirsiniz. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerde yazma alışkanlığı kazanmak için mükemmel bir seçimdir.

Bulut tabanlı bir uygulama olarak, notlarınız dizüstü bilgisayar, PC, telefon ve tablet gibi cihazlar arasında otomatik olarak senkronize edilir.

Yazmak için farklı cihazlar kullanıyorsanız ve notları manuel olarak senkronize etmektense gerçek zamanlı işbirliğini öncelikliyorsanız, Evernote mükemmel bir seçimdir.

Dosya Biçimi

Obsidian ve Evernote, notlarınızı farklı dosya biçimlerinde kaydeder. Her birinin artılarını ve eksilerini bilmek, sizin için daha rahat ve pratik olanı seçmenize yardımcı olacaktır. Hemen başlayalım.

Obsidian

Obsidian, notlarınızı kaydetmek için markdown destekli bir dosya biçimi kullanır. Markdown, basit ancak özel karakterlerden oluşan farklı bir sözdizimi kullanan hafif bir biçimlendirme dilidir.

İşte birkaç örnek

# başlık 1 eklemek için

kalın metin için

== == vurgulanan metin için

~~ ~~ üstü çizili

Aynı şekilde, bu karakterleri kullanarak notlarınıza resimler, bağlantılar, kod blokları ve listeler ekleyebilirsiniz. Dosyaların avantajı, notlarınızın Not Defteri ve Google Dokümanlar gibi herhangi bir metin düzenleyiciyle açılabilen .md uzantılı düz metin dosyaları olarak kaydedilmesidir.

Zaten markup dili kullanmayı öğrendiyseniz veya markdown dosyalarının nasıl işlediğine aşina iseniz, bu sizin için sorun olmamalıdır. Ancak, yeniyseniz, bu dil formuna alışmak için biraz pratik yapmanız gerekecektir.

Markdown, notlarınızı farklı biçimlere dönüştürmek için daha fazla seçenek sunar. Ön tanımlı olarak, Obsidian notlarını PDF biçimine aktarabilirsiniz, ancak md dosyalarını diğer dosya biçimleri arasında .docx ve .txt biçimlerine dönüştürebilirsiniz.

Evernote

Evernote ile notlarınızı Zengin Metin Biçimi (RTF) olarak görürsünüz. RTF, Microsoft Word gibi birçok kelime işlemci tarafından kullanılan standart bir dosya biçimidir. Bu, farklı yazılımlar arasında dosya alışverişini kolaylaştırır.

Evernote'ta metin biçimlendirmek daha basittir ve öğrenmesi çok kolaydır. Daha önce herhangi bir kelime işlemci kullandıysanız, düzenleyicinin düzeni size aynı hissi verecektir. Evernote düzenleyicisini kullanarak yazı tipi boyutunu, rengini, vurguyu ve daha fazlasını değiştirerek metin biçimlendirebilirsiniz.

Tablo, görev ve takvim etkinlikleri gibi menüler eklemek de kolaydır. Markdown rahat bir seçenek değilse, Evernote sizin için ideal seçimdir.

Bağlantı

Bağlantı özelliğini kullanarak notlarınız arasında bağlantı kurun, notlarınızı daha net hatırlayın ve işlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlayın.

Obsidian ve Evernote, notlarınızı birbirine bağlamanıza yardımcı olur, ancak bunu farklı şekillerde yapar.

Obsidian

İki yönlü bağlantı özelliği sayesinde Obsidian, kendisini "ikinci beyin" olarak adlandırıyor

Notlarınızdaki gelen bağlantıları değil, giden bağlantıları da gösterir.

Bağlantı özelliği, notlarınız arasında derin bir bağlantı oluşturmanıza ve bir konuyu daha kapsamlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olur.

Bağlantı eklemek için köşeli parantezleri [[ ]] kullanın ve bu parantezlerin arasına bağlamak istediğiniz notun adını ekleyin. Obsidian'ın bağlantı özelliğini daha özel kılan şey, bir tür grafik görünümü olan Bilgi Grafiği'dir.

Bilgi Grafiği, notlarınızın ve bunların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunun görsel temsilidir. Grafiğe bakarak, hangi notların birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu ve hangilerinin aykırı değerler olduğunu görebilirsiniz.

Evernote

Bağlantı özelliğini kullanarak diğer notlara bağlantılar ekleyin. Ancak bu, Obsidian kadar basit değildir.

Kütüphanenizde zaten bulunan bir notun bağlantısını eklemek için, o notu bulmanız gerekir. Notu bulduğunuzda, notun bağlantısını kopyalayın ve oluşturduğunuz yeni nota yapıştırın.

Bu özellik kullanışlı olsa da karmaşık ve zaman alıcıdır. Bağlantı kurmak öncelikleriniz arasında üst sıralarda yer alıyorsa Obsidian daha iyi bir not alma uygulamasıdır.

Reddit'te Evernote ve Obsidian karşılaştırması

Reddit'te Redditorların Obsidian ve Evernote hakkında ne söylediklerini araştırdık. Birçoğu ihtiyaçlarını karşılamak için hem Evernote hem de Obsidian kullanıyor. Bir aracın eksikliğini diğerleriyle tamamlamaya çalışıyorlar.

Araştırmamızın anahtar noktaları:

"Evernote ve Obsidian kullanıyorum. Obsidian'ı, bağlantılarla bilgi paylaşımının faydalı olduğu belirli projeler için kullanmaya başladım. Evernote ise genel bilgi ve depolama için kullandığım bir depo olarak kaldı. "

Başka bir kullanıcı, Evernote'un ihtiyaçlarını nasıl başarıyla karşıladığını ve birden fazla uygulamada not almaya başladığında ikinci bir beyine sahip olmanın mantıklı olmadığını bahsediyor.

