15 แบบฟอร์มบันทึกการออกกำลังกายสำหรับเป้าหมายปี 2025

การฝึกซ้ำสามหรือสี่ครั้งสุดท้ายคือสิ่งที่ทำให้กล้ามเนื้อเติบโต ส่วนของความเจ็บปวดนี้คือสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างแชมป์กับผู้ที่ไม่ได้เป็นแชมป์
เบื่อกับแผนฟิตเนสที่ล้มเหลวอยู่หรือเปล่า? เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว. แม่แบบบันทึกฟิตเนสช่วยให้คุณมีความชัดเจนในการทำลายการออกกำลังกายของคุณ.
ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัว ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย หรือผู้ที่ไปยิมเป็นประจำ แม่แบบแพลนเนอร์ฟิตเนสแบบพิมพ์ได้เหล่านี้จะช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณติดตามการเพิ่มความแข็งแรง แผนการรับประทานอาหาร และเป้าหมายของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
มาเริ่มการเดินทางสู่ความฟิตของคุณกันเถอะ ก้าวไปทีละก้าว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาพบว่าผู้ที่เขียนเป้าหมายด้วยลายมือมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าถึง 42%แม้ในยุคดิจิทัลที่เน้นการใช้เทคโนโลยี เอกสารแบบฟอร์มกระดาษก็ยังคงมีคุณค่าในตัวเอง
อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกการออกกำลังกาย?
เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายเป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งาน (ดิจิทัลหรือพิมพ์ได้) ที่ช่วยให้คุณติดตามการออกกำลังกาย อาหาร นิสัย และบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพได้ในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะชอบแอปที่ทันสมัยหรือสมุดบันทึกฟิตเนสแบบพิมพ์ฟรีที่ติดไว้บนตู้เย็นของคุณ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเดาว่าจะบันทึกอะไรและอย่างไร
คุณไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรจากศูนย์เพื่อมุ่งเน้นการคงความมีแรงจูงใจแม่แบบติดตามการออกกำลังกายเหล่านี้มีหน้าที่มีโครงสร้าง เช่น บันทึกการออกกำลังกายส่วนติดตามนิสัย ตัวติดตามเป้าหมาย และพื้นที่สำหรับสะท้อนความคิดหรือบันทึกต่างๆ
ตัวอย่าง: คุณกำลังสร้างนิสัยใหม่ในการฝึกความแข็งแรงในเส้นทางการออกกำลังกายของคุณ ตัวติดตามการออกกำลังกายในเทมเพลตบันทึกช่วยให้คุณบันทึกแต่ละเซสชั่น น้ำหนักที่ยก จำนวนครั้งที่ทำ ความรู้สึกของคุณ และดูวันที่คุณพลาดและเหตุผล
ดังนั้นแทนที่จะคิดว่า "วันนี้ฉันควรเขียนอะไรดี?" เทมเพลตนี้จะช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการนี้ลง เพียงแค่คุณมา เขียนบันทึกข้อมูลสำคัญ และมุ่งเน้นที่การรักษาแรงจูงใจด้วยการบันทึกการกระทำของคุณ
เมื่อเวลาผ่านไป รายการเล็กๆ เหล่านี้จะสะสมกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า: การมองเห็นความก้าวหน้าของคุณ การได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ช่วยหรือขัดขวางกิจวัตรของคุณ และแผนที่ชัดเจนเพื่อนำทางการพัฒนาของคุณ
15 แบบฟอร์มบันทึกฟิตเนสที่ดีที่สุด
เหตุผลหนึ่งที่ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย, ผู้ฝึกสอน, และโค้ชด้านสุขภาพมีปัญหาในการรักษาความสม่ำเสมอไม่ใช่เพราะขาดแรงจูงใจ แต่เป็นเพราะขาดระบบที่เรียบง่ายและศูนย์กลางในการติดตามทุกอย่าง
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย ClickUp จัดระเบียบการติดตามฟิตเนสทั้งหมดของคุณ—การออกกำลังกาย, โภชนาการ, บันทึกความก้าวหน้า, และเป้าหมายส่วนตัว—ไว้ในที่ทำงานเดียว คุณสามารถเห็นทุกอย่างได้ในพริบตา ตั้งแต่การแบ่งเวลาฝึกซ้อมไปจนถึงแนวโน้มระยะยาว คุณไม่ได้แค่ติดตามเส้นทางการออกกำลังกายของคุณเท่านั้น แต่คุณกำลังเรียนรู้จากมันด้วย
ตอนนี้ มาสำรวจเทมเพลตฟิตเนสที่ช่วยเปลี่ยนความตั้งใจดีให้กลายเป็นนิสัยที่สม่ำเสมอ:
1. แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUp ถูกสร้างขึ้น สำหรับบุคคลที่มุ่งเน้นการออกกำลังกายและต้องการมากกว่าแค่รายการตรวจสอบพื้นฐาน หากคุณเป็นคนที่ชอบรู้อย่างชัดเจนว่าคุณยกอะไรไปบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ใช้เวลาพักระหว่างเซ็ตนานแค่ไหน หรือท่าเดดลิฟท์ของคุณกำลังพัฒนาขึ้นหรือไม่ พร้อมด้วยเมตริกสำคัญต่างๆ ทุกอย่างที่คุณต้องการมีอยู่ที่นี่แล้ว
ด้วยเทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายนี้ คุณสามารถติดตามและบันทึกการออกกำลังกายของคุณได้อย่างละเอียด รวมถึงการออกกำลังกาย เซ็ต จำนวนครั้ง น้ำหนัก และระยะเวลา นอกจากนี้ยังมีช่องกรอกข้อมูลที่กำหนดเอง เช่น กลุ่มกล้ามเนื้อหรือประเภทการออกกำลังกาย (คาร์ดิโอ ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง) เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นความก้าวหน้าทางร่างกายได้ตลอดเวลา ส่วนบันทึกย่อช่วยให้คุณสะท้อนความคิด ปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือจดบันทึกคำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายในอนาคต
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มุ่งเน้นการออกกำลังกายอย่างจริงจังเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ หรือผู้ที่ชื่นชอบการติดตามข้อมูลทุกการออกกำลังกายและท่าใหม่ผ่านเทมเพลตบันทึกการออกกำลังกาย
2. แม่แบบความท้าทายสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้น ClickUp
ความท้าทาย 75 Hard นั้นยาก—ไม่ใช่แค่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจิตใจด้วย มันต้องการวินัยในแต่ละวันในหลายด้านของนิสัย และการพลาดเพียงครั้งเดียวจะทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
เทมเพลต ClickUp 75 Hard Wellness Challengeมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้คุณบันทึกการออกกำลังกายประจำวัน การดื่มน้ำหนึ่งแกลลอน อาหารเพื่อสุขภาพ การอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นเวลา 75 วัน เทมเพลตวางแผนฟิตเนสนี้ประกอบด้วยรายการตรวจสอบงาน การทบทวนรายสัปดาห์ และการรีเซ็ตอัตโนมัติสำหรับเป้าหมายที่เกิดซ้ำ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเป้าหมาย
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการแยกย่อยงานที่น่าเบื่อให้ง่ายขึ้น คุณจะได้รับมุมมองความคืบหน้าแบบภาพ (เช่น แผนงานแบบแกนต์และสรุป) รายการตรวจสอบนิสัยประจำวัน และสถานะต่างๆ เช่น "ทำแล้ว" "กำลังทำ" หรือ "ต้องทำ" เพื่อให้คุณจดจ่อกับเป้าหมายของคุณอยู่เสมอ
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มีแรงจูงใจสูงและมุ่งมั่นในการสร้างวินัยอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ทั้งการออกกำลังกาย จิตใจ และโภชนาการ
💡 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: ด้านล่างนี้คือ 75 เคล็ดลับ Hard Pro ของคุณที่ถูกปรับแต่งใหม่เป็นโน้ตติดที่สามารถนำไปวางในClickUp Docs ได้:
📌 กิจวัตรและโครงสร้าง
หัวข้อ: ล็อกไว้ก่อนนอนหมายเหตุ: วางแผนการออกกำลังกายและมื้ออาหารสำหรับวันพรุ่งนี้ในคืนนี้
📌 ทางลัดการออกกำลังกาย
หัวข้อ: การเดินนับหมายเหตุ: การเดิน 45 นาที = การออกกำลังกายที่ถูกต้อง ใช้เพื่อคิดทบทวน ฟื้นฟู หรือฟังหนังสือเสียง เคลื่อนไหวต่อไป
📌 ตัวติดตามความก้าวหน้า
หัวข้อ: บันทึกความรู้สึกและจำนวนครั้งหมายเหตุ: ติดตามอารมณ์ การนอนหลับ และพลังงาน คุณจะสังเกตเห็นรูปแบบและความสำเร็จทางความคิดที่ไม่ปรากฏบนเครื่องชั่งน้ำหนัก
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตแผนการกระทำรายวันของ ClickUpช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอได้โดยการนำการออกกำลังกายของคุณเข้าไปในตารางเวลาประจำวันของคุณแทนที่จะมองว่าเป็นสิ่งที่ทำตามหลัง อย่าให้เป้าหมายการออกกำลังกายของคุณถูกผลักให้อยู่เบื้องหลังตารางเวลาที่วุ่นวายของคุณ
เทมเพลตบันทึกฟิตเนสนี้ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาสำหรับการฝึกซ้อม, มื้ออาหาร, การเคลื่อนไหว, และการฟื้นฟูควบคู่ไปกับงานอื่น ๆ ของคุณ คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญ, ตั้งค่าการพึ่งพา (เช่น การอบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง), และสร้างตารางเวลาที่เป็นจริงและสมดุลได้
เพื่อให้ทุกอย่างยืดหยุ่น ใช้มุมมอง Timeline หรือ List เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียสายตาจากสิ่งที่สำคัญที่สุด เพิ่มบันทึกเพื่อบันทึกความสำเร็จหรืออุปสรรค และทบทวนวันของคุณ
เหมาะที่สุดสำหรับ: มืออาชีพที่มีตารางงานแน่นและต้องการบาลานซ์การออกกำลังกายกับงาน ครอบครัว และชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งตัดสินใจอย่างมีข้อมูลจากการบันทึกการออกกำลังกาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แต่ถ้าคุณรู้สึกติดขัดและคิดว่า "วันนี้ควรโฟกัสอะไรดี?"ClickUp Brainพร้อมช่วยคุณแล้ว คุณสามารถใช้ Brain เพื่อสร้างแผนประจำวันตามเป้าหมายการออกกำลังกายโดยรวมของคุณ นอกจากนี้ยังสรุปงานเมื่อวานให้คุณทบทวนและเริ่มต้นใหม่ได้อีกด้วย
มีเป้าหมายนิสัยที่คลุมเครือเช่น "กินให้ดีขึ้น" หรือ "เคลื่อนไหวมากขึ้น" ใช่ไหม? Brain ช่วยคุณปรับคำและปรับปรุงเป้าหมายเหล่านั้นให้กลายเป็นขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงและสามารถทำได้จริง คุณสามารถให้มันสร้างกิจวัตรประจำวันให้คุณได้ด้วย ตัวอย่างเช่น การสร้างโปรแกรมออกกำลังกาย 4 วัน หรือการแยกย่อยการฝึกความคล่องตัวของคุณเป็นงานย่อยประจำวัน
4. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
เป้าหมายด้านฟิตเนสไม่ได้มีแค่เรื่องร่างกายเท่านั้น บางทีคุณอาจกำลังฝึกซ้อมเพื่อวิ่งมาราธอน เสริมสร้างความแข็งแรง หรือพัฒนาวินัยในตนเองมากขึ้นแม่แบบแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายแบบ SMART แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย และติดตามความก้าวหน้าของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่ชัดเจนให้คุณในการไล่ตามเป้าหมายเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางพัฒนาตนเองที่กว้างขึ้น คุณจะพบช่องสำหรับแรงจูงใจ สถานะงาน ("ยังไม่ได้เริ่ม," "ดำเนินการตามแผน," "บรรลุเป้าหมายแล้ว") และแม้กระทั่งบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผล เทมเพลตนี้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะติดตามกิจวัตรการออกกำลังกาย อาหาร และความสำเร็จประจำวันของคุณ ในขณะเดียวกันก็สามารถวางแผนการปรับปรุงระยะยาวได้อีกด้วย
เหมาะที่สุดสำหรับ: บุคคลที่ใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกาย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ร่างกายบรรลุสิ่งที่จิตใจเชื่อ
5. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
บางครั้งส่วนที่ท้าทายที่สุดของการออกกำลังกายคือการรักษาความสม่ำเสมอ.เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpทำให้ความคืบหน้าของคุณมองเห็นได้และรางวัลสำหรับการทำต่อเนื่อง.
เทมเพลตนี้ติดตามกิจกรรมประจำวัน เช่น การออกกำลังกาย การดื่มน้ำ การยืดเหยียด การรับประทานอาหาร หรือจำนวนก้าว แผนภูมิภาพแสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังยึดมั่นกับนิสัยเล็กๆ น้อยๆใดบ้างและนิสัยใดที่ต้องการความสนใจ การสร้างวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ บันทึกรูปแบบพฤติกรรมตามช่วงเวลาหรือทดลองใช้แอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้กิจวัตรเพื่อสุขภาพของคุณอยู่ในความสนใจอยู่เสมอ โดยไม่หลุดโฟกัส
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ หรือต้องการสร้างแรงผลักดันในการลดน้ำหนัก สร้างกล้ามเนื้อ หรือพัฒนาสุขภาพโดยรวม โดยใช้แอปพลิเคชันติดตามนิสัยดิจิทัล
ต้องการทำให้การเริ่มต้นเส้นทางการออกกำลังกายของคุณง่ายขึ้นและแบ่งออกเป็นการกระทำที่จัดการได้หรือไม่? เรียนรู้วิธีใช้กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue กับเส้นทางการออกกำลังกายของคุณ ⬇️
6. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณและรวมนิสัยด้านสุขภาพและเป้าหมายการออกกำลังกาย ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างบันทึกการออกกำลังกายที่แสดงรายการการออกกำลังกาย อาหาร เป้าหมายการดื่มน้ำ หรือแม้แต่กิจวัตรการฟื้นฟูและทัศนคติควบคู่ไปกับงานของคุณ
คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของรายการ กำหนดเส้นตาย และทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วได้ตามลำดับ สร้างแรงผลักดันด้วยความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ทุกครั้ง มันช่วยให้คุณเพิ่มบันทึกสั้นๆ ที่ท้ายวันเพื่อติดตามความรู้สึก สิ่งที่ได้ผล หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงในวันถัดไป
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายแบบมีเป้าหมายชัดเจนและโค้ชด้านสุขภาพที่รู้สึกภูมิใจเมื่อได้ทำสิ่งที่ต้องทำสำเร็จตามรายการ
📮 ClickUp Insight: สุขภาพและความฟิตเป็นเป้าหมายส่วนตัวอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจของเรา แต่ 38% ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ 🤦
นั่นเป็นช่องว่างที่ใหญ่ระหว่างความตั้งใจและการลงมือทำ! ClickUp สามารถช่วยให้คุณยกระดับการออกกำลังกายของคุณด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยและ งานที่ทำซ้ำได้โดยเฉพาะ ลองจินตนาการถึงการสร้างกิจวัตรเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย การบันทึกการออกกำลังกายทุกครั้ง และการรักษาการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า—เพราะการเดินหน้าอย่างมีเป้าหมายเริ่มต้นจากการมองเห็นเส้นทางอย่างชัดเจน
เทมเพลตแผนงานรายเดือน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Monthly Plannerช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมและวางแผนอย่างมีมุมมองสำหรับร่างกายของคุณ คุณสามารถวางแผนบล็อกการฝึกซ้อมหลัก (ความแข็งแรง, คาร์ดิโอ, การฟื้นฟู) กำหนดวันพักผ่อน และตั้งเป้าหมายสำคัญสำหรับเป้าหมายฟิตเนสที่ใหญ่ขึ้น เช่น "วิ่ง 5 กิโลเมตร" หรือ "ทำโปรแกรมแบ่งกล้าม 30 วันให้สำเร็จ" และยังจัดหมวดหมู่กิจกรรมตามกลุ่มกล้ามเนื้อ, ลำดับความสำคัญ, หรือประเภทของการออกกำลังกายได้อีกด้วย
ปฏิทินแบบยืดหยุ่นช่วยให้คุณจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า และรักษาสมดุลกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
เหมาะที่สุดสำหรับ: ผู้ที่ตั้งเป้าหมายและต้องการเห็นภาพรวมการออกกำลังกายและวงจรพลังงานของตนเองในแต่ละเดือน
