วิธีใช้ Devin AI สำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน

การสร้างแอปนั้นไปไกลกว่าการเขียนและส่งโค้ด
กระบวนการนี้เต็มไปด้วยการทำความเข้าใจกับรีโป, การวางแผน, การแก้ไขไฟล์ที่ถูกต้อง, การทดสอบ, การแก้ไขข้อผิดพลาด, และการเปิด PR ที่สะอาดซึ่งใครบางคนสามารถตรวจสอบได้จริง ๆ
นั่นคือช่องว่างที่ Devin AI ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปิด
Devin ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับงานวิศวกรรมจริงตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การรับงานในตั๋ว การวางแผน การทดสอบ ไปจนถึงการดึงโค้ดเข้าโปรเจกต์ โดยใช้สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบแยกส่วน (sandbox) และเครื่องมือทั่วไปที่นักพัฒนาใช้กัน
ในบล็อกนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Devin AI เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน รวมถึงการกำหนดขอบเขตงานในโหมด Ask การเปลี่ยนขอบเขตนั้นให้กลายเป็นเซสชันของเอเจนต์ การตรวจสอบสิ่งที่มันเสนอแนะ และการไปถึง PR ที่คุณสามารถส่งมอบได้อย่างมั่นใจ
Devin AI คืออะไร?
Devin AI เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ AI อิสระที่สร้างขึ้นโดย Cognition Labs ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือเติมโค้ดที่แนะนำโค้ดสั้น ๆ Devin ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเต็มรูปแบบที่สามารถวางแผน เขียน ทดสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของโค้ดได้อย่างอิสระเพื่อทำงานพัฒนาทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี้ Devin ดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นแซนด์บ็อกซ์ของตัวเอง ซึ่งติดตั้งเชลล์, ตัวแก้ไขโค้ด และเบราว์เซอร์ไว้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบได้
👀 คุณทราบหรือไม่?การสำรวจสถานะของโค้ดของนักพัฒนาโดย Sonarล่าสุดได้เปิดเผยช่องว่างที่น่าประหลาดใจในวิธีที่นักพัฒนาจัดการกับโค้ดที่สร้างโดย AI
ในขณะที่นักพัฒนา 96% ยอมรับว่าพวกเขาไม่ไว้วางใจอย่างเต็มที่ว่าโค้ดที่สร้างโดย AI นั้นถูกต้องในเชิงการทำงาน แต่มีเพียง 48% เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาตรวจสอบหรือยืนยันเสมอ ก่อนที่จะนำโค้ดนั้นเข้าสู่ฐานโค้ด ช่องว่างในการตรวจสอบนี้หมายความว่าโค้ดที่อาจไม่น่าเชื่อถือจำนวนมากอาจถูกส่งออกไปได้เร็วกว่าที่เคย แม้ว่าจะมีความสงสัยอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับผลลัพธ์ของ AI ก็ตาม
สิ่งที่ Devin AI ทำได้ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
นี่คือกรณีการใช้งานที่ Devin มอบคุณค่าสูงสุด: ✨
- การสร้างต้นแบบแบบครบวงจร: เพียงให้คำแนะนำ Devin ก็สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานของแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ ทั้งส่วนหน้า ส่วนหลัง และการตั้งค่าฐานข้อมูล เพื่อให้โครงการใหม่เริ่มต้นได้ภายในไม่กี่นาที
- การย้ายฐานโค้ด: สามารถรับมือกับงานที่น่าเบื่อในการอัปเดตการพึ่งพา, ปรับโครงสร้างโค้ดเก่าให้มาตรฐานที่ทันสมัย, หรือย้ายแอปพลิเคชันทั้งหมดไปยังเฟรมเวิร์กใหม่
- การแก้ไขข้อบกพร่องและการดีบั๊ก: ชี้ไปที่รายงานข้อบกพร่องหรือปัญหา และ Devin สามารถติดตามปัญหา เขียนโค้ดที่จำเป็นเพื่อแก้ไข และรันการทดสอบเพื่อยืนยันว่าวิธีแก้ไขใช้งานได้
- การเขียนทดสอบและเอกสาร: สามารถสร้างการทดสอบหน่วย, การทดสอบการผสานรวม, และเอกสารในตัวสำหรับโค้ดที่มีอยู่, ช่วยปรับปรุงสุขภาพและความสามารถในการบำรุงรักษาของโค้ดเบสของคุณ
- การนำคุณลักษณะที่ซ้ำซ้อนไปใช้: มีความโดดเด่นในการสร้างคุณลักษณะมาตรฐาน เช่น การดำเนินการ CRUD (สร้าง, อ่าน, อัปเดต, ลบ),จุดสิ้นสุด API ใหม่ และการจัดการแบบฟอร์ม
แม้ว่า Devin จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการดำเนินงาน แต่การกำกับดูแลโดยมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ คุณจะยังคงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทีมในการตัดสินใจเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อนและ สถาปัตยกรรมระบบที่ซับซ้อน Devin ปฏิบัติตามคำแนะนำแต่ไม่สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางกลยุทธ์ได้ด้วยตนเอง
การทำงานของ Devin AI
Devin ทำงานบนระบบ 'agent loop' โดยจะรับงานและสร้างแผนขั้นตอนตามลำดับ
จากนั้นมันจะดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านั้นในสภาพแวดล้อมที่ถูกจำกัดสิทธิ์ (sandbox) และวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในขั้นตอนถัดไป วงจรการวางแผนแล้วดำเนินการนี้ช่วยให้สามารถจัดการกับงานพัฒนาที่ซับซ้อนและต้องใช้หลายขั้นตอนได้
เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง เดวินใช้เครื่องมือหลักสามอย่าง:
- เชลล์: สามารถรันคำสั่งในเทอร์มินัลเพื่อติดตั้งแพ็กเกจที่จำเป็น, ดำเนินการสคริปต์, และจัดการสภาพแวดล้อมของมัน
- IDE: มีตัวแก้ไขโค้ดที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เพื่ออ่าน เขียน และแก้ไขไฟล์ในโปรเจกต์ของคุณ
- เบราว์เซอร์: สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาเอกสารประกอบ อ่านข้อมูลจำเพาะของ API และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
วิธีตั้งค่า Devin AI
ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างแอปพลิเคชันแรกของคุณได้ คุณจำเป็นต้องทำขั้นตอนการจัดเตรียมสามขั้นตอนให้เสร็จสิ้น: การสร้างบัญชีผู้ใช้ การเชื่อมต่อแหล่งเก็บข้อมูลของคุณ และการกำหนดค่าพื้นที่ทำงานของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชี GitHub, มีที่เก็บโปรเจกต์ (ใหม่หรือที่มีอยู่แล้วก็ได้) และงานแรกในใจแล้ว
1. ลงทะเบียนและเลือกแผน
ก่อนอื่น ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Devin เพื่อสร้างบัญชีของคุณและทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ แผนของคุณจะกำหนดขีดจำกัดของเซสชันและคุณสมบัติที่มีให้ใช้งาน ทีมสามารถเริ่มต้นได้ง่ายด้วยบัญชีส่วนบุคคลและขยายขนาดได้ตามการใช้งานที่เพิ่มขึ้น
2. เชื่อมต่อที่เก็บ GitHub ของคุณ
