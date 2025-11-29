Google Meet vs. ClickUp SyncUp: ตัวไหนที่เหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด?

เวลา 9:55 น. ทีมของคุณเข้าร่วมการประชุมผ่าน Google Meet การตัดสินใจเกิดขึ้น สิ่งที่ต้องทำถูกกระจายออกไป สามสิบนาทีต่อมา บันทึกการประชุมกระจัดกระจายอยู่ในแอปแชทและกล่องจดหมาย และยังมีคนต้องนำสิ่งเหล่านั้นไปแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้
นี่คือทางแยก คุณยังคงพึ่งพาการประชุมผ่านวิดีโอสดเพื่อกำหนดเวลาประชุม หารือเรื่องต่างๆ แบบเรียลไทม์ และติดตามผลในภายหลังหรือไม่? หรือคุณหันมาใช้การอัปเดตสถานะแบบอะซิงโครนัสที่บันทึกบริบทไว้ข้างงาน เพื่อให้ทีมระยะไกลทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องประชุมเพิ่มเติม?
ในคู่มือนี้ เราจะวิเคราะห์เปรียบเทียบ Google Meet กับ ClickUp SyncUp เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการในการทำงานร่วมกันที่แตกต่างกัน
เราจะเปรียบเทียบว่าแต่ละระบบจัดการการประชุมทางวิดีโออย่างไร, ผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร, และรองรับทั้งการซิงค์อย่างรวดเร็วและการประชุมโครงการที่มีโครงสร้างอย่างไร
💡 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: งานวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามีการประชุมมากถึงหนึ่งในสามที่อาจไม่จำเป็นซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน—การเชื่อมโยงการสนทนากับงานที่รับผิดชอบช่วยลดความสูญเปล่านี้ได้
Google Meet vs. ClickUp SyncUp เปรียบเทียบแบบสรุป
เมื่อพูดถึงการประชุมแบบยืนประจำวัน การอัปเดตแบบอะซิงโครนัส และการเปลี่ยนการประชุมให้เป็นงานที่ติดตามได้ นี่คือวิธีที่ ClickUp SyncUp และ Google Meet เปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างกัน:
|คุณสมบัติ
|ClickUp
|Google Meet
|การประชุมแบบยืนและการอัปเดตสถานะ
|เรียกใช้ SyncUps แบบเบาได้โดยตรงจากรายการ งาน และแชท เพื่อให้ทีมสามารถตรวจสอบบอร์ดและอัปเดตงานได้ในที่เดียว
|โฮสต์การประชุมวิดีโอสดที่เชื่อถือได้พร้อมการแชร์หน้าจอ, แบบสำรวจ, และถาม-ตอบ, แต่กระดานและงานมักจะอยู่ในเครื่องมืออื่น
|การจัดการโครงการและงาน
|รวมการประชุม งาน เอกสาร แชท กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ด และ AI ไว้ในที่ทำงานเดียว เพื่อให้การอัปเดตต่างๆ เชื่อมโยงกับงานอยู่เสมอ
|กระจายการประชุม, บันทึก, และไฟล์ผ่านปฏิทิน, ไดร์ฟ, เอกสาร, และเครื่องมือโครงการภายนอก
|การจัดตารางเวลาและการประชุมภายนอก
|มุมมองปฏิทินช่วยให้วางแผนงานและการประชุมร่วมกันได้ พร้อมการซิงค์กับ Google Calendar เพื่อให้งานและกิจกรรมอยู่เคียงข้างกัน
|เชี่ยวชาญในการจัดการตารางเวลาภายนอกด้วยคำเชิญในปฏิทิน ตารางนัดหมาย หน้าการจอง และการแจ้งเตือน
|การบันทึกและการติดตามผลแบบไม่พร้อมกัน
|ร้านค้าจะบันทึกการซิงค์และการคลิปในศูนย์คลิปพร้อมด้วยบทสรุปและความคิดเห็น
|บันทึกการบันทึกไว้ที่ Drive และให้บริการสรุปโดย AI บนแผนที่รองรับ แต่การติดตามผลยังคงอยู่ในเครื่องมืออื่น ๆ
|รายงานหลังการประชุม
|แดชบอร์ดแสดงว่าการตัดสินใจในการประชุมส่งผลต่อปริมาณงานอย่างไร แผนภูมิการลดภาระงาน
|เน้นคุณภาพการโทรและตัวชี้วัดการใช้งาน โดยไม่มีการเชื่อมโยงในตัวจากข้อมูลการประชุมไปยังผลลัพธ์ของโครงการหรือสปรินต์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่ต้องการให้การประชุม, บันทึก, และงานต่าง ๆ เชื่อมต่ออยู่ในที่เดียว ทำให้การติดตามการดำเนินงานเป็นเรื่องง่าย
|ทีมที่ใช้ Google Workspace เป็นหลักและต้องการการประชุมวิดีโอที่รวดเร็วและคุ้นเคยสำหรับการเช็คอิน, การสาธิต, และการบรรยายสรุป
ClickUp คืออะไร?
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังจัดการประชุมเริ่มต้นโครงการ: มีการตัดสินใจ มีการระบุรายการที่ต้องดำเนินการ และมีคนอาสาที่จะรับผิดชอบการตรวจสอบงบประมาณ จากนั้นการประชุมก็สิ้นสุดลง
บันทึกอยู่ในเอกสารเดียว, การติดตามผลจะถูกส่งทางอีเมล, และงานงบประมาณนั้น? ใครบางคนจะสร้างมันในเครื่องมือจัดการโครงการในภายหลัง—ถ้าพวกเขาจำได้. ภายในสัปดาห์หน้า, ครึ่งหนึ่งของทีมจะไม่สามารถจำได้ว่าอะไรถูกตัดสินใจไว้จริงๆ.
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน การประชุมสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับงานที่เกิดขึ้นจากการประชุมนั้น
บันทึกการสนทนา การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการไม่ได้อยู่ในเครื่องมือแยกต่างหาก—แต่จะอยู่ร่วมกับงาน กำหนดเวลา และไฟล์ที่ทีมของคุณใช้จริงในการดำเนินงาน ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนของงานวาระการประชุมจะกลายเป็นงานใน ClickUpพร้อมเจ้าของและกำหนดส่งที่ชัดเจน
ไม่ต้องใช้แอปของบุคคลที่สามเพิ่มเติม ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ หรือสลับแพลตฟอร์มเพื่ออัปเดตงาน
ผู้ใช้ G2หนึ่งท่าน อธิบายไว้อย่างง่ายๆ:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือวิธีที่มันรวมทุกอย่าง—งาน, เอกสาร, เป้าหมาย, และการสื่อสาร—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
คุณสมบัติของ ClickUp
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์หลักช่วยให้ทีมระยะไกลจัดการประชุม จดบันทึก และเปลี่ยนการพูดคุยให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp
คุณสมบัติ #1: ClickUp SyncUp
ClickUp SyncUpนำการโทรวิดีโอแบบเบาเข้าสู่รายการและงานของคุณ กำหนดเวลาการประชุม เชื่อมโยงหรือสร้างงานขณะที่คุณพูดคุย และบันทึกบันทึกการประชุมที่อยู่กับงาน ใช้การสร้างงานอัตโนมัติเพื่อให้การติดตามผลกลายเป็นงานที่ติดตามได้ในระหว่างการประชุมเสมือนจริง ไม่ใช่หลังจากนั้น
คุณชอบการประชุมสดขนาดใหญ่บน Google Meet มากกว่าหรือไม่? เพิ่มลิงก์ Meet จากกิจกรรมใน Google Calendar ที่เชื่อมต่อผ่านClickUp Integrationsเพื่อให้รายละเอียดการเข้าร่วมและการบันทึกการประชุมสามารถค้นหาได้ง่ายควบคู่กับบริบทของงานและสถานะของโครงการ
📌 ตัวอย่าง: หัวหน้าแผนกจัดการประชุมสแตนด์อัพ 20 นาที พวกเขาทบทวนอุปสรรคที่เกิดขึ้น สร้างงานใหม่แบบเรียลไทม์ และเชื่อมโยงกับบอร์ดสปรินต์ ทีมงานติดตามความคืบหน้าโดยไม่ต้องพิมพ์บันทึกจากการประชุมแยก และเจ้าของงานจะได้รับการแจ้งเตือนทันที
คุณสมบัติ #2: คลิป ClickUp
แทนที่จะต้องเข้าร่วมสายประชุมเพิ่มเติมหรือพิมพ์ข้อความยาวเหยียด คุณสามารถบันทึกหน้าจอหรือคลิปเสียงได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Clips จากนั้นสามารถแทรกลิงก์คลิปนั้นลงใน Docs, ความคิดเห็น หรือแชทได้ทันที ทีมงานจะได้รับข้อเสนอแนะในเวลาที่สะดวกของแต่ละคน และคุณเองก็ประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงในแต่ละวัน
ทุกคลิปและ SyncUp ที่คุณสร้างจะถูกบันทึกไว้ในClips Hub โดยอัตโนมัติ ที่คุณสามารถกลับมาดูการบันทึก, สแกนข้อความ, และทิ้งความคิดเห็นพร้อมเวลาเพื่อช่วยในการสนทนาอย่างแม่นยำ
และส่วนที่ดีที่สุดคือ? ใครก็ตามในพื้นที่ทำงานของคุณที่มีการเข้าถึงช่องทางที่ SyncUp ถูกบันทึกไว้สามารถดูบันทึกการสนทนาและเข้าร่วมการอภิปรายด้วยความคิดเห็นของตนเองได้—ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น รวดเร็ว และชัดเจนยิ่งขึ้น
ดู: ยังคงขีดเขียนอย่างบ้าคลั่งระหว่างการประชุมอยู่หรือเปล่า? แล้วถ้าคุณสามารถจดจ่อกับบทสนทนาจริงแทนล่ะ?
ผู้ช่วยประชุม AI สามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างได้—รายการที่ต้องดำเนินการ, การตัดสินใจ, และแม้กระทั่งบริบทของผู้พูด—โดยไม่ต้องให้คุณยกนิ้วเลย. ในวิดีโอนี้, เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุมที่แม่นยำ, สามารถค้นหาได้, และสามารถแชร์ได้ทันทีกับทีมของคุณ.
คุณสมบัติ #3: ClickUp Chat
ClickUp Chatให้บริการแชทกลุ่มและข้อความส่วนตัวอยู่ข้างๆ งาน, เอกสาร, และบอร์ด ทำให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานได้ตลอดเวลา เปลี่ยนข้อความใด ๆให้เป็นงานใน ClickUpได้เพียงคลิกเดียว มอบหมายงาน, กำหนดวัน, และแนบไฟล์เพื่อการแชร์ไฟล์อย่างรวดเร็ว
หากทีมของคุณใช้ Slack และ Microsoft Teams หรือ Google Chat อยู่แล้ว การผสานการทำงานกับ ClickUp และการผสานการทำงานกับ ClickUp จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อข้อความแบบเรียลไทม์กับโครงการต่างๆ แทนที่จะกระจัดกระจายไปตามเครื่องมือแชทและแอปอื่นๆ
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการโครงการเป็นเจ้าภาพในการจัดทำเธรดแผนงานร่วมกับทีมออกแบบ, QA และการตลาด เมื่อมีการตัดสินใจ ผู้จัดการโครงการจะแปลงข้อความนั้นให้เป็นงานใหม่ พร้อมกำหนดเจ้าของและกำหนดเวลาส่งงาน ทุกคนสามารถรักษาความสอดคล้องกันในหลายโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องคัดลอกและวางข้อมูลด้วยตนเอง
📮 ClickUp Insight: พวกเราส่วนใหญ่พิมพ์เหมือนกำลังแข่งกับเส้นตาย ไม่ใช่เขียนข้อความ ถึงแม้ว่าการพิมพ์ด้วยเสียงจะเร็วกว่าถึง 4 เท่า แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ ตั้งแต่สภาพแวดล้อมที่เสียงดังไปจนถึงประสบการณ์การถอดเสียงที่ไม่ดี ทำให้เรายังคงพิมพ์อยู่
ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความของ Brain MAX ช่วยให้คุณร่างข้อความได้โดยไม่ต้องใช้มือ เพียงพูด บันทึก และปรับแต่งความคิดของคุณก่อนส่งไปยังอีเมลหรือแชท
คุณสมบัติที่ 4: ClickUp Brain
ใช้ClickUp Brain เพื่อ สรุปการประชุม SyncUp, แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ และสร้างงานพร้อมเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนด ต่างจาก Google Meet ที่คุณต้องถอดความการตัดสินใจและสร้างงานในเครื่องมือแยกต่างหาก Brain จะทำการแปลงนี้โดยอัตโนมัติภายใน ClickUp
📌 ตัวอย่าง: หลังจากการตรวจสอบข้ามสายงาน ผู้จัดการโครงการกล่าวว่า "สรุปการประชุม SyncUp นี้และสร้างการติดตามผลสำหรับ QA, ออกแบบ, และวิเคราะห์"
สมองร่างสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบหมายงาน และอัปเดตสถานะต่างๆ โดยมั่นใจได้ว่าจะมีการรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยไม่ต้องทำงานด้านการบริหารเพิ่มเติม เพื่อให้การสรุปมีความสม่ำเสมอ ควรเริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจดบันทึก เพื่อให้การส่งต่องานมีความชัดเจน
ราคาของ ClickUp
Google Meet คืออะไร?
ลองนึกภาพนี้: เหลือเวลาอีกห้านาทีสำหรับการสาธิตให้ลูกค้าดู และคุณต้องการให้ทุกคนอยู่ในที่เดียวกันอย่างรวดเร็ว ด้วย Google Meet คุณสามารถสร้างลิงก์จาก Google Calendar ได้ทันที เพื่อนร่วมทีมสามารถเข้าร่วมได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ และคุณก็จะอยู่ในวิดีโอคอลพร้อมแชร์หน้าจอภายในไม่กี่วินาที ระหว่างการสนทนา ฟีเจอร์คำบรรยายสด ถาม-ตอบ แบบสำรวจ และการบันทึกวิดีโอจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมตลอดเวลา ขณะที่การบันทึกบนคลาวด์จะบันทึกไฟล์ลงใน Google Drive โดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้น
Google Meet เข้ากันได้อย่างลงตัวกับวันทำงานใน Google Workspace เพิ่ม Meet ลงในกิจกรรมในปฏิทินโดยตรงเพื่อกำหนดเวลาประชุม วางลิงก์ใน Google Chat เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครพลาดการสนทนา และนำเสนอเอกสาร สเปรดชีต หรือสไลด์โดยไม่ต้องออกจากเบราว์เซอร์
สำหรับการตรวจสอบสถานะอย่างรวดเร็วหรือการประชุมสรุปข้อมูลขนาดใหญ่ Meet มุ่งเน้นที่สิ่งพื้นฐาน—เข้าร่วม เห็นและได้ยินกันอย่างชัดเจน แบ่งปันสิ่งที่สำคัญ และดำเนินการต่อไป
คุณสมบัติของ Google Meet
นี่คือวิธีที่ Google Meet ช่วยให้ทีม remote ดำเนินการประชุมได้อย่างราบรื่นและรักษาความต่อเนื่องหลังจากประชุมเสร็จ
ครอบคลุมสิ่งจำเป็น—วิดีโอที่เชื่อถือได้และการจัดตารางการประชุมง่าย ๆ จาก Google Calendar รวมถึงการทำงานร่วมกันในระหว่างการโทร—พร้อมกับการสรุปโดย AI ทำให้การติดตามผลไม่สะดุด
คุณสมบัติ #1: บันทึกและสรุปโดย AI
ฟีเจอร์ "จดบันทึกให้ฉัน" ของ Google Meet สามารถบันทึกการสนทนา จัดระเบียบประเด็นสำคัญใน Google Docs และแนบสรุปไปยังกิจกรรมในปฏิทิน เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องค้นหา ข้อความ และแชทต่างๆ
หากคุณเข้าร่วมสายช้า หน้าจอ "สรุปเนื้อหาที่ผ่านมา" จะช่วยให้คุณติดตามเนื้อหาได้ทันในระหว่างการประชุม เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ผู้จัดการประชุมจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์สรุปเนื้อหา ผู้เข้าร่วมที่เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ก็จะได้รับอีเมลดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ การใช้งานฟีเจอร์นี้ขึ้นอยู่กับแผน Google Workspace และส่วนเสริม Gemini ที่คุณใช้งาน
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการโครงการสรุปการโทรกับลูกค้า และเอกสารที่สร้างโดยอัตโนมัติก็มาถึงพร้อมกับการตัดสินใจและผู้รับผิดชอบ พวกเขาวางไฮไลท์ลงในตัวติดตาม ทำการ สร้าง งานใหม่ สองงาน และดำเนินการต่อไป—ไม่ต้องดูการบันทึกซ้ำ
คุณสมบัติที่ 2: ปฏิทินและการจัดตาราง
โดยใช้ Google Calendar คุณสามารถเพิ่มลิงก์ Meet ลงในคำเชิญใด ๆ ได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างตารางนัดหมายที่มีหน้าจองสาธารณะสำหรับคู่ค้าและลูกค้าของคุณได้
ตารางนัดหมายรองรับเวลาสำรอง, ขีดจำกัดรายวัน, และการตรวจสอบความขัดแย้งในปฏิทินหลายปฏิทิน; ในแผนที่มีสิทธิ์, คุณสามารถกำหนดให้ชำระเงินผ่าน Stripe ได้ด้วย การอัปเดตล่าสุดทำให้หน้าการจองสามารถค้นพบได้ง่ายขึ้นทั้งบนเว็บและมือถือ, ทำให้การจัดการตารางนัดหมายสำหรับทีมที่ต้องพบปะกับผู้ใช้ภายนอกบ่อยๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
📌 ตัวอย่าง: หัวหน้าแผนกแชร์ลิงก์การจองสำหรับการตรวจสอบความร่วมมือรายสัปดาห์ ช่องเวลาจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินที่แชร์ คำเชิญจะรวม URL ของการประชุม และจะมีการส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ 3: การทำงานร่วมกันในการโทร
ภายใน Meet ทีมงานสามารถใช้แชทระหว่างการโทรเพื่อสร้างลิงก์อย่างรวดเร็ว, จัดทำโพลและถาม-ตอบเพื่อรวบรวมข้อมูล, และสร้างห้องย่อยสำหรับการสนทนาเฉพาะกลุ่มได้ การแสดงคำบรรยายสดช่วยเพิ่มความชัดเจนของสำเนียงและเสียงรบกวนในห้อง คุณสามารถนำเสนอเอกสาร, ตาราง, หรือสไลด์ได้โดยตรงจากตัวแก้ไข ซึ่งช่วยให้ไฟล์และวิดีโออยู่ในมุมมองเดียวเพื่อการแชร์และแก้ไขไฟล์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
เมื่อการบันทึกถูกเปิดใช้งานในแผนของคุณ วิดีโอจะถูกบันทึกไว้ใน Google Drive ในโฟลเดอร์ "Meet Recordings" ของผู้จัดงาน เพื่อให้ผู้ที่พลาดการโทรสามารถติดตามได้ในภายหลัง
📌 ตัวอย่าง: ทีมที่อยู่ห่างไกลตรวจสอบกระดานสปรินต์ โพสต์ไฟล์การออกแบบในแชท และนำเสนอสไลด์จากโปรแกรมแก้ไข หลังจากนั้น การบันทึกใน Google Drive ช่วยให้ผู้ที่มาสายเข้าถึงการตัดสินใจและติดตามขั้นตอนต่อไปได้
ราคาของ Google Meet
- ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- แผนเริ่มต้น: $8.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (สูงสุด 100 ผู้เข้าร่วม)
- แผนมาตรฐาน: $16.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (สูงสุด 150 ผู้เข้าร่วม)
- แผนพลัส: $26.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (สูงสุด 500 ผู้เข้าร่วม)
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
ClickUp เทียบกับ Google Meet: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ก่อนที่จะลงรายละเอียด นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของการเปรียบเทียบ Google Meet กับ ClickUp SyncUp สำหรับการประชุมประจำวัน การจดบันทึก และการติดตามผลในขั้นตอนถัดไป
คุณสมบัติ #1: การประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการอัปเดตสถานะ
คลิกอัพ
SyncUps ทำงานอยู่ภายในรายการ, งาน, และแชทของคุณโดยตรง ทำให้คุณสามารถเริ่มการโทรวิดีโออย่างรวดเร็วจากสถานที่เดียวกับที่คุณติดตามงานได้ ในขณะที่คุณกำลังพูดคุย ทุกคนสามารถเปิดกระดานสปรินต์, รายการงาน, หรือการ์ดแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานเดียวกันได้ จากนั้นพวกเขาสามารถเชื่อมโยงงานและบันทึกโน้ตในที่ที่งานนั้นอยู่ได้
