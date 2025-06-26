11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ HeyGen สำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI ในปี 2025

การสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพเคยเป็นงานสำหรับเอเจนซี่ ซอฟต์แวร์ราคาแพง หรือต้องใช้เวลาหลายคืนในการเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อ แต่ HeyGen ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยอวตาร AI ที่สามารถปรับแต่งได้และความสามารถในการสร้างวิดีโอโฆษกภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งไม่กี่นาที
แต่ถ้าคุณเจอปัญหาจากข้อจำกัดในการปรับแต่ง ราคา หรือตัวเลือกเสียง คุณไม่ได้เป็นคนเดียว
ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบแนวคิดการสร้างวิดีโอด้วย AI โดยใช้ HeyGen แต่พบว่ามันไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ เช่น การเล่าเรื่องแบรนด์, เนื้อหาหลายภาษา หรือการร่วมมือทีมแบบไดนามิก
นั่นคือเหตุผลที่โพสต์นี้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดของ HeyGen ที่ให้คุณควบคุมได้มากขึ้น สร้างสรรค์ได้มากขึ้น หรือประหยัดมากขึ้น—ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหา
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน HeyGen?
HeyGen ทำให้การสร้างวิดีโอด้วย AI ง่ายขึ้น แต่ไม่เหมาะสำหรับทุกคน นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้กำลังค้นหาทางเลือกอื่น (อ้างอิงจากรีวิวจริง):
- การปรับแต่งอวาตาร์และสภาพแวดล้อมอย่างจำกัด: ผู้ใช้รายงานว่าประสบปัญหาข้อจำกัดด้านความคิดสร้างสรรค์—ไม่สามารถควบคุมท่าทาง ฉากหลัง หรือองค์ประกอบที่มีแบรนด์ได้อย่างแท้จริงหากไม่ซื้อเพิ่มเติม
- คุณภาพเสียงอาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์หรือไม่สม่ำเสมอ: เสียงบางเสียงขาดความละเอียดอ่อนทางอารมณ์หรือจังหวะการพูด โดยเฉพาะในวิดีโอที่ยาวหรือหลายภาษา ส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร
- ราคาปรับขึ้นอย่างรวดเร็วตามปริมาณ: แม้ว่าจะเริ่มต้นฟรี แต่ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การโคลนเสียงหรือการสร้างอวตารหลายตัว จะมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การขยายการใช้งาน HeyGen ในราคาที่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก
- ไม่มีพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงสำหรับทีม: HeyGen ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการหรือการตรวจสอบในตัว ซึ่งอาจทำให้ทีมการตลาดวิดีโอหรือเอเจนซี่ทำงานช้าลง
- ความสามารถในการแก้ไขขั้นพื้นฐาน: คุณสามารถทำได้เพียงการสลับฉากหรือการซ้อนข้อความเท่านั้น การผลิตวิดีโอที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น (เช่น B-roll, การบันทึกหน้าจอ, การซ้อนชั้น) ต้องการเครื่องมืออื่น ๆ
- เครื่องมือเขียนบทหรือเครื่องมือสร้างสรรค์ไอเดียด้วย AI มีจำกัด: คุณจำเป็นต้องมีบทที่พร้อมแล้วมาด้วย; AI ไม่สามารถช่วยในการระดมความคิด, การวางโครงร่าง, หรือการเขียนบทจริง
- การล่าช้าหรือการประมวลผลล่าช้าเป็นครั้งคราว: ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยบนเว็บไซต์รีวิวคือเวลาในการประมวลผลอาจช้าในช่วงที่มีการเข้าชมสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการที่ต้องการความรวดเร็ว
ข้อจำกัดเหล่านี้คือเหตุผลที่เราได้คัดสรรเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ทำงานได้ดีกว่า HeyGen ในด้านคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพ มาสำรวจเครื่องมือเหล่านี้กัน
ทางเลือกของ HeyGen ในภาพรวม
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา*
|ClickUp
|การจัดการโครงการวิดีโอแบบครบวงจร, การเขียนสคริปต์ด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain, การทำงานร่วมกันในเอกสารและไวท์บอร์ด, การตรวจสอบวิดีโอ, และคลิปสำหรับการบันทึกหน้าจอ/เว็บแคม
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่จัดการการผลิตวิดีโอตั้งแต่บทไปจนถึงข้อเสนอแนะในที่เดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ซินเธเซีย
|อวตาร AI ในกว่า 120 ภาษา, สร้างวิดีโอจากสคริปต์, แปลงไฟล์ PowerPoint เป็นวิดีโอ, สร้างวิดีโอจำนวนมาก, ซิงค์ริมฝีปาก
|ทีมขนาดกลางถึงองค์กรที่สร้างการฝึกอบรมและวิดีโอภายในองค์กรหลายภาษา
|ทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|วีดี
|โปรแกรมแก้ไขบนเบราว์เซอร์พร้อมอวตาร AI, คำบรรยาย, ข้อความเป็นเสียง, Magic Cut, ปรับขนาดสำหรับโซเชียล
|ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่สร้างเนื้อหาแบบสั้นและวิดีโอที่พร้อมเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ราสก์
|การโคลนเสียง, การพากย์เสียงพร้อมการซิงค์ริมฝีปาก, การแยกเสียงผู้พูด, การส่งออกคำบรรยาย, หน่วยความจำการแปล
|ทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ทำงานด้านเนื้อหาและการแปลภาษาที่นำวิดีโอมาใช้ใหม่สำหรับผู้ชมทั่วโลก
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $60/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ในวิดีโอ
|AI สร้างสคริปต์เป็นวิดีโอ, คลิปสต็อก, เสียงบรรยาย, คำบรรยาย, รูปแบบการส่งออกพร้อมใช้งานบนโซเชียลมีเดีย
|ทีมขนาดเล็กและนักการตลาดที่ผลิตเนื้อหาแบรนด์และวิดีโอโซเชียลที่มีความรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|รันเวย์
|แปลงข้อความเป็นวิดีโอ, ความสม่ำเสมอของอวตาร Gen-4, การลบพื้นหลัง, เอฟเฟกต์ภาพยนตร์, เครื่องมือการเคลื่อนไหว AI
|ทีมสร้างสรรค์และผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยวที่ผลิตการเล่าเรื่องที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน (การใช้งานจำกัด); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|Elai. io
|แปลงเอกสารเป็นวิดีโอที่มีอวตารนำ, แบบทดสอบเชิงโต้ตอบ, ส่งออก SCORM, รองรับกว่า 75 ภาษา
|ทีม L&D และ HR ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่สร้างวิดีโอการฝึกอบรมและเอกสารการปฐมนิเทศ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|สตูดิโอ AI (DeepBrain)
|2,000+ อวาตาร์, 150+ ภาษา, การเขียนสคริปต์ด้วย GPT, การเคลื่อนไหว, การควบคุมด้วยเสียง
|ทีมฝึกอบรม, ทีมขาย, และทีมสื่อสารขนาดกลางถึงองค์กรที่ผลิตเนื้อหาอวตารเสมือนจริง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ลูเมน5
|เปลี่ยนบทความบล็อกเป็นวิดีโอ ชุดแบรนด์ คลิปสต็อก การส่งออกหลายรูปแบบ
|ทีมขนาดเล็กและนักการตลาดเดี่ยวที่นำเนื้อหาที่เขียนมาใช้ใหม่เป็นสื่อภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ผู้สร้างโคลอสเซียน
|รองรับ SCORM, อวาตาร์หลายภาษา, เทมเพลตวิดีโอ, แบบทดสอบ, ฟีเจอร์อีเลิร์นนิง
|ทีม L&D และทีมสนับสนุนขนาดกลางถึงเล็กที่สร้างเนื้อหาวิดีโอสำหรับการปฐมนิเทศหรือเนื้อหาภายในองค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $27 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ชั่วโมงที่หนึ่ง
|วิซาร์ดสคริปต์, อวาตาร์มากกว่า 100 แบบ, 60 ภาษา, การเข้าถึงตามบทบาท, ชุดแบรนด์
|ทีมธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังขยายการสื่อสารภายในและคำอธิบาย
|ทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ HeyGen ที่คุณควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
นี่คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดของ HeyGen:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการวิดีโอและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
หากคุณไม่ได้แค่สร้างวิดีโอ—แต่ยังบริหารจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง—ClickUpถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
ต่างจาก HeyGen ที่เน้นเฉพาะการสร้างอวตารด้วย AI เท่านั้น ClickUp ช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถวางแผน เขียนบท บันทึก ตรวจสอบ และติดตามความคืบหน้าตลอดกระบวนการผลิตวิดีโอทั้งหมด คิดถึงมัน ไม่ใช่แค่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ แต่เป็นศูนย์บัญชาการสูงสุด หรือที่เรียกว่า แอปทุกอย่าง สำหรับทีมคอนเทนต์
เริ่มต้นด้วยการร่างสคริปต์ของคุณโดยตรงในClickUp Docs ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถแก้ไขข้อความแบบเรียลไทม์ เพิ่มความคิดเห็นเพื่อรับข้อเสนอแนะ ติดแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อดำเนินการ และฝังลิงก์อ้างอิงหรือสื่อต่างๆ ได้
คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพียงลำพัง ใช้ความช่วยเหลือจาก AI ของ ClickUp Brainเพื่อสร้างสคริปต์แรกหรือปรับปรุงร่างของคุณตามบรีฟสร้างสรรค์ มันไม่ใช่เครื่องมือ GenAI ทั่วไปของคุณ
สิ่งที่ทำให้มันทรงพลังมากกว่า Claude หรือ ChatGPT คือความสามารถในการรับรู้บริบท มันมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับงาน เอกสาร และการสนทนาในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ซึ่งช่วยให้ปรับแต่งวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำและลดการทำงานซ้ำ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึง LLM ล่าสุด (รวมถึง Claude, ChatGPT, Gemini และอื่นๆ อีกมากมาย) ได้โดยตรงจาก ClickUp Brain อีกด้วย!
เมื่อคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ClickUp Brain ยังช่วยสรุปงานวิจัย แก้ไขประโยคที่อ่านยาก หรือแม้แต่แยกสคริปต์ขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย
เมื่อคุณพร้อมที่จะระดมความคิดหรือสร้างภาพเรื่องราวClickUp Whiteboardsจะช่วยให้คุณวางแผนฉากต่าง ๆ ใส่คำอธิบายประกอบเสียง และร่างลำดับเหตุการณ์ของวิดีโอได้อย่างง่ายดาย—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำสตอรี่บอร์ดหรือขออนุมัติจากลูกค้า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เทมเพลตสตอรี่บอร์ดโดย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนฉากและลำดับเหตุการณ์ในรูปแบบภาพก่อนเริ่มการบันทึก
จากนั้นClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอพร้อมกล้องเว็บแคมหรือการบรรยายได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ต้องสลับแอป ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่? ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในคลิป เอกสาร หรือไวท์บอร์ดใดๆ ภายในแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมา
และเนื่องจากทุกอย่างอยู่ในงานของ ClickUp การกำหนดขั้นตอนถัดไป เช่น การสร้างแอนิเมชัน การหา B-roll หรือการตรวจสอบการตัดต่อ จึงอยู่ห่างออกไปเพียงคลิกเดียว สถานะที่กำหนดเอง ลำดับความสำคัญของงาน การพึ่งพาและแชทแบบเรียลไทม์ของ ClickUpช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ทำงานได้เร็วขึ้นและประสานงานกันได้อย่างราบรื่น
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตการผลิตวิดีโอใน ClickUp— พื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้คุณวางแผนการถ่ายทำและติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่ก่อนการผลิตจนถึงหลังการผลิต
บันทึกวันที่ถ่ายทำ, ผู้ร่วมงาน, สถานที่, ลิงก์ไฟล์, และสถานะการอนุมัติโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp มอบหมายงานเฉพาะให้กับนักเขียน, บรรณาธิการ, และผู้ตรวจสอบ และติดตามทุกอย่างด้วยแผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, และแดชบอร์ดที่มีอยู่ในตัวเพื่อให้เห็นภาพรวมของไทม์ไลน์และจุดติดขัดอย่างชัดเจน
✅ เหมาะสำหรับ: คุณต้องการแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อวางแผน, เขียนสคริปต์, จัดการ, และตรวจสอบโครงการวิดีโอกับทีมของคุณ.
⚠️ อย่าเลือกหาก: คุณกำลังมองหาอวตาร AI หรือเครื่องมือที่เน้นการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์โดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกและแบ่งปันไอเดีย ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำได้ทันที ด้วย ClickUp Clips สำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
- ถอดเสียงคลิปพร้อมเวลา โดยใช้ AI
- ฝังวิดีโอลงในเวิร์กโฟลว์ โดยการลากคลิปลงในเอกสาร ความคิดเห็น แชท หรืองาน
- เขียนและสรุปสคริปต์และร่าง ได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain (ไม่ต้องใช้แอป AI ของบุคคลที่สาม)
- ตรวจสอบและใส่คำอธิบายประกอบ ไฟล์วิดีโอระดับมืออาชีพภายใน ClickUpโดยใช้คุณสมบัติการตรวจพิสูจน์ต้นฉบับที่มีอยู่ในตัว
- เร่งกระบวนการจากก่อนการผลิตสู่หลังการผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์วิดีโอที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการตัดต่อแบบนำด้วยอวตารหรือแบบภาพยนตร์
- ชุดคุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานด้านการผลิตวิดีโอรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน G2เรียก ClickUp ว่าเป็น "โซลูชันครบวงจร" สำหรับทุกทีมและทุกโครงการของพวกเขา:
เรามีกระบวนการผลิตวิดีโอที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลในหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบหลายรอบ โดยแต่ละผลงานที่มีลักษณะเฉพาะจะต้องมีกำหนดเวลาของตนเอง ฉันสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ใน ClickUp ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
เรามีกระบวนการผลิตวิดีโอที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลในหลายขั้นตอนของสายงานการผลิต มีการตรวจสอบหลายรอบ โดยแต่ละผลงานที่มีลักษณะเฉพาะต้องมีการกำหนดเส้นตายของตนเอง ฉันสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ใน ClickUp ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
2. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอ AI อวตารสำหรับการฝึกอบรมและการสื่อสารภายในองค์กร)
ต้องการสร้างวิดีโอ AI อวตารที่ดูเป็นมืออาชีพ เหมาะสำหรับการฝึกอบรม การสื่อสารภายในองค์กร และเนื้อหาอธิบายโดยไม่ต้องจ้างนักแสดงหรือสตูดิโอหรือไม่?
Synthesia นำเสนอคลังอวตารเสมือนจริงที่หลากหลาย พร้อมการแสดงออกทางสีหน้าและริมฝีปากที่สมจริงในกว่า 120 ภาษา แพลตฟอร์มวิดีโอ AI นี้รองรับการทำงานแบบสคริปต์สู่วิดีโอ การแปลง PowerPoint เป็นวิดีโอ อวตารที่ปรับแต่งได้ (ผ่านการอัปโหลดจากเว็บแคมหรือการบันทึกในสตูดิโอมืออาชีพ) และชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เพิ่มมากขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: หากคุณต้องการวิดีโอที่นำโดยอวตารที่มีความเรียบร้อยสำหรับการฝึกอบรม การแนะนำพนักงานใหม่ หรือการสื่อสารหลายภาษา
⚠️ อย่าเลือกสิ่งนี้หากคุณ: ต้องการควบคุมการออกแบบฉาก ภาพ หรือกระบวนการตัดต่ออย่างสร้างสรรค์ในระดับลึก
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- ส่งออกสคริปต์และสร้างวิดีโอในกว่า 120 ภาษาได้เพียงคลิกเดียว
- ใช้การซิงค์ปากตามธรรมชาติเพื่อให้ดูสมจริง
- ทำให้เป็นอัตโนมัติในระดับใหญ่โดยการสร้างวิดีโอจำนวนมากจากเอกสาร
- รักษาสไตล์แบรนด์ของคุณให้คงที่ในทุกวิดีโอด้วยสินทรัพย์และพื้นหลังที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ข้อจำกัดของ Synthesia
- ไม่รองรับการแก้ไขฉากขั้นสูง—ความยืดหยุ่นสำหรับภาพเคลื่อนไหวมีจำกัด
- ความเร็วในการประมวลผลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคิวของโปรเจ็กต์และความยาวของวิดีโอ
ราคา Synthesia
- เริ่มต้น: $18/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้สร้าง: $64/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthesia อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มีวัสดุและเอฟเฟกต์สำเร็จรูปหลากหลายประเภทที่คุณสามารถนำมาผสมผสานกันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมาก แม้ว่าอวตารทั้งหมดอาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่คุณก็สามารถหาแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาของคุณได้
มีวัสดุและเอฟเฟกต์สำเร็จรูปหลากหลายประเภทที่คุณสามารถนำมาผสมผสานกันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมาก แม้ว่าอวตารทั้งหมดอาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่คุณก็สามารถหาแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาของคุณได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Synthesia สำหรับวิดีโอที่สร้างด้วย AI
3. VEED (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโออย่างรวดเร็วผ่านเบราว์เซอร์ด้วยเครื่องมือ AI)
VEED เป็นโปรแกรมแก้ไขที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สร้างขึ้นสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการการตัดต่อวิดีโอด้วย AI การใส่คำบรรยาย อวตาร และการบันทึกหน้าจอในที่เดียว
VEED มอบการผสมผสานฟีเจอร์ที่ทรงพลัง: การแก้ไขแบบลากและวาง, การแปลงข้อความเป็นเสียง, การลบพื้นหลัง, การตัดคำเติม, การบันทึกหน้าจอ/เว็บแคม, และคลังสต็อกที่สามารถค้นหาได้ ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการส่งออกมีรูปแบบเฉพาะแพลตฟอร์มได้สูงสุดถึง 4K
✅ เหมาะสำหรับ: หากคุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาคนเดียวหรือทีมโซเชียลที่ต้องการการแก้ไขด้วย AI อย่างรวดเร็ว, คำบรรยาย, และการเผยแพร่ผ่านเว็บเบราว์เซอร์.
⚠️ อย่าเลือกหาก: คุณต้องการการแก้ไขไทม์ไลน์ระดับมืออาชีพหรือการบรรยายด้วยอวาตาร์คุณภาพสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VEED
- แปลงเสียงเป็นข้อความและใส่คำบรรยายในวิดีโอหลายภาษาโดยอัตโนมัติ
- ลบเสียงรบกวนและคำเติมเพื่อเสียงที่ชัดเจนด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ใช้ AI อวตารหรือเสียงโคลนเพื่อบรรยายวิดีโอของคุณ
- ใช้ Magic Cut เพื่อลบช่วงเงียบโดยอัตโนมัติและปรับจังหวะให้กระชับขึ้น
- ปรับขนาดวิดีโอโดยอัตโนมัติสำหรับ Instagram, TikTok, YouTube และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ VEED
- แผนฟรีเพิ่มลายน้ำและจำกัดความยาวในการอัปโหลด
- มันขาดการควบคุมไทม์ไลน์ที่ลึกซึ้ง
ราคาของ VEED
- ไลท์: $12/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $29/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว VEED
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 3. 3/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง VEED อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraระบุว่า:
คุณสมบัติการเพิ่มคำบรรยายและข้อความเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดใน VEED. ฉันสามารถทำให้วิดีโอของฉันมีคำอธิบายมากขึ้นและน่าสนใจสำหรับผู้ชมของฉัน.
คุณสมบัติการเพิ่มคำบรรยายและข้อความเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดใน VEED. ฉันสามารถทำให้วิดีโอของฉันมีคำอธิบายมากขึ้นและน่าสนใจสำหรับผู้ชมของฉัน.
👀 คุณรู้หรือไม่? กรณีการใช้งานAI ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการผลิตวิดีโอ/ การตลาด ได้แก่:
- การสร้างบันทึกการสนทนาหรือคำบรรยาย (59% ของผู้ตอบแบบสอบถาม)
- ระดมความคิดหรือร่างบท (50%)
- การสร้างภาพหรือแก้ไขเสียงพากย์ (35%)
4. Rask (เหมาะที่สุดสำหรับการพากย์เสียงและแปลวิดีโอ)
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการแปล การพากย์เสียง และการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างไร้รอยต่อ Rask ทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของผู้พูดและโทนเสียงของแบรนด์ไว้
มันช่วยให้การพากย์เสียงด้วย AI ใน 130+ ภาษาพร้อมการซิงค์ริมฝีปากที่แท้จริง การแยกผู้พูด และการส่งออกคำบรรยาย (SRT) คุณสมบัติพิเศษรวมถึงการโคลนเสียงใน 29 ภาษา หน่วยความจำการแปล และพื้นที่ทำงานสำหรับทีม ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการผลิตวิดีโอหลายภาษาขนาดใหญ่
✅ เหมาะสำหรับ: คุณต้องการแปลวิดีโอที่มีอยู่ให้เข้ากับท้องถิ่นในระดับใหญ่ ด้วยการพากย์เสียง การโคลนเสียง และการแปลที่แม่นยำ
⚠️ อย่าเลือกสิ่งนี้หากคุณ: กำลังเริ่มต้นจากศูนย์และต้องการเครื่องมือสำหรับสร้างวิดีโอใหม่จริง ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Rask
- สร้างเสียงพากย์ด้วยเสียงของคุณเองใน 29 ภาษา
- ติดแท็กเสียงหลายเสียงโดยอัตโนมัติในเนื้อหาที่มีผู้พูดหลายคน
- ใช้หน่วยความจำการแปลเพื่อรักษาความสอดคล้องของวลี
ข้อจำกัดของ Rask
- ไม่เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโอใหม่—เน้นเฉพาะการแปลภาษาเท่านั้น
ราคาของ Rask
- ผู้สร้าง: เริ่มต้นที่ $60/เดือน
- Creator Pro: เริ่มต้นที่ $150/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $750/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของราสก์
- G2: 4. 7/5 (270+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rask อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
งานถอดเสียงและแปลภาษาแบบเริ่มต้นทำงานได้ 99% ของกรณีโดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม การโคลนเสียงก็ทำงานได้ดีมากเช่นกัน...ในการสร้างการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก จมูก และคางแบบลิปซิงค์ที่สร้างโดย RaskAI นั้น การเคลื่อนไหวของคางนั้นเห็นได้ชัดเจนมากและไม่ค่อยสอดคล้องกัน
งานถอดเสียงและแปลภาษาแบบเริ่มต้นทำงานได้ 99% ของกรณีโดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม การโคลนเสียงก็ทำงานได้ดีมากเช่นกัน...ในการสร้างการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก จมูก และคางแบบลิปซิงค์ที่สร้างโดย RaskAI นั้น การเคลื่อนไหวของคางนั้นเห็นได้ชัดเจนมากและไม่ค่อยสอดคล้องกัน
5. InVideo (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนสคริปต์ให้เป็นวิดีโอการตลาดที่พร้อมสำหรับโซเชียล)
ผู้สร้างวิดีโอที่เน้นโซเชียลมีเดียเป็นอันดับแรก พร้อมสคริปต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, อวตารที่พูดได้, ไลบรารีสต็อก และแก้ไขเทมเพลต, InVideo ทำงานได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงข้อความเป็นวิดีโอพร้อมโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้การเปลี่ยนฉากที่สะอาดตา คำบรรยาย และเสียงบรรยายประกอบ ห้องสมุดคลิปสต็อกที่มีคลิปนับล้านทำให้การสร้างเนื้อหาที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองเป็นเรื่องง่าย ผู้ใช้ชื่นชอบความเร็วที่คงที่ของมันแม้ในขณะใช้งานหนัก
✅ เหมาะสำหรับ: หากคุณต้องการเปลี่ยนสคริปต์ให้เป็นวิดีโอการตลาดอย่างรวดเร็วด้วยฟุตเทจสต็อกและเสียงพากย์อัตโนมัติ
⚠️ อย่าเลือกหาก: คุณต้องการภาพต้นฉบับ, อวาตาร์, หรือคุณสมบัติการตัดต่อแบบภาพยนตร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVideo
- เปลี่ยนข้อความของคุณให้เป็นสคริปต์เสียงบรรยายที่สมบูรณ์ได้ทันที
- แปลงข้อความเป็นวิดีโอ จับคู่ฉากและเสียงโดยอัตโนมัติในคลิกเดียว
- เปลี่ยนคลิป เสียงบรรยาย หรือเพลงได้ทันทีโดยไม่ต้องเรนเดอร์ใหม่
- เพิ่มคำบรรยายในหลายภาษาและปรับเวลาให้เหมาะสมใหม่
- ส่งออกไฟล์ในรูปแบบเฉพาะแพลตฟอร์มได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว (TikTok, YouTube, ฯลฯ)
ข้อจำกัดของ InVideo
- แม่แบบอาจรู้สึกทั่วไปเกินไปสำหรับกรณีการใช้งานที่เน้นแบรนด์
ราคาของ InVideo
- ฟรี (ไม่รวม AI)
- เพิ่มเติม: $35/เดือน
- สูงสุด: 60 ดอลลาร์/เดือน
- สร้างสรรค์: $120/เดือน
- ทีม: $999/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวใน InVideo
- G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง InVideo อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิวจาก Capterra:
มีเทมเพลตการออกแบบหลายพันแบบที่มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงเพลง วิดีโอ และแทร็กต่างๆ ใช้งานง่ายมาก คุณสามารถพิมพ์คำแนะนำตามวิดีโอที่คุณต้องการสร้าง และวิดีโอจะถูกสร้างขึ้นภายในไม่กี่นาที
มีเทมเพลตการออกแบบหลายพันแบบที่มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงเพลง วิดีโอ และแทร็กต่างๆ ใช้งานง่ายมาก คุณสามารถพิมพ์คำแนะนำตามวิดีโอที่คุณต้องการสร้าง และวิดีโอจะถูกสร้างขึ้นภายในไม่กี่นาที
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 51% ของนักการตลาดได้ใช้AI ในการผลิตวิดีโอแล้ว เทียบกับ 49% ที่ยังไม่เคยใช้
6. Runway (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่เน้น AI โดยเฉพาะในการสร้างวิดีโอจากข้อความ)
Runway เป็นแหล่งพลังงานสำหรับผู้สร้างวิดีโอที่เน้น AI โดยนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยในการแปลงข้อความเป็นวิดีโอ การลบพื้นหลัง การขยายวิดีโอ และการแก้ไขระดับสตูดิโอในชุดโปรแกรมบนคลาวด์ที่ครบวงจร
Runway ผสานรวมโมเดลแปลงข้อความเป็นวิดีโอ (Gen‑1/2/3/4), การแปลงภาพเป็นวิดีโอ, เอฟเฟกต์ และเครื่องมือขยายฉาก—ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยนวัตกรรมระดับฮอลลีวูด โมเดล Gen‑4 ของมันยังคงรักษาความสม่ำเสมอของตัวละครในหลายช็อต ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอ
✅ เหมาะสำหรับ: คุณเป็นผู้สร้างผลงานระดับสูงที่กำลังสำรวจการเล่าเรื่องด้วย AI โดยเฉพาะการสร้างวิดีโอจากข้อความหรือการสร้างฉาก
⚠️ อย่าเลือกสิ่งนี้หากคุณ: คุณเป็นมือใหม่กับเครื่องมือการตลาดวิดีโอหรือเพียงแค่ต้องการแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายสำหรับการแก้ไขเนื้อหาโซเชียล
คุณสมบัติเด่นบนรันเวย์
- รักษาตัวละครและวัตถุให้คงที่ข้ามช็อตด้วย Gen 4—โดยใช้ภาพอ้างอิงเพียงภาพเดียว
- ลบพื้นหลัง เพิ่มการเปลี่ยนฉาก และปรับแต่งฉากให้สวยงามได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ "ขยายวิดีโอ" เพื่อยืดคลิปแนวตั้งในแนวนอนและในทางกลับกัน
ข้อจำกัดของทางวิ่ง
- เนื่องจากส่วนใหญ่เน้นไปที่มืออาชีพ จึงมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
การกำหนดราคาทางวิ่ง
- ฟรี (ใช้ได้ครั้งเดียว)
- มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $35/ผู้ใช้/เดือน
- ไม่จำกัด: $95/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของรันเวย์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Runway อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2เขียนไว้ในรีวิวของพวกเขา:
เฟรมเรตที่ราบรื่นพร้อมการควบคุมการแก้ไขเมื่อจำเป็น การควบคุมเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์มีความยืดหยุ่นมาก...บางครั้งรุ่นที่สร้างอาจคลาดเคลื่อนไปมากเมื่อไม่ได้ใช้วัสดุอ้างอิง
เฟรมเรตที่ราบรื่นพร้อมการควบคุมการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น การควบคุมเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์มีความยืดหยุ่นมาก...บางครั้งรุ่นที่สร้างอาจคลาดเคลื่อนไปจากเดิมมากเมื่อไม่ได้ใช้ข้อมูลอ้างอิง
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบสตอรี่บอร์ด
7. Elai. io (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอการฝึกอบรมแบบโต้ตอบพร้อมแบบทดสอบและการส่งออก SCORM)
ออกแบบมาสำหรับทีม L&D นักการตลาด และนักการศึกษา Elai. io เปลี่ยนไฟล์ PDF หรือสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอการฝึกอบรมแบบโต้ตอบที่มีตัวละครพากย์เสียง พร้อมแบบทดสอบในตัวและส่งออกเป็น SCORM
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: SCORM ย่อมาจาก Sharable Content Object Reference Model—ชุดมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้กับระบบ LMS (ระบบจัดการการเรียนรู้) ใดๆ หากเครื่องมือวิดีโอของคุณส่งออกไฟล์ SCORM ได้ นั่นหมายความว่าวิดีโอการฝึกอบรมของคุณสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Moodle, Docebo หรือ TalentLMS ได้—พร้อมกับการติดตามความคืบหน้า แบบทดสอบ และข้อมูลการสำเร็จหลักสูตร
คุณเริ่มต้นด้วยข้อความหรือไฟล์ PowerPoint เลือกจากอวาตาร์กว่า 80 แบบ เลือกภาษาได้มากกว่า 75 ภาษา และเพิ่มแบบทดสอบที่คลิกได้หรือการโต้ตอบแบบแยกเส้นทางได้ ระบบนี้โดดเด่นสำหรับการใช้งานอีเลิร์นนิงที่ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
✅ เหมาะสำหรับ: หากคุณกำลังสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมที่มีโครงสร้างและต้องการการบรรยายแบบนำด้วยอวาตาร์, การส่งออก SCORM, และการโต้ตอบ
⚠️ อย่าเลือกหาก: คุณต้องการอิสระในการสร้างสรรค์สูงหรือภาพการตลาดที่ดูเรียบร้อยพร้อม B-roll และเอฟเฟกต์
Elai. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างการเรียนรู้แบบมีโครงสร้างโดยสร้างแบบทดสอบเชิงโต้ตอบและตรรกะแบบแยกสาขา
- อัปโหลดอวตารหรือเสียงของคุณเองเพื่อความภักดีต่อแบรนด์
ข้อจำกัดของ Elai. io
- อินเทอร์เฟซถูกออกแบบมาเพื่อเนื้อหาที่มีโครงสร้างมากขึ้น โดยให้ความอิสระในการสร้างสรรค์น้อยลง
- มันขาดการตัดต่อแบบภาพยนตร์
Elai. io ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $59/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Elai. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Elai. io อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Elai. io ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา ทำให้เราสามารถผลิตงานภายในองค์กรได้ ตอนนี้เราสามารถตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนหลักสูตร การอัปเดตผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอแนะของผู้เรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น... อย่างไรก็ตาม บางครั้งเสียงและอวตาร AI อาจมีปัญหาในการซิงค์กับริมฝีปากและการออกเสียงที่แม่นยำ ซึ่งอาจต้องใช้การสะกดคำใหม่เพื่อความชัดเจน
Elai. io ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา ทำให้เราสามารถผลิตงานภายในองค์กรได้ ตอนนี้เราสามารถตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนหลักสูตร การอัปเดตผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอแนะของผู้เรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น... อย่างไรก็ตาม บางครั้งเสียงและอวตาร AI อาจมีปัญหาในการซิงค์กับริมฝีปากและการออกเสียงที่แม่นยำ ซึ่งอาจต้องใช้การสะกดคำใหม่เพื่อความชัดเจน
8. AI Studios โดย DeepBrain AI (เหมาะที่สุดสำหรับอวตารเสมือนจริงและวิดีโอองค์กรหลายภาษา)
เชี่ยวชาญในการสร้างวิดีโออวตารที่เหมือนมนุษย์สำหรับการตลาด การบริการลูกค้า และการฝึกอบรม AI Studios โดย DeepBrain AI มอบการเข้าถึงอวตารกว่า 2000 แบบและมากกว่า 150 ภาษาในโมเดลที่ใช้เครดิต
มันให้การแก้ไขฉากที่เข้าใจง่าย, ท่าทางของตัวละคร, และเครื่องมือการเขียนสคริปต์แบบ ChatGPT.มันเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับเนื้อหาวิดีโอให้เหมาะกับท้องถิ่นหรือปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้ในระดับใหญ่.
✅ เหมาะสำหรับ: หากคุณต้องการวิดีโออวตารสไตล์ธุรกิจที่มีการนำเสนออย่างมืออาชีพในหลายภาษา
⚠️ อย่าเลือกสิ่งนี้หากคุณ: กำลังมองหาความยืดหยุ่นทางความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขฉากที่ซับซ้อน หรือเนื้อหาโซเชียลแบบสั้น
คุณสมบัติเด่นของ AI Studios
- สร้างวิดีโอเชิงบรรยายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง
- สะท้อนการแสดงออกของมนุษย์และการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติด้วยอวตารที่สื่ออารมณ์
- เลือกแพ็กเกจนาทีวิดีโอที่ยืดหยุ่นได้ พร้อมไม่มีลายน้ำ
ข้อจำกัดของสตูดิโอ AI
- ผู้ใช้รายงานว่าการตัดต่อเชิงสร้างสรรค์ (เช่น การผสาน B-roll) เป็นเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้น
ราคาของ AI Studios
- ฟรี
- ส่วนตัว: $29/ผู้ใช้/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $69/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ AI Studios
- G2: 4. 3/5 (860+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง AI Studios อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แนะนำเครื่องมือ:
ฟีเจอร์ "ข้อความเป็นวิดีโอ" และ "URL เป็นวิดีโอ" ช่วยประหยัดเวลาในการผลิตได้หลายชั่วโมง ทำให้เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการสำหรับทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์
ฟีเจอร์ "ข้อความเป็นวิดีโอ" และ "URL เป็นวิดีโอ" ช่วยประหยัดเวลาในการผลิตได้หลายชั่วโมง ทำให้เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการสำหรับทีมการตลาดและทีมเนื้อหา
9. Lumen5 (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงบทความบล็อกให้กลายเป็นวิดีโอแบรนด์ที่น่าสนใจ)
Lumen5 เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนักการตลาดและทีมขนาดเล็กที่ต้องการสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียหรือบล็อกในรูปแบบวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและดูเป็นมืออาชีพ
Lumen5 แปลงข้อความ (เช่น โพสต์บล็อกหรือสคริปต์) ให้เป็นวิดีโอที่น่าสนใจโดยใช้ AI เพื่อจับคู่ภาพ เสียงบรรยาย และจังหวะการเล่าเรื่อง พร้อมการเข้าถึงสื่อสต็อกและการปรับแต่งแบรนด์ เทมเพลตและการจัดวางแบบอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ภายในไม่กี่นาที โดยใช้ทักษะการออกแบบเพียงเล็กน้อย
✅ เหมาะสำหรับ: หากคุณต้องการนำบล็อกหรือสคริปต์ที่มีอยู่มาปรับใช้ใหม่เป็นวิดีโอที่สะอาดตาและมีแบรนด์ของคุณเองได้อย่างง่ายดาย
⚠️ อย่าเลือกหาก: คุณต้องการการบรรยายด้วยอวตาร การโคลนเสียง หรือการควบคุมการแก้ไขขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของ Lumen5
- ปรับใช้สี โลโก้ และแบบอักษรของคุณกับวิดีโอทุกคลิปได้อย่างง่ายดาย
- ส่งออกเนื้อหาในอัตราส่วนภาพหลายแบบ (16:9, 9:16 เป็นต้น) ได้เพียงคลิกเดียว
- ใช้เสียงพากย์ AI หรืออัปโหลดเสียงของคุณเองเพื่อปรับแต่งวิดีโอให้มีความเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Lumen5
- คุณภาพเสียงพากย์และความแม่นยำของการซิงค์ริมฝีปากอาจแตกต่างกัน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าได้รับการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์เมื่อใช้สินทรัพย์สต็อกในวิดีโอ YouTube ของพวกเขา
ราคาของ Lumen5
- ชุมชน: ฟรี
- พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือน
- เริ่มต้น: 79 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 199 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Lumen5
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lumen5 อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์จาก Capterraระบุว่า:
ง่ายมากในการสร้างวิดีโอจากข้อความและบทความบล็อก...บางครั้งวิดีโอที่มันหาได้อาจไม่แม่นยำทั้งหมด แต่คุณต้องเลือกวิดีโอที่ดีกว่าด้วยตนเอง
ง่ายมากในการสร้างวิดีโอจากข้อความและบทความบล็อก...บางครั้งวิดีโอที่มันค้นหาอาจไม่แม่นยำทั้งหมด แต่คุณต้องเลือกวิดีโอที่ดีกว่าด้วยตัวเอง
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบสคริปต์พอดแคสต์
10. Colossyan Creator (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาอีเลิร์นนิงที่สามารถขยายได้พร้อมคุณสมบัติการโต้ตอบ)
เครื่องมือวิดีโอ AI ที่เน้นการฝึกอบรมพร้อมตัวละครเสมือนจริง รองรับหลายภาษา สามารถฝังแบบทดสอบ และส่งออกเป็น SCORM ได้ Colossyan Creator เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์และการฝึกอบรมทีมใหม่
แอปนี้แปลงสคริปต์หรือสไลด์ที่อัปโหลดให้เป็นวิดีโอที่มีตัวละครเสมือนจริงบรรยายในกว่า 70 ภาษา สามารถสร้างฉากโหมดสนทนาที่มีตัวละครเสมือนหลายตัวและแบบทดสอบโต้ตอบได้ เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการสมดุลระหว่างการใช้งานและความสามารถในการขยายขนาด
✅ เหมาะสำหรับ: หากคุณอยู่ในวงการอีเลิร์นนิงหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล และต้องการวิดีโอการฝึกอบรมแบบโต้ตอบหลายภาษาพร้อมรองรับ SCORM
⚠️ อย่าเลือกสิ่งนี้หากคุณ: ต้องการการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ รูปแบบที่เน้นสังคม หรือทิศทางสร้างสรรค์ที่เหนือกว่าภาพ
คุณสมบัติเด่นของผู้สร้าง Colossyan
- ปรับเนื้อหาให้เข้ากับท้องถิ่นทั่วโลกด้วยการสร้างวิดีโออัตโนมัติในกว่า 70 ภาษา
- เชิญผู้ชมได้ไม่จำกัดพร้อมการควบคุมบทบาท
- ผสานเข้ากับระบบ LMS ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของผู้สร้าง Colossyan
- ความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์และตัวเลือกการแก้ไขมีจำกัด
ราคาสำหรับผู้สร้าง Colossyan
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $27/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $88/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวผู้สร้าง Colossyan
- G2: 4. 5/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Colossyan อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
อวาตาร์ AI มีความสมจริง และฟังก์ชันการแปลงข้อความเป็นเสียงมีความราบรื่นพร้อมตัวเลือกเสียงที่หลากหลาย ฉันชื่นชมการรองรับหลายภาษาอย่างมาก ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมและการแนะนำการใช้งานที่หลากหลาย
อวาตาร์ AI มีความสมจริง และฟังก์ชันการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดทำงานได้อย่างราบรื่นพร้อมตัวเลือกเสียงที่หลากหลาย ฉันชื่นชมการรองรับหลายภาษาเป็นอย่างมาก ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างสื่อการฝึกอบรมและการแนะนำการใช้งานที่หลากหลาย
11. ชั่วโมงแรก (เหมาะที่สุดสำหรับผู้นำเสนอเสมือนจริงที่สมจริงมากในด้านการสื่อสารองค์กร)
Hour One คือผู้สร้างวิดีโอ AI ระดับธุรกิจที่สร้างอวตารเสมือนจริงระดับสูงและนำเสนอผู้บรรยายเสมือนจริงได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการตลาด การฝึกอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรขนาดใหญ่
มันมีให้เลือกมากกว่า 100 อวาตาร์ และรองรับมากกว่า 60 ภาษา. นอกจากนี้ยังมีตัวช่วยสร้างสคริปต์และเทมเพลต, ชุดเครื่องมือแบรนด์, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือที่ปลอดภัย.
✅ เหมาะสำหรับ: หากคุณต้องการผู้บรรยายเสมือนจริงสำหรับการสื่อสารองค์กรวิดีโออธิบายผลิตภัณฑ์ หรือการอัปเดตภายในองค์กร
⚠️ อย่าเลือกหาก: คุณต้องการผลิตวิดีโอที่มีต้นทุนต่ำหรือกำลังทดลองใช้ AI วิดีโอแบบไม่เป็นทางการ
คุณสมบัติเด่นของชั่วโมงแรก
- สร้างวิดีโอเสร็จภายในไม่กี่นาทีด้วยตัวช่วยเขียนสคริปต์
- เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
- เชิญบรรณาธิการและผู้ชมด้วยสิทธิ์ตามบทบาทที่ปลอดภัย
- แปลวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยการรองรับหลายภาษาและคำบรรยายในตัว
ข้อจำกัดของชั่วโมงแรก
- ผู้ใช้รู้สึกว่าบางตัวตนเสมือนจริงของ AI ดูแปลกประหลาด
- การตั้งค่าอวตารตามต้องการอาจต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน
ราคาต่อชั่วโมง
- ทดลองใช้ฟรี
- ไลท์: 30 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 112 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิวชั่วโมงแรก
- G2: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hour One อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2เกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
มันประมวลผลวิดีโอได้ค่อนข้างรวดเร็ว และฟีเจอร์พื้นที่ทำงานร่วมกันก็ทำงานได้ดีมาก เพราะเพื่อนร่วมงานของฉันสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ฉันทำได้แบบเรียลไทม์ ฉันชอบตัวเลือกของอวาตาร์ที่มีให้ และฟีเจอร์โคลนเสียงก็ยอดเยี่ยม...แต่ฉันรู้สึกว่าโครงสร้างราคาค่อนข้างไม่ชัดเจน ฉันไม่ทราบมาก่อนว่าถูกคิดค่าบริการอย่างไร จนกระทั่งเจอปัญหาเกี่ยวกับประเภทการสมัครสมาชิกของฉัน
มันประมวลผลวิดีโอได้ค่อนข้างรวดเร็ว และฟีเจอร์พื้นที่ทำงานร่วมกันก็ทำงานได้ดีมาก เพราะเพื่อนร่วมงานของฉันสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ฉันทำได้แบบเรียลไทม์ ฉันชอบตัวเลือกของอวาตาร์ที่มีให้ และฟีเจอร์โคลนเสียงก็ยอดเยี่ยม...แต่ฉันรู้สึกว่าโครงสร้างราคาค่อนข้างไม่ชัดเจน ฉันไม่ทราบมาก่อนว่าถูกคิดค่าบริการอย่างไร จนกระทั่งเจอปัญหาเกี่ยวกับประเภทการสมัครสมาชิกของฉัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการเขียนเนื้อหา
การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ HeyGen
HeyGen อาจเปิดประตูสู่เนื้อหาที่นำโดยอวตาร์ แต่เมื่อทีมเติบโต ความคาดหวังก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย: การควบคุมที่ดีขึ้น การทำงานร่วมกันที่ชาญฉลาดขึ้น ราคาที่ยืดหยุ่น และฟีเจอร์ที่มากกว่าการสลับใบหน้าหรือการซิงค์ริมฝีปาก
เครื่องมืออย่าง Synthesia และ Colossyan โดดเด่นในการสร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่นำโดยอวตารอย่างรวดเร็ว Rask และ DeepBrain เหมาะสำหรับการแปลภาษาท้องถิ่น และสำหรับเนื้อหาสั้นที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว VEED, Runway และ InVideo AI มอบผลลัพธ์อย่างมีสไตล์
กรณีการใช้งาน ขนาดทีม และเป้าหมายด้านความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่า "ดีที่สุด" หมายถึงอะไรสำหรับคุณ
แต่ ClickUp คือคำแนะนำของเรา หากคุณกำลังมองหาการจัดการกระบวนการผลิตวิดีโอ ทั้งหมด ตั้งแต่การเขียนบทไปจนถึงการตรวจสอบงาน ภายในแพลตฟอร์มเดียว
ต้องการก้าวข้ามขั้นตอนการทำงานที่กระจัดกระจายหรือไม่? ลองใช้ ClickUp ฟรี—และดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ AI มาพบกับการทำงานร่วมกัน