ต่อไป คุณจะเชื่อมต่อบัญชี GitHub ของคุณ Devin ใช้ OAuth ซึ่งเป็นโปรโตคอลการอนุญาตมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อขออนุญาตเข้าถึง repository ของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้เครื่องมือสามารถอ่านโค้ดของคุณ สร้าง branch ใหม่ และเปิด PR ด้วยโค้ดที่มันสร้างขึ้นได้ สำหรับการทดลองครั้งแรก ๆ ของคุณ เป็นความคิดที่ดีที่จะเริ่มต้นด้วย repository ทดสอบหรือโปรเจ็กต์ที่ไม่สำคัญ
3. กำหนดค่าพื้นที่ทำงานของคุณ
สุดท้าย ให้กำหนดค่าการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ ที่นี่คุณสามารถกำหนดตัวแปรสภาพแวดล้อม ระบุเฟรมเวิร์กที่ต้องการ และตั้งค่ามาตรฐานการเขียนโค้ด Devin สามารถเรียนรู้กฎเฉพาะของโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณให้บริบทในคำสั่งเริ่มต้นหรือรวมไฟล์ README.md ในที่เก็บของคุณ
4. เริ่มเซสชัน Devin ครั้งแรกของคุณ
เมื่อคลังข้อมูลถูกจัดทำดัชนี/นำเข้าเรียบร้อยแล้ว:
- สร้างเซสชันใหม่และให้คำแนะนำงานแก่ Devin (แก้ไขข้อบกพร่อง, เขียนการทดสอบ, ปรับโครงสร้าง, เพิ่มฟีเจอร์เล็ก ๆ)
- ขอให้เดวินเสนอแผนก่อน แล้วจึงดำเนินการ
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและให้ Devin เปิด PR เมื่อพร้อม
📮 ClickUp Insight: 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าตัวแทน AI นั้นยากต่อการตั้งค่าหรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือของพวกเขา และอีก 13% ระบุว่าขั้นตอนในการใช้งานตัวแทนเพื่อทำสิ่งง่ายๆ นั้นมีมากเกินไป ข้อมูลต้องถูกป้อนเข้าไปด้วยตนเอง การอนุญาตต้องถูกกำหนดใหม่ และทุกขั้นตอนการทำงานขึ้นอยู่กับห่วงโซ่ของการผสานรวมที่อาจล้มเหลวหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ข่าวดี? คุณไม่จำเป็นต้อง "เชื่อมต่อ" Super Agents ของ ClickUpกับงาน เอกสาร การแชท หรือการประชุมของคุณ พวกเขาถูกฝังอยู่ใน Workspace ของคุณโดยธรรมชาติ ใช้วัตถุ สิทธิ์ และการทำงานแบบเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานมนุษย์คนอื่น ๆ
เนื่องจากการผสานรวม การควบคุมการเข้าถึง และบริบทถูกสืบทอดมาจากเวิร์กสเปซโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่จึงสามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกเครื่องมือโดยไม่ต้องตั้งค่าเชื่อมต่อเอง ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าเจ้าหน้าที่ใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป!
วิธีสร้างแอปพลิเคชันแรกของคุณด้วย Devin AI
การสร้างกับเดวินเป็นกระบวนการที่ต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่คำสั่งครั้งเดียวแล้วเสร็จ คาดหวังว่าจะต้องมีการปรับปรุงซ้ำหลายครั้ง และคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
1. เขียนคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ
คุณภาพของคำสั่งของคุณมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลลัพธ์จาก Devin AI. ยิ่งคำสั่งของคุณชัดเจนมากเท่าใด คุณก็จะต้องการการแก้ไขน้อยลงเท่านั้น.
ใช้กรอบนี้สำหรับคำแนะนำที่ทรงพลัง:
- ระบุผลลัพธ์ให้ชัดเจน: แทนที่จะใช้ว่า 'สร้างแอป' ให้ใช้ว่า 'สร้าง API สำหรับจัดการงานพร้อมการยืนยันตัวตนผู้ใช้โดยใช้ Node.js และ PostgreSQL'
- รวมข้อจำกัดทางเทคนิค: ระบุภาษาโปรแกรม, เฟรมเวิร์ก, ฐานข้อมูล, หรือไลบรารีสไตล์ที่คุณต้องการให้ใช้
- กำหนดเกณฑ์การยอมรับ: ระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเจาะจง กำหนดจุดสิ้นสุด ฟีเจอร์ของ UI ขอบเขตการทดสอบ และคำสั่งที่ควรรันสำเร็จ
- ให้บริบท: หากคุณมีโค้ดที่มีอยู่แล้ว เอกสารหรือแผนโครงการที่กว้างขึ้น ให้ลิงก์ไปยังสิ่งเหล่านั้น ยิ่งมีบริบทมากเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น
2. ทบทวนแผนของเดวิน
ก่อนที่จะเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว Devin จะสร้างแผนขั้นตอนอย่างละเอียดให้คุณ นี่คือจุดตรวจสอบที่สำคัญที่สุดของคุณ ตรวจสอบแผนเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมทุกความต้องการของคุณและไม่มีขั้นตอนใดที่ดูเหมือนไม่ถูกต้อง
การจับความเข้าใจผิดตรงนี้ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบโค้ดหลายชั่วโมงในภายหลัง คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะและขอให้ Devin AI แก้ไขแผนของมันก่อนที่จะเริ่มได้
3. ตรวจสอบความคืบหน้าในอินเทอร์เฟซ
เมื่อ Devin AI เริ่มทำงาน อินเทอร์เฟซของมันจะเปิดหน้าต่างให้คุณเห็นกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเห็นคำสั่งเชลล์ที่กำลังรัน โค้ดที่กำลังเขียนใน IDE และเว็บไซต์ที่กำลังเข้าชมในเบราว์เซอร์
คอยสังเกตความคืบหน้าและเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือหากมันติดอยู่ในลูปหรือเริ่มไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถหยุดชั่วคราว ให้คำแนะนำ และปล่อยให้มันดำเนินการต่อตามคำสั่งใหม่ของคุณ
4. ตรวจสอบและรวมคำขอดึง
เมื่อ Devin AI ทำงานเสร็จสิ้น จะสร้างสาขาใหม่และเปิดคำขอpull requestบน GitHub พร้อมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
และตอนนี้ ให้ดำเนินการตรวจสอบโค้ดมาตรฐาน ตรวจสอบกรณีขอบเขต ตรวจสอบว่าทุกการทดสอบผ่าน และตรวจสอบโค้ดที่มีความอ่อนไหวด้านความปลอดภัยด้วยตนเอง ในระหว่างนี้ Devin AI สามารถตอบกลับข้อเสนอแนะใน pull request และปรับปรุงงานจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะรวมเข้าด้วยกัน
เคล็ดลับในการได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจาก Devin AI
นี่คือบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากทีมที่ใช้ Devin AI อย่างมีประสิทธิภาพ:
- กำหนดผลลัพธ์ในการตรวจสอบที่สังเกตได้: แทนที่เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนด้วยเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน เช่น 'การทดสอบผ่าน', 'จุดสิ้นสุดส่งคืน 400 เมื่อมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง', 'ไม่มีข้อผิดพลาดใหม่', หรือ 'ความล่าช้า p95 ดีขึ้น 20%'
- รวมลูปการตรวจสอบเสมอ: ให้คำสั่งที่ชัดเจนกับ Devin ว่าต้องทำอะไรและผลลัพธ์ที่แสดงว่า 'สำเร็จ' ควรเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้
- ขอแผนก่อนการดำเนินการ: ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง, ไฟล์ที่จะเกี่ยวข้อง, กรณีขอบเขต, และความเสี่ยงก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถตรวจจับข้อสมมติที่ไม่ถูกต้องได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- ยึด Anchor Devin กับรูปแบบที่มีอยู่ใน repository ของคุณ: ชี้ไปที่จุดสิ้นสุด/คอมโพเนนต์ที่คล้ายกันหนึ่งจุดแล้วพูดว่า 'สะท้อนโครงสร้างนี้' เพื่อป้องกันสถาปัตยกรรมใหม่หรือรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกัน
- การปรับโครงสร้างการควบคุม: ระบุ 'การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นขั้นต่ำ' และอนุญาตให้ทำความสะอาดเฉพาะเมื่อจำเป็นเพื่อความถูกต้องเท่านั้น
- จำกัดขอบเขตผลกระทบ: ระบุสิ่งที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลง เช่น โครงสร้าง API สาธารณะ, โครงสร้างฐานข้อมูล, กระบวนการยืนยันตัวตน, หรือเครื่องมือสำหรับการสร้าง, เพื่อให้โซลูชันมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและปลอดภัย
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทคนิคการตั้งคำถาม AI เพื่อเพิ่มคุณภาพผลลัพธ์
ข้อจำกัดของการใช้ Devin AI ในการสร้างแอปพลิเคชัน
Devin AI ก็มีข้อจำกัดที่คุณต้องคำนึงถึงเช่นกัน และข้อจำกัดเหล่านั้นได้แก่:
❌ การตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน: Devin AI เป็นผู้ดำเนินการที่ยอดเยี่ยม แต่จะไม่สามารถทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ระดับสูงเกี่ยวกับการออกแบบระบบของคุณได้ นั่นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณ
❌ ข้อกำหนดที่คลุมเครือมาก: หากไม่มีเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน Devin AI อาจสร้างโซลูชันที่ถูกต้องทางเทคนิคแต่ไม่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการทางธุรกิจของคุณ
❌ เฟรมเวิร์กใหม่หรือล้ำสมัย: ความรู้ของ Devin AI มีมากมายแต่ไม่ไร้ขีดจำกัด หากคุณกำลังทำงานกับไลบรารีใหม่เอี่ยมหรือไม่เป็นที่รู้จัก อาจพบปัญหาในการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
❌ โค้ดที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: คุณควรให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ตรวจสอบโค้ดที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตน, การอนุญาต, และการจัดการข้อมูลด้วยตนเองเสมอ
❌ การทำงานที่ยาวนาน: สำหรับงานที่ใหญ่และซับซ้อนมาก Devin AI อาจถึงขีดจำกัดของบริบทหรือจำเป็นต้องมีการจัดการเซสชันอย่างระมัดระวังเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
วิธีจัดการโครงการ Devin AI ใน ClickUp
การใช้ตัวแทน AI เช่น Devin จะนำความวุ่นวายที่คุณไม่ได้พิจารณาไว้ก่อนหน้านี้เข้ามา นั่นคือAI sprawl ซึ่งการทำงานของตัวแทนจะกระจายไปทั่วเครื่องมือและแท็บต่างๆ จนกลายเป็นสิ่งที่สิ้นเปลือง ซ้ำซ้อน และเสี่ยงอันตราย
วันหนึ่ง งานนั้นอยู่ใน UI ของ Devin การตัดสินใจต่างๆ ถูกฝังอยู่ในแชท และความจริงที่แท้จริงซ่อนอยู่ใน GitHub pull request ทีมของคุณต้องสลับบริบทการทำงานทั้งวันเพียงเพื่อตอบคำถามพื้นฐาน!