"Birden fazla uygulama kullanmaya başladığımda "ikinci beyin" fonksiyonunu kaybettiğimi hissediyorum. Evernote ile oldukça iyi bir süreç geliştirdim ve ş Akışımda yapamadığım hiçbir şey yok. Bazı şeyler (notları birbirine bağlamak, elektronik tabloları yönetmek ve iPad'de el yazısı ile yazmak gibi) çok daha iyi olabilir, ancak her şeyi tek bir yerde toplayabilme özelliği benim için çok değerli. "

Obsidian ve Evernote: Kazanan belli oldu mu?

Her iki not alma uygulamasının da sınırlamaları olduğundan bir kazanan belirlemek zordur.

Örneğin, Evernote'un aksine Obsidian tamamen çevrimdışı bir not alma uygulamasıdır, bu da notlarınızı cihazlar arasında senkronize etmeyi zorlaştırır. Bunu yapmak için 8 $ ekstra ödeme yapmanız gerekir. Ayrıca, verileriniz yerel olarak masaüstünüzde barındırılır.

Öte yandan, Evernote kişisel ve ortak kullanım için uygundur, ancak verileriniz bulutta barındırılır ve güvenlik ihlallerine karşı savunmasızdır.

Neyse ki, not alma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyacak mükemmel bir çözümümüz var.

ClickUp ile tanışın — Obsidian ve Evernote'a en iyi alternatif

ClickUp, araç kutunuzdaki birden fazla aracın yerini alan, kullanıcı dostu bir not alma ve proje yönetimi uygulamasıdır. Farklı uygulamalar arasında geçiş yapın ve görevlerinizi son teslim tarihlerinden çok önce tamamlayın.

ClickUp herkes için tasarlanmıştır. Okul projeniz veya yeni ürün lansmanı için GTM stratejiniz olsun, projenizin ilerlemesini tek bir yerden görselleştirebilir, işbirliği yapabilir ve izleyebilirsiniz.

Önemli belgeleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp Belgeleri kullanın

ClickUp Docs, wiki'ler oluşturmanıza, yer imleri eklemenize, tablolar eklemenize veya iş akışı optimizasyonu için bir süreç oluşturmanıza yardımcı olur. Takımınızı gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmaya davet edin, üyeleri etiketleyin ve yorumları paylaşın. Yerleşik düzenleyici ile bileşenler ekleyerek proje durumunu güncelleyin, görevler atayın ve projeleri değiştirin.

Gizlilik, ClickUp belgelerinin temelini oluşturur.

Paylaşılabilir bağlantılar oluşturun ve bunları başkalarıyla paylaşırken izinleri yönetin. Ancak bu sadece genel bir bakış; şablonlar, odak modu ve daha fazlası gibi zaman kazandıran özelliklerle çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

ClickUp Notları ile düzenleyin

Notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin.

Zorlaşan yönlerden biri, görevleri görevler olarak izlemek veya bir kontrol listesi oluşturmak için organize etmektir.

ClickUp Notes, daha önce hiç yapmamış olsanız bile işinizi kolaylaştırır. Düzenleyiciyi kullanarak notlarınızı izlenebilir görevlere dönüştürün ve bunları bir kontrol listesinde eylem öğeleri olarak düzenleyin.

Peki ya bu notlara farklı cihazlardan erişmek isterseniz?

ClickUp, notlarınızı mobil uygulama ve Chrome uzantısı arasında otomatik olarak senkronize eder. Her yerde notlar oluşturun ve daha sonra erişin.

ClickUp AI ile otomasyon

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI asistanı, verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur. 30 dakikalık görevlerinizi 30 saniyeye indirir. ClickUp, not alma için çok az AI aracı olmasıyla öne çıkar.

Bir proje taslağı, müşteri desteği ekibi için durum raporları veya bir sonraki pazarlama kampanyası için bir e-posta taslağı oluşturun — AI, birkaç tıklama ile bunu halleder.

Ayrıca notlarınızı daha iyi yazmanıza, içeriği düzenlemenize ve önceden yapılandırılmış tablolar, başlıklar ve daha fazlasıyla mükemmel bir biçimde biçimlendirmenize yardımcı olur. Peki, AI'nın yardımıyla bir adım önde olmak ve son teslim tarihlerini yakalamak için hazır mısınız?

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: ClickUp'ın tüm not alma araçları, ClickUp Belgeleri, sınırsız üye ve 100 MB depolama alanı

Sınırsız: 5 $/kullanıcı/ay ile sınırsız depolama, sınırsız entegrasyonlar ve sınırsız gösterge paneli

İş: 12 $/kullanıcı/ay sınırsız takım, özel dışa aktarma ve artırılmış otomasyon

Business Plus: 19 $/kullanıcı/ay Özel rol oluşturma, özel izinler ve daha fazla otomasyon

Kurumsal: Kurumsal API, rehberli başlangıç ve özel başarı yöneticisi ile özel fiyatlandırma

ClickUp'a Başlayın: Ne Bekliyorsunuz?

ClickUp, sizin gibi yoğun profesyoneller için mükemmel bir seçimdir. İster fikirlerinizi not almak ister yeni bir proje üzerinde takım üyeleriyle işbirliği yapmak olsun, ClickUp her şeyi yapar. ClickUp'ın sunduğu çok çeşitli özellikler, kullanım kolaylığı ve fiyatlandırma, onu her iş için vazgeçilmez bir araç haline getirir. ClickUp'ın güçlü ve gelişmiş özellikleriyle not alma becerilerinizi geliştirin.

Notlarınızı düzenleyin, başkalarıyla işbirliği yapın ve tüm etkinliklerinizi takip etmek için etkili bir şekilde yönetin.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına kaydolun ve not alma ortağınızla bu yeni yolculuğa başlayın.