เทมเพลตสคริปต์เปลี่ยนชีวิตฟรี เพื่อสร้างโครงสร้างความเป็นจริงที่คุณต้องการ

โปรดจำไว้ว่า ในช่วงการล็อกดาวน์จากโควิด-19 หลายคนหันมาใช้คลิปซับลิมินัลบน YouTube เพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของตนเอง ด้วยการตั้งเจตนาและฟังเป็นประจำทุกวัน แนวคิดนั้นเรียบง่าย: เลือกสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย สุขภาพ อาชีพ หรือชีวิตรักของคุณ; ให้เวลาและความใส่ใจ; แล้วปล่อยให้ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่ของมัน
การเปลี่ยนรูปแบบที่ชัดเจนนำความหวังเดียวกันนั้นมาสร้างโครงสร้าง มันคือแผนการเขียนของความเป็นจริงที่คุณต้องการ: คุณเป็นใครที่นั่น โลกนั้นทำงานอย่างไร ผู้คนรอบตัวคุณ และพื้นฐานความปลอดภัย เช่น คำปลอดภัยและกฎการปลุก
คิดถึงมันเหมือนกับรายการตรวจสอบที่สงบและเรื่องราวที่คุณเชื่อในแต่ละเซสชั่นจะให้คำแนะนำแทนการเดาสุ่มช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยและควบคุมได้
ในคู่มือนี้ คุณจะพบตัวเลือกที่ดีที่สุด รวมถึงเทมเพลตสคริปต์เปลี่ยนความเป็นจริงที่พร้อมใช้งาน และเคล็ดลับง่ายๆ เพื่อรักษาเทมเพลตของคุณให้สะอาดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จำเป็นจริงๆ
11 แบบฟอร์มสคริปต์การเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในภาพรวม:
นี่คือตารางสรุปแบบรวดเร็วสำหรับแม่แบบสคริปต์เปลี่ยนความเป็นจริงของClickUpและ Google Docs ทั้งหมดที่แนะนำในคู่มือนี้:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตการตั้งเป้าหมาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เปลี่ยนแปลงที่ต้องการสคริปต์ที่มีโครงสร้างชัดเจน เชื่อมโยงกับเป้าหมาย SMART การติดตามผลรายสัปดาห์ และความรับผิดชอบ
|ติดตามเป้าหมาย DR ด้วยเป้าหมาย SMART, จุดสำคัญ, สถานะ; จัดเก็บคำปลอดภัย, กฎการปลุก, คำสั่งควบคุม; แนบคำแนะนำและคำยืนยัน; แชร์กับเพื่อน
|ClickUp Goals + รายการ
|เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักคิดเชิงภาพที่ต้องการฉาก, สัญญาณ, และการยืนยันเพื่อทบทวนก่อนเริ่มงาน
|ปักหมุดสถานที่/บุคคล/บ้านใน Pinterest พร้อมคำบรรยาย; จัดกลุ่มตามอัตลักษณ์และช่วงเวลาที่เข้าถึงครั้งแรก; จัดวางภาพให้สอดคล้องกับคำปลอดภัยและกฎการปลุก; แก้ไขและแชร์ได้ง่าย
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เปลี่ยนและผู้เรียนที่เปลี่ยนผลลัพธ์ DR ให้เป็นการกระทำที่สามารถติดตามได้รายสัปดาห์
|มุมมองรายไตรมาสและสถิติต่อเนื่องรายสัปดาห์; รายการตรวจสอบก่อนเริ่มงาน (น้ำ, การหายใจ, สัญญาณเตือน); บันทึกสภาพร่างกาย/พลังงาน; รายการความปลอดภัยในมุมมองเดียวกัน
|ClickUp รายการ + เป้าหมาย
|เทมเพลตแผนภูมิหมุดหมาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักแข่งที่ต้องการความก้าวหน้าแบบมีจุดตรวจและสามารถติดตามระยะทางได้
|การมาถึงของแผน, ฉากแรก, วันแรก, การตั้งค่าอุปกรณ์; เชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญกับตัวกระตุ้น, คำยืนยัน, สภาพการตื่น; การติดตามความคืบหน้าตามเวลา
|ClickUp แผนงานกานต์ต์/เป้าหมาย
|เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัว ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ใครก็ตามที่กำลังสร้างกิจวัตรก่อนเริ่มงานที่สงบและทำซ้ำได้
|รายการการกระทำเล็กๆ ที่เชื่อมโยงกับสัญญาณในบท; การทำต่อเนื่องและการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว; แบ่งปันเพื่อความรับผิดชอบแบบเบาๆ; ปรับเปลี่ยนตามที่คุณเรียนรู้
|ClickUp รายการ + ปฏิทิน
|เทมเพลตแผนการดูแลตนเอง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ใช้ที่ต้องการกิจวัตรยามเช้า ก่อนเข้างาน และผ่อนคลายที่ช่วยให้ความปลอดภัยอยู่ในสายตา
|จัดกลุ่มนิสัยตามช่วงเวลาของวัน; เก็บคำปลอดภัย กฎการปลุก และขอบเขตให้อยู่ในสายตา; เชื่อมโยงสัญญาณการยึดโยงกับตัวตน บ้าน ครอบครัว และเพื่อน
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตเส้นทางอาชีพ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้วางแผนการย้ายที่ทำงาน บทบาท ทักษะ และจุดตรวจสอบที่สอดคล้องกับเป้าหมายการกู้คืนระบบ
|กำหนดบทบาทและช่องว่างทักษะ; แนบหลักสูตร/โครงการ; เพิ่มขอบเขต/การตรวจสอบพลังงาน; เก็บคำยืนยันไว้ใกล้กับเป้าหมายที่ยาก
|ClickUp รายการ + ไทม์ไลน์
|เทมเพลตเช็กลิสต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ใช้ที่ต้องการขั้นตอนเตรียมการอย่างละเอียดข้างช่องสคริปต์
|จัดกลุ่มตามวัน; ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว (คำปลอดภัย, กฎการปลุก); เชื่อมโยงรายการกับตัวตน, สถานที่, บ้าน, คน; แชร์เพื่อความรับผิดชอบ
|ClickUp เช็กลิสต์
|เทมเพลตสคริปต์การเปลี่ยนความเป็นจริง (Template.Net)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักเขียนที่ต้องการคำแนะนำที่อ่อนโยนในหน้ากระดาษที่สะอาด
|ส่วนของอัตลักษณ์ บุคลิก สถานที่/บ้าน ผู้คน; คำปลอดภัยสำหรับดูอย่างรวดเร็วและบรรทัดปลุก; เพิ่มหรือลบรายละเอียดได้ง่าย
|เว็บ/เอกสาร
|เทมเพลตการเปลี่ยนสคริปต์ (SpreadsheetPoint)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ใช้ Google Docs ที่ต้องการสคริปต์เดียวที่สามารถพิมพ์ได้
|การตั้งค่าตัวตนและการกู้คืนระบบแบบตาราง; ความสัมพันธ์และการยืนยัน; คำปลอดภัยและเส้นปลุกที่ชัดเจน; ทำสำเนาสำหรับโลกที่แตกต่างกัน
|Google Doc
|เทมเพลตสคริปต์เลื่อนใน Google Docs (Template Radar)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ใครก็ตามที่ต้องการเอกสารฉบับเดียวที่สะอาดเพื่อร่างและแชร์
|บล็อกสคริปต์หลักพร้อมข้อมูลทั่วไป ทักษะ รูปลักษณ์ ความสัมพันธ์; คำปลอดภัยแบบง่ายและเส้นปลุก
|Google Doc
เทมเพลตสคริปต์ที่เปลี่ยนแปลงคืออะไร?
สคริปต์คือสำเนาทางกายภาพของความเป็นจริงที่คุณต้องการ มันมีไว้เพื่อให้คุณสามารถทำให้ความเป็นจริงที่แน่นอนและเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการเปลี่ยนไปเป็นจริงได้...โดยการเขียนสคริปต์ คุณกำลังเลือกความเป็นจริงที่จะเปลี่ยนไป ไม่ใช่การสร้างมันขึ้นมา
ความคิดเห็นนี้จาก Redditอธิบายว่าสคริปต์ที่เปลี่ยนแปลงคืออะไร
ในทางกลับกัน แม่แบบเอกสารแบบปรับเปลี่ยนได้เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นจริงที่คุณต้องการ (DR) เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเป็นไปตามกฎที่ชัดเจน เอกสารนี้จะระบุตัวตน สถานที่ เพื่อนและครอบครัว บ้านหรือสถานที่ และขอบเขตที่สนับสนุนการควบคุมและความปลอดภัย
เทมเพลตสคริปต์ที่เปลี่ยนความเป็นจริงเป็นเวอร์ชันที่มีแนวทางมากกว่าของแผนนั้น
มันรวมถึงรายละเอียดหลักพร้อมคำแนะนำสำหรับ คำปลอดภัย, กฎการปลุก, ตัวเลือกการไหลของเวลา, และคำยืนยันสั้น ๆ หรือจุดยึด คิดว่าเป็นเหมือนสคริปต์เดียวกันที่มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในตัว ดังนั้นคุณจึงมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นแทนที่จะต้องจัดการกับสิบแท็บหรือบันทึกที่กระจัดกระจาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งเป้าหมายส่วนตัว
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตสคริปต์การเปลี่ยนผ่านดี?
แม่แบบสคริปต์ที่ปรับเปลี่ยนได้มอบโครงสร้างที่สามารถทำซ้ำได้ ทำให้การปฏิบัติงานของคุณมีความสม่ำเสมอ มีเหตุผล และสามารถติดตามได้ตลอดเวลาและทุกเซสชั่น
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตมีประโยชน์โดยเฉพาะ:
- ✅ ระบุข้อมูลหลักให้ชัดเจนสำหรับตัวตน การตั้งค่า DR ผู้คน เป้าหมาย และกฎระเบียบ เพื่อให้แต่ละเซสชันของสคริปต์มีความสอดคล้องและตรวจสอบได้ง่าย
- ✅ โครงสร้างความปลอดภัยในตัวพร้อมคำปลอดภัย กฎการปลุก และคำสั่งควบคุม เพื่อให้คุณมีสมาธิกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะกังวลกับความไม่แน่นอน
- ✅ ส่วนประกอบแบบโมดูลาร์ที่คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบได้อย่างรวดเร็วใน Notion หรือเบราว์เซอร์ และแชร์กับเพื่อนเพื่อรับข้อเสนอแนะ
- ✅ ข้อความยืนยันที่กระชับ การไหลของเวลา และคำแนะนำฉาก เพื่อให้หน้ากระดาษสะอาด มีเพียงรายละเอียดที่จำเป็นเท่านั้น และบทช่วยนำคุณไปถึงจุดหมาย
📮 ClickUp Insight: 45% ระบุว่า การแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ช่วยให้พวกเขามีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง แนวคิดนี้ชัดเจน แต่การนำไปปฏิบัติจริงคือจุดเริ่มต้นของงานที่แท้จริง (และมักจะเป็นจุดที่หยุดชะงัก) 🚥รู้สึกท่วมท้นกับเป้าหมายใหญ่เช่น "เปิดธุรกิจ"?
ให้ClickUp Brainช่วยคุณ. บรรยายเป้าหมายของคุณ และ ClickUp AI จะช่วยแยกมันออกเป็นงานที่สามารถทำได้จริงและงานย่อย ๆ พร้อมกำหนดวันครบกำหนด และช่วยให้คุณเข้าใกล้ความฝันของคุณได้มากขึ้น 💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้กล่าวว่าประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp.
11 อันดับเทมเพลตสคริปต์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด
นักเปลี่ยนส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยแผนที่สมบูรณ์แบบ พวกเขาจะรวบรวมบันทึก เพลย์ลิสต์เพลงโปรด และคำยืนยันในใจไม่กี่ข้อ จากนั้นพยายามจดจำทุกอย่างไว้ในหัว ดังนั้นสคริปต์การเปลี่ยนจึงพังอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่คุณจะรู้ตัว "เดี๋ยวฉันจำได้" ได้กินเวลาที่คุณต้องใช้ในการสร้างความเป็นจริงที่คุณต้องการจริงๆ นั่นคือการขยายงานที่กำลังเกิดขึ้น
ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบ Converged AI แห่งแรกของโลก ที่รวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว: เก็บเทมเพลตและคำเตือนของคุณไว้ด้วยกัน; ตรึงคำที่ปลอดภัยและเส้นปลุก; เชื่อมโยงคนที่คุณรักกับฉากต่างๆ; เพิ่มการตรวจสอบร่างกายอย่างรวดเร็ว; และแชร์ แก้ไข และใช้หน้าสะอาดซ้ำได้
✨ผลลัพธ์: ควบคุมได้มากขึ้นและเปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นขึ้น—ได้เฉพาะสิ่งที่ จำเป็น ตรงจุดที่คุณต้องการ
แต่ละตัวเลือกด้านล่างนี้ได้รับการคัดเลือกมาอย่างเหมาะสม ด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนและการนำไปใช้ได้จริง เลือกเทมเพลตสคริปต์ที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองตามสไตล์ของคุณ แล้วปรับแต่งสคริปต์ไปตามเวลาจนกว่าจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างสม่ำเสมอ!
1. แม่แบบการตั้งเป้าหมาย ClickUp
ชาวอเมริกันสามในสิบคนตั้งปณิธานอย่างน้อยหนึ่งข้อในปี 2024 และส่วนใหญ่สามารถทำตามได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น นั่นไม่ใช่ภาพที่เราคาดหวังไว้สำหรับทั้งปี แต่ก็เป็นความจริงเมื่อไม่มีเป้าหมายที่สมเหตุสมผล
เทมเพลต SMART Goals ของ ClickUpเปลี่ยนเทมเพลต Shifting Script ให้เป็นแผนการทำงานที่มีชีวิตชีวาซึ่งคุณสามารถเปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และแชร์กับเพื่อนๆ ได้ คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับผลลัพธ์ DR แนบงานสำหรับการเตรียมฉากและการยืนยัน และตั้งการเตือนสำหรับการผ่อนคลายหรือสัญญาณปลุก
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเขียนสคริปต์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ บุคลิกภาพ และรายละเอียดของบ้าน และเพิ่มรายการความปลอดภัย เช่น คำปลอดภัย กฎการปลุก และลำดับเวลา เปลี่ยน "การเปลี่ยนแปลง" จากความหวังที่คลุมเครือให้กลายเป็นขั้นตอนเฉพาะที่คุณทบทวนหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามเป้าหมาย DR ด้วยเป้าหมาย SMART, จุดสำคัญ, และสถานะ เพื่อให้แต่ละเซสชั่นของสคริปต์มีความสม่ำเสมอ และผลลัพธ์ที่ดีสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา
- บันทึกคำปลอดภัย เงื่อนไขการปลุก และคำสั่งควบคุมไว้พร้อมกับคำยืนยันและคำแนะนำสำหรับฉากเพื่อการทบทวนก่อนเริ่มงานอย่างรวดเร็ว
- แชร์เทมเพลตนี้กับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อความรับผิดชอบ ทำให้ความตั้งใจไม่จางหายไปหลังจากสัปดาห์แรก
- เพิ่มบันทึกแบบ Notion สำหรับฟิลด์ตัวตน บ้าน ไม้กายสิทธิ์ และบุคคล โดยรักษาความสะอาดของสคริปต์ไว้ขณะที่คุณปรับปรุงเฉพาะสิ่งที่จำเป็น
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เปลี่ยนที่ต้องการเทมเพลตสคริปต์การเปลี่ยนแปลงที่มีโครงสร้างซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SMART การตรวจสอบรายสัปดาห์ และความรับผิดชอบอย่างอ่อนโยน
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตั้งเป้าหมายใหญ่แต่ยังติดอยู่ในโหมดฝันกลางวันอยู่หรือเปล่า? ลองใช้เทคนิคการเปรียบเทียบทางความคิด + แผนถ้า-แล้ว (MCII/WOOP)— จินตนาการถึงความสำเร็จ ระบุอุปสรรคที่น่าจะเกิดขึ้น แล้วเขียนแผนว่า "ถ้าเป็นเวลา 9:30 แล้ว ฉันจะทำ..." วิธีนี้ช่วยเพิ่มการลงมือทำได้อย่างแน่นอน เพราะการกำหนดเวลา/การกระทำจะเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการตั้งเป้าหมาย
2. แม่แบบบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
นักจิตวิทยาสังเกตว่าบอร์ดวิสัยทัศน์สามารถช่วยให้ผู้คนกำหนดเป้าหมายที่มีความหมายและรักษาแรงจูงใจได้ผ่านสัญญาณภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับกิจกรรมการกระทำเทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ของ ClickUpจะเปลี่ยนภาพ DR ของคุณให้กลายเป็นพิธีกรรมก่อนเริ่มงานที่เป็นประโยชน์
นี่คือวิธีการใช้งาน: ปักหมุดฉากสำหรับสถานที่ บ้าน และบุคคล; เพิ่มคำบรรยายที่สะท้อนบทของคุณ; และจัดกลุ่มภาพตามตัวตน กิจวัตรประจำวัน และช่วงเวลาแรกที่มาถึง เปิดในเบราว์เซอร์หรือเวิร์กโฟลว์ ClickUp ของคุณก่อนเริ่ม ตรวจสอบข้อความยืนยัน และเก็บเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้หน้าดูสะอาดและแก้ไขหรือแชร์ได้ง่าย
ถัดไป จัดให้ภาพสอดคล้องกับคำปลอดภัย กฎการปลุก และข้อความควบคุม เมื่อเวลาผ่านไป ให้เก็บสิ่งที่ช่วยไว้และหมุนเวียนภาพใหม่ๆ เข้ามา เพื่อให้บอร์ดพัฒนาไปพร้อมกับสคริปต์ของคุณโดยไม่รก
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เริ่มต้นแต่ละกะด้วยการทบทวนฉาก DR สัญญาณการมาถึง และคำยืนยันสนับสนุน เพื่อให้ความสนใจสงบและมีสมาธิก่อนที่คุณจะเริ่ม
- เชื่อมโยงภาพแผนที่โดยตรงกับช่องในสคริปต์ เช่น ตัวตน, บ้าน, เพื่อน, และครอบครัว เพื่อให้ภาพและข้อความเสริมกันและกันเพื่อความสม่ำเสมอที่ดี
- แชร์บอร์ดกับผู้ที่คุณไว้วางใจเพื่อการรับผิดชอบเบา ๆ จากนั้นเพิ่มการสะท้อนหลังจากการประชุมเพื่อติดตามสิ่งที่ช่วยและสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงต่อไป
✨ เหมาะสำหรับ: นักคิดเชิงภาพที่ต้องการเทมเพลตสคริปต์ที่เปลี่ยนความเป็นจริง เสริมด้วยฉาก คำแนะนำ และคำยืนยันที่พวกเขาสามารถทบทวนก่อนการเปลี่ยนแปลง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รู้สึกสับสนก่อนเริ่มแต่ละช่วงเป็นเรื่องปกติ คุณเปิดแอปติดตามนิสัยแล้วยังสงสัยว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนดี ควรข้ามอะไรไป และจะใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีได้อย่างไรClickUp Brainสามารถอ่านงานและเอกสารของคุณ จากนั้นสร้างกิจวัตรสั้น ๆ ที่สอดคล้องกับพลังงานและแนวทางของคุณ
ลองใช้คำสั่งนี้ใน ClickUp Brain:
"สร้างกิจวัตรก่อนเริ่มงาน 5 นาที จากตัวติดตามนิสัยของฉันและเทมเพลตสคริปต์เปลี่ยนโหมดของฉัน รวมถึงการดื่มน้ำ การหายใจลึกๆ สองรอบ การยืนยันความมั่นใจหนึ่งครั้ง และการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็วสำหรับคำปลอดภัยและกฎการตื่นของฉัน เปลี่ยนให้เป็นรายการตรวจสอบที่ทำซ้ำสำหรับช่วงเย็น"
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป:
- ClickUp Brain จะร่างกิจวัตรประจำวัน แปลงแต่ละขั้นตอนเป็นงานที่เกิดซ้ำ และตั้งการแจ้งเตือนแบบเบา ๆ เพื่อให้คุณไม่ต้องสลับแท็บไปมา
- หากคุณพูดได้ดีกว่าการพิมพ์ ให้ใช้ Voice to Text เพื่อบันทึกว่าร่างกายของคุณรู้สึกอย่างไร และ ClickUp Brain จะจัดเก็บไว้ในรายการตรวจสอบเดียวกัน
- หากคุณข้ามขั้นตอนใดไป ClickUp Brain จะแนะนำขั้นตอนย่อยที่ง่ายกว่าเพื่อให้คุณทำงานเสร็จตรงเวลาและรักษาสถิติการทำงานต่อเนื่องของคุณไว้ได้
- ตลอดทั้งสัปดาห์ ClickUp Brain จะสรุปสิ่งที่ช่วยได้จริงและแนะนำการปรับปรุงหนึ่งข้อสำหรับเซสชันถัดไป
3. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
ในปี 2024มีพนักงานในสหรัฐอเมริกาไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการต้องการเติบโตนั้นง่ายเพียงใด แต่การสูญเสียแรงจูงใจไปโดยไม่มีแผนนั้นก็เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกัน
แผนพัฒนาตนเองของ ClickUpให้มุมมองรายไตรมาส, การติดตามต่อเนื่องรายสัปดาห์, และการสะท้อนความคิดเพื่อให้ความก้าวหน้าของคุณรู้สึกเป็นจริง ไม่ใช่สุ่ม คุณบันทึกงานเกี่ยวกับตัวตนและบันทึกบุคลิกภาพเพียงครั้งเดียว จากนั้นทบทวนอย่างรวดเร็วในแต่ละครั้งก่อนเริ่มเซสชันเพื่อให้หน้าเพจสะอาดอยู่เสมอ
ตอนนี้มาทำงานกัน เปลี่ยนเป้าหมาย DR ให้เป็นพฤติกรรมเล็กๆ ที่คุณสามารถติดตามได้ในช่วงเวลาที่กำหนด เพิ่มกิจวัตรก่อนเริ่มงาน บันทึกว่าร่างกายรู้สึกอย่างไร และจดบันทึกสิ่งที่ช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เตรียมรายการตรวจสอบก่อนเริ่มงานสำหรับน้ำ การหายใจ และสัญญาณต่างๆ เพื่อให้ร่างกายมั่นคงและบทพูดรู้สึกง่ายต่อการปฏิบัติตาม
- บันทึกข้อมูลความปลอดภัย เช่น คำปลอดภัย, สภาพการตื่น, และขอบเขตภายในมุมมองเดียวกัน เพื่อให้การตัดสินใจควบคุมรวดเร็วและเชื่อถือได้
- ทบทวนบันทึกประจำไตรมาส ติดตามความสำเร็จ และปรับแบบฟอร์ม Reality Shifting Script เพื่อให้คุณเก็บเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เปลี่ยนรูปร่างและนักเรียนที่ต้องการแผนประจำสัปดาห์ที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งเปลี่ยนเป็นการกระทำที่สามารถทำซ้ำได้ พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน คำแนะนำด้านความปลอดภัย และการรับผิดชอบอย่างอ่อนโยน
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือพัฒนาตนเองที่ดีที่สุด
🎥 รับชม: คุณต้องการทิศทางที่แท้จริง ความชัดเจน และจุดมุ่งหมายในชีวิต—โดยไม่ต้องตกหลุมพรางทั่วไปที่ทำให้แผนชีวิตส่วนใหญ่ล้มเหลวหรือไม่? ในวิดีโอนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการสร้างแผนชีวิตใน 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. แม่แบบแผนภูมิหมุดหมาย ClickUp
หากมีสิ่งใดที่ด่านในเกม Super Mario สอนเรา นั่นก็คือจุดตรวจที่ชัดเจนช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไปได้แม่แบบแผนภูมิหมุดหมายของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนจุดสำคัญ เช่น การมาถึงครั้งแรก ฉากแรก ชั้นเรียนหรืองานแรก การพูดคุยกับเพื่อนครั้งแรก และการตรวจสอบกฎการตื่นนอนของคุณอย่างเบาๆ เป็นจุดตรวจที่ชัดเจน
คุณสามารถจัดกลุ่มงานภายใต้แต่ละหมุดหมาย ตั้งวันครบกำหนดที่สอดคล้องกับลำดับเวลา และแนบบันทึกจากบทสคริปต์ของคุณเพื่อเพิ่มบุคลิก ความเป็นบ้าน และบริบทของครอบครัวได้ จับคู่กับเทมเพลตสคริปต์ Reality Shifting ของคุณเพื่อเพิ่มคำปลอดภัยและควบคุมข้อความในหมุดหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สรุปจุดตรวจสอบ DR เช่น การมาถึง วันแรก การตั้งค่าไม้หรืออุปกรณ์ และบุคคลสำคัญที่คุณต้องการพบ เพื่อให้สคริปต์กลายเป็นเส้นทางที่มีแนวทางชัดเจนแทนที่จะเป็นแผนที่คลุมเครือ
- ผูกแต่ละเป้าหมายสำคัญเข้ากับฉากสั้น ๆ คำยืนยัน และสภาพจิตใจขณะตื่นของคุณ เพื่อให้ความปลอดภัยอยู่เคียงข้างการลงมือทำ แทนที่จะแยกอยู่ในเอกสารต่างหาก
- ติดตามความคืบหน้าตลอดเวลาและแก้ไขเหตุการณ์สำคัญเมื่อบทของคุณพัฒนาขึ้น โดยเก็บเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องมาขัดขวางสมาธิ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เปลี่ยนร่างที่ต้องการความก้าวหน้าแบบมีจุดตรวจและขั้นตอนที่สามารถติดตามได้ พร้อมสัญญาณความปลอดภัยและการรับผิดชอบอย่างอ่อนโยน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แผนภูมิความสำเร็จ: คืออะไรและวิธีสร้าง
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เคยสังเกตไหมว่าคุณเร่งความเร็วขึ้นเมื่อเส้นชัยใกล้เข้ามา?นั่นคือปรากฏการณ์เป้าหมายลาดชัน— แรงจูงใจของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นความคืบหน้าชัดเจน ตั้งชื่อจุดตรวจของคุณ (คิดแบบ "ถึง → ระดับเฟิร์สคลาส → การพูดคุยครั้งแรก") เพื่อให้สมองของคุณรู้ว่ากำลังไล่ตามอะไรอยู่
5. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
ผู้เปลี่ยนส่วนใหญ่รู้สึกกระจัดกระจายก่อนเริ่มเซสชัน โดยกระโดดไปมาระหว่างสคริปต์ น้ำ แสง และแท็บนับสิบนี่คือวิธีที่เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpช่วยได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุการกระทำเล็กๆ ที่สอดคล้องกับ DR ของคุณ เช่น การซ้อมฉากหนึ่งนาที การอ่านคำยืนยันสั้นๆ และการอ่านคำปลอดภัยและกฎการตื่นอย่างรวดเร็ว คุณจะเห็นสถิติต่อเนื่อง เก็บเฉพาะสิ่งที่จำเป็น และหน้าจะสะอาดอยู่เสมอเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น เมื่อรู้สึกไม่เข้าที่ คุณสามารถเพิ่มการแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ และทบทวนสิ่งที่ช่วยในเวลาที่เหมาะสม
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างกิจวัตรก่อนเริ่มงานที่ช่วยอบอุ่นร่างกาย ทำให้จิตใจสงบ และรักษาสมาธิให้แน่วแน่ต่อเป้าหมาย DR ที่คุณต้องการบรรลุ
- เชื่อมโยงนิสัยเข้ากับสัญญาณในบทสำหรับอัตลักษณ์ บ้าน และบุคคล เพื่อให้การฝึกซ้อมสะท้อนฉากที่คุณวางแผนจะเข้าไป
- ให้คำนึงถึงความปลอดภัยโดยมองไปที่คำปลอดภัยและกฎการปลุกขณะเตรียมตัว เพื่อให้การควบคุมรู้สึกมั่นคง ไม่ฝืน
- แชร์ตัวติดตามกับเพื่อน ๆ ทบทวนสิ่งที่ดีหลังจากแต่ละเซสชัน และเพิ่มการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยที่ช่วยได้จริงในระยะยาว
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เปลี่ยนร่างที่ต้องการกิจวัตรก่อนเปลี่ยนร่างที่สงบและทำซ้ำได้ พร้อมการกระทำเล็กๆ ที่เชื่อมโยงกับคำบอกในสคริปต์และการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม:การสะสมนิสัย: สร้างกิจวัตรที่ดีขึ้น
👀คำแนะนำที่เป็นมิตร: ให้ClickUp Agentsช่วยดูแลส่วนที่น่าเบื่อเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนกะได้ พวกเขาจะเตือนคุณให้ตรวจสอบรายการก่อนเริ่มกะ (น้ำ → สูดหายใจลึกสองครั้ง → คำปลอดภัย → ตื่น) ใส่สรุปสั้น ๆ หลังเซสชันลงในสคริปต์ของคุณ และอัปเดต เป้าหมาย ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ต้องการตัวแทนของคุณเองหรือไม่? ไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงแค่ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้ติดตาม (เอกสาร, งาน, Google Drive) และระบุการดำเนินการที่ต้องการให้ทำ (สร้างงาน, โพสต์สรุป, ส่งการเตือนเบาๆ) ลดงานที่ไม่จำเป็น เพิ่ม การควบคุม—และเข้าสู่การจัดการเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างราบรื่น
6. แม่แบบแผนการดูแลตนเองของ ClickUp
การดูแลตัวเองไม่ใช่การตามใจตัวเอง แต่เป็นการรักษาตัวเอง
ประโยคนั้นเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ เมื่อร่างกายของคุณตึงเครียดและจิตใจของคุณวุ่นวาย บทพูดก็รู้สึกห่างไกลออกไป
มาเชื่อมโยงความคิดนี้กับสิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกันดีกว่า ลองจับคู่สคริปต์ของคุณกับกิจวัตรเบา ๆ ที่คุณสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องแผนดูแลตัวเองด้วย ClickUpจะ จัดกลุ่มกิจกรรมออกเป็นช่วงเช้า ก่อนเริ่มงาน และช่วงผ่อนคลาย เพื่อให้คุณเลือกเพิ่มเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและรักษาหน้าเพจให้ดูสะอาดตา เมื่อคุณเช็กจุดหลักแต่ละข้อ ร่างกายของคุณจะค่อย ๆ สงบลง และคุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างราบรื่นไร้แรงเสียดทาน
ทำให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องง่าย มองเห็นคำปลอดภัยและกฎการปลุกได้ในทันทีบนหน้าจอเดียวกัน ติดไว้ข้างๆ นิสัยเล็กๆ ที่ช่วยได้จริง หากมีบางคนที่สำคัญ—ครอบครัว เพื่อน ผู้ให้คำปรึกษา—ติดโน้ตสั้นๆ หนึ่งประโยคที่เตือนถึงการปฏิบัติต่อคุณด้วยความใส่ใจของพวกเขา
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างกิจวัตรก่อนเริ่มงานที่อ่อนโยนเพื่อปรับร่างกายและความสนใจให้มั่นคง ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามสคริปต์
- คำนึงถึงความปลอดภัยโดยทบทวนคำที่ปลอดภัย, สภาพการตื่นตัว, และขอบเขตโดยไม่ออกจากหน้า
- ผูกสัญญาณการเชื่อมโยงกับพื้นดินเข้ากับตัวตน บ้าน ครอบครัว และเพื่อนฝูง เพื่อให้แม่แบบบทสคริปต์การเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณยังคงยึดมั่นทางอารมณ์
- แบ่งปันความคืบหน้ากับบุคคลที่ไว้วางใจ ติดตามสิ่งที่ทำได้ดีหลังแต่ละครั้ง และแก้ไขแผนเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการพิธีกรรมยามเช้า ก่อนเริ่มงาน หรือผ่อนคลายที่เรียบง่าย พร้อมมองเห็นคำปลอดภัยและกฎการตื่นนอนได้อย่างชัดเจน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างนิสัยที่ดีที่ควรลอง
7. แม่แบบเส้นทางอาชีพ ClickUp
เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUpมอบแผนที่ง่ายๆ ของบทบาท ทักษะ และจุดตรวจสอบในการหางานและเส้นทางอาชีพของคุณ คุณระบุบทบาทถัดไป เพิ่มทักษะที่จำเป็นในการปลดล็อก จากนั้นแนบคอร์ส โครงการ หรือใบรับรองที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ในสัปดาห์นี้ แต่ละขั้นตอนจะเชื่อมโยงกลับไปยังสคริปต์ของคุณ เพื่อให้เรื่องราวที่คุณกำลังสร้างใน DR สอดคล้องกับงานที่คุณกำลังทำที่นี่
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณคำนึงถึงความปลอดภัยและพลังงานอยู่เสมอ เพิ่มข้อความเบา ๆ เพื่อสร้างสมดุลและขอบเขต เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสม เก็บคำยืนยันสั้น ๆ ที่คุณรักไว้ข้างเป้าหมายที่ยาก และปักหมุดชื่อคนหนึ่งที่ช่วยให้คุณมั่นคงอยู่เสมอ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดบทบาทและช่องว่างทักษะให้ชัดเจนเป็นขั้นตอน เพื่อให้สคริปต์และเป้าหมายการฟื้นฟูระบบของคุณสามารถแปลงเป็นขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการได้จริง
- แนบหลักสูตร โครงการ และงานฝึกปฏิบัติขนาดเล็กไว้ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้และสร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน
- เพิ่มขอบเขตที่อ่อนโยนและตรวจสอบพลังงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณควบคุมจังหวะได้และหลีกเลี่ยงการรับภาระมากเกินไปในขณะที่คุณก้าวหน้า
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ย้ายตำแหน่งที่กำลังวางแผนบทบาทและช่องว่างทักษะให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้เป้าหมายด้านการจัดการความพร้อม (DR) สามารถแปลงเป็นหลักสูตร โครงการ และจุดตรวจสอบที่ปฏิบัติได้จริง
📖 อ่านเพิ่มเติม: ด้านการปรับปรุงที่ทำงาน
8. แม่แบบรายการตรวจสอบ ClickUp
คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาก่อนเริ่มงาน เมื่อมีเรื่องเล็กๆ สิบอย่างแย่งความสนใจพร้อมกัน?เทมเพลตเช็กลิสต์ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดกลุ่มรายการตามวัน จากนั้นเพิ่มขั้นตอนเตรียมงานที่จำเป็นไว้ข้างช่องสคริปต์ที่สำคัญได้เลย
คุณสามารถเก็บบรรทัดสำหรับคำปลอดภัยและกฎการปลุกไว้เพื่อดูอย่างรวดเร็ว ทำเครื่องหมายสิ่งที่จำเป็น และแชร์รายการกับเพื่อน ๆ เพื่อความรับผิดชอบอย่างเบา ๆ หน้าจะยังคงเป็นระเบียบ ง่ายต่อการแก้ไข และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ช่วยคุณเปลี่ยนแปลงได้จริง
ในทางปฏิบัติ คุณควรแนบสัญญาณเล็กๆ กับฉาก DR ของคุณเพื่อให้การซ้อมตรงกับความเป็นจริง แทนที่จะอาศัยการคาดเดา เพิ่มตัวกระตุ้นอัตลักษณ์และบุคลิกภาพ เช่น คำเตือนสั้นๆ หนึ่งบรรทัดเกี่ยวกับสถานที่หรือบ้านที่คุณรัก
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดขั้นตอนประจำสัปดาห์ที่สามารถทำซ้ำได้ ครอบคลุมการดื่มน้ำ การหายใจ การกวาดสายตาดูฉาก และการอ่านข้อความยืนยัน เพื่อให้ร่างกายและความสนใจพร้อม
- ปักหมุดการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็วสำหรับคำปลอดภัยและสถานะการตื่นอยู่ข้างๆ งานที่คุณทำอยู่แล้ว
- เชื่อมโยงรายการประจำวันกับคำบอกในบทสำหรับอัตลักษณ์ สถานที่ บ้าน และบุคคล เพื่อให้แม่แบบได้รับการเสริมสร้างด้วยการกระทำ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการการเตรียมตัวอย่างละเอียดทีละขั้นตอนข้างช่องกรอกข้อมูล พร้อมการเตือนความปลอดภัยอย่างรวดเร็วและความรับผิดชอบในระดับเบา
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุด
9. เทมเพลตสคริปต์การเปลี่ยนความเป็นจริง โดย Template.net
จำช่วงเวลาที่ก่อนที่ตัวละครเอกจะก้าวผ่านตู้เสื้อผ้าในนาร์เนียได้ไหม? มือข้างหนึ่งจับประตู ความสงสัยเล็กน้อย ความหวังเล็กน้อย ผู้เปลี่ยนร่างส่วนใหญ่ก็นั่งอยู่ตรงนั้น เค้าโครงสคริปต์การเปลี่ยนความเป็นจริงฟรีโดย Template. Net นี้มีคำแนะนำเบาๆ สำหรับตัวตนและบุคลิกภาพ สถานที่หรือบ้านของ DR ของคุณ และคนที่คุณต้องการอยู่ใกล้ๆ
มีบรรทัดสำหรับคำปลอดภัยและกฎการปลุกที่มองเห็นได้รวดเร็วเพื่อไม่ให้มีการควบคุมที่บังคับ หน้าที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเมื่อคุณเพิ่มสิ่งที่จำเป็นและแก้ไขสิ่งที่ไม่มี ดังนั้นสคริปต์จึงช่วยให้ร่างกายของคุณสงบลงได้จริงๆ และคุณสามารถเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นได้โดยไม่ต้องคิดซ้ำสอง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งเจตนาของคุณ เตรียมสถานที่ และรวบรวมเครื่องมือ เพื่อให้การเริ่มต้นไม่เคยรู้สึกหนักหนา
- บันทึกข้อมูลประจำตัว รายละเอียดเกี่ยวกับความทนทานต่อภัยพิบัติ และสัญญาณแวดล้อมของฉาก เพื่อให้บทของคุณมีความเฉพาะเจาะจงโดยไม่ซับซ้อน
- ให้เก็บคำปลอดภัยและเงื่อนไขการตื่นไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้การตรวจสอบเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนสถานะ
✨ เหมาะสำหรับ: นักเขียนที่ชอบหน้ากระดาษที่สะอาดและมีแนวทาง พร้อมด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับตัวตนหลัก สถานที่ และผู้คน รวมถึงเส้นความปลอดภัยที่เรียบง่าย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างเป้าหมาย 1, 5 และ 10 ปี
10. เทมเพลตสคริปต์แบบเปลี่ยนได้ โดย SpreadsheetPoint
เมื่อรายละเอียดสคริปต์ของคุณกระจายอยู่ตามแท็บและภาพหน้าจอ ความเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกยุ่งเหยิง เอกสาร Google Doc เดียวที่คุณสามารถเปิดได้ในเบราว์เซอร์ใดก็ได้ จะมอบแม่แบบสคริปต์ที่สะอาดและพร้อมใช้งานให้คุณแก้ไข แบ่งปัน และเชื่อถือได้
SpreadsheetPoint ใช้ตารางที่เรียบง่ายในการบันทึกข้อมูลตัวตน บุคลิกภาพ และการตั้งค่า DR โดยไม่ทำให้ดูรก คุณสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ ข้อความยืนยันที่คุณชื่นชอบ รวมถึงคำปลอดภัยและเส้นเตือนที่ชัดเจน เพื่อให้การตรวจสอบการควบคุมเกิดขึ้นตรงจุดที่คุณต้องการเขียน
เนื่องจากเป็น Google Docs จึงสามารถทำสำเนาเวอร์ชันสำหรับโลกต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รักษาหน้าให้สะอาด และพิมพ์สำเนาให้น้อยที่สุดหากการเห็นกระดาษช่วยให้ร่างกายของคุณสงบลง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกอัตลักษณ์ สถานที่หรือบ้านในกรณีฉุกเฉิน เสื้อผ้า และลักษณะทางกายภาพ เพื่อให้เทมเพลตสคริปต์การเปลี่ยนความเป็นจริงอ่านได้เหมือนกับโปรไฟล์ตัวละครที่แม่นยำ
- เพิ่มแถวความสัมพันธ์สำหรับครอบครัว, เพื่อน, ผู้ให้คำปรึกษา, และผู้ที่คุณควรหลีกเลี่ยง เพื่อให้พลวัตทางสังคมสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ
- คำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอด้วยเส้นแบ่งที่ชัดเจนสำหรับคำปลอดภัย สภาพการตื่นตัว และขอบเขต เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ฝืน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ Google Docs ที่ต้องการสคริปต์แบบตารางที่สามารถพิมพ์ได้ พร้อมความสัมพันธ์ ข้อความยืนยัน และบรรทัดสำหรับคำปลอดภัยที่ชัดเจน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง
11. เทมเพลตสคริปต์การเลื่อนเอกสาร Google Docs โดย Template Radar
คุณนั่งลงเพื่อเขียนบท และทุกอย่างกระจัดกระจาย แท็บ Notion อยู่ที่นี่ โน้ตในโทรศัพท์ที่มีคำปลอดภัยอยู่ที่นั่น และเรื่องราว DR ที่เขียนค้างไว้ในหน้าต่างอื่น เทมเพลตสคริปต์แบบเลื่อนใน Google Docs นี้ คือที่เดียวที่คุณสามารถเปิดในเบราว์เซอร์ของคุณ เติมข้อมูลอย่างใจเย็น และแชร์ได้หากคุณต้องการให้คนอื่นช่วยตรวจสอบ
เริ่มต้นด้วยบล็อกสคริปต์หลักและบอกความจริงของคุณในแบบที่คุณเห็น จากนั้นเพิ่มส่วนง่ายๆ ที่มันให้มา: ข้อมูลทั่วไป บุคลิกภาพและทักษะ รูปลักษณ์ และความสัมพันธ์ เก็บบันทึกสั้นๆ สำหรับคำที่ปลอดภัยและตื่นตัวเพื่อให้ความปลอดภัยอยู่ในสายตาเมื่อคุณต้องการ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกเรื่องราว DR ของคุณก่อน จากนั้นค่อยเพิ่มตัวตน ทักษะ และรูปลักษณ์ เพื่อให้อ่านแล้วเหมือนกับโปรไฟล์ตัวละครที่ชัดเจน
- เพิ่มแถวความสัมพันธ์สำหรับครอบครัว, เพื่อน, ผู้ให้คำปรึกษา, และบุคคลที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้พลวัตทางสังคมสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการ
- รักษาความปลอดภัยให้อยู่ในสายตาด้วยคำปลอดภัยง่ายๆ และเส้นเตือนที่คุณใช้ทบทวนบทของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเอกสารเดียวที่เรียบร้อยเพื่อร่างบทหลักก่อน จากนั้นเพิ่มทักษะ, ลักษณะ, ความสัมพันธ์, และความปลอดภัย
📖 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือแดชบอร์ด OKR
คลิกเดียวใน ClickUp เปลี่ยนแปลงสองครั้ง: การยกระดับบทสคริปต์ของคุณ
คุณมาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว เราได้ครอบคลุมทั้งเนื้อหาและเหตุผล จากนั้นได้พาคุณไปดูเครื่องมือจริงที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้ทันที เป้าหมายนั้นเรียบง่าย คือมอบเทมเพลตสคริปต์ที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งคุณสามารถไว้วางใจได้
แต่คำถามคือ: ทำไมต้องเลือก ClickUp ในเมื่อมีแอปมากมาย?
เพราะมันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวโดยไม่เกะกะคุณ
คุณสามารถเขียนบทของคุณ, เก็บรายการตรวจสอบเล็กๆ, ตั้งการเตือนใจที่อ่อนโยน, และวางแผนฉากบนกระดานไวท์บอร์ด ทั้งหมดนี้เคียงข้างกัน หากคุณพร้อม เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ เปิด ClickUp คัดลอกเทมเพลตหนึ่งอัน
สมัครใช้ ClickUpตอนนี้เลย!