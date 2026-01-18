50+ แนวคิดภาพขนาดนาโน: คำกระตุ้นสร้างภาพเพื่อจุดประกายไอเดีย

คุณรู้ช่วงเวลา: คุณมีภาพชัดเจนในใจ คุณพิมพ์คำสั่ง และผลลัพธ์แรกเกือบจะถูกต้อง
จากนั้นคุณปรับแต่งมัน และมุมกล้องก็เปลี่ยนไป รายละเอียดบนใบหน้าเลื่อนลอย และตัวละครที่ "เหมือนเดิม" ก็กลายเป็นคนละคนไปทันที หากคุณสร้างภาพสำหรับเรื่องราว บทเรียน ภาพตัวอย่าง หรือโพสต์ การปรับไปปรับมาแบบนั้นอาจทำให้คุณรู้สึกเบื่อได้อย่างรวดเร็ว
นั่นคือจุดที่คำแนะนำของ Nano Banana มีประโยชน์ คำแนะนำเหล่านี้เป็นคำแนะนำสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่รายละเอียดที่สำคัญที่สุดของ Nano Banana
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก83%ของผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ได้ใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ในงานออกแบบและงานสร้างสรรค์แล้ว
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าคำสั่ง Nano Banana คืออะไร และวิธีเขียนคำสั่งที่ดีที่สุด คุณยังจะได้รับคำสั่งพร้อมใช้ 50 คำสั่ง, รูปแบบคำสั่งที่หลากหลาย, ไอเดียสำหรับการประชุมทีม, และเวิร์กโฟลว์ AIบน ClickUpที่จะพาคุณจากแนวคิดไปสู่การสร้างเนื้อหาอย่างสมบูรณ์
นาโนบานาน่าพรอมต์คืออะไร?
คำสั่ง Nano Banana คือคำแนะนำสั้น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณให้กับ Nano Banana (และ Nano Banana Pro) เพื่อสร้างภาพใหม่หรือแก้ไขภาพที่มีอยู่
คิดถึงพวกมันเป็นเหมือนสเปคขนาดเล็ก: สิ่งที่คุณต้องการ สร้าง, สิ่งที่ กล้อง ควรทำ (ภาพระยะใกล้ vs. มุมต่ำ), สิ่งที่ แสง ควรมีลักษณะอย่างไร (แสงธรรมชาติ vs. แสงในสตูดิโอ), และสิ่งที่ต้อง คงเดิม (ลักษณะใบหน้า, เนื้อผิวตามธรรมชาติ, สไตล์โดยรวม).
Google อธิบายว่า Nano Banana คือ ความสามารถในการสร้างภาพแบบเนทีฟของ Gemini ซึ่งคุณสามารถทำงานกับข้อความ รูปภาพ หรือทั้งสองอย่างเพื่อสร้างและปรับปรุงภาพในลักษณะการสนทนา
Nano Banana คือรุ่น "Flash Image" ที่เร็วกว่าสำหรับการทำงานซ้ำอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Nano Banana Pro คือรุ่น "Pro Image" ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงกว่า โดยเฉพาะเมื่อการเรนเดอร์ข้อความต้องมีความคมชัดและอ่านง่าย
✅ คนส่วนใหญ่ใช้คำสั่ง Nano Banana สองวิธี:
- การสร้างภาพจากข้อความเท่านั้น ที่คุณอธิบายหัวข้อ, ฉากหลัง, โทนสี, และสไตล์ในคำสั่งที่กระชับเพียงหนึ่งเดียว
- การสร้างและแก้ไขภาพด้วยภาพที่อัปโหลด โดยที่คุณแนบภาพอ้างอิงหรือภาพต้นฉบับและระบุสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ยังคงรักษาบุคคล โครงสร้างใบหน้า และรายละเอียดแสงไว้เหมือนเดิม
ทำไม Nano Prompts ถึงได้ผลสำหรับนักเขียนและผู้สร้างสรรค์
หากคุณเขียน สอน ออกแบบ หรือส่งมอบเนื้อหาตามกำหนดเวลา คุณไม่ต้องการคำแนะนำ 200 คำ คุณต้องการคำแนะนำที่บอกโมเดลว่าอะไรคือสิ่งที่ต้อง รักษาไว้อย่างมั่นคง
นาโนพรอมต์ทำงานได้เพราะพวกมันบังคับให้คุณเลือกเพียงไม่กี่รายละเอียดที่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้จริง ๆ บางอย่างเหล่านี้คือ:
- การจัดกรอบและมุมกล้อง เช่น การถ่ายระยะใกล้ ระดับสายตา หรือมุมกล้องต่ำ
- โฟกัส เช่น ความชัดตื้นและจุดโฟกัสที่คมชัด
- แสง เช่น แสงธรรมชาติ, แสงสตูดิโอ, แสงยามโกลเด้น, ความคมชัดสูง, เงาเข้ม, เงาอ่อน
- พื้นหลังและชุดสี, เช่น พื้นหลังสีเทาอ่อน, พื้นหลังสีน้ำเงิน, พื้นหลังสีขาว, สีอิ่มตัว, เส้นที่สะอาด
นอกจากนี้ยังทำงานได้ดีเพราะ Nano Banana ถูกสร้างขึ้นเพื่อการปรับปรุงอย่างรวดเร็วและการแก้ไขที่ตรงเป้าหมาย Google ได้เน้นย้ำความสามารถอย่างชัดเจน เช่น ความสม่ำเสมอของตัวอักษร การรวมรูปภาพ และการแก้ไขในท้องถิ่น สำหรับ Nano Banana
คุณยังสามารถเข้าถึงการควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้นใน Nano Banana Pro รวมถึง การเรนเดอร์ข้อความขั้นสูง การควบคุมมุมกล้องและอัตราส่วนภาพ และความละเอียด 2K
สำหรับนักเขียนและนักการศึกษา ผลกระทบของ "ประกายเริ่มต้น" นั้นเป็นเรื่องจริง
การทดลองขนาดใหญ่เกี่ยวกับการเขียนเรื่องสั้นพบว่าการเข้าถึงแนวคิดจากปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ช่วยปรับปรุงการประเมินเรื่องราวให้ดีขึ้น (โดยเฉพาะสำหรับนักเขียนที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่า) แม้ว่ามันจะส่งผลให้ผลงานมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้นก็ตาม
นั่นเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีเมื่อคุณต้องการจุดเริ่มต้นที่รวดเร็ว แล้วคุณก็ปรับมันให้เป็นของคุณเอง
📮 ClickUp Insight: การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราพบว่า 33% ของบุคคลต่อต้านการนำเครื่องมือใหม่มาใช้ ในขณะที่เพียง 19% เท่านั้นที่นำ AI ไปใช้และขยายอย่างรวดเร็ว เมื่อความสามารถใหม่แต่ละอย่างถูกนำเสนอเป็นแอปพลิเคชันเพิ่มเติม การเข้าสู่ระบบ หรือขั้นตอนการทำงานที่ต้องเรียนรู้ ทีมจะรู้สึกเหนื่อยล้าจากเครื่องมืออย่างรวดเร็ว
ClickUp Brainแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยการดำเนินงานภายในพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและบูรณาการ ซึ่งทีมต่างๆ ได้จัดระเบียบและสื่อสารกันอยู่แล้ว โดยผสานรวมโมเดล AI หลากหลายรูปแบบ การสร้างภาพ และการให้เหตุผลขั้นสูงเข้ากับสภาพแวดล้อมที่งานถูกดำเนินการโดยตรง
วิธีใช้คำสั่ง Nano Banana (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
Nano Banana prompts ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพที่สมจริงและมีคุณภาพสูงได้เพียงแค่ป้อนคำสั่ง ลองมาดูแต่ละขั้นตอนในการใช้ prompts เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด:
ขั้นตอนที่ 1: เลือกแบบตามที่คุณต้องการ
- ใช้ Nano Banana เมื่อคุณต้องการการทำงานซ้ำอย่างรวดเร็วและการแก้ไขที่ฉับไว
- ใช้ Nano Banana Pro เมื่อคุณต้องการการแสดงผลข้อความที่สะอาดยิ่งขึ้น การควบคุมเลย์เอาต์ที่เข้มงวดมากขึ้น หรือความคมชัดที่เหนือกว่า (รองรับการแสดงผล 2K และการควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้น)
ขั้นตอนที่ 2: ตัดสินใจว่าคุณกำลังสร้างหรือแก้ไข
คุณจะได้ผลลัพธ์ที่สะอาดขึ้นเมื่อคุณเลือกเส้นทางหนึ่งไว้ล่วงหน้า:
- การสร้าง เริ่มต้นจากข้อความเท่านั้นและให้คุณมีขอบเขตความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
- การแก้ไข เริ่มต้นจากภาพที่อัปโหลดหรือภาพอ้างอิงที่แนบมา และเหมาะที่สุดสำหรับการรักษาบุคคลเดียวกันและลักษณะใบหน้าให้คงที่
ขั้นตอนที่ 3: เขียน "นาโน" พร็อมพ์ที่ควบคุมเฉพาะคันโยกที่สำคัญเท่านั้น
เริ่มต้นด้วยประโยคสั้น ๆ หนึ่งประโยคที่รวม
- หัวข้อ + เจตนา
- มุมกล้อง + เฟรม (โคลสอัพ, เอ็กซ์ตรีมโคลสอัพ, ระดับสายตา, มุมต่ำ)
- จุดโฟกัส (ระยะชัดตื้น, โฟกัสคมชัด)
- สัญญาณแสง (แสงธรรมชาติ, แสงสตูดิโอ, ความคมชัดสูง)
- พื้นหลังหรือจานสี (พื้นหลังสีขาว, พื้นหลังสีเทาอ่อน, พื้นหลังสีฟ้า)
ขั้นตอนที่ 4: ล็อกตัวตนด้วยภาพอ้างอิงเมื่อความสอดคล้องเป็นสิ่งสำคัญ
หากคุณกำลังสร้างซีรีส์ อย่าพึ่งพาข้อความเพียงอย่างเดียว แนบภาพอ้างอิงและบอกโมเดลว่าสิ่งใดที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลง เช่น:
- โครงสร้างใบหน้าและลักษณะใบหน้า
- ผิวธรรมชาติและรายละเอียดของผิว
- มุมกล้องและสไตล์โดยรวมเหมือนกัน
คำแนะนำของ Google เองเน้นย้ำให้ใช้โมเดลนี้เพื่อความสม่ำเสมอของลักษณะและแก้ไขซ้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาพอ้างอิงช่วยให้คุณทำได้
ขั้นตอนที่ 5: ใช้ภาษาที่ชัดเจนเมื่ออัปโหลดรูปภาพ
นี่คือตัวอย่างของรูปแบบที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้การแก้ไขสะอาด:
- ใช้ภาพที่อัปโหลด, [เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยน] [สิ่งของ]
- เก็บรักษา [สิ่งที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลง]
- [รายละเอียดแสงสว่าง, สภาพแวดล้อมโดยรอบ, ความสวยงามโดยรวม]
ขั้นตอนที่ 6: ทำซ้ำโดยเปลี่ยนแปลงทีละอย่างในแต่ละรอบ
หากผลลัพธ์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอน คุณอาจกำลังเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในคราวเดียว
กระชับวงให้แน่นขึ้นโดยลองทำตามลำดับนี้:
- อัตลักษณ์ → การจัดกรอบ → แสง → การปรับโทนสี → พื้นหลัง → การแสดงผลข้อความ
ขั้นตอนที่ 7: เมื่อคุณต้องการการจัดวางและข้อความที่อ่านได้ชัดเจน ให้ระบุออกมาโดยตรง
Nano Banana Pro ถูกออกแบบมาเพื่อความแม่นยำในการแสดงข้อความและการควบคุมที่ละเอียดยิ่งขึ้น หากข้อความมีความสำคัญ กรุณาระบุให้ชัดเจน พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการ (ครึ่งซ้ายหรือครึ่งขวา) รูปแบบตัวอักษร (แบบไม่มีเชิงเส้น) และความคมชัด (พื้นหลังขาวตัวอักษรดำแบบความคมชัดสูง)
50 คำถามสั้น ๆ สำหรับการเขียนด้วย Nano Banana ที่ควรลอง
ยิ่งคำแนะนำของคุณเฉพาะเจาะจงและละเอียดมากเท่าไร คุณก็จะได้รับภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น นี่คือ 50 คำแนะนำของ Nano Banana ที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงภาพของคุณ:
1–35: สร้างภาพใหม่ (ข้อความเท่านั้น)
- หญิงสาววัยรุ่น, ภาพระยะใกล้, ระดับสายตา, แสงธรรมชาติ, ระยะชัดตื้น, เงาอ่อน, เนื้อผิวธรรมชาติ, พื้นหลังสีเทาอ่อน, ความละเอียดสูง
- หญิงสาววัยรุ่น, โคลสอัพสุดขีด, โฟกัสคมชัด, คอนทราสต์สูง, เงามืดลึก, แสงธรรมชาติ, พื้นผิวผิวหนังสมจริง, พื้นหลังน้อยที่สุด
- ภาพเหมือนของหญิงสาววัยเยาว์ที่มีรอยยิ้มรู้ทัน, ช่วงเวลาทอง, ความสมจริงสูง, การสะท้อนแสงที่ละเอียดอ่อน, โทนสีอบอุ่น, รายละเอียดสูงมาก
- ภาพเหมือนบุคคลบนท้องถนนที่สมจริงเกินจริง มุมกล้องต่ำ เงายาว สีอิ่มตัว กรอบภาพแบบภาพยนตร์ รายละเอียดใบหน้าคมชัด
- ภาพถ่ายในสตูดิโอ, แสงสตูดิโอ, คอนทราสต์สูง, เงาอ่อน, พื้นผิวผิวธรรมชาติ, พื้นหลังสีขาว, รายละเอียดสูง
- ภาพหน้าตรงของบรรณาธิการ, โฟกัสใกล้, คมชัด, ระยะชัดตื้น, โทนสีเป็นกลาง, พื้นหลังสะอาด, ความสมจริงสูง
- ภาพพอร์ตเทรตความงาม, โคลสอัพสุดขีด, เห็นกระ, พื้นผิวผิวธรรมชาติ, แสงธรรมชาติ, โฟกัสคมชัดที่ม่านตา, เงาสะท้อนเล็กน้อย
- ภาพถ่ายโปรไฟล์ ระดับสายตา แสงธรรมชาติอ่อนนุ่ม เงาอ่อน โครงหน้าคมชัด พื้นหลังเรียบเนียน สมจริงสูง
- ภาพถ่ายแฟชั่นระดับสูง มุมต่ำ เงาเข้มลึก สีสันจัดจ้าน โฟกัสคมชัด รายละเอียดสูง
- ภาพถ่ายบุคคลกลางแจ้ง, ช่วงโกลเด้นอาวร์, การปรับสีโทนอุ่น, เงาอ่อนนุ่ม, โคลสอัพ, ต้นไม้เป็นฉากหลังพร้อมระยะชัดตื้น, ความสมจริงสูง
- ภาพบุคคลขาวดำ ความคมชัดสูง สีดำเข้ม โฟกัสคมชัด ให้ความรู้สึกเหมือนฟิล์ม ระยะซูมใกล้สุดขีด รายละเอียดใบหน้าแสดงอารมณ์อย่างชัดเจน
- ภาพนิ่งจากภาพยนตร์, ถนนเปียกฝน, คอนทราสต์สูง, เงาเข้มลึก, การสะท้อนบนพื้นถนน, กรอบภาพกว้าง, การปรับสีโทนหม่น
- ภาพเหมือนในสไตล์ภาพยนตร์, ถนนยามค่ำคืน, การสะท้อนของแสงนีออน, ความคมชัดสูง, เงาที่ลึกและควบคุมได้, ความลึกของภาพตื้น, ความสมจริงสูง
- ภาพแฟชั่นบุคคล ระดับสายตา แสงจากหน้าต่าง เงาอ่อน เนื้อผิวธรรมชาติ พื้นหลังเป็นกลาง รายละเอียดสูง
- ลุคบุ๊คสไตล์สตรีท, ถ่ายในช่วงโกลเด้นอาวร์, เงายาว, สีสันสดใส, สภาพแวดล้อมโดยรอบมองเห็นได้ชัดเจน, ความละเอียดสูง
- ภาพถ่ายอาหารเสมือนจริง แพนเค้กสตรอว์เบอร์รี่ ระยะใกล้ ระยะชัดตื้น แสงธรรมชาติ เงาอ่อน รายละเอียดสูง
- ภาพสินค้าของสมุดโน้ตธีมกล้วย, แสงสตูดิโอ, ความคมชัดสูง, พื้นหลังสีขาว, รายละเอียดชัดเจน, ความละเอียดสูง
- ภาพสินค้าเด่น, สมูทตี้กล้วยบนโต๊ะ, แสงสตูดิโอ, เงาอ่อน, การสะท้อนบนแก้วอย่างละเอียด, พื้นหลังสีขาว, รายละเอียดสูง
- บรรยากาศคาเฟ่แสนอบอุ่น, แสงสีทองอุ่น, เงาอ่อน, ระยะชัดตื้น, ผู้คนในโฟกัสคมชัด, พื้นหลังเบลอ
- ฉากห้องปฏิบัติการแห่งอนาคต, โทนสีเย็น, รายละเอียดสูง, ความสมจริงสูง, พื้นผิวสะท้อนแสง, แสงสตูดิโอ, เฟรมคมชัด
- โปสเตอร์ท่องเที่ยว ภาพทิวทัศน์ทะเลทราย ช่วงแสงทอง เงายาว กรอบกว้าง พื้นหลังเรียบง่าย องค์ประกอบสะอาดตา
- ภาพถ่ายอาหารเสมือนจริง แพนเค้กสตรอว์เบอร์รี่ ภาพระยะใกล้ ระยะชัดตื้น แสงธรรมชาติ เงาอ่อน รายละเอียดยอดเยี่ยม
- ภาพบุคคล พื้นหลังสีเทาอ่อน เงาอ่อน แสงธรรมชาติ ความลึกของภาพตื้น ความสมจริงสูง ความละเอียดสูง
- ภาพนิ่งจากภาพยนตร์, โต๊ะในครัว, แสงธรรมชาติ, ระยะชัดตื้น, การสะท้อนแสงเล็กน้อย, การปรับสีโทนอุ่น, กรอบภาพกว้าง
- ภาพถ่ายสถาปัตยกรรม, มุมต่ำ, เงาเข้ม, คอนทราสต์สูง, สีสันสดใส, รายละเอียดสูง, เส้นคมชัด
- การศึกษาพื้นผิวมาโคร, ภาพระยะใกล้สุดขีด, โฟกัสคมชัด, คอนทราสต์สูง, เงามืดลึก, ความสมจริงสูง, ความละเอียดสูง
- ภาพบุคคลบนถนน ระดับสายตา แสงธรรมชาติ เงาอ่อน เนื้อผิวสมจริง สภาพแวดล้อมโดยรอบมองเห็นได้ ความสมจริงสูง
- ภาพถ่ายสตูดิโอ, พื้นหลังสีขาว, ความคมชัดสูง, เงาแก้มชัดเจน, โฟกัสคมชัด, สมจริงมาก, ความละเอียดสูง
- ภาพถ่ายบุคคลกลางแจ้ง แสงธรรมชาติจากท้องฟ้าครึ้ม เงาอ่อน โทนสีเป็นกลาง โฟกัสคมชัด ความสมจริงสูง
- ภาพความงามเชิงบรรณาธิการ, โคลสอัพ, ระยะชัดตื้น, การปรับสีโทนอุ่น, โฟกัสคมชัดที่ดวงตา, ความสมจริงสูง
- แนวคิดตัวละครสร้างสรรค์, การออกแบบตัวละครที่ได้แรงบันดาลใจจากสับปะรด, รายละเอียดสูง, สีสันสดใส, พื้นหลังสะอาด, แสงสว่างจ้า, ขอบคมชัด, ความละเอียดสูง
- การออกแบบตัวละคร, ผู้ส่งของอนาคต, สีสันสดใส, โฟกัสคมชัด, เส้นสายสะอาด, รายละเอียดสูง, ความละเอียดสูง
- สไตล์ภาพถ่ายจริง, ช่วงเวลาบนถนนแบบไม่เตรียมตัว, แสงสว่างตามธรรมชาติ, ความลึกของภาพที่ตื้น, การสะท้อนที่ละเอียดอ่อน, ความสมจริงสูง
- ภาพสินค้าวางแบนบนพื้นหลังสีขาว เงาอ่อน วัตถุวางห่างกันสม่ำเสมอ รายละเอียดสูง ความละเอียดสูง
- ภาพนิ่งเรียบง่าย พื้นหลังสีน้ำเงิน วัตถุสีแดงสดเป็นจุดเด่น องค์ประกอบสะอาดตา โฟกัสคมชัด คอนทราสต์สูง
36–45: โปสเตอร์, แบนเนอร์, และภาพเส้น
- โปสเตอร์ออกแบบเรียบง่าย, ภาพเส้น, เส้นที่สะอาด, ความตัดกันสูงของสีดำบนพื้นหลังสีขาว, ตัวอักษรแบบไม่มีเชิง, การแสดงผลข้อความที่ชัดเจน
- โปสเตอร์แบรนด์สมัยใหม่ พื้นหลังสีน้ำเงิน สีสันสดใส ตัวอักษรแบบไม่มีเชิงสีเข้ม ตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ตรงกลาง การแสดงผลตัวอักษรที่สะอาดตา
- โปสเตอร์แบบแบ่งครึ่ง รูปภาพอยู่ครึ่งขวา ตัวอักษรอยู่ครึ่งซ้าย พื้นหลังสีขาว ระยะห่างเท่ากัน ใช้ฟอนต์แบบไม่มีเชิง (sans serif) การแสดงผลข้อความสะอาดตา
- ปกนิตยสาร, ภาพบุคคลแบบใกล้ชิด, พาดหัวบนครึ่งซ้าย, พาดหัวรองบนครึ่งขวา, ตัวอักษรแบบไม่มีเชิง, การจัดเรียงข้อความที่สะอาด, ความละเอียดสูง
- แบนเนอร์งานเทคโนโลยี พื้นหลังสีน้ำเงิน ไฮไลท์สีแดงสด ตัวอักษรแบบไม่มีเชิงเส้นหนา ชัดเจนในตัวอักษร ความละเอียดสูง
- ตัวอย่างปกหนังสือ, พื้นหลังสีขาว, โทนสีเรียบง่าย, ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ, ตัวอักษรคมชัด, ความสมจริงสูง
- แนวคิดปกอัลบั้ม, ประติมากรรมกล้วยนามธรรม, แสงสตูดิโอแบบแข็ง, คอนทราสต์สูง, การสะท้อนแสงที่ละเอียดอ่อน, สีอิ่มตัว
- ชุดไอคอน, ธีมกล้วย, ภาพเส้น, เส้นคมชัด, ระยะห่างเท่ากัน, พื้นหลังสีขาว, ความคมชัดสูงสีดำ
- ภาพวาดเส้น, เส้นสะอาด, เงาเบา, พื้นหลังสีขาว, ดำตัดสูง, รายละเอียดชัดเจน
- ตัวอย่างฉลากบรรจุภัณฑ์ พื้นหลังสีขาว ตัวอักษรแบบไม่มีเชิงเส้น (sans serif) ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ การแสดงผลข้อความที่ชัดเจน สีดำตัดกับพื้นหลังอย่างชัดเจน อัตราส่วนภาพ 1:1
46–50: แก้ไขคำแนะนำ (ใช้ภาพที่อัปโหลดหรือภาพอ้างอิง)
- โดยใช้ภาพอ้างอิงที่แนบมา ให้เพิ่มการสะท้อนแสงที่ละเอียดอ่อนในดวงตาและบนเครื่องประดับ รักษาพื้นผิวผิวหนังตามธรรมชาติไว้ รักษาเงาที่นุ่มนวล และรักษาลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลให้เหมือนเดิม
- โดยใช้ภาพที่อัปโหลด เพิ่มความคมชัดสูงและเพิ่มความลึกของเงา รักษาลักษณะใบหน้าและโครงสร้างใบหน้าให้เหมือนเดิม และคงแสงธรรมชาติไว้
48. ใช้ภาพอ้างอิง สร้างเวอร์ชันโมโนโครมที่มีโทนสีดำตัดกันสูง รักษาความคมชัด และรักษาพื้นหลังให้สะอาด
49. ใช้ภาพอินพุต เปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยรอบให้เป็นสำนักงานสมัยใหม่ รักษาองศาของกล้องเดิมไว้ รักษาแสงสว่างให้สมจริง รักษาลักษณะใบหน้าให้คงที่
50. ใช้ภาพที่อัปโหลด ปรับการไล่สีให้ดูเป็นฉากภาพยนตร์โทนอุ่น รักษาพื้นผิวของผิวไว้ รักษาความคมชัด รักษาสไตล์โดยรวมให้สอดคล้องกัน
7 รูปแบบคำสั่ง Nano ที่ทรงพลังและสามารถนำไปใช้ได้
การสร้างข้อความสำหรับ Nano Banana จะง่ายขึ้นเมื่อคุณหยุดเขียนใหม่ทั้งหมดและเริ่มใช้ "เปลือกข้อความ" ซ้ำ คุณเก็บโครงสร้างไว้แล้วเปลี่ยนตัวแปรทีละตัว
1) 'คำแนะนำสำหรับผู้กำกับ' สำหรับภาพบุคคลที่รวดเร็วและสมจริง
ใช้เมื่อคุณต้องการภาพถ่ายจริงที่มีลักษณะใบหน้าสม่ำเสมอ:
- หญิงสาววัยรุ่น, ภาพระยะใกล้, ระดับสายตา, แสงธรรมชาติ, ระยะชัดตื้น, เงาอ่อน, เนื้อผิวธรรมชาติ, พื้นหลังสีเทาอ่อน, ความละเอียดสูง
การเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มผลลัพธ์:
- มุมกล้องต่ำเพื่อสร้างความดราม่า
- ช่วงเวลาทองแห่งความอบอุ่น
- ความคมชัดสูงและเงามืดลึกเพื่อสร้างบรรยากาศที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2) การแก้ไข 'ล็อกตัวตน' สำหรับบุคคลเดียวกันในรอบการดำเนินการต่าง ๆ
ใช้เมื่อความสม่ำเสมอของตัวละครมีความสำคัญ (ซีรีส์และอวตารที่คงที่):
- โดยใช้ภาพอ้างอิงที่แนบมา ให้คงบุคคลและโครงสร้างใบหน้าเดิมไว้
- รักษาลักษณะใบหน้าและเนื้อผิวตามธรรมชาติ
- รักษาแสงธรรมชาติและโฟกัสให้คมชัด
- เปลี่ยนเฉพาะ [พื้นหลัง | ชุดสี | ชุดแต่งกาย | สภาพแวดล้อม]
3) การสลับพื้นหลังสำหรับสินทรัพย์ที่สะอาดและสามารถทำซ้ำได้
ใช้เมื่อตัวแบบถูกต้อง แต่ฉากหลังไม่เหมาะสม:
- ใช้ภาพอินพุต, รักษาคุณลักษณะของใบหน้าและผิวหนัง
- เปลี่ยนพื้นหลังเป็นพื้นหลังสีขาว (หรือพื้นหลังสีน้ำเงิน)
- ให้ตรงกับรายละเอียดการให้แสงสว่างต้นฉบับ
4) เปลือก 'โฟกัสและเลนส์' สำหรับความลึกทันที
ใช้เมื่อภาพดูแบน:
- ภาพระยะใกล้สุดขีด, ความชัดตื้น, โฟกัสที่ดวงตาอย่างคมชัด, พื้นหลังเบลอแบบนุ่มนวล, ความสมจริงสูง
5) 'ภาพนิ่งภาพยนตร์' (ลักษณะฉากภาพยนตร์)
ใช้สิ่งนี้เมื่อคุณต้องการอารมณ์ที่อ่านเหมือนฉากในภาพยนตร์:มุมกล้องต่ำ, คอนทราสต์สูง, เงาเข้ม, ช่วงโกลเด้นอาวร์, เงายาว, การสะท้อนที่ละเอียดอ่อน, สีอิ่มตัว, รายละเอียดสูง, การปรับสี, สภาพแวดล้อมโดยรอบที่มองเห็นได้, ความสมจริงสูง
หากลุคดูแข็งเกินไป ให้ลดความเข้มลงด้วย "เงาอ่อน" และ "แสงธรรมชาติ"
6) 'โปสเตอร์แบรนด์' (การแสดงผลข้อความและการควบคุมเลย์เอาต์)
ใช้สิ่งนี้เมื่อคุณต้องการตัวอักษรที่อ่านง่ายและกฎการจัดองค์ประกอบ:พื้นหลังสีขาว เส้นสายเรียบง่าย ฟอนต์แบบไม่มีเชิง (sans serif) ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ "believe" ตัวอักษรชัดเจน หัวข้อหลักอยู่ครึ่งซ้าย หัวข้อย่อยอยู่ครึ่งขวา ระยะห่างเท่ากัน ความละเอียดสูง สีแดงสดเน้น องค์ประกอบโดยรวมเรียบง่าย
หากคุณต้องการให้กราฟิกดูโดดเด่นยิ่งขึ้น ให้ใช้สีดำที่มีความตัดกันสูงและลดความซับซ้อนของโทนสี
7) การกระตุ้นด้วย 'การถ่ายโอนสไตล์'
ใช้เมื่อคุณชอบองค์ประกอบแต่ต้องการบรรยากาศใหม่:
- โดยใช้ภาพอ้างอิง ให้คงมุมกล้องและโครงสร้างใบหน้าเดิมไว้
- ประยุกต์ใช้การถ่ายโอนสไตล์กับ [ภาพเส้น | ฉากภาพยนตร์ | ภาพบรรณาธิการเสมือนจริงสูง]
- รักษาความสวยงามโดยรวมและปรับแต่งเฉพาะโทนสีเท่านั้น
Google ระบุการเปลี่ยนแปลงสไตล์จากภาพอ้างอิงเป็นกระบวนการที่รองรับ (นำพื้นผิว, สี, หรือสไตล์จากภาพอ้างอิงมาใช้) ดังนั้นนี่คือกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงที่ควรจำไว้
การใช้ Nano Prompts เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการประชุมเชิงปฏิบัติการของทีม
นาโนพรอมต์ทำงานได้ดีในกลุ่มเพราะทุกคนเริ่มต้นจากข้อจำกัดเดียวกัน คุณใช้เวลาในการพูดคุยเกี่ยวกับไอเดียที่ยังไม่มีน้อยลง และมีเวลาเพิ่มขึ้นในการตอบสนองต่อไอเดียใหม่ ๆ และการสื่อสารที่แตกต่าง
✅ นี่คือวิธีปฏิบัติในการใช้งาน (พร้อมฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ของ ClickUp):
การอบอุ่นร่างกายก่อนการคิดสร้างสรรค์
- เลือกหนึ่งหัวข้อ Nano Banana ที่แชร์และหนึ่งภาพอ้างอิงที่แชร์
- ตั้งเวลา 3 นาทีสำหรับการส่งออกเริ่มต้น
- ตั้งเวลา 2 นาทีสำหรับหนึ่งรูปแบบ (เปลี่ยนเฉพาะแสงหรือพื้นหลัง)
- แสดงตัวอย่างสั้น ๆ แล้วเข้าสู่การระดมความคิดจริง
ให้คำแนะนำสำหรับการวอร์มอัพให้เรียบง่าย ควบคุมเพียงมุมกล้อง แสง และฉากหลังเท่านั้น ปล่อยให้แบบเป็นผู้เติมเต็มส่วนที่เหลือ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: วางข้อความเริ่มต้นสำหรับการอุ่นเครื่องไว้ที่ด้านบนสุดของเอกสาร ClickUp จากนั้นเชื่อมโยงเอกสารนั้นบนกระดานไวท์บอร์ด ClickUpข้างๆ ผลลัพธ์ เพื่อให้ "ข้อความเริ่มต้น + ภาพ" ยังคงจับคู่กันอยู่
คุณยังสามารถเก็บคลังคำสั่งของคุณไว้ในDocs Hub ของ ClickUp ซึ่งเป็นที่รวมศูนย์เอกสารและวิกิทั้งหมดของคุณไว้ที่นี่ ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมของคุณค้นหาและเปิดเอกสารคำสั่งที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องผ่านเอกสารและเวิร์กสเปซหลายรายการ
กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ในการประชุม
- ทุกคนใช้หัวข้อเดียวกันและมุมกล้องเดียวกัน
- แต่ละคนเปลี่ยนแปลงตัวแปรหนึ่งตัว (ชุดสี, พื้นหลัง, หรือความลึก)
- โหวตเลือกเวอร์ชันที่ตรงกับเป้าหมายมากที่สุด (สไลด์บทเรียน, โครงเรื่อง, รูปย่อ, โปสเตอร์)
นี่คือจุดที่การใช้ถ้อยคำที่กระชับช่วยได้ หากคุณต้องการความสม่ำเสมอ ให้ขอให้ผู้คนใช้ภาพอ้างอิงเดียวกันหรือใช้ภาพอ้างอิงที่แนบมาเดียวกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: วางผลลัพธ์ของแต่ละคนลงบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp เพิ่มโน้ตติดพร้อมคำแนะนำที่ใช้อย่างชัดเจน จากนั้นแปลงโน้ตติดที่ชนะเป็นงานใน ClickUpเพื่อดำเนินการต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
ในเซสชันที่ยาวนานขึ้น ให้ใช้คำสั่ง Nano เพื่อสำรวจแนวทางอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงรวมแนวทางเข้าด้วยกัน
- รอบที่ 1: สร้างทิศทางคร่าว ๆ 10 ทิศทางพร้อมคำแนะนำสั้น ๆ
- รอบที่ 2: เลือก 3 อันดับแรก จากนั้นเพิ่มความชัดเจนในตัวตนและกรอบการนำเสนอ
- รอบที่ 3: ล็อกรายการที่ใช้ร่วมกัน "ห้ามเปลี่ยนแปลง" (ลักษณะใบหน้า, กฎการแสดงผลข้อความ, โทนสี)
คุณสามารถมอบหมายให้คนหนึ่งคนคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งพื้นฐานได้ พวกเขาจะรักษาคำสั่งพื้นฐานให้คงที่เพื่อให้ภาพของคุณไม่หลุดไปจากที่ต้องการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เก็บกฎเกณฑ์ของคำสั่งไว้ในเอกสาร ClickUp จากนั้นไฮไลต์บรรทัดที่ต้องการดำเนินการแล้วสร้างงานจากตรงนั้น เช่น "สร้าง 5 แบบที่มีพื้นหลังสีน้ำเงินและแสดงข้อความอย่างชัดเจน" หากการตรวจสอบมีรายละเอียดมากขึ้น ให้แนบรูปภาพไปยังงานนั้นและใช้ฟีเจอร์Proofing ของ ClickUpเพื่อปักหมุดความคิดเห็นไว้บนภาพโดยตรง มอบหมายความคิดเห็น และแก้ไขเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
การประชุมวางแผนภาพสตอรี่บอร์ด
หากคุณวางแผนเนื้อหาด้วยสตอรี่บอร์ด คำแนะนำจะกลายเป็นรายการช็อตของคุณ
- กำหนด 6–10 เฟรม และกำหนดให้แต่ละคนรับผิดชอบเฟรมละ 1 เฟรม
- กำหนดมาตรฐานสัญญาณกล้อง (ระดับสายตา, โคลสอัพ, มุมกล้องต่ำ)
- มาตรฐานแสงสว่าง (แสงสว่างตามธรรมชาติหรือแสงสว่างในสตูดิโอ)
- รักษาอัตราส่วนภาพให้คงที่ตลอดทั้งเฟรม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณสามารถสร้างสตอรี่บอร์ดบน ClickUp Whiteboard ได้ โดยเพิ่มแต่ละเฟรมเป็นไทล์ จากนั้นวางงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารคำแนะนำไว้ติดกันได้เลย
ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มงานและเอกสารลงในไวท์บอร์ดและแก้ไขได้จากผืนผ้าใบ เพื่อให้สตอรี่บอร์ด คำแนะนำ และงานที่ได้รับมอบหมายยังคงเชื่อมโยงกันอยู่
📽️ รับชมวิดีโอ: คุณยังคงทำการคัดลอกและวางด้วยตนเอง สร้างงาน หรือกำหนดตารางงานอยู่หรือไม่? วิดีโอนี้จะอธิบายวิธีการใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI เพื่อกำจัดงานที่น่าเบื่อซ้ำซาก
ทางเลือกแทนกล้วยนาโนที่ควรสำรวจ
เมื่อคุณกำลังทดสอบแนวคิดทางภาพ ส่วนที่ยากที่สุดมักไม่ใช่ภาพแรก แต่เป็นทุกสิ่งที่อยู่รอบๆ มัน: การสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้าง แก้ไข อนุมัติ และส่งงาน จากนั้นก็สูญเสียความต่อเนื่องของสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้ว
การขยายตัวของงานที่เรียกว่า "work sprawl" ยิ่งแย่ลงเมื่อมีการขยายตัวของ AI ซึ่งงานสร้างสรรค์ถูกแบ่งแยกไปยังโมเดลและเครื่องมือ AI ที่แตกต่างกัน
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์สำหรับทีม ซึ่งคุณสามารถสร้างภาพประกอบ เปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นงาน และดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นในที่เดียว
🧠คุณรู้หรือไม่: งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ"ภาษีการสลับแอป"รายงานว่าพนักงานสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ ประมาณ 1,200 ครั้งต่อวัน ซึ่งรวมแล้วใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการปรับตัวใหม่
สร้างภาพกราฟิกภายใน ClickUp Brain ด้วย AI Image Generator
ClickUp Brainมีเครื่องมือสร้างภาพด้วย AIที่คุณสามารถใช้งานได้โดยตรงในที่ทำงาน (เช่น จากความคิดเห็นของงานหรือพื้นที่อื่น ๆ ใน ClickUp ที่มีเครื่องมือ AI ให้บริการ)
เพิ่มข้อความที่คุณต้องการ, สร้างตัวเลือกหลายตัว, แล้วเก็บตัวเลือกที่ดีที่สุดไว้เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบและส่งมอบโดยไม่ต้องคัดลอกบริบทข้ามเครื่องมือ. คุณสามารถสร้างภาพได้ถึง 10 ภาพจากข้อความเพียงครั้งเดียว, ทำให้การแก้ไขอย่างรวดเร็วรู้สึกไม่เจ็บปวดมากนัก.
นี่คือคำแนะนำที่สมบูรณ์ซึ่งคุณสามารถวางลงในตัวสร้างภาพของ ClickUp Brain ได้ (เปลี่ยนเฉพาะตัวแปรที่ 1–2 ต่อรอบเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบน):
1. ภาพบุคคล (สะอาด, บรรณาธิการ)
"หญิงสาวอายุน้อย, ใกล้, ระดับสายตา, ความลึกของสนามตื้น, โฟกัสคมชัด, ผิวธรรมชาติ, แสงสว่างจากธรรมชาติ, เงาอ่อน, ฉากหลังสีเทาอ่อน, ประกายตาเล็กน้อย, ความสมจริงสูง, ความละเอียดสูง, มุมกล้องคงที่, ภาพกลางกรอบ, อัตราส่วนภาพ 4:5"
2. ภาพบุคคล (ดราม่า, ภาพยนตร์)
"หญิงสาววัยรุ่น, โคลสอัพสุดขีด, คอนทราสต์สูง, เงามืดลึก, โฟกัสคมชัดที่ลักษณะใบหน้าและโครงสร้างใบหน้า, แสงธรรมชาติ, พื้นผิวผิวหนังสมจริงเกินจริง, ภาพนิ่งจากฉากภาพยนตร์, ฉากหลังเบลอ, รายละเอียดสูง, ความละเอียดสูง, อัตราส่วนภาพ 1:1"
3. ถนนยามโกลเด้นอาวร์ที่เงียบสงบ
"มุมต่ำ หญิงสาวเดินอยู่บนถนนในเมือง ช่วงแสงทอง เงายาว สีอิ่มตัว ความสมจริงสูง รายละเอียดสูง เงาสะท้อนบนพื้นถนนเล็กน้อย การปรับสีแบบภาพยนตร์ วัตถุโฟกัสคมชัด ระยะชัดตื้น เฟรมกว้าง อัตราส่วนภาพ 16:9"
4. โปสเตอร์แบบมินิมอล (ตัวอักษร + การจัดวาง)
พื้นหลังสีขาว เส้นสายเรียบง่าย ภาพประกอบกล้วยแบบเส้นสีดำตัดกันชัดเจน ตัวอักษรแบบไม่มีเชิงเส้น (sans serif) ข้อความหัวข้อภาษาอังกฤษอยู่ครึ่งซ้าย ข้อความเนื้อหาอยู่ด้านล่าง องค์ประกอบกราฟิกอยู่ครึ่งขวา ตารางกริดจัดระยะห่างสม่ำเสมอ รายละเอียดชัดเจน ตัวอักษรคมชัด สีแดงสดเน้น คมชัดสูง
5. แบนเนอร์สมัยใหม่ (สีเข้ม)
"พื้นหลังสีน้ำเงิน, สีสันสดใส, โทนสีอิ่มตัว, กราฟิกสไตล์สินค้าพร้อมการจัดวางที่สะอาดตา, ตัวอักษรแบบไม่มีเชิง, ข้อความภาษาอังกฤษอยู่บริเวณหนึ่งในสามด้านบน, โฟกัสคมชัด, แสงจากสตูดิโอ, เงาอ่อนนุ่ม, รายละเอียดชัดเจน, ความละเอียดสูง, อัตราส่วนภาพ 16:9"
6. ชุดไอคอน (เรียบง่าย + สม่ำเสมอ)
"ชุดไอคอนลายเส้น ธีมสตรอว์เบอร์รี เส้นสายคมชัด ระยะห่างเท่ากัน พื้นหลังสีขาว ดำตัดขอบคมชัด น้ำหนักเส้นสม่ำเสมอ มีเงาเพียงเล็กน้อย รายละเอียดชัดเจน ความละเอียดสูง"
ฝึกฝนคำถามอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp BrainGPT
หากคุณต้องการปรับปรุงการให้คำแนะนำของคุณอย่างรวดเร็ว ความสม่ำเสมอจะดีกว่าการฝึกฝนเป็นเวลานาน ClickUp BrainGPT รองรับฟีเจอร์Talk to Text(คุณสามารถพูดแนวคิดคร่าวๆ แล้วเปลี่ยนเป็นข้อความที่ใช้งานได้) และค้นหาข้อมูลข้าม ClickUp, เว็บ และแอปที่เชื่อมต่อเมื่อคุณต้องการดึงบริบทหรือข้อมูลอ้างอิงในอดีต
นี่คือกิจวัตรง่ายๆ ที่เหมาะกับนักเขียน ผู้สร้างสรรค์ และนักการศึกษา:
- ถ่ายทอดแนวคิดภาพคร่าวๆ ด้วย Talk to Text จากนั้นให้ ClickUp BrainGPT เขียนใหม่เป็น 5 ข้อแนะนำโดยใช้มุมกล้องและรายละเอียดแสงที่แตกต่างกัน
- ค้นหาแชท/เอกสาร/งานที่คุณเคยทำไว้ ด้วยการค้นหาขั้นสูงสำหรับองค์กรเพื่อค้นหาสิ่งที่ได้ผลในครั้งก่อน (เช่น "ค้นหาคำแนะนำสำหรับโปสเตอร์ที่สร้างการแสดงผลข้อความที่ชัดเจนที่สุด")
- เปลี่ยนโมเดลเมื่อมีประโยชน์ ClickUp BrainGPT ช่วยให้คุณเปลี่ยนโมเดล AI เป็น ChatGPT, Claude หรือ Gemini (อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าโมเดลภายนอกจะไม่ใช้ความรู้จากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเหมือนกับ "ClickUp Brain")
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ClickUp Agentsเพื่อรักษาการสร้างสรรค์ผลงานให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งทีมของคุณ
เมื่อคุณมีภาพที่ใช้งานได้แล้ว ข้อกีดขวางจะเปลี่ยนไปสู่การประสานงาน: วงจรการตรวจสอบและ "ใครทำอะไรต่อไป?" ClickUp AI Agents สามารถทำงานตามตัวกระตุ้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ) และดำเนินการต่างๆ เช่น การสร้างเอกสารหรืองานโดยใช้ AI
นี่คือการตั้งค่า ClickUp Agents ที่รวดเร็วและใช้งานได้จริงที่คุณสามารถลองใช้ได้:
- สร้างตัวแทนอัตโนมัติในรายการสร้างสรรค์ของคุณ ที่ทำงานเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบ"
- ในคำแนะนำของตัวแทน ให้บอกมันว่า (1) โพสต์ความคิดเห็นที่ตรวจสอบรายละเอียดที่จำเป็น (อัตราส่วนภาพ, พื้นหลัง, แสง, มุมกล้อง, หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงผลข้อความ) และ (2) สร้างเอกสารรีวิวสั้นๆ ด้วย AI ที่สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและข้อเสนอแนะที่ต้องการ
- หากงานขาดข้อมูลสำคัญ ให้สร้างงานย่อยโดยใช้ AI (ตัวอย่าง: "สร้าง 3 แบบที่มีเงาอ่อนลง" หรือ "แก้ไขความชัดเจนของข้อความภาษาอังกฤษ")
สิ่งนี้ช่วยให้การส่งต่อระหว่าง "ไอเดียสร้างสรรค์ → การดำเนินการ" เป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่ทำให้เซสชันการป้อนคำสั่งของคุณกลายเป็นงานธุรการ
ดูวิธีสร้างตัวแทน AI ของคุณเองใน ClickUp
ยกระดับกระบวนการทำงานด้านภาพของคุณด้วย ClickUp
Nano Banana ช่วยเร่งความเร็วในการทำงานของคุณเมื่อคุณรักษาทิศทางให้ชัดเจน คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อคุณควบคุมพื้นฐาน: มุมกล้อง, เฟรม, แสง, ฉากหลัง, และเคล็ดลับสไตล์บางอย่างเช่น ความลึกของสนามที่ตื้นหรือความต่างของสีที่สูง
แต่ความท้าทายที่ใหญ่กว่าจะปรากฏขึ้นหลังจากที่ได้ผลลัพธ์แล้ว คุณยังคงต้องการสถานที่สำหรับสร้างภาพและรักษาขั้นตอนถัดไปไม่ให้หายไปในเครื่องมือต่างๆ นั่นคือจุดที่ ClickUp สร้างความแตกต่างด้วยการรวมการสร้างภาพและการจัดการงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
เพื่อให้กระบวนการทำงานของภาพของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณสามารถปรับปรุงคำแนะนำได้ด้วย ClickUp BrainGPT และ Talk to Text คุณยังสามารถเลือกเปลี่ยนโมเดลได้ เช่น ChatGPT, Claude หรือ Gemini เมื่อคุณต้องการใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกันสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ
สุดท้ายนี้ คุณสามารถไว้วางใจ ClickUp Agents ในการตรวจสอบสเปคและสร้างการติดตามเมื่อมีสิ่งใดขาดหายไป
ฟังดูเหมือนเครื่องมือที่เหมาะกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหม?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและสัมผัสความแตกต่าง!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คำสั่ง Nano Banana คือคำแนะนำสั้น ๆ ที่คุณให้กับโมเดลภาพ Nano Banana ของ Google เพื่อสร้างภาพใหม่หรือแก้ไขภาพที่มีอยู่ คำสั่งเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณอธิบายเพียงรายละเอียดไม่กี่อย่างที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ เช่น หัวข้อ มุมกล้อง แสง และพื้นหลัง แทนที่จะเขียนคำอธิบายยาว ๆ หากคุณต้องการการควบคุมที่มากขึ้น (โดยเฉพาะสำหรับการจัดรูปแบบตัวอักษร โปสเตอร์ หรือแผนผัง) Nano Banana Pro ได้รับการออกแบบมาเพื่อการสร้างและแก้ไขที่มีความแม่นยำสูงขึ้น พร้อมการจัดการข้อความที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่เรียบง่าย: หัวข้อ, มุมกล้อง, โฟกัส, แสง, พื้นหลัง, สไตล์, และอัตราส่วนภาพ. ให้คำแนะนำแรกสั้น ๆ แล้วทำซ้ำโดยเปลี่ยนตัวแปรเพียงหนึ่งอย่างในแต่ละครั้ง (ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนพื้นหลังจากสีเทาอ่อนเป็นสีน้ำเงิน). หากภาพของคุณมีตัวอักษร ให้ระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน ("หัวข้ออยู่ครึ่งซ้าย") และความชัดเจนของตัวอักษร เนื่องจากตัวอักษรเป็นหนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ผลลัพธ์อาจหลุดออกไป.
ใช้ภาพอ้างอิงเมื่อใดก็ตามที่ความสม่ำเสมอของตัวละครมีความสำคัญ ขั้นตอนการทำงานที่เชื่อถือได้คือเริ่มต้นจาก "คลังเก็บ" หรือภาพพื้นฐาน สร้างภาพอ้างอิงที่เสถียร แล้วจึงสร้างภาพชุดใหม่โดยใช้ภาพอ้างอิงเดียวกันร่วมกับคำแนะนำสั้นๆ ในคำแนะนำของคุณ ให้ระบุสิ่งที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลง (บุคคลเดียวกัน ลักษณะใบหน้า โครงสร้างใบหน้า เนื้อผิว) และเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งหรือสององค์ประกอบเท่านั้น เช่น ฉากหลังหรือมุมกล้อง
Nano Banana ถูกวางตำแหน่งให้เป็นโมเดลที่รวดเร็วสำหรับการทดลองสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Nano Banana Pro ถูกวางตำแหน่งสำหรับการสร้างและแก้ไขภาพที่ต้องการการควบคุมสูงกว่า Google เน้นย้ำถึงการปรับปรุงการแสดงผลข้อความ การควบคุมการสร้างสรรค์ขั้นสูง และความสามารถในการสร้างภาพที่มีความละเอียดสูง (สูงสุด 4K) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโปสเตอร์และทรัพย์สินของแบรนด์ที่ต้องการความประณีต หากเป้าหมายของคุณคือการระดมความคิดอย่างรวดเร็ว Nano Banana มักจะเพียงพอแล้ว หากคุณต้องการความแม่นยำ, การจัดวางตัวอักษร, หรือคุณภาพระดับ "ร่างสุดท้าย", Nano Banana Pro คือตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า.
ใช่ ClickUp Brain สามารถสร้างภาพ AI ได้โดยตรงจากความคิดเห็นของงาน, ClickUp Chat หรือไอคอน AI ในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างภาพได้สูงสุด 10 ภาพจากคำสั่งเดียว ปรับปรุงคำสั่งหลังจากเห็นผลลัพธ์แล้ว และแชร์ภาพไปยังงานหรือแชท หรือสร้างเอกสารจากภาพนั้นได้ นั่นทำให้ ClickUp Brain เป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ใช้งานได้จริงเมื่อคุณต้องการสร้างภาพในพื้นที่ทำงานเดียวกันที่มีการตรวจสอบ การอนุมัติ และขั้นตอนต่อไปเกิดขึ้น