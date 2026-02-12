วิธีใช้ Devin AI สำหรับการพัฒนาสตาร์ทอัพ

เครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI สัญญาว่าจะเขียนแอปของคุณทั้งหมด แต่มีข้อแม้อยู่: หากไม่มีระบบติดตามสิ่งที่พวกเขากำลังสร้าง คุณก็แค่เปลี่ยนปัญหาหนึ่งไปเป็นอีกปัญหาหนึ่ง
คู่มือนี้จะแนะนำคุณในการใช้ Devin AI สำหรับการพัฒนาสตาร์ทอัพ โดยช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบ ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน และควบคุมโค้ดที่สร้างโดย AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Devin AI คืออะไร?
Devin AI เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ AI อิสระที่สร้างขึ้นโดย Cognition AI สามารถเขียน แก้ไขข้อบกพร่อง และปรับใช้โค้ดได้อย่างอิสระตั้งแต่ต้นจนจบ คิดถึงมันไม่เหมือนเครื่องมือแนะนำโค้ด แต่เหมือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับเริ่มต้นในทีมของคุณ พร้อมด้วยตัวแก้ไขโค้ด เว็บเบราว์เซอร์ และเชลล์คำสั่งของตัวเอง
ตัวแทน AIนี้ได้แสดงผลลัพธ์ที่น่าประทับใจบน SWE-benchโดยแก้ไขปัญหาได้ 13.86% ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ทดสอบความสามารถของ AI ในการแก้ปัญหาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในโลกจริงจาก GitHub ผลการปฏิบัติงานนี้สร้างความน่าเชื่อถือในฐานะโปรแกรมเมอร์ AI ที่มีศักยภาพ
Devin ถูกออกแบบมาสำหรับทีมวิศวกรรม โดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่มีทรัพยากรนักพัฒนาน้อย ซึ่งต้องการเร่งความเร็วในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น
สำหรับสตาร์ทอัพ ความกดดันในการสร้างและปรับปรุงอย่างรวดเร็วด้วยทีมงานขนาดเล็กเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้มักนำไปสู่การตัดสินใจที่ยากลำบากระหว่างการพัฒนาระบบใหม่หรือการแก้ไขบั๊ก ซึ่งทำให้หนี้ทางเทคนิคสะสม เพิ่มขึ้นและกินเวลาของนักพัฒนาไป 20-40% Devin AIช่วยให้คุณขยายขีดความสามารถทางวิศวกรรมโดยไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มเติม โดยอัตโนมัติงานเขียนโค้ดที่ซ้ำซาก เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
อย่างไรก็ตาม การมอบหมายงานให้กับ AI สร้างความท้าทายใหม่ขึ้นมา: คุณจะจัดการงานอย่างไร? หากไม่มีระบบการจัดการโครงการที่เหมาะสม คุณอาจสูญเสียการติดตามสิ่งที่ Devin กำลังสร้างอยู่ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระจายบริบท— เมื่อทีมเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อ — และทำให้ไม่สามารถรักษาการมองเห็นได้
วิธีแก้ไข: กำจัดความสับสนของบริบทและรักษาการพัฒนาที่สร้างโดย AI ทั้งหมดให้เป็นระเบียบ มีการติดตาม และตรวจสอบในเวิร์กสเปซแบบรวมศูนย์ เช่นClickUp
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า 42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
สิ่งที่ Devin AI สามารถทำได้สำหรับทีมสตาร์ทอัพ
สตาร์ทอัพอยู่ในภาวะแข่งขันกับเวลาอย่างต่อเนื่อง และทีมวิศวกรรมที่มีจำนวนจำกัดอาจรู้สึกเหมือนเป็นจุดคอขวดใหญ่ คุณกำลังพยายามสร้าง MVP แก้ไขบั๊ก และไม่ให้งานค้างสะสมล้นมือ ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน การที่ต้องทำงานภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดเช่นนี้ทำให้เวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดช้าลง และอาจนำไปสู่ภาวะเหนื่อยล้าของนักพัฒนาได้
Devin AI มีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับงานที่มีขอบเขตชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ ซึ่งหากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักพัฒนาของคุณ อาจทำให้เสียเวลาอันมีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ ระบบนี้ทำหน้าที่เป็นกำลังเสริม ช่วยจัดการงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามาก เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่
นี่คือวิธีหลักที่สตาร์ทอัพสามารถใช้ซอฟต์แวร์วิศวกร AI นี้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน: 🛠️
สร้างและปรับใช้ MVP ตั้งแต่ต้นจนจบ
การนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP)ออกสู่ตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการพิสูจน์แนวคิดของสตาร์ทอัพของคุณ แต่กระบวนการนี้อาจต้องใช้เวลาพัฒนาหลายเดือน ความล่าช้านี้หมายความว่าคุณกำลังใช้เงินไปอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้คู่แข่งตามทัน
Devin สามารถรับคำแนะนำที่ละเอียดซึ่งอธิบายการใช้งานแอปพลิเคชันและสร้างต้นแบบที่ใช้งานได้จริงจากศูนย์ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาของกระบวนการนี้ได้อย่างมาก
กระบวนการทำงานนั้นตรงไปตรงมา: เดวินจะตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนา เขียนโค้ดที่จำเป็น ทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้ และยังสามารถปรับใช้แอปพลิเคชันไปยังการผลิตได้อีกด้วย ซึ่งทำให้คุณสามารถรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้จริงได้ภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ ไม่ใช่หลายเดือน
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของ MVP ที่ Devin สามารถสร้างได้:
- เว็บแอปพลิเคชัน: หน้าแลนดิ้ง, แดชบอร์ดผู้ใช้, และแอป CRUD (สร้าง, อ่าน, อัปเดต, ลบ) ที่ง่าย โดยใช้เฟรมเวิร์กทั่วไป
- การผสานรวม API: เครื่องมือสำหรับเชื่อมต่อบริการของบุคคลที่สามหรือสร้างระบบข้อมูลภายใน
- เครื่องมือภายใน: แผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการผู้ใช้, แดชบอร์ดสำหรับรายงาน, และสคริปต์เพื่อทำให้กระบวนการภายในเป็นอัตโนมัติ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: Devin ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีข้อกำหนดที่ชัดเจนและละเอียด คำสั่งที่คลุมเครือจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องมีระบบสำหรับกำหนดและติดตามความต้องการ สร้างความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ Devin กำลังสร้างโดยการสร้างงานที่ละเอียดสำหรับแต่ละฟีเจอร์ใน ClickUp
อัตโนมัติการแก้ไขบั๊กและงานค้าง
สำหรับสตาร์ทอัพหลายแห่งบั๊กที่ค้างอยู่เป็นแหล่งของความเครียดอย่างต่อเนื่อง มันเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่ทีมของคุณจะลดมันลงได้ นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีบั๊กมากมายและหนี้ทางเทคนิคที่สะสม นักพัฒนาถูกบังคับให้เลือกระหว่างการแก้ไขปัญหาเก่ากับการสร้างฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถสร้างรายได้
Devin สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาจากงานค้างของคุณได้อย่างอิสระ สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่อง เขียนโค้ดเพื่อแก้ไข และส่งโซลูชันในรูปแบบของpull requestใน GitHub ให้ทีมของคุณตรวจสอบ
นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกับรายการงานค้างที่พบบ่อย เช่น:
- การอัปเดตการพึ่งพา: การอัปเกรดแพ็กเกจที่ล้าสมัยและแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ที่อาจเกิดขึ้น
- การทดสอบล้มเหลว: การวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้การทดสอบล้มเหลวและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ชุดการทดสอบของคุณผ่านอีกครั้ง
- ข้อบกพร่องเล็กน้อยของ UI: การแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบ, การซ่อมแซมลิงก์ที่เสีย, หรือการแก้ไขปัญหาการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ในขณะที่ Devin เสนอการแก้ไข วิศวกรมนุษย์ควรตรวจสอบโค้ดก่อนเสมอที่จะรวมเข้าด้วยกัน ปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดของคุณให้ราบรื่นด้วยการทำให้ขั้นตอนซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations รักษาการทำงานของคุณให้ราบรื่นและโปร่งใสด้วยการมอบหมายงานที่มีป้ายกำกับข้อบกพร่องให้กับ Devin โดยอัตโนมัติและอัปเดตสถานะด้วย ClickUp Automations
จัดการการย้ายโค้ดและการปรับโครงสร้างใหม่