นี่คือช่วงเวลาที่หลายคนเปลี่ยนมาใช้ClickUp ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ClickUp มอบพื้นที่เดียวให้คุณจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของงานวิศวกรรมที่ขับเคลื่อนโดยตัวแทน รวมถึงข้อกำหนด แผนการดำเนินงาน งานต่างๆ การอนุมัติ และเส้นทางการตรวจสอบ มาดูกันว่าทำได้อย่างไร:
มาตรฐานคำขอของ Devin ทุกอย่างด้วยเอกสารการรับข้อมูลเพียงฉบับเดียว
ก่อนอื่นและสำคัญที่สุด คุณจำเป็นต้องทำให้คำขอทั้งหมดเป็นมาตรฐานด้วยClickUp Docs กล่าวคือ ให้ใช้แม่แบบเอกสารสำหรับรับข้อมูลซ้ำเพียงหนึ่งชุดเป็นจุดเริ่มต้นหลักสำหรับทุกกระบวนการที่คุณดำเนินการผ่าน Devin AI เพื่อให้ข้อกำหนดที่แท้จริงไม่ถูกเก็บไว้ในแชทหรือถูกฝังอยู่ใน GitHub pull request
เอกสาร ClickUp Docs เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างและสามารถนำทางได้ ซึ่งคุณสามารถสร้างขึ้นได้จากหน้าและหน้าย่อย ซึ่งหมายความว่าโครงการ Devin เดียวสามารถเก็บทุกอย่างตั้งแต่เอกสารสรุปเบื้องต้นไปจนถึงกรณีขอบเขตและคำแนะนำได้ โดยไม่ต้องกลายเป็นฝันร้ายในการเลื่อนดู คุณสามารถทำให้เอกสารยาวๆ สแกนได้ง่ายด้วยสารบัญและส่วนที่สามารถยุบได้ และปรับโครงสร้างเนื้อหาได้ตามขอบเขตที่เปลี่ยนแปลงไป
นั่นหมายความว่าปริมาณที่คุณรับเข้าสามารถคงที่และตรวจสอบได้ทุกครั้ง เช่น:
- การเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนคืออะไร และเมื่อเสร็จแล้วจะมีลักษณะอย่างไร?
- Devin ควรทำงานในเส้นทาง repo ใด และควรสะท้อนไฟล์ใดสำหรับรูปแบบ?
- สิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลง เช่น รูปแบบ API, กระบวนการยืนยันตัวตน หรือโครงสร้างข้อมูล
- เกณฑ์การยอมรับคืออะไร และคำสั่งที่แน่นอนเพื่อตรวจสอบความสำเร็จคืออะไร?
- กรณีขอบเขตที่ทราบ, ข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ, และหมายเหตุด้านความปลอดภัยคืออะไร?
และเมื่อถึงเวลาที่หมอต้องลงมือทำ เพียงแค่ไฮไลต์ข้อความแล้วสร้างงานใน ClickUpจากข้อความนั้น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยน 'คำถามที่ยังไม่มีคำตอบ' และ 'ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ' ให้กลายเป็นงานที่รับผิดชอบได้
ขยายขอบเขตและควบคุมการส่งมอบโครงการด้วย ClickUp Super Agents
เมื่อคุณเริ่มใช้ Devin AI ในหลายทีม ปัญหาจะไม่ใช่แค่ 'เราทำตามขั้นตอนหรือไม่?' แต่เป็นการควบคุมการดำเนินงานแทน ซึ่งหมายถึงการรักษาการทำงานของตัวแทนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การบังคับใช้การอนุมัติ และการพิสูจน์ผลลัพธ์โดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
และเพื่อทำสิ่งนั้น (และอีกมากมาย) ให้ใช้ClickUp Super Agents พวกเขาคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถทำงานเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนภายใน Workspace ของคุณ ได้มากกว่าการทำงานแบบเดี่ยวหรือตามกฎเกณฑ์เพียงอย่างเดียว สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมงาน AI ของคุณเองที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ใช้ Super Agents เพื่อจัดการงานปฏิบัติการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับ Devin AI เช่น:
- บังคับใช้ประตูคุณภาพก่อนที่โครงการ Devin จะเริ่มทำงาน โดยการตรวจสอบเอกสารที่รับเข้าว่ามีเกณฑ์การยอมรับ ข้อจำกัด และคำสั่งตรวจสอบ
- ให้การเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงสูงผ่านกระบวนการอนุมัติที่ถูกต้อง เพื่อให้การตรวจสอบด้านความปลอดภัยและแพลตฟอร์มเกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้
- สร้าง 'ชุดเอกสารตรวจสอบ' ที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับทุกคำขอ pull ใน GitHub รวมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง วิธีการทดสอบ และสิ่งที่ยังต้องการการอนุมัติ
- สร้างการติดตามย้อนกลับได้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากกิจกรรมของ Super Agent สามารถตรวจสอบได้ในบันทึกการตรวจสอบของ Super Agents เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Devin AI สำหรับการเขียนโค้ดด้วยพลังของ AI
สร้างตัวแทนการเขียนโค้ดด้วย Codegen โดย ClickUp
หากคุณชอบแนวคิดของ Devin AI แต่ไม่ต้องการให้งานวิศวกรรมครอบคลุมผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก ให้ใช้Codegen โดย ClickUp Codegen ของ ClickUp เป็นเพื่อนร่วมทีมพัฒนา AI ที่จะช่วยทำงานให้เสร็จ สร้างฟีเจอร์ ตอบคำถามเกี่ยวกับโค้ด และสร้าง pull request ที่พร้อมสำหรับการผลิต
สิ่งที่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคือรูปแบบการทำงาน. ต่างจาก Devin AI ที่ทำตามวงจรของตั๋ว-แผน-ทดสอบ-PR, Codegen ทำงานแตกต่างออกไปใน ClickUp.
มันทำหน้าที่เป็นตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติที่สามารถ:
- อ่านคำอธิบายงานและบริบททั้งหมด (รวมถึงเอกสาร ความคิดเห็น ไฟล์แนบ)
- สร้าง โค้ด คุณภาพสูงที่พร้อมสำหรับการผลิตจากข้อความธรรมชาติหรือรายละเอียดงาน
- สร้างฟีเจอร์ แก้ไขข้อบกพร่อง หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง
- สร้างและเปิด คำขอการดึง (PRs) ใน Git repo ของคุณ
- ตอบคำถามเกี่ยวกับโค้ด
ผสานการทำงานกับ GitHub โดยใช้ ClickUp Integrations
ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUpที่จับคู่กับ GitHub คุณสามารถเชื่อมโยงการคอมมิต, แบรนช์, และคำขอดึงไปยังงานใน ClickUp ได้โดยตรง และดูกิจกรรมนั้นจากภายในงาน นอกจากนี้ยังรองรับการพรีวิวลิงก์แบบละเอียดเมื่อมีคนวางลิงก์ GitHub ลงในงาน, แชท, หรือเอกสาร
และเพื่อรักษาความราบรื่นในการเชื่อมโยง ทีมของคุณสามารถอ้างอิงClickUp Task IDในข้อความ commit ชื่อ branch หรือ pull request โดยใช้รูปแบบเช่น #{task_id} หรือ CU-{task_id} เพื่อให้กิจกรรมปรากฏในที่ที่ควรอยู่ โดยไม่ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเอง
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUpยังรองรับการทำงานอัตโนมัติที่เรียกใช้จาก GitHub อีกด้วย สรุปสั้น ๆ ก็คือ เมื่อคุณเชื่อมโยงโค้ดเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนสถานะโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนผู้ตรวจสอบ หรือเริ่มขั้นตอนถัดไปโดยอิงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน GitHub ได้ทันที
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp ยังพร้อมให้บริการคุณด้วยผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานที่ไม่ราบรื่นในปัจจุบัน: ClickUp Brain MAX.
แทนที่จะต้องสลับแท็บไปมา Brain MAX ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลจากแอปงานและเว็บทั้งหมดได้ในที่เดียว ด้วยการใช้คำถามแบบธรรมชาติเหมือนกับที่คุณถามเพื่อนร่วมทีม นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์Talk-to-Text ที่ช่วยให้คุณบันทึกความคิดได้ทันทีและเปลี่ยนเป็นงานที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์
สองสามวิธีที่มีผลกระทบสูงที่ทีมใช้ทุกวัน:
- ค้นหาข้อมูลจำเพาะล่าสุด การตัดสินใจ หรือการอัปเดตโดยไม่ต้องค้นหาผ่านกระทู้
- ดึงไฟล์ที่ถูกต้องจากแอปที่เชื่อมต่อ เช่น GitHub หรือ Google Drive เมื่อคุณจำได้เพียงคำสำคัญ
- ถามว่ามีใครกำลังทำงานอะไรอยู่ จากนั้นจึงเข้าสู่รายละเอียดงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- ใช้ส่วนขยาย Chromeเพื่อสรุปและดำเนินการกับสิ่งที่คุณกำลังอ่านในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องสลับบริบท
ส่งมอบเวิร์กโฟลว์ ไม่ใช่แค่โค้ด ด้วย ClickUp
ตัวแทนการเขียนโค้ดอัตโนมัติกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็ว ทีมที่เรียนรู้วิธีทำงานร่วมกับพวกมันได้ดีจะสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น ปรับปรุงได้มั่นใจมากขึ้น และมอบพื้นที่ให้กับนักพัฒนาได้แก้ไขปัญหาที่มีคุณค่าสูงและสร้างสรรค์ซึ่งมนุษย์ทำได้ดีที่สุด
แต่มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า 'โค้ดที่เร็วขึ้น' นั่นคือการดำเนินวงจรการพัฒนาทั้งหมดด้วยความชัดเจนมากขึ้น
ทำสิ่งนั้นและมากกว่านั้นด้วย ClickUp ใช้ Codegen โดย ClickUp เมื่อคุณต้องการตัวแทนการเขียนโค้ด AI ที่ช่วยคุณนำไปใช้และส่งมอบงาน จับคู่กับ ClickUp AI Agents และระบบผสานการทำงานอันทรงพลังของ ClickUp เพื่อเชื่อมต่อ PR, ปัญหา, เอกสาร, การอนุมัติ, และรายการตรวจสอบการปล่อยในที่เดียว
✅เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUp วันนี้
คำถามที่พบบ่อย
Devin รองรับภาษาต่างๆ เช่น Python, JavaScript, TypeScript และ Go รวมถึงเฟรมเวิร์กยอดนิยมอย่าง React, Node.js, Django และ Flask สำหรับรายการที่อัปเดตล่าสุด ควรตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นทางการของ Devin เสมอ เนื่องจากความสามารถของมันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทางเลือกแทน Devin AI ได้แก่ ClickUp ซึ่งผสานการเขียนโค้ดเชิงตัวแทนเข้ากับชั้นควบคุมที่ทีมมักต้องการในระดับองค์กร—Codegen สามารถทำงานให้เสร็จ สร้างฟีเจอร์ ตอบคำถามเกี่ยวกับโค้ด และสร้าง pull request ที่พร้อมใช้งานจริงภายใน ClickUp ได้ ในขณะที่ Super Agents ช่วยเพิ่มกระบวนการทำงานแบบหลายขั้นตอนที่มีการกำกับดูแล พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงและการตรวจสอบได้ ตัวเลือกอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาอย่างรวดเร็ว ได้แก่ OpenHands (ตัวแทนการเขียนโค้ดบนคลาวด์แบบโอเพนซอร์ส) และ SWE-agent (ตัวแทนโอเพนซอร์สที่แก้ไขปัญหาในรีโพสิตอรี GitHub แบบเรียลไทม์) รวมถึงเส้นทาง IDE แบบตัวแทนที่มีน้ำหนักเบากว่า ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ลูปทำงานโดยอัตโนมัติมากเพียงใด
Devin AI มีราคาสามระดับ:Core: ชำระตามการใช้งาน เริ่มต้นที่ $20Team: $500/เดือนEnterprise: ราคาตามตกลงอย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบราคาจากเว็บไซต์ทางการของพวกเขาอีกครั้ง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา