ปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและดำเนินการเปิดตัวให้ประสบความสำเร็จ

รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์,แม่แบบการเข้าสู่ตลาด (GTM), และแผนงานมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน—แต่พูดตามตรง พวกมันมักจะกระจัดกระจายไปทั่ว ทีมต่างๆ ใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน เอกสารต่างๆ ถูกอัปเดตแยกส่วน และการค้นหาว่าเวอร์ชันไหนเป็นเวอร์ชันล่าสุดอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลา
นั่นคือจุดที่ปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามารถช่วยแผนของคุณได้ มันให้เส้นเวลาที่ชัดเจนและมองเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดตัวของคุณ ตั้งแต่กลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในระยะแรกจนถึงการเปิดตัวครั้งสุดท้าย ด้วยสิ่งนี้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (PMs) และผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ (PMMs) สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง บรรลุเป้าหมายสำคัญ และรักษาทุกอย่างให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ในบทความนี้ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดการกำหนดเวลา ติดตามความคืบหน้า และดำเนินกลยุทธ์ GTM ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างไร
คุณควรมองหาอะไรในปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์?
ปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย ทำงานร่วมกันข้ามทีม และปรับเปลี่ยนวันที่เปิดตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรสังเกต:
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ปฏิทินที่ให้คุณสร้างเทมเพลตตามความต้องการเฉพาะในการเปิดตัวของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ปฏิทินที่รองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถอัปเดต แสดงความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
- การติดตามและแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ: เครื่องมือสำหรับติดตามเหตุการณ์สำคัญ เช่น แคมเปญการตลาดและการทดสอบเบต้า พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลาที่สำคัญ
- การบูรณาการข้ามสายงาน: ปฏิทินที่ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เช่น Slack, Trello หรือ Jira เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
- การควบคุมเวอร์ชันสำหรับการแก้ไขไทม์ไลน์: คุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่สูญเสียเวอร์ชันก่อนหน้า ช่วยให้รักษาความสอดคล้องกันระหว่างทีม
- การพึ่งพาของงาน: เครื่องมือที่จัดการลำดับงานสำคัญ เช่น การอนุมัติการออกแบบหรือการสร้างสินทรัพย์ทางการตลาด ช่วยป้องกันการล่าช้าในกระบวนการเปิดตัว
ปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือตัวอย่างปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจที่สุดที่คุณสามารถเลือกได้:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การวางแผนและดำเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับทีมทุกขนาด
|มุมมองที่กำหนดเอง, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, AI ในตัว, การติดตามเป้าหมายและกำหนดเวลา, การทำงานร่วมกันในทีม
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|แนวคิด
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อสำหรับเอกสารและโครงการ
|สถานะและการติดตามโครงการ, มุมมองที่กำหนดเอง, เอกสารประกอบ, การย้ายไฟล์จากเครื่องมืออื่น ๆ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Trello
|การมองเห็นแบบกระดานคัมบังสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
|การจัดการสปรินต์, แผนงานผลิตภัณฑ์, พาวเวอร์อัพสำหรับการขยายขนาด
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
|อาสนะ
|การจัดการงานสำหรับทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|การติดตามความคืบหน้าของโครงการ, การจัดการทรัพยากร, แดชบอร์ดรายงาน, กระบวนการทำงานด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Pipefy
|การจัดการกระบวนการสำหรับทีมที่ไม่ใช่สายเทคนิคในองค์กรขนาดใหญ่
|การจัดการงาน, การทำงานอัตโนมัติ, ตัวแทน AI, การติดตามคำขอบริการ, การจัดการลายเซ็น
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินมีการกำหนดราคาตามความต้องการ
|CoSchedule
|การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับเอเจนซีขนาดกลางและทีม
|การวางแผนแคมเปญโซเชียลมีเดีย, การจัดตารางเวลา, การเผยแพร่, และการวัดผล, การจัดการไทม์ไลน์เฉพาะลูกค้า, การระดมความคิด, กล่องข้อความโซเชียล
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|อ๋อ!
|การจัดการผลิตภัณฑ์และการวางแผนกลยุทธ์สำหรับทีมขนาดใหญ่
|แผนที่โครงการ, ประวัติเวอร์ชัน, การสร้างฐานความรู้
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/เดือน
|จิรา
|การติดตามปัญหาและโครงการสำหรับองค์กร
|การจัดการโครงการแบบอไจล์, กระดาน Scrum, การติดตามเรื่องราวของผู้ใช้, รายงานโดยละเอียด
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 60 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Monday. com
|การติดตามโครงการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การจัดการงาน, กำหนดเวลา, จุดสำคัญ, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ผลิตภัณฑ์แผน
|การวางแผนผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์และการกำหนดแผนงานสำหรับทีมขนาดใหญ่
|การจัดการแผนที่ทาง, การให้คะแนนประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย, การประเมินความเสี่ยง, การติดตามความคืบหน้า, การร่วมมือในทีม
|ราคาตามความต้องการ
|ผลิตภัณฑ์บอร์ด
|การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าสำหรับทีมองค์กร
|แผนงานผลิตภัณฑ์แบบร่วมมือ, การจัดลำดับความสำคัญของแนวคิด, การติดตามเส้นทางของผลิตภัณฑ์, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
ปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 11 อันดับ
เราได้รวบรวมตัวเลือกปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณจัดการไทม์ไลน์ งาน และขั้นตอนสำคัญของการเปิดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในรายการนี้ มาดูกัน:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและดำเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร)
กลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งต้องการกระบวนการที่ราบรื่นซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเตรียมก่อนเปิดตัวไปจนถึงการวิเคราะห์หลังเปิดตัว นั่นคือจุดที่ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, โดดเด่นอย่างแท้จริง
มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ซอฟต์แวร์จัดตารางงานพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมอบ พื้นที่กลางให้ทีมได้ทำงานอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และไม่ต้องสลับเครื่องมือไปมา
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ทีมขาย ผลิตภัณฑ์ และการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนเป้าหมายสำคัญ มอบหมายงาน หรือตอบสนองต่อข้อเสนอแนะในนาทีสุดท้าย ClickUp ก็ช่วยดูแลทุกขั้นตอนให้อยู่ภายใต้การควบคุม
คุณสมบัติที่โดดเด่น?ปฏิทิน ClickUp
ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AIนี้ไม่ได้แค่แสดงตารางเวลาของคุณเท่านั้น—แต่ยังช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ด้วย มันจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ บล็อกเวลาสำหรับการโฟกัส ปรับการประชุม และทำให้วันของคุณลื่นไหลโดยไม่พลาดสิ่งสำคัญ
เมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง (ซึ่งเกิดขึ้นเสมอในระหว่างการเปิดตัว) ปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับคุณ คิดเสียว่ามันเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่เก่งเรื่องการจัดการเวลา
จากนั้นมีClickUp Tasks ซึ่งคุณสามารถแยกกระบวนการเปิดตัวออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ กำหนดสถานะงาน และกำหนดระดับความสำคัญได้ สิ่งนี้จะช่วยดึงความสนใจไปยังรายการที่มีความสำคัญสูงได้ทันที
ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpสามารถเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เช่น ลิงก์หรือเอกสาร เพื่อให้บริบทสำหรับทุกงาน
เพื่อให้ทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน คุณสามารถใช้ClickUp Dashboardsและเครื่องมือรายงานได้ ซึ่งช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญ และวัดความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในการเปิดตัว
เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ของ ClickUp ยังช่วยให้คุณปรับแต่งทุกขั้นตอนของการเปิดตัว ตั้งแต่การออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงแคมเปญการเข้าสู่ตลาด
ต้องการเริ่มต้นก่อนใครใช่ไหม? ลองดูเทมเพลตเริ่มต้นที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งกระบวนการตั้งค่า และเพิ่มเสน่ห์ของClickUp Automationsเพื่อลดงานซ้ำๆ ที่ต้องทำออกจากภาระของคุณ
นี่คือตัวอย่างให้คุณเริ่มต้น:แม่แบบปฏิทินวางแผนงาน ClickUpช่วยให้คุณและทีมติดตามงานและกำหนดส่งได้ในที่เดียว
เทมเพลตนี้รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย แบ่งโครงการเปิดตัวออกเป็นงานย่อย และจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือลองใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบความวุ่นวายโดยการประสานทีม กำหนดเวลา งาน และทรัพยากรของคุณให้สอดคล้องกัน และหากคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายรายการหรือทำงานข้ามสปรินต์เทมเพลตการจัดการการเผยแพร่ของ ClickUpจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้น
ด้วยการทำงานร่วมกันแบบ เรียลไทม์ ทีมงานจะทำงานจากแผนงานเดียวกันเสมอ ความคิดเห็น การอัปเดต และการแชร์ไฟล์เกิดขึ้นในที่เดียว ไม่ต้องค้นหาอีเมลหรือเล่นแท็กปฏิทินอีกต่อไป
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมข้ามสายงาน รับมือกับกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง หรือแค่พยายามให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกัน ClickUp พร้อมสนับสนุนคุณเสมอ ไม่ใช่แค่การไปถึงวันเปิดตัวเท่านั้น—แต่คือการไปถึงจุดหมายด้วยความชัดเจน ความรวดเร็ว และความวุ่นวายที่น้อยลงมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพและจัดการงาน การประชุม และกำหนดเวลาตามวันที่ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
- ผสานปฏิทิน Google, Outlook และ Apple เพื่อหลีกเลี่ยงการนัดหมายซ้ำซ้อน
- ปรับแต่งสถานะงานและระดับความสำคัญเพื่อให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ
- ตั้งค่าการพึ่งพาของงานเพื่อให้มั่นใจว่างานดำเนินไปในลำดับที่ถูกต้อง
- ใช้ ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ที่ติดตั้งมาในตัว เพื่อเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน, การอัปเดตความคืบหน้า, หน้า landing page, และอื่น ๆ
- ติดตามประสิทธิภาพของทีมและเปิดตัวความก้าวหน้าด้วยแดชบอร์ดและรายงาน
- วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยเทมเพลตและรายการตรวจสอบสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,430+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับทีมของเราอย่างสิ้นเชิง โดยเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ล้าสมัยทั้งในด้านการติดตามข้อบกพร่องและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยความสามารถในการสร้างสถานะที่มีโครงสร้างซึ่งสะท้อนความคืบหน้าของงานได้อย่างแม่นยำ เราได้ขจัดความสับสนและปรับปรุงการมองเห็นในโครงการต่างๆ ระบบติดตามบั๊กของเรา ซึ่งเคยอยู่ใน Redmine รู้สึกไม่เชื่อมต่อและไม่มีให้เห็นชัดเจน หลังจากที่เราสร้างระบบใหม่ใน ClickUp เราได้เปิดตัวอย่างราบรื่นและยังคงมีเวิร์กโฟลว์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การคัดกรองไปจนถึงการแก้ไขปัญหา ทำให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้ เราได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ได้อย่างง่ายดายเพื่อประหยัดเวลาของทีมจากงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งช่วยประหยัดเวลาของเราได้มากเช่นกัน
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับทีมของเราอย่างสิ้นเชิง โดยเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ล้าสมัยทั้งในด้านการติดตามข้อบกพร่องและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยความสามารถในการสร้างสถานะที่มีโครงสร้างซึ่งสะท้อนความคืบหน้าของงานได้อย่างแม่นยำ เราได้ขจัดความสับสนและปรับปรุงการมองเห็นในโครงการต่างๆ ระบบติดตามบั๊กของเรา ซึ่งเคยอยู่ใน Redmine รู้สึกไม่เชื่อมต่อและไม่มีให้เห็นชัดเจน หลังจากที่เราสร้างระบบใหม่ใน ClickUp เราได้เปิดตัวอย่างราบรื่นและยังคงมีเวิร์กโฟลว์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การคัดกรองไปจนถึงการแก้ไขปัญหา ทำให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้ เราได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ได้อย่างง่ายดายเพื่อประหยัดเวลาของทีมจากงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งช่วยประหยัดเวลาของเราได้มากเช่นกัน
2. Notion (พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อดีที่สุดสำหรับเอกสารและโครงการ)
ด้วย Notion ทีมผลิตภัณฑ์สามารถติดตามสถานะฟีเจอร์ วิศวกรสามารถเน้นข้อบกพร่องที่มีความสำคัญสูง และผู้บริหารสามารถดูปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
แพลตฟอร์มนี้ยังให้คุณสร้าง มุมมองที่กำหนดเอง ที่เหมาะสมกับทุกแผนก ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถย้ายไฟล์ทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีปัญหาใดๆ ด้วยตัวนำเข้าจาก Notion's Confluence, Google Docs, Asana และ Trello
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- แบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานและงานย่อยที่มีผู้รับผิดชอบและกำหนดวันที่ครบกำหนดที่ชัดเจน
- อัปโหลดรูปภาพ, แทรกวิดีโอ, และเพิ่มไฟล์เพื่อให้มีบริบทเพิ่มเติมในแต่ละหน้า
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 10,000 แบบ สำหรับงาน โรงเรียน หรือโครงการส่วนตัว
- ระดมความคิด สร้างคำตอบ และกรอกข้อมูลในตารางโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ด้วย Notion AI
ข้อจำกัดของ Notion
- มุมมองแบบหน้าแรกก่อนของแอปอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นใช้งานได้ยาก
- การปรับแต่งระบบอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI: รวมอยู่ในแผนธุรกิจและแผนองค์กร
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700+)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ฉันสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก! อาจมีขั้นตอนที่ต้องเรียนรู้ในช่วงแรกเนื่องจากมีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ แต่เมื่อคุณเข้าใจแล้ว คุณจะสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ! ฉันชอบที่สามารถมีแดชบอร์ดที่แชร์กับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ รวมถึงแดชบอร์ดของตัวเองได้ อีกข้อดีหนึ่งคือฉันสามารถเชื่อมโยงเอกสารภายนอกได้ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวและเข้าถึงได้ง่าย
ฉันสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก! อาจมีขั้นตอนการเรียนรู้เล็กน้อยในตอนแรก เนื่องจากมีตัวเลือกมากมายให้เลือกปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ แต่เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว คุณจะสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ! ฉันชอบที่สามารถมีแดชบอร์ดที่แชร์กับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ รวมถึงแดชบอร์ดของตัวเองได้ อีกข้อดีหนึ่งคือฉันสามารถเชื่อมโยงเอกสารภายนอกได้ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวและเข้าถึงได้ง่าย
3. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงผลแบบกระดาน Kanban)
ต้องการนำผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาดเร็วขึ้นหรือไม่? Trello เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทีมบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ช่วยให้การจัดการสปรินต์และการเปิดตัวอัปเดตเป็นไปอย่างราบรื่นและยุ่งยากน้อยที่สุด
รูปแบบการจัดวางแบบคัมบัง นั้นง่ายมาก ๆ คุณสามารถย้ายงานผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังทำ', และ 'เสร็จแล้ว' ได้เพียงลากและวาง Trello ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณติดตามทุกอย่างตั้งแต่แผนงานผลิตภัณฑ์ไปจนถึงข้อเสนอแนะจากลูกค้า
ด้วย Trello Power-Ups คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 150 รายการ เช่น Google Drive และ Calendar ซึ่งช่วยให้ทีมอื่นๆ มองเห็นภาพรวมการพัฒนาและความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- รับภาพรวมโครงการอย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายสไตล์คัมบัง
- สร้างภาพโครงการโดยใช้กระดาน ปฏิทิน ตาราง และไทม์ไลน์
- รวมศูนย์ข้อมูลโครงการ เช่น รายละเอียดสมาชิก วันที่ครบกำหนด และไฟล์แนบ
- ปรับแต่งการ์ด Trello ด้วยฟิลด์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- ทำให้งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นอัตโนมัติด้วย Butler ผู้ช่วย AI ของ Trello
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดการแชทแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
- ไม่อนุญาตให้ใช้ Agile หรือ Scrum sprint โดยตรง
- ระบบบัตรไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรี (สูงสุด 10 ผู้ร่วมงาน)
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $210/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,400+ รีวิว)
4. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน)
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการงาน Asana ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ ในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้ เพื่อให้คุณควบคุมทุกสิ่งได้เสมอ ไม่ว่าทีมของคุณจะเติบโตมากแค่ไหนก็ตาม ไม่ว่าคุณจะกำลังเพิ่มผู้ใช้ 10 หรือ 200 คน Asana ก็รองรับได้
คุณสามารถเชื่อมต่อแต่ละโครงการหรือภารกิจกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้ยังตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคุณ
พอร์ตโฟลิโอ ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้การรายงานผลระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Asana AI ยังช่วยให้ทีมประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติและฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ดูโครงการในกระดาน, รายการ, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์
- ติดตามการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายรายการพร้อมกันด้วยพอร์ตโฟลิโอ
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยแบบฟอร์ม กฎ ชุดรวม และแม่แบบ
- จัดการทรัพยากรด้วยเครื่องมือติดตามปริมาณงานและเวลา
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 200+ แอป (รวมถึง ClickUp) และใช้โครงการและพื้นที่จัดเก็บไฟล์ได้ไม่จำกัด
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ขาดชุดแม่แบบการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
- Asana AI ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13, 300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Asana คือความสามารถในการสร้างโครงสร้างและความชัดเจนให้กับโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายทีมเข้ามาเกี่ยวข้อง ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานในหลายหน่วยธุรกิจ Asana มอบแพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียวให้เรา ซึ่งเราสามารถมอบหมายงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ มุมมองไทม์ไลน์และปฏิทินมีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความโปร่งใสเกี่ยวกับงานสำคัญและกำหนดเวลาส่งมอบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรับผิดชอบและความโปร่งใสภายในทีม ซึ่งช่วยปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลโดยรวมของเราให้ดีขึ้น
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Asana คือความสามารถในการสร้างโครงสร้างและความชัดเจนให้กับโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายทีมเข้ามาเกี่ยวข้อง ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานในหลายหน่วยธุรกิจ Asana มอบแพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียวให้เรา ซึ่งเราสามารถมอบหมายงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ มุมมองไทม์ไลน์และปฏิทินมีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความโปร่งใสเกี่ยวกับงานสำคัญและกำหนดเวลาส่งมอบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรับผิดชอบและความโปร่งใสภายในทีม ซึ่งช่วยปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลโดยรวมของเราให้ดีขึ้น
5. Pipefy (ดีที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการ)
Pipefy เป็น เครื่องมือจัดการกระบวนการแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ช่วยให้ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้ ทีมงานสามารถจัดระเบียบงาน การอนุมัติ และกำหนดเวลาทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว ตัวแทน AI ของแพลตฟอร์มจะจัดการงานที่ซ้ำซาก ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนและมั่นใจได้ว่าจะส่งงานตรงเวลา
ตั้งแต่การวางแผนจนถึงหลังการเปิดตัว Pipefy ช่วยรวมศูนย์ข้อมูล, อัตโนมัติกระบวนการ, และเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้การจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยแรงงานน้อยที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Pipefy
- ผสานระบบ ERP, ฐานข้อมูล และโซลูชันเฉพาะทางจากระบบคลาวด์ส่วนตัวหรือระบบภายในองค์กร
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองโดยมีจุดเริ่มต้น ขั้นตอน และระบบที่ต้องผสานรวมอย่างชัดเจน
- ใช้คัมบัง (Kanban) และสครัม (Scrum) สำหรับการจัดการงานในกระบวนการ
- จัดการงานที่ทำซ้ำและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการด้วย Pipefy AI Agents
ข้อจำกัดของ Pipefy
- ตัวเลือกการกรองข้อมูลที่จำกัดนำไปสู่การพึ่งพาการติดป้ายกำกับมากเกินไป
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ Pipefy
- ฟรี
- ธุรกิจ, องค์กร, และไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Pipefy
- G2: 4. 6/5 (220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. CoSchedule (ปฏิทินการตลาดโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับทุกทีม)
หากคุณต้องการปฏิทินการตลาดโซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมทุกด้าน CoSchedule สามารถช่วยคุณวางแผน จัดตาราง เผยแพร่ และวัดผลกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณได้
สำหรับเอเจนซี ปฏิทินของเอเจนซีช่วยให้คุณสามารถจัดการกับกำหนดเวลาของลูกค้าแต่ละรายได้ ในขณะที่ปฏิทินเนื้อหาช่วยให้ทีมขนาดกลางมี การมองเห็นอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับงานและโครงการ
ชุดการตลาดนี้เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ช่วยปรับปรุงการประสานงานระหว่างทีมและโครงการต่าง ๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว เพื่อเขียนหรือปรับปรุงข้อความทางสังคมของคุณ และใช้แบบฟอร์มคำสั่ง AI ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างไอเดียและเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule
- ดูความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยแดชบอร์ดปฏิทินการตลาด
- ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพในการจัดตารางงานเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตามในแต่ละทีม
- ระดมความคิดหัวข้อโพสต์โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยการสร้างไอเดียโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- สร้างภาพสำหรับโพสต์ของคุณโดยใช้เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI
ข้อจำกัดของ CoSchedule
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการไม่มีโครงการและแคมเปญหลายวันที่ทำให้มีการบันทึกซ้ำ
ราคา CoSchedule
- ฟรี
- ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินของหน่วยงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินเนื้อหา: ราคาตามตกลง
- ชุดการตลาด: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule
- G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง CoSchedule อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:
ฉันสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า CoSchedule แก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งอย่าง—บางเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่ CoSchedule ทำให้การจัดตารางโพสต์และการติดตามปฏิทินเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่า CoSchedule แก้ไขปัญหาได้มากกว่าหนึ่งอย่าง—บางปัญหาที่คุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่ CoSchedule ทำให้การจัดตารางโพสต์และการติดตามปฏิทินเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่าย
7. อ๋อ! (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์และการวางแผนกลยุทธ์)
Aha! นำเสนอชุดเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น Aha! Roadmaps ช่วยให้คุณมองเห็นโครงการจากมุมมองที่แตกต่างกัน แผนที่เส้นทางของพอร์ตโฟลิโอให้มุมมองระดับสูงของความก้าวหน้า ในขณะที่แผนที่เส้นทางของฟีเจอร์จะเน้นไปที่งานเฉพาะและไทม์ไลน์
สำหรับทีมวิศวกรรม Aha! Develop เชื่อมโยงโดยตรงกับแผนงานหลัก ทำให้งานพัฒนาสอดคล้องกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์โดยรวม แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการประวัติเวอร์ชันและสร้างฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้ทีมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณมีความเข้าใจตรงกัน
อ๋อ! คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวบรวมและจัดระเบียบความคิดด้วย Aha! Ideas และจัดลำดับความสำคัญตามความคิดเห็นจริงจากผู้ใช้
- สร้างรายงานที่กำหนดเองและติดตามประสิทธิภาพผ่านแผนภูมิและตาราง
- เข้าถึงศูนย์รวมความรู้ที่รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด คู่มือ และเคล็ดลับสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
- แชร์เอกสารผลิตภัณฑ์ สร้างอินทราเน็ตสำหรับผลิตภัณฑ์ และทำงานร่วมกันบนเนื้อหา
อ๋อ! ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่า Aha! มีความซับซ้อนในการใช้งานในช่วงแรก
- มันยุ่งยากที่จะปรับเปลี่ยนแผนอย่างรวดเร็ว
Aha! การกำหนดราคา
- Aha! พัฒนา: เริ่มต้นที่ $11/เดือนต่อผู้ใช้
- อ๋อ! ความรู้: เริ่มต้นที่ $23/เดือนต่อผู้ใช้
- อาฮา! กระดานไวท์บอร์ด: เริ่มต้นที่ $11/เดือนต่อผู้ใช้
- ไอเดียเด็ด!: เริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
- อ๊ะ! การค้นพบ: เริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนที่เส้นทาง: เริ่มต้นที่ $74/เดือนต่อผู้ใช้
Aha! คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
8. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปัญหาและโครงการ)
ในฐานะเครื่องมือหลักสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile, Jira โดย Atlassian เป็นที่นิยมในหมู่นักพัฒนา. กระดาน Scrum ใน Jira ช่วยให้คุณสามารถแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนและติดตามเรื่องราวของผู้ใช้. คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้า, ตั้งค่าสปรินต์, และแม้กระทั่งเจาะลึกเข้าไปในรายงานที่ละเอียด.
Jira ยังช่วยให้คุณติดตามงานทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้ โดยไม่คำนึงถึงทีมที่กำลังทำงานอยู่ คุณสามารถกำหนดค่าให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของทีม กระบวนการทำงาน และภาษาของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูวันที่เผยแพร่ การออกแบบ Figma และอื่นๆ ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ภายใน Jira
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- สร้างกระดาน Scrum เพื่อแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและรายงานรายละเอียด
- ทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการค้นหา แชท และตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ให้ผู้พัฒนาสามารถมองเห็นการพัฒนาโค้ดและการเข้าถึงคลังข้อมูลได้
- ผสานรวม Jira กับ Atlassian และเครื่องมือของพันธมิตรผ่านการตั้งค่า Open DevOps
ข้อจำกัดของ Jira
- ระบบการค้นหาและการกรองรู้สึกซับซ้อนและต้องการการปรับปรุง
- อินเตอร์เฟซที่แข็งตัวและขาดความยืดหยุ่นทำให้การปรับแต่งเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $8.60/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (15,200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ในสำนักงานของเรา เราใช้ Jira สำหรับการจัดการงานและการจัดการเวลา ซึ่งช่วยให้เราทำงานโครงการทีมที่มีหลายส่วนเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้น ส่วนของงานและงานย่อยทำให้การติดตามงานง่ายมาก และการปรับปรุง UI ล่าสุดก็มีประโยชน์มากจริงๆ
ในสำนักงานของเรา เราใช้ Jira สำหรับการจัดการงานและการจัดการเวลา ซึ่งช่วยให้เราทำงานโครงการทีมที่มีหลายส่วนเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้น ส่วนของงานและงานย่อยทำให้การติดตามงานง่ายมาก และการปรับปรุง UI ล่าสุดก็มีประโยชน์มากจริง ๆ
9. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการที่ยืดหยุ่น)
Monday.com นำเสนอ แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น สำหรับการจัดการการเปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ รองรับทีมทุกขนาด อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถดูแลงาน กำหนดเวลา และเป้าหมายสำคัญต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยขั้นตอนที่น้อยที่สุด
คุณสามารถ มองเห็นภาพโครงการของคุณ ได้โดยใช้แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน หรือกระดานคัมบัง ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณ สำหรับความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น แผนระดับสูงกว่าจะให้การเข้าถึงการผสานรวมและคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 30 รายการ เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- ใช้ผู้ช่วย Monday AI เพื่อทำงานอัตโนมัติและสร้างเนื้อหา
- ตัดสินใจอย่างถูกต้องด้วยแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับข้อมูลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยไวท์บอร์ด เอกสารที่ฝังไว้ และอัปเดตส่วนต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ผู้ใช้ประสบกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- ไม่มีคุณสมบัติการจับภาพหน้าจอในตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทีมที่ทำงานระยะไกลซึ่งพึ่งพาการสื่อสารด้วยภาพ
- ประสิทธิภาพลดลงเมื่อจัดการกับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความล่าช้าและชะลอตัว
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)
10. ProductPlan (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการทำโรดแมป)
หากคุณทำงานในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ ProductPlan จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและนำเสนอแผนงานของคุณได้อย่างชัดเจน เริ่มต้นด้วย Parking Lot ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับรวบรวมและจัดเก็บแนวคิดผลิตภัณฑ์จนกว่าจะพร้อมดำเนินการต่อไป
ProductPlan ช่วยให้คุณใช้ข้อมูลแผนงานเพื่อ สร้างแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ สร้างรายการตรวจสอบสำหรับงานก่อนเปิดตัว ระหว่างเปิดตัว และหลังเปิดตัว พร้อมกำหนดเจ้าของและสถานะของแต่ละงานเพื่อสร้างความโปร่งใสระหว่างทีม
คุณยังสามารถแชร์ การอัปเดตความคืบหน้า และเน้นย้ำความเสี่ยงในรายงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
คุณสมบัติเด่นของ ProductPlan
- ให้ทีมผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยความรับผิดชอบและวันที่ที่กำหนดไว้
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านความคิดเห็น
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นภาพรวมโดยละเอียดของสถานะการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
- มองเห็นแผนงานหลายเส้นทางในมุมมองเดียว
ข้อจำกัดของ ProductPlan
- เมื่อเปรียบเทียบกับ Jira หรือ Trello, ProductPlan มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าสำหรับกระบวนการทำงาน, ฟิลด์, และการเชื่อมต่อ
ราคาของ ProductPlan
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ProductPlan
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
11. Productboard (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า)
Productboard คือสิ่งที่คุณต้องการหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือในการสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณและให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการ มองเห็นภาพไทม์ไลน์ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามเส้นทางของแต่ละผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ คุณสามารถเริ่มต้นจากกระดานเปล่าหรือเลือกใช้เทมเพลตแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เช่น แผนสปรินต์ การเปิดตัวรายเดือน แผนการปล่อยเวอร์ชัน หรือแผนงานแบบคัมบัง
สิ่งที่ทำให้ Productboard แตกต่างคือวิธีการ แยกแยะระดับการเข้าถึง คุณมี 'ผู้สร้างแผนงาน' ที่สร้าง แก้ไข และแชร์ทุกอย่าง จากนั้นก็มี 'ผู้ชม' ที่สามารถดูปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้แต่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ และ 'ผู้มีส่วนร่วม' ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productboard
- ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของสินค้าที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจากลูกค้า
- สร้างแผนงานร่วมกันที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ติดตามความคืบหน้า, ติดตามการพึ่งพา, และแจ้งเตือนความเสี่ยงใด ๆ ในเวลา
- วางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนการปล่อยฟีเจอร์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Microsoft Teams, Jira และ Zapier
ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์บอร์ด
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการล่าช้าและการซิงค์บนแพลตฟอร์ม
ราคาของ Productboard
- เริ่มต้น: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้สร้าง
- ข้อดี: $75/เดือน ต่อผู้สร้าง 2 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Productboard
- G2: 4. 3/5 (250 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Productboard อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Productboard ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผมชอบมันมาก มันใช้งานง่ายมาก และทีมของผมสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง ด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack และ Jira ทำให้ระบบนี้ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของเราได้ดียิ่งขึ้น พวกเขายังให้การตอบกลับอย่างรวดเร็วต่อคำถามของเราในทีมสนับสนุนอีกด้วย นี่คือสิ่งที่เราใช้บ่อยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันในแง่ของเป้าหมายของเรา
Productboard ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฉันชอบมันมาก มันใช้งานง่ายมาก และทีมของฉันสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง ด้วยการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack และ Jira ทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของเราอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พวกเขายังให้การตอบกลับอย่างรวดเร็วและดีเยี่ยมต่อคำถามใด ๆ ที่เราส่งไปยังทีมสนับสนุนด้วย นี่คือสิ่งที่เราใช้บ่อยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันในแง่ของเป้าหมายของเรา
เพิ่มผลกระทบสูงสุดให้กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย ClickUp
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการที่มีความเคลื่อนไหวซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผน การประสานงาน และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือแต่ละอย่างที่กล่าวถึงที่นี่มีจุดแข็งเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นปฏิทินการตลาดโซเชียลมีเดียของ CoSchedule หรือความสามารถในการวางแผนเส้นทางของ ProductPlan
แต่หากคุณต้องการเครื่องมือที่ผสานรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียว ClickUp คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ClickUp เปลี่ยนการวางแผนและการดำเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันได้ดี และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล—ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทีมต่างๆ เลือกใช้เมื่อต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ ตรงเวลา และตรงเป้าหมาย
ระบบบริหารจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้มอบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างชัดเจน, กระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, และความสามารถในการทำงานร่วมกันข้ามทีม, ซึ่งช่วยเพิ่มผลกระทบสูงสุดและมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้าของคุณ.
ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการทุกขั้นตอนของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ทำงานเดียว
พร้อมที่จะทำให้การเปิดตัวสินค้าของคุณประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย