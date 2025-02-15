ฟิตแอนด์เฟิร์ม จัดระเบียบชีวิต: แม่แบบบันทึกการออกกำลังกายฟรีสำหรับคนรักสุขภาพ

🔍 คุณรู้หรือไม่?ผู้ใหญ่ 1.8 พันล้านคน หรือ 31% ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลก ไม่ได้รับกิจกรรมทางกายในระดับที่แนะนำ
ในยุคที่เราพยายามหาเวลาให้กับแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ครอบครัว ทักษะ และอื่น ๆ สุขภาพและความฟิตมักถูกมองข้ามไป นี่คือการละเลยที่น่าเป็นห่วง
บันทึกการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายประจำวันของคุณ แทนที่จะพึ่งพาบันทึกแบบสุ่มหรือสเปรดชีต เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายเหล่านี้จะช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างกล้ามเนื้อ ลดน้ำหนัก หรือฝึกซ้อมเพื่อวิ่งมาราธอน การติดตามการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล
มาดูเทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นบรรลุเป้าหมายด้านฟิตเนสของคุณกันเถอะ 🏋️
อะไรคือแบบบันทึกการออกกำลังกาย?
แบบบันทึกการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมเป็นแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตามกิจกรรมทางกายของคุณ แบบบันทึกเหล่านี้มักประกอบด้วยส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการบันทึกข้อมูลเช่น ประเภทการออกกำลังกาย, ระยะเวลา, ความเข้มข้น, จำนวนครั้ง, และเซ็ต
แนวทางที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้คุณติดตามการออกกำลังกายของคุณและสร้างแผนการดูแลตัวเองที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและประเภทของกิจกรรมการออกกำลังกายของคุณ, แบบฟอร์มเหล่านี้มีช่องข้อมูลเช่น:
- วันที่: วันที่ที่คุณออกกำลังกาย
- ประเภทของการออกกำลังกาย: คาร์ดิโอ, การฝึกความแข็งแรง, โยคะ, เป็นต้น
- ระยะเวลา: ระยะเวลาในการออกกำลังกายของคุณ
- ความเข้มข้น: ระดับความท้าทายของการออกกำลังกาย (เช่น เบา ปานกลาง สูง)
- การออกกำลังกายที่ดำเนินการ: รายการการออกกำลังกายที่เสร็จสิ้น
- เซ็ตและจำนวนครั้ง: จำนวนเซ็ตและจำนวนครั้งสำหรับแต่ละท่าออกกำลังกาย
- น้ำหนัก/ความต้านทาน: น้ำหนักหรือความต้านทานที่ใช้สำหรับแต่ละการออกกำลังกาย
- ช่วงเวลาพัก: ระยะเวลาในการพักระหว่างเซ็ต
- ระยะทาง/แคลอรี่ที่เผาผลาญ: หากมี ระยะทางที่ครอบคลุมหรือแคลอรี่ที่เผาผลาญ
- หมายเหตุ: ข้อสังเกตใดๆ เช่น ความรู้สึกของคุณหรือความท้าทายที่พบในการวางแผนสัปดาห์และการออกกำลังกายให้เหมาะสม
ดังนั้น แบบบันทึกการออกกำลังกายจึงเปรียบเสมือนแผนที่นำทางสำหรับการเดินทางสู่ความฟิตของคุณ ช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายและมองเห็นความก้าวหน้าตลอดเวลา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แม่แบบแผนการดูแลตนเองคือพิมพ์เขียวสำหรับสุขภาพจิต อารมณ์ และร่างกายของคุณ แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้คุณสังเกตความเครียด กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงได้ และติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งส่งเสริมวินัยในตนเอง ปรับแต่งแม่แบบเหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการสร้างสมดุล และเฝ้าดูสุขภาพภายในและภายนอกของคุณเติบโตอย่างแข็งแรง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบบันทึกการออกกำลังกายที่ดี?
เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายทำงานคล้ายกับเทมเพลตติดตามนิสัย โดยให้รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับบันทึกกิจกรรมทางกาย ตั้งการแจ้งเตือน และมองเห็นความก้าวหน้า เนื่องจากทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสใช้เทมเพลตเหล่านี้ จึงควรมีลักษณะดังนี้:
- ใช้งานง่าย: แม่แบบควรมีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ปรับแต่งได้: ควรสามารถปรับให้เข้ากับเป้าหมายและความชอบในการออกกำลังกายของคุณได้ คุณควรสามารถปรับเปลี่ยนฟิลด์และรูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
- ดึงดูดสายตา: เทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเพิ่มแรงจูงใจของคุณและทำให้การติดตามความก้าวหน้าของคุณสนุกยิ่งขึ้น
- พกพาได้: เทมเพลตควรสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ควรให้คุณสามารถติดตามการออกกำลังกายขณะเดินทางหรือมีรูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้
- การผสานรวม: ในอุดมคติแล้ว เทมเพลตควรสามารถซิงค์กับแอปติดตามเป้าหมายหรืออุปกรณ์ติดตามสุขภาพเพื่อข้อมูลและการติดตามความคืบหน้าที่ดียิ่งขึ้น
10 แบบฟอร์มบันทึกการออกกำลังกาย
แม้ว่าการติดตามความฟิตของคุณในขณะที่รักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวอาจเป็นเรื่องยาก แต่การใช้แบบบันทึกการออกกำลังกายสามารถช่วยปรับปรุงได้
นี่คือรายการที่คัดสรรมาแล้วของเทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายที่ดีที่สุด ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะตัวและกิจกรรมออกกำลังกายของคุณ
1. แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUpช่วยให้คุณบันทึกการออกกำลังกาย เซ็ต จำนวนครั้ง และรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น น้ำหนักหรือระยะเวลา ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับความเป้าหมายในการออกกำลังกายของคุณ—ไม่ว่าคุณจะยกน้ำหนัก วิ่ง หรือยืดเหยียดเพื่อท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- บันทึกการออกกำลังกายต่างๆ พร้อมจำนวนเซ็ต จำนวนครั้ง และน้ำหนักที่ใช้
- ตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายที่ชัดเจนเพื่อติดตามความก้าวหน้าตลอดเวลา
- มองเห็นการปรับปรุงด้วยแผนภูมิและสรุป
- เพิ่มข้อคิดเห็นส่วนตัวหรือการปรับเปลี่ยนสำหรับอนาคต
- ทำให้การบันทึกข้อมูลง่ายขึ้นด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อการนำทาง
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ต้องการบันทึกการออกกำลังกายและเป้าหมายในรูปแบบดิจิทัล
💡 เคล็ดลับพิเศษ: ต้องการพิชิตเป้าหมายฟิตเนสของคุณหรือไม่? ไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักหรือสร้างกล้ามเนื้อ อย่าลืม—อาหารและโภชนาการเป็นกุญแจสำคัญ!ดาวน์โหลดเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของเราเพื่อเติมพลังให้กับการเติบโตของคุณและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
2. แม่แบบความท้าทายสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้น ClickUp
การยึดมั่นในเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณอาจเป็นเรื่องยาก แม้ว่าคุณจะสัญญากับตัวเองว่า 'แค่หนึ่งสัปดาห์' ลองจินตนาการดูว่าคุณจะทำแบบนั้นติดต่อกัน 75 วัน—นี่แหละคือความท้าทายด้านฟิตเนสที่แท้จริง!เทมเพลต ClickUp 75 Hard Wellness Challengeคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่จะนำทางคุณตลอดโปรแกรม 75 Hard ทั้งหมด
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำตามแผนได้อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดระเบียบงานประจำวัน เช่น การดื่มน้ำ การอ่านหนังสือ และการออกกำลังกาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งงานประจำและการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดวันใดเลย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามงานประจำวันสำหรับความท้าทาย
- ตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพและความฟิตที่เฉพาะเจาะจงเพื่อติดตามความก้าวหน้า
- ประเมินความก้าวหน้าของคุณเมื่อสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์เพื่อรักษาความรับผิดชอบ
- ติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยสถานะต่างๆ เช่น 'ฉันทำได้แล้ว,' 'กำลังดำเนินการ,' และ 'ต้องทำ'
- เข้าถึงมุมมองต่าง ๆ (สรุปความท้าทาย, แผนภูมิแกนต์, ตาราง) เพื่อดูเส้นทางของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้การติดแท็ก, งานย่อยแบบซ้อน, และป้ายกำกับความสำคัญเพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังท้าทายตัวเองกับ 75 Hard challenge และต้องการโครงสร้างเพื่อรักษาความต่อเนื่อง
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตแผนการกระทำรายวันของ ClickUpช่วยให้คุณมีสมาธิ แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และจัดลำดับความสำคัญของวันเพื่อสุขภาพและการเติบโตส่วนบุคคล
คุณสามารถเพิ่มกำหนดเวลา, การแจ้งเตือน, และงานย่อยได้อย่างง่ายดายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นไป นอกจากนี้ คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ยังช่วยให้คุณปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความเป้าหมายในการเคลื่อนไหวและนิสัยประจำวันของคุณได้ ดังนั้น ควบคุมตารางเวลาของคุณและทำให้แน่ใจว่าความวุ่นวายในแต่ละวันของคุณสอดคล้องกับแผนใหญ่ของคุณ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ติดตามสถานะงานด้วยตัวเลือกเช่น เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, และ ต้องทำ
- ใช้คำอธิบายเช่น ความซับซ้อนของงาน, แผนก, ประเภทของงาน, และ ความคืบหน้าของเป้าหมาย เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- เข้าถึงมุมมองต่างๆ รวมถึง ขั้นตอนปฏิบัติ, คู่มือเริ่มต้น, เป้าหมาย และ ไทม์ไลน์ สำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ระบุการพึ่งพาของงานเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการวางแผนวันอย่างมีระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพหรือเป้าหมายส่วนตัว
4. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Daily Plannerเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนทั้งวันได้อย่างมืออาชีพ ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของงานไปจนถึงเป้าหมายการเคลื่อนไหวและการจัดตารางเวลาพัก
คุณสามารถติดตามรายการที่ต้องทำและตรวจสอบวันที่ออกกำลังกายเสร็จได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จในแต่ละวัน เทมเพลตนี้เป็นศูนย์รวมทุกอย่างสำหรับสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น—เพื่อให้คุณทำวันของคุณได้อย่างชาญฉลาด
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- จัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับการเคลื่อนไหวและมื้ออาหารเพื่อจัดการตารางเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดระเบียบวันตามลำดับความสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่สำคัญที่สุดได้รับการจัดการก่อน
- รวมบันทึกส่วนตัวหรือการเตือนความจำเพื่อติดตามข้อมูลสำคัญตลอดทั้งวัน
- ทำให้การวางแผนประจำวันของคุณง่ายขึ้นและปรับปรุงการใช้งานด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการจัดระเบียบงานประจำวันและเป้าหมายด้านสุขภาพในเครื่องมือเดียว
5. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpคือกุญแจสู่ความสำเร็จและการเติบโตในระยะยาวของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการออกกำลังกาย ติดตามความก้าวหน้า และพิชิตเป้าหมายเหล่านั้นได้ ตั้งแต่การลดน้ำหนักไปจนถึงการสร้างกล้ามเนื้อ ดูว่าการออกกำลังกายและการทำซ้ำของคุณช่วยให้คุณเข้าใกล้เส้นชัยมากขึ้นได้อย่างไร
นอกจากนี้ ยังสามารถปรับให้เข้ากับอาชีพ สุขภาพ หรือความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน การแจ้งเตือน และการจดบันทึก มอบแนวทางพัฒนาตนเองอย่างครบวงจร
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองที่ชัดเจนพร้อมกรอบเวลาที่แน่นอน
- แบ่งเป้าหมายด้านสุขภาพใหญ่ ๆ ออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้พร้อมกำหนดวันครบกำหนด
- ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวบ่งชี้แบบภาพและเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ
- ปรับแต่งแม่แบบให้เหมาะสมกับความต้องการและความชอบส่วนบุคคล
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อการเติบโตส่วนบุคคล และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ
💡 คำแนะนำที่เป็นมิตร: การออกกำลังกายไม่ได้มีประโยชน์แค่กับร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความจำและป้องกันสมองเสื่อม ซึ่งถือเป็นคำศัพท์แห่งปี 2024 ของอ็อกซ์ฟอร์ดอีกด้วย ดังนั้น ลองดูการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างและปรับโครงสร้างสมองของคุณกันเถอะ
6. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
พร้อมที่จะสร้างนิสัยที่ยั่งยืนด้วยเทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายหรือไม่?เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามทุกอย่างตั้งแต่ฟิตเนสไปจนถึงสุขภาพจิต ตั้งเป้าหมาย รักษาความสม่ำเสมอ และรักษาแรงจูงใจ นอกจากนี้ ติดตามทุกครั้งที่ทำและรักษาความก้าวหน้าให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม!
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละนิสัย, มองเห็นความก้าวหน้าของคุณ, และปรับให้สอดคล้องเพื่อให้อยู่ในเส้นทางสู่เป้าหมายของคุณ.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- บันทึกนิสัยประจำวันและกิจกรรมเพื่อติดตามความสม่ำเสมอ
- ใช้แผนภูมิและกราฟเพื่อแสดงภาพการเดินทางในการสร้างนิสัยของคุณ
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละนิสัยเพื่อรักษาแรงจูงใจของคุณ
- ให้พื้นที่สำหรับการสะท้อนความคิดส่วนตัวเกี่ยวกับความสำเร็จและความท้าทายที่เผชิญ
- ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับนิสัยและความชอบเฉพาะตัวของคุณ
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการติดตามและสร้างนิสัยใหม่เพื่อความสม่ำเสมอและความสำเร็จในระยะยาว
7. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับงานประจำวันหรือโครงการใหญ่ ๆแม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpจะช่วยให้คุณอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายส่วนตัวของคุณ มันช่วยให้คุณกำหนดงาน กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญในขณะที่ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ตั้งค่าภารกิจที่เกิดซ้ำได้ เพิ่มบันทึก และติดตามความคืบหน้าผ่านเครื่องมือที่มองเห็นได้
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- จัดระเบียบงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญเพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
- ติดตามความคืบหน้าของงานด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, และ ยังไม่ได้เริ่ม
- แสดงภาพความคืบหน้าด้วยเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นและการอัปเดตสถานะ
- รวมบันทึกส่วนตัวหรือการเตือนความจำที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานเพื่อให้เข้าใจบริบทได้ดียิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและรักษาความก้าวหน้าในภารกิจประจำวัน
8. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้งานประจำวันของคุณเป็นระเบียบและง่ายต่อการจัดการในมุมมองเดียวที่เรียบง่าย มันช่วยให้คุณจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการออกกำลังกาย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย กำหนดเส้นตาย และมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
ส่วนที่ดีที่สุดของเทมเพลตนี้คือมันผสานเข้ากับการจัดวางที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ได้อย่างลงตัว คุณสามารถใช้รหัสสีสำหรับงานต่างๆ เพิ่มวันที่ครบกำหนด และตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกสิ่งทุกอย่าง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์ด้วยระบบช่องทำเครื่องหมายที่ง่าย
- กำหนดระดับความสำคัญให้กับงานเพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
- กำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงานเพื่อให้มั่นใจว่าเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อเตือนใจสำหรับแต่ละงาน
- เพิ่มพื้นที่เพื่อเน้นความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดวัน
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการจัดการงานประจำวันและการออกกำลังกายได้อย่างง่ายดาย
9. แบบบันทึกการออกกำลังกายโดย Vertex42
เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกาย Vertex42 เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามความก้าวหน้าในการออกกำลังกายของคุณ เทมเพลตนี้สร้างขึ้นใน Excel พร้อมส่วนที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อบันทึกการออกกำลังกาย เซ็ต จำนวนครั้ง น้ำหนัก และระยะเวลาในการออกกำลังกาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเข้ายิมเป็นประจำทุกวัน แม่แบบการออกกำลังกายที่พิมพ์ได้นี้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเหมาะกับกิจวัตรที่หลากหลาย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- ชุดการฝึก, จำนวนครั้ง, และน้ำหนักตัวสำหรับแต่ละท่าออกกำลังกาย
- ดูตารางการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ของคุณได้ในพริบตา
- บันทึกน้ำหนักสูงสุดที่คุณยกได้ครั้งเดียว (1RM) เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงระหว่างการออกกำลังกายในยิม
- ติดตามระยะเวลา ระยะทาง และความเข้มข้นของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้ Excel ในการติดตามการออกกำลังกาย น้ำหนัก จำนวนครั้ง และกลุ่มกล้ามเนื้อ
10. แบบฟอร์มบันทึกการออกกำลังกายด้วย Excel โดย TEMPLATE. NET
ปิดท้ายรายการด้วย เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายใน Excel โดย Template.net ซึ่งนำเสนอวิธีการบันทึกการออกกำลังกายในรูปแบบสเปรดชีตอย่างเป็นระบบ เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดการออกกำลังกายที่จำเป็น เช่น ประเภทการออกกำลังกาย เซ็ต จำนวนครั้ง น้ำหนัก และระยะเวลา ได้ในเลย์เอาต์ที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการค้นหา
ต้องการความเรียบง่ายหรือไม่? การออกแบบที่สะอาดตาทำให้การติดตามการออกกำลังกายของคุณเป็นเรื่องง่าย—เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพโดยไม่มีความวุ่นวาย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน
- บันทึกการออกกำลังกายที่ทำในแต่ละวัน
- ติดตามการปรับปรุงตามกาลเวลาด้วยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ
- ปรับฟิลด์ตามความต้องการในการออกกำลังกายส่วนบุคคล
- พิมพ์บันทึกเพื่อความสะดวกระหว่างการออกกำลังกายในยิม
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ Microsoft Excel ที่ต้องการเทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายที่สามารถปรับแต่งได้และดึงดูดสายตา
เพิ่มพลังให้กับการเดินทางสู่ฟิตเนสของคุณด้วย ClickUp 💪
การติดตามการออกกำลังกายของคุณไม่ใช่แค่การบันทึกจำนวนครั้งและเซ็ตเท่านั้น แต่ยังเป็นการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณ การระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และการรักษาแรงจูงใจในการเดินทางสู่ความฟิตของคุณ
แบบบันทึกการออกกำลังกายสามารถช่วยคุณติดตามตัวเลขและกระตุ้นตัวเองให้เดินหน้าต่อไปบนเส้นทางของคุณได้ แต่พลังที่แท้จริงของแบบบันทึกเหล่านี้คืออะไร?
พวกเขาสามารถแจ้งเตือนคุณได้อย่างทันท่วงที ช่วยคุณวางแผนสัปดาห์ และจัดสรรเวลาสำหรับการออกกำลังกาย—ไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรยามเช้าหรือช่วงระหว่างประชุม!
สำหรับการตัดสินใจที่ละเอียดเหล่านี้ ClickUp คือแอปที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการออกกำลังกาย
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ การติดตามความคืบหน้า และการซิงค์กับตารางเวลาของคุณ ClickUp เปลี่ยนบันทึกการออกกำลังกายจากการติดตามแบบธรรมดาให้กลายเป็น 'ศูนย์ควบคุมภารกิจ'
ดังนั้นลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและบรรลุเป้าหมายฟิตเนสของคุณวันนี้!