Google Meet
Google Meet ถูกออกแบบมาเพื่อวิดีโอสดเป็นหลัก คุณสามารถสร้างลิงก์ได้จาก Google Calendar แชร์หน้าจอของคุณ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและถามตอบ และทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยคำบรรยายและปฏิกิริยาต่าง ๆ Meet เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมผู้คนเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็ว แต่การสนทนาเหล่านั้นมักจะอยู่ในหน้าต่างแยกต่างหากจากบอร์ดโครงการ ตั๋วงาน และแดชบอร์ดของคุณ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะสำหรับการประชุมสแตนด์อัพและซิงค์สถานะที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งคุณต้องการให้มีการโทร กระดาน และงานทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกัน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหน้าต่างต่างๆ
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการโครงการและงาน
คลิกอัพ
ClickUp ถูกออกแบบมาให้การประชุม, งาน, เอกสาร, แชท, กระดานไวท์บอร์ด, แดชบอร์ด และ AI ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน SyncUps, ความคิดเห็น และการสรุปเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานที่ได้รับผลกระทบ และแดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลสดจากงานเหล่านั้น
ทีมสามารถตรวจสอบความคืบหน้า, หารือเกี่ยวกับอุปสรรค, และอัปเดตงานได้โดยไม่ต้องกระโดดผ่านแอปต่าง ๆ ถึงห้าแอปเพื่อรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
Google Meet
Google Meet สามารถใช้งานได้อย่างลงตัวในวันทำงานของ Google Workspace แต่ส่วนต่าง ๆ ยังคงกระจัดกระจายอยู่: การเชิญเข้าร่วมประชุมอยู่ในปฏิทิน, ไฟล์บันทึกการประชุมอยู่ในไดรฟ์, บันทึกย่ออยู่ในเอกสาร, และงานที่ต้องทำมักจะอยู่ในเครื่องมือโครงการอื่น ๆ ที่แยกออกไป
คุณได้รับการโทรที่เชื่อถือได้และสรุปข้อมูลจาก AI ที่มีประโยชน์ แต่ทีมมักจะต้องตามหาความเชื่อมโยงระหว่างเอกสาร กระดาน และกล่องข้อความเพื่อดูว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปจริงๆ หลังการประชุม
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะในการลดการสลับบริบทด้วยการรวมการโทร, บันทึก, งาน, และการรายงานไว้ด้วยกันแทนที่จะกระจายไปอยู่ในแอปต่างๆ
คุณสมบัติที่ 3: การจัดตารางเวลาและการโทรกับลูกค้าภายนอก
คลิกอัพ
ปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเวลาและลากและวางงานได้ ดูงานในแต่ละวันหรือสัปดาห์ และซิงค์กับ Google Calendar เพื่อให้การประชุมและงานปรากฏเคียงข้างกันในตารางเวลาเดียว
คุณสามารถดูเหตุการณ์ในปฏิทิน Google ที่กำลังจะมาถึงภายใน ClickUp และเข้าร่วมการโทรได้โดยตรง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการวางแผนงานและการประชุมร่วมกันโดยไม่พลาดกำหนดเวลา
Google Meet
Google Meet โดดเด่นเมื่อพูดถึงการนัดหมายภายนอก จาก Google Calendar คุณสามารถเพิ่มลิงก์ Meet ลงในคำเชิญใด ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และตั้งค่าตารางนัดหมายได้
คุณยังมีตัวเลือกในการเพิ่มหน้าจองสาธารณะ, เวลาระหว่างการจอง, และแม้กระทั่งการชำระเงินผ่าน Stripe ในแผนที่รองรับ แขกสามารถเลือกเวลา, รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, และเข้าร่วมได้โดยตรงจากกิจกรรมในปฏิทินของพวกเขา ซึ่งทำให้การจัดการตารางเวลาสำหรับลูกค้าและพันธมิตรเป็นไปอย่างราบรื่น
🏆 ผู้ชนะ: Google Meet ชนะสำหรับการจัดตารางเวลาที่ลูกค้าเห็นและลิงก์เข้าร่วมด้วยคลิกเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณใช้ทุกอย่างผ่าน Google Calendar อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ 4: การบันทึก, บทถอดความ, และการติดตามแบบอะซิงโครนัส
คลิกอัพ
ทุกการบันทึก SyncUp และ Clip ของคุณจะเก็บไว้ใน Clips Hub พร้อมด้วยข้อความถอดความและความคิดเห็นที่มีการระบุเวลาไว้ ดังนั้นเพื่อนร่วมทีมสามารถอ่านข้อความถอดความอย่างรวดเร็ว กระโดดไปยังช่วงเวลาที่ต้องการ และแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนการบันทึกได้
จับคู่สิ่งนี้กับสรุปจาก ClickUp Brain และผู้ที่พลาดการประชุมสามารถทบทวนการตัดสินใจสำคัญและเปิดงานที่เชื่อมโยงได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
Google Meet
ด้วย Meet การบันทึกจะถูกเก็บไว้ใน Google Drive และสามารถแชร์กับทีมได้จากที่นั่น ในแผน Workspace ที่รองรับ คุณยังสามารถใช้สรุปโดยใช้ Gemini และ "สรุปจนถึงตอนนี้" เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องดูการสนทนาทั้งหมด
มีประสิทธิภาพในการติดตามการสนทนา แต่ขั้นตอนต่อไปยังคงอยู่ใน Docs, Sheets หรือเครื่องมือโครงการภายนอกแทนที่จะผูกติดกับงานโดยตรง
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ. Google Meet ทำงานได้ดีหากทีมของคุณเก็บทุกอย่างไว้ใน Drive อยู่แล้ว ในขณะที่ ClickUp จะแข็งแกร่งกว่าหากคุณต้องการให้มีการบันทึก, สรุป, และงานที่สามารถใช้งานได้ (พร้อมการสร้างงานทันที) ในที่ทำงานเดียวกัน
คุณสมบัติที่ 5: การรายงานและการมองเห็นหลังการประชุม
คลิกอัพ
แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถดึงข้อมูลจากงานที่ถูกสร้างหรืออัปเดตหลังจากการซิงค์อัพได้ ทำให้ผู้นำสามารถเห็นได้ว่าการสนทนาเหล่านั้นส่งผลต่อปริมาณงาน การลดภาระงาน ความเร็ว และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ อย่างไร
คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของสปรินต์, รายการที่ล่าช้า, และการกระจายงานได้ในเวลาจริง ทำให้ง่ายต่อการวัดว่าการประชุมสแตนด์อัพและการทบทวนของคุณกำลังผลักดันโครงการไปข้างหน้าจริงหรือไม่
Google Meet
Google Meet มุ่งเน้นที่การประชุมเอง: การเข้าร่วม, การเป็นเจ้าภาพ, และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงและวิดีโอทำงานได้อย่างราบรื่น. ในขณะที่ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิติการโทรและการใช้งานได้, ไม่มีมุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งเชื่อมโยงการประชุมเหล่านี้กับผลลัพธ์ของโครงการ, สุขภาพของสปรินต์, หรือปริมาณงานของทีม.
ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาระบบรายงานแยกต่างหากเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากมีการโทร
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะอย่างชัดเจนในด้านความโปร่งใส โดยให้แดชบอร์ดที่แสดงว่าการตัดสินใจในการประชุมถูกแปลงเป็นงานจริงและผลลัพธ์อย่างไร
ClickUp เทียบกับ Google Meet บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit โดยทั่วไปมองว่าเครื่องมือเหล่านี้มีหน้าที่แตกต่างกัน: Google Meet เป็นวิธีที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในการให้ผู้คนเข้าร่วมการสนทนา; ClickUp SyncUp ช่วยเชื่อมโยงการสนทนากับงานต่างๆ ทำให้การติดตามความคืบหน้าในแต่ละโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
สำหรับ ClickUpผู้ใช้จะเน้นที่กระบวนการทำงานจากการประชุมไปสู่การดำเนินการ:
จะสร้างเอกสารใน ClickUp พร้อมด้วยภาพรวม, ข้อสรุปสำคัญ, ขั้นตอนต่อไป และหัวข้อสำคัญ... ทั้งหมดจัดรูปแบบอย่างสวยงามและอ่านง่าย
บางคน ก็พูดว่า:
เปลี่ยนธุรกิจขนาดเล็กของฉันที่มีพนักงาน 3 คน และเราพอใจกับมัน... ดีที่มีความสามารถในการอ้างอิงงานได้โดยตรงในแอป
สำหรับ Google Meet ผู้ใช้ Reddit ชี้ให้เห็นถึงความเหมาะสมและความคุ้นเคยของ Workspace:
เราใช้ Google Meet สำหรับการประชุมภายใน ฉันคิดว่า Google เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย
ในขณะที่บางคนชอบใช้ Meetสำหรับงานประจำวัน:
ฉันชอบการพบปะและไม่จ่ายเงินสำหรับ Zoom
และข้อควรระวังทั่วไปเกี่ยวกับ Meet:
Google Meet ดูเหมือนจะมีวิธีการบันทึกการประชุมที่เรียบง่ายมาก
เครื่องมือประชุมใดครองความเป็นเลิศ?
Google Meet ทำให้การรวมตัวกันของทุกคนเป็นเรื่องง่ายและคุ้นเคย สำหรับการเช็คอินอย่างรวดเร็ว การสาธิตให้ลูกค้าดู และการประชุมสรุปขนาดใหญ่ คุณสามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ จาก Google Calendar ของคุณ
ClickUp, ในทางกลับกัน, ช่วยให้คุณเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์.
ด้วย ClickUp SyncUp อยู่เคียงข้างงานของคุณ และ ClickUp Brain ที่จับสรุปและเจ้าของงาน คุณจะจัดการงาน โครงการ และการจัดการงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ทั้งสองเครื่องมือมีจุดแข็งของตัวเอง แต่ถ้าคุณต้องการบางสิ่งที่จัดระเบียบการสนทนา มุ่งเน้นการติดตามงาน และแนะนำการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ คุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp จะรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทีมที่อยู่เคียงข้างคุณในทุกขั้นตอน