ฉันเกลียดทุกนาทีของการฝึกซ้อม แต่ฉันบอกตัวเองว่า 'อย่าเลิก ทนตอนนี้ แล้วใช้ชีวิตที่เหลือในฐานะแชมป์'
8. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
หากการวางแผนโภชนาการของคุณไม่ได้รับการวางแผนไว้ คุณอาจถูกล่อใจให้กินอาหารขยะและอาหารที่ไม่доровี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องบาลานซ์ระหว่างการทำงาน การฝึกซ้อม และการฟื้นฟู นั่นคือจุดที่ClickUp Meal Planning Templateเข้ามาช่วยคุณได้
ลองใช้เทมเพลตวางแผนมื้ออาหารนี้เพื่อวางแผนมื้ออาหารของคุณตามเป้าหมายด้านฟิตเนสของคุณ สมุดบันทึกฟิตเนสที่พิมพ์ได้ฟรีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกมื้ออาหารประจำวัน แคลอรี่ และสารอาหารหลัก รวมถึงการเชื่อมโยงมื้ออาหารกับวันฝึกซ้อมเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังมีช่องสำหรับวางแผนซื้อของชำ บันทึกการเตรียมอาหาร และความต้องการด้านอาหารอีกด้วย ต้องการลดขยะหรือทำอาหารล่วงหน้าสำหรับทั้งสัปดาห์หรือไม่? เทมเพลตนี้รองรับทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการปรับอาหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายการออกกำลังกาย
9. แม่แบบแผนการดูแลตนเองของ ClickUp
เทมเพลตแผนการดูแลตนเองของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณฟื้นฟูสมดุลและติดตามการฟื้นฟูทั้งทางอารมณ์และร่างกายอย่างมีเป้าหมาย ใช้เพื่อจัดตารางการเคลื่อนไหว การมีสติ การรับประทานอาหาร การนอนหลับ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพจิต เช่นเดียวกับการออกกำลังกายทั่วไป
แบบแผนการดูแลตนเองประกอบด้วยหมวดหมู่สำหรับการดูแลประเภทต่าง ๆ และให้คุณได้ทบทวนการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ระดับพลังงาน และสัญญาณของการเหนื่อยล้าคุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดชีวิตส่วนตัวเพื่อจัดการสุขภาพ ความเป้าหมาย และกิจวัตรของคุณไว้ในที่เดียวได้
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ใหม่ในวงการฟิตเนสที่ต้องการลดความเครียดเพื่อสุขภาพที่ดี และสร้างนิสัยที่ต่อเนื่องนอกเหนือจากในยิม
10. แม่แบบแผนปฏิบัติการ ClickUp
หากคุณเป็นโค้ชฟิตเนสแม่แบบแผนปฏิบัติการของ ClickUpจะช่วยให้คุณจัดโครงสร้างและจัดการเส้นทางการออกกำลังกายของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เทมเพลตเพื่อแยกเป้าหมายการออกกำลังกายที่ครอบคลุมออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าตั้งเป้าที่จะลดน้ำหนัก 10 ปอนด์ในสามเดือน คุณสามารถสร้างงานออกกำลังกายและโภชนาการรายสัปดาห์ที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายนี้ได้
คุณสามารถแบ่งแผนออกเป็นขั้นตอนที่ต้องทำ ขั้นตอนที่กำลังดำเนินการ และขั้นตอนที่ทำเสร็จแล้ว จากนั้นกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะดำเนินการตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง กำหนดเวลาสำหรับการติดตามความคืบหน้าเป็นประจำเพื่อประเมินความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
เหมาะสำหรับ: โค้ชฟิตเนสที่มีแนวทางการฝึกส่วนบุคคลที่เป็นระบบ โปร่งใส และมีการมีส่วนร่วม
11. แม่แบบเป้าหมายประจำปีสำหรับฟิตเนสใน ClickUp
หากคุณเบื่อกับแผนระยะสั้นที่ทำให้หมดไฟอย่างรวดเร็วแม่แบบเป้าหมายประจำปีสำหรับฟิตเนสของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ แม่แบบบันทึกฟิตเนสนี้ช่วยให้คุณมองภาพรวมและคิดให้ใหญ่ขึ้น ครอบคลุม 12 เดือนของการเคลื่อนไหว ทัศนคติ การรับประทานอาหาร และเป้าหมายสำคัญ
คุณสามารถตั้งเป้าหมายแบบ SMART บันทึกการกระทำที่สำคัญ และติดตามความคืบหน้าในแต่ละเดือนได้อย่างชัดเจน ระบบนี้จะช่วยให้คุณมีจุดยึดในการพยายามในแต่ละวันและผลลัพธ์ในระยะยาว ไม่ว่าคุณจะฝึกเพื่อเพิ่มกล้าม ลดไขมัน หรือสร้างความสม่ำเสมอ แต่ละส่วนช่วยให้คุณสะท้อนสิ่งที่ได้ผล ปรับเปลี่ยนวิธีการ และค่อยๆ สร้างนิสัยโดยใช้แนวคิดจากบันทึกฟิตเนส
เหมาะที่สุดสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและมือใหม่ที่กำลังมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ไม่ใช่แค่การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว
12. แม่แบบเป้าหมายรายวันสำหรับฟิตเนส ClickUp
หากคุณกำลังกลับมาจากการหยุดพักหรือเพียงแค่ต้องการมุ่งเน้นที่การรักษาความฟิตของคุณให้คงอยู่แม่แบบเป้าหมายฟิตเนสประจำวันของ ClickUpจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ในวันนี้ แม่แบบบันทึกฟิตเนสที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ช่วยให้คุณเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนหนึ่งข้อต่อวัน
คุณสามารถระบุพื้นที่ที่คุณสนใจ (เช่น คาร์ดิโอหรือความแข็งแรง) ติดตามอารมณ์ของคุณ และสะท้อนความคิดหลังจากนั้นได้ การกรอกข้อมูลทำได้รวดเร็ว ง่ายต่อการทำต่อเนื่อง และออกแบบมาเพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้แม้ในวันที่แรงจูงใจลดลง ใช้เพื่อติดตามนิสัยประจำวัน บันทึกสิ่งที่ช่วย (หรือทำร้าย) พลังงานของคุณ และเฉลิมฉลองความพยายามที่คุณกำลังทุ่มเท
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่กำลังสร้างแรงผลักดันใหม่ในการเดินทางสู่สุขภาพที่ดี—ก้าวไปทีละวัน ออกกำลังกายทีละครั้ง และคว้าชัยชนะทีละขั้น
13. แม่แบบแผนการลดน้ำหนักส่วนบุคคลโดย Canva
เทมเพลตแผนการลดน้ำหนักส่วนบุคคล ช่วยให้คุณบันทึกน้ำหนัก การวัดร่างกาย และเป้าหมายในแบบที่สะอาดตา เทมเพลตบันทึกฟิตเนสที่สามารถพิมพ์ได้ฟรีนี้ช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดส่วนตัวได้ เช่น สี คำคม และเป้าหมายที่ต้องการ เทมเพลตนี้เรียบง่ายและมีคอลัมน์สำหรับการเพิ่มและลดน้ำหนักในแต่ละสัปดาห์
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่คิดเป็นภาพที่ต้องการเห็นเส้นทางการลดน้ำหนักของตนถูกวางแผนไว้ชัดเจนตลอดทั้งปี
14. แม่แบบแผนผังติดตามนิสัยสุขภาพ โดย Canva
เทมเพลตแผนการติดตามนิสัยสุขภาพ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การดื่มน้ำและการนอนหลับไปจนถึงระดับพลังงานและการเคลื่อนไหวในแต่ละวัน ช่วยให้คุณระบุรูปแบบต่างๆ ได้
เนื่องจากเทมเพลตติดตามการออกกำลังกายนี้สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อส่วนต่างๆ ตามความสนใจของคุณได้ ต้องการติดตามมื้ออาหาร แคลอรี่ หรือความรู้สึกของคุณในแต่ละวันหรือไม่? ไม่มีปัญหา ต้องการใช้สำเนาที่พิมพ์แล้วติดไว้ที่ตู้เย็นหรือโต๊ะทำงานหรือไม่? เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการระบบติดตามนิสัยและรูปแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านจิตใจและร่างกาย
15. แม่แบบแพลนเนอร์โยคะ/การทำสมาธิ โดย Template.net
หากเวอร์ชันของการออกกำลังกายของคุณคือการชะลอตัวลง หายใจลึกขึ้น และปรับจิตใจให้สงบ เทมเพลตบันทึกฟิตเนสนี้เหมาะสำหรับคุณ เทมเพลตวางแผนโยคะ/การทำสมาธิ ช่วยให้คุณวางแผนการฝึกความสงบของคุณในแบบเดียวกับที่คนอื่นวางแผนการออกกำลังกาย
ติดตามเซสชั่นของคุณ, วันพักผ่อน, อารมณ์, และการสะท้อนคิด. มีพื้นที่สำหรับจัดตารางการเคลื่อนไหวต่าง ๆ — โยคะ, การหายใจ, หรือการภาวนา — และบันทึกความรู้สึกของคุณก่อนและหลัง. มีให้ในรูปแบบต่าง ๆ (PDF, Word, Apple Pages), การพิมพ์หรือปรับแต่งทางดิจิทัลง่าย.
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่เคลื่อนไหวอย่างมีสติและผู้ที่ชื่นชอบการทำสมาธิที่ต้องการความชัดเจน ความสงบ และโครงสร้าง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบบันทึกฟิตเนสดี?
แล้วคุณจะเลือกเทมเพลตบันทึกฟิตเนสที่เหมาะกับคุณได้อย่างไร?
เทมเพลตบันทึกฟิตเนสที่ดีควรมีความสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่น มันให้โครงสร้างเพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกของคุณ ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับกิจวัตร ความชอบ และเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในการเดินทางฟิตเนสของคุณ
นี่คือสิ่งที่ทำให้สมุดบันทึกที่เป็นประโยชน์แตกต่างจากสมุดที่คุณใช้ตั้งเป้าหมายแล้วทิ้งหลังจากสัปดาห์ที่ 2:
- การติดตามการออกกำลังกาย: ไม่มีใครอยากเสียเวลา 15 นาทีในการบันทึกการออกกำลังกาย 45 นาที. แม่แบบควรทำให้การบันทึกการออกกำลังกาย, เซ็ต, ครั้ง, และน้ำหนักง่ายขึ้น.
- พื้นที่สำหรับการตั้งเป้าหมายและการสะท้อนคิด: เทมเพลตที่ยอดเยี่ยมมี ส่วนที่กรอกไว้ล่วงหน้าสำหรับเป้าหมายรายสัปดาห์, บันทึกส่วนตัว, หรือ "ความรู้สึกของฉันหลังจากการฝึก" เพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจ ควรมีพื้นที่สำหรับบันทึกความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ และบันทึกอุปสรรคเพราะการสร้างนิสัยที่ดีนั้นรวมถึงทั้งความก้าวหน้าและความท้าทาย
- บันทึกโภชนาการ: คุณควรสามารถบันทึกปริมาณแคลอรี่ทั้งหมด ประเภทอาหาร การดื่มน้ำ หรือแม้แต่บันทึกมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า/น้อยกว่าอย่างง่ายได้
- การติดตามความก้าวหน้า: ภาพกราฟิกเช่นกราฟ, บันทึก PR, ตารางการวัดร่างกาย, หรือหน้าทบทวนรายเดือนช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในแต่ละวัน, รายเดือน, และรายสัปดาห์
- ความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของรูปแบบ: เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายที่ดีควรมีช่องที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับกิจวัตรการออกกำลังกาย เป้าหมาย และกลุ่มกล้ามเนื้อของคุณ
- ความรกรุงรังน้อยที่สุด: คนรักการออกกำลังกายไม่ต้องการเลื่อนผ่านข้อความให้กำลังใจหรือคำคมเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร เทมเพลตที่ดีที่สุดคือแบบที่สะอาด ตรงไปตรงมา และมีเฉพาะสิ่งที่ช่วยได้จริงเท่านั้น
ใช้แบบฟอร์มที่สามารถพิมพ์ได้ระหว่างการออกกำลังกาย (เพื่อความรวดเร็ว) จากนั้นโอนข้อมูลสำคัญไปยังแบบฟอร์มดิจิทัลของคุณทุกสัปดาห์เพื่อให้ได้กราฟระยะยาว, แนวโน้ม, และภาพความคืบหน้า. วิธีนี้เหมาะกับทุกคน ตั้งแต่ผู้ออกกำลังกายอาชีพ, โค้ชที่วางแผนตารางการออกกำลังกาย, ไปจนถึงผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้างไลฟ์สไตล์ที่доров.
ติดตาม สะท้อน ปรับปรุง: สร้างกิจวัตรการออกกำลังกายของคุณด้วย ClickUp
เป้าหมายของคุณไม่ได้อยู่ไกลอย่างที่คิด ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม ขั้นตอนต่อไปก็ถูกวางแผนไว้แล้ว
เทมเพลตบันทึกฟิตเนสของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามสิ่งที่สำคัญ สะท้อนถึงสิ่งที่ได้ผล และปรับเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่รู้สึกหนักใจ
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อวางแผนการออกกำลังกายและติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณ