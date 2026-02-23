เทมเพลตแดชบอร์ดการเดินทางแบบบูรณาการฟรี

การจัดการการเดินทางเป็นกลุ่มหรือการใช้จ่ายของบริษัทไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลาเพิ่มเติมจากงานหลักของคุณ การสลับไปมาระหว่างการยืนยันการจอง สเปรดชีตที่ล้าสมัย และใบแจ้งยอดธนาคารเพื่อหาว่าเงินในงบประมาณของคุณหายไปไหน ทำให้คุณเสียเวลา ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้
คุณต้องการมุมมองเดียวที่สามารถรวบรวมส่วนที่แยกจากกันเหล่านี้เข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์
เทมเพลตแดชบอร์ดการเดินทางแบบบูรณาการสามารถช่วยได้
มาดูกันว่าเราจะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างไรเพื่อหยุดการไล่ตามข้อมูลด้วยตนเองและรับภาพรวมที่ชัดเจนของค่าใช้จ่ายและตารางการเดินทางของคุณ
เทมเพลตแดชบอร์ดการเดินทางแบบบูรณาการในมุมมองเดียว
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตกำหนดการเดินทางเพื่อธุรกิจโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้ช่วยผู้บริหารที่จัดการการเดินทางหลายเส้นทางสำหรับทีมผู้บริหาร
|มุมมองไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์; อัปเดตสถานะอัตโนมัติ; การจัดการเขตเวลา; การจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
|ไทม์ไลน์แบบรายการพร้อมตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ได้และค้นหาได้
|เทมเพลตวางแผนการเดินทางโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลและหัวหน้าทีมที่เปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่กำหนดการสุดท้าย
|การติดตามงบประมาณเทียบกับผลจริง; เอกสารวิจัยแบบซ้อน; ปฏิทินแบบลากและวาง; กระดานคัมบัง
|พื้นที่ทำงานแบบหลายมุมมอง (กระดาน, รายการ, ปฏิทิน)
|เทมเพลตบริษัทท่องเที่ยวโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เอเจนซี่ขนาดเล็กและตัวแทนอิสระที่จัดการการจองจำนวนมาก
|การรับข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติผ่านแบบฟอร์ม; โปรไฟล์ลูกค้าแบบรวมศูนย์; กระบวนการจองที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
|พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สไตล์ CRM พร้อมสถานะที่กำหนดเอง 21 สถานะ
|แม่แบบการวางแผนวันหยุดโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่ประสานงานด้านโลจิสติกส์และค่าใช้จ่ายร่วมกัน
|รายการสิ่งที่ต้องการสำหรับกิจกรรมร่วมกัน; การเปรียบเทียบที่พักแบบเคียงข้างกัน; เอกสารกลุ่มแบบรวมศูนย์
|พื้นที่ทำงานแบบโฟลเดอร์พร้อมรายการหมวดหมู่ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
|เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการการเดินทางขององค์กรที่ต้องการภาพรวมเชิงกลยุทธ์ของค่าใช้จ่ายทั่วทั้งบริษัท
|การมองเห็นพอร์ตโฟลิโอ; การติดตามการจัดสรรทรัพยากร; การติดตามเป้าหมายสำคัญสำหรับวีซ่าและกำหนดเวลา
|แดชบอร์ดรายงานระดับสูงพร้อมวิดเจ็ตแบบภาพ
|เทมเพลตแดชบอร์ดรายสัปดาห์สำหรับสเปรดชีตโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการเงินและปฏิบัติการที่กำลังเปลี่ยนจากการใช้ Excel ไปสู่การติดตามแบบอัตโนมัติ
|คอลัมน์ตารางที่สามารถจัดเรียงได้; การรวมข้อมูลแบบสูตร; การกรองช่วงวันที่; การแยกย่อยตามแผนก
|มุมมองตารางแบบตอบสนอง (ตารางสไตล์สเปรดชีต)
|แดชบอร์ดประสิทธิภาพของตัวแทนท่องเที่ยวโดย Template.Net
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของเอเจนซี่ที่กำลังเลิกใช้รายงานสิ้นเดือนที่ล่าช้า
|วิดเจ็ต KPI สำหรับรายได้/การแปลง; กระดานผู้นำของตัวแทน; การติดตามช่องทางการจองแบบภาพ
|แดชบอร์ดประสิทธิภาพที่เน้นการวิเคราะห์
|เทมเพลตแดชบอร์ดการเดินทาง PPT โดย SlideTeam
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ดูแลการเดินทางและผู้นำด้านการเงินนำเสนอผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|แบบจำลองทางการเงินที่สามารถปรับแต่งได้; 19 สไลด์รายงานที่แตกต่าง; ภาพที่พร้อมสำหรับผู้บริหาร
|ชุดบันเดิล PowerPoint PPT สำหรับมืออาชีพ
8 แม่แบบแดชบอร์ดการเดินทางแบบบูรณาการที่ดีที่สุด
เทมเพลตแดชบอร์ดการเดินทางแบบบูรณาการเป็นพื้นที่ทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งรวบรวมการจัดการการเดินทาง งบประมาณ กำหนดการเดินทาง และการประสานงานของทีมไว้ในศูนย์กลางภาพเดียว
บางแบบมุ่งเน้นไปที่การวางแผนการเดินทางส่วนตัว ขณะที่บางแบบจัดการกับการบริหารลูกค้าในระดับเอเจนซีหรือการวิเคราะห์การเดินทางสำหรับองค์กร. แบบฟอร์มที่เราเลือกไว้ให้ความยืดหยุ่น, ความชัดเจนทางภาพ, และความสามารถในการจัดการทั้งการเดินทางที่ง่ายและการประสานงานการเดินทางหลายจุดหมายที่ซับซ้อน.
เนื่องจากแต่ละเทมเพลตด้านล่างนี้ออกแบบมาเพื่อจัดการสถานการณ์การเดินทางที่แตกต่างกัน กรุณาเลือกแบบที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด!
1. แม่แบบกำหนดการเดินทางเพื่อธุรกิจโดย ClickUp
ทีมของคุณใช้เวลาในการค้นหาการยืนยันเที่ยวบินมากกว่าการเตรียมตัวสำหรับการประชุมที่คุณกำลังจะบินไปหรือไม่?
เทมเพลตกำหนดการเดินทางเพื่อธุรกิจโดย ClickUpนี้ช่วยจัดการการเดินทางขององค์กรที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน—เที่ยวบิน, โรงแรม, การประชุม, และการขนส่งภาคพื้นดิน—ในมุมมองไทม์ไลน์เดียว ช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาอีเมลยืนยันโรงแรม โดยรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาและแชร์ได้ ตอนนี้คุณสามารถเห็นไทม์ไลน์การเดินทางทั้งหมดและทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างมั่นใจ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การติดตามการยืนยัน: เก็บรหัสการจอง รายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลผู้ขายทั้งหมดไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องค้นหาในอีเมลหลายฉบับ
- การจัดการเขตเวลา: แสดงเวลาออกเดินทางและเวลาถึงโดยอัตโนมัติในเขตเวลาที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการสับสนในการจัดตารางเวลา
- อัตโนมัติการอัปเดตสถานะ: ส่งการแจ้งเตือนทันทีให้ผู้เดินทางเมื่อสถานะการเดินทางเปลี่ยนเป็น 'จองแล้ว' หรือ 'เปลี่ยนแปลง' เพื่อลดการติดตามผลทางอีเมลด้วยตนเอง
- การจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย: ติดแท็กการจองแต่ละรายการตามประเภทค่าใช้จ่ายโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp(ค่าโดยสาร, ที่พัก, การขนส่งภาคพื้นดิน) เพื่อให้การรายงานหลังการเดินทางเป็นระเบียบมากขึ้น
✈️ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้ช่วยผู้บริหารที่ต้องการประสานงานการเดินทางที่ซับซ้อนและมีหลายจุดหมายปลายทางสำหรับผู้บริหารหรือทีมงานขนาดใหญ่โดยไม่สูญเสียเอกสารหลักฐาน
👀 คุณรู้หรือไม่? การรวมการจัดการการเดินทางไว้ในระบบเดียวช่วยลดความวุ่นวายในการบริหารจัดการ คุณสามารถใช้เวลาในการวางแผนกลยุทธ์และการสนับสนุนผู้เดินทางได้มากขึ้นพร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 21% ต่อปีเมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้เครื่องมือที่แยกจากกัน
2. แม่แบบวางแผนการเดินทางโดย ClickUp
กำลังวางแผนการเดินทางที่ซับซ้อนและครอบคลุมหลายเมืองอยู่หรือเปล่า? มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณกำลังจัดการทุกอย่างผ่านหลายแท็บและหลายแอปพร้อมกัน คุณอาจปักหมุดตัวเลือกโรงแรมไว้ในเบราว์เซอร์ต่าง ๆ เก็บโน้ตและคำแนะนำไว้ในเอกสารแยกต่างหาก และใช้สเปรดชีตเพื่อติดตามงบประมาณ ทั้งหมดนี้เพราะเครื่องมือมากมายที่กระจายอยู่ทั่ว ทำให้ไม่ช้าก็เร็ว รายละเอียดสำคัญบางอย่างอาจหลุดรอดสายตาไปโดยไม่ตั้งใจ
หากคุณไม่ต้องการปรากฏตัวในบูดาเปสต์ด้วยความมั่นใจขณะค้นหาโรงอุปรากรแห่งรัฐเวียนนา การมีทุกอย่างรวมไว้ในที่เดียวจะช่วยได้มาก
เทมเพลตวางแผนการเดินทางโดย ClickUpนี้ช่วยขจัดความยุ่งยากจากการสลับแท็บไปมาไม่รู้จบ ด้วยการรวมทุกการวางแผนไว้ในที่เดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการวางแผนวันหยุดส่วนตัวอย่างละเอียด ทีมงานที่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ หรือใครก็ตามที่ต้องการจัดการทริปด้วยขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ ตั้งแต่การค้นคว้าข้อมูลไปจนถึงสรุปหลังเดินทาง แทนที่คุณจะต้องรู้สึกสับสนกับข้อมูลที่กระจัดกระจาย การวางแผนของคุณจะกลายเป็นระบบและมีเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
เหตุผลที่คุณควรชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามงบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามการใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่ เช่น ที่พัก การเดินทาง และอาหาร เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่กลับบ้านพร้อมกับความประหลาดใจทางการเงิน
- การวิจัยจุดหมายปลายทาง: สร้างเอกสาร ClickUpเฉพาะโดยจัดกลุ่มส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อรวบรวมลิงก์ บันทึก และคำแนะนำก่อนที่จะสรุปแผน
- สร้างภาพข้อมูล: ย้ายงานผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น 'กำลังวิจัย' หรือ 'จองแล้ว'บนกระดานคัมบังของ ClickUp จากนั้นดูตารางงานทั้งหมดของคุณในมุมมองปฏิทินแบบลากและวาง
✈️ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและหัวหน้าทีมที่ต้องการเปลี่ยนจากขั้นตอนการระดมความคิดในการเดินทางไปสู่กำหนดการเดินทางที่เสร็จสมบูรณ์โดยไม่สูญเสียรายละเอียดสำคัญระหว่างทาง
🎥 โบนัส: ต้องการดูการสร้างแดชบอร์ดส่วนตัวในทางปฏิบัติหรือไม่? วิดีโอสาธิตนี้จะแสดงวิธีการสร้างแดชบอร์ดชีวิตส่วนตัวที่ครอบคลุมใน ClickUp รวมถึงกลยุทธ์สำหรับการวางแผนการเดินทางและการจัดการวันหยุดพักผ่อน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้ว่าปัจจุบันเราจะใช้แดชบอร์ดดิจิทัล แต่แผนการเดินทางที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงอยู่คือ Itinerarium Burdigalenseซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 333 เป็นรายการเมืองและสถานีเปลี่ยนรถสำหรับนักเดินทางที่เดินทางจากบอร์โดซ์ไปยังเยรูซาเล็ม มันไม่มีการติดตามเที่ยวบินแบบเรียลไทม์ แต่ก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน: เพื่อป้องกันปัญหาด้านโลจิสติกส์
3. แม่แบบบริษัทท่องเที่ยวโดย ClickUp
การบริหารจัดการบริษัททัวร์มักรู้สึกเหมือนการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกับข้อมูลที่กระจัดกระจาย.เทมเพลตบริษัททัวร์โดย ClickUpแทนที่ระบบที่ประกอบกันแบบไม่เป็นระบบของระบบ CRM และเอกสารสเปรดชีต ด้วยพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว.
มันถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมสถานะการจองทุกประเภท, ขั้นตอนการชำระเงิน, และความชอบของลูกค้าไว้ในที่เดียว, ทำให้คุณสามารถให้บริการที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือที่เชื่อมต่อไม่ดี
นี่คือเหตุผลที่คุณควรพิจารณาเทมเพลตนี้:
- โปรไฟล์ลูกค้า: ดูแล บันทึกข้อมูลส่วนกลางเกี่ยวกับความชอบ การเดินทางที่ผ่านมา และประวัติการติดต่อ เพื่อให้บริการที่เป็นส่วนตัว
- กระบวนการจอง: ใช้ขั้นตอนที่แสดงภาพตั้งแต่การสอบถามจนถึงการยืนยัน เพื่อดูสถานะของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างชัดเจน
- อัตโนมัติการรับข้อมูลลูกค้า: ใช้แบบฟอร์ม ClickUpที่ผสานรวมเพื่อเปลี่ยนการสอบถามการเดินทางใหม่ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการป้อนข้อมูล
✈️ เหมาะสำหรับ: บริษัทท่องเที่ยวบูติกและตัวแทนอิสระที่ต้องการจัดการการจองจำนวนมากและความสัมพันธ์กับผู้ขาย ในขณะที่ยังคงรักษาประสบการณ์ลูกค้าแบบพรีเมียม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับทั้งเอเจนซี่ของคุณโดยใช้ClickUp Dashboards เปลี่ยนข้อมูลการจองดิบของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบเรียลไทม์
แทนที่จะตรวจสอบกระบวนการของคุณด้วยตนเองเมื่อสิ้นเดือน คุณสามารถใช้การ์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงภาพรายได้ ประสิทธิภาพของตัวแทน และสุขภาพของลูกค้าในที่เดียว หยุดการตอบสนองต่อความวุ่นวายสิ้นเดือน และเริ่มตัดสินใจเชิงรุกโดยอิงจากข้อมูลสด
ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อ:
- ระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยง: ใช้การรายงานแบบ CRM เพื่อดูว่าลูกค้าคนใดที่ไม่ได้จองมาเป็นเวลานานหรืออาจมีความเสี่ยงที่จะยกเลิกการใช้บริการ และติดต่อกลับด้วยข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- ติดตามรายได้และการแปลง: ตรวจสอบว่าแพ็กเกจท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางใดที่สร้างรายได้มากที่สุด และระบุจุดที่ลูกค้าเป้าหมายหลุดออกจากกระบวนการของคุณ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวแทน: ดูชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และยอดการจองต่อสมาชิกในทีมเพื่อทำให้การติดตามค่าคอมมิชชั่นง่ายขึ้นและปรับสมดุลภาระงาน
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการรายงานของคุณ ใช้ClickUp Brainเพื่อค้นหาข้อมูลการเดินทางของคุณได้โดยตรง เนื่องจาก AI ที่รับรู้บริบทนี้ทำงานร่วมกับ ClickUp Dashboards ของคุณ คุณสามารถข้ามการวิเคราะห์ด้วยตนเองและเพียงแค่ถามคำถามเช่น 'สายการบินใดที่เราใช้จ่ายมากที่สุดในไตรมาสนี้? '
มันให้คำตอบที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ คลิกอัพ เบรน ดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร และการแชทของคุณในคลิกอัพ เพื่อระบุจุดสำคัญโดยการเปิดเผยปัญหาที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการอนุมัติของคุณ หรือแจ้งเตือนการใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ไม่ชัดเจนในแผนภูมิมาตรฐาน
4. แม่แบบวางแผนวันหยุดโดย ClickUp
การวางแผนทริปกลุ่มในแอปแชทสามารถเปลี่ยนจากความตื่นเต้นไปเป็นข้อเสนอที่ทับซ้อนกัน...และเสียงรบกวนมากมายได้อย่างรวดเร็ว
แม่แบบการวางแผนวันหยุดโดย ClickUpย้ายการสนทนาเข้าสู่พื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้าง มันให้ศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารในกลุ่ม ทุกคนสามารถเสนอไอเดีย เปรียบเทียบตัวเลือก และสรุปตารางเวลาได้โดยไม่ต้องมีการถามตอบกลับไปกลับมาว่า 'เดี๋ยวนะ เราตัดสินใจอะไรกันแล้ว?'
คุณและเพื่อนของคุณสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:
- เอกสารการเดินทางแบบรวมศูนย์: เก็บรายการของที่ต้องแพ็ก, หมายเลขติดต่อฉุกเฉิน, และเอกสารการจองไว้ในเอกสาร ClickUp Doc ที่ผู้เดินทางทุกคนสามารถเข้าถึงได้
- รายการกิจกรรมที่ต้องการร่วมกัน: รวบรวมทัวร์และไอเดียการรับประทานอาหารที่ต้องทำในแผนการเดินทาง ร่วมกัน ให้กลุ่มสามารถโหวตเลือกสิ่งที่ต้องการก่อนทำการจอง
- การเปรียบเทียบที่พัก: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามราคาโรงแรม, สิ่งอำนวยความสะดวก, และข้อมูลติดต่อในมุมมองเดียวเพื่อตัดสินใจอย่างประหยัดงบประมาณ
✈️ เหมาะสำหรับ: ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่ต้องการวิธีการที่โปร่งใสในการประสานงานด้านโลจิสติกส์ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และสร้างแผนการเดินทางร่วมกันเพื่อการเดินทางที่ไร้ความเครียด
5. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการโดย ClickUp
การตอบสนองต่อคำขอจองแต่ละรายการและการรายงานค่าใช้จ่ายที่ขาดหายไปทำให้ไม่สามารถมองเห็นผลกระทบของการเดินทางต่อการวางแผนขององค์กรได้ แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการโดย ClickUpเปลี่ยนมุมมองของคุณโดยให้การปฏิบัติต่อทุกการเดินทางเสมือนเป็นโครงการที่มีการจัดการซึ่งมีงบประมาณ, ระยะเวลา, และเป้าหมายของตัวเอง คุณจะได้รับมุมมองระดับสูงของการเดินทางของพนักงานที่กำลังดำเนินการอยู่และการขออนุมัติที่ค้างอยู่ในรายงานเดียวที่อัปเดตแบบเรียลไทม์
ใช้แม่แบบนี้สำหรับ:
- การมองเห็นพอร์ตโฟลิโอ: รับภาพรวมของการเดินทางทุกครั้งที่กำลังดำเนินการอยู่ทั่วทั้งองค์กร พร้อมตัวบ่งชี้สถานะที่ชัดเจน
- การจัดสรรทรัพยากร: ดูว่าสมาชิกทีมคนใดกำลังเดินทางและเมื่อใด เพื่อป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาหรือช่องว่างในการทำงาน
- คอขวดในการอนุมัติ: ระบุคำขอที่ติดขัดก่อนที่มันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการจองหรือค่าโดยสารที่สูงขึ้น
- การติดตามเหตุการณ์สำคัญ: ตรวจสอบวันที่สำคัญ เช่น กำหนดการจอง, การยื่นคำร้องขอวีซ่า, และวันครบกำหนดชำระเงิน โดยใช้ClickUp Milestones
✈️ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการการเดินทางสำหรับองค์กรและผู้บริหารแผนกที่ต้องการภาพรวมเชิงกลยุทธ์ของการใช้จ่ายในการเดินทางทั่วทั้งบริษัทและความพร้อมของทีม เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
👀 คุณรู้หรือไม่? การจัดการด้านโลจิสติกส์การเดินทางกำลังกลายเป็นอุปสรรคทางการบริหารที่ใหญ่หลวง46% ของผู้จัดการการเดินทางระบุว่าเอกสารที่เพิ่มขึ้นและความต้องการในการดำเนินการขอวีซ่าเป็นปัญหาสำคัญในระยะยาว การรวมกำหนดเวลาเหล่านี้ไว้ในแดชบอร์ดช่วยให้งานบริหารที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ไม่ทำให้งบประมาณของคุณหรือการเดินทางของผู้เดินทางของคุณเสียหาย
6. แม่แบบสเปรดชีตแดชบอร์ดประจำสัปดาห์ โดย ClickUp
ทีมการเงินและการปฏิบัติการหลายทีมยังคงใช้สเปรดชีตในการติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากรูปแบบตารางนั้นคุ้นเคย แต่การป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นภาระที่สิ้นเปลืองเวลาอย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตแดชบอร์ดสเปรดชีตรายสัปดาห์โดย ClickUpนี้มอบรูปแบบที่คุ้นเคยในสไตล์สเปรดชีตสำหรับทีมที่ต้องการก้าวข้ามไฟล์นิ่งโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ มากมาย มันยังคงรูปแบบตารางที่ใช้งานง่ายไว้ในขณะที่เพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน, การทำงานอัตโนมัติ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่สเปรดชีตขาดไป คุณได้รับความสะดวกสบายของสเปรดชีตพร้อมพลังของแพลตฟอร์มการทำงานสมัยใหม่
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- คอลัมน์ที่สามารถจัดเรียงได้: จัดการหมายเลขยืนยัน, ศูนย์ต้นทุน, และชื่อผู้เดินทางในตารางที่ตอบสนองได้ ซึ่งทุกแถวเป็นงานที่ใช้งานได้จริงแทนที่จะเป็นเซลล์ที่ว่างเปล่า
- การรวมข้อมูลแบบสูตร: ใช้การรวมข้อมูลแบบสูตรเพื่อคำนวณยอดรวมโดยอัตโนมัติสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าเฉลี่ยของอัตราค่าโรงแรมทั่วทั้งทีม
- การกรองช่วงวันที่: จำกัดการมองเห็นของคุณได้ทันทีเพื่อเน้นเฉพาะการเดินทางในสัปดาห์นี้หรือการเบิกจ่ายที่รอดำเนินการในเดือนนี้โดยไม่ต้องสร้างชีตใหม่
✈️ เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการเลิกใช้ไฟล์ Excel ที่เสี่ยงต่อข้อผิดพลาด แต่ยังคงต้องการรูปแบบคอลัมน์และแถวสำหรับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการเดินทางประจำสัปดาห์
📮ClickUp Insight: 47% ของผู้คนพึ่งพาตารางหมุน, แดชบอร์ด, และแผนภูมิภายในสเปรดชีตเพื่อทำความเข้าใจงานของพวกเขา เครื่องมือเหล่านี้ไม่มีข้อสงสัยว่าทรงพลัง แต่แม้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย: คอลัมน์ที่เลื่อน, แผ่นงานที่เปลี่ยนชื่อ, หรือแถวเพิ่มเติมก็สามารถทำให้สูตร, ช่วงข้อมูล, หรือการนำเสนอของคุณเสียหายได้ การรักษาความถูกต้องของรายงานของคุณมักหมายถึงการกลับไปตรวจสอบตัวกรอง, การรีเฟรชการเชื่อมต่อ, และการกำหนดข้อมูลใหม่เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกันClickUpโดดเด่นในฐานะทางเลือกสำหรับทีมที่ต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องดูแลรักษาแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของมันใช้การ์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแผนภูมิ การคำนวณ การติดตามเวลา และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงานที่ดึงข้อมูลโดยตรงจากงาน รายการ และสถานะแบบเรียลไทม์ นั่นหมายความว่า ทุกอย่างจะอัปเดตพร้อมกับการทำงาน!
7. แม่แบบแดชบอร์ดประสิทธิภาพของตัวแทนท่องเที่ยว โดย Template. Net
เจ้าของเอเจนซี่มักใช้เวลาช่วงไม่กี่วันสุดท้ายของเดือนในการรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มการจอง, ตารางค่าคอมมิชชั่น, และแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้าด้วยตนเอง.แผงควบคุมประสิทธิภาพของเอเจนซี่ท่องเที่ยวโดย Template.netนำเสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์. มันแทนที่การรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งรีบในตอนปลายเดือนด้วยการมองเห็นประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา.
ลองใช้เทมเพลตนี้สำหรับ:
- วิดเจ็ต KPI: แสดงข้อมูลเมตริกสำคัญสำหรับการจอง รายได้ และอัตราการแปลงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
- กระดานผู้นำของตัวแทน: สร้างการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเพื่อระบุผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและโอกาสในการฝึกสอน
- ช่องทางการจอง: ติดตามการสอบถามตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการเดินทางที่ยืนยันแล้ว เพื่อระบุจุดรับส่งในกระบวนการของคุณ
✈️ เหมาะสำหรับ: เจ้าของและผู้จัดการเอเจนซี่ที่ต้องการหลุดพ้นจากรายงานประจำเดือนที่ล่าช้า และเริ่มตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากรายได้และแนวโน้มปริมาณงานแบบเรียลไทม์
8. เทมเพลตแดชบอร์ดการเดินทาง PPT โดย SlideTeam
บางครั้งส่วนที่ยากที่สุดของการจัดการการเดินทางคือการนำเสนอข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว.เทมเพลต PowerPoint แผงควบคุมการเดินทางโดย SlideTeamย้ายรายงานของคุณออกจากตารางข้อมูลและเข้าสู่ภาพที่มีคุณภาพสูงพร้อมสำหรับการนำเสนอแก่ผู้บริหาร. นี่คือตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการให้เหตุผลการใช้จ่ายในการเดินทาง, ไฮไลท์แนวโน้มของอุตสาหกรรม, หรือนำเสนอการวิเคราะห์งบประมาณแก่ผู้นำโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบสไลด์.
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ปรับแต่งแบบจำลองทางการเงิน: แก้ไขแบบอักษร สี และพื้นหลังได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทของคุณ พร้อมแสดงภาพการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ซับซ้อน
- เปลี่ยนมุมมองการรายงาน: เข้าถึงสไลด์ 19 ชุดที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดการที่พักสำหรับองค์กรไปจนถึงแนวโน้มการเดินทางเพื่อสุขภาพ
- เลือกเครื่องมือรายงาน: ใช้ประโยชน์จากรูปแบบที่ผ่านการวิจัยมาอย่างดีซึ่งออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการคิดเชิงกลยุทธ์และช่วยให้คุณสื่อสารข้อความเกี่ยวกับความคุ้มค่าด้านต้นทุนให้กับผู้บริหาร
✈️ เหมาะสำหรับ: ผู้ดูแลการเดินทางและผู้นำด้านการเงินที่ต้องการนำเสนอข้อมูลที่สมบูรณ์แบบและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้า เพื่อพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนของโปรแกรมการเดินทางของพวกเขา
สร้างแดชบอร์ดการเดินทางแบบครบวงจรของคุณด้วย ClickUp
เราหวังว่าบทความบล็อกนี้จะแสดงให้คุณเห็นแล้วว่าเทมเพลตแดชบอร์ดการเดินทางแบบบูรณาการสามารถทำให้การประสานงานการเดินทางเป็นเรื่องที่เครียดน้อยลงได้อย่างไร คุณสามารถหยุดการสลับไปมาระหว่างอีเมล, สเปรดชีต, และเส้นทางการแชทเพื่อค้นหาข้อมูลที่สำคัญได้ และในที่สุดก็จะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของการกระจายข้อมูลจนเกินควบคุม
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตสำเร็จรูปเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกคือConverged AI Workspaceที่รวมงบประมาณ การอนุมัติ และการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว นักเดินทางทราบกำหนดการของตนเอง ผู้ดูแลระบบติดตามการเดินทางที่กำลังดำเนินการทั้งหมด และทีมการเงินเห็นการใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณ ทุกคนทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวกันลดการทำงานซ้ำซ้อนและประหยัดทรัพยากร
ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป แดชบอร์ด และฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดการเดินทางแบบบูรณาการของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนกระบวนการจัดการการเดินทางของคุณ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
แดชบอร์ดการเดินทางให้ภาพรวมในระดับสูงของทริปหลาย ๆ ทริป พร้อมจัดการงบประมาณและสถานะต่าง ๆ ขณะที่แผนการเดินทางจะเน้นรายละเอียดในแต่ละวันของการเดินทางครั้งเดียว
ทีมข้ามสายงานใช้แดชบอร์ดแบบบูรณาการเพื่อรวมศูนย์การจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ปกติแล้วจะกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลแยกต่างหาก สำหรับงานนอกสถานที่ที่มีความซับซ้อน แดชบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถติดตามการตอบรับเข้าร่วม ความต้องการด้านอาหาร และการมาถึงของเที่ยวบินได้แบบเรียลไทม์
ใช่, เทมเพลตแดชบอร์ดสมัยใหม่มีโครงสร้างตารางที่คุ้นเคยเหมือนกับสเปรดชีต แต่เพิ่มชั้นของฟังก์ชันการทำงานที่ไฟล์แบบคงที่ขาดไป ต่างจากสเปรดชีตที่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองและมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมเวอร์ชัน แดชบอร์ดแบบบูรณาการให้สถานะแบบเรียลไทม์ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนกำลังดูข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด
แดชบอร์ดการเดินทางสมัยใหม่ก้าวไปไกลกว่าการบันทึกค่าใช้จ่ายพื้นฐานด้วยการติดตามการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ด้วยการตรวจสอบอัตราการใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณแบบเรียลไทม์และการจำแนกประเภทค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด องค์กรสามารถควบคุมการเงินได้อย่างเข้มงวดมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ยังเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ให้บริการเพื่อช่วยในการเจรจาอัตราที่ดีกว่าสำหรับองค์กรและระบุจุดติดขัดในการอนุมัติที่มักนำไปสู่การจองที่มีค่าใช้จ่ายสูง