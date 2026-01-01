17 เครื่องมือการสื่อสารองค์กรที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกนั้นเมื่อการสื่อสารของทีมคุณยุ่งเหยิงไปหมด?
การอัปเดตที่สำคัญถูกฝังอยู่ในเธรดอีเมล ไฟล์กระจัดกระจายอยู่ในห้าแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน และไม่รู้ว่าอย่างไร เอกสารสำคัญนั้นกลับถูกแชร์ไว้ในที่ที่ไม่มีใครตรวจสอบเลย
ดัชนีแนวโน้มการทำงานของ Microsoft(จากการสำรวจผู้ใช้ทั่วโลก 31,000 คน) แสดงให้เห็นว่า 60% ของวันทำงาน ถูกใช้ไปกับอีเมล การแชท และการประชุม
แต่ข่าวดีก็คือ: เครื่องมือสื่อสารองค์กรที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนความวุ่นวายนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่ใช้งานได้จริง
เมื่อนำมาใช้อย่างรอบคอบ แพลตฟอร์มเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน (ไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม) ทำให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น และมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะไม่สูญหายในโลกดิจิทัล
เราได้รวบรวมเครื่องมือสื่อสารองค์กรที่ดีที่สุด 17 รายการเพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ เครื่องมือสื่อสารพนักงานแต่ละรายการนี้ได้รับการคัดเลือกจากคุณสมบัติที่โดดเด่น การให้คะแนนจากผู้ใช้ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาการสื่อสารที่แท้จริงที่ธุรกิจสมัยใหม่เผชิญทุกวัน
เครื่องมือสื่อสารองค์กรในภาพรวม
นี่คือตารางสำหรับเครื่องมือการสื่อสารองค์กรยอดนิยม 17 อันดับแรก เพื่อการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|แชทแบบรวม, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, คลิป, ผู้ช่วย AI, การจัดการงาน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
|องค์กร, บริษัทขนาดกลาง, พื้นที่ทำงานครบวงจร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|Slack
|การส่งข้อความตามช่องทาง, Slack Canvas, สรุปโดย AI, การประชุมสั้น, การผสานรวม, การค้นหาขั้นสูง
|การทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงาน, ทีมที่กระจายตัว
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|การบรรจบกัน
|ฐานความรู้, แม่แบบ, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, หน้าลำดับชั้น, การผสานกับ Jira
|การจัดการความรู้แบบรวมศูนย์, ทีมเทคนิค
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5. 16 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|แชท, การประชุมผ่านวิดีโอ, การทำงานร่วมกันในไฟล์, การผสานกับ Office 365, ห้องประชุมย่อย
|สถานที่ทำงาน Microsoft 365, องค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/ผู้ใช้/เดือน
|Google Workspace
|Gmail, ไดร์ฟ, เอกสาร, ตาราง, สไลด์, การประชุม, จีมินี เอไอ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|การทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์, ทีมงานระยะไกล
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 40/ผู้ใช้/เดือน
|ซูม
|การประชุมผ่านวิดีโอ, การสัมมนาออนไลน์, ผู้ช่วย AI, ห้องย่อย, การถอดเสียง, แชท
|การสื่อสารแบบรวมศูนย์, การประชุมขนาดใหญ่
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
|สปรอท์ โซเชียล
|การจัดการโซเชียลมีเดีย, การจัดเส้นทางด้วย AI, การจับคู่กับอินฟลูเอนเซอร์, การวิเคราะห์, การจัดตารางเวลา
|การดูแลลูกค้าทางสังคม, ทีมการตลาด
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $249/เดือน (5 โปรไฟล์)
|Calendly
|การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, การซิงค์ปฏิทิน, ระบบอัจฉริยะด้านเขตเวลา, การแจ้งเตือน
|การจัดตารางเวลา, การขาย, การสนับสนุนลูกค้า
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|เมลชิมพ์
|การตลาดผ่านอีเมล, ระบบอัตโนมัติ, เส้นทางของลูกค้า, การวิเคราะห์, การทดสอบ A/B
|การตลาดอัตโนมัติ, แคมเปญหลายช่องทาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13 ต่อเดือน
|ผู้ส่งสารของกองทหาร
|การส่งข้อความอย่างปลอดภัย, ข้อความที่ลบทิ้งอัตโนมัติ, บนระบบภายในองค์กร/คลาวด์, Forkout, รองรับการใช้งานในแบนด์วิดท์ต่ำ
|องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย, อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.50/ผู้ใช้/เดือน
|ไดอัลแพด
|ระบบเสียงบนคลาวด์, วิดีโอ, ข้อความ, การถอดเสียงด้วย AI, การโค้ชแบบเรียลไทม์
|การสื่อสารด้วยเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทีมขาย/สนับสนุน
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $27/ผู้ใช้/เดือน
|ชานตี้
|แชททีม, การจัดการงานในตัว, กระดานคัมบัง, ชั่วโมงเงียบ
|การจัดการงานแบบบูรณาการ, ทีมขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/ผู้ใช้/เดือน
|ดรอปบ็อกซ์
|การจัดเก็บไฟล์, การค้นหาด้วย AI, การโอนไฟล์ขนาดใหญ่, ประวัติเวอร์ชัน, การอนุญาต
|เอกสารกระบวนการทำงาน, การร่วมมือด้านเนื้อหา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.99 ต่อเดือน
|ความขัดแย้ง
|ข้อความ, เสียง, วิดีโอแชท, ช่องทางถาวร, สิทธิ์ตามบทบาท
|การสร้างชุมชน, การสื่อสารแบบบูรณาการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.99 ต่อเดือน
|เวิร์ควิโว
|อินทราเน็ตสังคม, การยกย่อง, แบบสำรวจ, ฟีดกิจกรรม, การแชทกลุ่มใหญ่
|การมีส่วนร่วมของพนักงาน, การสร้างชุมชน
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ ~$1,666/เดือน (แผนธุรกิจ, รายปี, สำหรับผู้ใช้ 250 คน)
|สตาฟเบส
|การสื่อสารภายใน, มือถือเป็นอันดับแรก, อีเมล/อินทราเน็ต/แอป, การวิเคราะห์, แบบสำรวจ
|การสื่อสารภายในที่รวมเป็นหนึ่งเดียว, พนักงานแนวหน้า
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ราคาที่กำหนดเอง
|แฮปเปโอ
|อินทราเน็ตขับเคลื่อนด้วย AI, การค้นหาแบบรวมศูนย์, การแปลภาษาแบบเรียลไทม์, หน้า/ช่องทาง
|อินทราเน็ต, การจัดการความรู้, ทีมระดับโลก
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ราคาที่กำหนดเอง
สิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือสื่อสารองค์กร
การเลือกเครื่องมือสื่อสารคือการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานจริงของทีมคุณ เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและความหงุดหงิดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เครื่องมือที่เหมาะสมจะกลายเป็นสิ่งที่แทบจะมองไม่เห็น ช่วยเหลือการทำงานร่วมกันโดยไม่เป็นอุปสรรค
เมื่อประเมินตัวเลือกสำหรับองค์กรของคุณ นี่คือปัจจัยสำคัญที่แท้จริง:
- ความสามารถในการผสานรวม: เครื่องมือสื่อสารของคุณไม่ควรแยกตัวอยู่โดดเดี่ยว มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, CRM และเครื่องมือธุรกิจที่จำเป็นอื่น ๆ เป้าหมายคือการมีกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่การสร้างระบบแยกส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกันอีก
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ด้วยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งไหลผ่านช่องทางเหล่านี้ทุกวัน ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งจึงไม่ใช่ทางเลือก ควรให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีการเข้ารหัสแบบครบวงจร (end-to-end encryption) การอนุญาตตามบทบาท (role-based permissions) และคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมของคุณ
- ความสามารถในการปรับขนาด: เครื่องมือที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับทีม 20 คนของคุณอาจล่มสลายภายใต้ภาระของผู้ใช้ 200 คน เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ รองรับผู้ใช้เพิ่มเติม ความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยไม่เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: แม้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดก็ไร้ค่าหากทีมของคุณปฏิเสธที่จะใช้มัน มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การเข้าถึงผ่านมือถือ และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับวิธีการสื่อสารตามธรรมชาติของทีมคุณ เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ผู้คนยอมรับและใช้งานจริง
- คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เครื่องมือสื่อสารที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบันใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำงานหนัก—สรุปบทสนทนาที่ยาวเหยียด, อัตโนมัติงานประจำ, และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่อาจจะถูกฝังอยู่ในข้อมูลการสื่อสารของคุณ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
เครื่องมือการสื่อสารองค์กรที่ดีที่สุด
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมและการจัดการงาน)
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการสลับไปมาระหว่างแอปถึงห้าแอปเพียงเพื่อทำงานให้เสร็จ ClickUp อาจเป็นทางออกของคุณได้ มันโดดเด่นด้วยการรวมคุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่งเข้ากับความสามารถในการจัดการงานและโครงการที่ทรงพลังไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
แทนที่จะเป็นสถานการณ์ทั่วไป—การส่งข้อความใน Slack เอกสารใน Google Drive การติดตามโครงการใน Asana และการประชุมทางวิดีโอใน Zoom—ClickUp นำทุกอย่างมารวมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันพร้อมแชทแบบบูรณาการ ถูกต้องแล้ว การแชทและงานของคุณเชื่อมต่อกัน!
ซึ่งหมายความว่าใช้เวลาน้อยลงในการเปลี่ยนบริบทและมีเวลามากขึ้นในการทำงานให้เสร็จจริง
นี่คือตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานแบบนั้นใน ClickUp: คุณเริ่มต้นด้วยการสร้างเอกสารใหม่ภายใน ClickUp ผ่านClickUp Docs อาจจะเป็นบันทึกการประชุม, สรุปโครงการ, หรือร่างเนื้อหา จากนั้นคุณเชื่อมโยงเอกสารนี้โดยตรงกับงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp—สมมติว่า "ร่างบทความบล็อก" ต่อไปคุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและเพิ่มผู้ติดตามเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการรับการอัปเดตได้รับการแจ้งเตือน
ด้วยระบบการทำงานแบบบูรณาการเช่นนี้ ทีมงานของคุณสามารถเข้ามาทำงานได้ทันทีและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนั้น ๆ (เช่น กำหนดเวลาหรือลำดับความสำคัญ) หรือให้คำแนะนำหรือแก้ไขเอกสารได้โดยตรงบนเอกสารนั้น ๆ ทุกคนสามารถแก้ไขเอกสารได้พร้อมกันในเวลาจริง ทำให้การร่วมมือกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ชุดเครื่องมือสื่อสารของ ClickUp ครอบคลุมทุกด้าน:ClickUp Chatสำหรับการส่งข้อความแบบเรียลไทม์, Docs สำหรับการสร้างเอกสารร่วมกัน,ClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิดแบบภาพ, และClickUp Clipsสำหรับการบันทึกหน้าจอและส่งข้อความวิดีโอ คุณสมบัติเหล่านี้รองรับทั้งการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่กระจายอยู่ในเขตเวลาหรือตารางเวลาที่แตกต่างกัน
สิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถสร้างสรุปของหัวข้อสนทนาได้ด้วยฟีเจอร์ "Catch me up" ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามบทสนทนาที่คุณพลาดไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่จริงๆ
อย่างไรก็ตาม จุดแข็งที่แท้จริงของ ckUp คือวิธีที่เชื่อมโยงการสื่อสารโดยตรงกับการปฏิบัติ การสนทนาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว—แต่เชื่อมโยงโดยตรงกับงาน โครงการ และกระบวนการทำงาน สมาชิกในทีมสามารถเปลี่ยนข้อความแชทให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ แสดงความคิดเห็นโดยตรงกับงานที่เกี่ยวข้อง และรักษาการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้อยู่ในบริบทเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เก็บทุกการสนทนา เอกสาร และงานต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว—ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป
- เปลี่ยนการสนทนาและความคิดเห็นให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที
- ทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์และรวบรวมความคิดเห็นได้ทันทีในที่เดียวที่ทุกคนทำงาน
- แท็กเพื่อนร่วมทีมและตั้งค่าผู้เฝ้าติดตามเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างอัตโนมัติ
- ค้นหาข้อความ เอกสาร หรืองานได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบค้นหาด้วย AI ที่ทรงพลัง
- ใช้ AI เพื่อสรุปหัวข้อและเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
- ผสานอีเมล, Slack และอื่น ๆ เพื่อรวมศูนย์การทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมายที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ผู้ใช้ใหม่จะต้องใช้เวลาสักพักเพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชื่นชอบความยืดหยุ่นของ ClickUp — ทีมงานทุกทีม ทุกแผนก (การตลาด, ทรัพยากรบุคคล, การเงิน, กฎหมาย, ฯลฯ) สามารถปรับใช้ ClickUp ให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของตนเองได้ ฟีเจอร์อย่าง Custom Fields เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับแต่งแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ และทำให้ประสบการณ์การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ClickUp นำทุกสิ่งและทุกคนมารวมไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การจัดการงาน เอกสาร เป้าหมาย ไปจนถึงแดชบอร์ด ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นศูนย์กลางได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์แชทในตัว ทำให้สมาชิกในทีมสามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ClickUp ยังคงพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกวัน พร้อมปล่อยฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เสมอ ระบบอัตโนมัติถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญ — ช่วยให้ทีมประหยัดเวลา ลดงานที่ต้องทำด้วยมือ และมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
ฉันชื่นชอบความยืดหยุ่นของ ClickUp — ทีมงานทุกทีม ทุกแผนก (การตลาด, ทรัพยากรบุคคล, การเงิน, กฎหมาย, ฯลฯ) สามารถปรับใช้ ClickUp ให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของตนเองได้ ฟีเจอร์อย่าง Custom Fields เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับแต่งแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ และทำให้ประสบการณ์การทำงานราบรื่นและทรงพลัง ClickUp นำทุกสิ่งและทุกคนมารวมไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การจัดการงาน เอกสาร เป้าหมาย ไปจนถึงแดชบอร์ด ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นศูนย์กลางได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์แชทในตัว ทำให้สมาชิกในทีมสามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ClickUp ยังคงพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกวัน พร้อมปล่อยฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เสมอ ระบบอัตโนมัติถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญ — ช่วยให้ทีมประหยัดเวลา ลดงานที่ต้องทำด้วยมือ และมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
💟 โบนัส: ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานของคุณให้ถึง 10 เท่าหรือไม่? พบกับBrain Max— แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปของ ClickUp ที่รวม AI, การค้นหา, และการทำงานอัตโนมัติไว้ในแอปที่คุณใช้ทำงานทุกแอป ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหรือค้นหาผ่านแท็บที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป
ด้วย Brain Max บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นเสียงเป็นหลัก การค้นหาแบบรวมศูนย์ในทุกแอปของคุณ และการสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ทันที—ทั้งหมดในที่เดียว มันช่วยลดภาระทางความคิดของคุณ ขจัดความล่าช้าในการแสดงความเสี่ยงและรายงาน และกำจัดปัญหา AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง หากคุณพร้อมสำหรับยุคใหม่ของ AI ที่เข้าใจบริบทและการทำงานที่ราบรื่น Brain Max คือเครื่องมือที่คุณต้องมีต่อไป
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานอัจฉริยะ)
จำได้ไหมว่าเมื่อการสื่อสารในที่ทำงานหมายถึงการมีอีเมลยาวเหยียดที่มีคนถูกคัดลอกถึง 25 คนขึ้นไป? Slack ได้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้โดยการย้ายการสนทนาออกจากกล่องจดหมายที่รกและเข้าสู่ช่องทางที่จัดระเบียบและค้นหาได้ วิธีการที่ใช้ช่องทางนี้สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการสนทนาของทีม การประสานงานโครงการ และใช่ แม้แต่การพูดคุยแบบสุ่มเกี่ยวกับเกมเมื่อคืนนี้
ด้วย Slack Canvas—พื้นที่เอกสารแบบร่วมมือที่ฝังอยู่ภายในช่อง—ทีมสามารถรวมการแชทแบบเรียลไทม์กับการแบ่งปันข้อมูลที่มีโครงสร้างมากขึ้นได้ คิดถึงมันเหมือนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่อยู่กับที่ ช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลสำคัญที่มิฉะนั้นจะถูกฝังอยู่ในกระแสการแชท
ความสามารถด้าน AI ของ Slack ก็ฉลาดขึ้นอย่างมากเช่นกัน โดยสามารถสรุปบทสนทนาและช่องต่างๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามสิ่งที่พลาดไปได้อย่างรวดเร็ว นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับผู้ที่กลับมาจากการลาพักร้อนและพบว่ามีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านนับร้อย (เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้)
การประชุมแบบรวดเร็ว (Huddles) ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น มอบวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วในการเข้าร่วมการสนทนาทางเสียงหรือวิดีโอโดยไม่ต้องมีพิธีการของการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ต้องการหารือเรื่องบางอย่างกับเพื่อนร่วมงานอย่างรวดเร็วหรือไม่? เพียงเริ่มการประชุมแบบรวดเร็ว (Huddle) แชร์หน้าจอของคุณหากจำเป็น และกลับไปทำงานต่อได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สร้างเอกสารแบบร่วมมือกันโดยตรงภายในช่องทางเพื่อการแบ่งปันข้อมูลที่มีโครงสร้างมากขึ้น
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและรับสรุปบทสนทนาที่คุณพลาดไปโดย AI
- เริ่มการสนทนาด้วยเสียงหรือวิดีโอพร้อมความสามารถในการแชร์หน้าจอได้อย่างรวดเร็ว
- เชื่อมต่อ Slack กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Zoom และ Asana เพื่อรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ค้นหาการสนทนาที่ผ่านมาและไฟล์ที่แชร์ด้วยตัวกรองการค้นหาขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Slack
- หากไม่มีการจัดการอย่างรอบคอบ กระแสข้อความที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจกลายเป็นภาระที่หนักหนาและส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงได้
- ผู้ใช้ฟรีสามารถเข้าถึงข้อความได้เพียง 90 วันที่ผ่านมาเท่านั้น หลังจากนั้นประวัติการสนทนาของคุณจะหายไปในความว่างเปล่าดิจิทัล
- การจัดระเบียบช่องทางและฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระทู้ จำเป็นต้องมีการปรับแต่งสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มนี้
- หากไม่มีการกำกับดูแลช่องทางอย่างเหมาะสม ข้อมูลอาจกระจัดกระจายและยากต่อการค้นหา—ซึ่งกลายเป็นปัญหาเดียวกับที่ Slack ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: 18 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (24,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ฉันชอบมากที่สุดที่ Slack รวบรวมการสื่อสารทั้งหมดของทีมไว้ในที่เดียว ทำให้ไม่ต้องมีอีเมลหลายสาย ช่องต่างๆ เหมาะสำหรับการจัดระเบียบการสื่อสารตามหัวข้อ โครงการ หรือทีม ทำให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายเมื่อต้องการ มีฟีเจอร์การค้นหาที่ทรงพลังซึ่งช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลและให้คำตอบที่ถูกต้อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคำถามสั้นๆ การโต้ตอบส่วนตัว หรือการสนทนาส่วนตัว เนื่องจากมีฟีเจอร์ข้อความโดยตรงที่ยอดเยี่ยม
ฉันชอบมากที่สุดที่ Slack รวบรวมการสื่อสารทั้งหมดของทีมไว้ในที่เดียว ทำให้ไม่ต้องมีอีเมลหลายสาย ช่องต่างๆ เหมาะสำหรับการจัดระเบียบการสื่อสารตามหัวข้อ โครงการ หรือทีม ทำให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายเมื่อต้องการ มีฟีเจอร์การค้นหาที่ทรงพลังซึ่งช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลและให้คำตอบที่ถูกต้อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคำถามสั้นๆ การโต้ตอบส่วนตัว หรือการสนทนาส่วนตัว เนื่องจากมีฟีเจอร์ข้อความโดยตรงที่ยอดเยี่ยม
👀 คุณรู้หรือไม่? การสำรวจทักษะและการจ้างงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่า การมีดุลยพินิจในการทำงาน(หรืออิสระในการทำงานของตนเอง) ลดลงจาก 62% ในปี 1992 เหลือเพียง 34% ในปี 2024 การลดลงนี้เชื่อมโยงกับเครื่องมือดิจิทัลที่มีข้อกำหนดมากขึ้นและซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
3. Confluence (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้แบบรวมศูนย์)
เคยเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาเอกสารสำคัญที่ใครบางคนแชร์ไว้ "เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา" หรือไม่? Confluence แก้ปัญหานี้โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับความรู้ เอกสาร และการทำงานร่วมกันของทีม ต่างจากระบบจัดการเอกสารแบบดั้งเดิมที่ทำงานเหมือนตู้เก็บเอกสารที่หรูหรา Confluence จัดระเบียบข้อมูลในหน้าและพื้นที่ที่เชื่อมโยงกัน ทำให้ง่ายต่อการค้นหา อัปเดต และแบ่งปันเนื้อหาสำคัญ
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเทมเพลตที่หลากหลายครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ข้อกำหนดของโครงการไปจนถึงแผนการตลาด ทำให้ทีมไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง การมาตรฐานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เอกสารของคุณมีความสอดคล้องกันอีกด้วย
การผสานรวมของ Confluence กับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Jira ช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นระหว่างการวางแผน การจัดทำเอกสาร และการดำเนินการ ซึ่งมีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมเทคนิค คุณสมบัติการแก้ไขแบบร่วมมือช่วยให้สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน พร้อมประวัติเวอร์ชันที่ชัดเจนซึ่งแสดงว่าใครเปลี่ยนแปลงอะไรและเมื่อใด
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- เริ่มต้นเอกสารอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
- จัดระเบียบข้อมูลอย่างมีเหตุผลด้วยโครงสร้างหน้าแบบลำดับชั้นและพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมหรือโครงการ
- ทำงานร่วมกันบนเอกสารแบบเรียลไทม์ พร้อมการระบุผู้แก้ไขและประวัติเวอร์ชันอย่างชัดเจน
- ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงในทุกพื้นที่ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับ Jira และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Atlassian
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- จำกัดการใช้งานไวท์บอร์ดที่ใช้งานอยู่ได้สามอันต่อผู้ใช้
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าอินเทอร์เฟซและระบบการจัดการมีความท้าทายในตอนแรก
- หากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม พื้นที่อาจกลายเป็นไม่เป็นระเบียบได้เมื่อเวลาผ่านไป
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานขณะเดินทางถูกจำกัด
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5. 16/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $9.73/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Confluence อย่างไรบ้าง?
Confluence ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาเพื่อแบ่งปันภายในทีมหรือทั้งองค์กรตามความต้องการของคุณได้ ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงบอร์ดนั้นจะสามารถใช้งานได้ เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการแบ่งปันข้อมูลและแก้ไขพร้อมกันโดยหลายคนที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึง
Confluence ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาเพื่อแบ่งปันภายในทีมหรือทั้งองค์กรตามความต้องการของคุณได้ ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงบอร์ดนั้นจะสามารถใช้งานได้ เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการแบ่งปันข้อมูลและแก้ไขพร้อมกันโดยหลายคนที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึง
➡️ อ่านเพิ่มเติม:15 แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี
4. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับที่ทำงานที่ใช้ Microsoft 365)
หากองค์กรของคุณใช้งาน Microsoft 365, Teams จะเป็นการขยายการใช้งานอย่างเป็นธรรมชาติที่รวมการแชท, การประชุมทางวิดีโอ, การจัดเก็บไฟล์, และการผสานรวมแอปพลิเคชันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว มันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น—Word, Excel, PowerPoint และระบบนิเวศของ Microsoft ทั้งหมด
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นมากเมื่อพูดถึงการประชุมทางวิดีโอ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ห้องย่อย (ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกห้องที่จะเข้าร่วมระหว่างการประชุม) ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเวิร์กช็อปและการฝึกอบรม นอกจากนี้ ทีมยังรองรับการประชุมใหญ่ที่สามารถบันทึกได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าร่วมสดได้ทุกคน
สิ่งที่ทำให้ Teams แตกต่างคือความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Office ได้อย่างแน่นหนา ต้องการทำงานร่วมกันในเอกสารใช่ไหม? คุณสามารถแก้ไขไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint ได้โดยตรงภายใน Teams โดยการเปลี่ยนแปลงจะซิงค์แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการดาวน์โหลดไฟล์ แก้ไข และอัปโหลดใหม่—ขั้นตอนการทำงานที่มักนำไปสู่ปัญหาการควบคุมเวอร์ชันที่ยุ่งยาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- แก้ไขไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint ได้โดยตรงภายใน Teams
- จัดการประชุมพร้อมห้องย่อย การถอดความสด และการลดเสียงรบกวนจากพื้นหลัง
- เข้าใจโครงสร้างลำดับชั้นของบริษัทและโครงสร้างทีมของคุณโดยอัตโนมัติ
- บันทึกและเล่นซ้ำการสื่อสารที่สำคัญทั่วทั้งบริษัท
- เชื่อมต่อกับแอปธุรกิจกว่า 700+ แอปได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของ Teams
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- อาจใช้ทรัพยากรของระบบมาก โดยเฉพาะในคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า—เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับพัดลมของแล็ปท็อปที่จะทำงานหนักเป็นพิเศษ
- การตั้งค่าและจัดการทีมต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่องค์กรขนาดเล็กอาจขาด
- บางคุณสมบัติทำหน้าที่ซ้ำกับฟังก์ชันที่พบในผลิตภัณฑ์อื่นของ Microsoft ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ควรใช้เมื่อใด
- ผู้ใช้บางครั้งประสบปัญหาในการค้นหาเนื้อหาเมื่อทำงานร่วมกับทีมและช่องทางที่หลากหลายเมื่อองค์กรเติบโตขึ้น
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (16,298+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ฉันชอบที่ Microsoft Teams มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดกว่ามากและใช้งานง่ายกว่ามาก ฉันรู้สึกว่ามันเร็วกว่าจริงๆ และคุณภาพวิดีโอดีกว่ามาก มีปัญหาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และการเชื่อมต่อดูเหมือนจะมีความเสถียรมากขึ้น
ฉันชอบที่ Microsoft Teams มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดกว่ามากและใช้งานง่ายกว่ามาก ฉันรู้สึกว่ามันเร็วกว่าจริงๆ และคุณภาพวิดีโอดีกว่ามาก มีปัญหาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และการเชื่อมต่อดูเสถียรกว่า
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสารของทีมคุณด้วยเทมเพลต ClickUp ที่มีประโยชน์เหล่านี้!เทมเพลตการสื่อสารภายในองค์กรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบการอัปเดตภายในและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันในขณะที่เทมเพลตแผนการสื่อสารช่วยให้คุณวางแผนการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกโครงการ ลองใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย!
5. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันด้วย AI)
Google Workspace รวม Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, เอกสาร, สเปรดชีต, สไลด์ และ Meet เข้าด้วยกันในชุดที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต—ไม่ต้องใช้ VPN ที่ยุ่งยาก
ด้วยการเพิ่มการผสานรวม Gemini AI (รวมอยู่ในแผน Business และ Enterprise โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) Google Workspace ตอนนี้มอบความช่วยเหลืออัจฉริยะครอบคลุมทุกแอปพลิเคชัน ทีมงานสามารถสร้าง "Gems" เฉพาะ—ผู้เชี่ยวชาญ AI ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจเฉพาะ—เพื่อช่วยในทุกสิ่งตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
แต่พลังที่แท้จริงของ Google คือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการให้สมาชิกในทีมหลายคนทำงานบนเอกสารเดียวกันพร้อมกัน—เห็นการแก้ไขของกันและกันทันทีที่เกิดการแก้ไข, ใส่ความคิดเห็น, และแชทในแถบด้านข้าง—ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมอย่างสิ้นเชิง ไม่มีการส่งไฟล์แนบทางอีเมลกลับไปกลับมาหรือต้องจัดการกับเวอร์ชันที่ขัดแย้งกันอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- เข้าถึงความช่วยเหลือจาก AI ได้ในทุกแอปพลิเคชันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในแผนธุรกิจและองค์กร
- ดูการแก้ไขของผู้อื่นขณะที่เกิดขึ้นในเอกสาร, ตาราง, และสไลด์
- สร้าง "อัญมณี" ที่มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
- ย้ายระหว่างอีเมล เอกสาร การประชุม และการจัดเก็บโดยไม่มีอุปสรรค
- ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในทุกแอปพลิเคชัน Workspace
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- หลายฟีเจอร์ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเกิดปัญหาในพื้นที่ที่มีสัญญาณไม่เสถียร
- แอปพลิเคชันแต่ละตัวอาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในทางเลือกเฉพาะทาง
- แผนพื้นฐานมีการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลที่จำกัด ซึ่งผู้ใช้ระดับสูงอาจใช้เกินอย่างรวดเร็ว
- การจัดการการตั้งค่าและสิทธิ์การเข้าถึงอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $8.40/เดือนต่อผู้ใช้ (แผนที่ยืดหยุ่น)
- มาตรฐานธุรกิจ: $16.80/เดือนต่อผู้ใช้ (แผนที่ยืดหยุ่น)
- บิสิเนส พลัส: $26.40/เดือนต่อผู้ใช้ (แผนที่ยืดหยุ่น)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: . 6/5 (43,407+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (17,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Workspace อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
นี่คือชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ใช้งานง่าย และทำงานบนระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอะไรทั้งสิ้น และทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์
นี่คือชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ใช้งานง่าย และทำงานบนระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอะไรทั้งสิ้น และทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 11 แบบฟอร์มความคิดเห็นฟรีเพื่อรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน
6. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์ด้วย AI)
จำได้ไหมว่าเมื่อก่อน "มา Zoom กัน" ยังไม่ใช่คำพูดเลย? ตอนนี้มันกลายเป็นคำกริยาไปแล้ว Zoom ได้พัฒนาจากเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่เรียบง่ายไปเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ครอบคลุม รองรับการประชุม, การสัมมนาออนไลน์, การแชท, และบริการโทรศัพท์ ด้วยชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือและความง่ายในการใช้งาน Zoom สามารถจัดการประชุมได้สูงสุดถึง 1,000 คน และสร้างห้องย่อยได้สูงสุดถึง 50 ห้องสำหรับการสนทนาในกลุ่มย่อย
แพลตฟอร์ม AI Companion ของแพลตฟอร์มนี้ทำงานได้ทั้งการประชุม, แชท, และอีเมล โดยให้การช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติม นี่เป็นแนวทางที่สดใหม่ในโลกที่ฟีเจอร์ AI มักมาพร้อมกับราคาพรีเมียม
คุณสมบัติเช่นการถอดเสียงแบบเรียลไทม์, สรุปการประชุมอัตโนมัติ, และการบันทึกอย่างชาญฉลาดช่วยให้การจับและแบ่งปันข้อมูลจากการสื่อสารแบบซิงโครนัสง่ายขึ้น. สิ่งนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการสนทนาแบบเรียลไทม์กับการทำงานแบบอะซิงโครนัส—มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมทั่วโลกที่ทำงานข้ามเขตเวลา.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- รับสรุปการประชุม ไฮไลท์การสนทนา และความช่วยเหลือในการร่างอีเมลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- สร้างห้องประชุมแยกได้สูงสุด 50 ห้องสำหรับการสนทนาเป็นกลุ่มย่อย
- รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คนในการประชุมเดียว
- สร้างชุดฮาร์ดแวร์เฉพาะสำหรับห้องประชุม
- จัดงานเสมือนจริงขนาดใหญ่พร้อมระบบลงทะเบียน โพล และฟีเจอร์ถาม-ตอบ
ข้อจำกัดของ Zoom
- แม้จะมีการปรับปรุงแล้วก็ตาม บางองค์กรยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยภายหลังการโต้เถียงในอดีต
- ชุดคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ผู้ใช้พื้นฐานรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ที่ต้องการเพียงเข้าร่วมการโทรผ่านวิดีโอแบบง่าย ๆ
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงขึ้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Zoom
- ฟรี
- Zoom Workplace Pro: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- Zoom Workplace Business: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (52,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoom อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Zoom Workplace โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ แม้ในการประชุมขนาดใหญ่ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานง่ายและแพลตฟอร์มมีฟีเจอร์ที่แข็งแกร่ง เช่น ห้องย่อย การถอดความสด และการแชร์หน้าจอที่ราบรื่น การผสานรวมกับตัวจัดตารางเวลาและปฏิทินทำให้การวางแผนการประชุมง่ายและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนลูกค้าตอบสนองและมีความรู้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงหรือเวลาที่มีความสำคัญ เราพึ่งพา Zoom ทุกวันสำหรับการประชุม, การสัมมนาออนไลน์, และการร่วมมือในทีม ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน Zoom สามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace, Slack, และ Teams ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ การนำไปใช้ในทีมต่าง ๆ ก็รวดเร็วและราบรื่น โดยมีการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย
Zoom Workplace โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ แม้ในการประชุมขนาดใหญ่ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานง่ายและแพลตฟอร์มมีฟีเจอร์ที่แข็งแกร่ง เช่น ห้องย่อย การถอดความสด และการแชร์หน้าจอที่ราบรื่น การผสานรวมกับตัวจัดตารางเวลาและปฏิทินทำให้การวางแผนการประชุมง่ายและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนลูกค้าของพวกเขาตอบสนองและมีความรู้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงหรือเวลาที่มีความสำคัญ เราพึ่งพา Zoom ทุกวันสำหรับการประชุม, การสัมมนาออนไลน์, และการร่วมมือของทีม ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน Zoom สามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace, Slack, และ Teams ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ การนำไปใช้ในทีมต่างๆ ก็รวดเร็วและราบรื่น โดยมีการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย
🌻 การตรวจสอบอุตสาหกรรม: ตามที่เห็นใน Tech Radar,75% ของบริษัทต่าง ๆ กำลังมองหาวิธีลดการกระจายตัวของแอปพลิเคชัน. แพลตฟอร์มที่รวมการแชท, วิดีโอ, และเสียงไว้ในที่เดียวถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้—โดยเฉพาะบนช่องทางมือถือ.
7. Sprout Social (เหมาะที่สุดสำหรับการดูแลลูกค้าทางสังคมเชิงรุก)
โซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการตลาดอีกต่อไป—แต่ได้กลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญสำหรับการบริการลูกค้า การสร้างชุมชน และการจัดการชื่อเสียงของแบรนด์ Sprout Social เปลี่ยนโซเชียลมีเดียจากช่องทางการสื่อสารแบบเดียวทางเดียวให้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารสองทางที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดการการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียผ่านหลายเครือข่าย พร้อมมอบเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า การวางแผนเนื้อหา และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ด้วย "Care by Sprout" แพลตฟอร์มนี้ใช้ AI ในการจัดประเภทและส่งต่อข้อความโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อสงสัยของลูกค้าจะได้รับการตอบกลับอย่างทันท่วงทีจากสมาชิกทีมที่เหมาะสม
Sprout Social ยังมีบริการจับคู่และบริหารความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยให้แบรนด์สามารถค้นหาและร่วมงานกับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครอบคลุม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ชมและประสิทธิภาพของแคมเปญ ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารได้บนพื้นฐานของข้อมูลจริง
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- จัดหมวดหมู่และส่งต่อข้อความทางสังคมไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาและร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- จัดการข้อความจากทุกแพลตฟอร์มโซเชียลในที่เดียว
- วางแผนและอัตโนมัติโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและสร้างรายงานที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- มีราคาสูงกว่าทางเลือกอื่นบางประเภท ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของมันต้องการเวลาในการเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ
- ระยะเวลาประเมินสั้นสำหรับการทดสอบความสามารถ
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: $249/เดือน (รวมโปรไฟล์โซเชียล 5 โปรไฟล์)
- มืออาชีพ: $399/เดือน (รวมโปรไฟล์โซเชียล 10 บัญชี)
- ขั้นสูง: $499/เดือน (รวมโปรไฟล์โซเชียล 10 บัญชี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sprout Social อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
โดยรวมแล้วเราชอบสิ่งที่ Sprout Social นำเสนอมาก มันเป็นหนึ่งในบริการ SAAS ด้านโซเชียลที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้
โดยรวมแล้วเราชอบสิ่งที่ Sprout Social นำเสนอมาก มันเป็นหนึ่งในบริการ SAAS ด้านโซเชียลที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้
📮ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain ที่มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีด้วยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่เหมาะสมขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
8. Calendly (ดีที่สุดสำหรับการขจัดความยุ่งยากในการนัดหมาย)
"บอกฉันเมื่อเธอว่าง" "วันอังคารตอนบ่ายสองดีไหม?" "ฉันมีนัดแล้ววันนั้น วันพฤหัสบดีล่ะ?" "วันพฤหัสบดีได้ แต่หลังสามโมงเท่านั้น" ฟังดูคุ้นไหม? การนัดหมายแบบนี้เสียเวลาและสร้างความตึงเครียดที่ไม่จำเป็น
Calendly แก้ปัญหานี้โดยให้ผู้คนสามารถจองเวลาในปฏิทินของคุณตามเวลาว่างจริงของคุณ แพลตฟอร์มจะซิงค์กับปฏิทินที่มีอยู่ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการจองซ้ำ และยังมีกฎการกำหนดเวลาที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อปกป้องเวลาของคุณ
ด้วยข้อมูลอัจฉริยะเกี่ยวกับเขตเวลา Calendly จะแปลงเวลาการประชุมโดยอัตโนมัติสำหรับทีมทั่วโลก ช่วยลดความสับสนและการพลาดนัดหมาย ฟีเจอร์การจัดตารางแบบหมุนเวียนจะกระจายการประชุมอย่างเท่าเทียมกันในหมู่สมาชิกทีม ทำให้เหมาะสำหรับทีมขาย ทีมสนับสนุนลูกค้า และกลุ่มอื่นๆ ที่ต้องการการจัดสรรเวลานัดหมายอย่างเป็นธรรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- แปลงเวลาการประชุมโดยอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้งของผู้เข้าร่วม
- กระจายการประชุมให้สมาชิกในทีมได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดเวลาบัฟเฟอร์ ระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าขั้นต่ำ และขีดจำกัดการประชุมประจำวัน
- ส่งการแจ้งเตือน, การติดตามผล, และจดหมายขอบคุณ
- เชื่อมต่อกับการประชุมทางวิดีโอ, CRM และเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Calendly
- การปรับแต่งที่จำกัดในแผนฟรี
- ไม่มีระบบประชุมทางวิดีโอในตัว
- คุณสมบัติของทีมต้องใช้แผนชำระเงิน
- อาจรู้สึกไม่มีความเป็นส่วนตัว
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ประหยัดเวลาอย่างมาก: ไม่ต้องเสียเวลาส่งอีเมลไปมาไม่รู้จบเพื่อหาเวลาประชุมที่เหมาะสมอีกต่อไป แค่แชร์ลิงก์ของฉัน แล้วลูกค้าเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ—เสร็จเรียบร้อย นัดหมายถูกบันทึกในปฏิทินของฉันทันที แบบนี้แหละคือประสิทธิภาพที่เห็นผลได้ทุกวัน ฉันชอบที่สามารถเชื่อมต่อปฏิทินหลายตัว (Google, Outlook, ฯลฯ) และฝังลิงก์ Zoom อัตโนมัติได้ มันทำให้ทุกอย่างซิงค์กันและไม่มีปัญหาขัดแย้ง การตรวจจับเขตเวลา, หน้าต่างบัฟเฟอร์ระหว่างการประชุม, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ — ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้วันของฉันเป็นไปตามแผนและไม่มีความวุ่นวาย ฉันยังไม่เคยต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า แต่ได้ยินมาว่าพวกเขาเป็นระดับยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังง่ายมากที่จะนำไปใช้กับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอื่นๆ ของฉัน
ประหยัดเวลาอย่างมาก: ไม่ต้องเสียเวลาส่งอีเมลไปมาไม่รู้จบเพื่อหาเวลาประชุมที่เหมาะสมอีกต่อไป ฉันแค่แชร์ลิงก์ของฉัน แล้วลูกค้าเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ—เสร็จเรียบร้อย นัดหมายถูกบันทึกและเพิ่มลงในปฏิทินของฉันทันที นี่แหละคือประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน ฉันชอบที่สามารถเชื่อมต่อปฏิทินหลายตัว (Google, Outlook, ฯลฯ) และฝังลิงก์ Zoom โดยอัตโนมัติ มันทำให้ทุกอย่างซิงค์กันและไม่มีปัญหาขัดแย้ง การตรวจจับเขตเวลา, หน้าต่างบัฟเฟอร์ระหว่างการประชุม, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ — ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้วันของฉันเป็นไปตามแผนและไม่มีความวุ่นวาย ฉันยังไม่เคยต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า แต่ได้ยินมาว่าพวกเขาให้บริการระดับยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังง่ายมากที่จะนำไปใช้กับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอื่นๆ ของฉัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 13 โซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุด
9. Mailchimp (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติแบบครบวงจร)
Mailchimp ได้พัฒนาจากเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่เรียบง่ายไปสู่แพลตฟอร์มการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลากหลาย Customer Journey Builder ช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนซึ่งส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายตามพฤติกรรมและความชอบของพวกเขา
นอกเหนือจากการสื่อสารทางดิจิทัลแล้ว Mailchimp ยังสามารถส่งโปสการ์ดทางไปรษณีย์จริงไปยังผู้รับได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการตลาดออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน แนวทางหลายช่องทางนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความของคุณจะมีความสม่ำเสมอ ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกติดต่อกับแบรนด์ของคุณในรูปแบบใดก็ตาม
ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทดสอบ A/B ทีมงานสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องตามข้อมูลประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ยังผสานการทำงานกับระบบอีคอมเมิร์ซและระบบ CRM เพื่อสร้างมุมมองที่รวมศูนย์ของการโต้ตอบกับลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารได้อย่างตรงจุดและทันเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล
- ขยายการตลาดดิจิทัลไปยังจดหมายทางกายภาพ
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยข้อมูลเชิงลึกและรายงานที่ละเอียด
- ทดสอบ A/B ข้อความต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- สร้างประสบการณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อผู้ชมของคุณเพิ่มขึ้น
- ระบบอัตโนมัติที่มีจำกัดในระดับล่าง
- ความสามารถที่ซับซ้อนต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดการรายการมีข้อจำกัด
ราคาของ Mailchimp
- ฟรี (สูงสุด 500 รายชื่อ)
- สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $13/เดือน
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $20/เดือน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $350/เดือน
คะแนนและรีวิว Mailchimp
- G2: 4. 3/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (16,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mailchimp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย ทำให้ฉันสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม แอปใช้ทรัพยากรน้อยมาก การติดตามแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับการปรับแต่ง MailChimp จัดระเบียบข้อมูลอย่างดี ทำให้ฉันสามารถอ่านและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว การติดตามการคลิกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ทำให้การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย ทำให้ฉันสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม แอปใช้ทรัพยากรน้อยมาก การติดตามแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับการปรับแต่ง MailChimp จัดระเบียบข้อมูลอย่างดี ทำให้ฉันสามารถอ่านและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว การติดตามการคลิกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ทำให้การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
10. ทรูป เมสเซนเจอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย)
ในยุคที่มีการรั่วไหลของข้อมูลเพิ่มขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยมีความสำคัญมากกว่าที่เคย Troop Messenger มอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการทั้งตัวเลือกการPLOYMENTแบบคลาวด์และแบบออน-พรีมิส ซึ่งมอบให้ทีมไอทีสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าข้อมูลที่มีความไว้วางใจจะถูกเก็บไว้และประมวลผลที่ใด ความยืดหยุ่นนี้มีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลหรือองค์กรที่มีข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติพิเศษเช่น "Burnout" สร้างข้อความที่ทำลายตัวเองเพื่อแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ในขณะที่ "Forkout" อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อความไปยังผู้รับหลายคนโดยไม่ต้องสร้างแชทกลุ่ม Troop Messenger ยังทำงานบนเครือข่ายความเร็วต่ำ ทำให้มีคุณค่าสำหรับทีมในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อจำกัด
คุณสมบัติเด่นของ Troop Messenger
- เลือกระหว่างการติดตั้งบนคลาวด์หรือติดตั้งภายในองค์กร
- สร้างข้อความที่ลบทิ้งเองสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ส่งข้อความถึงผู้ใช้หลายคนโดยไม่ต้องสร้างกลุ่มแชท
- ใช้ประโยชน์จากการตั้งค่าความปลอดภัยที่ครอบคลุมและการจัดการผู้ใช้
ข้อจำกัดของทูปร์ เมสเซนเจอร์
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อจำกัดในประสบการณ์การใช้งานบนมือถือ
ราคาของ Troop Messenger
- พรีเมียม: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: การกำหนดราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Troop Messenger
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Troop Messenger อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Troop Messenger คือการผสานรวมโหมดการสื่อสารหลายรูปแบบไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยอย่างราบรื่น ความสามารถในการสลับระหว่างข้อความส่วนตัว, การแชทกลุ่ม, การโทรเสียง/วิดีโอ, และการแชร์หน้าจอ—โดยไม่ต้องออกจากแอป—ทำให้มีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การรองรับการโฮสต์เองและการติดตั้งในสถานที่ขององค์กรก็เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด นอกจากนี้ เครื่องมือเช่น "Burnout" (สำหรับการแชทที่เป็นความลับ), การเรียกคืน/แก้ไขข้อความ, และการออกจากระบบระยะไกล แสดงให้เห็นว่ามันถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงทั้งฟังก์ชันการทำงานและการควบคุม
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Troop Messenger คือการผสานรวมโหมดการสื่อสารหลายรูปแบบไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยอย่างราบรื่น ความสามารถในการสลับระหว่างข้อความส่วนตัว, การแชทกลุ่ม, การโทรเสียง/วิดีโอ, และการแชร์หน้าจอ—โดยไม่ต้องออกจากแอป—ทำให้มีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การรองรับการโฮสต์เองและการติดตั้งในสถานที่ขององค์กรก็เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับองค์กรที่มีความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ เครื่องมือเช่น "Burnout" (สำหรับการแชทที่เป็นความลับ), การเรียกคืน/แก้ไขข้อความ, และการออกจากระบบระยะไกล แสดงให้เห็นว่ามันถูกออกแบบมาพร้อมทั้งฟังก์ชันการทำงานและการควบคุม
11. Dialpad (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารด้วยเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
แม้ว่าการสื่อสารด้วยข้อความจะเพิ่มขึ้น แต่การสนทนาด้วยเสียงยังคงมีความสำคัญสำหรับการติดต่อทางธุรกิจหลายประเภท Dialpad ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ธุรกิจให้ทันสมัยด้วยระบบเสียง วิดีโอ และการส่งข้อความบนคลาวด์ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
ฟีเจอร์การถอดเสียงแบบเรียลไทม์พร้อมพจนานุกรมเฉพาะบริษัทของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถจับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องในระหว่างการสนทนาและการประชุม ซึ่งช่วยให้สามารถอ้างอิงรายละเอียดสำคัญในภายหลังได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องจดบันทึกหรือฟังการบันทึกซ้ำ
ด้วยการรองรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 150 คน Dialpad จึงเหมาะสำหรับการสื่อสารภายใน ทีมและการสื่อสารภายนอกหรือการโต้ตอบกับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถด้าน AI ที่ให้การโค้ชแบบเรียลไทม์สำหรับทีมขายและทีมสนับสนุน โดยให้คำแนะนำระหว่างการสนทนาและวิเคราะห์รูปแบบการสนทนาเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- บันทึกการโทรและการประชุมอัตโนมัติพร้อมรองรับพจนานุกรมที่กำหนดเอง
- คำแนะนำแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์หลังการโทรเพื่อการปรับปรุง
- โอนสายระหว่างโทรศัพท์โต๊ะและโทรศัพท์มือถือโดยไม่มีการขัดจังหวะ
- จัดการประชุมทางวิดีโอกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 150 คน
- บันทึกการสนทนาเพื่อการฝึกอบรมและการประกันคุณภาพ
ข้อจำกัดของ Dialpad
- การผสานรวมบางอย่างอาจมีข้อจำกัดมากกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาบางครั้งเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานบนมือถือ
- ความสามารถของ AI ต้องการการปรับแต่งและการฝึกอบรม
- การมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละระดับอาจทำให้เกิดความสับสน
ราคาของ Dialpad
- มาตรฐาน: $27/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- ข้อดี: $35/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Dialpad
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dialpad อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับระบบ dial pad นั้นไม่ได้เป็นลบหรือบวก หากต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบโทรศัพท์ที่เราใช้ก่อนย้ายมาใช้ dial pad ฉันจะบอกว่าฉันชอบ dial pad มากกว่าระบบโทรศัพท์นั้น แต่ยังคงมีข้อจำกัดหลายประการในระบบโทรศัพท์นี้ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับ CRM ของเรา
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับระบบ dial pad นั้นไม่ได้เป็นลบหรือบวก หากต้องพิจารณาถึงระบบโทรศัพท์ที่เราใช้ก่อนการย้ายมาใช้ dial pad ฉันจะบอกว่าฉันชอบ dial pad มากกว่าระบบโทรศัพท์นั้น แต่ยังมีข้อจำกัดหลายประการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์นี้ที่เกี่ยวข้องกับการผสานรวมกับ CRM ของเรา
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
12. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบบูรณาการ)
การสื่อสารโดยไม่มีการกระทำเป็นเพียงเสียงรบกวน Chanty ตระหนักถึงสิ่งนี้โดยการผสานการส่งข้อความของทีมเข้ากับการจัดการงานในตัว ทำให้ทีมสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
การแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้บนกระดานคัมบังด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นระหว่างการสื่อสารและการดำเนินการ การผสานการทำงานนี้ช่วยป้องกันไม่ให้รายการที่ต้องดำเนินการสำคัญสูญหายไปในกระแสการสนทนา ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มที่เน้นการสื่อสารด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการส่งข้อความที่รวดเร็วและการโทรเสียง/วิดีโอที่เสถียร ช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อของทีมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม. ฟีเจอร์ "เวลาเงียบ" ช่วยป้องกันการเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนโดยการปิดเสียงการแจ้งเตือนในช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิหรือนอกเวลาทำงาน ช่วยส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวในขณะที่ยังคงความสามารถในการสื่อสารไว้ได้.
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- แปลงข้อความให้เป็นบัตรงานแบบภาพด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ปิดการแจ้งเตือนระหว่างเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิ
- เข้าถึงการสนทนาทั้งหมดในอดีตได้โดยไม่มีการจำกัด
- รับไดเรกทอรีที่เป็นระเบียบของเนื้อหาที่แชร์ทั้งหมด ไฟล์ และลิงก์
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- การเชื่อมต่อกับบุคคลที่สามน้อยกว่าคู่แข่งรายใหญ่
- การจัดระเบียบเอกสารไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทาง
- ขีดจำกัดผู้เข้าร่วมที่น้อยกว่าแพลตฟอร์มการประชุมเฉพาะทาง
- บางฟีเจอร์ทำงานได้ดีกว่าบนเดสก์ท็อปเมื่อเทียบกับอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ Chanty
- ฟรี: สมาชิกทีมสูงสุด 10 คน
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของชานตี
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chanty อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Chanty คือมันช่วยให้ฉันสามารถเก็บการสนทนาของฉันรวมถึงการติดตามความคืบหน้าของงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว มันช่วยจัดการงานและการสื่อสารของฉันได้มาก นอกจากนี้ฉันยังชอบโอกาสในการเชื่อมต่อที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณสามารถมีหรือขอการเชื่อมต่อใด ๆ ที่คุณต้องการเพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Chanty คือมันช่วยให้ฉันสามารถเก็บการสนทนาของฉันรวมถึงการติดตามความคืบหน้าของงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว มันช่วยจัดการงานและการสื่อสารของฉันได้มาก นอกจากนี้ฉันยังชอบโอกาสในการเชื่อมต่อที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณมีหรือขอการเชื่อมต่อใด ๆ ที่คุณต้องการเพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
13. Dropbox (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาด้วยระบบ AI และกระบวนการทำงานเอกสาร)
"คุณช่วยส่งไฟล์นั้นให้ฉันอีกครั้งได้ไหม? ฉันหาไม่เจอ" คุณเคยได้ยินคำขอนี้กี่ครั้งแล้ว? Dropbox ได้พัฒนาจากการจัดเก็บไฟล์ธรรมดาไปสู่พื้นที่ทำงานอัจฉริยะสำหรับการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันเนื้อหา ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงความหงุดหงิดที่พบบ่อยนี้
ฟีเจอร์ Dash ของแพลตฟอร์มสามารถค้นหาเนื้อหาภายในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียง ทำให้การค้นหาข้อมูลง่ายขึ้นโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงนี้ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าที่อาจจะต้องใช้ในการค้นหาเนื้อหาเฉพาะด้วยตนเอง
ด้วยขนาดไฟล์สูงสุด 100GB สำหรับการถ่ายโอนและ 50GB สำหรับการอัปโหลดแต่ละไฟล์ Dropbox รองรับไฟล์มีเดียขนาดใหญ่และเอกสารที่ซับซ้อนซึ่งอาจเกินขีดจำกัดบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ประวัติเวอร์ชันและคุณสมบัติการกู้คืนของแพลตฟอร์มช่วยป้องกันการลบโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการ ในขณะที่สิทธิ์การแชร์แบบละเอียดช่วยให้ควบคุมได้ว่าใครสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาเฉพาะได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- ค้นหาเนื้อหาภายในไฟล์ประเภทต่างๆ รวมถึงรูปภาพและวิดีโอ
- โอนไฟล์ได้สูงสุด 100GB และอัปโหลดไฟล์เดี่ยวได้สูงสุด 50GB
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสาร
- ตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้ใช้และกลุ่มต่างๆ
- สร้างกระบวนการอนุมัติเอกสารและระบบการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ Dropbox
- ระดับที่สูงขึ้นต้องการสำหรับความต้องการในการจัดเก็บที่สำคัญ
- โฟลเดอร์ขนาดใหญ่มากอาจทำให้เกิดปัญหาการซิงค์
- การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่แข็งแกร่งน้อยกว่า Google Workspace
- โครงสร้างโฟลเดอร์ที่ซับซ้อนอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการค้นหา
ราคาของ Dropbox
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $11.99/เดือน (พื้นที่เก็บข้อมูล 2TB)
- ครอบครัว: $19. 99/เดือน (พื้นที่เก็บข้อมูลร่วม 2TB)
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Dropbox
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (20,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dropbox อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ฉันชอบความรวดเร็วในการอัปโหลดเอกสารบน Dropbox Business โดยเฉพาะเมื่อฉันมีเอกสารจำนวนมากที่ต้องทำงานด้วย Dropbox Business ช่วยให้การจัดระเบียบเอกสารของฉันเป็นเรื่องง่ายและเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ ทำให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว Dropbox Business ใช้การควบคุมการเข้าถึงและคุณสมบัติความปลอดภัยของไฟล์ที่ทันสมัยมาก ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารทั้งหมดที่ฉันเก็บไว้จะได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
ฉันชอบความรวดเร็วในการอัปโหลดเอกสารบน Dropbox Business โดยเฉพาะเมื่อฉันมีเอกสารจำนวนมากที่ต้องทำงานด้วย Dropbox Business ช่วยให้การจัดระเบียบเอกสารของฉันเป็นเรื่องง่ายและเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ ทำให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว Dropbox Business ใช้การควบคุมการเข้าถึงและคุณสมบัติความปลอดภัยของไฟล์ขั้นสูงมาก ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารทั้งหมดที่ฉันเก็บไว้จะได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
14. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนและการสื่อสารแบบบูรณาการ)
Discord อาจดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ไม่ธรรมดาสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ แต่มีองค์กรจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ค้นพบคุณค่าของมันสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม แพลตฟอร์มนี้รวมการสื่อสารผ่านข้อความ เสียง และวิดีโอเข้าด้วยกันในโครงสร้างที่ออกแบบมาสำหรับชุมชนเกมเมอร์แต่กลับเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่อย่างน่าประหลาดใจ
การจัดระเบียบตามช่องทางของแพลตฟอร์มสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับหัวข้อ โครงการ หรือแผนกต่างๆ สิ่งที่ทำให้ Discord โดดเด่นคือช่องเสียงแบบถาวร ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วมและออกจากบทสนทนาเสียงได้โดยไม่ต้องมีพิธีการของการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สร้างบรรยากาศเสมือนสำนักงานจริงที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทที่ละเอียด Discord มอบการควบคุมที่ปรับแต่งได้อย่างแม่นยำว่าใครสามารถเข้าถึงช่องทางและฟีเจอร์ต่างๆ ได้ สนับสนุนการรักษาความลับและความต้องการของแต่ละแผนก แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้อัปโหลดไฟล์ขนาด 400MB เมื่อสมัคร Nitro ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการแชร์เอกสารและไฟล์มีเดียขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- สร้างการควบคุมการเข้าถึงอย่างละเอียดสำหรับกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ
- เข้าร่วมและออกจากบทสนทนาเสียงโดยไม่ต้องมีการตั้งค่าการประชุมอย่างเป็นทางการ
- รักษาการสนทนาให้ตรงประเด็นด้วยการตอบแบบต่อเนื่อง
- จำลองโครงสร้างการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
- ดูตัวอย่างลิงก์และสื่อต่างๆ ได้โดยตรงในแชท
ข้อจำกัดของ Discord
- เดิมทีออกแบบมาเพื่อการเล่นเกม บางคุณสมบัติระดับมืออาชีพอาจมีข้อจำกัด
- บัญชีมาตรฐานที่จำกัดการอัปโหลดไฟล์ขนาดเล็ก
- การตั้งค่าและการจัดการเซิร์ฟเวอร์ต้องการการกำหนดค่าเริ่มต้น
- คุณสมบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารจัดการสำหรับองค์กรที่น้อยลง
ราคา Discord
- ฟรี
- ไนโตร เบสิค: $2.99/เดือน
- ไนโตร: $9.99/เดือน
- การเพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์: หลายระดับเริ่มต้นที่ $4.99/เดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: 4. 3/5 (3,936+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Discord อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งและจัดระเบียบได้อย่างมากมายที่ฉันสามารถทำได้กับ Discord ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ง่ายๆ กับเพื่อน ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่ทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนที่ซับซ้อน ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ทางการขนาดใหญ่ที่ฉันมีปฏิสัมพันธ์ด้วยสำหรับเกมและอื่นๆ อีกมากมาย!
ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งและจัดระเบียบได้อย่างมากมายที่ฉันสามารถทำได้กับ Discord ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ง่ายๆ กับเพื่อน ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่ทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนอย่างละเอียด ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ทางการขนาดใหญ่ที่ฉันมีปฏิสัมพันธ์ด้วยสำหรับเกมและอื่นๆ อีกมากมาย!
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสื่อสารด้วย AI ที่ดีที่สุด
15. Workvivo (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างชุมชน)
รูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานได้สร้างความท้าทายใหม่ในการรักษาวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน Workvivo แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่คล้ายกับโซเชียลมีเดียซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร
แพลตฟอร์มนี้ผสานเครื่องมือสื่อสารแบบดั้งเดิมเข้ากับคุณสมบัติการมีส่วนร่วม เช่น การให้รางวัล, แบบสำรวจ, และฟีดกิจกรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานดิจิทัลที่มีชีวิตชีวา. แนวทางนี้ช่วยต่อสู้กับความโดดเดี่ยวและการขาดการเชื่อมต่อที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทีมไม่ได้อยู่ด้วยกันทางกายภาพ.
ด้วยความสามารถในการขยายกลุ่มแชทได้สูงสุดถึง 500 คน Workvivo รองรับทั้งการสื่อสารในองค์กรที่กว้างขวางและการสนทนาของทีมที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม แพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับการยกย่องพนักงานและการสร้างชุมชน ซึ่งช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างทีมที่ทำงานแบบกระจาย ช่วยแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารในที่ทำงานแบบระยะไกลและแบบผสมผสาน
คุณสมบัติเด่นของ Workvivo
- ฟีเจอร์การกดไลค์, แสดงความคิดเห็น และแชร์ที่คล้ายกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสำหรับผู้บริโภค
- เน้นย้ำความสำเร็จและเหตุการณ์สำคัญของพนักงาน
- รองรับสมาชิกได้สูงสุด 500 คนในการสนทนาเดียว
- ส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังแผนกหรือสถานที่เฉพาะ
- ติดตามการมีส่วนร่วมและระบุช่องว่างในการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Workvivo
- แพงกว่าเครื่องมือสื่อสารพื้นฐาน
- บางคุณสมบัติทำงานแตกต่างบนอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ Workvivo
- แผนธุรกิจ: เริ่มต้นประมาณ $20,000/ปี สำหรับพนักงาน 250-2,000 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Workvivo
- G2: 4. 7/5 (2,173+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workvivo อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
Workvivo สร้างความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆ รักษาการไหลเวียนของข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการหรือการอัปเดตใหม่ๆ ด้วยระบบนี้ เราสามารถเผยแพร่การนำเสนอเพื่ออธิบายแนวคิดใหม่ๆ และมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลทันที ฉันชอบที่เราสามารถเน้นย้ำการตัดสินใจใหม่และเวียนคำสั่งใหม่ได้อย่างเป็นระบบ การสื่อสารโดยตรงได้รับการรับประกันด้วย Workvivo ซึ่งช่วยเสริมสร้างความต่อเนื่องของคำแนะนำ การอภิปรายแนวคิด และการรวบรวมข้อเสนอแนะอย่างโปร่งใส
Workvivo สร้างความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆ รักษาการไหลเวียนของข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการหรือการอัปเดตใหม่ๆ ด้วยระบบนี้ เราสามารถเผยแพร่การนำเสนอเพื่ออธิบายแนวคิดใหม่ๆ และมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลทันที ฉันชอบที่เราสามารถเน้นย้ำการตัดสินใจใหม่และเวียนคำสั่งใหม่ได้อย่างเป็นระบบ การสื่อสารโดยตรงได้รับการรับประกันด้วย Workvivo ซึ่งช่วยเสริมสร้างความต่อเนื่องของคำแนะนำ การอภิปรายแนวคิด และการรวบรวมข้อเสนอแนะอย่างโปร่งใส
16. Staffbase (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรแบบรวมศูนย์)
การสื่อสารข้อมูลสำคัญให้ถึงพนักงานทุกคนอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะในองค์กรที่มีพนักงานแนวหน้า ทีมที่กระจายอยู่หลายพื้นที่ หรือพนักงานที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นประจำ Staffbaseเป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่ครอบคลุมทุกด้าน ออกแบบมาเพื่อ แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ
แนวทางที่ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกช่วยให้พนักงานแนวหน้าที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นประจำยังคงได้รับการอัปเดตที่สำคัญและมีส่วนร่วมในการสื่อสารของบริษัท ความครอบคลุมนี้ช่วยสร้างแรงงานที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะถึงทุกคนที่ต้องการ
แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมความสามารถของอีเมล อินทราเน็ต และแอปพลิเคชันสำหรับพนักงานไว้ในโซลูชันเดียวที่ครบวงจร ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารภายในหลายระบบ ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง ทีมสื่อสารสามารถวัดผลครอบคลุมและผลกระทบของข้อความที่ส่งออกไปได้ ช่วยให้ปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะถูกส่งถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Staffbase
- กระจายเนื้อหาผ่านอีเมล อินทราเน็ต และมือถือพร้อมกัน
- ส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบทบาท, สถานที่, หรือแผนก
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกผ่านการสำรวจ, แบบสอบถาม, และความคิดเห็น
- วัดการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของข้อความ
ข้อจำกัดของ Staffbase
- ไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- ต้องการการตั้งค่าและการกำหนดค่าที่สำคัญ
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกบางรายอาจมีความเสถียรน้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาของ Staffbase
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Staffbase อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
หนึ่งในจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของมันคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้แต่สมาชิกในทีมที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็สามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก การออกแบบของแพลตฟอร์มมีความเป็นธรรมชาติ ทำให้การสร้างและส่งอีเมลเป็นเรื่องง่าย
หนึ่งในจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของมันคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้แต่สมาชิกในทีมที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็สามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก การออกแบบของแพลตฟอร์มมีความเป็นธรรมชาติ ทำให้การสร้างและส่งอีเมลเป็นเรื่องง่าย
17. Happeo (เหมาะที่สุดสำหรับอินทราเน็ตและจัดการความรู้ด้วย AI)
อินทราเน็ตแบบดั้งเดิมขององค์กรมักกลายเป็นสุสานดิจิทัล—สถานที่ที่ข้อมูลถูกทิ้งไว้ให้สูญหาย ไม่ค่อยมีใครเข้าถึง และแทบไม่มีการอัปเดตเลย Happeo ได้ปรับปรุงแนวคิดนี้ให้ทันสมัยด้วยแพลตฟอร์มที่มีชีวิตชีวาและสังคมออนไลน์ ซึ่งผสานรวมการจัดการความรู้ การสื่อสาร และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันไว้ด้วยกัน
แพลตฟอร์มนี้มีการค้นหาด้วย AI แบบรวมศูนย์ที่สแกนผ่านอินทราเน็ต, Google Drive, Gmail และ Microsoft 365 สร้างประสบการณ์การค้นหาแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวที่ช่วยให้พนักงานค้นหาข้อมูลได้ไม่ว่าจะเก็บไว้ที่ใดก็ตาม ซึ่งช่วยขจัดความยุ่งยากในการต้องค้นหาข้อมูลจากหลายระบบเพื่อหาสิ่งที่ต้องการ
ด้วยความสามารถในการแปลแบบเรียลไทม์ Happeo สนับสนุนทีมทั่วโลกในการทำงานข้ามอุปสรรคทางภาษา ทำให้การสื่อสารที่สำคัญเข้าถึงพนักงานทุกคนในภาษาที่พวกเขาต้องการ หน้า ช่อง และไดเรกทอรีบุคคลของแพลตฟอร์มสร้างสถานที่ทำงานดิจิทัลที่ครอบคลุมซึ่งเชื่อมต่อพนักงานกับทั้งข้อมูลและเพื่อนร่วมงาน
คุณสมบัติเด่นของ Happeo
- ค้นหาข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันผ่านการค้นหาด้วย AI แบบรวมศูนย์
- ใช้การแปลแบบเรียลไทม์เพื่อทำลายกำแพงทางภาษา
- สร้างหน้าอินทราเน็ตแบบโต้ตอบพร้อมแอปและวิดเจ็ตที่ฝังอยู่
- ผสมผสานการสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในรูปแบบที่คุ้นเคย
ข้อจำกัดของ Happeo
- มีการผสานรวมกับเครื่องมือของ Google อย่างแข็งแกร่ง แต่ไม่รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ
- จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าที่สำคัญเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
- การลงทุนที่สูงกว่าเครื่องมือสื่อสารพื้นฐาน
ราคาของ Happeo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Happeo
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Happeo อย่างไรบ้าง?
มันง่ายมากและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีศูนย์ความรู้ที่ยอดเยี่ยม (ทั้งทรัพยากรของ Happeo เองและชุมชนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่) เครื่องมือค้นหาที่ดีเยี่ยม การผสานรวมกับ Gsuite ทำได้ง่าย Happeo ให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและเชิงรุก
มันง่ายมากและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมศูนย์รวมความรู้ที่ยอดเยี่ยม (ทั้งทรัพยากรของ Happeo เองและชุมชนผู้ใช้ที่ใช้งานจริง) เครื่องมือค้นหาที่ดีเยี่ยม การผสานรวมกับ Gsuite ก็ง่ายดาย Happeo ให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและเชิงรุก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสื่อสารสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด
ค้นหาเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
มาพูดกันตามตรง—ไม่มีเครื่องมือสื่อสารแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน การเลือกใช้งานที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร และเทคโนโลยีที่มีอยู่ของคุณทั้งหมด
แทนที่จะพยายามบังคับให้แพลตฟอร์มเดียวรองรับทุกอย่าง ลองพิจารณาว่าเครื่องมือต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการในการสื่อสารที่แตกต่างกันได้อย่างไร—ตั้งแต่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การประสานงานโครงการ ไปจนถึงการแบ่งปันความรู้และการสื่อสารกับบุคคลภายนอก มองหาโซลูชันที่สามารถทำงานร่วมกันได้ดี สร้างกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน แทนที่จะเป็นระบบแยกส่วนที่ไม่เชื่อมต่อกัน
สำหรับทีมที่ต้องการลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ใช้ ClickUp นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่น่าสนใจ ซึ่งรวมเครื่องมือสื่อสารเข้ากับการจัดการโครงการและงานต่างๆ ด้วยการผสานแชท เอกสาร และการจัดการเวิร์กโฟลว์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ClickUp ช่วยลดการสลับบริบทที่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งทำลายประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่ต้องดำเนินการต่อไป
โปรดจำไว้ว่า—เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ทีมของคุณจะใช้จริง ๆ เราขอแนะนำให้สมัครใช้ ClickUpเพราะนี่คือแอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทั้งหมด!
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องมือของการสื่อสารองค์กรคืออะไร?
เครื่องมือสื่อสารองค์กรคือแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้คนในบริษัทสามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันได้ สิ่งเหล่านี้รวมถึงอีเมล แอปแชท (เช่น Slack หรือ Microsoft Teams) เครื่องมือประชุมวิดีโอ (เช่น Zoom) ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ (เช่น ClickUp) และแพลตฟอร์มแชร์เอกสาร (เช่น Google Workspace หรือ Dropbox) เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกัน แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล
เครื่องมือการสื่อสาร 5 อย่างคืออะไร?
เครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันทั่วไปในสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ ได้แก่ อีเมล แอปส่งข้อความหรือแชท เครื่องมือประชุมทางวิดีโอ แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และเครื่องมือทำงานร่วมกันเอกสาร ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ Gmail สำหรับอีเมล Slack สำหรับข้อความด่วน Zoom สำหรับการประชุมทางวิดีโอ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ และ Google Docs สำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสาร เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
อะไรคือ 7C ของการสื่อสารองค์กร?
7C คือกฎง่าย ๆ ที่ช่วยให้การสื่อสารทางธุรกิจชัดเจนและมีประสิทธิภาพ. พวกมันคือ: ชัดเจน (เข้าใจง่าย), กระชับ (สั้นและตรงประเด็น), เป็นรูปธรรม (เฉพาะเจาะจงและมีรายละเอียด), ถูกต้อง (ปราศจากข้อผิดพลาด), สอดคล้อง (จัดระเบียบอย่างดี), สมบูรณ์ (รวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด), และสุภาพ (สุภาพและให้เกียรติ). การปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน.