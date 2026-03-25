7 แบบหนังสือต้อนรับ Airbnb ฟรี

การเข้าพัก Airbnb ที่ยอดเยี่ยมมักขึ้นอยู่กับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ฉันจะเข้าไปได้อย่างไรโดยไม่เครียด? Wi-Fi อันไหนใช้ได้? ฉันจะใช้เครื่องทำความร้อนได้อย่างไรโดยไม่ต้องเดา? ขั้นตอนการเช็คเอาท์มีอะไรบ้าง?
แขกไม่ต้องการส่งข้อความหาคุณเพื่อรายละเอียดทุกอย่าง และคุณก็ไม่ต้องการตอบคำถามเดิมๆ ทุกสัปดาห์
นั่นคือสิ่งที่หนังสือต้อนรับของ Airbnb มีไว้เพื่ออย่างแท้จริง มันให้ข้อมูลที่แขกต้องการทั้งหมดไว้ในที่เดียว กำหนดความคาดหวังไว้ล่วงหน้า และลดการติดต่อสื่อสารที่ไม่จำเป็น
ในโพสต์นี้ คุณจะพบกับเทมเพลตหนังสือต้อนรับ Airbnb ฟรีที่คุณสามารถคัดลอก ปรับแต่ง และใช้งานได้ทันที พร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้หนังสือของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมิตรกับผู้เข้าพัก
แบบฟอร์มหนังสือต้อนรับ Airbnb ที่คุณสามารถใช้ได้ในทันที
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตหนังสือต้อนรับ Airbnb สำหรับพิมพ์ส่วนตัวของ TheGoodDocs
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เจ้าของที่พัก Airbnb และผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่ต้องการหนังสือต้อนรับพร้อมพิมพ์สำหรับแขก
|รูปแบบพร้อมพิมพ์; แก้ไขได้ง่ายผ่าน Google Docs; เปลี่ยนข้อความตัวอย่างได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีทักษะด้านการออกแบบ
|เอกสาร Google Docs ที่สามารถพิมพ์ได้
|เทมเพลตหนังสือต้อนรับสำหรับ Airbnb ที่ดูมีสไตล์จาก TheGoodDocs
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เจ้าของที่พัก Airbnb แบบบูติกและนักออกแบบที่พักระยะสั้นที่ตกแต่งที่พักระดับพรีเมียมที่เน้นการถ่ายภาพ
|การพิมพ์สมัยใหม่; การจัดวางภาพที่เรียบหรู; โทนสีที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างคู่มือสำหรับแขกที่มีเอกลักษณ์ของแบรนด์
|เอกสาร Google Docs ที่จัดรูปแบบ
|เทมเพลตหนังสือต้อนรับของ TheGoodDocs
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เจ้าของที่พักหลายแห่งและผู้จัดการที่พักสำหรับองค์กรที่กำลังมาตรฐานข้อมูลผู้เข้าพักให้สอดคล้องกันในทุกการเช่า
|โครงสร้างมาตรฐาน; ปรับให้เข้ากับประเภททรัพย์สินต่าง ๆ ได้; ใช้งานได้กับ Airbnb, Vrbo และเว็บไซต์จองโดยตรง
|เอกสาร Google Docs
|เทมเพลตหนังสือต้อนรับสำหรับ Airbnb โดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เจ้าของที่พัก Airbnb ใหม่และผู้จัดการทรัพย์สินขนาดเล็กที่ต้องการคู่มือสำหรับแขกที่จัดระเบียบอย่างดี
|ส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกฎของบ้าน, คำแนะนำท้องถิ่น, และผู้ติดต่อฉุกเฉิน; การไหลของข้อมูลที่มีเหตุผล; โครงสร้างที่ง่ายต่อการสแกน
|เอกสารดิจิทัลที่สามารถแก้ไขได้
|เทมเพลตหนังสือต้อนรับบ้านไร่ Airbnb โดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ดูแลห้องพักและเจ้าของบ้านพักแบบฟาร์มที่บริหารจัดการที่พักในชนบทและเน้นกิจกรรมกลางแจ้ง
|องค์ประกอบการออกแบบแบบชนบท; พื้นที่สำหรับบันทึกกิจกรรมกลางแจ้งและสัตว์ป่า; ส่วนที่ปรับแต่งสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในฟาร์มและชนบท
|เอกสารดิจิทัลที่สามารถแก้ไขได้
|เทมเพลตคู่มือแบรนด์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของที่พัก Airbnb แบบบูติกและผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างคู่มือแนะนำที่พักแบบมีแบรนด์สำหรับการเข้าพักระดับพรีเมียม
|ส่วนแนะนำแบรนด์; สีและแบบอักษรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้; การจัดเก็บแบบศูนย์กลางสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและไอคอน
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของที่พัก Airbnb และผู้จัดการการเช่าที่พักระยะสั้นที่ต้องการส่วนข้อกำหนดและกฎระเบียบที่ชัดเจนในหนังสือต้อนรับของพวกเขา
|ส่วนที่ใช้สำหรับการใช้ทรัพย์สินและสาธารณูปโภค, ความเสียหายและการซ่อมแซม, และการยกเลิก; โครงสร้างนโยบายที่แข็งแกร่ง; สรุปกฎอย่างง่ายด้วย ClickUp Brain
|ClickUp Doc / เอกสารแบบสัญญา
หนังสือต้อนรับของ Airbnb คืออะไร?
หนังสือต้อนรับของ Airbnb คือคู่มือสั้น ๆ ที่เป็นมิตรกับผู้เข้าพัก (ในรูปแบบดิจิทัลหรือพิมพ์) ที่ตอบคำถามที่ผู้คนมักมีเมื่อมาถึง—เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องส่งข้อความหาคุณเพื่อขอรายละเอียดทุกอย่าง
คิดเสียว่ามันเป็นเอกสาร 'ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ใน 5 นาที' ที่ช่วยลดความสับสนของแขก ป้องกันปัญหาที่หลีกเลี่ยงได้ และทำให้กล่องจดหมายของคุณสงบ
สิ่งที่ควรรวมไว้ในสมุดต้อนรับของ Airbnb ของคุณ
คุณรู้ว่าคุณต้องการหนังสือต้อนรับ แต่การจ้องมองเอกสารเปล่าๆ ทำให้คุณรู้สึกติดขัด ข้อมูลใดที่จำเป็น และอะไรที่ไม่จำเป็นซึ่งแขกจะมองข้ามไป?
นี่คือสิ่งที่ทำให้หนังสือต้อนรับที่ไม่น่าจดจำแตกต่างจากคู่มือ Airbnb ที่ผู้เข้าพักใช้จริง 📚
- ข้อความต้อนรับ: การทักทายสั้น ๆ และส่วนตัวจะสร้างบรรยากาศอบอุ่นสำหรับการเข้าพัก ควรจำกัดไว้ไม่เกินสองประโยคเพื่อไม่ให้เสียความสนใจ
- รายละเอียด WiFi: ชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านควรอยู่ด้านหน้าและตรงกลางเสมอ นี่เป็นสิ่งที่แขกมักจะมองหาเป็นอันดับแรกเมื่อมาถึง
- คำแนะนำการเช็คอินและเช็คเอาต์: ให้คำแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่รหัสล็อกบ็อกซ์, ที่ตั้งของกุญแจ, จนถึงเวลาการมาถึงและเวลาการออกเดินทางที่เฉพาะเจาะจง
- กฎของบ้าน: ระบุนโยบายของคุณเกี่ยวกับเวลาเงียบ, การสูบบุหรี่, สัตว์เลี้ยง, และที่จอดรถอย่างชัดเจน. ให้ตรงไปตรงมาและชัดเจน ไม่ให้ดูเหมือนการสั่งสอน เพื่อให้แน่ใจว่ากฎได้รับการเคารพ
- คู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า: อธิบายวิธีการใช้เครื่องชงกาแฟ, เทอร์โมสตัท, รีโมททีวี, และเครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า. แผนภาพหรือรูปภาพที่ง่ายสามารถช่วยป้องกันความสับสนได้มาก
- ผู้ติดต่อฉุกเฉิน: ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, ผู้ติดต่อสำรอง, บริการฉุกเฉินในท้องถิ่น, และที่อยู่ของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
- คำแนะนำท้องถิ่น: แบ่งปันรายละเอียดของร้านอาหารโปรด ร้านกาแฟ ร้านขายของชำ และสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณชื่นชอบ แขกจะไว้วางใจคำแนะนำส่วนตัวของเจ้าบ้านมากกว่าการค้นหาทั่วไปใน Google
- คำแนะนำการเดินทาง: ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับที่จอดรถ, สถานีขนส่งสาธารณะที่ใกล้ที่สุด, และบริการรถรับส่งท้องถิ่นที่มีให้บริการ
- คำแนะนำในการเช็คเอาท์: แจ้งให้แขกทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องทำอะไรก่อนออกจากที่พัก พวกเขาต้องจัดเตียงให้เรียบร้อย เปิดเครื่องล้างจาน หรือทิ้งขยะหรือไม่?
แม่แบบหนังสือต้อนรับ Airbnb ฟรี
แทนที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ทั้งหมด ให้ใช้เทมเพลตหนังสือต้อนรับสำหรับ Airbnb ที่มีอยู่แล้ว เทมเพลตเหล่านี้มอบพื้นฐานที่ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ในไม่กี่นาที:
1. แม่แบบหนังสือต้อนรับ Airbnb แบบพิมพ์ส่วนตัวของ TheGoodDocs
เทมเพลตหนังสือต้อนรับ Airbnb แบบพิมพ์ส่วนตัวของ TheGoodDocs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการรูปแบบที่เป็นเอกสารจริงและพร้อมพิมพ์
รูปแบบที่สะอาดและเรียบง่ายนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายใน Google Docs และออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพิมพ์และใส่ในแฟ้มสำหรับแขกของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบใดๆ เพียงแค่แทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยรายละเอียดของที่พักของคุณ พิมพ์ออกมา และเสร็จเรียบร้อย
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของที่พัก Airbnb และผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่ต้องการหนังสือต้อนรับสำหรับแขกที่พร้อมพิมพ์
👀 คุณรู้หรือไม่? ในไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้วเพียงอย่างเดียวAirbnb รายงานการจองที่พักและที่นั่งถึง133.6 ล้านคืน! ในไตรมาสเดียว!
2. เทมเพลตหนังสือต้อนรับสำหรับ Airbnb ที่ดูมีสไตล์จาก TheGoodDocs
หากทรัพย์สินของคุณมีการออกแบบที่สวยงาม หนังสือต้อนรับของคุณควรมีความสอดคล้องกัน.GoodDocs Stylish Airbnb Welcome Book Template มีรูปแบบตัวอักษรที่ทันสมัยและรูปแบบภาพที่สวยงามพร้อมระบบสีที่สามารถปรับแต่งได้.
ช่วยให้คุณสร้างคู่มือที่ดูเป็นมืออาชีพได้โดยไม่ต้องจ้างนักออกแบบ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเช่าที่ดูดีบน Instagram ที่ต้องการรายละเอียดทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของที่พัก Airbnb แบบบูติกและนักออกแบบที่พักระยะสั้นที่ต้องการตกแต่งที่พักระดับพรีเมียมที่เน้นการถ่ายภาพ
3. แบบฟอร์มหนังสือต้อนรับ TheGoodDocs
สำหรับโฮสต์ที่บริหารจัดการทรัพย์สินประเภทต่างๆ แม่แบบหนังสือต้อนรับของ TheGoodDocs เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
โครงสร้างมาตรฐานของมันเหมาะสำหรับบ้านพักตากอากาศให้เช่า, ที่พักระยะยาว, หรือบ้านพักสำหรับธุรกิจ. คุณสามารถปรับให้เหมาะกับแพลตฟอร์มการให้เช่าได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Airbnb, Vrbo, หรือเว็บไซต์จองตรงของคุณเอง.
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของที่พักหลายแห่งและผู้จัดการที่พักสำหรับองค์กรที่ต้องการข้อมูลผู้เข้าพักให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกการเช่า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Super Agentเป็นผู้ช่วยดูแลคู่มือสำหรับแขกของคุณ ตั้งค่าให้ตรวจสอบหนังสือต้อนรับตามกำหนดเวลา ระบุรายละเอียดที่ล้าสมัย เช่น ข้อมูล Wi-Fi ขั้นตอนการเช็คอิน คำแนะนำท้องถิ่น หรือกฎของบ้าน และส่งการอัปเดตสั้นๆ ให้คุณก่อนที่แขกคนต่อไปจะมาถึง คุณยังคงควบคุมการแก้ไขขั้นสุดท้ายได้ แต่การทำงานตรวจสอบที่น่าเบื่อจะถูกจัดการให้คุณ
เรียนรู้วิธีตั้งค่า Super Agent ตัวแรกของคุณใน ClickUp 👇
4. แม่แบบสมุดต้อนรับ Airbnb โดย Template. Net
หากคุณให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบที่ชัดเจน ใช้เทมเพลตสมุดต้อนรับของ Airbnb โดย Template. Net
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกฎของบ้าน คำแนะนำท้องถิ่น และข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน ทำให้ข้อมูลของคุณถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบ การไหลของข้อมูลที่เป็นระบบช่วยให้แขกสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเลื่อนผ่านหน้าข้อความที่ไม่มีที่สิ้นสุด
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของที่พัก Airbnb ใหม่และผู้จัดการทรัพย์สินขนาดเล็กที่ต้องการคู่มือสำหรับแขกที่จัดระเบียบอย่างดี
5. แบบหนังสือต้อนรับบ้านไร่ Airbnb โดย Template. Net
เจ้าของบ้านในชนบท เช่น บ้านไร่ กระท่อม และที่พักในชนบท จำเป็นต้องมีหนังสือต้อนรับที่สะท้อนถึงบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ของพวกเขา
เทมเพลตหนังสือต้อนรับบ้านไร่ Airbnb ที่หลากหลายนี้จาก Template. Net มีองค์ประกอบการออกแบบที่เรียบง่ายและพื้นที่เฉพาะสำหรับรายละเอียดเฉพาะของทรัพย์สิน รวมถึงบันทึกเกี่ยวกับพื้นที่กลางแจ้ง สัตว์ป่าในท้องถิ่น และสิ่งอำนวยความสะดวกในฟาร์ม มันจับเสน่ห์ของการพักในชนบทในขณะที่ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่แขกต้องการ
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของที่พักแบบกระท่อมและบ้านพักฟาร์มที่เน้นการพักผ่อนในชนบทและกิจกรรมกลางแจ้ง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brain MAXเพื่อเปลี่ยนบันทึกการโฮสต์ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นหนังสือต้อนรับที่สมบูรณ์แบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปนี้มีบริบททั้งหมดของงานคุณ รวบรวมรายละเอียดทรัพย์สิน ข้อความที่บันทึกไว้ ข้อมูลผู้ขาย คำแนะนำใกล้เคียง และคำถามจากแขกที่ผ่านมา จากนั้นใช้Talk-to-Textเพื่อพิมพ์อัปเดตอย่างรวดเร็ว เช่น คำแนะนำที่จอดรถหรือการเตือนการเช็คเอาท์ขณะที่คุณกำลังเดินทาง
6. แม่แบบหนังสือแบรนด์ ClickUp
เทมเพลตหนังสือแบรนด์ ClickUpทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะหนังสือต้อนรับสำหรับ Airbnb เมื่อคุณต้องการให้ทุกจุดสัมผัสของแขกมีความสอดคล้องกัน ตั้งแต่หน้าปกไปจนถึงกฎของบ้านและคำแนะนำท้องถิ่น
มันมอบเค้าโครงที่สะอาดในClickUp Docsให้คุณกำหนดอัตลักษณ์ของทรัพย์สินของคุณเพียงครั้งเดียว จากนั้นนำกลับมาใช้ซ้ำได้ทั่วทั้งหน้าและในการอัปเดตต่างๆ ทำให้หนังสือต้อนรับของคุณดูเรียบร้อยอยู่เสมอแม้รายละเอียดจะเปลี่ยนแปลง
ภายใน คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญที่ช่วยกำหนดประสบการณ์ของแขกได้ รวมถึง การแนะนำที่พัก และทิศทางภาพลักษณ์ เช่น โลโก้/เครื่องหมาย, สี, และ ตัวอักษร นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับจัดระเบียบทรัพยากรสนับสนุนสำหรับหนังสือต้อนรับ เช่น ทรัพยากรดิจิทัล, เอกสารที่สามารถพิมพ์ได้, และไอคอนสำหรับอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รักษาความสอดคล้องของหนังสือต้อนรับของคุณด้วยส่วนแนะนำแบรนด์โดยเฉพาะ ซึ่งกำหนดโทนสำหรับภาษาและการสื่อสารที่แสดงต่อผู้เข้าพัก
- รักษาความสอดคล้องของรูปลักษณ์ในทุกหน้าโดยการกำหนดสีและแบบอักษรของแบรนด์เพียงครั้งเดียว แล้วนำไปใช้ในทุกส่วนของคู่มือ
- เก็บสินทรัพย์ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้เข้าชมไว้ในที่เดียว รวมถึงไอเท็มแบรนด์ดิจิตอลและไอคอน เพื่อให้หนังสือต้อนรับของคุณง่ายต่อการอัปเดตและแบ่งปัน
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของที่พัก Airbnb แบบบูติกและผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการสร้างคู่มือสำหรับแขกที่มีแบรนด์สำหรับการเข้าพักระดับพรีเมียม
7. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp
เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUpสามารถใช้เป็นเอกสารคู่มือต้อนรับสำหรับ Airbnb ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการให้ผู้เข้าพักเข้าใจข้อกำหนดในการเข้าพักอย่างชัดเจน เอกสารนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่เจ้าของที่พักมักจะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การใช้ทรัพย์สินและสาธารณูปโภค, ความเสียหายและการซ่อมแซม, และ การยกเลิก
เพิ่มรายละเอียดทรัพย์สินของคุณไว้ด้านบน จากนั้นใช้หัวข้อที่มีอยู่เพื่อเปลี่ยนกฎของคุณให้กลายเป็นคู่มือที่ผู้เข้าพักสามารถสแกนและทำตามได้ หากคุณต้องการให้ข้อความกระชับขึ้นClickUp Brainสามารถแก้ไขนโยบายของคุณให้กลายเป็นภาษาที่ง่ายและเหมาะกับผู้เข้าพักได้ และสร้างเวอร์ชันสรุปไว้ที่หน้าแรก
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เผยแพร่กฎของบ้านภายใต้หัวข้อการใช้ทรัพย์สินและสาธารณูปโภค ครอบคลุมถึงเวลาเงียบสงบ ผู้มาเยือน การจอดรถ การสูบบุหรี่ และคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ชี้แจงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายและซ่อมแซม รวมถึงวิธีที่แขกควรรายงานปัญหาและรายการที่อาจถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
- กำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นหากมีการละเมิดกฎโดยใช้การยุติ โดยให้ขั้นตอนการยกระดับความรุนแรงมีความสอดคล้องกันตลอดระยะเวลาที่ยังคงอยู่
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของที่พัก Airbnb และผู้จัดการที่พักระยะสั้นที่ต้องการส่วนข้อกำหนดและกฎระเบียบที่ชัดเจนในสมุดต้อนรับของพวกเขา
🧠 สมองของคุณนั้นน่าทึ่งมากในการจินตนาการถึงความคิดที่ไม่มีขอบเขต แต่การเก็บรักษาพวกมันไว้ตลอดไป? นั่นคือสิ่งที่จิตใจของเราบางครั้งต้องดิ้นรน
และด้วยเหตุผลนี้เพียงอย่างเดียว คุณจึงต้องการสมองที่สอง แล้วจะทำอย่างไร? ชมวิดีโอนี้:
วิธีแชร์หนังสือต้อนรับของ Airbnb กับผู้เข้าพัก
นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถแชร์หนังสือต้อนรับ Airbnb ของคุณเมื่อแขกของคุณมาถึง:
- สร้างเอกสาร 'คู่มือต้อนรับ' : สร้างคู่มือใน ClickUp Docs ที่ครอบคลุมการเช็คอิน, Wi-Fi, กฎระเบียบของบ้าน, 'วิธีการทำงานต่างๆ', เคล็ดลับท้องถิ่น, และการเช็คเอาท์ ให้ส่วนแรกสามารถสแกนได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แขกสามารถหาข้อมูลสำคัญได้ในไม่กี่วินาที เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง คุณอัปเดตเพียงครั้งเดียว และแขกทุกคนจะได้รับเวอร์ชันล่าสุด (ไม่มีซ้ำ)
- แชร์เป็นลิงก์สำหรับดูเท่านั้น: สร้างลิงก์แชร์ภายนอกที่สามารถดูได้เท่านั้นสำหรับเอกสาร เพื่อให้แขกสามารถเปิดดูบนมือถือได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ วางลิงก์นี้ในข้อความ Airbnb ของคุณ (และส่งซ้ำอีกครั้ง 48–72 ชั่วโมงก่อนเช็คอิน) วิธีนี้จะช่วยให้รายละเอียดทั้งหมดไม่ถูกฝังอยู่ในแชทยาวๆ และให้แขกมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียวสำหรับอ้างอิง
- บันทึกเทมเพลต 'ข้อความสำหรับแขก': สร้างข้อความสั้น ๆ ที่สามารถใช้ซ้ำได้ใน ClickUp (เป็น Doc snippet หรือClickUp Task Template) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น—ขั้นตอนในการเข้าพัก, Wi-Fi, ที่จอดรถ, กฎสำคัญหนึ่งข้อ, และเวลาเช็คเอาต์—พร้อมลิงก์ไปยังหนังสือต้อนรับ
- อัปเดตด้วยงานและคำเตือน: สร้างงานประจำใน ClickUpเพื่อรีเฟรชคำแนะนำในท้องถิ่นทุกเดือน ทบทวนกฎบ้านทุกไตรมาส ตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินทุกฤดูกาล และอัปเดตคำแนะนำการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
จัดการสมุดต้อนรับและรายการตรวจสอบการต้อนรับของคุณด้วย ClickUp
หนังสือต้อนรับจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อสามารถอัปเดตได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ Wi-Fi ที่จอดรถ หรือขั้นตอนการเช็คอินไม่ควรกลายเป็นความยุ่งยากที่ต้องค้นหาบันทึกและข้อความต่างๆ
ClickUp ช่วยให้คุณเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ร่างและดูแลสมุดต้อนรับของคุณใน Docs จัดทำรายการตรวจสอบการส่งมอบงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ใน Tasks และบันทึกเทมเพลตข้อความสำหรับแขกที่พร้อมส่ง เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเขียนคำตอบเดิมซ้ำทุกสัปดาห์
และด้วย AI คุณสามารถปรับแต่งถ้อยคำให้กระชับได้อย่างรวดเร็ว สร้างรายการตรวจสอบการชำระเงินที่ชัดเจน หรือสร้างส่วนแนะนำในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับกฎและโทนเสียงของแบรนด์คุณได้อย่างง่ายดาย
สร้างเพียงครั้งเดียว อัปเดตอยู่เสมอ และทำให้ทุกการเข้าพักราบรื่นยิ่งขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
หนังสือต้อนรับของ Airbnb คือคู่มือสำหรับแขกที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเข้าพักด้วยความเป็นกันเองและสัมผัสของแบรนด์ ส่วนคู่มือบ้านมักเน้นการใช้งานจริงมากกว่า โดยจะประกอบด้วยคำแนะนำการดูแลรักษาอย่างละเอียดหรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ทำความสะอาดหรือผู้ช่วยเจ้าบ้าน มากกว่าสำหรับแขกผู้เข้าพัก
ใช่ครับ, แม่แบบหนังสือส่วนใหญ่ที่ต้อนรับอย่างดีนั้นไม่ผูกติดกับแพลตฟอร์มใด ๆ คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายโดยการเปลี่ยนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Airbnb เป็น Vrbo, Booking.com, หรือคำศัพท์ของเว็บไซต์การจองตรงของคุณเอง
คุณควรสร้างทั้งสองอย่างในอุดมคติ สมุดเยี่ยม Airbnb แบบดิจิทัลนั้นง่ายต่อการอัปเดตและแชร์กับแขกก่อนที่พวกเขาจะมาถึง ในขณะที่สำเนาที่พิมพ์ไว้สามารถใช้เป็นข้อมูลสำรองที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ที่ชอบใช้กระดาษหรือประสบปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างเข้าพัก
เก็บแม่แบบคู่มือ Airbnb หลักไว้ในพื้นที่ทำงานกลาง เช่น ClickUp เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในทุกอสังหาริมทรัพย์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถคัดลอกและปรับแต่งแม่แบบนี้สำหรับแต่ละอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์มีความสอดคล้องกันในขณะที่ยังคงรายละเอียดเฉพาะของแต่ละแห่งไว้ได้