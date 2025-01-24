8 แบบฟอร์มสรุปเนื้อหาฟรีสำหรับใช้งาน

การสร้างบรีฟเนื้อหาที่ตรงจุดอาจรู้สึกเหมือนกับการพยายามประกอบเฟอร์นิเจอร์จาก IKEA โดยไม่มีคู่มือ—หรือแย่กว่านั้นคือการพบว่าสกรูขาดไป นั่นคือจุดที่เทมเพลตบรีฟเนื้อหามาช่วยคุณได้!
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนโพสต์บล็อกเพื่อการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) วางแผนลิงก์ภายในเว็บไซต์ของคุณ หรือจัดระเบียบกลยุทธ์ของทีมการตลาดของคุณ เทมเพลตสรุปเนื้อหาฟรีเหล่านี้จะทำให้ทุกอย่างง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "brief" มาจากคำในภาษาละตินว่า "brevis" ซึ่งแปลว่า "สั้น" หรือ "กระชับ"
เทมเพลตสรุปเนื้อหาคืออะไร?
แม่แบบสรุปเนื้อหาเป็นแนวทางที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อช่วยจัดระเบียบและสื่อสารรายละเอียดสำคัญของเนื้อหาชิ้นหนึ่ง โดยทั่วไปจะระบุข้อมูลสำคัญ เช่น กลุ่มเป้าหมาย โทนเสียง และวัตถุประสงค์ของเนื้อหา
แม่แบบที่ชัดเจนจะเน้นเนื้อหาที่สำคัญ เช่น คำหลักหลักและคำหลักรอง ช่วยให้ผู้เขียนมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับการตอบสนองต่อเจตนาในการค้นหา เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นตรงกับความต้องการของผู้อ่าน
โดยการอ้างอิงบทความของคู่แข่งเป็นตัวอย่างหรือลิงก์ภายในที่แนะนำ บทสรุปยังช่วยให้บริบทเพิ่มเติมโดยไม่ทำให้ผู้เขียนรู้สึกหนักเกินไป
แม่แบบบรีฟเนื้อหาที่ดีเชื่อมโยงกลยุทธ์และการดำเนินการเข้าด้วยกัน ทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีประสิทธิภาพมากขึ้น มันให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่ผู้เขียนในขณะที่ลดการคาดเดา ทำให้การส่งมอบเนื้อหาที่มีผลกระทบและมีคุณภาพสูงเป็นเรื่องง่ายขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามการศึกษาของ Content Marketing Instituteพบว่ามีเพียง 37% ของนักการตลาด B2B ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่านั้นที่มีกลยุทธ์เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร กลยุทธ์นั้นเกือบจะเริ่มต้นด้วยเอกสารสรุปเนื้อหาที่จัดทำขึ้นอย่างดีเสมอ มันเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวสำหรับความสำเร็จของเนื้อหา!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบรีฟคอนเทนต์ดี?
การสร้างแม่แบบเนื้อหาที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นและน่าสนใจ. แม่แบบที่มั่นคงช่วยกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ประหยัดเวลา และทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ.
นี่คือบางประเด็นสำคัญที่ควรรวมไว้ในแม่แบบบรีฟของคุณ:
- กลุ่มเป้าหมาย: กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน รายละเอียดที่ควรรวม เช่น ข้อมูลประชากร ตำแหน่งงาน และปัญหาที่พบ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเนื้อหา
- เป้าหมายของเนื้อหา: เพิ่มส่วนเพื่อระบุเป้าหมายของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในการขายหรือการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ วัตถุประสงค์ควรชัดเจนเพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเนื้อหา
- คำหลัก SEO: รายการคำหลักเป้าหมาย รวมถึงทั้งคำหลักสั้นและคำหลักยาวที่สอดคล้องกับเจตนาของเนื้อหา
- โครงสร้างเนื้อหา: กำหนดรูปแบบและส่วนต่าง ๆ ของเนื้อหา ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบทความ คู่มือ หรือกรณีศึกษา และระบุองค์ประกอบโครงสร้าง เช่น หัวข้อหลักหรือหัวข้อย่อย
- โทนและน้ำเสียง: ระบุให้ชัดเจนว่าเนื้อหาควรเป็นทางการ เป็นกันเอง หรือเป็นแบบสนทนา ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย
- คำกระตุ้นการตัดสินใจ [CTA]: ใส่ CTA ที่ชัดเจนเพื่อชี้นำผู้ชมให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป เช่น สมัครสมาชิก ดาวน์โหลด หรือ ติดต่อเรา
- ช่องทางการจัดจำหน่ายเนื้อหา: ระบุว่าจะมีการแบ่งปันเนื้อหาในที่ใดบ้าง เช่น โซเชียลมีเดีย, แคมเปญอีเมล, หรือเว็บไซต์ของคุณ
- เอกสารอ้างอิงและแหล่งข้อมูล: ให้พื้นที่สำหรับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, ลิงก์, กรณีศึกษา, หรือข้อมูลเพื่อสนับสนุนเนื้อหา
- กำหนดเวลาและเป้าหมาย: กำหนดเส้นตายสำหรับร่างและเวอร์ชันสุดท้าย รวมถึงเป้าหมายย่อยเพื่อให้กระบวนการสร้างเนื้อหาราบรื่น
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มหัวข้อและหัวข้อย่อยให้กับเนื้อหาของคุณเพื่อให้มีโครงสร้างหรือโครงร่าง ซึ่งจะช่วยให้เนื้อหาของคุณแบ่งออกเป็นส่วนๆ อย่างเป็นระเบียบ และทำให้ผู้เขียนติดตามได้ง่ายขึ้น!
8 แบบฟอร์มสรุปเนื้อหาฟรี
หากคุณยังไม่ได้ใช้บรีฟเนื้อหา—หรือละเลยมันไปบ้างเป็นครั้งคราว—ถึงเวลาแล้วที่จะทำให้มันเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเขียนเนื้อหาของคุณ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น แม่แบบทั้งแปดนี้จากClickUp[และแหล่งอื่นๆ] จะช่วยแนะนำคุณในการสร้างเนื้อหาคุณภาพเยี่ยมตั้งแต่เริ่มต้น
ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า ด้วยการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริบท [ผ่านส่วนคำอธิบายและความคิดเห็น] ทำให้มีการสลับบริบทน้อยลง ส่งผลให้ใช้เพียงระบบเดียว [ClickUp] แทนที่จะต้องใช้หลายระบบ [GDrive, อีเมล และ Slack]
1. แม่แบบสรุปเนื้อหา SEO ของ ClickUp
👀 คุณรู้หรือไม่? 75% ของผู้คนไม่เคยเลื่อนผ่านหน้าแรกของผลการค้นหา นั่นคือเหตุผลที่การสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO มีความสำคัญมากกว่าที่เคย!
เทมเพลต ClickUp SEO Content Briefเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างบรีฟที่สมบูรณ์แบบ มาพร้อมกับเครื่องมือครบครันที่นักเขียนของคุณต้องการเพื่อเข้าใจขอบเขตของงาน รวมถึงส่วนย่อยสำหรับคีย์เวิร์ดหลักและรอง ส่วนสำหรับเพิ่มลิงก์ภายใน และอีกส่วนสำหรับบทความของคู่แข่ง
สร้างขึ้นบนClickUp Docs, เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น, ทำให้ทุกคนตั้งแต่ผู้เขียนที่มีประสบการณ์ไปจนถึงนักศึกษาฝึกงานสามารถลองทำตามบรีฟได้. รูปแบบการกรอกข้อมูลทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือบันทึกเป็นเทมเพลตเพื่อการใช้งานอย่างรวดเร็วในภายหลังได้อย่างง่ายดาย.
🌟เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, ผู้จัดการเนื้อหา, และทีมการตลาดที่มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกニック. เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO และให้ผู้เขียนมีเป้าหมายที่ชัดเจน
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหา
2. แม่แบบการเขียนเนื้อหา ClickUp
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถเขียนอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องกลัวอาการตันทางความคิด?
เทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งสนับสนุนการสร้างแบรนด์ของคุณ กระตุ้นยอดขาย และสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น—โดยไม่คำนึงถึงบล็อก มันไม่เพียงแต่ให้โครงร่างแก่ผู้เขียนเพื่อเริ่มต้นเขียนบล็อกโพสต์หรือข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทันที แต่ยังจัดโครงสร้างกระบวนการคิดของพวกเขาด้วยส่วนที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนสำหรับการติดตามรายละเอียดต่างๆ เช่น วันที่เปิดตัวเนื้อหา หัวข้อ และโลโก้แบรนด์ เป็นต้น
คุณยังสามารถระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ ลิงก์ที่เผยแพร่เมื่อเนื้อหาของคุณพร้อมใช้งาน และเป้าหมายที่คุณคาดหวังว่าจะบรรลุจากเนื้อหาของคุณได้อีกด้วย
เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณสามารถจับคู่เทมเพลตนี้กับผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain ได้ ให้ AI ช่วยคุณ:
- ค้นหาหัวข้อที่จะเขียน
- ระดมความคิดเกี่ยวกับมุมมองเพื่อเติมเต็มช่องว่างของเนื้อหา
- สร้างไอเดียคำหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณสำหรับเครื่องมือค้นหา
- คิดค้นกลยุทธ์ด้านเนื้อหาและวิธีการเพื่อให้ได้อันดับที่สูงขึ้น
🌟เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์, นักเขียนอิสระ, และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว. ยังเหมาะสำหรับทีมการตลาดที่ผลิตเนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น บล็อกโพสต์, กรณีศึกษา, และหน้า landing
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยคำหลัก
3. แม่แบบแนวทางการเขียน ClickUp
ไม่มีใครชอบการจัดรูปแบบ น้ำเสียง และไวยากรณ์ที่ไม่สอดคล้องกันในเนื้อหาของตน มันทำให้งานดูไม่เป็นมืออาชีพและสร้างความประทับใจที่ผิดให้กับลูกค้า รักษาทีมเขียนเนื้อหาของคุณให้อยู่ในแนวทางเดียวกันด้วยเทมเพลตแนวทางการเขียนของ ClickUp
เทมเพลตนี้เป็นสิ่งที่ทีมการตลาดของคุณต้องมี มันให้คำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อช่วยนักเขียนในการสร้างเนื้อหาที่ตรงตามเป้าหมาย ด้วยการใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถทำให้กระบวนการเขียนเป็นมาตรฐาน รักษาความถูกต้อง และกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับทีมของคุณ
เทมเพลตเริ่มต้นด้วยบทนำที่อธิบายถึงความสำคัญของการเขียนแนวทาง จากนั้นคุณสามารถกำหนดรายละเอียดเฉพาะ เช่น น้ำเสียงของแบรนด์ โทน การใช้ไวยากรณ์ และรูปแบบ
เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้แชร์เทมเพลตกับทีมคอนเทนต์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปรับปรุงได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างคอนเทนต์ด้วย AIร่วมกับเทมเพลตเพื่อช่วยสร้างคอนเทนต์ได้รวดเร็วขึ้น และรักษาความสม่ำเสมอ
🌟เหมาะสำหรับ: บรรณาธิการ ผู้จัดการเนื้อหา และทีมสร้างแบรนด์ที่ต้องการรักษาความสม่ำเสมอในน้ำเสียง โทนเสียง และการจัดรูปแบบของเนื้อหาทุกประเภท
4. แม่แบบสรุปแคมเปญ ClickUp
เอกสารสรุปแคมเปญสร้างสรรค์ต้องการความพยายามมากกว่าแผนโครงการมาตรฐาน. เอกสารเหล่านี้ต้องการข้อมูลและการร่วมมือจากหลายแผนกเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์. แคมเปญมักเกี่ยวข้องกับโครงการเล็ก ๆ หลายโครงการที่ทำงานเพื่อเป้าหมายใหญ่ ทำให้การประสานงานเป็นสิ่งจำเป็น.
เทมเพลตสรุปแคมเปญ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยการแยกองค์ประกอบของแคมเปญออกอย่างชัดเจนและจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ
เทมเพลตห้าหน้านี้เริ่มต้นด้วยภาพรวมของแคมเปญโฆษณา ครอบคลุมเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่ต้องการ และทรัพยากรที่จำเป็นอย่างละเอียด แต่ละส่วนจะแนะนำให้คุณระบุรายละเอียดเฉพาะ เพื่อให้แคมเปญของคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
หน้าย่อยที่สร้างไว้ล่วงหน้าถูกผนวกรวมไว้เพื่อวางแผนสินทรัพย์สร้างสรรค์และองค์ประกอบแต่ละรายการอย่างชัดเจน โดยให้ความกระจ่างในแต่ละส่วนของแคมเปญ โครงสร้างนี้ช่วยให้แคมเปญของคุณมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน จัดการได้ง่าย และพร้อมสำหรับความสำเร็จ
🌟เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์, และผู้นำแคมเปญที่ประสานงานโครงการหลายโครงการภายใต้กลยุทธ์การตลาดที่ใหญ่ขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: "รีเวิร์สไบรฟ์" เป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ บางบริษัทในปัจจุบันขอให้ผู้เขียนสร้างสิ่งนี้ก่อนที่จะเริ่มโครงการ โดยพื้นฐานแล้ว มันคือการสรุปอย่างรวดเร็วของเป้าหมายและกลยุทธ์หลักของโพสต์ ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน เป็นวิธีที่ดีในการจับความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นและปรับความคาดหวังให้ตรงกันอย่างรวดเร็ว
5. แม่แบบสรุปแคมเปญการตลาด ClickUp
การดำเนินแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบ และเทมเพลตสรุปแคมเปญการตลาดของ ClickUpช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้ได้อย่างมาก
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนงานที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดสรรงบประมาณเป็นเรื่องง่ายด้วยการระบุค่าใช้จ่ายของแคมเปญอย่างชัดเจน ทำให้คุณสามารถปรับงบประมาณให้เหมาะสมที่สุด
ด้วยบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทีมของคุณสามารถรับทราบข้อมูลและเตรียมพร้อมตลอดกระบวนการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ
มันถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการเนื้อหาที่ราบรื่นขึ้น และช่วยให้การตลาดของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพหากคุณต้องการกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่แข็งแกร่งและให้ผลลัพธ์ เทมเพลตนี้คือตัวเลือกที่คุณต้องใช้เพื่อช่วยคุณวางแผนอย่างชาญฉลาดและเปิดตัวได้รวดเร็วขึ้น
🌟เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและหัวหน้าทีมที่ต้องการวางแผนและดำเนินแคมเปญแบบบูรณาการ โดยควบคุมงบประมาณ บทบาทหน้าที่ และกำหนดเวลาให้ชัดเจน
6. แม่แบบเอกสารสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ ClickUp
การสื่อสารที่ชัดเจนสามารถเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับโครงการออกแบบที่ประสบความสำเร็จ และเทมเพลตเอกสารสรุปงานสร้างสรรค์ของ ClickUpพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ!
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และขอบเขตของโครงการใน ClickUp ให้ชัดเจน จากนั้นให้ทีมของคุณเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าผ่านงานต่าง ๆ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลประชากร งบประมาณ และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ขณะดำเนินโครงการ วิธีนี้จะช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขบรีฟงานสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วตลอดกระบวนการ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผนด้วยฟีเจอร์งานประจำของ ClickUp
🌟เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ, ทีมสร้างสรรค์, และผู้จัดการโครงการที่ทำงานในโครงการที่ต้องใช้การออกแบบอย่างหนักซึ่งต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนและการร่วมมือ
7. แบบฟอร์มสรุปเนื้อหาโดย The Meta Blog
การสร้างบรีฟเนื้อหาที่ละเอียดอาจใช้เวลามาก แต่เทมเพลตบรีฟเนื้อหาของ The Meta Blogช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดหัวข้อได้อย่างชัดเจน มอบแนวทางที่ชัดเจนให้กับนักเขียนว่าควรเน้นที่ใด หากคุณมีมุมมองหรือชื่อเรื่องเฉพาะ คุณสามารถใส่ข้อมูลเหล่านั้น รวมถึงลิงก์ที่เป็นประโยชน์ได้ เพิ่มเป้าหมายเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน—ไม่ว่าคุณต้องการเพิ่มจำนวนผู้สมัครหรือปรับปรุงอันดับในเครื่องมือค้นหา
คุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ, ขั้นตอนการเดินทางของผู้ซื้อของพวกเขา, และสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาได้รับจากเนื้อหา.
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณระบุรูปแบบเนื้อหาได้ เช่น บทความบล็อกหรือหน้าแลนดิ้งเพจ รวมถึงจำนวนคำเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน เมื่อคุณเพิ่มหัวข้อย่อย ลิงก์ภายในและภายนอก รวมถึงคำแนะนำพิเศษต่าง ๆ เสร็จแล้ว คุณก็พร้อมที่จะสร้างบรีฟเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบของคุณได้เลย!
🌟เหมาะสำหรับ: นักเขียนอิสระ, นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบไอเดียและเป้าหมายด้านเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. แม่แบบสรุปเนื้อหาโดย Frase
เทมเพลตสรุปเนื้อหาโดย Fraseช่วยเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาโดยการจัดระเบียบองค์ประกอบที่เน้น SEO เช่น คำหลักเป้าหมาย หัวข้อ และคำกระตุ้นการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฉพาะสำหรับการวิจัยหัวข้อและบทความที่แข่งขันกันเพื่อสร้างชื่อเรื่องและโครงสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับบทนำที่เขียนอย่างประณีต หัวข้อที่ละเอียดในเนื้อหา และบทสรุปที่โน้มน้าวใจเพื่อช่วยแนะนำผู้เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้โดยใช้เครื่องมือของ Frase เพื่อทำการวิจัยคำหลักโดยอัตโนมัติ สร้างโครงร่างเนื้อหา และทำการวิจัย SERP ทำให้การสร้างเนื้อหามีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
🌟เหมาะสำหรับ: นักการตลาดเนื้อหาและทีมที่ต้องจัดการกับการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, SEO และการวิเคราะห์คู่แข่ง
ปรับปรุงโครงการเขียนเนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตสรุปเนื้อหา
การจัดการโครงการเนื้อหาหลายอย่างพร้อมกันอาจรู้สึกเหมือนการหมุนจาน แต่ไม่จำเป็นต้องวุ่นวายขนาดนั้น คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างและดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ด้วยเทมเพลตเนื้อหาที่เหมาะสม ซึ่งมักจะมีให้ใช้ฟรี
คลังแม่แบบของ ClickUpเต็มไปด้วยแม่แบบสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้คุณเริ่มต้นกระบวนการสร้างงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของ ClickUp การจัดการเนื้อหาจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานร่วมกันหรือติดตามกำหนดเวลา
สมัครบัญชี ClickUpวันนี้เพื่อสร้างบรีฟที่ขับเคลื่อนเนื้อหาพร้อมเผยแพร่!