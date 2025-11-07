วิธีอัตโนมัติข้อความ WhatsApp (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)

หากคุณไม่ดูแลลูกค้าของคุณ คู่แข่งของคุณจะดูแลแทน
ในธุรกิจ การดูแลลูกค้าของคุณหมายถึงการติดตามและตรวจสอบอย่างทันท่วงที ท้ายที่สุดแล้ว รถเข็นที่ถูกทิ้งไว้มักจะไม่ถูกใช้งานหากไม่มีการกระตุ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทส่วนใหญ่มักจะไม่ติดต่อกลับมากกว่าหนึ่งครั้งหลังจากส่งใบเสนอราคาไปแล้วไม่ได้รับการตอบกลับ เพื่อเป็นข้อแก้ตัวให้พวกเขา การส่งข้อความเตือนเหล่านั้นด้วยตนเองอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
นั่นคือจุดที่ระบบอัตโนมัติของ WhatsApp เข้ามามีบทบาท การตั้งค่าข้อความอัตโนมัติใน WhatsApp ช่วยให้คุณลดงานที่ต้องทำซ้ำ เช่น การส่งการแจ้งเตือนนัดหมาย การติดตามผล ข้อความต้อนรับ หรือแม้แต่การตอบคำถามที่ลูกค้ามักสอบถามบ่อย ๆ
ในบทความนี้ เราจะแนะนำวิธีการอัตโนมัติข้อความ WhatsApp โดยใช้แอป WhatsApp Business, WhatsApp Business API และเครื่องมืออัตโนมัติ WhatsApp ยอดนิยม
การอัตโนมัติข้อความ WhatsApp หมายถึงอะไร?
หากคุณรู้สึกว่าความพยายามในการขายหรือการตลาดของคุณต้องการความกระตือรือร้นมากขึ้นอีกนิด คุณไม่ได้อยู่คนเดียว แม้จะมีเจตนาที่ดีที่สุด การจับทุกโอกาสในจังหวะที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องตอบกลับด้วยตนเอง
และเมื่อ75% ของผู้คนทั่วโลกคาดว่าจะใช้แอปส่งข้อความทุกเดือน นั่นหมายถึงโอกาสที่พลาดไปมากมายหากคุณไม่ทันต่อสถานการณ์
WhatsApp อัตโนมัติ หมายถึง การตั้งค่าข้อความ WhatsApp ของคุณให้ส่งโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นคำทักทายสั้นๆ การติดตามผล หรือการแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ข้อความอัตโนมัติใน WhatsApp เหล่านี้ยังคงให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังแชร์ข้อเสนอ ตรวจสอบสถานะลูกค้า หรือเตือนการจอง ข้อความของคุณก็สามารถส่งได้ตรงเวลาและแสดงถึงความใส่ใจ
คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติของ WhatsApp ได้ในหลายขั้นตอน เช่น:
- ทักทายเมื่อมีคนเชื่อมต่อกับธุรกิจของคุณเป็นครั้งแรก
- ตอบคำถามที่พบบ่อยหรือช่วยให้พวกเขาสำรวจบริการของคุณ
- เตือนพวกเขาเกี่ยวกับรถเข็นของพวกเขาหรือเสนอข้อเสนอพิเศษ
สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่นการเพิ่มการตอบกลับอัตโนมัติใน WhatsAppหรือการใช้เทมเพลตข้อความ ก็ช่วยให้ลูกค้าของคุณตอบกลับได้ง่ายขึ้น และทำให้การสนทนาดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ
วิธีอัตโนมัติข้อความ WhatsApp
มาดูวิธีการตั้งค่าการส่งข้อความ WhatsApp อัตโนมัติในแบบต่าง ๆ และดูว่าวิธีใดเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด
1. ใช้แอป WhatsApp Business
หากคุณต้องการวิธีง่ายๆ ในการเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติของ WhatsApp แอป WhatsApp Business เป็นก้าวแรกที่ยอดเยี่ยม
มันช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าข้อความ WhatsApp อัตโนมัติพื้นฐานได้ เช่น ข้อความทักทาย ข้อความแจ้งว่าไม่อยู่ และข้อความตอบกลับด่วน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่ การจัดการข้อความนอกเวลาทำการ หรือการตอบคำถามที่พบบ่อยโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าได้:
- ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอป WhatsApp Business บนโทรศัพท์ของคุณ
- ขั้นตอนที่ 2: แตะที่จุดสามจุดที่มุมขวาบน และเลือก เครื่องมือธุรกิจ
- ขั้นตอนที่ 3: เลือกฟีเจอร์อัตโนมัติที่คุณต้องการ—ข้อความทักทายหรือข้อความไม่อยู่
- ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้งานและปรับแต่งข้อความให้สะท้อนสไตล์ของคุณและสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อ
- ขั้นตอนที่ 5: หากคุณกำลังตั้งข้อความไม่อยู่ ให้เลือกเวลาที่คุณต้องการให้ส่ง (ตลอดเวลา นอกเวลาทำการ หรือตามกำหนดการที่กำหนดเอง)
- ขั้นตอนที่ 6: เลือกผู้ที่จะได้รับข้อความ (ทุกคนในรายชื่อผู้ติดต่อ, ลูกค้าใหม่, หรือบุคคลที่เลือกไว้)
- ขั้นตอนที่ 7: บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และคุณพร้อมใช้งานแล้ว
คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติที่มีประโยชน์ได้ เช่น:
- ตอบกลับอย่างรวดเร็ว สำหรับบันทึกข้อความที่ใช้บ่อย
- รายการออกอากาศ สำหรับส่งข้อความจำนวนมากไปยังกลุ่มที่เลือก
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม หากคุณต้องการสำรวจระบบอัตโนมัติขั้นสูงเพิ่มเติมในอนาคต
2. ใช้ WhatsApp Business API
ต่างจากแอป WhatsApp Business ที่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก WhatsApp Business API ช่วยให้คุณสามารถอัตโนมัติข้อความ WhatsApp ได้ในระดับใหญ่ และผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจที่คุณมีอยู่แล้ว
ใช่, ต้องมีการวางแผนเล็กน้อยในการตั้งค่า แต่จะทำให้คุณสามารถสร้างเส้นทางลูกค้าที่ปรับแต่งได้, ส่งข้อความจำนวนมาก, และสร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงที่ทำงานได้อย่างราบรื่นในเบื้องหลัง. นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:
- ขั้นตอนที่ 1: เลือกผู้ให้บริการ WhatsApp Business API ที่เชื่อถือได้ (หรือที่เรียกว่าผู้ให้บริการโซลูชันธุรกิจ)
- ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนบัญชี WhatsApp Business ของคุณผ่านผู้ให้บริการ
- ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าบัญชีแพลตฟอร์ม WhatsApp Business ของคุณใน Facebook Business Manager
- ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มและยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจของคุณ
- ขั้นตอนที่ 5: สร้างเทมเพลตข้อความสำหรับการอัปเดต ข้อเสนอ หรือการสนับสนุนลูกค้า
- ขั้นตอนที่ 6: ส่งแบบฟอร์มข้อความของคุณเพื่อขออนุมัติ
- ขั้นตอนที่ 7: ทำงานร่วมกับนักพัฒนาหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อเชื่อมต่อ API กับซอฟต์แวร์ธุรกิจของคุณ
- ขั้นตอนที่ 8: ทดสอบการส่งข้อความจากบัญชีธุรกิจของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้ดี
ด้วย API คุณสามารถ:
- อัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าและการอัปเดตคำสั่งซื้อ
- ส่งข้อความจำนวนมาก เช่น โปรโมชั่น การแจ้งเตือนการนัดหมาย หรือการแจ้งเตือน
- ใช้เทมเพลต พร้อมปุ่มตอบกลับด่วนและลิงก์เชิญชวนให้ดำเนินการ
- ติดตามประสิทธิภาพของข้อความของคุณโดยใช้แดชบอร์ด
3. ใช้แชทบอทและเครื่องมือ AI
หากทีมของคุณมีภาระหนักเกินไปในการตอบคำถามลูกค้าบน WhatsApp แชทบอทสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ แพลตฟอร์มอย่าง WATI และ Interakt ยังทำให้การตั้งค่าแชทบอทเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
ด้วย WATI's AI Agent คุณสามารถสร้างบอทที่เข้าใจบริบท จดจำการสนทนาที่ผ่านมา และจัดการกับคำถามของลูกค้าที่ซ้ำๆ เช่น รายละเอียดสินค้าหรือการติดตามคำสั่งซื้อได้ คุณสามารถอัปโหลดฐานความรู้ ตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับเวลาที่บอทควรเข้ามาจัดการ และติดตามประสิทธิภาพผ่านรายงานที่ละเอียดได้
Interakt เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการทำให้การสนทนากับลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติในขนาดใหญ่ ด้วยเครื่องมือสร้างแชทบอทแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถทำให้การตอบคำถามทั่วไปถึง 80% เป็นไปโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
แชทบอทอย่าง WATI และ Interakt ช่วยคุณ:
- จัดการคำถามของลูกค้า, การสร้างโอกาสทางการขาย, หรือคำขอการสนับสนุนบน WhatsApp โดยอัตโนมัติ
- ตั้งค่าทริกเกอร์คำค้นหา, การจัดเส้นทางอัจฉริยะ, และแม้กระทั่งการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- จัดการข้อความจำนวนมาก, แคมเปญ, และระบบตอบกลับอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ให้บริการตอบกลับตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของคุณจะไม่รู้สึกถูกเพิกเฉย
นี่เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการให้ข้อความ WhatsApp ทำงานอัตโนมัติ, ส่งการอัปเดตจำนวนมาก, หรือคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์.
แต่จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากมีการโต้ตอบกับลูกค้า?
4. การผสานระบบ CRM และการตลาดอัตโนมัติ
หากคุณกำลังใช้ระบบ CRM หรือเครื่องมือการตลาดเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายของคุณ การเชื่อมต่อระบบเหล่านี้กับการติดต่อผ่าน WhatsApp ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง เพราะการติดตามลูกค้าควรเป็นเรื่องที่รู้สึกเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การกระโดดไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ มากมาย นี่คือจุดที่การผสานระบบ CRM และการตลาดอัตโนมัติกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณซิงค์แคมเปญ WhatsApp ของคุณกับข้อมูลลูกค้าที่คุณมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อความขอบคุณสั้น ๆ การยืนยันการสั่งซื้อ หรือการแจ้งเตือนเบา ๆ สำหรับตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ คุณสามารถทำทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติได้โดยตรงจาก CRM หรือแพลตฟอร์มการตลาดของคุณ
ยกตัวอย่างเช่น Zoho Marketing Automation ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความ WhatsApp ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล กำหนดเวลาส่งได้อย่างเหมาะสม และยังสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ตอบสนองต่อการกระทำของลูกค้าได้อีกด้วย
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่ามีลูกค้าสมัครรับจดหมายข่าวของคุณ—Zoho สามารถส่งข้อความต้อนรับทาง WhatsApp โดยอัตโนมัติ หากมีผู้คลิกที่โปรโมชั่นแต่ไม่ได้ซื้อ คุณสามารถติดตามด้วยการแจ้งเตือนที่เป็นมิตรหรือข้อเสนอพิเศษ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
สิ่งที่ทำให้การผสานรวมเหล่านี้มีคุณค่าคือความสมดุลระหว่างระบบอัตโนมัติและการปรับให้เข้ากับบุคคล คุณสามารถจัดกลุ่มผู้ติดต่อตามความสนใจ การซื้อที่ผ่านมา หรือวิธีที่พวกเขาโต้ตอบกับข้อความของคุณ
5. กำหนดเวลาส่งข้อความ WhatsApp โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
เราทุกคนทราบดีว่าการเลือกเวลาในการสื่อสารกับลูกค้านั้นสำคัญเพียงใด แต่ไม่มีใครสามารถออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อกด "ส่ง" ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดได้
ตัวจัดตารางเวลาของ WhatsApp ช่วยให้คุณสามารถร่างข้อความตอนนี้และส่งในภายหลังได้ โดยที่คุณไม่ต้องจำหรือต้องพร้อมเมื่อถึงเวลา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อเลือกตัวจัดตารางเวลาสำหรับ WhatsApp ให้มองหาฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แม่แบบข้อความ ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคล การจัดตารางเวลาแบบกลุ่ม การแบ่งกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ และการวิเคราะห์พื้นฐาน ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณส่งข้อความที่ดูเป็นส่วนตัว ส่งถึงเวลาที่เหมาะสม และสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้าของคุณ
นี่คือวิธีการทำงานของกระบวนการจัดตารางเวลาโดยทั่วไป ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือใดก็ตาม:
- ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบเครื่องมือจัดตารางเวลา WhatsApp ที่คุณต้องการ
- ขั้นตอนที่ 2: เขียนข้อความของคุณหรือเลือกเทมเพลตที่บันทึกไว้ (เช่น ข้อความขอบคุณหรือข้อความเตือน)
- ขั้นตอนที่ 3: เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการติดต่อ—อาจเป็นบุคคลหรือรายชื่อผู้ติดต่อ
- ขั้นตอนที่ 4: กำหนดวันที่และเวลาที่คุณต้องการให้ข้อความถูกส่งออกไป
- ขั้นตอนที่ 5: กดกำหนดเวลาและปล่อยให้เครื่องมือจัดการส่วนที่เหลือเอง
เครื่องมือจัดตารางเวลาส่วนใหญ่ยังอนุญาตให้คุณปรับแต่งข้อความของคุณในภายหลังหรือตรวจสอบสถานะการส่งได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถวางแผนการสื่อสารตลอดทั้งสัปดาห์ได้ในครั้งเดียว ทำให้คุณสบายใจและช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาว่างมากขึ้น
ข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาในการทำให้ข้อความใน WhatsApp เป็นอัตโนมัติ
ก่อนที่คุณจะกระโดดเข้าไปสู่การอัตโนมัติข้อความ WhatsApp อย่างเต็มตัว คุณควรทราบถึงข้อจำกัดและกฎเกณฑ์พื้นฐานที่มาพร้อมกับมัน และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทางเลือกอื่น ๆ ของ WhatsApp:
❗️WhatsApp กำหนดให้ผู้ใช้ต้องยินยอมอย่างชัดเจนก่อนที่คุณจะส่งข้อความอัตโนมัติ และธุรกิจต้องระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ใช้จะได้รับประเภทการสื่อสารใด
❗️ทั้งแอป WhatsApp Business และ API มีขีดจำกัดในการส่งข้อความ โดย API จะใช้ระบบแบ่งระดับตามประสิทธิภาพของธุรกิจและคุณภาพของข้อความ
❗️การส่งข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องมากเกินไปอาจทำให้ระบบกรองสแปมของ WhatsApp ทำงาน ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกบล็อกข้อความหรือแม้กระทั่งการระงับบัญชี
❗️การตอบกลับอัตโนมัติถูกจำกัด โดยเฉพาะนอกช่วงเวลาให้บริการลูกค้า 24 ชั่วโมง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทมเพลตข้อความที่ได้รับการอนุมัติ
❗️แอปธุรกิจมีการผสานการทำงานกับ CRM และเครื่องมือต่างๆ อย่างจำกัด ในขณะที่ API เหมาะสมกว่าสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูงและความสามารถในการขยายตัว
คำถามที่พบบ่อย
WhatsApp เองไม่มีฟีเจอร์ในตัวสำหรับข้อความอัตโนมัติในบัญชีส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้แอป WhatsApp Business คุณสามารถตั้งค่าข้อความทักทายอัตโนมัติและข้อความไม่อยู่ตอบกลับลูกค้าได้เมื่อคุณไม่ว่าง สำหรับระบบอัตโนมัติขั้นสูง ธุรกิจสามารถใช้ WhatsApp Business API ซึ่งรองรับการตอบกลับอัตโนมัติและส่งข้อความตามกำหนดการ แต่โดยทั่วไปจะต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิคหรือการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอก
การตั้งเวลาส่งข้อความ WhatsApp ไม่ได้รับการรองรับในแอปมาตรฐานโดยตรง บนอุปกรณ์ Android คุณสามารถใช้แอปของบุคคลที่สาม เช่น SKEDit เพื่อตั้งเวลาส่งข้อความได้ บน iPhone คุณสามารถใช้แอป Shortcuts เพื่อตั้งการแจ้งเตือนให้ส่งข้อความในเวลาที่กำหนด แต่จะต้องส่งด้วยตนเอง สำหรับผู้ใช้ธุรกิจ WhatsApp Business API อนุญาตให้ตั้งเวลาส่งข้อความผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้
ใช่ แต่ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีของคุณ แอป WhatsApp Business อนุญาตให้ใช้ระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน เช่น ข้อความทักทายและข้อความไม่อยู่ สำหรับระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การส่งข้อความตามเงื่อนไขหรือตามกำหนดเวลา จำเป็นต้องใช้ WhatsApp Business API บัญชี WhatsApp ส่วนบุคคลไม่รองรับระบบอัตโนมัติโดยตรง แต่มีแอปของบุคคลที่สามบางตัวที่มีฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติแบบจำกัด