เทมเพลตสคริปต์เปลี่ยนชีวิตฟรี เพื่อสร้างโครงสร้างความเป็นจริงที่คุณต้องการ

Praburam
Growth Marketing Manager
25 พฤศจิกายน 2568

โปรดจำไว้ว่า ในช่วงการล็อกดาวน์จากโควิด-19 หลายคนหันมาใช้คลิปซับลิมินัลบน YouTube เพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของตนเอง ด้วยการตั้งเจตนาและฟังเป็นประจำทุกวัน แนวคิดนั้นเรียบง่าย: เลือกสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย สุขภาพ อาชีพ หรือชีวิตรักของคุณ; ให้เวลาและความใส่ใจ; แล้วปล่อยให้ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่ของมัน

การเปลี่ยนรูปแบบที่ชัดเจนนำความหวังเดียวกันนั้นมาสร้างโครงสร้าง มันคือแผนการเขียนของความเป็นจริงที่คุณต้องการ: คุณเป็นใครที่นั่น โลกนั้นทำงานอย่างไร ผู้คนรอบตัวคุณ และพื้นฐานความปลอดภัย เช่น คำปลอดภัยและกฎการปลุก

คิดถึงมันเหมือนกับรายการตรวจสอบที่สงบและเรื่องราวที่คุณเชื่อในแต่ละเซสชั่นจะให้คำแนะนำแทนการเดาสุ่มช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยและควบคุมได้

ในคู่มือนี้ คุณจะพบตัวเลือกที่ดีที่สุด รวมถึงเทมเพลตสคริปต์เปลี่ยนความเป็นจริงที่พร้อมใช้งาน และเคล็ดลับง่ายๆ เพื่อรักษาเทมเพลตของคุณให้สะอาดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จำเป็นจริงๆ

11 แบบฟอร์มสคริปต์การเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในภาพรวม:

นี่คือตารางสรุปแบบรวดเร็วสำหรับแม่แบบสคริปต์เปลี่ยนความเป็นจริงของClickUpและ Google Docs ทั้งหมดที่แนะนำในคู่มือนี้:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตการตั้งเป้าหมาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้เปลี่ยนแปลงที่ต้องการสคริปต์ที่มีโครงสร้างชัดเจน เชื่อมโยงกับเป้าหมาย SMART การติดตามผลรายสัปดาห์ และความรับผิดชอบติดตามเป้าหมาย DR ด้วยเป้าหมาย SMART, จุดสำคัญ, สถานะ; จัดเก็บคำปลอดภัย, กฎการปลุก, คำสั่งควบคุม; แนบคำแนะนำและคำยืนยัน; แชร์กับเพื่อนClickUp Goals + รายการ
เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักคิดเชิงภาพที่ต้องการฉาก, สัญญาณ, และการยืนยันเพื่อทบทวนก่อนเริ่มงานปักหมุดสถานที่/บุคคล/บ้านใน Pinterest พร้อมคำบรรยาย; จัดกลุ่มตามอัตลักษณ์และช่วงเวลาที่เข้าถึงครั้งแรก; จัดวางภาพให้สอดคล้องกับคำปลอดภัยและกฎการปลุก; แก้ไขและแชร์ได้ง่ายClickUp Whiteboard
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้เปลี่ยนและผู้เรียนที่เปลี่ยนผลลัพธ์ DR ให้เป็นการกระทำที่สามารถติดตามได้รายสัปดาห์มุมมองรายไตรมาสและสถิติต่อเนื่องรายสัปดาห์; รายการตรวจสอบก่อนเริ่มงาน (น้ำ, การหายใจ, สัญญาณเตือน); บันทึกสภาพร่างกาย/พลังงาน; รายการความปลอดภัยในมุมมองเดียวกันClickUp รายการ + เป้าหมาย
เทมเพลตแผนภูมิหมุดหมาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักแข่งที่ต้องการความก้าวหน้าแบบมีจุดตรวจและสามารถติดตามระยะทางได้การมาถึงของแผน, ฉากแรก, วันแรก, การตั้งค่าอุปกรณ์; เชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญกับตัวกระตุ้น, คำยืนยัน, สภาพการตื่น; การติดตามความคืบหน้าตามเวลาClickUp แผนงานกานต์ต์/เป้าหมาย
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัว ClickUpรับเทมเพลตฟรีใครก็ตามที่กำลังสร้างกิจวัตรก่อนเริ่มงานที่สงบและทำซ้ำได้รายการการกระทำเล็กๆ ที่เชื่อมโยงกับสัญญาณในบท; การทำต่อเนื่องและการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว; แบ่งปันเพื่อความรับผิดชอบแบบเบาๆ; ปรับเปลี่ยนตามที่คุณเรียนรู้ClickUp รายการ + ปฏิทิน
เทมเพลตแผนการดูแลตนเอง ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ใช้ที่ต้องการกิจวัตรยามเช้า ก่อนเข้างาน และผ่อนคลายที่ช่วยให้ความปลอดภัยอยู่ในสายตาจัดกลุ่มนิสัยตามช่วงเวลาของวัน; เก็บคำปลอดภัย กฎการปลุก และขอบเขตให้อยู่ในสายตา; เชื่อมโยงสัญญาณการยึดโยงกับตัวตน บ้าน ครอบครัว และเพื่อนClickUp รายการ
เทมเพลตเส้นทางอาชีพ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้วางแผนการย้ายที่ทำงาน บทบาท ทักษะ และจุดตรวจสอบที่สอดคล้องกับเป้าหมายการกู้คืนระบบกำหนดบทบาทและช่องว่างทักษะ; แนบหลักสูตร/โครงการ; เพิ่มขอบเขต/การตรวจสอบพลังงาน; เก็บคำยืนยันไว้ใกล้กับเป้าหมายที่ยากClickUp รายการ + ไทม์ไลน์
เทมเพลตเช็กลิสต์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ใช้ที่ต้องการขั้นตอนเตรียมการอย่างละเอียดข้างช่องสคริปต์จัดกลุ่มตามวัน; ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว (คำปลอดภัย, กฎการปลุก); เชื่อมโยงรายการกับตัวตน, สถานที่, บ้าน, คน; แชร์เพื่อความรับผิดชอบClickUp เช็กลิสต์
เทมเพลตสคริปต์การเปลี่ยนความเป็นจริง (Template.Net)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักเขียนที่ต้องการคำแนะนำที่อ่อนโยนในหน้ากระดาษที่สะอาดส่วนของอัตลักษณ์ บุคลิก สถานที่/บ้าน ผู้คน; คำปลอดภัยสำหรับดูอย่างรวดเร็วและบรรทัดปลุก; เพิ่มหรือลบรายละเอียดได้ง่ายเว็บ/เอกสาร
เทมเพลตการเปลี่ยนสคริปต์ (SpreadsheetPoint)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้ใช้ Google Docs ที่ต้องการสคริปต์เดียวที่สามารถพิมพ์ได้การตั้งค่าตัวตนและการกู้คืนระบบแบบตาราง; ความสัมพันธ์และการยืนยัน; คำปลอดภัยและเส้นปลุกที่ชัดเจน; ทำสำเนาสำหรับโลกที่แตกต่างกันGoogle Doc
เทมเพลตสคริปต์เลื่อนใน Google Docs (Template Radar)ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ใครก็ตามที่ต้องการเอกสารฉบับเดียวที่สะอาดเพื่อร่างและแชร์บล็อกสคริปต์หลักพร้อมข้อมูลทั่วไป ทักษะ รูปลักษณ์ ความสัมพันธ์; คำปลอดภัยแบบง่ายและเส้นปลุกGoogle Doc

เทมเพลตสคริปต์ที่เปลี่ยนแปลงคืออะไร?

สคริปต์คือสำเนาทางกายภาพของความเป็นจริงที่คุณต้องการ มันมีไว้เพื่อให้คุณสามารถทำให้ความเป็นจริงที่แน่นอนและเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการเปลี่ยนไปเป็นจริงได้...โดยการเขียนสคริปต์ คุณกำลังเลือกความเป็นจริงที่จะเปลี่ยนไป ไม่ใช่การสร้างมันขึ้นมา

ความคิดเห็นนี้จาก Redditอธิบายว่าสคริปต์ที่เปลี่ยนแปลงคืออะไร

ในทางกลับกัน แม่แบบเอกสารแบบปรับเปลี่ยนได้เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นจริงที่คุณต้องการ (DR) เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเป็นไปตามกฎที่ชัดเจน เอกสารนี้จะระบุตัวตน สถานที่ เพื่อนและครอบครัว บ้านหรือสถานที่ และขอบเขตที่สนับสนุนการควบคุมและความปลอดภัย

เทมเพลตสคริปต์ที่เปลี่ยนความเป็นจริงเป็นเวอร์ชันที่มีแนวทางมากกว่าของแผนนั้น

มันรวมถึงรายละเอียดหลักพร้อมคำแนะนำสำหรับ คำปลอดภัย, กฎการปลุก, ตัวเลือกการไหลของเวลา, และคำยืนยันสั้น ๆ หรือจุดยึด คิดว่าเป็นเหมือนสคริปต์เดียวกันที่มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในตัว ดังนั้นคุณจึงมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นแทนที่จะต้องจัดการกับสิบแท็บหรือบันทึกที่กระจัดกระจาย

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตสคริปต์การเปลี่ยนผ่านดี?

แม่แบบสคริปต์ที่ปรับเปลี่ยนได้มอบโครงสร้างที่สามารถทำซ้ำได้ ทำให้การปฏิบัติงานของคุณมีความสม่ำเสมอ มีเหตุผล และสามารถติดตามได้ตลอดเวลาและทุกเซสชั่น

นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตมีประโยชน์โดยเฉพาะ:

  • ✅ ระบุข้อมูลหลักให้ชัดเจนสำหรับตัวตน การตั้งค่า DR ผู้คน เป้าหมาย และกฎระเบียบ เพื่อให้แต่ละเซสชันของสคริปต์มีความสอดคล้องและตรวจสอบได้ง่าย
  • ✅ โครงสร้างความปลอดภัยในตัวพร้อมคำปลอดภัย กฎการปลุก และคำสั่งควบคุม เพื่อให้คุณมีสมาธิกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะกังวลกับความไม่แน่นอน
  • ✅ ส่วนประกอบแบบโมดูลาร์ที่คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบได้อย่างรวดเร็วใน Notion หรือเบราว์เซอร์ และแชร์กับเพื่อนเพื่อรับข้อเสนอแนะ
  • ✅ ข้อความยืนยันที่กระชับ การไหลของเวลา และคำแนะนำฉาก เพื่อให้หน้ากระดาษสะอาด มีเพียงรายละเอียดที่จำเป็นเท่านั้น และบทช่วยนำคุณไปถึงจุดหมาย

📮 ClickUp Insight: 45% ระบุว่า การแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ช่วยให้พวกเขามีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง แนวคิดนี้ชัดเจน แต่การนำไปปฏิบัติจริงคือจุดเริ่มต้นของงานที่แท้จริง (และมักจะเป็นจุดที่หยุดชะงัก) 🚥รู้สึกท่วมท้นกับเป้าหมายใหญ่เช่น "เปิดธุรกิจ"?

ให้ClickUp Brainช่วยคุณ. บรรยายเป้าหมายของคุณ และ ClickUp AI จะช่วยแยกมันออกเป็นงานที่สามารถทำได้จริงและงานย่อย ๆ พร้อมกำหนดวันครบกำหนด และช่วยให้คุณเข้าใกล้ความฝันของคุณได้มากขึ้น 💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้กล่าวว่าประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp.

11 อันดับเทมเพลตสคริปต์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด

นักเปลี่ยนส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยแผนที่สมบูรณ์แบบ พวกเขาจะรวบรวมบันทึก เพลย์ลิสต์เพลงโปรด และคำยืนยันในใจไม่กี่ข้อ จากนั้นพยายามจดจำทุกอย่างไว้ในหัว ดังนั้นสคริปต์การเปลี่ยนจึงพังอย่างรวดเร็ว

ก่อนที่คุณจะรู้ตัว "เดี๋ยวฉันจำได้" ได้กินเวลาที่คุณต้องใช้ในการสร้างความเป็นจริงที่คุณต้องการจริงๆ นั่นคือการขยายงานที่กำลังเกิดขึ้น

ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบ Converged AI แห่งแรกของโลก ที่รวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว: เก็บเทมเพลตและคำเตือนของคุณไว้ด้วยกัน; ตรึงคำที่ปลอดภัยและเส้นปลุก; เชื่อมโยงคนที่คุณรักกับฉากต่างๆ; เพิ่มการตรวจสอบร่างกายอย่างรวดเร็ว; และแชร์ แก้ไข และใช้หน้าสะอาดซ้ำได้

ผลลัพธ์: ควบคุมได้มากขึ้นและเปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นขึ้น—ได้เฉพาะสิ่งที่ จำเป็น ตรงจุดที่คุณต้องการ

แต่ละตัวเลือกด้านล่างนี้ได้รับการคัดเลือกมาอย่างเหมาะสม ด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนและการนำไปใช้ได้จริง เลือกเทมเพลตสคริปต์ที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองตามสไตล์ของคุณ แล้วปรับแต่งสคริปต์ไปตามเวลาจนกว่าจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างสม่ำเสมอ!

1. แม่แบบการตั้งเป้าหมาย ClickUp

เทมเพลตการตั้งเป้าหมาย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จดบันทึกสิ่งที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย คนที่คุณพบเจอ และสิ่งที่ควรปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วยเทมเพลตการตั้งเป้าหมายของ ClickUp

ชาวอเมริกันสามในสิบคนตั้งปณิธานอย่างน้อยหนึ่งข้อในปี 2024 และส่วนใหญ่สามารถทำตามได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น นั่นไม่ใช่ภาพที่เราคาดหวังไว้สำหรับทั้งปี แต่ก็เป็นความจริงเมื่อไม่มีเป้าหมายที่สมเหตุสมผล

เทมเพลต SMART Goals ของ ClickUpเปลี่ยนเทมเพลต Shifting Script ให้เป็นแผนการทำงานที่มีชีวิตชีวาซึ่งคุณสามารถเปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และแชร์กับเพื่อนๆ ได้ คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับผลลัพธ์ DR แนบงานสำหรับการเตรียมฉากและการยืนยัน และตั้งการเตือนสำหรับการผ่อนคลายหรือสัญญาณปลุก

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเขียนสคริปต์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ บุคลิกภาพ และรายละเอียดของบ้าน และเพิ่มรายการความปลอดภัย เช่น คำปลอดภัย กฎการปลุก และลำดับเวลา เปลี่ยน "การเปลี่ยนแปลง" จากความหวังที่คลุมเครือให้กลายเป็นขั้นตอนเฉพาะที่คุณทบทวนหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามเป้าหมาย DR ด้วยเป้าหมาย SMART, จุดสำคัญ, และสถานะ เพื่อให้แต่ละเซสชั่นของสคริปต์มีความสม่ำเสมอ และผลลัพธ์ที่ดีสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา
  • บันทึกคำปลอดภัย เงื่อนไขการปลุก และคำสั่งควบคุมไว้พร้อมกับคำยืนยันและคำแนะนำสำหรับฉากเพื่อการทบทวนก่อนเริ่มงานอย่างรวดเร็ว
  • แชร์เทมเพลตนี้กับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อความรับผิดชอบ ทำให้ความตั้งใจไม่จางหายไปหลังจากสัปดาห์แรก
  • เพิ่มบันทึกแบบ Notion สำหรับฟิลด์ตัวตน บ้าน ไม้กายสิทธิ์ และบุคคล โดยรักษาความสะอาดของสคริปต์ไว้ขณะที่คุณปรับปรุงเฉพาะสิ่งที่จำเป็น

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เปลี่ยนที่ต้องการเทมเพลตสคริปต์การเปลี่ยนแปลงที่มีโครงสร้างซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SMART การตรวจสอบรายสัปดาห์ และความรับผิดชอบอย่างอ่อนโยน

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตั้งเป้าหมายใหญ่แต่ยังติดอยู่ในโหมดฝันกลางวันอยู่หรือเปล่า? ลองใช้เทคนิคการเปรียบเทียบทางความคิด + แผนถ้า-แล้ว (MCII/WOOP)— จินตนาการถึงความสำเร็จ ระบุอุปสรรคที่น่าจะเกิดขึ้น แล้วเขียนแผนว่า "ถ้าเป็นเวลา 9:30 แล้ว ฉันจะทำ..." วิธีนี้ช่วยเพิ่มการลงมือทำได้อย่างแน่นอน เพราะการกำหนดเวลา/การกระทำจะเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน

2. แม่แบบบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp

เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เก็บเวอร์ชันที่เรียบง่ายสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็ว และบอร์ดที่มีรายละเอียดสำหรับการทำงานเชิงลึกผ่านเทมเพลต ClickUp Vision Board

นักจิตวิทยาสังเกตว่าบอร์ดวิสัยทัศน์สามารถช่วยให้ผู้คนกำหนดเป้าหมายที่มีความหมายและรักษาแรงจูงใจได้ผ่านสัญญาณภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับกิจกรรมการกระทำเทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ของ ClickUpจะเปลี่ยนภาพ DR ของคุณให้กลายเป็นพิธีกรรมก่อนเริ่มงานที่เป็นประโยชน์

นี่คือวิธีการใช้งาน: ปักหมุดฉากสำหรับสถานที่ บ้าน และบุคคล; เพิ่มคำบรรยายที่สะท้อนบทของคุณ; และจัดกลุ่มภาพตามตัวตน กิจวัตรประจำวัน และช่วงเวลาแรกที่มาถึง เปิดในเบราว์เซอร์หรือเวิร์กโฟลว์ ClickUp ของคุณก่อนเริ่ม ตรวจสอบข้อความยืนยัน และเก็บเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้หน้าดูสะอาดและแก้ไขหรือแชร์ได้ง่าย

ถัดไป จัดให้ภาพสอดคล้องกับคำปลอดภัย กฎการปลุก และข้อความควบคุม เมื่อเวลาผ่านไป ให้เก็บสิ่งที่ช่วยไว้และหมุนเวียนภาพใหม่ๆ เข้ามา เพื่อให้บอร์ดพัฒนาไปพร้อมกับสคริปต์ของคุณโดยไม่รก

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เริ่มต้นแต่ละกะด้วยการทบทวนฉาก DR สัญญาณการมาถึง และคำยืนยันสนับสนุน เพื่อให้ความสนใจสงบและมีสมาธิก่อนที่คุณจะเริ่ม
  • เชื่อมโยงภาพแผนที่โดยตรงกับช่องในสคริปต์ เช่น ตัวตน, บ้าน, เพื่อน, และครอบครัว เพื่อให้ภาพและข้อความเสริมกันและกันเพื่อความสม่ำเสมอที่ดี
  • แชร์บอร์ดกับผู้ที่คุณไว้วางใจเพื่อการรับผิดชอบเบา ๆ จากนั้นเพิ่มการสะท้อนหลังจากการประชุมเพื่อติดตามสิ่งที่ช่วยและสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงต่อไป

✨ เหมาะสำหรับ: นักคิดเชิงภาพที่ต้องการเทมเพลตสคริปต์ที่เปลี่ยนความเป็นจริง เสริมด้วยฉาก คำแนะนำ และคำยืนยันที่พวกเขาสามารถทบทวนก่อนการเปลี่ยนแปลง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รู้สึกสับสนก่อนเริ่มแต่ละช่วงเป็นเรื่องปกติ คุณเปิดแอปติดตามนิสัยแล้วยังสงสัยว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนดี ควรข้ามอะไรไป และจะใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีได้อย่างไรClickUp Brainสามารถอ่านงานและเอกสารของคุณ จากนั้นสร้างกิจวัตรสั้น ๆ ที่สอดคล้องกับพลังงานและแนวทางของคุณ

ลองใช้คำสั่งนี้ใน ClickUp Brain:

"สร้างกิจวัตรก่อนเริ่มงาน 5 นาที จากตัวติดตามนิสัยของฉันและเทมเพลตสคริปต์เปลี่ยนโหมดของฉัน รวมถึงการดื่มน้ำ การหายใจลึกๆ สองรอบ การยืนยันความมั่นใจหนึ่งครั้ง และการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็วสำหรับคำปลอดภัยและกฎการตื่นของฉัน เปลี่ยนให้เป็นรายการตรวจสอบที่ทำซ้ำสำหรับช่วงเย็น"

สรุปเซสชันและแนะนำขั้นตอนถัดไปด้วย ClickUp Brain
สรุปเซสชันและแนะนำขั้นตอนถัดไปกับ ClickUp Brain

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป:

  • ClickUp Brain จะร่างกิจวัตรประจำวัน แปลงแต่ละขั้นตอนเป็นงานที่เกิดซ้ำ และตั้งการแจ้งเตือนแบบเบา ๆ เพื่อให้คุณไม่ต้องสลับแท็บไปมา
  • หากคุณพูดได้ดีกว่าการพิมพ์ ให้ใช้ Voice to Text เพื่อบันทึกว่าร่างกายของคุณรู้สึกอย่างไร และ ClickUp Brain จะจัดเก็บไว้ในรายการตรวจสอบเดียวกัน
  • หากคุณข้ามขั้นตอนใดไป ClickUp Brain จะแนะนำขั้นตอนย่อยที่ง่ายกว่าเพื่อให้คุณทำงานเสร็จตรงเวลาและรักษาสถิติการทำงานต่อเนื่องของคุณไว้ได้
  • ตลอดทั้งสัปดาห์ ClickUp Brain จะสรุปสิ่งที่ช่วยได้จริงและแนะนำการปรับปรุงหนึ่งข้อสำหรับเซสชันถัดไป

3. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp

เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนผลลัพธ์การพัฒนาตนเอง (DR) ให้เป็นขั้นตอนที่วัดผลได้ในแต่ละสัปดาห์ พร้อมสถานะและความคืบหน้า ด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUp

ในปี 2024มีพนักงานในสหรัฐอเมริกาไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการต้องการเติบโตนั้นง่ายเพียงใด แต่การสูญเสียแรงจูงใจไปโดยไม่มีแผนนั้นก็เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกัน

แผนพัฒนาตนเองของ ClickUpให้มุมมองรายไตรมาส, การติดตามต่อเนื่องรายสัปดาห์, และการสะท้อนความคิดเพื่อให้ความก้าวหน้าของคุณรู้สึกเป็นจริง ไม่ใช่สุ่ม คุณบันทึกงานเกี่ยวกับตัวตนและบันทึกบุคลิกภาพเพียงครั้งเดียว จากนั้นทบทวนอย่างรวดเร็วในแต่ละครั้งก่อนเริ่มเซสชันเพื่อให้หน้าเพจสะอาดอยู่เสมอ

ตอนนี้มาทำงานกัน เปลี่ยนเป้าหมาย DR ให้เป็นพฤติกรรมเล็กๆ ที่คุณสามารถติดตามได้ในช่วงเวลาที่กำหนด เพิ่มกิจวัตรก่อนเริ่มงาน บันทึกว่าร่างกายรู้สึกอย่างไร และจดบันทึกสิ่งที่ช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เตรียมรายการตรวจสอบก่อนเริ่มงานสำหรับน้ำ การหายใจ และสัญญาณต่างๆ เพื่อให้ร่างกายมั่นคงและบทพูดรู้สึกง่ายต่อการปฏิบัติตาม
  • บันทึกข้อมูลความปลอดภัย เช่น คำปลอดภัย, สภาพการตื่น, และขอบเขตภายในมุมมองเดียวกัน เพื่อให้การตัดสินใจควบคุมรวดเร็วและเชื่อถือได้
  • ทบทวนบันทึกประจำไตรมาส ติดตามความสำเร็จ และปรับแบบฟอร์ม Reality Shifting Script เพื่อให้คุณเก็บเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เปลี่ยนรูปร่างและนักเรียนที่ต้องการแผนประจำสัปดาห์ที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งเปลี่ยนเป็นการกระทำที่สามารถทำซ้ำได้ พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน คำแนะนำด้านความปลอดภัย และการรับผิดชอบอย่างอ่อนโยน

🎥 รับชม: คุณต้องการทิศทางที่แท้จริง ความชัดเจน และจุดมุ่งหมายในชีวิต—โดยไม่ต้องตกหลุมพรางทั่วไปที่ทำให้แผนชีวิตส่วนใหญ่ล้มเหลวหรือไม่? ในวิดีโอนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการสร้างแผนชีวิตใน 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

4. แม่แบบแผนภูมิหมุดหมาย ClickUp

เทมเพลตแผนภูมิหมุดหมาย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ต้องปรับปรุงก่อนกะถัดไปด้วยเทมเพลตแผนภูมิหมุดหมายของ ClickUp

หากมีสิ่งใดที่ด่านในเกม Super Mario สอนเรา นั่นก็คือจุดตรวจที่ชัดเจนช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไปได้แม่แบบแผนภูมิหมุดหมายของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนจุดสำคัญ เช่น การมาถึงครั้งแรก ฉากแรก ชั้นเรียนหรืองานแรก การพูดคุยกับเพื่อนครั้งแรก และการตรวจสอบกฎการตื่นนอนของคุณอย่างเบาๆ เป็นจุดตรวจที่ชัดเจน

คุณสามารถจัดกลุ่มงานภายใต้แต่ละหมุดหมาย ตั้งวันครบกำหนดที่สอดคล้องกับลำดับเวลา และแนบบันทึกจากบทสคริปต์ของคุณเพื่อเพิ่มบุคลิก ความเป็นบ้าน และบริบทของครอบครัวได้ จับคู่กับเทมเพลตสคริปต์ Reality Shifting ของคุณเพื่อเพิ่มคำปลอดภัยและควบคุมข้อความในหมุดหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สรุปจุดตรวจสอบ DR เช่น การมาถึง วันแรก การตั้งค่าไม้หรืออุปกรณ์ และบุคคลสำคัญที่คุณต้องการพบ เพื่อให้สคริปต์กลายเป็นเส้นทางที่มีแนวทางชัดเจนแทนที่จะเป็นแผนที่คลุมเครือ
  • ผูกแต่ละเป้าหมายสำคัญเข้ากับฉากสั้น ๆ คำยืนยัน และสภาพจิตใจขณะตื่นของคุณ เพื่อให้ความปลอดภัยอยู่เคียงข้างการลงมือทำ แทนที่จะแยกอยู่ในเอกสารต่างหาก
  • ติดตามความคืบหน้าตลอดเวลาและแก้ไขเหตุการณ์สำคัญเมื่อบทของคุณพัฒนาขึ้น โดยเก็บเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องมาขัดขวางสมาธิ

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เปลี่ยนร่างที่ต้องการความก้าวหน้าแบบมีจุดตรวจและขั้นตอนที่สามารถติดตามได้ พร้อมสัญญาณความปลอดภัยและการรับผิดชอบอย่างอ่อนโยน

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เคยสังเกตไหมว่าคุณเร่งความเร็วขึ้นเมื่อเส้นชัยใกล้เข้ามา?นั่นคือปรากฏการณ์เป้าหมายลาดชัน— แรงจูงใจของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นความคืบหน้าชัดเจน ตั้งชื่อจุดตรวจของคุณ (คิดแบบ "ถึง → ระดับเฟิร์สคลาส → การพูดคุยครั้งแรก") เพื่อให้สมองของคุณรู้ว่ากำลังไล่ตามอะไรอยู่

5. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp

เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัว ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดแท็กช่วงเวลาแห่งความกตัญญู และปรับแต่งกิจวัตรตามบุคลิกภาพและเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUp

ผู้เปลี่ยนส่วนใหญ่รู้สึกกระจัดกระจายก่อนเริ่มเซสชัน โดยกระโดดไปมาระหว่างสคริปต์ น้ำ แสง และแท็บนับสิบนี่คือวิธีที่เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpช่วยได้

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุการกระทำเล็กๆ ที่สอดคล้องกับ DR ของคุณ เช่น การซ้อมฉากหนึ่งนาที การอ่านคำยืนยันสั้นๆ และการอ่านคำปลอดภัยและกฎการตื่นอย่างรวดเร็ว คุณจะเห็นสถิติต่อเนื่อง เก็บเฉพาะสิ่งที่จำเป็น และหน้าจะสะอาดอยู่เสมอเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น เมื่อรู้สึกไม่เข้าที่ คุณสามารถเพิ่มการแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ และทบทวนสิ่งที่ช่วยในเวลาที่เหมาะสม

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างกิจวัตรก่อนเริ่มงานที่ช่วยอบอุ่นร่างกาย ทำให้จิตใจสงบ และรักษาสมาธิให้แน่วแน่ต่อเป้าหมาย DR ที่คุณต้องการบรรลุ
  • เชื่อมโยงนิสัยเข้ากับสัญญาณในบทสำหรับอัตลักษณ์ บ้าน และบุคคล เพื่อให้การฝึกซ้อมสะท้อนฉากที่คุณวางแผนจะเข้าไป
  • ให้คำนึงถึงความปลอดภัยโดยมองไปที่คำปลอดภัยและกฎการปลุกขณะเตรียมตัว เพื่อให้การควบคุมรู้สึกมั่นคง ไม่ฝืน
  • แชร์ตัวติดตามกับเพื่อน ๆ ทบทวนสิ่งที่ดีหลังจากแต่ละเซสชัน และเพิ่มการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยที่ช่วยได้จริงในระยะยาว

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เปลี่ยนร่างที่ต้องการกิจวัตรก่อนเปลี่ยนร่างที่สงบและทำซ้ำได้ พร้อมการกระทำเล็กๆ ที่เชื่อมโยงกับคำบอกในสคริปต์และการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว

👀คำแนะนำที่เป็นมิตร: ให้ClickUp Agentsช่วยดูแลส่วนที่น่าเบื่อเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนกะได้ พวกเขาจะเตือนคุณให้ตรวจสอบรายการก่อนเริ่มกะ (น้ำ → สูดหายใจลึกสองครั้ง → คำปลอดภัยตื่น) ใส่สรุปสั้น ๆ หลังเซสชันลงในสคริปต์ของคุณ และอัปเดต เป้าหมาย ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ต้องการตัวแทนของคุณเองหรือไม่? ไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงแค่ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้ติดตาม (เอกสาร, งาน, Google Drive) และระบุการดำเนินการที่ต้องการให้ทำ (สร้างงาน, โพสต์สรุป, ส่งการเตือนเบาๆ) ลดงานที่ไม่จำเป็น เพิ่ม การควบคุม—และเข้าสู่การจัดการเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างราบรื่น

6. แม่แบบแผนการดูแลตนเองของ ClickUp

เทมเพลตแผนการดูแลตนเอง ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เลือกแผนง่ายๆ สำหรับการพักผ่อน น้ำ การหายใจ และการมีสมาธิอย่างอ่อนโยนด้วยเทมเพลตแผนการดูแลตนเองของ ClickUp

การดูแลตัวเองไม่ใช่การตามใจตัวเอง แต่เป็นการรักษาตัวเอง

ประโยคนั้นเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ เมื่อร่างกายของคุณตึงเครียดและจิตใจของคุณวุ่นวาย บทพูดก็รู้สึกห่างไกลออกไป

มาเชื่อมโยงความคิดนี้กับสิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกันดีกว่า ลองจับคู่สคริปต์ของคุณกับกิจวัตรเบา ๆ ที่คุณสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องแผนดูแลตัวเองด้วย ClickUpจะ จัดกลุ่มกิจกรรมออกเป็นช่วงเช้า ก่อนเริ่มงาน และช่วงผ่อนคลาย เพื่อให้คุณเลือกเพิ่มเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและรักษาหน้าเพจให้ดูสะอาดตา เมื่อคุณเช็กจุดหลักแต่ละข้อ ร่างกายของคุณจะค่อย ๆ สงบลง และคุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างราบรื่นไร้แรงเสียดทาน

ทำให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องง่าย มองเห็นคำปลอดภัยและกฎการปลุกได้ในทันทีบนหน้าจอเดียวกัน ติดไว้ข้างๆ นิสัยเล็กๆ ที่ช่วยได้จริง หากมีบางคนที่สำคัญ—ครอบครัว เพื่อน ผู้ให้คำปรึกษา—ติดโน้ตสั้นๆ หนึ่งประโยคที่เตือนถึงการปฏิบัติต่อคุณด้วยความใส่ใจของพวกเขา

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างกิจวัตรก่อนเริ่มงานที่อ่อนโยนเพื่อปรับร่างกายและความสนใจให้มั่นคง ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามสคริปต์
  • คำนึงถึงความปลอดภัยโดยทบทวนคำที่ปลอดภัย, สภาพการตื่นตัว, และขอบเขตโดยไม่ออกจากหน้า
  • ผูกสัญญาณการเชื่อมโยงกับพื้นดินเข้ากับตัวตน บ้าน ครอบครัว และเพื่อนฝูง เพื่อให้แม่แบบบทสคริปต์การเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณยังคงยึดมั่นทางอารมณ์
  • แบ่งปันความคืบหน้ากับบุคคลที่ไว้วางใจ ติดตามสิ่งที่ทำได้ดีหลังแต่ละครั้ง และแก้ไขแผนเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการพิธีกรรมยามเช้า ก่อนเริ่มงาน หรือผ่อนคลายที่เรียบง่าย พร้อมมองเห็นคำปลอดภัยและกฎการตื่นนอนได้อย่างชัดเจน

7. แม่แบบเส้นทางอาชีพ ClickUp

เทมเพลตเส้นทางอาชีพ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนไปใช้เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp เพื่อให้ขั้นตอนต่อไปรู้สึกจัดการได้แทนที่จะรู้สึกหนักใจ

เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUpมอบแผนที่ง่ายๆ ของบทบาท ทักษะ และจุดตรวจสอบในการหางานและเส้นทางอาชีพของคุณ คุณระบุบทบาทถัดไป เพิ่มทักษะที่จำเป็นในการปลดล็อก จากนั้นแนบคอร์ส โครงการ หรือใบรับรองที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ในสัปดาห์นี้ แต่ละขั้นตอนจะเชื่อมโยงกลับไปยังสคริปต์ของคุณ เพื่อให้เรื่องราวที่คุณกำลังสร้างใน DR สอดคล้องกับงานที่คุณกำลังทำที่นี่

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณคำนึงถึงความปลอดภัยและพลังงานอยู่เสมอ เพิ่มข้อความเบา ๆ เพื่อสร้างสมดุลและขอบเขต เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสม เก็บคำยืนยันสั้น ๆ ที่คุณรักไว้ข้างเป้าหมายที่ยาก และปักหมุดชื่อคนหนึ่งที่ช่วยให้คุณมั่นคงอยู่เสมอ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดบทบาทและช่องว่างทักษะให้ชัดเจนเป็นขั้นตอน เพื่อให้สคริปต์และเป้าหมายการฟื้นฟูระบบของคุณสามารถแปลงเป็นขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการได้จริง
  • แนบหลักสูตร โครงการ และงานฝึกปฏิบัติขนาดเล็กไว้ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้และสร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน
  • เพิ่มขอบเขตที่อ่อนโยนและตรวจสอบพลังงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณควบคุมจังหวะได้และหลีกเลี่ยงการรับภาระมากเกินไปในขณะที่คุณก้าวหน้า

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ย้ายตำแหน่งที่กำลังวางแผนบทบาทและช่องว่างทักษะให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้เป้าหมายด้านการจัดการความพร้อม (DR) สามารถแปลงเป็นหลักสูตร โครงการ และจุดตรวจสอบที่ปฏิบัติได้จริง

8. แม่แบบรายการตรวจสอบ ClickUp

เทมเพลตเช็กลิสต์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามสิ่งที่ช่วยได้หลังแต่ละเซสชัน และเพิ่มหรือลบขั้นตอนโดยใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUp

คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาก่อนเริ่มงาน เมื่อมีเรื่องเล็กๆ สิบอย่างแย่งความสนใจพร้อมกัน?เทมเพลตเช็กลิสต์ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดกลุ่มรายการตามวัน จากนั้นเพิ่มขั้นตอนเตรียมงานที่จำเป็นไว้ข้างช่องสคริปต์ที่สำคัญได้เลย

คุณสามารถเก็บบรรทัดสำหรับคำปลอดภัยและกฎการปลุกไว้เพื่อดูอย่างรวดเร็ว ทำเครื่องหมายสิ่งที่จำเป็น และแชร์รายการกับเพื่อน ๆ เพื่อความรับผิดชอบอย่างเบา ๆ หน้าจะยังคงเป็นระเบียบ ง่ายต่อการแก้ไข และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ช่วยคุณเปลี่ยนแปลงได้จริง

ในทางปฏิบัติ คุณควรแนบสัญญาณเล็กๆ กับฉาก DR ของคุณเพื่อให้การซ้อมตรงกับความเป็นจริง แทนที่จะอาศัยการคาดเดา เพิ่มตัวกระตุ้นอัตลักษณ์และบุคลิกภาพ เช่น คำเตือนสั้นๆ หนึ่งบรรทัดเกี่ยวกับสถานที่หรือบ้านที่คุณรัก

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดขั้นตอนประจำสัปดาห์ที่สามารถทำซ้ำได้ ครอบคลุมการดื่มน้ำ การหายใจ การกวาดสายตาดูฉาก และการอ่านข้อความยืนยัน เพื่อให้ร่างกายและความสนใจพร้อม
  • ปักหมุดการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็วสำหรับคำปลอดภัยและสถานะการตื่นอยู่ข้างๆ งานที่คุณทำอยู่แล้ว
  • เชื่อมโยงรายการประจำวันกับคำบอกในบทสำหรับอัตลักษณ์ สถานที่ บ้าน และบุคคล เพื่อให้แม่แบบได้รับการเสริมสร้างด้วยการกระทำ

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการการเตรียมตัวอย่างละเอียดทีละขั้นตอนข้างช่องกรอกข้อมูล พร้อมการเตือนความปลอดภัยอย่างรวดเร็วและความรับผิดชอบในระดับเบา

9. เทมเพลตสคริปต์การเปลี่ยนความเป็นจริง โดย Template.net

เทมเพลตสคริปต์เปลี่ยนความเป็นจริงโดย Template.Net
ผ่านทาง Template.Net

จำช่วงเวลาที่ก่อนที่ตัวละครเอกจะก้าวผ่านตู้เสื้อผ้าในนาร์เนียได้ไหม? มือข้างหนึ่งจับประตู ความสงสัยเล็กน้อย ความหวังเล็กน้อย ผู้เปลี่ยนร่างส่วนใหญ่ก็นั่งอยู่ตรงนั้น เค้าโครงสคริปต์การเปลี่ยนความเป็นจริงฟรีโดย Template. Net นี้มีคำแนะนำเบาๆ สำหรับตัวตนและบุคลิกภาพ สถานที่หรือบ้านของ DR ของคุณ และคนที่คุณต้องการอยู่ใกล้ๆ

มีบรรทัดสำหรับคำปลอดภัยและกฎการปลุกที่มองเห็นได้รวดเร็วเพื่อไม่ให้มีการควบคุมที่บังคับ หน้าที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเมื่อคุณเพิ่มสิ่งที่จำเป็นและแก้ไขสิ่งที่ไม่มี ดังนั้นสคริปต์จึงช่วยให้ร่างกายของคุณสงบลงได้จริงๆ และคุณสามารถเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นได้โดยไม่ต้องคิดซ้ำสอง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ตั้งเจตนาของคุณ เตรียมสถานที่ และรวบรวมเครื่องมือ เพื่อให้การเริ่มต้นไม่เคยรู้สึกหนักหนา
  • บันทึกข้อมูลประจำตัว รายละเอียดเกี่ยวกับความทนทานต่อภัยพิบัติ และสัญญาณแวดล้อมของฉาก เพื่อให้บทของคุณมีความเฉพาะเจาะจงโดยไม่ซับซ้อน
  • ให้เก็บคำปลอดภัยและเงื่อนไขการตื่นไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้การตรวจสอบเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนสถานะ

✨ เหมาะสำหรับ: นักเขียนที่ชอบหน้ากระดาษที่สะอาดและมีแนวทาง พร้อมด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับตัวตนหลัก สถานที่ และผู้คน รวมถึงเส้นความปลอดภัยที่เรียบง่าย

10. เทมเพลตสคริปต์แบบเปลี่ยนได้ โดย SpreadsheetPoint

เทมเพลตการเปลี่ยนสคริปต์โดย SpreadsheetPoint
ผ่านทาง SpreadsheetPoint

เมื่อรายละเอียดสคริปต์ของคุณกระจายอยู่ตามแท็บและภาพหน้าจอ ความเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกยุ่งเหยิง เอกสาร Google Doc เดียวที่คุณสามารถเปิดได้ในเบราว์เซอร์ใดก็ได้ จะมอบแม่แบบสคริปต์ที่สะอาดและพร้อมใช้งานให้คุณแก้ไข แบ่งปัน และเชื่อถือได้

SpreadsheetPoint ใช้ตารางที่เรียบง่ายในการบันทึกข้อมูลตัวตน บุคลิกภาพ และการตั้งค่า DR โดยไม่ทำให้ดูรก คุณสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ ข้อความยืนยันที่คุณชื่นชอบ รวมถึงคำปลอดภัยและเส้นเตือนที่ชัดเจน เพื่อให้การตรวจสอบการควบคุมเกิดขึ้นตรงจุดที่คุณต้องการเขียน

เนื่องจากเป็น Google Docs จึงสามารถทำสำเนาเวอร์ชันสำหรับโลกต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รักษาหน้าให้สะอาด และพิมพ์สำเนาให้น้อยที่สุดหากการเห็นกระดาษช่วยให้ร่างกายของคุณสงบลง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกอัตลักษณ์ สถานที่หรือบ้านในกรณีฉุกเฉิน เสื้อผ้า และลักษณะทางกายภาพ เพื่อให้เทมเพลตสคริปต์การเปลี่ยนความเป็นจริงอ่านได้เหมือนกับโปรไฟล์ตัวละครที่แม่นยำ
  • เพิ่มแถวความสัมพันธ์สำหรับครอบครัว, เพื่อน, ผู้ให้คำปรึกษา, และผู้ที่คุณควรหลีกเลี่ยง เพื่อให้พลวัตทางสังคมสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ
  • คำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอด้วยเส้นแบ่งที่ชัดเจนสำหรับคำปลอดภัย สภาพการตื่นตัว และขอบเขต เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ฝืน

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ Google Docs ที่ต้องการสคริปต์แบบตารางที่สามารถพิมพ์ได้ พร้อมความสัมพันธ์ ข้อความยืนยัน และบรรทัดสำหรับคำปลอดภัยที่ชัดเจน

11. เทมเพลตสคริปต์การเลื่อนเอกสาร Google Docs โดย Template Radar

เทมเพลตสคริปต์เปลี่ยนเนื้อหา Google Docs โดย Template Radar
ผ่านทาง เทมเพลตเรดาร์

คุณนั่งลงเพื่อเขียนบท และทุกอย่างกระจัดกระจาย แท็บ Notion อยู่ที่นี่ โน้ตในโทรศัพท์ที่มีคำปลอดภัยอยู่ที่นั่น และเรื่องราว DR ที่เขียนค้างไว้ในหน้าต่างอื่น เทมเพลตสคริปต์แบบเลื่อนใน Google Docs นี้ คือที่เดียวที่คุณสามารถเปิดในเบราว์เซอร์ของคุณ เติมข้อมูลอย่างใจเย็น และแชร์ได้หากคุณต้องการให้คนอื่นช่วยตรวจสอบ

เริ่มต้นด้วยบล็อกสคริปต์หลักและบอกความจริงของคุณในแบบที่คุณเห็น จากนั้นเพิ่มส่วนง่ายๆ ที่มันให้มา: ข้อมูลทั่วไป บุคลิกภาพและทักษะ รูปลักษณ์ และความสัมพันธ์ เก็บบันทึกสั้นๆ สำหรับคำที่ปลอดภัยและตื่นตัวเพื่อให้ความปลอดภัยอยู่ในสายตาเมื่อคุณต้องการ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกเรื่องราว DR ของคุณก่อน จากนั้นค่อยเพิ่มตัวตน ทักษะ และรูปลักษณ์ เพื่อให้อ่านแล้วเหมือนกับโปรไฟล์ตัวละครที่ชัดเจน
  • เพิ่มแถวความสัมพันธ์สำหรับครอบครัว, เพื่อน, ผู้ให้คำปรึกษา, และบุคคลที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้พลวัตทางสังคมสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการ
  • รักษาความปลอดภัยให้อยู่ในสายตาด้วยคำปลอดภัยง่ายๆ และเส้นเตือนที่คุณใช้ทบทวนบทของคุณ

✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเอกสารเดียวที่เรียบร้อยเพื่อร่างบทหลักก่อน จากนั้นเพิ่มทักษะ, ลักษณะ, ความสัมพันธ์, และความปลอดภัย