การเปลี่ยนแปลงโค้ดขนาดใหญ่ เช่น การอัปเกรดเฟรมเวิร์กหรือการย้าย API มักจะน่าเบื่อ ใช้เวลานาน และมีความเสี่ยง สำหรับทีมสตาร์ทอัพขนาดเล็ก โครงการเหล่านี้อาจทำให้แผนงานผลิตภัณฑ์ล่าช้าไปหลายสัปดาห์ นี่เป็นอีกหนึ่งด้านที่ Devin สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมาก
คุณสามารถมอบหมายงานรีแฟกเตอร์ที่มีขอบเขตชัดเจนให้กับ Devin ได้ ซึ่งสามารถเรียนรู้รูปแบบของโค้ดเบสของคุณและนำไปใช้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างสม่ำเสมอในหลายร้อยไฟล์ สิ่งนี้ช่วยให้นักพัฒนาอาวุโสของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับความท้าทายด้านสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น
งานการย้ายข้อมูลทั่วไปสำหรับ Devin ได้แก่:
- การอัปเดตภาษาหรือเฟรมเวิร์ก: การย้ายฐานโค้ดจาก Python 2 ไปยัง Python 3 หรือการแปลงคอมโพเนนต์คลาสของ React เป็นคอมโพเนนต์แบบฟังก์ชัน
- การย้าย API: การอัปเดตทุกอินสแตนซ์ของจุดสิ้นสุด API ที่เลิกใช้แล้วในแอปพลิเคชัน
- การบังคับใช้รูปแบบโค้ด: การนำกฎการตรวจสอบโค้ดหรือมาตรฐานการจัดรูปแบบใหม่มาใช้อย่างสม่ำเสมอกับฐานโค้ดทั้งหมด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รับมุมมองที่ชัดเจนและระดับสูงเกี่ยวกับความคืบหน้าของการย้ายข้อมูล และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นในกระบวนการปรับปรุงโค้ดใหม่ โดยติดตามแต่ละขั้นตอนของการย้ายข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่า AI Agents สามารถช่วยขยายกระบวนการพัฒนาของคุณได้อย่างไร:
การทำงานของ Devin AI
การคิดถึงเครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI ว่าเป็น "กล่องดำ" นั้นเป็นเรื่องง่าย ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคุณต้องไว้วางใจมันกับโค้ดเบสของคุณ การเข้าใจว่า Devin ทำงานอย่างไรช่วยไขความลับของกระบวนการและช่วยให้คุณจัดโครงสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่างจากเครื่องมือเติมโค้ดแบบง่าย ๆ Devin เป็นตัวแทน AI ที่แท้จริงซึ่งสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมการพัฒนาของตัวเองที่ถูกแยกออกมาเป็นแซนด์บ็อกซ์
นี่หมายความว่ามันไม่ได้เพียงแค่แนะนำโค้ดเท่านั้น แต่ยังทำงานกับโค้ดอย่างจริงจังอีกด้วย สถาปัตยกรรมนี้มีองค์ประกอบหลักสามส่วนที่ทำให้มันสามารถทำงานได้เหมือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์มนุษย์
- การวางแผนและการให้เหตุผล: ก่อนที่จะเขียนโค้ดใด ๆ เดวินจะแยกงานออกเป็นลำดับขั้นตอนที่มีเหตุผล จากนั้นจะอธิบายแผนงานให้คุณฟัง เพื่อให้คุณมีโอกาสทบทวนแนวทางและให้ข้อเสนอแนะ
- การใช้เครื่องมือ: Devin มีชุดเครื่องมือของตัวเอง ซึ่งรวมถึงโปรแกรมแก้ไขโค้ดสำหรับเขียนและแก้ไขไฟล์, เทอร์มินัลสำหรับรันคำสั่ง, และเว็บเบราว์เซอร์สำหรับค้นหาเอกสารประกอบ สิ่งนี้ทำให้สามารถทำงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องการมากกว่าการสร้างโค้ดเพียงอย่างเดียว
- การควบคุมเวอร์ชัน: ตัวแทน AI ผสานการทำงานโดยตรงกับ GitHub เพื่อสร้างสาขา, บันทึกการเปลี่ยนแปลง, และเปิดคำขอการดึง. มันปฏิบัติตามมาตรฐานการพัฒนา ทำให้งานของมันง่ายต่อการตรวจสอบและผสาน
Devin ดำเนินงานตามแบบจำลองที่มีมนุษย์ควบคุมในกระบวนการ (Human-in-the-loop model) มันทำงานอย่างอัตโนมัติในภารกิจต่าง ๆ แต่จะหยุดและรอการอนุมัติจากคุณในจุดตรวจสอบที่สำคัญ ซึ่งทำให้คุณมีสิทธิ์ตัดสินใจในท้ายที่สุดเสมอ เมื่อเวลาผ่านไป มันจะเรียนรู้ผ่านการอ่านเอกสารของคุณและสำรวจโค้ดเบสของคุณ ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบและมาตรฐานเฉพาะของทีมคุณ
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเลือกแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันในโค้ด
วิธีเริ่มต้นใช้งาน Devin AI
การนำเครื่องมือทรงพลังใหม่เช่น Devin มาผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของสตาร์ทอัพของคุณอาจรู้สึกเหมือนเป็นภารกิจใหญ่หลวง. คุณอาจกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน, การจัดการสิทธิ์, หรือเครื่องมือที่ไม่ทำงานได้ดีกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว. กระบวนการเริ่มต้นที่ยุ่งเหยิงอาจนำไปสู่การเสียเวลาและเครื่องมือที่ไม่มีใครใช้.
ข่าวดีก็คือ การเริ่มต้นใช้งานกับ Devin เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจน การปฐมนิเทศที่เหมาะสมถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพโดยมี AI เป็นผู้ช่วย
ลงทะเบียนและเลือกแผน
ก่อนอื่น คุณจะต้องสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม Cognition AI แผนการใช้งานของ Devin มักจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน โดยมีหลายระดับให้เลือกตามปริมาณการใช้งานที่คุณคาดว่าจะใช้ โมเดลนี้ทำงานเป็นเซสชัน ซึ่งหมายความว่างานแต่ละชิ้นจะใช้เวลาในการประมวลผลตามปริมาณที่กำหนด
สำหรับสตาร์ทอัพ การเริ่มต้นด้วยแผนที่เล็กกว่านั้นเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถทดสอบกระบวนการทำงานต่าง ๆ และเข้าใจรูปแบบการใช้งานของคุณก่อนที่จะตัดสินใจใช้แผนที่ใหญ่กว่าและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า.
เชื่อมต่อ GitHub และเครื่องมือการจัดการโครงการ
เมื่อคุณมีบัญชีแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมต่อ Devin กับระบบนิเวศการพัฒนาของคุณ การผสานรวมที่สำคัญที่สุดคือกับ GitHub ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดตั้งแอป Devin GitHub และให้สิทธิ์การเข้าถึงไปยังที่เก็บที่คุณต้องการให้มันทำงาน คุณจะต้องให้สิทธิ์การอ่าน/เขียนเพื่อให้มันสามารถสร้างสาขาและเปิดคำขอการดึงได้
คุณยังสามารถเชื่อมต่อ Devin กับเครื่องมืออื่น ๆ ได้เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- GitHub: ติดตั้งแอป เลือกที่เก็บโค้ดที่ Devin สามารถเข้าถึงได้ และกำหนดสิทธิ์ของสาขาเพื่อปกป้องสาขาหลักของคุณ
- Slack: เชื่อมต่อบัญชีของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของ Devin และเมื่อมีการเตรียมคำขอ pull request สำหรับการตรวจสอบ
- การจัดการโครงการ: เชื่อมโยง Devin เข้ากับระบบติดตามปัญหาของคุณเพื่อการมอบหมายงานที่ง่ายดาย
ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในการเพิ่มเครื่องมือใหม่คือการสร้างไซโลข้อมูลอีกแห่งหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้รวมศูนย์งานพัฒนาทั้งหมดของคุณ—ทั้งที่สร้างโดยมนุษย์และ AI—ไว้ในที่เดียว เชื่อมโยงคำขอ pull และ commit ทั้งหมดกลับไปยังงานใน ClickUpของคุณโดยอัตโนมัติผ่านฟีเจอร์เชื่อมต่อ GitHub เมื่อ Devin เปิด PR งานที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับการอัปเดตทันที ช่วยขจัดความสับสนของบริบทระหว่างโค้ดกับแผนโครงการของคุณ
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย แต่ถ้า AI ถูกสร้างขึ้นในเวิร์กสเปซของคุณและมีความปลอดภัยอยู่แล้วล่ะ?
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
งานแรกของคุณกับ Devin AI
การกระโดดเข้าไปทำงานโครงการใหญ่ทันทีเป็นสูตรสำเร็จของความหงุดหงิด งานแรกของคุณกับ Devin ควรเป็นงานเล็ก กำหนดขอบเขตชัดเจน และมีความเสี่ยงต่ำ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณและทีมเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ความสามารถ และข้อจำกัดของงานโดยไม่ทำให้สปรินต์ของคุณสะดุด
งานแรกที่ดีควรรวมถึงการอัปเดตการพึ่งพาเพียงหนึ่งรายการ การเพิ่มฟีเจอร์ที่ง่ายมาก หรือการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีเอกสารประกอบอย่างละเอียด เป้าหมายคือการเรียนรู้ ไม่ใช่การแก้ไขความท้าทายทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดของคุณในทันที
เขียนคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ
คุณภาพของงานที่ Devin ทำนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพของคำแนะนำของคุณ คำแนะนำที่ไม่ชัดเจนจะนำไปสู่การเสียเวลาและผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดคำแนะนำที่ดีจะให้ทุกอย่างที่ Devin ต้องการเพื่อประสบความสำเร็จโดยปราศจากความคลุมเครือ
คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยส่วนสำคัญสี่ส่วน:
- บริบท: อธิบายสั้น ๆ ว่าโค้ดเบสทำอะไรและมีข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง
- งาน: อธิบายการกระทำเฉพาะที่คุณต้องการให้ Devin ทำ โดยใช้คำที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
- ข้อจำกัด: ระบุข้อกำหนด มาตรฐาน หรือข้อจำกัดใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม
- เกณฑ์ความสำเร็จ: กำหนดให้ชัดเจนว่า "เสร็จสมบูรณ์" มีลักษณะอย่างไร เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้คำแนะนำที่คลุมเครือเช่น "แก้ไขข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบ" คำแนะนำที่ดีกว่ามากคือ: "แก้ไขข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบที่ผู้ใช้เห็นหน้าจอว่างเปล่าหลังจากป้อนข้อมูลรับรองที่ถูกต้อง ปัญหาอยู่ในไฟล์ auth.js เพิ่มการจัดการข้อผิดพลาดและแสดงข้อความที่เป็นมิตรกับผู้ใช้หากการเรียก API ล้มเหลว"
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้ง่ายสำหรับทุกคนในการมอบหมายงานให้กับ Devin ได้อย่างถูกต้อง ด้วยการสร้างและเก็บแม่แบบข้อความแนะนำไว้ในClickUp Docsและเชื่อมโยงไปยังงานโดยตรง
ทบทวนแผนและเหตุผลของเดวิน
ก่อนที่ Devin จะเริ่มเขียนโค้ด มันจะแสดงแผนงานให้คุณเห็นก่อน นี่คือจุดตรวจสอบที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลของมนุษย์ นี่คือโอกาสของคุณที่จะจับความเข้าใจผิดใด ๆ ก่อนที่มันจะกลายเป็นโค้ดที่ไม่ดี
เมื่อตรวจสอบแผน ให้มองหาขั้นตอนที่มีเหตุผล การระบุไฟล์ที่ถูกต้อง และแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานของทีมคุณ หากมีสิ่งใดดูไม่เหมาะสม คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะและขอให้ Devin ปรับแผนของเขาได้ การติดตามเหตุผลจะอธิบาย ว่าทำไม จึงตัดสินใจในบางเรื่อง ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการของแผน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รักษาเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนสำหรับงานทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI โดยการบันทึกการทบทวนแผนในความคิดเห็นของงานใน ClickUp สิ่งนี้จะสร้างบันทึกประวัติของข้อเสนอแนะและการอนุมัติทั้งหมด ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมคุณภาพและการแก้ไขปัญหาในภายหลัง
อนุมัติคำขอดึง
เมื่อ Devin ทำงานเสร็จแล้ว จะมีการเปิด pull request บน GitHub ซึ่งประกอบด้วยโค้ดที่เปลี่ยนแปลง, การทดสอบใหม่ ๆ ที่เขาเขียนไว้, และเอกสารประกอบ ในขั้นตอนนี้กระบวนการตรวจสอบโค้ดตามมาตรฐานของคุณจะเข้ามาดำเนินการต่อ โค้ดที่สร้างโดย AI ควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นเดียวกับโค้ดที่เขียนโดยมนุษย์
ระหว่างการตรวจสอบ ให้ตรวจสอบ:
- คุณภาพของโค้ด: โค้ดนี้ปฏิบัติตามแนวทางสไตล์ของทีมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือไม่?
- ความครอบคลุมของการทดสอบ: Devin ได้เพิ่มหรือปรับปรุงการทดสอบเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
- เอกสาร: คำอธิบายของคำขอดึง (pull request) ชัดเจนหรือไม่ และมีความคิดเห็นในที่ที่จำเป็นหรือไม่
เมื่อคุณพอใจแล้ว คุณสามารถอนุมัติและผสาน PR ได้ นี่คือจุดที่การมีระบบที่ผสานรวมกันไว้แล้วให้ประโยชน์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รักษาบอร์ดโครงการของคุณให้สอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง โดยการอัปเดตสถานะงานเป็น 'เสร็จสิ้น' โดยอัตโนมัติเมื่อคุณรวมคำขอดึง (pull request) โดยใช้การผสานรวม ClickUp กับ GitHub
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ Devin AI ในกระบวนการทำงานของสตาร์ทอัพของคุณ
การให้ทีมของคุณเข้าถึงเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังโดยไม่มีคู่มือการใช้งานอาจนำไปสู่ความวุ่นวายได้ คุณอาจจบลงด้วยโค้ดที่มีข้อผิดพลาดถูกผสานเข้ากับระบบจริง หรือนักพัฒนาเสียเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดของ AI เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างชัดเจนสำหรับวิธีที่ทีมของคุณทำงานร่วมกับ Devin ✨
- เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ: เริ่มต้นด้วยงานที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่สำคัญ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเรียนรู้จุดแข็งของ Devin และวิธีการเขียนคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ
- กำหนดเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน : เดวินทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีข้อกำหนดที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้สำหรับสิ่งที่เรียกว่า "เสร็จสิ้น"
- รักษาการกำกับดูแลโดยมนุษย์: ให้มีนักพัฒนาที่เป็นมนุษย์ตรวจสอบและอนุมัติทุกคำขอดึงโค้ด (pull request) ก่อนที่จะถูกผสาน (merge)
- ใช้การป้องกันสาขา: กำหนดค่าที่เก็บ GitHub ของคุณให้ต้องการการอนุมัติบนสาขาที่ได้รับการป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ Devin รวมโค้ดโดยตรง
- ติดตามงาน AI แยกต่างหาก: แยกแยะระหว่างงานที่มอบหมายให้กับ Devin และงานที่มอบหมายให้กับนักพัฒนาที่เป็นมนุษย์เพื่อการรายงานที่ดีขึ้นและการติดตามความเร็ว
- บันทึกความรู้ของชนเผ่า: รักษาเอกสารทางเทคนิคของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ Devin สามารถเรียนรู้รูปแบบและมาตรฐานเฉพาะของโค้ดเบสของคุณได้
- กำหนดขอบเขต: กำหนดอย่างชัดเจนว่าส่วนใดของโค้ดเบสที่ Devin ได้รับอนุญาตให้แก้ไขได้ และส่วนใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไข
กรองและสร้างรายงานได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักพัฒนาอาวุโสได้อนุมัติทุก PR ที่สร้างโดย AI และเก็บเอกสารทางเทคนิคและเทมเพลตคำสั่งทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยการปรับกระบวนการทำงานของคุณให้เป็นระบบใน ClickUp
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จินตนาการถึงความก้าวหน้าของทีมคุณและเปรียบเทียบความเร็วในการพัฒนาของ AI กับมนุษย์เพื่อระบุจุดติดขัดและโอกาสในการปรับปรุงด้วยClickUp Dashboards.
ข้อจำกัดของการใช้ Devin AI
แม้ว่า Devin จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษ การเข้าใจข้อจำกัดของมันเป็นสิ่งสำคัญในการตั้งความคาดหวังที่สมจริงและหลีกเลี่ยงความผิดหวัง การนำเสนอข้อจำกัดเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ทีมของคุณใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน: เดวินเก่งในการปฏิบัติตามรูปแบบที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถตัดสินใจในระดับสูงหรือออกแบบสถาปัตยกรรมระบบใหม่ตั้งแต่ต้นได้
- ข้อกำหนดที่ไม่ชัดเจน: คำสั่งที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และมักไม่ถูกต้อง
- การแก้ปัญหาแบบใหม่: เดวินทำงานได้ดีที่สุดกับงานที่คล้ายกับปัญหาที่เคยพบมาก่อน มันมีปัญหาในการรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และนอกกรอบ
- โค้ดที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย: คุณไม่ควรมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสิทธิ์ การเข้ารหัส หรือการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้กับ AI
- การดีบั๊กข้ามระบบ: การวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายไมโครเซอร์วิสหรือส่วนประกอบของโครงสร้างพื้นฐานมักซับซ้อนเกินกว่าที่ Devin จะจัดการได้เพียงลำพัง
- ข้อจำกัดของหน้าต่างบริบท: สำหรับโค้ดเบสที่ใหญ่และซับซ้อนมาก Devin อาจไม่สามารถเก็บข้อมูลบริบทที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้การมีกระบวนการบริหารโครงการที่แข็งแกร่งยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น คุณจำเป็นต้องมีระบบที่รับประกันการกำหนดงานที่ชัดเจน มีแม่แบบที่เป็นโครงสร้าง และบังคับใช้การตรวจสอบโดยมนุษย์ในทุกจุดสำคัญ
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Hugging Face สำหรับการปรับใช้ AI
ทางเลือกแทน Devin AI สำหรับการพัฒนาสตาร์ทอัพ
แม้ว่า Devin จะมีความสามารถยอดเยี่ยมในการสร้างโค้ด แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น สตาร์ทอัพต้องการระบบที่ครอบคลุมเพื่อจัดการ ติดตาม และประสานงานงานพัฒนาทั้งหมด ไม่ว่าจะดำเนินการโดยมนุษย์หรือ AI
การจัดการกับ Devin, GitHub, Slack และเครื่องมือจัดการโครงการแยกต่างหาก ทำให้เกิดการกระจายตัวของเครื่องมือและAI อย่างไม่ตั้งใจ — การแพร่กระจายของเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมโยงกันโดยไม่มีผู้ควบคุมหรือกลยุทธ์ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเงินและแรงงานซ้ำซ้อน — ที่ทำให้ทีมทำงานช้าลง
รวมศูนย์การจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของคุณไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp เพื่อขจัดปัญหานี้
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของClickUp —แพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบททำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ—รวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน โดยมีClickUp Brainให้ข้อมูลเชิงลึกทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- การสร้างงานด้วยพลัง AI: สร้างคำอธิบายงานโดยละเอียด งานย่อย และเกณฑ์การยอมรับจากคำแนะนำง่ายๆ โดยใช้ ClickUp Brain
- การจัดการความรู้: ค้นหาบริบทที่คุณต้องการได้ทันทีด้วยการค้นหาข้ามเอกสาร ClickUp, งาน, และความคิดเห็นทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Brain
- ความช่วยเหลือด้านระบบอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาด้วยการตั้งค่าเส้นทางที่ซับซ้อนและกฎการอัปเดตสถานะโดยใช้ภาษาธรรมชาติใน ClickUp
เพิ่มศักยภาพให้สมาชิกในทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถดำเนินการพัฒนาโครงการได้ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง—Codegen Agent ของ ClickUpนำความสามารถในการเขียนโค้ดด้วย AI มาสู่ศูนย์กลางการจัดการโครงการของคุณโดยตรง
- การสนับสนุนลูกค้า: เปลี่ยนคำร้องขอการสนับสนุนให้เป็นการแก้ไขปัญหาจริงโดยให้ตัวแทนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโค้ดตามปัญหาที่รายงานได้
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์: เปลี่ยนแปลงเอกสารความต้องการผลิตภัณฑ์ (PRDs) ให้เป็นต้นแบบที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องรอรอบการวิศวกรรม
- วิศวกรรมและ QA: อัตโนมัติการสร้างชุดทดสอบโดยตรงจากข้อกำหนด ช่วยให้ทีมของคุณส่งมอบได้เร็วขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการพัฒนาของคุณด้วย ClickUp:
ทางเลือกของ Devin AI สำหรับทีมสตาร์ทอัพ
Devin เป็นตัวแทนอัตโนมัติที่ทรงพลัง แต่ไม่ใช่เครื่องมือเขียนโค้ด AIเพียงตัวเดียวในตลาด การเลือกที่เหมาะสมสำหรับสตาร์ทอัพของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยนักพัฒนาของคุณหรือเครื่องมือที่มอบหมายงานให้
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือยอดนิยมบางตัวสำหรับการเขียนโค้ด
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ความสามารถหลัก
|การพิจารณา
|GitHub Copilot
|การเติมโค้ดอัตโนมัติในตัวแก้ไข
|คำแนะนำแบบเรียลไทม์ขณะพิมพ์
|ต้องการมนุษย์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งหมด
|เคอร์เซอร์
|การแก้ไขโค้ดที่เน้น AI เป็นอันดับแรก
|การสร้างโค้ดผ่านการสนทนาใน IDE
|ยังคงต้องการการดูแลจากนักพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
|ตัวแทน Replit
|ต้นแบบอย่างรวดเร็ว
|สภาพแวดล้อมการพัฒนาบนเว็บเบราว์เซอร์
|จำกัดสำหรับการใช้งานการผลิตที่ซับซ้อน
|โคลด/แชตจีพีที
|คำอธิบายโค้ดและตัวอย่างโค้ด
|ความช่วยเหลือด้านรหัสสนทนา
|ไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับโค้ดเบสของคุณ
|Devin AI
|การปฏิบัติงานอย่างอิสระ
|การพัฒนาแบบครบวงจรพร้อมผลลัพธ์จาก PR
|ต้องการคำจำกัดความของงานที่ชัดเจนและกำหนดไว้อย่างดี
ทางเลือกส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยโค้ด ออกแบบมาเพื่อเสริมการทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่าการทำงานอย่างอิสระ Devin โดดเด่นด้วยความสามารถในการจัดการงานทั้งหมดได้อย่างอิสระ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือใด คุณยังคงต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามและประสานงานทั้งหมด
💡ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นคู่หูด้านการเขียนโค้ดของคุณภายใน ClickUp
จัดการกระบวนการทำงานในการพัฒนาสตาร์ทอัพของคุณด้วย ClickUp
Devin AI มอบวิธีอันทรงพลังให้กับสตาร์ทอัพในการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิศวกรรม แต่จะเห็นผลลัพธ์สูงสุดเมื่อใช้กับงานเขียนโค้ดที่มีขอบเขตชัดเจน ทำซ้ำได้ และมีเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน การกำกับดูแลโดยมนุษย์ไม่ใช่แค่ข้อเสนอแนะ แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โค้ดที่สร้างโดย AI จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในระดับเดียวกับโค้ดที่เขียนโดยมนุษย์ การเริ่มต้นด้วยงานขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงต่ำจะช่วยให้ทีมของคุณพัฒนาทักษะในการกำหนดคำสั่งและการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 🤩
การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยด้วย AI ต้องอาศัยการมองเห็น การประสานงาน และกระบวนการที่ชัดเจน สร้างรากฐานการจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณด้วย ClickUpเริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและนำงานพัฒนาทั้งหมดของคุณ—ทั้งที่สร้างโดยมนุษย์และ AI—มาไว้ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เดียว
คำถามที่พบบ่อย
Devin สามารถสร้าง MVP ที่ใช้งานได้จริงสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน เครื่องมือภายในองค์กร และการผสานรวม API ได้เมื่อได้รับข้อกำหนดที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและมีสถาปัตยกรรมใหม่ยังคงได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของนักพัฒนาที่เป็นมนุษย์ในการวางแผนและกำกับดูแล
Devin ต้องการบริบททางเทคนิคเพื่อให้ทำงานได้ดี เนื่องจากคุณจะต้องให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเข้าใจคำขอ pull request ผู้ก่อตั้งที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถใช้ Devin ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับที่ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อจัดการการตรวจสอบโค้ดและการกำกับดูแล
Devin แสดงเหตุผลและหยุดชั่วคราวเพื่อขออนุมัติในจุดสำคัญ และควรตรวจสอบคำขอการรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำการรวม คุณควรวางแผนให้มีนักพัฒนาอาวุโสตรวจสอบผลลัพธ์ของ Devin สำหรับแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย
Devin ใช้โมเดลการกำหนดราคาตามเซสชัน ซึ่งงานต่างๆ จะใช้เวลากำลังการประมวลผล โดยมีแผนการใช้งานหลายระดับให้เลือก คุณควรติดต่อ Cognition AI โดยตรงเพื่อขอรายละเอียดราคาปัจจุบันที่ตรงกับการใช้งานที่คาดไว้ของสตาร์ทอัพของคุณ
Devin ช่วยเพิ่มศักยภาพของนักพัฒนาโดยการจัดการงานที่ทำซ้ำๆ แต่ไม่ได้มาแทนที่นักพัฒนาที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมและจัดการกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน คิดถึง Devin ว่าเป็นตัวเพิ่มกำลังให้กับทีมที่มีอยู่ของคุณ
หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับโค้ดที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย การตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน และปัญหาใหม่ที่ต้องใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เดวินมีความเชี่ยวชาญในงานที่มีขอบเขตชัดเจน สามารถทำซ้ำได้ มีรูปแบบที่บันทึกไว้ และมีเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน