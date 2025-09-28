บล็อก ClickUp
เทมเพลตข้อความ Slack ฟรีสำหรับการอัปเดตงาน การแจ้งเตือน และอื่นๆ

เทมเพลตข้อความ Slack ฟรีสำหรับการอัปเดตงาน การแจ้งเตือน และอื่นๆ

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
28 กันยายน 2568

หากวันทำงานของคุณอยู่บน Slack คุณคงรู้ดีว่ามันสามารถเสียงดังได้ขนาดไหน

กระทู้พันกันยุ่งเหยิงจนกลายเป็นความวุ่นวาย ข้อความสูญหายไประหว่างทาง และก่อนที่คุณจะรู้ตัว ก็มีใครบางคนถามเป็นครั้งที่สามว่า "เฮ้ ขอถามเรื่องนี้หน่อยได้ไหม?"

นั่นคือจุดที่ข้อความที่เขียนอย่างดีสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง การแจ้งเตือนสั้น ๆ การกระตุ้นอย่างเป็นมิตร หรือการอัปเดตที่ชัดเจนส่งในเวลาที่เหมาะสม สามารถช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ทำให้รู้สึกถูกกดดัน

แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสร้างข้อความ Slack ที่ "สมบูรณ์แบบ" ทุกครั้ง? การเพิ่มคุณค่าให้กับคำพูดของคุณต้องใช้ความพยายามและเวลาซึ่งคุณอาจไม่มี

หากคุณกำลังติดตามการอัปเดต, แบ่งปันความคืบหน้า, หรือให้ใครบางคนได้รับการกระตุ้นอย่างอ่อนโยน, แบบข้อความ Slack ที่พร้อมใช้ เหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาของคุณและรักษาสติของคุณไว้. เพียงแค่คัดลอก, ปรับแต่ง, และกดส่ง.

แต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเลิกใช้ Slack และลองใช้เครื่องมือที่รวมแชท ความรู้ และงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยAI Workspace ที่เข้าใจบริบทแล้ว เราพร้อมช่วยเหลือคุณ!

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลืมบ่อยใช่ไหม? ให้คำสั่ง /remind ของ Slack เป็นผู้ช่วยสมองของคุณ—มันจำได้แทนคุณ! คุณสามารถใช้เพื่อตั้งการเตือนสำหรับตัวคุณเอง, คนอื่น, หรือทั้งช่องทางได้

ตัวอย่าง: /เตือนฉันให้ตรวจสอบรายงานเวลา 16.00 น.

เทมเพลตข้อความใน Slack คืออะไร?

เทมเพลตข้อความใน Slack คือรูปแบบข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับการสนทนาในที่ทำงานทั่วไป เช่น การอัปเดตสถานะ การแจ้งเตือนการประชุม การติดตามงาน หรือการสอบถามความคืบหน้า

พวกเขาช่วยให้คุณพูดสิ่งที่ถูกต้อง ในวิธีที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง

องค์ประกอบของเทมเพลตที่ดีประกอบด้วย:

  • ข้อความสำคัญหรือคำขอ
  • น้ำเสียงสุภาพและเป็นมืออาชีพ
  • ที่วางข้อความเพื่อปรับแต่งรายละเอียด

ไม่จำเป็นต้องคิดมากเกี่ยวกับคำพูดหรือกังวลเกี่ยวกับน้ำเสียง เพียงแค่ใส่รายละเอียดเฉพาะและส่งไป

เทมเพลตเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่จัดการกับการอัปเดตที่เกิดขึ้นซ้ำ การสื่อสารข้ามสายงาน หรือการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายบน Slack

พวกเขาช่วยประหยัดเวลา ลดการสื่อสารที่ผิดพลาด และทำให้ข้อความของคุณมีความสม่ำเสมอ

🧠 เกร็ดความรู้: ผู้ใช้ Slack ส่งข้อความมากกว่า1.5 พันล้านข้อความทุกสัปดาห์! นั่นคือข้อความ 'แค่ทักทาย' จำนวนมากเลยทีเดียว!

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตข้อความใน Slack ดี?

เทมเพลตข้อความ Slack ที่ดีช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างชัดเจนโดยไม่ดูแข็งกระด้างหรือเป็นข้อความทั่วไป นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:

  • รูปแบบตรงไปตรงมา: ถ่ายทอดสาระสำคัญได้ในไม่กี่บรรทัด
  • ปรับแต่งได้ง่าย: เปลี่ยนชื่อ วันที่ หรือลิงก์ได้ในไม่กี่วินาที
  • น้ำเสียงเป็นมิตร: เป็นมืออาชีพ แต่ไม่หุ่นยนต์
  • มีเป้าหมายชัดเจน: ทุกบรรทัดควรมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน (เตือนความจำ, อัพเดต, ขอร้อง)
  • โครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้: ใช้สำหรับข้อความที่เกิดซ้ำได้โดยไม่ต้องเขียนใหม่
  • ส่งได้อย่างรวดเร็ว: คุณไม่ควรใช้เวลามากกว่าหนึ่งนาทีในการปรับแต่ง
  • สแกนได้: ประโยคสั้น ๆ, การเว้นบรรทัด, และไม่มีผนังข้อความ

หากเทมเพลตของคุณช่วยประหยัดเวลาและลดการสื่อสารซ้ำใน Slack นั่นหมายความว่ามันทำงานได้ดีแล้ว

📚 อ่านเพิ่มเติม:ข้อดีและข้อเสียของ Slack ในการทำงาน

เทมเพลตข้อความ Slack ฟรี

มีโอกาสสูงที่พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดว่าจะพูดอะไรดี พิมพ์ ลบ เขียนใหม่ คิดทบทวน และสุดท้ายก็กดส่งพร้อมกับข้อความว่า "หวังว่านี่จะเข้าใจนะ"

แม่แบบช่วยลดเสียงรบกวนเหล่านั้น พวกมันช่วยให้คุณสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องกลายเป็นหนึ่งในผู้ใช้เหล่านั้น

นี่คือเทมเพลตข้อความ Slack ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้ทันที:

1. แบบแผนการประชุม

แม่แบบวาระการประชุม: แม่แบบข้อความ Slack
ผ่านทางSlack

นี่คือเทมเพลตสไตล์ Canvas ที่สร้างขึ้นเพื่อการประชุมที่รวดเร็วและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน มาพร้อมกับส่วนต่างๆ และคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อเตรียมตัว ติดตาม และดำเนินการตาม:

  • หัวข้อการประชุม: สิ่งที่ต้องหารือ
  • รายการที่ต้องดำเนินการ: ใครจะทำอะไรต่อไป
  • ลิงก์สำคัญ: เอกสาร, สไลด์นำเสนอ, หรือสิ่งใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องอ้างอิง

รูปแบบนี้ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม แม้ว่าจะพลาดการเข้าร่วมการประชุมก็ตาม เมื่อมีการระบุรายการที่ต้องดำเนินการ ความรับผิดชอบจะถูกกำหนดทันที

กำหนดการจะถูกเพิ่มเป็นแท็บในแชทของคุณ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการทบทวนอย่างรวดเร็วในภายหลัง ดังนั้นผลลัพธ์จะถูกติดตาม ติดตามผล และนำไปปฏิบัติจริง

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? มันเป็นแบบร่วมมือกัน ทุกคนสามารถเพิ่มหัวข้อ ใส่ลิงก์ หรืออัปเดตรายการที่ต้องดำเนินการได้แบบเรียลไทม์

👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้ใช้ Slack โดยเฉลี่ยใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา90 นาทีต่อวัน ในวันธรรมดาทุกสัปดาห์

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Slack สำหรับการจัดการโครงการ

2. แบบฟอร์มสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

แบบฟอร์มสอบถามผู้เชี่ยวชาญ: แบบฟอร์มข้อความ Slack
ผ่านทางSlack

เทมเพลตนี้เป็นรูปแบบของ ช่อง Slack ที่รวบรวมคำถามและคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของทีมคุณไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ การตั้งค่าประกอบด้วย:

  • พบกับผู้เชี่ยวชาญ: รายชื่อปักหมุดของผู้ที่พร้อมให้บริการในแต่ละด้าน
  • คลังคำถาม: รวบรวมคำถามและคำตอบทั้งหมดในอดีต สามารถค้นหาได้ตลอดเวลา
  • แบบฟอร์มการส่งคำถาม: วิธีที่รวดเร็วและมีคำแนะนำในการขอความช่วยเหลือ
  • ตัวติดตามการตอบกลับด้วยอีโมจิ: รู้ว่าอะไรกำลังดำเนินการอยู่และอะไรเสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาทิ้งคำถามของคุณผ่านแบบฟอร์ม เมื่อผู้เชี่ยวชาญเห็นและเริ่มทำงานกับคำถามของคุณ พวกเขาจะตอบกลับด้วย 👀 คุณจะได้รับคำตอบในหัวข้อเดิม—ดังนั้นจะไม่มีใครต้องตามหาคำตอบข้ามช่องทางต่างๆ

เมื่อคำถามของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว พวกเขาจะปิดการสื่อสารด้วยเครื่องหมาย ✅ เรียบร้อย สะอาด ง่าย และติดตามได้

📚 อ่านเพิ่มเติม: คู่แข่งหลักของ Slack

3. แม่แบบแผนการดูแลงานนอกสำนักงาน

ผ่านทางSlack

เมื่อคุณไม่อยู่ที่สำนักงาน สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือความวุ่นวายในช่อง Slack ของคุณ แม่แบบแผนการดูแลขณะไม่อยู่สำนักงานนี้ช่วยให้คุณกำหนดความคาดหวัง มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล และรักษาการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่คุณไม่อยู่

แทนที่จะมีการส่งข้อความกระจัดกระจายและการอัปเดตที่พลาดไป สมาชิกในทีมจะทราบอย่างชัดเจนว่าควรติดต่อใคร มีงานอะไรค้างอยู่ และควรส่งต่อปัญหาไปยังใคร—ทั้งหมดนี้ถูกบันทึกไว้ในที่เดียว

  • โครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อบันทึกวันที่, สำรองเจ้าของ, และความรับผิดชอบ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับระดับความเร่งด่วนและจุดการยกระดับ
  • แชร์ได้ง่ายเพื่อให้แผนการครอบคลุมอยู่ในที่ที่ทีมสื่อสารอยู่แล้ว
  • รักษาความก้าวหน้าของโครงการโดยไม่ให้ภาระตกอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เบื่อกับการพิมพ์ข้อความใน Slack ซ้ำๆ หรือไม่? ใช้ /templates add เพื่อบันทึกข้อความเพียงครั้งเดียว และใช้ /templates send เพื่อแชร์กับผู้ใช้หรือช่องใดก็ได้ แก้ไขหรือลบได้ทุกเมื่อ และใช้ /templates help สำหรับคำแนะนำอย่างรวดเร็ว

4. แบบฟอร์มการรับและคัดแยกข้อบกพร่อง

เทมเพลตติดตามโครงการ: เทมเพลตข้อความ Slack
ผ่านทางSlack

เทมเพลตนี้เปลี่ยนการรายงานข้อบกพร่องให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและสามารถติดตามได้. มันผสานการสื่อสารแบบเรียลไทม์ของทีมกับแบบฟอร์มการรายงานข้อบกพร่องที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ใครก็ตามสามารถรายงานปัญหาได้โดยไม่ต้องติดต่อผู้อื่นถึงห้าคน.

ผืนผ้าใบที่แชร์ร่วมกันจะแสดงคำแนะนำการรายงานที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น ทำให้มั่นใจว่าไม่มีรายละเอียดใดตกหล่นและทุกคนปฏิบัติตามกระบวนการเดียวกัน

บั๊กใหม่จะถูกส่งตรงไปยังรายการติดตาม และทุกการอัปเดตจะกระตุ้นการแจ้งเตือนสถานะอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่มีความคลุมเครือเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังดำเนินการหรือสิ่งที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: Slack ไม่จำเป็นต้องวุ่นวาย สร้างพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคู่มือเหล่านี้:

โครงสร้างเพียงเล็กน้อยสามารถไปได้ไกล!

ข้อจำกัดของ Slack

Slack อาจเป็นแอปส่งข้อความแบบครบวงจรสำหรับการสื่อสารในทีม แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการหรือติดตามโครงการ

ชมวิดีโอนี้เพื่อทราบแอปสื่อสารยอดนิยม

ในความเป็นจริงมากกว่า 50% ของผู้เชี่ยวชาญในสำนักงานใช้เวลาในการค้นหาไฟล์มากกว่าการทำงานจริง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ในเส้นทางการสนทนา

นี่คือจุดที่ Slack เริ่มมีข้อบกพร่อง:

  • ไม่มีการจัดการงานในตัว: คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงานได้ แต่ไม่มีวิธีการที่มีโครงสร้างในการมอบหมายหรือติดตามงาน
  • ผู้ช่วย AI ขั้นพื้นฐาน: AI ของ Slack ส่วนใหญ่จะสรุปข้อความเท่านั้น แต่ไม่ได้ช่วยมากนักในการดำเนินงานจริง
  • ขาดการมองเห็นโครงการ: คุณไม่สามารถเห็นได้ว่าอะไรเสร็จแล้ว อะไรที่ยังค้างอยู่ หรือมันเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าอย่างไร
  • ไม่มีกรอบเวลาหรือกำหนดส่ง: ไม่สามารถกำหนดตารางงานหรือดูความคืบหน้าได้
  • ไฟล์และลิงก์กระจัดกระจายได้ง่าย – ทรัพยากรที่แชร์สามารถสูญหายได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีศูนย์กลางในการจัดระเบียบ

Slack ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่เมื่อพูดถึงการติดตามงานจริงปัญหาของ Slackก็เริ่มปรากฏให้เห็น

นั่นคือจุดที่เครื่องมืออย่างClickUpมีประโยชน์ มาดูกันว่ามันช่วยได้อย่างไร

📚 อ่านเพิ่มเติม:Slack vs ClickUp: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด?

ทางเลือกแทนเทมเพลต Slack

หากการสนทนาใน Slack เริ่มรู้สึกเหมือนการเลื่อนดูที่ไม่มีที่สิ้นสุด ขอแนะนำ ClickUp นี่คือ แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทั้งการสนทนาและงานที่ตามมา—งานเอกสาร, แบบฟอร์ม, ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย รวบรวมไว้ภายใต้หลังคาเดียว

ClickUp Chat: การสนทนาจริง ตรงจุดที่งานเกิดขึ้น

ClickUp Chat: แม่แบบข้อความสำหรับ Slack
ให้ทีมทำงานสอดคล้องกันด้วยการสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การกล่าวถึง และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat

ผ่านClickUp Chat คุณสามารถนำการสนทนาของคุณมาไว้ที่จุดที่งานเกิดขึ้นได้ ต้องการประชุมสั้น ๆ หรือไม่? เริ่มการโทรแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแอป ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับรายการที่ต้องทำหรือไม่? แชทได้โดยตรงภายใน Space, Folder หรือ List ใด ๆ

คลิกอัพ แชท
ติดตามข้อความที่ได้รับมอบหมายและแก้ไขแล้วด้วย FollowUps ใน ClickUp Chat

คุณสามารถตอบกลับแบบเป็นหัวข้อเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ, @mention เพื่อนร่วมทีมเพื่อดึงความสนใจ, และยังสามารถดูการติดตามทั้งหมดของคุณในที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อความส่วนตัวเพื่อจำว่าอะไรเป็นของคุณอีกต่อไป

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เราได้รวบรวมชุดเทมเพลตของ ClickUp เองที่ทำได้มากกว่าการส่งข้อความธรรมดา พวกมันทำให้ ClickUpเป็นแอปการสื่อสารทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุด และช่วยคุณจัดระเบียบความคิด จับประเด็นที่ต้องทำ และทำให้งานก้าวหน้าได้จริง

มาดูกันเถอะ

1. แม่แบบข้อความโต้ตอบทันทีของ ClickUp

เทมเพลตข้อความโต้ตอบทันทีของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ลองใช้เทมเพลตข้อความทันทีของ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความ Slack ของคุณจะไม่ถูกมองข้าม อ่านผิด หรือสูญหายในความวุ่นวาย

สร้างขึ้นเป็นงานใน ClickUp,แม่แบบข้อความทันทีของ ClickUpประกอบด้วยคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการเขียนข้อความที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ และการสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่แข็งแกร่ง มันมาพร้อมกับงานย่อยที่มีประโยชน์ เช่น:

  • 📛 มีรูปแบบการตั้งชื่อช่องที่เหมาะสม
  • 📢 ป้องกันไม่ให้พลาดข้อความ
  • ⏱️ หยุดคิดก่อนโพสต์
  • 🛎️ ใช้ตัวบ่งชี้ข้อความ

แต่ละงานย่อยจะมีรายการตรวจสอบที่แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณไม่พลาดขั้นตอนสำคัญ แม้ในเวลาเร่งรีบ

คุณสามารถปรับแต่งงานนี้ให้เหมาะกับสไตล์การสื่อสารของทีมคุณ และบันทึกไว้เป็นแบบงานที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้เพื่อสร้างความสม่ำเสมอในทุกส่วน การตั้งค่าเล็ก ๆ นี้สร้างความแตกต่างอย่างมากในการรักษาการสื่อสารให้สะอาดและมีประสิทธิภาพ

📌 เหมาะสำหรับ: ลดปริมาณข้อความที่มากเกินไป, หลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดพลาด, และสร้างกระบวนการที่สม่ำเสมอสำหรับการสื่อสารผ่าน Slack ระหว่างทีมต่างๆ

🧠 เกร็ดความรู้: ด้วยการทำงานแบบไฮบริดที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การเข้าออฟฟิศลดลงถึง 30% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 นี่แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

2. แม่แบบเมทริกซ์การสื่อสาร ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์การสื่อสาร ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
อย่าลังเลกับข้อความของคุณอีกต่อไปด้วยเทมเพลต ClickUp Messaging Matrix

เมื่อทีมต่างๆ ไม่ใช้ภาษาเดียวกัน (ในเชิงเปรียบเทียบ) ข้อความจะสูญหายและแคมเปญจะล้มเหลว เทมเพลตเมทริกซ์การสื่อสารของ ClickUpช่วยให้ทุกคนรักษาแบรนด์และข้อความให้ตรงกัน โดยไม่ต้องตามหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย

ภายใน คุณจะพบสองรายการหลัก:

  • แผนที่การสื่อสาร: ติดตามแผนการตลาดทั้งหมดของคุณด้วยช่องสำหรับคำมั่นสัญญาของแบรนด์, ตำแหน่งทางการตลาด, ตลาดเป้าหมาย, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, และอื่น ๆ
  • แผนการสื่อสาร: แผนที่แสดงว่าใครต้องรู้อะไร, บ่อยแค่ไหน, และผ่านช่องทางใด

มุมมองเช่น แผนงาน, ลำดับความสำคัญ, เมทริกซ์, และ ความถี่ ช่วยให้คุณจัดเรียงเนื้อหาตามความเร่งด่วน, ผู้ชม, และจังหวะการส่งมอบ. และด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น ช่องทางการสื่อสาร, คำขวัญ, วัตถุประสงค์, และ ความถี่, คุณพร้อมที่จะสื่อสารอย่างมืออาชีพ.

📌 เหมาะสำหรับ: การสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับเปิดตัวผลิตภัณฑ์, การสื่อสารแบรนด์, และการสื่อสารภายในระหว่างทีมต่างๆ

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล

ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

3. แม่แบบการสื่อสารพนักงานของ ClickUp

เทมเพลตการสื่อสารพนักงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนข้อความที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบอัจฉริยะด้วยเทมเพลตการสื่อสารพนักงานของ ClickUp

ไม่มีอีกแล้ว "เดี๋ยวนะ อัปเดตนั้นอยู่ตรงไหน?"

เทมเพลตการสื่อสารพนักงานของ ClickUpมอบพื้นที่ส่วนกลางให้คุณจัดการการสื่อสารทุกระดับระหว่างทีม แผนก และทั้งบริษัท

ด้วยรายการที่พร้อมใช้งาน เช่น เมทริกซ์การสื่อสารโครงการ, ช่องทางของแต่ละแผนก, และ วิธีการที่ใช้ทั่วทั้งบริษัท, มันจัดระเบียบการอัปเดต, การประชุม, และการติดตามผลในที่เดียว

จากมุมมองแชทและปฏิทินไปจนถึงบอร์ดและเอกสาร คุณจะได้รับชุดเครื่องมือครบครันสำหรับการวางแผน พูดคุย และจัดเก็บทุกอย่างโดยไม่ต้องสลับแท็บ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เมนูแบบเลื่อนลง แท็ก ข้อความยาว และแม้แต่ลิงก์เว็บไซต์ ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย

📌 เหมาะสำหรับ: การรักษาการสื่อสารข้ามสายงานให้เป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ และนำหน้าการอัปเดตที่กระจัดกระจายอยู่เสมอ

4. แม่แบบแผนการสื่อสาร ClickUp

เทมเพลตแผนการสื่อสาร ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนอย่างชาญฉลาด สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ—เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp

ต้องการวางแผนการสื่อสารโครงการของคุณอย่างมืออาชีพใช่ไหม? แม่แบบแผนการสื่อสารของ ClickUpคือพิมพ์เขียวของคุณ

เอกสารพร้อมแก้ไขนี้แบ่งกลยุทธ์การสื่อสารของคุณออกเป็นส่วนที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตั้งวัตถุประสงค์ กำหนดรายละเอียดโครงการ และดำเนินการวิเคราะห์ SWOT และ PEST ทั้งหมดในที่เดียว

คุณยังจะทำการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, บันทึกเครื่องมือ, และสรุปแผนที่ตอบคำถามว่า อะไร, เมื่อไร, และอย่างไร ของทุกการอัปเดต

ยังมีพื้นที่สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งและการประเมินผลหลังโครงการด้วย ดังนั้นคุณไม่ได้แค่พูดคุย แต่คุณกำลังเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน

📌 เหมาะสำหรับ: การสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่มั่นคงและได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย ซึ่งมากกว่าการอัปเดตข้อมูลผิวเผิน

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

5. แม่แบบกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กร ClickUp

เทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารภายในองค์กร ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เริ่มต้นสร้างคู่มือการสื่อสารภายในองค์กรของคุณด้วยเทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUp

เบื่อกับการพึ่งพาการสนทนาที่กระจัดกระจายและช่วงเวลาที่ต้องถามว่า "เราคุยกันเรื่องนี้หรือยัง?" หรือไม่?แม่แบบกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการสนทนาที่ไม่มีการติดตามไปสู่แผนการสื่อสารภายในที่มีโครงสร้างและมีการบันทึกอย่างเป็นระบบ

นี่คือวิธีการทำงาน:

  • ประเมินวิธีการสื่อสารปัจจุบันของคุณเพื่อค้นหาช่องว่างและความล่าช้า
  • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ เช่น ลดการประชุมหรือเร่งการอัปเดตให้เร็วขึ้น
  • ล็อกช่องทางสื่อสารของคุณให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นอีเมล แชท หรือวิดีโอแบบไม่พร้อมกัน
  • แบ่งแผนของคุณออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามได้ เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดหลุดรอดไป

📌 เหมาะสำหรับ: แก้ไขการสื่อสารภายในที่ยุ่งเหยิง ลดการสื่อสารซ้ำซ้อน และสร้างวิธีการสื่อสารที่สม่ำเสมอทั่วทั้งทีมของคุณ

📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp

6. แผ่นไวท์บอร์ดแผนการสื่อสาร ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนการสื่อสาร ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ร่างออกมา วางแผนให้เรียบร้อย แล้วส่งออกไปด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUp

หากแผนการสื่อสารของคุณดูเหมือนใยแมงมุมที่ยุ่งเหยิงมากกว่าการไหลที่มีโครงสร้าง—นี่คือสิ่งสำหรับคุณ

เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUpมอบพื้นที่แบบภาพที่สามารถลากและวางได้ เพื่อวางแผนทุกขั้นตอนของการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรของคุณ

ตั้งแต่การวางแผนประกาศเปิดตัวไปจนถึงการอัปเดตกระบวนการของทีม คุณสามารถจัดวางทุกอย่างได้ด้วยการ์ดโน้ตแบบติดได้ รูปร่างต่างๆ ตัวเชื่อมต่อ และบล็อกที่มีรหัสสี

นอกจากนี้ยังมีสถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามและย้ายรายการผ่านขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ "วางแผน" และ "ดำเนินการอยู่" ไปจนถึง "เผยแพร่" หรือ "ตรวจสอบแล้ว"

📌 เหมาะสำหรับ: การจัดระเบียบการสื่อสารที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแผนที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นรายการดำเนินการที่ชัดเจนและติดตามได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็น action ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่? ให้เปลี่ยน sticky notes เป็น task ได้เพียงคลิกเดียว และเริ่มดำเนินการได้โดยตรงจาก Whiteboard.

7. แม่แบบการสื่อสารและการประชุมทีม ClickUp

แม่แบบการสื่อสารและการประชุมทีม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้ทุกการประชุมมีคุณค่าด้วยเทมเพลตการสื่อสารและการประชุมทีม ClickUp

เบื่อกับการไล่ตามอัปเดตและจัดการปฏิทินหลายอันหรือไม่?แม่แบบการสื่อสารและการประชุมของทีม ClickUpช่วยให้คุณวางแผนว่าใครควรรู้อะไร บ่อยแค่ไหน และผ่านช่องทางใด โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกลับไปกลับมา

ใช้มุมมองรายการเพื่อจัดระเบียบการประชุมตามผู้เข้าร่วม, มุมมองคณะกรรมการเพื่อจัดกลุ่มตามสถานะ, และมุมมองปฏิทินเพื่อดูภาพรวมของตารางเวลาประจำเดือนของคุณ เพิ่มบริบทด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เป้าหมายการประชุม, วิธีการสื่อสาร, กำหนดเวลา, ผู้เข้าร่วม, และเจ้าของ

ไม่ว่าจะเป็นสแตนด์อัพประจำวันหรือการทบทวนรายไตรมาส ทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างชัดเจนและจัดการได้ง่าย

📌 เหมาะสำหรับ: การจัดโครงสร้างการอัปเดตทีม การประชุมประจำ และการสื่อสารโครงการในหนึ่งระบบที่ใช้ร่วมกัน

นี่คือสิ่งที่โจดี้ ซาลิส, ผู้อำนวยการสร้างสรรค์ ที่ยูไนเต็ด เวย์ ซันโคสต์, กล่าวถึง ClickUp:

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลายต่างๆ ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

ClickUp Brain: ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสื่อสารที่ใช้งานได้จริง

แต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น หากคุณต้องการ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ซึ่งเข้าใจบริบททั้งหมดของงานของคุณและสามารถเขียนและส่งข้อความในนามของคุณได้ ลองใช้ClickUp Brain ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อคิดใหม่เกี่ยวกับการสื่อสารของทีม ในขณะที่ Slack ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ClickUp Brain จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดถูกฝังอยู่ในเธรดแชทหรือสูญหายในการแปลความหมาย

ClickUp Brain: แม่แบบข้อความ Slack
เริ่มต้นทุกการประชุมด้วยวาระการประชุมที่ชัดเจนซึ่งจัดทำโดย ClickUp Brain สำหรับคุณภายในไม่กี่วินาที

นี่คือวิธีที่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมคุณ:

  • สร้างสรุปโดยย่อของการอัปเดตสำคัญได้ทันทีด้วย ClickUp Enterprise AI Searchจากบทสนทนา งาน หรือเอกสาร เพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลสำคัญโดยย่ออยู่เสมอ
  • เขียนข้อความและความคิดเห็นใหม่หรือให้กระชับขึ้น และสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกัน
  • ดึงข้อมูลเชิงลึกจากโครงการหรือการสนทนาออกมาได้ในไม่กี่วินาทีด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ (เพียงแค่สั่งคำสั่ง และมันจะตอบกลับมา)
  • ทำให้ข้อความซ้ำ ๆ เช่น การแจ้งเตือนหรือการอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations เพียงส่งครั้งเดียว แล้วให้ AI จัดการส่วนที่เหลือ

ด้วย ClickUp Brain ข้อความของคุณไม่ใช่แค่ถูกส่งออกไป—แต่ชัดเจน มีความหมาย และกระตุ้นให้เกิดการกระทำ

🧠 คุณรู้หรือไม่? ผู้ใช้ClickUp Brainสามารถเข้าถึงโมเดล AI ภายนอกหลายตัว เช่น ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ เลิกใช้ AI ที่กระจัดกระจายและใช้ AI ที่เข้าใจบริบทซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลงานทั้งหมดของคุณเพื่อสร้างสินทรัพย์แคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ค้นหาแม่แบบที่สมบูรณ์แบบเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน

หากทีมของคุณติดอยู่กับการทำอัปเดตซ้ำเดิม ๆ ไล่ตามการตอบกลับ หรือสูญเสียข้อมูลสำคัญในกระทู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ถึงเวลาแล้วที่ต้องทบทวนวิธีการสื่อสารของคุณใหม่

เทมเพลตข้อความ Slack ที่เหมาะสมช่วยให้คุณสื่อสารได้รวดเร็วขึ้น รักษาความสม่ำเสมอ และตัดผ่านเสียงรบกวน โดยไม่ฟังดูแห้งหรือเป็นหุ่นยนต์

เทมเพลตฟรีของ ClickUp ไม่ได้มีแค่ข้อความเท่านั้น แต่ยังช่วยจัดโครงสร้างให้กับการอัปเดตของคุณ อัตโนมัติการแจ้งเตือน และเชื่อมโยงการสื่อสารของคุณกับงานจริง ซึ่ง Slack ทำได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เมื่อ Slack เริ่มมีเสียงรบกวนหรือไม่เป็นระเบียบ ClickUp จะช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในบริบทและสามารถติดตามได้

พร้อมที่จะส่งการอัปเดตที่ผู้คนอ่านจริง และ ดำเนินการตามแล้วหรือยัง?ลองใช้ ClickUp ฟรี