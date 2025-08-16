เทมเพลตสารบัญฟรีเพื่อจัดระเบียบเอกสารของคุณ

หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการพลิกเอกสารที่ยุ่งเหยิงหรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดเรียงหัวข้อและหมายเลขหน้า คุณไม่ได้อยู่คนเดียว แม่แบบสารบัญที่จัดทำอย่างดีจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่กำลังเขียนรายงานวิจัย นักการตลาดที่กำลังสร้างคู่มือ หรือผู้จัดการโครงการที่กำลังจัดทำรายงานอย่างละเอียด การใช้เทมเพลตจะช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากให้กับคุณ
เทมเพลตเนื้อหาเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบส่วนต่าง ๆ แทรกเลขหน้า และเลือกสไตล์ตัวอักษรที่เหมาะสมกับโทนของเอกสารของคุณ
สำรวจเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพที่ดีที่สุด ซึ่งคุณสามารถเลือกตารางที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย แทรกเนื้อหาของคุณ และเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
อะไรคือแม่แบบสารบัญ?
แม่แบบสารบัญคือรูปแบบที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยจัดระเบียบและแสดงโครงสร้างของเอกสารโดยการระบุส่วนต่าง ๆ หัวข้อ และหมายเลขหน้าที่เกี่ยวข้อง แม่แบบนี้มักใช้ในงานวิจัย คู่มือ รายงาน และเอกสารยาวอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการนำทางและความสามารถในการอ่าน
แต่ละเทมเพลตประกอบด้วย:
- ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับหัวข้อ, หัวข้อย่อย, และหมายเลขหน้า, ที่คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาได้ด้วยตัวเองหรือโดยอัตโนมัติผ่าน Microsoft Word, Apple Pages, หรือโปรแกรมแก้ไข PDF
- องค์ประกอบเช่น แบบอักษร การจัดตำแหน่ง และการจัดวางให้สอดคล้องกับโทนและรูปแบบของเอกสารของคุณ
- เส้นประหรือตัวนำแท็บเพื่อเชื่อมต่อชื่อส่วนกับหมายเลขหน้าที่สอดคล้องกัน สร้างหน้าสารบัญที่สะอาดและสม่ำเสมอ
เทมเพลตเหล่านี้สามารถเป็นแบบว่างเปล่าหรือกรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า และมักมีให้ดาวน์โหลดฟรีหรือเป็นตัวเลือกในตัวในเครื่องมือแก้ไขเอกสารทั่วไป
🔎 คุณทราบหรือไม่:79%ของผู้ใช้จะสแกนเนื้อหาแทนที่จะอ่านทีละคำ และเอกสารที่มีโครงสร้างดีพร้อมหัวข้อที่ชัดเจนและสารบัญจะช่วยเพิ่มความเข้าใจได้อย่างมีนัยสำคัญ
13 ตัวอย่างรูปแบบสารบัญ
การเลือกแม่แบบสารบัญที่เหมาะสมไม่ใช่แค่เรื่องของสไตล์เท่านั้น—แต่คือการสร้างโครงสร้างที่ถูกต้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นี่คือแม่แบบที่จะช่วยคุณจัดรูปแบบหน้าสารบัญ จัดเรียงหัวข้อ และจัดเลขหน้าให้ตรงกันโดยไม่ต้องปรับแต่งแต่ละส่วนด้วยตนเอง
1. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp
หากเอกสารของคุณมีการอัปเดตที่เกิดขึ้นซ้ำ, แคมเปญ, หรือเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์, เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณควบคุมได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายของสเปรดชีต.เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์ของ ClickUpเป็นระบบโต้ตอบที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาได้เช่นกัน.
คุณสามารถดู, อัปเดต, มอบหมาย, และกำหนดเวลาสิ่งของในโหมดมุมมองหกแบบ.ด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฉบับนี้, แต่ละงานสามารถมีข้อมูลเมตาได้เช่นคำบรรยาย, รูปภาพ, แฮชแท็ก, หรือบันทึก, ทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ในที่เดียว.
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- กำหนดเวลาโพสต์ตามสัปดาห์ แพลตฟอร์ม และเป้าหมาย
- สร้างส่วนโดยใช้แท็ก วันที่ และผู้แก้ไขที่ได้รับมอบหมาย
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือน การอัปเดตสถานะ และรอบการแก้ไข
- เชื่อมโยงเนื้อหาสนับสนุนและติดตามฟิลด์ที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดโครงสร้างเอกสารการตลาด, การแยกย่อยแคมเปญ, และรายงานโครงการที่มีเนื้อหาซึ่งต้องการตารางเนื้อหาที่ละเอียดเชื่อมโยงกับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อคนต่อปี—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
2. แม่แบบโครงเรื่อง ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนเรียงความยาว พัฒนาสคริปต์เนื้อหา หรือวางแผนการนำเสนออย่างละเอียดแม่แบบโครงเรื่องของ ClickUpจะช่วยให้แนวคิดของคุณมีโครงสร้างตั้งแต่เริ่มต้น ต่างจากตารางแบบคงที่ แม่แบบนี้ทำงานเหมือนสตอรี่บอร์ดพร้อมระบบติดตามความคืบหน้า
คุณสามารถย้ายฉาก, มอบบทบาท, ตรวจสอบไทม์ไลน์, และพัฒนาตัวละครได้ทั้งหมดในที่เดียว. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกเรื่องราวที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่สามารถจัดการได้ ในขณะที่ยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของคุณ.
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- จัดระเบียบองค์ประกอบของเรื่องราวเป็นบท, ฉาก, หรือขั้นตอนโดยใช้โฟลเดอร์และฟิลด์
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเองได้แปดระดับ ตั้งแต่ร่างไปจนถึงการตรวจทาน
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจังหวะเรื่องราว, เส้นทางของตัวละคร, หรือธีม
- ใช้กระดานงานแบบภาพเพื่อจัดเรียงและปรับแต่งลำดับเรื่องราวของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์ที่ต้องการสร้างเรื่องราวที่มีโครงสร้าง เอกสารโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราว หรือพรีเซนเทชั่นเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องการเทมเพลตที่สามารถแก้ไขได้เพื่อวางแผนบทและขั้นตอนการทำงาน
⏩ อ่านเพิ่มเติม:คู่มือเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนต่างๆ พร้อมตัวอย่าง
3. แม่แบบบล็อก ClickUp
นี่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการมากกว่าแค่ร่างพื้นฐานใน Google Doc.เทมเพลตบล็อกของ ClickUpให้คุณมีที่กลางเพื่อคิดค้น, เขียน, มอบหมาย, แก้ไข, และจัดตารางเนื้อหาบล็อก.
นี่คือเอกสารที่พร้อมใช้งานซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการใหญ่ได้ ทำให้คุณสามารถติดตามวงจรชีวิตของบล็อกของคุณได้ทั้งหมด คุณจะได้รับการมองเห็นถึงสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ ใครเป็นผู้เขียนอะไร และเมื่อใดที่แต่ละโพสต์จะถูกเผยแพร่
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- วางแผนและเขียนบทความบล็อกได้โดยตรงภายในClickUp Docs
- กำหนดบทบาทและกำหนดเวลาส่งงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของการเขียน
- มองเห็นเส้นตายด้วยมุมมองปฏิทิน แผนงานกานท์ และกระดาน
- เพิ่มมีเดียแบบหลากหลาย, บันทึก, และข้อมูลเมตาของโพสต์ในที่ทำงานเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์, บรรณาธิการ, และทีมคอนเทนต์ที่ต้องการจัดการกระบวนการเผยแพร่ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับตารางเวลาการส่งงาน
4. แม่แบบเอกสารโครงการ ClickUp
เทมเพลตนี้จัดเตรียมการตั้งค่าสำหรับขอบเขตโดยละเอียด การวางแผน การอัปเดต และผลลัพธ์ในเอกสารของคุณเทมเพลตเอกสารโครงการของ ClickUpทำงานเหมือนศูนย์ควบคุมโครงการ
คุณสามารถบันทึกเป้าหมาย, มอบหมายงาน, วางแผนไทม์ไลน์, และรวบรวมความคิดเห็นได้ในเอกสารที่มีโครงสร้างเพียงเอกสารเดียว. นี่ไม่ใช่เพียงแค่ที่เก็บข้อมูล—แต่ละส่วนของเอกสารการจัดการกระบวนการทำงานของโครงการของคุณจะถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- สร้างภาพรวมโครงการอย่างครบถ้วนพร้อมการติดตามสถานะ
- เพิ่มหมุดหมายของโครงการและเชื่อมโยงกับงาน
- ใช้มุมมอง Gantt และปฏิทินเพื่อจัดการกำหนดการส่งมอบ
- รวบรวมความคิดเห็นและผลลัพธ์ในพื้นที่เอกสารที่สามารถแก้ไขได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่สร้างเอกสารที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่หรือโครงการที่มีหลายขั้นตอน พร้อมสารบัญเพื่อการอ้างอิงและการอัปเดตอย่างเป็นระบบ
🪀 กรณีศึกษา: RevPartnersเพิ่มความเร็วในการให้บริการลูกค้าขึ้น 64% หลังจากเปลี่ยนมาใช้เทมเพลต ClickUp ซึ่งรวมถึงรูปแบบที่มีโครงสร้าง เช่น สารบัญ ด้วยการใช้เพลย์บุ๊กที่สร้างไว้ล่วงหน้า พวกเขาสามารถกำจัดขั้นตอนการตั้งค่าตารางด้วยตนเอง มาตรฐานเอกสาร และลดเวลาที่ใช้ในการจัดระเบียบงานลง
ผลลัพธ์? การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น, การล่าช้าที่น้อยลง, และเวลาที่มากขึ้นในการมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า!
5. แม่แบบสารบัญโดย Canva
หน้าสารบัญสีดำและขาวนี้ช่วยให้เอกสารของคุณดูเรียบง่าย—เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการโครงสร้างที่มืออาชีพและไม่มีสิ่งรบกวนจากเนื้อหาหลัก เทมเพลตสารบัญโดย Canva ยึดตามรูปแบบ A4 ที่สะอาดตา พร้อมระดับหัวข้อที่ชัดเจนและฟอนต์ Lucida Console ที่อ่านง่าย
คุณสามารถเพิ่มหมายเลขหน้า ปรับรูปแบบตัวอักษร หรือลากไอคอนและรูปภาพที่กำหนดเองเพื่อตรงกับแบรนด์หรือประเภทเอกสารของคุณได้
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- แก้ไขได้ง่ายในเบราว์เซอร์ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางของ Canva
- รักษาการจัดเรียงที่ชัดเจนและสะอาดตาของหัวข้อและส่วนต่างๆ
- ปรับฟอนต์, ระยะห่าง, และการจัดตำแหน่งสำหรับรูปแบบหรือกรณีการใช้งานใด ๆ
- ส่งออกเป็น PDF หรือรูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้โดยไม่มีการบิดเบี้ยว
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียน นักการตลาด หรือมืออาชีพที่ต้องการเค้าโครงตารางสารบัญที่สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว พิมพ์ได้ทันที และสามารถปรับแต่งและดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา
⏩ อ่านเพิ่มเติม:คู่มือเดียวที่คุณจะต้องใช้สำหรับการจัดทำเอกสารกระบวนการ
6. แม่แบบสารบัญโดย Venngage
แม่แบบสารบัญโดย Venngage ผสมผสานสีสันที่โดดเด่น รูปแบบที่มีโครงสร้าง และการออกแบบที่ทันสมัย เพื่อเปลี่ยนรายการธรรมดาให้กลายเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดสายตา
ต่างจากรูปแบบธรรมดา เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณดึงดูดความสนใจไปยังแต่ละส่วนได้ ในขณะที่ยังคงสอดคล้องกับการไหลของเอกสารของคุณ คุณสามารถปรับแต่งแบบอักษร จัดตำแหน่งเลขหน้าใหม่ หรือเพิ่มกราฟิกเพื่อสะท้อนโทนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงธุรกิจ
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ปรับแต่งชุดสีและขนาดให้เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ
- เพิ่มไอคอน, ภาพประกอบ, หรือภาพสต็อกได้โดยตรงจากไลบรารี
- ส่งออกเป็น PDF, PNG หรือ PowerPoint โดยคงรูปแบบเดิมไว้
- ใช้เครื่องมือแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับแต่งองค์ประกอบได้อย่างรวดเร็ว
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเขียนและผู้บรรยายที่ต้องการตารางเนื้อหาที่อุดมไปด้วยภาพและสามารถแก้ไขได้ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศตั้งแต่หน้าแรกและช่วยให้การนำทางในโครงการที่ยาวหรือเอกสารสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อแม่แบบสารบัญของคุณพร้อมแล้ว ให้ใช้เครื่องมือเขียน AIเพื่อร่างแต่ละส่วนอย่างรวดเร็ว วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเนื้อหาคร่าว ๆ สำหรับแต่ละหัวข้อ ทำให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่า
7. แม่แบบสารบัญสูตรอาหารโดย Venngage
แม่แบบสารบัญสูตรอาหารโดย Venngage นี้เน้นบรรยากาศอบอุ่น พร้อมลุคแบบหนังสือทำอาหาร ด้วยโทนสีน้ำตาลอุ่นที่สบายตาและใช้งานได้จริงบนหน้ากระดาษ
สร้างขึ้นเพื่อความชัดเจน เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์อาหารสามารถจัดหมวดหมู่ เมนู และเลขหน้าได้อย่างเป็นระเบียบในรูปแบบที่ดูสะอาดตา การจัดวางสามารถแก้ไขได้ง่าย—คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ ปรับขนาดคอลัมน์ หรือเพิ่มไอคอนอาหารเพื่อปรับแต่งตารางให้เหมาะสมกับการพิมพ์หรือแชร์ในรูปแบบดิจิทัล
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ปรับแต่งสี, แบบอักษร, และระยะห่างให้เหมาะกับแบรนด์หรือบรรยากาศครัวของคุณ
- เพิ่มตัวแบ่งส่วน ไอคอน หรือภาพประกอบอาหารจากห้องสมุด Venngage
- ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับการพิมพ์, การแชร์, หรือการฝังออนไลน์
- จัดกลุ่มและค้นหาสูตรอาหารได้ง่ายด้วยรูปแบบที่สามารถแก้ไขและจัดทำดัชนีได้
🔑 เหมาะสำหรับ: นักทำอาหารที่บ้าน, เชฟ, หรือบล็อกเกอร์อาหารที่ต้องการสร้างหน้าเพจเนื้อหาที่สะอาดตาและสวยงามสำหรับคอลเลกชันสูตรอาหารในรูปแบบดิจิตอลหรือพิมพ์
⏩ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการสร้างเนื้อหา (+เทมเพลต)
8. แม่แบบสารบัญโดย Template.Net
แม่แบบสารบัญโดย Template. Net ปฏิบัติตามแนวทางของ APA อย่างเคร่งครัด มอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับนักเรียนและนักวิจัยในการจัดทำเอกสารวิจัย บทความยาว และวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วยรูปแบบการจัดวางแบบชิดซ้าย พร้อมระดับหัวข้อแบบลำดับขั้น สไตล์ตัวอักษรที่เป็นมาตรฐาน และเลขหน้าเรียงลำดับอย่างชัดเจน—ครบทุกองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด!
ได้จัดเตรียมไว้ให้ตรงตามข้อกำหนดของ APA แล้ว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกรอกข้อมูลในแต่ละส่วนได้อย่างง่ายดายและมุ่งเน้นไปที่การเขียนได้เต็มที่
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ใช้รูปแบบการจัดวางที่จัดรูปแบบไว้แล้วให้ตรงกับระยะห่างและโครงสร้างของ APA
- แก้ไขทุกอย่างอย่างรวดเร็ว—ไม่ต้องใช้เครื่องมือออกแบบหรือติดตั้งอะไรเลย
- กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับบท, หัวข้อย่อย, และภาคผนวกโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
- ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Word, PDF หรือไฟล์ที่แชร์ได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและนักวิจัยที่ต้องการแบบฟอร์มตารางเปล่าที่เชื่อถือได้ ซึ่งจัดรูปแบบตาม APA สำหรับการส่งงาน โดยต้องการการแก้ไขน้อยที่สุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เชื่อมโยงสารบัญของคุณกับฐานข้อมูลเนื้อหา อย่าปล่อยให้ตารางของคุณอยู่โดดเดี่ยวสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงแต่ละรายการกับเนื้อหาจริง งาน หรือรายละเอียดงาน ด้วยวิธีนี้ ตารางเนื้อหาของคุณจะกลายเป็นดัชนีที่มีประโยชน์ ไม่ใช่แค่หน้าคงที่
9. แม่แบบสารบัญวิทยานิพนธ์โดย Template.net
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอกสารทางวิชาการที่เป็นทางการ แม่แบบนี้ให้โครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดระเบียบเนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่ซับซ้อน แม่แบบสารบัญวิทยานิพนธ์โดย Template. Net ประกอบด้วยระดับหัวข้อหลายระดับ การจัดเรียงหมายเลขหน้าอย่างสม่ำเสมอ และช่องว่างที่เหมาะสมตามมาตรฐานการจัดรูปแบบของสถาบัน
แต่ละส่วนสามารถแก้ไขได้ คุณสามารถเพิ่มบท, หัวข้อย่อย, และภาคผนวกได้โดยไม่ทำให้การจัดรูปแบบเสียหาย. มันเป็นประโยชน์, เป็นมืออาชีพ, และออกแบบมาเพื่อป้องกันเอกสารยาวจากการกลายเป็นฝันร้ายทางการจัดรูปแบบ.
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- รวมที่ว่างสำหรับส่วนของวิทยานิพนธ์ รวมถึงบทคัดย่อ ระเบียบวิธีวิจัย และเอกสารอ้างอิง
- ปรับระยะเยื้องหัวเรื่องและรูปแบบตัวอักษรโดยไม่ทำให้โครงสร้างเสียหาย
- ดาวน์โหลดทันทีในรูปแบบ Word หรือ PDF และเริ่มแก้ไขหรือส่งได้โดยไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่
- อัปเดตด้วยตนเองเมื่อบทของคุณมีการพัฒนาในระหว่างการร่าง
🔑 เหมาะสำหรับ: นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักเขียนเชิงวิชาการที่ต้องการสร้างเอกสารวิจัยแบบยาวที่มีการแบ่งบทอย่างละเอียด พร้อมสารบัญที่เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
⚡ เคล็ดลับโบนัส : เมื่อคุณตั้งค่าเทมเพลตเรียบร้อยแล้วให้เชื่อมต่อแต่ละส่วนกับบทสรุปเนื้อหา วิธีนี้จะช่วยให้วัตถุประสงค์ คำสำคัญ และกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ในที่เดียวกัน ทำให้ทุกส่วนของเอกสารของคุณสอดคล้องกับข้อความและเป้าหมายที่ต้องการ
10. แม่แบบสารบัญหนังสือรุ่นโดย Template.net
แม่แบบสารบัญหนังสือรุ่นโดย Template. Net นำเสนอรูปแบบที่สะอาดและเรียบร้อยสำหรับการจัดวางส่วนต่างๆ ในหนังสือรุ่นหรือสิ่งพิมพ์ของโรงเรียน มันสมดุลระหว่างความชัดเจนทางสายตาและความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง ช่วยให้คุณแทรกภาพ เลือกสไตล์ฟอนต์ที่แตกต่างกัน และจัดลำดับส่วนเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
สร้างขึ้นบนโครงสร้างคอลัมน์ที่เรียบง่าย รูปแบบนี้ช่วยให้ทุกอย่างเรียงตัวและอ่านง่าย ในขณะเดียวกันก็ให้คุณมีอิสระในการปรับให้เข้ากับธีมหรือแบรนด์ของหนังสือรุ่นโดยรวม
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- แก้ไขหมวดหมู่ที่มีอยู่ เช่น ชมรม, กิจกรรม, และโปรไฟล์ชั้นเรียน ได้โดยตรงในเลย์เอาต์
- อัปโหลดโลโก้โรงเรียนหรือรูปถ่ายนักเรียนของคุณเพื่อปรับแต่งแต่ละส่วนให้สวยงามตามต้องการ
- แก้ไขในเบราว์เซอร์และส่งออกเป็น PDF หรือพิมพ์ได้ทันที—ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
- แยกเนื้อหาของหนังสือรุ่นออกเป็นส่วนๆ พร้อมระบุหัวข้ออย่างชัดเจนเพื่อการค้นหาที่ง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: บรรณาธิการหนังสือรุ่น, ทีมโรงเรียน, หรือสภานักเรียนที่ต้องการหน้าสารบัญที่ชัดเจนและแก้ไขได้ง่ายสำหรับสิ่งพิมพ์ที่มีหลายส่วน
11. แม่แบบสารบัญทางกฎหมายโดย Template. Net
แม่แบบสารบัญทางกฎหมายโดย Template. Net ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่ต้องการการจัดรูปแบบที่สะอาดและความแม่นยำในแต่ละส่วน โครงสร้างถูกออกแบบมาเพื่อรองรับองค์ประกอบเอกสารหลายประเภท—ตั้งแต่กฎหมายและข้อบัญญัติไปจนถึงเอกสารแนบและภาคผนวก—โดยไม่มีความยุ่งยากในการจัดรูปแบบ
ด้วยตัวที่วางตำแหน่งที่สามารถแก้ไขได้และการจัดเรียงหมายเลขหน้าที่สม่ำเสมอ ทำให้เอกสารทางกฎหมายของคุณยังคงอ่านง่าย มีระเบียบ และสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- เพิ่มส่วนทางกฎหมาย เช่น หมวด ข้อ และเอกสารแนบ พร้อมรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ใส่แบรนด์ของบริษัทหรือชื่อกรณีศึกษาเพื่อปรับแต่งรูปแบบเนื้อหาให้มีความเป็นส่วนตัว
- แก้ไขออนไลน์และส่งออกเป็น Word หรือ PDF สำหรับการจัดเก็บหรือการนำเสนอ
- รักษาโครงสร้างเนื้อหาทางกฎหมายที่มีหลายส่วนด้วยระดับหัวข้อที่มีหมายเลข
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ช่วยทนายความ, ทนายความ, และผู้ดูแลเอกสารทางกฎหมายที่ต้องการสร้างแฟ้มเอกสารทางกฎหมายที่เป็นมืออาชีพ, มีการจัดทำดัชนี, และมีสารบัญที่ละเอียดและง่ายต่อการค้นหา.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้คำสั่งเขียนด้วย AIเพื่อระดมความคิดสำหรับหัวข้อย่อยและขยายหน้าสารบัญของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้เอกสารของคุณเป็นระเบียบและเร่งกระบวนการคิดไอเดียสำหรับเนื้อหาที่ยาว เช่น คู่มือหรือบทความวิจัย
12. แม่แบบสารบัญโดย Freepik
แม่แบบสารบัญโดย Freepik นำเสนอแม่แบบสารบัญหลากหลายรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ เหมาะสำหรับเอกสารทั้งเชิงธุรกิจและงานสร้างสรรค์
การออกแบบนี้ช่วยให้รูปแบบดูสะอาดตาด้วยตารางโครงสร้างสำหรับหัวข้อและหมายเลขหน้า พร้อมทั้งให้ความยืดหยุ่นด้วยองค์ประกอบเลย์เอาต์ที่สามารถแก้ไขได้ มีให้ใช้งานในรูปแบบ PSD, AI และ JPG เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสารที่มีภาพกราฟิกจำนวนมาก เช่น งานนำเสนอ พอร์ตโฟลิโอ และคู่มือ
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ดาวน์โหลดไฟล์ PSD หรือ AI แบบเลเยอร์สำหรับการปรับแต่งขั้นสูง
- เปลี่ยนฟอนต์แบรนด์ ไอคอน หรือภาพส่วนของคุณ
- จัดเรียงและจัดรูปแบบส่วนต่าง ๆ อย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบภาพ
- ส่งออกการออกแบบความละเอียดสูงสำหรับการพิมพ์หรือการเผยแพร่ดิจิทัล
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ, นักการตลาด, และทีมที่สร้างเอกสารหรือการนำเสนอที่มีแบรนด์ซึ่งต้องการหน้าสารบัญที่สวยงามและมีการควบคุมการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการตรวจสอบสำหรับการสร้างเนื้อหา
13. แม่แบบสารบัญโดย Postermywall
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจดหมายข่าว นิตยสารดิจิทัล และการจัดวางเนื้อหาเชิงบรรณาธิการ เทมเพลตขนาด A4 นี้ผสมผสานโครงสร้างและสไตล์ได้อย่างลงตัว ด้วยส่วนที่ชัดเจนสำหรับชื่อบทความและหมายเลขหน้า ทำให้เนื้อหาของคุณดูเป็นมืออาชีพและง่ายต่อการอ่าน
คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพ ปรับรูปแบบตัวอักษร และปรับแต่งองค์ประกอบของเลย์เอาต์ให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งพิมพ์ที่เน้นโซเชียลมีเดียที่ต้องการเพิ่มความชัดเจนโดยไม่สูญเสียความดึงดูดทางสายตา
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ปรับแต่งหัวข้อส่วนและหมายเลขหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง
- เพิ่มรูปภาพ โลโก้ หรือดีไซน์พื้นหลังของคุณเองได้โดยตรงในตัวแก้ไข
- ปรับขนาดและปรับเปลี่ยนรูปแบบสำหรับการใช้งานบนเว็บ พิมพ์ หรือแชร์บนโซเชียลมีเดีย
- ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ
🔑 เหมาะสำหรับ: บรรณาธิการจดหมายข่าว, สิ่งพิมพ์ของโรงเรียน, และผู้สร้างนิตยสารดิจิทัลที่ต้องการสร้างหน้าเนื้อหาที่สะอาดตาและมีสไตล์สำหรับเอกสารบรรณาธิการหรือเอกสารส่งเสริมการขาย
อะไรที่ทำให้แม่แบบสารบัญดี
ตอนนี้คุณได้เห็นตัวเลือกบางส่วนแล้ว คุณจะเลือกแม่แบบสารบัญที่เหมาะกับคุณได้อย่างไร?
แม่แบบสารบัญที่ดีจะช่วยให้เอกสารของคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นมืออาชีพ และสามารถอัปเดตได้ง่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา นอกจากนี้ควรรองรับทั้งการแก้ไขด้วยตนเองและการจัดรูปแบบอัตโนมัติ คุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา ได้แก่:
- ระดับหัวข้อ: รองรับหลายระดับของเนื้อหา เพื่อให้ส่วนและหัวข้อย่อยถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- สไตล์ตัวอักษรที่ปรับแต่งได้: จับคู่สไตล์ของสารบัญให้เข้ากับการจัดรูปแบบตัวอักษรของเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ
- เส้นประ: เชื่อมต่อชื่อหัวข้อส่วนกับหมายเลขหน้าเพื่อให้ติดตามได้ง่ายขึ้น
- เค้าโครงที่แก้ไขได้: จัดเรียงส่วนต่าง ๆ ใหม่หรือเปลี่ยนรูปแบบโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
- การจัดตำแหน่งหมายเลขหน้า: ให้หมายเลขหน้าทั้งหมดที่สอดคล้องกันจัดเรียงให้ตรงกันเพื่อความเรียบร้อยและความสม่ำเสมอ
- รูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้: ส่งออกอย่างสะอาดเป็นไฟล์ PDF หรือรูปแบบอื่น ๆ โดยไม่มีการจัดวางผิดตำแหน่ง
- ตัวเลือกการอัปเดตแบบแมนนวลและอัตโนมัติ: รับทั้งโหมดกรอกเองและโหมดสร้างอัตโนมัติตามความต้องการของโครงการของคุณ
จัดระเบียบเนื้อหาทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบด้วย ClickUp
การเลือกแม่แบบสารบัญที่เหมาะสมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวม—การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่างหากคือความสำเร็จที่แท้จริง และนี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโพสต์บล็อก, บทความวิจัย, หรือเอกสารโครงการ, ClickUp ให้คุณทุกเครื่องมือที่คุณต้องการทุกขั้นตอน
สร้าง, มอบหมาย, ติดตาม, และจัดระเบียบโครงสร้างเนื้อหาของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว ตั้งแต่สไตล์ตัวอักษรไปจนถึงหมายเลขหน้า ทุกองค์ประกอบสามารถแก้ไขและติดตามได้—ไม่ต้องจัดเรียงด้วยตนเอง
ด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่แทรกสารบัญเท่านั้น—แต่คุณจัดการกระบวนการเอกสารทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว พร้อมที่จะข้ามความยุ่งยากในการจัดรูปแบบหรือไม่?เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ฟรีและเปลี่ยนเอกสารทุกฉบับให้เป็นพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